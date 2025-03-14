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برامج إدارة علاقات العملاء
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برامج إدارة علاقات العملاء - التطبيقات الأكثر شعبية

تم تصميم برنامج CRM، وهو اختصار لإدارة علاقات العملاء، لتتبع علاقات العملاء وإدارتها بشكل فعال. إنه بمثابة نظام شامل لتسجيل وتنظيم التفاعلات بين الشركة وآفاقها وعملائها الحاليين. يقوم هذا البرنامج بدمج بيانات العملاء الأساسية، بما في ذلك معلومات الاتصال وسجل التفاعل وملخصات المعاملات، في سجل مركزي ومحدث. يستخدم برنامج CRM بشكل أساسي في أقسام المبيعات، ويعمل كمركز مركزي لأتمتة فريق المبيعات (SFA). ويمكن دمجه بسلاسة مع العديد من تطبيقات الأعمال الأخرى، مثل منصات التجارة الإلكترونية، وبرامج أتمتة التسويق، وبرامج خدمة العملاء، وبرامج CPQ. يضمن هذا التكامل تجربة متزامنة ومحسنة للعملاء طوال رحلة العميل بأكملها. تقدم بعض حلول إدارة علاقات العملاء (CRM) مجموعة واسعة من الوظائف المتكاملة المتعلقة بالعملاء، مما يوفر وظائف شاملة تتضمن أتمتة التسويق أو مكتب المساعدة أو أدوات التجارة الإلكترونية أو تخطيط موارد المؤسسات (ERP) أو إدارة المشاريع أو إدارة موقع الويب. يلغي هذا النهج الشامل الحاجة إلى حلول إضافية وهو مفيد بشكل خاص للشركات الصغيرة والمتوسطة. من ناحية أخرى، تركز حلول إدارة علاقات العملاء (CRM) المستقلة في المقام الأول على الوظائف المتعلقة بالمبيعات، مثل إدارة جهات الاتصال والحسابات وخطوط الأنابيب، دون تسويق مكثف أو مكتب مساعدة أو ميزات أخرى غير متعلقة بالمبيعات.

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Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot هو تطبيق متكامل لإدارة علاقات العملاء يشمل أدوات للمبيعات والتسويق وخدمة العملاء، مما يساعد الشركات على تحسين نموها.

ClickUp

ClickUp

clickup.com

ClickUp هو تطبيق لإدارة المشاريع يتيح للفرق تنظيم المهام والتعاون في العمل باستخدام أدوات مثل الدردشة والمستندات واللوحات البيضاء.

Zoho CRM

Zoho CRM

zoho.com

Zoho CRM هي أداة لإدارة علاقات العملاء تساعد الشركات في تنظيم التفاعلات مع العملاء وتتبع العمليات البيعية.

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce هو تطبيق لإدارة علاقات العملاء (CRM) يساعد الشركات في تنظيم المبيعات والتسويق وخدمة العملاء والتحليلات.

HighLevel

HighLevel

gohighlevel.com

HighLevel هو منصة شاملة لإدارة المبيعات والتسويق للوكالات، مع أدوات مثل CRM، التسويق الآلي، الجدولة، وتحليل الأداء.

Pipedrive

Pipedrive

pipedrive.com

Pipedrive هو تطبيق لإدارة علاقات العملاء يركز على فرق المبيعات، يساعد في تنظيم وتتبع الصفقات وتحليل الأداء لتحسين الانتاجية.

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة العملاء، التجارة الإلكترونية، المحاسبة، الإنتاج، وإدارة المخزون. يتضمن إصدار المجتمع البرمجيات الحرة.

ConnectWise Manage

ConnectWise Manage

connectwise.com

ConnectWise Manage هو تطبيق لإدارة الأعمال يساعد الشركات في تنظيم تذاكر الخدمة، وإدارة العملاء، والمبيعات، والتسويق، وتحليل البيانات.

Brevo

Brevo

brevo.com

Brevo هو تطبيق يجمع قنوات التواصل مثل البريد الإلكتروني والدردشة الاجتماعية، لتعزيز خدمة العملاء وزيادة المبيعات.

