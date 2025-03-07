برامج إدارة علاقات العملاء - التطبيقات الأكثر شعبية - الولايات المتحدة

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تم تصميم برنامج CRM، وهو اختصار لإدارة علاقات العملاء، لتتبع علاقات العملاء وإدارتها بشكل فعال. إنه بمثابة نظام شامل لتسجيل وتنظيم التفاعلات بين الشركة وآفاقها وعملائها الحاليين. يقوم هذا البرنامج بدمج بيانات العملاء الأساسية، بما في ذلك معلومات الاتصال وسجل التفاعل وملخصات المعاملات، في سجل مركزي ومحدث. يستخدم برنامج CRM بشكل أساسي في أقسام المبيعات، ويعمل كمركز مركزي لأتمتة فريق المبيعات (SFA). ويمكن دمجه بسلاسة مع العديد من تطبيقات الأعمال الأخرى، مثل منصات التجارة الإلكترونية، وبرامج أتمتة التسويق، وبرامج خدمة العملاء، وبرامج CPQ. يضمن هذا التكامل تجربة متزامنة ومحسنة للعملاء طوال رحلة العميل بأكملها. تقدم بعض حلول إدارة علاقات العملاء (CRM) مجموعة واسعة من الوظائف المتكاملة المتعلقة بالعملاء، مما يوفر وظائف شاملة تتضمن أتمتة التسويق أو مكتب المساعدة أو أدوات التجارة الإلكترونية أو تخطيط موارد المؤسسات (ERP) أو إدارة المشاريع أو إدارة موقع الويب. يلغي هذا النهج الشامل الحاجة إلى حلول إضافية وهو مفيد بشكل خاص للشركات الصغيرة والمتوسطة. من ناحية أخرى، تركز حلول إدارة علاقات العملاء (CRM) المستقلة في المقام الأول على الوظائف المتعلقة بالمبيعات، مثل إدارة جهات الاتصال والحسابات وخطوط الأنابيب، دون تسويق مكثف أو مكتب مساعدة أو ميزات أخرى غير متعلقة بالمبيعات.
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Hubspot
hubspot.com
يوفر HubSpot منصة كاملة للتسويق ، والمبيعات ، وخدمة العملاء ، وبرامج CRM - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ بأدوات مجانية ، والترقية أثناء نموك. مع مركز التسويق ، فإن جميع أدوات التسويق والبيانات الخاصة بك موجودة على منصة واحدة سهلة الاستخدام وقوية. ستوفر وقتًا ثمينًا والحصول على كل السياق الذي تحتاجه لتوفير تجربة مخصصة تجذب العملاء المناسبين على نطاق واسع. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للمسوقين الاحتفاظ بالبيانات في مركز كل ما يفعلونه لأن مركز التسويق تم تصميمه كجزء من منصة HubSpot CRM. عند استخدام منصة CRM الكاملة ، يمكن للمسوقين تحقيق محاذاة لا مثيل لها مع المبيعات لإثبات عائد الاستثمار والتحقق من صحة الاستثمارات. سواء كانت استراتيجيات أو خدمات أو برامج - يتيح لك HubSpot توسيع نطاق شركتك ، وليس التعقيد. يحتوي HubSpot على كل ما تحتاجه لتنمو بشكل أفضل.
ClickUp
clickup.com
Clickup هو منصة إنتاجية الكل في واحد. إنه المحور الذي تتجمع فيه الفرق للتخطيط والتنظيم والتعاون في العمل باستخدام المهام والمستندات والدردشة والأهداف والألواح البيضاء والمزيد. تخصيص بسهولة مع بضع نقرات فقط ، يتيح Clickup للفرق من جميع الأنواع والأحجام تقديم العمل بشكل أكثر فعالية ، مما يعزز الإنتاجية إلى آفاق جديدة.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com ، INC. هي شركة برمجيات أمريكية مقرها السحابة مقرها في سان فرانسيسكو ، كاليفورنيا. يوفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء ، وأتمتة التسويق ، والتحليلات ، وتطوير التطبيقات. في عام 2020 ، صنفت مجلة Fortune Salesforce في المرتبة السادسة في "قائمة أفضل 100 شركة للعمل من أجلها" ، بناءً على مسح للموظف للرضا.
