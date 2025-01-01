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تتيح برامج التجارة الإلكترونية عبر الحدود للشركات إدارة عمليات مبيعاتها الدولية بكفاءة. توفر هذه الحلول أدوات أساسية لحساب تكاليف البضائع المستلمة (بما في ذلك الرسوم والضرائب)، وخدمات التوطين، وتصنيف المنتجات، وإدارة قيود العناصر، وفحص الأطراف المرفوضة. ومن خلال استخدام هذه الأدوات، يمكن للشركات تعزيز استراتيجيات المبيعات الدولية الخاصة بها، وتخفيف المخاطر التجارية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية. عادةً ما يقوم مديرو سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية بتنفيذ برامج التجارة الإلكترونية عبر الحدود للإشراف على جميع جوانب العمليات العالمية، بما في ذلك توحيد الشحن والمدفوعات الدولية. تقوم الشركات في كثير من الأحيان بدمج هذا البرنامج مع حلول التجارة الإلكترونية الأخرى، مثل منصات الشحن وبوابات الدفع، لإنشاء سير عمل سلس.
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FedEx
fedex.com
تطبيق FedEx يسهل تتبع الشحنات وإدارتها، يوفر تحديثات فورية، ويسمح بجدولة وإعادة توجيه الحزم.
Digital River
digitalriver.com
يعد تطبيق Digital River حلاً شاملاً لتوسيع الأعمال عالمياً، وإدارة المدفوعات، والضرائب، والامتثال، مما يسهل عمليات البيع والتجارة عبر الإنترنت.
EasyStore
easystore.co
EasyStore هي منصة موحّدة للتجارة تساعد الشركات على البيع عبر الإنترنت وفي المتاجر، مع إدارة المنتجات والطلبات من واجهة واحدة.
Zonos
zonos.com
Zonos هو تطبيق يساعد الشركات في التجارة الدولية من خلال حساب التكاليف الدقيقة وإدارة الضرائب والرسوم لجعل عمليات البيع عبر الحدود أكثر سهولة.
ShopBase
shopbase.com
ShopBase هو تطبيق للتجارة الإلكترونية يسمح بإنشاء متاجر دروبشيبينغ ومنتجات حسب الطلب بسهولة مع أدوات لإدارة المخزون وتحليل المبيعات.
Passport
passportshipping.com
تطبيق Passport يسهل الشحن الدولي للتجارة الإلكترونية، ويقدم أدوات لدعم التوطين وإدارة الضرائب والشحن الموثوق.
ShipMonk
shipmonk.com
ShipMonk هو تطبيق لوجستي يساعد شركات التجارة الإلكترونية في إدارة التخزين والشحن بكفاءة، مع تقنيات لتسهيل الطلبات والمخزون.
GLOSKU
glosku.com
تطبيق GLOSKU يوفر حلول التجارة الإلكترونية عبر الحدود، مع ميزات لإدارة المدفوعات، الشحن، والامتثال للقوانين المحلية، ويسهل التكامل مع منصات مثل Shopify وMagento.
FlavorCloud
flavorcloud.com
فلافر كلاود هو شبكة شحن عبر الحدود توفر حلول شحن سريعة وفعالة لأكثر من 200 دولة مع دعم ممتاز وخدمات للعميل.
Webinterpret
webinterpret.com
Webinterpret تطبيق يساعد البائعين عبر الإنترنت في eBay وAmazon على التوسع عالميًا من خلال أدوات الترجمة والتوطين لزيادة المبيعات.
Glopal
merchants.glopal.com
تساعد Glopal التجار على توسيع نشاطاتهم التجارية لتشمل الأسواق الدولية، من خلال تسهيل المدفوعات والامتثال المحلي والتسويق.
ShopiVerse
shopiverse.com
ShopiVerse هو تطبيق متكامل للتجارة الإلكترونية عبر الحدود، يدعم إدارة المخزون والطلبات واللوجستيات عبر لوحة تحكم واحدة لتعزيز العمليات التجارية دولياً.
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