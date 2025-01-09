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أدوات اختبار الحشود - التطبيقات الأكثر شعبية - بابوا غينيا الجديدة
أدوات الاختبار الجماعي، والمعروفة أيضًا باسم الاختبار الجماعي، تمكن الشركات من اختبار البرامج ومواقع الويب والتطبيقات باستخدام شبكة واسعة من المستخدمين الفرديين. يربط هذا البرنامج الشركات بمجموعة متنوعة من مستخدمي الاختبار، مما يسمح لهم بالوصول إلى البرامج أو التطبيقات واختبارها على أجهزتهم الخاصة. في العصر الرقمي، يعد الاختبار الجماعي لا يقدر بثمن نظرًا لقدرته على إنشاء بيئات اختبار متنوعة للغاية، حيث سيجري حشد من المستخدمين الاختبار بشكل طبيعي عبر أنواع وإعدادات الأجهزة المختلفة. يعد برنامج الاختبار الجماعي مفيدًا بشكل خاص لفرق DevOps. فهو يوفر للمطورين تعليقات مباشرة من المستخدمين حول البرامج ومواقع الويب والتطبيقات ونقاط النهاية المستهدفة قبل إصدار المنتج للعامة. بالإضافة إلى ذلك، إذا كان حل الاختبار الجماعي يتضمن إمكانات التسجيل، فيمكن للمطورين تحليل هذه السجلات لتشخيص أي أخطاء تمت مواجهتها أثناء الاختبار. يمكن إجراء هذا النوع من اختبارات المستخدم جنبًا إلى جنب مع برامج التشغيل الآلي للاختبار وأدوات الاختبار الأخرى. في جوهره، يعد الاختبار الجماعي بمثابة شكل خارجي لمراجعة التعليمات البرمجية من قبل النظراء، بما في ذلك التقييم البشري بدلاً من الاختبارات الآلية.
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Prolific
prolific.com
Prolific عبارة عن منصة تمكن الباحثين من جمع بيانات عالية الجودة مدعومة بالطاقة البشرية على نطاق واسع من مجموعة كبيرة من المشاركين في البحث ومكلفي المهام. باستخدام منصة Prolific، يمكن للباحثين استهداف المشاركين في الأبحاث والاتصال بهم وإدارتهم من مجموعة Prolific المتنوعة والمدققة والمعاملة بشكل عادل - لتقديم أبحاث تغير العالم والجيل القادم من الذكاء الاصطناعي.
Synack
synack.com
المنصة الرائدة للأمن عند الطلب. اختبار الاختراق PTaaS كخدمة. اختبار أمني هجومي يعمل على تحسين وضعك الأمني بمرور الوقت منصة واحدة، متعددة الاستخدامات. توقع اختبار الاختراق الاستراتيجي الذي يوفر التحكم الكامل والرؤية، ويكشف عن الأنماط وأوجه القصور في برنامج الأمان الخاص بك، ويمكّن المؤسسات من تحسين الوضع الأمني العام ويوفر تقارير على المستوى التنفيذي للقيادة ومجلس الإدارة. تشتمل منصة اختبار الأمان الذكية من Synack على الأتمتة وتحسينات الذكاء المعزز لتوفير تغطية أكبر لسطح الهجوم، واختبار مستمر، وكفاءة أعلى، مما يوفر المزيد من الأفكار حول التحديات التي تواجهها. تعمل المنصة بسلاسة على تنسيق المزيج الأمثل من موهبة الاختبار البشري والمسح الذكي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة، وكل ذلك تحت سيطرتك. كما هو الحال دائمًا، لا تقوم Synack بنشر فريق Synack Red Team (SRT) المتميز لاختبار الأصول الخاصة بك فحسب، بل تقوم