Zoho CRM
zoho.com
قم بتشغيل عملك بالكامل مع مجموعة أدوات الإنتاجية عبر الإنترنت في Zoho وتطبيقات SaaS. أكثر من 50 مليون مستخدم يثقون بنا في جميع أنحاء العالم. خطتنا مجانية إلى الأبد!
HighLevel
gohighlevel.com
Highlevel هي منصة مبيعات وتسويق ذات علامات بيضاء للوكالات الرقمية والمستشارين. تتضمن الوظائف CRM مع قوائم الذكاء ، والبريد الإلكتروني ، والرسائل القصيرة ثنائية الاتجاه ، و SMS/Messenger/Instagram DM/WhatsApp/GMB ، ومكالمات خارجية ، وتتبع المكالمات ، وتسجيل المكالمات ، ودايلر توليد الطاقة ، وباني النماذج ، وباني المسح ، وباني المسار ، وموقع الويب ، الجدولة عبر الإنترنت ، أتمتة سير العمل ، التقارير ، ويب ، وأكثر من ذلك! تتضمن حسابات الوكالة حسابات فرعية غير محدودة (موقع) لعملائك والتي يمكن استنساخها لتسريع الإعدادات. أحضر بيانات اعتماد Twilio & SMTP الخاصة بك لتشغيل حسابك ، مما يتيح لك الوصول إلى أسعار الجملة على البريد الإلكتروني والمكالمة الهاتفية والرسائل القصيرة. ابدأ بتجربة مجانية لمدة 14 يومًا!
ConnectWise Manage
connectwise.com
تم تصميم ConnectWise PSA (المعروف سابقًا باسم ConnectWise Manage) للشركات التي تبيع التكنولوجيا وتخدمها وتدعمها، وهي منصة رائدة لإدارة الأعمال في جميع أنحاء العالم. يعتمد موفرو حلول التكنولوجيا (TSPs) على ConnectWise PSA لتحقيق قدر أكبر من المساءلة والكفاءة التشغيلية والربحية. من خلال الاستفادة من السحابة، تعمل ConnectWise PSA على تسهيل أتمتة العمليات التجارية وإدارة مكتب المساعدة وخدمة العملاء والمبيعات والتسويق وإدارة المشاريع وتحليلات الأعمال التي تعمل على تبسيط عمليات الشركة بشكل كبير. ConnectWise PSA هو المركز المركزي الذي يمنح مقدمي خدمات الاتصالات رؤية شاملة وتحكمًا كاملاً في أعمالهم. يتيح ConnectWise PSA أيضًا لمستخدميه الوصول إلى شبكة قوية من الأفكار والخبراء والحلول. نظرًا لكونها شركة مخضرمة في صناعة خدمات التكنولوجيا، فقد كانت ConnectWise PSA منصة إدارة الأعمال الرائدة لشركات التكنولوجيا لأكثر من 15 عامًا.
Pipedrive
pipedrive.com
كل شركة تحتاج إلى الأدوات المناسبة ليزهر. لتوسيع نطاق عملك ، تحتاج إلى برنامج يمكن الوصول إليه ، ويوفر الوظيفة الصحيحة ، ويسارع إلى إتقان الفرص الرئيسية وإبرازها. Pipedrive هي أداة CRM التي تركز على المبيعات (إدارة علاقات العملاء) التي تحب استخدام جميع الأحجام. مع وجود 100000 عميل مدفوعون يمتدون إلى 179 دولة ، يتم رسم فرق المبيعات من خلال تصميم CRM البسيط والمتقلق الذي يعطي الأولوية للاستخدام. عند استخدام Pipedrive ، لا شيء يقع في الشقوق ، مما يسمح لفريقك بقضاء وقت أقل في الإيداع والمزيد من الوقت في البيع ، مع برنامج CRM رشيق وقوي. تم تصميم Pipedrive لمساعدة الشركات الصغيرة على النمو. لأكثر من عشر سنوات ، التزمنا ببناء أفضل CRM - CRM بواسطة مندوبي المبيعات. والنتيجة هي أداة مبيعات سهلة الاستخدام وفعالة تعمل على مركزية بياناتك ، وتساعدك على تصور عملية المبيعات بأكملها والفوز بمزيد من الصفقات.
