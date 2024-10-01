أدوات اختبار الحشود - التطبيقات الأكثر شعبية - قيرغيزستان الأكثر شعبية المضافة حديثًا

أدوات الاختبار الجماعي، والمعروفة أيضًا باسم الاختبار الجماعي، تمكن الشركات من اختبار البرامج ومواقع الويب والتطبيقات باستخدام شبكة واسعة من المستخدمين الفرديين. يربط هذا البرنامج الشركات بمجموعة متنوعة من مستخدمي الاختبار، مما يسمح لهم بالوصول إلى البرامج أو التطبيقات واختبارها على أجهزتهم الخاصة. في العصر الرقمي، يعد الاختبار الجماعي لا يقدر بثمن نظرًا لقدرته على إنشاء بيئات اختبار متنوعة للغاية، حيث سيجري حشد من المستخدمين الاختبار بشكل طبيعي عبر أنواع وإعدادات الأجهزة المختلفة. يعد برنامج الاختبار الجماعي مفيدًا بشكل خاص لفرق DevOps. فهو يوفر للمطورين تعليقات مباشرة من المستخدمين حول البرامج ومواقع الويب والتطبيقات ونقاط النهاية المستهدفة قبل إصدار المنتج للعامة. بالإضافة إلى ذلك، إذا كان حل الاختبار الجماعي يتضمن إمكانات التسجيل، فيمكن للمطورين تحليل هذه السجلات لتشخيص أي أخطاء تمت مواجهتها أثناء الاختبار. يمكن إجراء هذا النوع من اختبارات المستخدم جنبًا إلى جنب مع برامج التشغيل الآلي للاختبار وأدوات الاختبار الأخرى. في جوهره، يعد الاختبار الجماعي بمثابة شكل خارجي لمراجعة التعليمات البرمجية من قبل النظراء، بما في ذلك التقييم البشري بدلاً من الاختبارات الآلية.