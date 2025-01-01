برامج إدارة علاقات العملاء - التطبيقات الأكثر شعبية

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تم تصميم برنامج CRM، وهو اختصار لإدارة علاقات العملاء، لتتبع علاقات العملاء وإدارتها بشكل فعال. إنه بمثابة نظام شامل لتسجيل وتنظيم التفاعلات بين الشركة وآفاقها وعملائها الحاليين. يقوم هذا البرنامج بدمج بيانات العملاء الأساسية، بما في ذلك معلومات الاتصال وسجل التفاعل وملخصات المعاملات، في سجل مركزي ومحدث. يستخدم برنامج CRM بشكل أساسي في أقسام المبيعات، ويعمل كمركز مركزي لأتمتة فريق المبيعات (SFA). ويمكن دمجه بسلاسة مع العديد من تطبيقات الأعمال الأخرى، مثل منصات التجارة الإلكترونية، وبرامج أتمتة التسويق، وبرامج خدمة العملاء، وبرامج CPQ. يضمن هذا التكامل تجربة متزامنة ومحسنة للعملاء طوال رحلة العميل بأكملها. تقدم بعض حلول إدارة علاقات العملاء (CRM) مجموعة واسعة من الوظائف المتكاملة المتعلقة بالعملاء، مما يوفر وظائف شاملة تتضمن أتمتة التسويق أو مكتب المساعدة أو أدوات التجارة الإلكترونية أو تخطيط موارد المؤسسات (ERP) أو إدارة المشاريع أو إدارة موقع الويب. يلغي هذا النهج الشامل الحاجة إلى حلول إضافية وهو مفيد بشكل خاص للشركات الصغيرة والمتوسطة. من ناحية أخرى، تركز حلول إدارة علاقات العملاء (CRM) المستقلة في المقام الأول على الوظائف المتعلقة بالمبيعات، مثل إدارة جهات الاتصال والحسابات وخطوط الأنابيب، دون تسويق مكثف أو مكتب مساعدة أو ميزات أخرى غير متعلقة بالمبيعات.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot هو تطبيق متكامل لإدارة علاقات العملاء يشمل أدوات للمبيعات والتسويق وخدمة العملاء، مما يساعد الشركات على تحسين نموها.
ClickUp
clickup.com
ClickUp هو تطبيق لإدارة المشاريع يتيح للفرق تنظيم المهام والتعاون في العمل باستخدام أدوات مثل الدردشة والمستندات واللوحات البيضاء.
Zoho CRM
zoho.com
Zoho CRM هي أداة لإدارة علاقات العملاء تساعد الشركات في تنظيم التفاعلات مع العملاء وتتبع العمليات البيعية.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce هو تطبيق لإدارة علاقات العملاء (CRM) يساعد الشركات في تنظيم المبيعات والتسويق وخدمة العملاء والتحليلات.
HighLevel
gohighlevel.com
HighLevel هو منصة شاملة لإدارة المبيعات والتسويق للوكالات، مع أدوات مثل CRM، التسويق الآلي، الجدولة، وتحليل الأداء.
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive هو تطبيق لإدارة علاقات العملاء يركز على فرق المبيعات، يساعد في تنظيم وتتبع الصفقات وتحليل الأداء لتحسين الانتاجية.
Odoo
odoo.com
Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة العملاء، التجارة الإلكترونية، المحاسبة، الإنتاج، وإدارة المخزون. يتضمن إصدار المجتمع البرمجيات الحرة.
ConnectWise Manage
connectwise.com
ConnectWise Manage هو تطبيق لإدارة الأعمال يساعد الشركات في تنظيم تذاكر الخدمة، وإدارة العملاء، والمبيعات، والتسويق، وتحليل البيانات.
Brevo
brevo.com
Brevo هو تطبيق يجمع قنوات التواصل مثل البريد الإلكتروني والدردشة الاجتماعية، لتعزيز خدمة العملاء وزيادة المبيعات.
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 هو برنامج يساعد الشركات في إدارة علاقات العملاء، إدارة المشاريع، التسويق، والتعاون بين الفرق بسهولة.
Bigin
bigin.com
Bigin هو تطبيق إدارة علاقات العملاء مناسب للشركات الصغيرة، يساعد في تنظيم المبيعات، وإدارة العملاء، وتتبع التفاعل، وأتمتة المهام.
RingCentral
ringcentral.com
يقدم تطبيق RingCentral Contact Center حلاً شاملاً للتواصل مع العملاء عبر الصوت و30 قناة رقمية، مع ميزات الذكاء الاصطناعي وإدارة القوى العاملة.
Softr Studio
softr.io
تتيح لك Softr Studio إنشاء بوابات عمل وأدوات داخلية بسهولة ودون كود، مع دعم تكامل مع Airtable وGoogle Sheets.
Teamwork
teamwork.com
تطبيق Teamwork هو منصة لإدارة المشاريع تساعد الفرق على التخطيط، وتتبع، وإدارة المشاريع بشكل فعال، مع ميزات متعددة للتعاون.