Odoo
odoo.com
Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية والفواتير والمحاسبة والتصنيع والمستودعات وإدارة المشاريع وإدارة المخزون. إصدار المجتمع هو برنامج حر، مرخص بموجب GNU LGPLv3. هناك أيضًا إصدار "Enterprise" خاص به، والذي يحتوي على ميزات وخدمات إضافية. يتم تنسيق الكود المصدري للإطار ووحدات تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الأساسية بواسطة شركة Odoo S.A. ومقرها بلجيكا.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center هو حل مشاركة العملاء في كل مكان مع Voice و 30+ قناة رقمية ، وخيارات AI المتقدمة للخدمة الذاتية مثل الروبوتات ، وأدوات التوعية الاستباقية ، والوكلاء الافتراضيين الذكيين الذين يفهمون نية العميل. إنه يوفر أكثر من 300 تكامل مسبقًا (بما في ذلك CRMS الرائدة) وحل إدارة مشاركة القوى العاملة المتكاملة والمواد المتكاملة التي تعمل بمنظمة العفو الدولية. تم دمج RingCentral Contact Center بإحكام مع حل RingCentral MVP ، مما يوفر للعملاء فوائد البنية التحتية الصوتية على مستوى المؤسسة والاتصالات الموحدة المتكاملة التي تمكن من التعاون السلس متعدد الوظائف.
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc. هي شركة أمريكية للحوسبة السحابية تأسست عام 1998 ويقع مقرها الرئيسي في سان ماتيو، كاليفورنيا، وهي تقدم برامج وخدمات لإدارة الشؤون المالية للأعمال والعمليات والعلاقات مع العملاء. تم تصميم برامجها وخدماتها للشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة مع وحدات لتخطيط موارد المؤسسات (ERP) وإدارة علاقات العملاء (CRM) ودعم البرامج والإدارة (PSA) والتجارة الإلكترونية. استحوذت شركة Oracle Corporation على NetSuite مقابل ما يقرب من 9.3 مليار دولار أمريكي في نوفمبر 2016. تتم إدارة وحدة أعمال Oracle Netsuite التي تم تشكيلها حديثًا من قبل نائب الرئيس التنفيذي إيفان جولدبيرج باعتباره Cloud ERP من Oracle للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
Constant Contact
constantcontact.com
شركة Constant Contact, Inc. هي شركة تسويق عبر الإنترنت، يقع مقرها الرئيسي في والثام، ماساتشوستس، ولها مكاتب إضافية في لوفلاند، كولورادو؛ ونيويورك، نيويورك. يوفر Constant Contact أدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والفعاليات لمساعدة الشركات الصغيرة على تنمية قاعدة عملائها.
ConnectWise Home
connectwise.com
تم تصميم ConnectWise PSA (المعروف سابقًا باسم ConnectWise Manage) للشركات التي تبيع التكنولوجيا وتخدمها وتدعمها، وهي منصة رائدة لإدارة الأعمال في جميع أنحاء العالم. يعتمد موفرو حلول التكنولوجيا (TSPs) على ConnectWise PSA لتحقيق قدر أكبر من المساءلة والكفاءة التشغيلية والربحية. من خلال الاستفادة من السحابة، تعمل ConnectWise PSA على تسهيل أتمتة العمليات التجارية وإدارة مكتب المساعدة وخدمة العملاء والمبيعات والتسويق وإدارة المشاريع وتحليلات الأعمال التي تعمل على تبسيط عمليات الشركة بشكل كبير. ConnectWise PSA هو المركز المركزي الذي يمنح مقدمي خدمات الاتصالات رؤية شاملة وتحكمًا كاملاً في أعمالهم. يتيح ConnectWise PSA أيضًا لمستخدميه الوصول إلى شبكة قوية من الأفكار والخبراء والحلول. نظرًا لكونها شركة مخضرمة في صناعة خدمات التكنولوجيا، فقد كانت ConnectWise PSA منصة إدارة الأعمال الرائدة لشركات التكنولوجيا لأكثر من 15 عامًا.
