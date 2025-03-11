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أدوات الاختبار الجماعي، والمعروفة أيضًا باسم الاختبار الجماعي، تمكن الشركات من اختبار البرامج ومواقع الويب والتطبيقات باستخدام شبكة واسعة من المستخدمين الفرديين. يربط هذا البرنامج الشركات بمجموعة متنوعة من مستخدمي الاختبار، مما يسمح لهم بالوصول إلى البرامج أو التطبيقات واختبارها على أجهزتهم الخاصة. في العصر الرقمي، يعد الاختبار الجماعي لا يقدر بثمن نظرًا لقدرته على إنشاء بيئات اختبار متنوعة للغاية، حيث سيجري حشد من المستخدمين الاختبار بشكل طبيعي عبر أنواع وإعدادات الأجهزة المختلفة. يعد برنامج الاختبار الجماعي مفيدًا بشكل خاص لفرق DevOps. فهو يوفر للمطورين تعليقات مباشرة من المستخدمين حول البرامج ومواقع الويب والتطبيقات ونقاط النهاية المستهدفة قبل إصدار المنتج للعامة. بالإضافة إلى ذلك، إذا كان حل الاختبار الجماعي يتضمن إمكانات التسجيل، فيمكن للمطورين تحليل هذه السجلات لتشخيص أي أخطاء تمت مواجهتها أثناء الاختبار. يمكن إجراء هذا النوع من اختبارات المستخدم جنبًا إلى جنب مع برامج التشغيل الآلي للاختبار وأدوات الاختبار الأخرى. في جوهره، يعد الاختبار الجماعي بمثابة شكل خارجي لمراجعة التعليمات البرمجية من قبل النظراء، بما في ذلك التقييم البشري بدلاً من الاختبارات الآلية.
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Prolific
prolific.com
Prolific هي منصة لجمع بيانات موثوقة من عدد كبير من المشاركين للبحوث الأكاديمية وأبحاث السوق، مما يسهل عملية جمع البيانات بكفاءة.
Synack
synack.com
سنك هو منصة لاختبار الاختراق كخدمة، تجمع بين الذكاء البشري والذكاء الاصطناعي لتعزيز أمن المؤسسات وتحسين الموقف الأمني.
Global App Testing
globalapptesting.com
تقدم منصة اختبار التطبيقات العالمية حلول اختبار جماعي لتحسين جودة التطبيقات عبر 189 دولة باستخدام محترفين مختصين.
YesWeHack
yeswehack.com
تعتبر YesWeHack منصة عالمية لبرامج مكافآت الثغرات الأمنية، تربط الشركات بخبراء الأمن الإلكتروني لاكتشاف وحل الثغرات في الأنظمة.
Bugcrowd
bugcrowd.com
Bugcrowd هو تطبيق يربط المؤسسات بالباحثين الأمنيين لاكتشاف الثغرات الأمنية من خلال اختبار الاختراق وإدارة نقاط الضعف.
BugBase
bugbase.ai
BugBase هو منصة لتقييم نقاط الضعف في الأمان، تساعد المستخدمين على تحديد وإدارة نقاط الضعف وتحسين الأمن السيبراني بشكل فعال.
Lyssna
lyssna.com
Lyssna هو منصة لأبحاث المستخدم عن بُعد، تساعد الشركات على جمع البيانات من خلال استطلاعات وآراء ومقابلات لفهم جمهورها.
Inspectiv
inspectiv.com
تساعد منصة Inspectiv الفرق الأمنية في اكتشاف الضعف الأمني بشكل فعال من خلال اختبارات الاختراق وإدارة مكافآت الأخطاء.
Useberry
useberry.com
Useberry هو منصة لجمع تعليقات المستخدمين وتحليل سلوكهم خلال تطوير المنتجات الرقمية، مما يساعد الفرق على تحسين تجربة المستخدم.
Testlio
testlio.com
Testlio هو تطبيق للاختبار البرمجي يساعد الشركات في ضمان جودة منتجاتها من خلال مزج الاختبار اليدوي والآلي باستخدام الذكاء الاصطناعي.
Intigriti
intigriti.com
Intigriti هي منصة للأمن السيبراني تربط المؤسسات بمجموعة من الباحثين لتحديد نقاط الضعف وتعزيز الدفاعات الأمنية.
UNGUESS
unguess.io
UNGUESS هو منصة تعتمد على جمع آراء الجمهور لاختبار الحلول الرقمية والحصول على رؤى حقيقية وإجابات من مجموعة من المتخصصين.
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