Bitrix24

Bitrix24

bitrix24.com

Bitrix24 هو برنامج يساعد الشركات في إدارة علاقات العملاء، إدارة المشاريع، التسويق، والتعاون بين الفرق بسهولة.

Bigin

Bigin

bigin.com

Bigin هو تطبيق إدارة علاقات العملاء مناسب للشركات الصغيرة، يساعد في تنظيم المبيعات، وإدارة العملاء، وتتبع التفاعل، وأتمتة المهام.

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

يقدم تطبيق RingCentral Contact Center حلاً شاملاً للتواصل مع العملاء عبر الصوت و30 قناة رقمية، مع ميزات الذكاء الاصطناعي وإدارة القوى العاملة.

Softr Studio

Softr Studio

softr.io

تتيح لك Softr Studio إنشاء بوابات عمل وأدوات داخلية بسهولة ودون كود، مع دعم تكامل مع Airtable وGoogle Sheets.

Teamwork

Teamwork

teamwork.com

تطبيق Teamwork هو منصة لإدارة المشاريع تساعد الفرق على التخطيط، وتتبع، وإدارة المشاريع بشكل فعال، مع ميزات متعددة للتعاون.

BizSuite

BizSuite

bizsuite.com.ng

BizSuite هو برنامج سحابي لإدارة الأعمال يساعد الشركات على إدارة المشتريات، المبيعات، المخزون، والمالية من مكان واحد.

Attio

Attio

attio.com

Attio هو تطبيق لإدارة علاقات العملاء يتيح للفرق تخصيص مهام العمل وإدارة بيانات العملاء وتحسين التعاون بسلاسة.

NetSuite

NetSuite

netsuite.com

Netsuite هو تطبيق سحابي لإدارة الأعمال يوفر حلولًا لتخطيط الموارد، والعلاقات مع العملاء، وإدارة المخزون والعمليات التجارية.

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

تطبيق الاتصال المستمر هو منصة تسويق بريد إلكتروني تساعد الشركات الصغيرة على إدارة التسويق الرقمي، بما في ذلك البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.

ActiveCampaign

ActiveCampaign

activecampaign.com

ActiveCampaign هو تطبيق لأتمتة التسويق يساعد الشركات في إدارة الحملات وتفاعل العملاء عبر البريد الإلكتروني والمحتوى المخصص.

Teamleader

Teamleader

teamleader.eu

تطبيق Teamleader يجمع بين إدارة المشاريع، وإدارة علاقات العملاء، والحسابات في مكان واحد، مما يسهل تنظيم العمل والمتابعة الفعالة.

Podio

Podio

podio.com

بوديو هو تطبيق تعاون مرن لإدارة العمليات، يوفر أدوات لأتمتة العمل، وتنظيم المهام، وتعزيز الإنتاجية للفرق.

SuiteDash

SuiteDash

suitedash.com

SuiteDash هو منصة سحابية شاملة تجمع أدوات مثل إدارة المشاريع، ومتابعة الوقت، والفواتير، وCRM لتبسيط العمل وتعاون الشركات.

LeadSquared

LeadSquared

leadsquared.com

Leadsquared هو برنامج لإدارة العملاء وأتمتة التسويق، يساعد الشركات على تنظيم التقاط وإدارة العملاء والمبيعات والتحليلات في منصة واحدة.

EngageBay

EngageBay

engagebay.com

EngageBay هو برنامج CRM شامل يساعد الشركات في تسهيل المبيعات والتسويق ودعم العملاء بميزات متعددة لإدارة العلاقات مع العملاء.

Keap

Keap

keap.com

KEAP هي منصة شاملة لإدارة علاقات العملاء، تساعد الشركات في أتمتة المبيعات والتسويق، وتقارير الأداء، وإدارة العملاء من خلال أدوات متعددة.

Freshsales

Freshsales

freshworks.com

Freshsales هو تطبيق CRM يساعد الشركات على إدارة عمليات المبيعات وتحسين تفاعلات العملاء باستخدام ميزات مثل الأتمتة ورؤى الذكاء الاصطناعي.