Bloom
bloom.io
Bloom هي مساحة عمل تجارية لأصحاب الأعمال المستقلين والعاملين لحسابهم الخاص ومحترفي الخدمات. فهو يربط جميع نقاط اتصال العميل في تجربة احترافية، بما في ذلك النماذج الرقمية وعروض الأسعار والعقود والفواتير والمدفوعات الرقمية والاتصالات والجدولة وحتى بوابة العميل. Bloom عبارة عن مجموعة كاملة من أدوات الأعمال للمبدعين المعاصرين والمستقلين والشركات الصغيرة.
SuiteDash
suitedash.com
أكثر من مجرد برنامج لبوابة العميل، فإن SuiteDash عبارة عن منصة سحابية متكاملة تمامًا والتي ستلبي تمامًا احتياجات البرامج لمعظم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. لسوء الحظ، أصبح العديد من أصحاب الأعمال محبطين بشكل لا يصدق من البرامج لأنهم أنفقوا الكثير من الوقت والمال في محاولة تعلم أنظمة متعددة، ثم جعل هذه الأنظمة المتعددة تعمل معًا. يحل SuiteDash هذه المشكلة من خلال الجمع بين أدوات الأعمال الأكثر استخدامًا في أداة واحدة.
Teamwork
teamwork.com
Teamwork هي منصة لإدارة المشاريع الرائدة عالميًا مصممة للمؤسسات لتخطيط وتتبع وإدارة وتقديم العديد من المشاريع المعقدة بحرية. يثق بها أكثر من 20،000 شركة و 6000 وكالة في جميع أنحاء العالم. يعمل الفريق باستمرار مع العملاء من خلال تقديم منصة لإدارة المنتجات الأكثر تقدماً في السوق. سواء كنت مالكًا للشركة أو قيادة الفريق أو مدير المشروع أو المساهم الفردي ، فإن العمل الجماعي يزودك بجميع الأدوات لإدارة الأنشطة اليومية بسلاسة. يقدم التطبيق الميزات اللازمة للتعاون مع الزملاء في المشاريع ، والحفاظ على رؤية شاملة لسير العمل ، وإدارة المهام ، وموارد التتبع ، ووقت السجل ، والأهم من ذلك ، تقديم المشاريع في الوقت المحدد.
Copper
prosperworks.com
Copper هو أداة إدارة العميل والمشروع الوحيدة التي يوصى بها لتطبيق مساحة عمل Google. تواصل مع العملاء المتوقعين ، والفوز في الصفقات ، وتقديم المشاريع وإنشاء عملاء متكررين. الكل في أداة سهلة الاستخدام. انضم إلى أكثر من 30،000 شركات خدمة في بناء علاقات أكثر قيمة وأطول تدوم. جمع العملاء المتوقعين مع نماذج الاتصال على الموقع أو مسح بطاقات العمل من تطبيق الهاتف المحمول الخاص بنا. يؤدي التدفق دون عناء إلى خط أنابيب المبيعات الخاص بك. تساعدك أعلام خطوط الأنابيب والتقارير على الحفاظ على الحركة. انتقال عملاء جدد إلى خطوط أنابيب تسليم المشروع الخاصة بك بنقرة واحدة. إدارة الخطوات والمهام التالية مباشرة على خط الأنابيب الخاص بك دون الحاجة إلى النقر في المشاريع. يعمل تكامل Copper مع Google بشكل سلس مع Gmail والتقويم ومحرك الأقراص ، لا تضطر أبدًا إلى تبديل علامات التبويب لإضافة العملاء المتوقعين ، وتتبع محادثات البريد الإلكتروني ، والعثور على الملفات وإدارة المهام في عملية التسويق والمبيعات الخاصة بك. التحدث إلى شخص جديد؟ أضف جهات اتصال جديدة مباشرة من Gmail من خلال امتداد Chrome الخاص بنا. تحوم على أي اتصال النحاس للاتصالات والتواصل السياق والسياق. قم بسطح تذكيرات CRM الخاصة بك والمهام جنبًا إلى جنب مع صندوق الوارد الخاص بك Gmail. قم بتسريع استجابات البريد الإلكتروني باستخدام قوالب البريد الإلكتروني والأتمتة ودمج الحقول. أضف خيوطًا جديدة وتحديث العروض القديمة بناءً على تفاعلات البريد الإلكتروني الخاصة بك ، وجهات اتصال Google واقتراحات النحاس. إدخال البيانات اليدوي هو شيء من الماضي. يحصل تقويم Google الخاص بك على تحول أيضًا. يمكنك البحث عن تفاصيل الحدث وتفاعلات العملاء والمواد مباشرة من تقويم Google دون كسر سير العمل. توقف عن البحث عن الملفات ، فهي على حق حيث تحتاج إليها. تزامن الملفات ومستندات مستندات Google مع سجلات الاتصال النحاسية تلقائيًا. تُسقط ملفات العملاء بسرعة عبر الشركة وسجلات الصفقة ، وإرفاق الملفات المقترحة بسهولة في Gmail استنادًا إلى نشاط بريدك الإلكتروني. قم بتصدير أي بيانات من النحاس مباشرة إلى أوراق Google عبر منشئ التقارير المخصصة ، أو الاتصال بـ Looker Studio لتصور بيانات النحاس Longside مصادر بيانات أخرى.