الآن بنشر SmartScan أو التكامل مع أداة تطبيق الماسح الضوئي الخاصة بشركتك في نفس الوقت. يقوم منتج SmartScan من Synack بتسخير Hydra، الماسح الضوئي الخاص بمنصتنا، لاكتشاف نقاط الضعف المشتبه بها بشكل مستمر في SRT الذي يقوم بعد ذلك بفرز النتائج الأفضل في فئتها فقط. علاوة على ذلك، فإننا نقدم مستوى إضافيًا من صرامة الاختبار من خلال اختبارات الاختراق التي يقودها الحشود حيث يقوم باحثو SRT بالبحث بشكل استباقي عن نقاط الضعف وقوائم مراجعة الامتثال الكاملة. وباستخدام أدواتهم وتقنياتهم الخاصة، فإنهم يقدمون إبداعًا ودقة بشرية لا مثيل لها. أثناء الاستفادة من منصة Synack لإجراء تقييمات آلية عالية المستوى لجميع التطبيقات وتحفيز فريق Synack Red على البقاء منخرطًا بشكل مستمر ومبدع، تقدم Synack اقترانًا فريدًا بين ذكائنا البشري والذكاء الاصطناعي، مما يؤدي إلى الاستعانة بمصادر خارجية أكثر فعالية وكفاءة. اختبار الاختراق في السوق. متوفر الآن أيضًا على FedRAMP وAzure Marketplace: توفر منصة Synack اختبار الاختراق كخدمة (PTaaS)
Useberry
useberry.com
Useberry عبارة عن منصة واحدة لأبحاث المنتجات لجمع تعليقات المستخدمين ورؤىهم بسلاسة طوال دورة حياة تطوير المنتج. بدءًا من الأفكار والتصميمات الأولية وحتى النماذج الأولية، ومن إنشاء موقع الويب إلى تحسين بنية المعلومات، يمكّنك Useberry من إنشاء منتجات رقمية تم التحقق من صحتها بواسطة المستخدم. مهمتنا في Useberry هي تمكين فرق المنتجات من خلال منصة قوية وسهلة الاستخدام لإجراء دراسات اختبار المستخدم سريعة وفعالة. من خلال تقديم مجموعة من الأدوات التحليلية المتقدمة، فإننا نسهل عليك دمج رؤى المستخدم في عملية التصميم الخاصة بك وتعزيز تجربة المستخدم الشاملة. باستخدام Useberry، يمكنك ترجمة تعليقات المستخدمين إلى استراتيجيات تصميم قابلة للتنفيذ، تلبي توقعات المستخدمين وتتجاوزها. تم اعتماد Useberry من قبل العلامات التجارية العالمية مثل Microsoft وDell وEnvato وAccenture، وهو النظام الأساسي المفضل لرواد UI/UX ومديري المنتجات السريعة والمسوقين المبتكرين وفرق المنتجات الاستباقية. الميزات الرئيسية: 1. التكامل السلس: يتكامل Useberry مع منصات النماذج الأولية الرائدة، بما في ذلك Figma وAdobe XD وProtoPie وInVision وMarvel وSketch، مما يوفر سير عمل مبسطًا يزيد من الكفاءة ويعزز التعاون. 2. اختبار قابلية الاستخدام للنماذج الأولية ومواقع الويب: يقدم Useberry أدوات متنوعة لاختبار قابلية الاستخدام بما في ذلك التحليلات المفتوحة والمهام الفردية واختبارات 5 ثوانٍ وغيرها. وهذا يسمح بفهم أكثر شمولاً لقابلية استخدام منتجك. 3. دراسات هندسة المعلومات: من خلال فرز البطاقات واختبار الشجرة، يساعد Useberry في تنظيم وهيكلة موقع الويب الخاص بك أو تطبيقك بطريقة تلقى صدى لدى المستخدمين. 