برامج إدارة علاقات العملاء - التطبيقات الأكثر شعبية - أوزبكستان

Interacty

interacty.me

المسوقون (الموظفون المستقلون والوكالات) واستوديوهات الإنتاج والناشرون يتيح Interacty للمسوقين إشراك الجماهير وزيادة المبيعات من خلال التجارب والألعاب التفاعلية. يزيد المحتوى التسويقي القائم على الألعاب من التفاعل ووقت الاهتمام ويولد المزيد من العملاء المحتملين. يتيح لك Interactive إنشاء أكثر من 20 نشاطًا مختلفًا للعبة. يمكنك إنشاء اختبار، وذاكرة، ولعبة مطابقة، ولعبة أشياء مخفية، وتحديد الفرق، واللغز، وقبل وبعد، والأبراج، وملفات تعريف الارتباط الخاصة بالثروة، وعرض الشرائح، والمزيد في أي وقت من خلال اشتراك واحد. يمكنك إنشاء مشروعك أو لعبتك في دقائق باستخدام كتل المحتوى باستخدام محرر سهل الاستخدام ومرن. تقدم Interacty مجموعة واسعة من قوالب الأعمال الموفرة للوقت، بالإضافة إلى أنها مكتبة أفكار رائعة - فمن المؤكد أنك ستجد مفهومًا لحملتك التسويقية التالية هنا. يتكامل Interacty مع Unsplash، مما يتيح لك الوصول إلى آلاف الصور المجانية. من السهل تضمين المشروع النهائي على موقع الويب الخاص بك من خلال عملية نسخ ولصق بسيطة. يمكنك أيضًا استخدام رابط لمشاركة مشروعك على الشبكات الاجتماعية. يدعم Interacty CNAME وWhitelabel، وتساعد خيارات التصميم الإضافية مع أنماط CSS في الحفاظ على الوعي بعلامتك التجارية. يمكنك إنشاء عملاء متوقعين باستخدام نماذج محتوى تفاعلية تتكامل مع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك. يسمح لك Interacty بدمج نماذج العملاء المحتملين مباشرة في اللعبة، لذا فإن جمع معلومات العميل يعد جزءًا لا يتجزأ من العملية. يمكنك إعداد إعادة توجيه تلقائية بعد إكمال اللعبة، مما يزيد التحويل بشكل ملحوظ. يمكنك إنشاء لعبة ليدربورد وإضافة مؤقت أو عد تنازلي للعبتك لتحفيز جمهورك للحصول على أفضل نتيجة. يمكن أن يكون هذا مفيدًا جدًا عند إجراء مسابقة أو سحب جوائز أو إنشاء ألعاب للأحداث. إذا كنت متحدثًا في حدث ما، أضف لعبة في نهاية خطابك، وسيتذكر الجمهور عنوانك. يمكنك عرض إحصائيات كل لعبة وتنزيل قوائم العملاء المحتملين من لوحة التحكم الخاصة بك، بينما يتيح لك التكامل مع أدوات التسويق مثل Mailchimp إرسال العملاء المحتملين مباشرةً إلى نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الموجود لديك. تتيح ميزات اللعب في Interacty للمسوقين إشراك المستخدمين وتحقيق نتائج أعمال عالية.