Salesflare
salesflare.com
جرّب Salesflare، برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM) البسيط رقم 1 للشركات الصغيرة التي تبيع خدمات B2B. التكامل مع جوجل وأوتلوك. كن متحركًا بالكامل. أتمتة إدارة علاقات العملاء الخاصة بك من البيانات الموجودة.
ActiveCampaign
activecampaign.com
يقوم ActiveCampaign for Marketing بتوصيل كل أداة وقناة تستخدمها في عملك لإشراك العملاء في كل حالة من مراحل دورة حياة العميل. استخدم البيانات من التسويق عبر البريد الإلكتروني، ووسائل التواصل الاجتماعي، والإعلانات الرقمية، وموقع الويب الخاص بك، لتخصيص نقاط اتصال مخصصة مع جهات الاتصال الخاصة بك - مما يضمن أن التسويق الخاص بك فعال وجذاب ولا يُنسى دون أن يكلفك الوقت. نحن نجعل التشغيل الآلي يعمل لصالحك حتى تتمكن من التركيز على اللمسات الشخصية التي تميز عملك، والتأكد من أنك لم تفوت أي خطوة مع أي من عملائك. ما هي بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها باستخدام ActiveCampaign؟ - أتمتة التجارب المخصصة عبر جميع نقاط اتصال العملاء - تتبع تفضيلات المشتري وسلوكه والعديد من السمات المخصصة عبر دورة حياة العميل بالكامل لتقسيم أعمق وتواصل أكثر فعالية - تخصيص عمليات الإرسال بناءً على أي معلمة تقريبًا، بحيث يتم استهداف رسائلك دائمًا للجهة الصحيحة الجمهور - استخدم البيانات من دورة حياة العميل بأكملها لاختيار أفضل محتوى ووقت الإرسال وقناة التسليم لكل عميل - قم بإنشاء حملات مخصصة بالكامل بأقل جهد، ثم قم بتحسين استراتيجية الإرسال الخاصة بك في الوقت الفعلي بناءً على سلوكيات العملاء - قم بتكرار التجربة الشخصية لكل عميل، بغض النظر عن حجم عملك
Podio
podio.com
Progress Podio هي قاعدة بيانات تعاون مرنة مخصصة تمكنك من تسريع عملك وتبسيطه. حل الكل في واحد لتسريع الإنتاجية ، ورقمنة العمليات الأساسية ، وجمع البيانات المتساقط ، وأتمتة سير عمل المستند في أداة آمنة واحدة. يمكن لـ Progress Podio أتمتة وتشغيل وتأمين عمليات الأعمال والوثائق المهمة التي تقلل من العمل اليدوي ويزيد من الكفاءة. قم بتحويل كيفية القيام بالعمل باستخدام نماذج متعددة الاستخدامات وجمع البيانات القوية وسير عمل العميل والمستند الآلي - مخصصة من خلالك ببعض النقرات البسيطة. من الصناعات الرئيسية مثل الوكالات الإبداعية ، والخدمات القانونية ، وشركات المحاسبة ، والبناء / التصنيع ، إلى مجالات الإدارات الرئيسية-الحالات ، الموارد البشرية ، التسويق ، القانوني ، التمويل. تساعد قدرة Podio على توصيل فرق متنوعة وعمليات متباينة الآلاف من الشركات على تحسين عملياتها بأكملها في مكان واحد. مع Progress Podio ، امنح فريقك أداة واحدة لأتمتة العمليات في الوقت المناسب التي توحد في أداة واحدة. من تبسيط جمع بيانات العميل إلى أتمتة تفاعلات واتفاقيات العميل ، يقوم Progress Podio بتبسيط الأنشطة الأساسية لعملك.