4. مجموعة المشاركين: يمكنك الوصول إلى مزيج متنوع ومدقق ومثبت من المستهلكين والمهنيين والجماهير التي يصعب الوصول إليها من 34 دولة حول العالم. تم إعداد لمحة عن مئات السمات، لتتناسب حتى مع احتياجات الاختبار الأكثر تخصصًا وتطلبًا. 5. رابط المشاركة: قم بتجنيد المشاركين لديك بسهولة، من خلال مشاركة رابط. قم بمشاركتها عبر البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي، أو قم بتضمينها على موقع الويب الخاص بك. جمهورك، اختيارك. 6. انقر فوق التتبع: احصل على تمثيل رسومي، بما في ذلك الخرائط الحرارية، لكل نقرة أو نقرة على النموذج الأولي الخاص بك وموقع الويب الخاص بك. قم بتحليل عناصر واجهة المستخدم التي يتفاعل معها المستخدمون وقم بإجراء تحسينات تجربة المستخدم المناسبة. 7. التسجيلات: شاهد كل خطوة من خطوات تنقل المستخدم وتفاعلاته، بما في ذلك حركة الماوس. احصل على رؤى فيديو غنية تلتقط وجه المستخدم وصوته وشاشته. 8. تدفقات المستخدم: احصل على تصور لمسار المستخدم من شاشة إلى أخرى. اكتشف كيف يتصرف المستخدمون لديك والشاشات التي يستخدمونها عندما يقررون المغادرة. 9. الاستطلاعات: يوفر Useberry القدرة على إجراء الاستطلاعات، مع اختيارات فردية ومتعددة، ومقاييس الرأي، والأسئلة المفتوحة. 10. المقاييس: احصل على رؤى كمية غنية حول سلوك المستخدم من خلال معدلات إنجاز المهام، والوقت المستغرق في المهمة، ومعدلات النقر الخاطئ. مع Useberry، أنت لا تقوم بتطوير منتج فحسب، بل تقوم بصياغة تجربة رقمية تتمحور حول المستخدم ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجات جمهورك، كل ذلك مع توفير الوقت والجهد والموارد الثمينة.
Global App Testing
globalapptesting.com
Global App Testing هو حل اختبار جماعي يمكّن فرق ضمان الجودة والمنتج وتجربة المستخدم والهندسة والترجمة والفرق الرقمية من اختبار منتجاتهم وخبراتهم في أكثر من 189 دولة مع أكثر من 90.000 متخصص تم فحصهم بشكل احترافي والذين يختبرون استخدام أجهزة حقيقية في بيئات حقيقية على مئات مجموعات الأجهزة . سنقوم باختبار برنامجك من حيث إمكانية الوصول وجودة الترجمة والفروق الدقيقة المحلية والثقافية حتى تتمكن من الحصول على رؤية في كل سوق تعيش فيه أو على وشك الانطلاق فيه. تعتمد المئات من العلامات التجارية الرائدة بما في ذلك Meta وMicrosoft وGoogle وBBC وiHeartMedia على Global تعمل منصة App Testing على تحسين جودة منتجاتها بسرعة تسمح لفرق Agile وDevOps بالإصدار بشكل أكثر انتظامًا والحصول على تعليقات حيوية لإصلاح المشكلات، أو إجراء تحسينات مهمة على رحلة المستخدم.
Lyssna
lyssna.com
Lyssna (المعروفة رسميًا باسم UsabilityHub) عبارة عن منصة لأبحاث المستخدمين عن بُعد تتيح للشركات توظيف جماهيرها والبحث عنها وإجراء مقابلات معهم وفهمهم حتى يتمكنوا من إنشاء تجارب أفضل. تستخدم أفضل الفرق Lyssna حتى يتمكنوا من فهم جمهورهم بعمق والتحرك في الاتجاه الصحيح - بشكل أسرع.
UNGUESS
unguess.io
UNGUESS هي منصة التعهيد الجماعي للاختبار الفعال والرؤى الحقيقية. إطلاق اختبار فعال. إشراك حشد حقيقي من البشر المهرة. احصل على رؤى وإجابات قوية في أي وقت تحتاجه. مع UNGUESS، لديك أكثر من مجرد منصة اختبار جماعي: فهي كل ما تستحقه حلولك الرقمية، في مكان واحد.
