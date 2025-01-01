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برامج التجارة الإلكترونية عبر الحدود
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برامج التجارة الإلكترونية عبر الحدود - التطبيقات الأكثر شعبية

تتيح برامج التجارة الإلكترونية عبر الحدود للشركات إدارة عمليات مبيعاتها الدولية بكفاءة. توفر هذه الحلول أدوات أساسية لحساب تكاليف البضائع المستلمة (بما في ذلك الرسوم والضرائب)، وخدمات التوطين، وتصنيف المنتجات، وإدارة قيود العناصر، وفحص الأطراف المرفوضة. ومن خلال استخدام هذه الأدوات، يمكن للشركات تعزيز استراتيجيات المبيعات الدولية الخاصة بها، وتخفيف المخاطر التجارية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية. عادةً ما يقوم مديرو سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية بتنفيذ برامج التجارة الإلكترونية عبر الحدود للإشراف على جميع جوانب العمليات العالمية، بما في ذلك توحيد الشحن والمدفوعات الدولية. تقوم الشركات في كثير من الأحيان بدمج هذا البرنامج مع حلول التجارة الإلكترونية الأخرى، مثل منصات الشحن وبوابات الدفع، لإنشاء سير عمل سلس.

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FedEx

FedEx

fedex.com

تطبيق FedEx يسهل تتبع الشحنات وإدارتها، يوفر تحديثات فورية، ويسمح بجدولة وإعادة توجيه الحزم.

Digital River

Digital River

digitalriver.com

يعد تطبيق Digital River حلاً شاملاً لتوسيع الأعمال عالمياً، وإدارة المدفوعات، والضرائب، والامتثال، مما يسهل عمليات البيع والتجارة عبر الإنترنت.

EasyStore

EasyStore

easystore.co

EasyStore هي منصة موحّدة للتجارة تساعد الشركات على البيع عبر الإنترنت وفي المتاجر، مع إدارة المنتجات والطلبات من واجهة واحدة.

Zonos

Zonos

zonos.com

Zonos هو تطبيق يساعد الشركات في التجارة الدولية من خلال حساب التكاليف الدقيقة وإدارة الضرائب والرسوم لجعل عمليات البيع عبر الحدود أكثر سهولة.

ShopBase

ShopBase

shopbase.com

ShopBase هو تطبيق للتجارة الإلكترونية يسمح بإنشاء متاجر دروبشيبينغ ومنتجات حسب الطلب بسهولة مع أدوات لإدارة المخزون وتحليل المبيعات.

Passport

Passport

passportshipping.com

تطبيق Passport يسهل الشحن الدولي للتجارة الإلكترونية، ويقدم أدوات لدعم التوطين وإدارة الضرائب والشحن الموثوق.

ShipMonk

ShipMonk

shipmonk.com

ShipMonk هو تطبيق لوجستي يساعد شركات التجارة الإلكترونية في إدارة التخزين والشحن بكفاءة، مع تقنيات لتسهيل الطلبات والمخزون.

GLOSKU

GLOSKU

glosku.com

تطبيق GLOSKU يوفر حلول التجارة الإلكترونية عبر الحدود، مع ميزات لإدارة المدفوعات، الشحن، والامتثال للقوانين المحلية، ويسهل التكامل مع منصات مثل Shopify وMagento.

FlavorCloud

FlavorCloud

flavorcloud.com

فلافر كلاود هو شبكة شحن عبر الحدود توفر حلول شحن سريعة وفعالة لأكثر من 200 دولة مع دعم ممتاز وخدمات للعميل.

Webinterpret

Webinterpret

webinterpret.com

Webinterpret تطبيق يساعد البائعين عبر الإنترنت في eBay وAmazon على التوسع عالميًا من خلال أدوات الترجمة والتوطين لزيادة المبيعات.

Glopal

Glopal

merchants.glopal.com

تساعد Glopal التجار على توسيع نشاطاتهم التجارية لتشمل الأسواق الدولية، من خلال تسهيل المدفوعات والامتثال المحلي والتسويق.

ShopiVerse

ShopiVerse

shopiverse.com

ShopiVerse هو تطبيق متكامل للتجارة الإلكترونية عبر الحدود، يدعم إدارة المخزون والطلبات واللوجستيات عبر لوحة تحكم واحدة لتعزيز العمليات التجارية دولياً.

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برامج التجارة الإلكترونية عبر الحدود - التطبيقات الأكثر شعبية - WebCatalog