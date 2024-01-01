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أدوات اختبار الحشود - التطبيقات الأكثر شعبية - بنغلاديش
تتيح أدوات الاختبار الجماعي، والمعروفة أيضًا باسم الاختبار الجماعي، للشركات اختبار البرامج ومواقع الويب والتطبيقات باستخدام شبكة واسعة من المستخدمين الفرديين. يربط هذا البرنامج الشركات بمجموعة متنوعة من مستخدمي الاختبار، مما يسمح لهم بالوصول إلى البرامج أو التطبيقات واختبارها على أجهزتهم الخاصة. في العصر الرقمي، يعد الاختبار الجماعي لا يقدر بثمن نظرًا لقدرته على إنشاء بيئات اختبار متنوعة للغاية، حيث سيجري حشد من المستخدمين الاختبار بشكل طبيعي عبر أنواع وإعدادات الأجهزة المختلفة. يعد برنامج الاختبار الجماعي مفيدًا بشكل خاص لفرق DevOps. فهو يوفر للمطورين تعليقات مباشرة من المستخدمين حول البرامج ومواقع الويب والتطبيقات ونقاط النهاية المستهدفة قبل إصدار المنتج للعامة. بالإضافة إلى ذلك، إذا كان حل الاختبار الجماعي يتضمن إمكانات التسجيل، فيمكن للمطورين تحليل هذه السجلات لتشخيص أي أخطاء تمت مواجهتها أثناء الاختبار. يمكن إجراء هذا النوع من اختبارات المستخدم جنبًا إلى جنب مع برامج التشغيل الآلي للاختبار وأدوات الاختبار الأخرى. في جوهره، يعد الاختبار الجماعي بمثابة شكل خارجي لمراجعة التعليمات البرمجية من قبل النظراء، بما في ذلك التقييم البشري بدلاً من الاختبارات الآلية.
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Prolific
prolific.com
جمع البيانات بالخدمة الذاتية عند الطلب. يساعدك Prolific على توظيف مشاركين بحثيين ذوي جودة عالية للمشاركة في دراستك أو استبيانك أو تجربتك.
Synack
synack.com
سلاح الأمن السيبراني النهائي. اختبار اختراق شامل مع نتائج قابلة للتنفيذ. الأمان المستمر الذي يتقنه أمهر المتسللين الأخلاقيين وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في العالم. نحن Synack، منصة الأمان الجماعي الأكثر ثقة.
Global App Testing
globalapptesting.com
Global App Testing هو حل اختبار جماعي يمكّن فرق ضمان الجودة والمنتج وتجربة المستخدم والهندسة والترجمة والفرق الرقمية من اختبار منتجاتهم وخبراتهم في أكثر من 189 دولة مع أكثر من 90.000 متخصص تم فحصهم بشكل احترافي والذين يختبرون استخدام أجهزة حقيقية في بيئات حقيقية على مئات من مجموعات الأجهزة . سنختبر ...
Lyssna
lyssna.com
Lyssna (المعروفة رسميًا باسم UsabilityHub) عبارة عن منصة لأبحاث المستخدمين عن بُعد تتيح للشركات توظيف جماهيرها والبحث عنها وإجراء مقابلات معهم وفهمهم حتى يتمكنوا من إنشاء تجارب أفضل. تستخدم أفضل الفرق Lyssna حتى يتمكنوا من فهم جمهورهم بعمق والتحرك في الاتجاه الصحيح - بشكل أسرع.
Useberry
useberry.com
الحل الشامل الخاص بك للاختبار السريع عن بعد والرؤى الغنية والقابلة للتنفيذ التي تمكن الفرق من اتخاذ قرارات مستنيرة تتمحور حول المستخدم.
Inspectiv
inspectiv.com
تساعد خدمة Pentesting وBug Bounty المُدارة بالكامل من Inspectiv فرق الأمان على اكتشاف الثغرات الأمنية المؤثرة قبل استغلالها دون التعقيد والتكلفة والمتاعب التي تنطوي عليها مكافآت الأخطاء التقليدية والاختبار اليدوي. تسمح لك منصة Inspectiv بمراجعة نتائج الثغرات الأمنية ذات الأولوية، وتصفية التشويش، وال...
BugBase
bugbase.ai
BugBase عبارة عن نظام أساسي للتقييم المستمر لنقاط الضعف يقوم بإجراء عمليات أمنية شاملة مثل برامج مكافآت الأخطاء واختبار الجيل التالي (VAPT) لمساعدة الشركات الناشئة والمؤسسات في تحديد نقاط الضعف وإدارتها والتخفيف من آثارها بشكل فعال.
YesWeHack
yeswehack.com
تأسست YesWeHack في عام 2015، وهي عبارة عن منصة عالمية لمكافأة اكتشاف الأخطاء البرمجية وVDP. تقدم YesWeHack للشركات نهجًا مبتكرًا للأمن السيبراني من خلال Bug Bounty (تم اكتشاف الدفع مقابل الثغرات الأمنية)، وربط أكثر من 45000 خبير في الأمن السيبراني (المتسللين الأخلاقيين) عبر 170 دولة مع المنظمات لتأم...
Bugcrowd
bugcrowd.com
تتعاون Bugcrowd مع نخبة من الباحثين الأمنيين لتقليل المخاطر وتحسين عائد الاستثمار الأمني من خلال برامج مكافآت الأخطاء واختبارات القلم والكشف عن الثغرات الأمنية.
Intigriti
intigriti.com
Intigriti هي شركة سريعة النمو للأمن السيبراني متخصصة في خدمات الأمن الجماعي لمساعدة المؤسسات على حماية نفسها من الجرائم الإلكترونية وانتهاكات البيانات. تتيح منصة الأمن السيبراني الرائدة في الصناعة لدينا للشركات الاستفادة من مجتمعنا العالمي الذي يضم 70000 باحث أمني، يستخدمون خبراتهم الفريدة للعثور عل...
Testlio
testlio.com
Testlio هي شركة عالمية لاختبار البرمجيات ولديها حلول مثبتة في الاختبار اليدوي وأتمتة الاختبار واختبار البرامج المدمجة. يجمع نهجنا الفريد في الاختبار بين البشر والآلات لمساعدة المبتكرين الرقميين على تقديم منتجات عالية الجودة على نطاق واسع. في أي مكان. على أي جهاز. بأي لغة. عبر أي وسيلة دفع. يشمل عملا...
UNGUESS
unguess.io
UNGUESS هي منصة التعهيد الجماعي للاختبار الفعال والرؤى الحقيقية. إطلاق اختبار فعال. إشراك حشد حقيقي من البشر المهرة. احصل على رؤى وإجابات قوية في أي وقت تحتاجه. مع UNGUESS، لديك أكثر من مجرد منصة اختبار جماعي: فهي كل ما تستحقه حلولك الرقمية، في مكان واحد.