Bugcrowd
bugcrowd.com
Bugcrowd هي أكثر من مجرد شركة أمنية تعتمد على التعهيد الجماعي؛ نحن مجتمع من المتحمسين للأمن السيبراني، متحدون بهدف مشترك: حماية المؤسسات من المهاجمين. من خلال ربط عملائنا بالمتسللين الموثوقين المناسبين لتلبية احتياجاتهم من خلال منصتنا المدعومة بالذكاء الاصطناعي، فإننا نمكنهم من استعادة السيطرة والبقاء في صدارة التهديدات الأكثر تطورًا. تستبدل منصة Bugcrowd Security Knowledge Platform تكلفة/تعقيد الأدوات المتعددة بحل موحد لاختبار القلم الجماعي كخدمة، ومكافأة الأخطاء المُدارة، وإدارة الثغرات الأمنية/الكشف عنها، وإدارة سطح الهجوم (يتوفر تسعير انتقائي) - مع مشاركة كل شيء نفس البنية التحتية من حيث الحجم والاتساق والكفاءة. تتمتع Bugcrowd بما يزيد عن 10 سنوات من الخبرة ومئات العملاء في كل الصناعات، بما في ذلك OpenAI وNational Australia Bank وIndeed وUSAA وTwilio ووزارة الأمن الداخلي الأمريكية.
Testlio
testlio.com
Testlio هي شركة عالمية لاختبار البرمجيات ولديها حلول مثبتة في الاختبار اليدوي وأتمتة الاختبار واختبار البرامج المدمجة. يجمع نهجنا الفريد في الاختبار بين البشر والآلات لمساعدة المبتكرين الرقميين على تقديم منتجات عالية الجودة على نطاق واسع. في أي مكان. على أي جهاز. بأي لغة. عبر أي وسيلة دفع. يشمل عملاؤنا الشركات العالمية الرائدة مثل Apple وAmazon وMicrosoft وNetflix وPayPal وUber وMatch وWayfair والمزيد. تتعاون الشركات الأكثر ابتكارًا والأسرع نموًا في العالم أيضًا مع Testlio لاختبار برامجها بما في ذلك Away وBigCommerce وClari وStrava وThrive Market وغيرها الكثير. بدءًا من معالجة التحديات المعقدة وحتى تقديم نتائج استثنائية، توفر لك حلولنا المعززة بالذكاء الاصطناعي المرونة والابتكار والجودة المثبتة اللازمة للنجاح: أتمتة الاختبار: عندما تحتاج إلى تغطية اختبار مؤتمتة عالية الأداء وموثوقة وواسعة النطاق، فإن Testlio هو شريكك. من خلال شبكة أجهزة حقيقية موزعة، ونموذج حوكمة متطور، وإطار عمل قابل للتحويل وقائم على المعايير، وفريق عالمي من المهندسين ذوي الجودة، توفر Testlio الحل الأكثر مرونة لأتمتة الاختبار المتاح اليوم. تقنياتنا الأساسية لأتمتة الاختبار هي تطوير الاختبار الآلي وإدارة أتمتة الاختبار. الاختبار اليدوي: عندما يجب أن يعمل تطبيقك الرقمي و/أو حدث البث و/أو التجربة المحلية و/أو نظام الدفع الخاص بك بشكل لا تشوبه شائبة، فإن Testlio هو اختيارك. مع التغطية عبر أكثر من 1200 جهاز، وأكثر من 400 طريقة دفع، وأكثر من 150 دولة، وأكثر من 100 لغة، يعد Testlio الحل الأكثر إثباتًا لمتطلبات بوابة الجودة الأكثر تطلبًا. تقنيات الاختبار اليدوية الأساسية لدينا هي الاختبار الاستكشافي، والاختبار الكتابي، واختبار الدخان، والتحقق من صحة المشكلة. اختبار برمجيات Fuesd: عندما تتطلب استراتيجية إصدار برمجياتك مجموعة من الاختبارات الآلية واليدوية، فإن Testlio مجهز بشكل فريد لتقديمها. من خلال الاستفادة من النهج المبني على الإشارات والذي يمكّن من تكامل الذكاء الاصطناعي وDevOps ويضمن مطابقة أعمال الاختبار للمزيج المناسب من البشر والآلات، يثبت اختبار البرمجيات المنصهرة أنه الحل الأكثر ابتكارًا في السوق. مساعدة قادة ضمان الجودة على التغلب على التحديات المتعلقة بالجودة والقدرة والإصدارات في الوقت المحدد. لمعرفة المزيد قم بزيارة: testlio.com
