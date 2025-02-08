أدوات اختبار الحشود - التطبيقات الأكثر شعبية - سان مارينو

Useberry

useberry.com

Useberry عبارة عن منصة واحدة لأبحاث المنتجات لجمع تعليقات المستخدمين ورؤىهم بسلاسة طوال دورة حياة تطوير المنتج. بدءًا من الأفكار والتصميمات الأولية وحتى النماذج الأولية، ومن إنشاء موقع الويب إلى تحسين بنية المعلومات، يمكّنك Useberry من إنشاء منتجات رقمية تم التحقق من صحتها بواسطة المستخدم. مهمتنا في Useberry هي تمكين فرق المنتجات من خلال منصة قوية وسهلة الاستخدام لإجراء دراسات اختبار المستخدم سريعة وفعالة. من خلال تقديم مجموعة من الأدوات التحليلية المتقدمة، فإننا نسهل عليك دمج رؤى المستخدم في عملية التصميم الخاصة بك وتعزيز تجربة المستخدم الشاملة. باستخدام Useberry، يمكنك ترجمة تعليقات المستخدمين إلى استراتيجيات تصميم قابلة للتنفيذ، تلبي توقعات المستخدمين وتتجاوزها. تم اعتماد Useberry من قبل العلامات التجارية العالمية مثل Microsoft وDell وEnvato وAccenture، وهو النظام الأساسي المفضل لرواد UI/UX ومديري المنتجات السريعة والمسوقين المبتكرين وفرق المنتجات الاستباقية. الميزات الرئيسية: 1. التكامل السلس: يتكامل Useberry مع منصات النماذج الأولية الرائدة، بما في ذلك Figma وAdobe XD وProtoPie وInVision وMarvel وSketch، مما يوفر سير عمل مبسطًا يزيد من الكفاءة ويعزز التعاون. 2. اختبار قابلية الاستخدام للنماذج الأولية ومواقع الويب: يقدم Useberry أدوات متنوعة لاختبار قابلية الاستخدام بما في ذلك التحليلات المفتوحة والمهام الفردية واختبارات 5 ثوانٍ وغيرها. وهذا يسمح بفهم أكثر شمولاً لقابلية استخدام منتجك. 3. دراسات هندسة المعلومات: من خلال فرز البطاقات واختبار الشجرة، يساعد Useberry في تنظيم وهيكلة موقع الويب الخاص بك أو تطبيقك بطريقة تلقى صدى لدى المستخدمين. 4. مجموعة المشاركين: يمكنك الوصول إلى مزيج متنوع ومدقق ومثبت من المستهلكين والمهنيين والجماهير التي يصعب الوصول إليها من 34 دولة حول العالم. تم إعداد لمحة عن مئات السمات، لتتناسب حتى مع احتياجات الاختبار الأكثر تخصصًا وتطلبًا. 5. رابط المشاركة: قم بتجنيد المشاركين لديك بسهولة، من خلال مشاركة رابط. قم بمشاركتها عبر البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي، أو قم بتضمينها على موقع الويب الخاص بك. جمهورك، اختيارك. 6. انقر فوق التتبع: احصل على تمثيل رسومي، بما في ذلك الخرائط الحرارية، لكل نقرة أو نقرة على النموذج الأولي الخاص بك وموقع الويب الخاص بك. قم بتحليل عناصر واجهة المستخدم التي يتفاعل معها المستخدمون وقم بإجراء تحسينات تجربة المستخدم المناسبة. 7. التسجيلات: شاهد كل خطوة من خطوات تنقل المستخدم وتفاعلاته، بما في ذلك حركة الماوس. احصل على رؤى فيديو غنية تلتقط وجه المستخدم وصوته وشاشته. 8. تدفقات المستخدم: احصل على تصور لمسار المستخدم من شاشة إلى أخرى. اكتشف كيف يتصرف المستخدمون لديك والشاشات التي يستخدمونها عندما يقررون المغادرة. 9. الاستطلاعات: يوفر Useberry القدرة على إجراء الاستطلاعات، مع اختيارات فردية ومتعددة، ومقاييس الرأي، والأسئلة المفتوحة. 10. المقاييس: احصل على رؤى كمية غنية حول سلوك المستخدم من خلال معدلات إنجاز المهام، والوقت المستغرق في المهمة، ومعدلات النقر الخاطئ. مع Useberry، أنت لا تقوم بتطوير منتج فحسب، بل تقوم بصياغة تجربة رقمية تتمحور حول المستخدم ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجات جمهورك، كل ذلك مع توفير الوقت والجهد والموارد الثمينة.