Deskera

Deskera

deskera.com

Deskera هو تطبيق متكامل لإدارة الأعمال يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في إدارة المحاسبة والمخزون والرواتب والمبيعات والأتمتة التسويقية.

Bloom

Bloom

bloom.io

بلوم هو تطبيق يعزز بيئة العمل لأصحاب الأعمال المستقلين، حيث يدمج جميع نقاط التواصل مع العملاء مثل الفواتير، والعقود، والتواصل، والجدولة.

SendPulse

SendPulse

sendpulse.com

SendPulse هي منصة للتسويق الآلي تشمل البريد الإلكتروني، الرسائل النصية، وchatbots، وتساعد الشركات على إدارة العلاقات مع العملاء وإنشاء مواقع وصفحات مقصودة.

ConnectWise Home

ConnectWise Home

connectwise.com

ConnectWise Home هو تطبيق مخصص لمقدمي خدمات تكنولوجيا المعلومات، يوفر منصة موحدة لإدارة الأمان، المراقبة، والأتمتة لتحسين الكفاءة.

Copper

Copper

prosperworks.com

Copper هو تطبيق لإدارة العملاء والمشاريع، يتيح التكامل مع Google Workspace facilitating تنظيم جهات الاتصال وإدارة المبيعات والمهام.

Capsule

Capsule

capsulecrm.com

Capsule هو تطبيق CRM يساعد الشركات الصغيرة على إدارة جهات الاتصال، والمبيعات، وتنظيم العلاقات مع العملاء بكفاءة.

Zoho CRM Plus

Zoho CRM Plus

zoho.com

تطبيق Zoho CRM Plus هو منصة متكاملة لإدارة علاقات العملاء، تدعم فرق المبيعات، التسويق والدعم للعمل سوياً من واجهة واحدة.

SaleSmartly

SaleSmartly

salesmartly.com

تطبيق SaleSmartly هو منصة تواصل متعددة القنوات تدمج الدردشة الحية، والواتساب، والفيسبوك، وغيرها، لتسهيل خدمة العملاء وتحليل البيانات.

Planfix

Planfix

planfix.com

Planfix هو منصة لإدارة الأعمال توفر أدوات لتخطيط المشاريع، إدارة المهام، والعمليات التجارية، وتستخدم الذكاء الاصطناعي لتبسيط العمل.

Kylas

Kylas

kylas.io

Kylas هو تطبيق CRM مخصص لتحسين إدارة مبيعات الشركات الصغيرة والمتنامية، ويقدم أدوات لإدارة العملاء والصفقات وتحليل البيانات.

Refrens

Refrens

refrens.com

يعد تطبيق Refrens ABC وسيلة بسيطة لالتقاط وإدارة وتتبع وتحويل الفرص البيعية في مكان واحد.

Accelo

Accelo

accelo.com

Accelo هو تطبيق سحابي لإدارة الأعمال يتضمن إدارة المشاريع، العملاء، والفواتير، ويساعد على تنظيم سير العمل وتحسين الكفاءة.

Salesflare

Salesflare

salesflare.com

Salesflare هو برنامج CRM بسيط يساعد الشركات الصغيرة في إدارة العملاء والمبيعات، بأتمتة إدخال البيانات ودعم التكامل مع Google وOutlook.

Snov.io

Snov.io

snov.io

Snov.io هي منصة لأتمتة التسويق والمبيعات، تساعد في توليد الرصاص، التحقق من البريد الإلكتروني، وإدارة العملاء، مع أدوات لحملات البريد الإلكتروني.

Less Annoying CRM

Less Annoying CRM

lessannoyingcrm.com

CRM الأقل إزعاجًا هو نظام سهل الاستخدام لإدارة جهات الاتصال وتتبع العملاء المتوقعين في الشركات الصغيرة.

Salesmate

Salesmate

salesmate.io

Salesmate هو تطبيق CRM يساعد الشركات على إدارة جهات الاتصال، تتبع الصفقات، وأتمتة مهام المبيعات وتحليل الأداء من خلال تقارير مفصلة.