Intigriti
intigriti.com
Intigriti هي شركة سريعة النمو للأمن السيبراني متخصصة في خدمات الأمن الجماعي لمساعدة المؤسسات على حماية نفسها من الجرائم الإلكترونية وانتهاكات البيانات. تتيح منصة الأمن السيبراني الرائدة في الصناعة لدينا للشركات الاستفادة من مجتمعنا العالمي الذي يضم 70000 باحث أمني، يستخدمون خبراتهم الفريدة للعثور على نقاط الضعف والإبلاغ عنها لحماية الشركات. تحظى Intigriti بثقة بعض أكبر الشركات وأكثرها إثارة للاهتمام على مستوى العالم، بما في ذلك Intel وYahoo! وRed Bull التي تثق بمنصتنا للحد من مخاطر الهجمات الإلكترونية وانتهاكات البيانات. تساعد مجموعتنا من خدمات اختبار الأمان التكميلية الشركات في الحفاظ على أمان أصولها الرقمية وتقليل مخاطر الأضرار الناجمة عن الانتهاكات. تشمل حلولنا ما يلي: - مكافأة الأخطاء - برامج الكشف عن الثغرات الأمنية (VDP) - اختبار Pentest الهجين - أحداث القرصنة المباشرة - خدمات المكافآت تأسست Intigriti في عام 2016، ولديها الآن فريق عالمي يضم أكثر من 100 موظف على مستوى العالم
YesWeHack
yeswehack.com
تأسست YesWeHack في عام 2015، وهي عبارة عن منصة عالمية لمكافأة اكتشاف الأخطاء البرمجية وVDP. تقدم YesWeHack للشركات نهجًا مبتكرًا للأمن السيبراني من خلال Bug Bounty (تم اكتشاف الدفع مقابل الثغرات الأمنية)، وربط أكثر من 45000 خبير في الأمن السيبراني (المتسللين الأخلاقيين) عبر 170 دولة مع المنظمات لتأمين نطاقاتها المكشوفة والإبلاغ عن نقاط الضعف في مواقعها الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول. البنية التحتية والأجهزة المتصلة. تدير YesWeHack برامج خاصة (قائمة على الدعوة فقط) وبرامج عامة لمئات المنظمات في جميع أنحاء العالم بما يتوافق مع اللوائح الأوروبية الأكثر صرامة. بالإضافة إلى منصة Bug Bounty، تقدم YesWeHack أيضًا: حل إنشاء وإدارة لسياسة الكشف عن الثغرات الأمنية (VDP)، ومنصة إدارة Pentest، ومنصة تعليمية للمتسللين الأخلاقيين تسمى Dojo، ومنصة تدريب للمؤسسات التعليمية، YesWeHackEDU.
BugBase
bugbase.ai
BugBase عبارة عن نظام أساسي للتقييم المستمر لنقاط الضعف يقوم بإجراء عمليات أمنية شاملة مثل برامج مكافآت الأخطاء واختبار الجيل التالي (VAPT) لمساعدة الشركات الناشئة والمؤسسات في تحديد نقاط الضعف وإدارتها والتخفيف من آثارها بشكل فعال.
Inspectiv
inspectiv.com
تساعد خدمة Pentesting وBug Bounty المُدارة بالكامل من Inspectiv فرق الأمان على اكتشاف الثغرات الأمنية المؤثرة قبل استغلالها دون التعقيد والتكلفة والمتاعب التي تنطوي عليها مكافآت الأخطاء التقليدية والاختبار اليدوي. تسمح لك منصة Inspectiv بمراجعة نتائج الثغرات الأمنية ذات الأولوية، وتصفية التشويش، والحصول على الإشارة التي تهمك، وتنسيق أفعالك بسلاسة. تعرف على المزيد على موقع Inspeciv.com.