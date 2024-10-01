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أدوات اختبار الحشود - التطبيقات الأكثر شعبية - الكويت
أدوات الاختبار الجماعي، والمعروفة أيضًا باسم الاختبار الجماعي، تمكن الشركات من اختبار البرامج ومواقع الويب والتطبيقات باستخدام شبكة واسعة من المستخدمين الفرديين. يربط هذا البرنامج الشركات بمجموعة متنوعة من مستخدمي الاختبار، مما يسمح لهم بالوصول إلى البرامج أو التطبيقات واختبارها على أجهزتهم الخاصة. في العصر الرقمي، يعد الاختبار الجماعي لا يقدر بثمن نظرًا لقدرته على إنشاء بيئات اختبار متنوعة للغاية، حيث سيجري حشد من المستخدمين الاختبار بشكل طبيعي عبر أنواع وإعدادات الأجهزة المختلفة. يعد برنامج الاختبار الجماعي مفيدًا بشكل خاص لفرق DevOps. فهو يوفر للمطورين تعليقات مباشرة من المستخدمين حول البرامج ومواقع الويب والتطبيقات ونقاط النهاية المستهدفة قبل إصدار المنتج للعامة. بالإضافة إلى ذلك، إذا كان حل الاختبار الجماعي يتضمن إمكانات التسجيل، فيمكن للمطورين تحليل هذه السجلات لتشخيص أي أخطاء تمت مواجهتها أثناء الاختبار. يمكن إجراء هذا النوع من اختبارات المستخدم جنبًا إلى جنب مع برامج التشغيل الآلي للاختبار وأدوات الاختبار الأخرى. في جوهره، يعد الاختبار الجماعي بمثابة شكل خارجي لمراجعة التعليمات البرمجية من قبل النظراء، بما في ذلك التقييم البشري بدلاً من الاختبارات الآلية.
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Prolific
prolific.com
Prolific عبارة عن منصة تمكن الباحثين من جمع بيانات عالية الجودة مدعومة بالطاقة البشرية على نطاق واسع من مجموعة كبيرة من المشاركين في البحث ومكلفي المهام. باستخدام منصة Prolific، يمكن للباحثين استهداف المشاركين في الأبحاث والاتصال بهم وإدارتهم من مجموعة Prolific المتنوعة والمدققة والمعاملة بشكل عادل ...
Synack
synack.com
المنصة الرائدة للأمن عند الطلب. اختبار الاختراق PTaaS كخدمة. اختبار أمني هجومي يعمل على تحسين وضع الأمان الخاص بك بمرور الوقت منصة واحدة، متعددة الاستخدامات. توقع اختبار الاختراق الاستراتيجي الذي يوفر التحكم الكامل والرؤية، ويكشف عن الأنماط وأوجه القصور في برنامج الأمان الخاص بك، ويمكّن المؤسسات من ...
Global App Testing
globalapptesting.com
Global App Testing هو حل اختبار جماعي يمكّن فرق ضمان الجودة والمنتج وتجربة المستخدم والهندسة والترجمة والفرق الرقمية من اختبار منتجاتهم وخبراتهم في أكثر من 189 دولة مع أكثر من 90.000 متخصص تم فحصهم بشكل احترافي والذين يختبرون استخدام أجهزة حقيقية في بيئات حقيقية على مئات مجموعات الأجهزة . سنقوم باخت...
Bugcrowd
bugcrowd.com
Bugcrowd هي أكثر من مجرد شركة أمنية تعتمد على التعهيد الجماعي؛ نحن مجتمع من المتحمسين للأمن السيبراني، متحدون بهدف مشترك: حماية المؤسسات من المهاجمين. من خلال ربط عملائنا بالمتسللين الموثوقين المناسبين لتلبية احتياجاتهم من خلال منصتنا المدعومة بالذكاء الاصطناعي، فإننا نمكنهم من استعادة السيطرة والبق...