Canopy

Canopy

canopytax.com

Canopy هو برنامج لإدارة ممارسات المحاسبة والضرائب، يساعد الشركات على إدارة العملاء، الوثائق، وإجراءات الفوترة من مركز واحد.

Vtiger

Vtiger

vtiger.com

Vtiger هو حل CRM سحابي يساعد الشركات على إدارة المبيعات والتسويق وخدمة العملاء بكفاءة ويقدم ميزات مثل إدارة الدعم وتحليل البيانات.

Floww.ai

Floww.ai

floww.ai

تطبيق Floww.ai هو منصة مبيعات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تقدم أدوات لإدارة المبيعات والتحليلات والتسويق لأعمال B2C و B2B2C.

Leadsales

Leadsales

leadsales.io

Leadsales تطبيق CRM يركز على WhatsApp وفيسبوك وإنستغرام، يتيح إدارة وتتبع المحادثات تلقائياً بين فرق المبيعات وخدمة العملاء.

Insightly

Insightly

insightly.com

Insightly هو نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) يساعد الفرق على تنظيم البيانات، إدارة المبيعات، وبناء علاقات مع العملاء بطريقة مرنة وسهلة الاستخدام.

Agile CRM

Agile CRM

agilecrm.com

Agile CRM هو تطبيق شامل لإدارة علاقات العملاء، يتضمن تتبع المبيعات، إدارة التواصل، وأتمتة التسويق لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

Recruit CRM

Recruit CRM

recruitcrm.io

Recruit CRM هو نظام تتبع للمتقدمين يساعد الوكالات والشركات في إدارة عملية التوظيف بكفاءة.

Method CRM

Method CRM

method.me

تطبيق Method:CRM يُمكن الشركات من إدارة علاقات العملاء من خلال التكامل مع QuickBooks، مما يسهل مزامنة البيانات وأتمتة العمليات.

NeoDove

NeoDove

neodove.com

Neodove هو تطبيق CRM وهاتف ذكي يدعم إدارة علاقات العملاء ويعزز تفاعل الشركات مع العملاء من خلال أدوات الاتصال وتحليل البيانات.

SalesBoss

SalesBoss

salesboss.ai

SalesBoss هو برنامج شامل لإدارة المبيعات والتسويق والاتصالات للشركات المحلية، مما يساعد في تحسين الأداء وزيادة الكفاءة.

Mekari Qontak

Mekari Qontak

qontak.com

Mekari Qontak هي منصة لإدارة خدمة العملاء متعددة القنوات، تمكّن الشركات من إدارة تفاعلات العملاء وتحسين العمليات عبر تطبيقات مثل WhatsApp وInstagram.

Coretal

Coretal

coretal.co

Coretal هو تطبيق لإدارة الأعمال يتيح للمستخدمين تنظيم المشاريع، الفواتير، العملاء، والتواصل في واجهة مركزية واحدة.

Nimble

Nimble

nimble.com

Nimble هو نظام إدارة علاقات العملاء يركز على العلاقات، يوفر سجلات اتصال قابلة للتخصيص ويدمج مع Microsoft 365 وGoogle Workspace.

Amwork

Amwork

amwork.com

تطبيق Amwork يوفر منصة لإنشاء مساحات عمل مخصصة تسهل العمليات التجارية، تشمل إدارة العملاء والمشاريع والموارد البشرية. يلبي احتياجات الشركات بكفاءة.

OnePage CRM

OnePage CRM

onepagecrm.com

OnePageCRM هو تطبيق لإدارة علاقات العملاء يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على تنظيم المبيعات ومتابعة العملاء وتحسين العمليات البيعية.

eWay-CRM

eWay-CRM

eway-crm.com

eWay-CRM هو تطبيق لإدارة علاقات العملاء مدمج مع Outlook، يساعد في تنظيم جهات الاتصال وإدارة المشاريع والصفقات، ويزيد من كفاءة العمل.

VBOUT

VBOUT

vbout.com

VBOUT هي منصة تسويق مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد الشركات على أتمتة عمليات التسويق وإدارة الحملات عبر وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني.

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