BizSuite
bizsuite.com.ng
BizSuite هو برنامج سحابي لإدارة الأعمال يساعد الشركات على إدارة المشتريات، المبيعات، المخزون، والمالية من مكان واحد.
Attio
attio.com
Attio هو تطبيق لإدارة علاقات العملاء يتيح للفرق تخصيص مهام العمل وإدارة بيانات العملاء وتحسين التعاون بسلاسة.
NetSuite
netsuite.com
Netsuite هو تطبيق سحابي لإدارة الأعمال يوفر حلولًا لتخطيط الموارد، والعلاقات مع العملاء، وإدارة المخزون والعمليات التجارية.
Constant Contact
constantcontact.com
تطبيق الاتصال المستمر هو منصة تسويق بريد إلكتروني تساعد الشركات الصغيرة على إدارة التسويق الرقمي، بما في ذلك البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign هو تطبيق لأتمتة التسويق يساعد الشركات في إدارة الحملات وتفاعل العملاء عبر البريد الإلكتروني والمحتوى المخصص.
Teamleader
teamleader.eu
تطبيق Teamleader يجمع بين إدارة المشاريع، وإدارة علاقات العملاء، والحسابات في مكان واحد، مما يسهل تنظيم العمل والمتابعة الفعالة.
Podio
podio.com
بوديو هو تطبيق تعاون مرن لإدارة العمليات، يوفر أدوات لأتمتة العمل، وتنظيم المهام، وتعزيز الإنتاجية للفرق.
SuiteDash
suitedash.com
SuiteDash هو منصة سحابية شاملة تجمع أدوات مثل إدارة المشاريع، ومتابعة الوقت، والفواتير، وCRM لتبسيط العمل وتعاون الشركات.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay هو برنامج CRM شامل يساعد الشركات في تسهيل المبيعات والتسويق ودعم العملاء بميزات متعددة لإدارة العلاقات مع العملاء.
LeadSquared
leadsquared.com
Leadsquared هو برنامج لإدارة العملاء وأتمتة التسويق، يساعد الشركات على تنظيم التقاط وإدارة العملاء والمبيعات والتحليلات في منصة واحدة.
Keap
keap.com
KEAP هي منصة شاملة لإدارة علاقات العملاء، تساعد الشركات في أتمتة المبيعات والتسويق، وتقارير الأداء، وإدارة العملاء من خلال أدوات متعددة.
Freshsales
freshworks.com
Freshsales هو تطبيق CRM يساعد الشركات على إدارة عمليات المبيعات وتحسين تفاعلات العملاء باستخدام ميزات مثل الأتمتة ورؤى الذكاء الاصطناعي.
Deskera
deskera.com
Deskera هو تطبيق متكامل لإدارة الأعمال يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في إدارة المحاسبة والمخزون والرواتب والمبيعات والأتمتة التسويقية.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse هي منصة للتسويق الآلي تشمل البريد الإلكتروني، الرسائل النصية، وchatbots، وتساعد الشركات على إدارة العلاقات مع العملاء وإنشاء مواقع وصفحات مقصودة.
Bloom
bloom.io
بلوم هو تطبيق يعزز بيئة العمل لأصحاب الأعمال المستقلين، حيث يدمج جميع نقاط التواصل مع العملاء مثل الفواتير، والعقود، والتواصل، والجدولة.
ConnectWise Home
connectwise.com
ConnectWise Home هو تطبيق مخصص لمقدمي خدمات تكنولوجيا المعلومات، يوفر منصة موحدة لإدارة الأمان، المراقبة، والأتمتة لتحسين الكفاءة.
Copper
prosperworks.com
Copper هو تطبيق لإدارة العملاء والمشاريع، يتيح التكامل مع Google Workspace facilitating تنظيم جهات الاتصال وإدارة المبيعات والمهام.
Capsule
capsulecrm.com
Capsule هو تطبيق CRM يساعد الشركات الصغيرة على إدارة جهات الاتصال، والمبيعات، وتنظيم العلاقات مع العملاء بكفاءة.
Zoho CRM Plus
zoho.com
تطبيق Zoho CRM Plus هو منصة متكاملة لإدارة علاقات العملاء، تدعم فرق المبيعات، التسويق والدعم للعمل سوياً من واجهة واحدة.
SaleSmartly
salesmartly.com
تطبيق SaleSmartly هو منصة تواصل متعددة القنوات تدمج الدردشة الحية، والواتساب، والفيسبوك، وغيرها، لتسهيل خدمة العملاء وتحليل البيانات.
Planfix
planfix.com
Planfix هو منصة لإدارة الأعمال توفر أدوات لتخطيط المشاريع، إدارة المهام، والعمليات التجارية، وتستخدم الذكاء الاصطناعي لتبسيط العمل.
Kylas
kylas.io
Kylas هو تطبيق CRM مخصص لتحسين إدارة مبيعات الشركات الصغيرة والمتنامية، ويقدم أدوات لإدارة العملاء والصفقات وتحليل البيانات.