Lyssna
lyssna.com
Lyssna (المعروفة رسميًا باسم UsabilityHub) هي عبارة عن منصة لأبحاث المستخدمين عن بعد تتيح للشركات توظيف جماهيرها والبحث عنها وإجراء مقابلات معهم وفهمهم حتى يتمكنوا من إنشاء تجارب أفضل. تستخدم أفضل الفرق Lyssna حتى يتمكنوا من فهم جمهورهم بعمق والتحرك في الاتجاه الصحيح - بشكل أسرع.
BugBase
bugbase.ai
BugBase عبارة عن نظام أساسي للتقييم المستمر لنقاط الضعف يقوم بإجراء عمليات أمنية شاملة مثل برامج مكافآت الأخطاء واختبار الجيل التالي (VAPT) لمساعدة الشركات الناشئة والمؤسسات في تحديد نقاط الضعف وإدارتها والتخفيف من آثارها بشكل فعال.
Useberry
useberry.com
Useberry عبارة عن منصة واحدة لأبحاث المنتجات لجمع تعليقات المستخدمين ورؤىهم بسلاسة طوال دورة حياة تطوير المنتج. بدءًا من الأفكار والتصميمات الأولية وحتى النماذج الأولية، ومن إنشاء موقع الويب إلى تحسين بنية المعلومات، يمكّنك Useberry من إنشاء منتجات رقمية تم التحقق من صحتها بواسطة المستخدم. مهمتنا في...
Inspectiv
inspectiv.com
تساعد خدمة Pentesting وBug Bounty المُدارة بالكامل من Inspectiv فرق الأمان على اكتشاف الثغرات الأمنية المؤثرة قبل استغلالها دون التعقيد والتكلفة والمتاعب التي تنطوي عليها مكافآت الأخطاء التقليدية والاختبار اليدوي. تسمح لك منصة Inspectiv بمراجعة نتائج الثغرات الأمنية ذات الأولوية، وتصفية التشويش، وال...
YesWeHack
yeswehack.com
تأسست YesWeHack في عام 2015، وهي عبارة عن منصة عالمية لمكافأة اكتشاف الأخطاء البرمجية وVDP. تقدم YesWeHack للشركات نهجًا مبتكرًا للأمن السيبراني من خلال Bug Bounty (تم اكتشاف الدفع مقابل الثغرات الأمنية)، وربط أكثر من 45000 خبير في الأمن السيبراني (المتسللين الأخلاقيين) عبر 170 دولة مع المنظمات لتأم...
Intigriti
intigriti.com
Intigriti هي شركة سريعة النمو للأمن السيبراني متخصصة في خدمات الأمن الجماعي لمساعدة المؤسسات على حماية نفسها من الجرائم الإلكترونية وانتهاكات البيانات. تتيح منصة الأمن السيبراني الرائدة في الصناعة لدينا للشركات الاستفادة من مجتمعنا العالمي الذي يضم 70000 باحث أمني، يستخدمون خبراتهم الفريدة للعثور عل...
Testlio
testlio.com
Testlio هي شركة عالمية لاختبار البرمجيات ولديها حلول مثبتة في الاختبار اليدوي وأتمتة الاختبار واختبار البرامج المدمجة. يجمع نهجنا الفريد في الاختبار بين البشر والآلات لمساعدة المبتكرين الرقميين على تقديم منتجات عالية الجودة على نطاق واسع. في أي مكان. على أي جهاز. بأي لغة. عبر أي وسيلة دفع. يشمل عملا...
UNGUESS
unguess.io
UNGUESS هي منصة التعهيد الجماعي للاختبار الفعال والرؤى الحقيقية. إطلاق اختبار فعال. إشراك حشد حقيقي من البشر المهرة. احصل على رؤى وإجابات قوية في أي وقت تحتاجه. مع UNGUESS، لديك أكثر من مجرد منصة اختبار جماعي: فهي كل ما تستحقه حلولك الرقمية، في مكان واحد.