Refrens
refrens.com
يعد تطبيق Refrens ABC وسيلة بسيطة لالتقاط وإدارة وتتبع وتحويل الفرص البيعية في مكان واحد.
Accelo
accelo.com
Accelo هو تطبيق سحابي لإدارة الأعمال يتضمن إدارة المشاريع، العملاء، والفواتير، ويساعد على تنظيم سير العمل وتحسين الكفاءة.
Salesflare
salesflare.com
Salesflare هو برنامج CRM بسيط يساعد الشركات الصغيرة في إدارة العملاء والمبيعات، بأتمتة إدخال البيانات ودعم التكامل مع Google وOutlook.
Snov.io
snov.io
Snov.io هي منصة لأتمتة التسويق والمبيعات، تساعد في توليد الرصاص، التحقق من البريد الإلكتروني، وإدارة العملاء، مع أدوات لحملات البريد الإلكتروني.
Less Annoying CRM
lessannoyingcrm.com
CRM الأقل إزعاجًا هو نظام سهل الاستخدام لإدارة جهات الاتصال وتتبع العملاء المتوقعين في الشركات الصغيرة.
Salesmate
salesmate.io
Salesmate هو تطبيق CRM يساعد الشركات على إدارة جهات الاتصال، تتبع الصفقات، وأتمتة مهام المبيعات وتحليل الأداء من خلال تقارير مفصلة.
Canopy
canopytax.com
Canopy هو برنامج لإدارة ممارسات المحاسبة والضرائب، يساعد الشركات على إدارة العملاء، الوثائق، وإجراءات الفوترة من مركز واحد.
Vtiger
vtiger.com
Vtiger هو حل CRM سحابي يساعد الشركات على إدارة المبيعات والتسويق وخدمة العملاء بكفاءة ويقدم ميزات مثل إدارة الدعم وتحليل البيانات.
Floww.ai
floww.ai
تطبيق Floww.ai هو منصة مبيعات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تقدم أدوات لإدارة المبيعات والتحليلات والتسويق لأعمال B2C و B2B2C.
Leadsales
leadsales.io
Leadsales تطبيق CRM يركز على WhatsApp وفيسبوك وإنستغرام، يتيح إدارة وتتبع المحادثات تلقائياً بين فرق المبيعات وخدمة العملاء.
Insightly
insightly.com
Insightly هو نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) يساعد الفرق على تنظيم البيانات، إدارة المبيعات، وبناء علاقات مع العملاء بطريقة مرنة وسهلة الاستخدام.
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM هو تطبيق شامل لإدارة علاقات العملاء، يتضمن تتبع المبيعات، إدارة التواصل، وأتمتة التسويق لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
Recruit CRM
recruitcrm.io
Recruit CRM هو نظام تتبع للمتقدمين يساعد الوكالات والشركات في إدارة عملية التوظيف بكفاءة.
Method CRM
method.me
تطبيق Method:CRM يُمكن الشركات من إدارة علاقات العملاء من خلال التكامل مع QuickBooks، مما يسهل مزامنة البيانات وأتمتة العمليات.
NeoDove
neodove.com
Neodove هو تطبيق CRM وهاتف ذكي يدعم إدارة علاقات العملاء ويعزز تفاعل الشركات مع العملاء من خلال أدوات الاتصال وتحليل البيانات.
SalesBoss
salesboss.ai
SalesBoss هو برنامج شامل لإدارة المبيعات والتسويق والاتصالات للشركات المحلية، مما يساعد في تحسين الأداء وزيادة الكفاءة.
Mekari Qontak
qontak.com
Mekari Qontak هي منصة لإدارة خدمة العملاء متعددة القنوات، تمكّن الشركات من إدارة تفاعلات العملاء وتحسين العمليات عبر تطبيقات مثل WhatsApp وInstagram.
Coretal
coretal.co
Coretal هو تطبيق لإدارة الأعمال يتيح للمستخدمين تنظيم المشاريع، الفواتير، العملاء، والتواصل في واجهة مركزية واحدة.
Nimble
nimble.com
Nimble هو نظام إدارة علاقات العملاء يركز على العلاقات، يوفر سجلات اتصال قابلة للتخصيص ويدمج مع Microsoft 365 وGoogle Workspace.
Amwork
amwork.com
تطبيق Amwork يوفر منصة لإنشاء مساحات عمل مخصصة تسهل العمليات التجارية، تشمل إدارة العملاء والمشاريع والموارد البشرية. يلبي احتياجات الشركات بكفاءة.
OnePage CRM
onepagecrm.com
OnePageCRM هو تطبيق لإدارة علاقات العملاء يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على تنظيم المبيعات ومتابعة العملاء وتحسين العمليات البيعية.
eWay-CRM
eway-crm.com
eWay-CRM هو تطبيق لإدارة علاقات العملاء مدمج مع Outlook، يساعد في تنظيم جهات الاتصال وإدارة المشاريع والصفقات، ويزيد من كفاءة العمل.
VBOUT
vbout.com
VBOUT هي منصة تسويق مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد الشركات على أتمتة عمليات التسويق وإدارة الحملات عبر وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني.
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