Softr Studio
softr.io
يتيح لك Softr.io إنشاء بوابات العملاء والأدوات الداخلية لشركتك في دقائق، بدون تعليمات برمجية. إنه يعمل مع Airtable وGoogle Sheets. انضم إلى أكثر من 90.000 فريق يقومون ببناء بوابات لعملائهم أو شركائهم، والشبكات الداخلية للموظفين، وأدوات إدارة المشاريع، ولوحات المعلومات، وإدارة علاقات العملاء، وغير ذلك الكثير.
Bigin
bigin.com
Bigin عبارة عن نظام إدارة علاقات عملاء (CRM) خفيف الوزن تم تصميمه خصيصًا للشركات الصغيرة. يأتي مزودًا بواجهة سهلة الاستخدام تجعل إدارة خطوط الأنابيب وإضافة الملاحظات وتحديث السجلات وجدولة المتابعة أمرًا سهلاً وتساعد على التركيز على الأمور الأكثر أهمية - إغلاق المزيد من الصفقات.
Deskera
deskera.com
Deskera هو منصة متكاملة حائزة على جوائز تمكن SMBs من التوسع بشكل أسرع مع عدد أقل من الأدوات. من المتاجر إلى مصانع التصنيع ، تستخدم مئات الآلاف من الشركات الصغيرة والمتوسطة Deskera لإدارة المحاسبة ، المخزون ، كشوف المرتبات ، المبيعات ، وأتمتة التسويق.
Canopy
canopytax.com
قم بإلغاء تأمين شركة المحاسبة الخاصة بك وقم بإدارة فريقك وعملائك ومهامك من مركز مركزي واحد. Canopy هو برنامج إدارة الممارسات المحاسبية القائم على السحابة والمصمم لشركات الضرائب ومسك الدفاتر والمحاسبة. إرسال المقترحات، وقبول المدفوعات، وكل شيء بينهما - دون تسجيلات دخول إضافية، أو نقرات زائدة، أو ضغوط. تم تصميم مجموعة إدارة الممارسات لتناسب شركتك وتوفر كل ما يلزم لتشغيل شركة محاسبة حديثة، بما في ذلك إدارة العملاء، والوقت والفواتير، وإدارة المستندات، وحل الضرائب (على سبيل المثال لا الحصر) وسير العمل والأتمتة لتسهيل الأمر كله . فتح الكفاءة. إطلاق العنان لعلاقات هادفة مع العملاء. افتح المستندات التي تم تحميلها بسهولة، والأتمتة، والمدفوعات الأسرع، وحتى الذكاء الاصطناعي. مع Canopy، يمكنك فتح الشركة التي طالما أردتها. جرّب Canopy مجانًا لمدة 15 يومًا أو تحدث مع مسؤول تنفيذي في الحساب للحصول على عرض توضيحي مخصص.
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus عبارة عن منصة موحدة لتجربة العملاء تعمل على تمكين فرق المبيعات والتسويق والدعم لديك من العمل كفريق واحد على واجهة واحدة.
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 هو برنامج يساعد الشركات ورجال الأعمال على زيادة كفاءتها داخليًا وخارجيًا. يقدم منصتنا CRM ، ومركز الاتصال ، وباني موقع الويب ، ومتجر عبر الإنترنت ، وحملات التسويق ، وأدوات المبيعات الأخرى. بالإضافة إلى ذلك ، هناك إنترانت آمنة ، وإدارة المهام والمشاريع ، ومشاركة الملفات في الوقت الفعلي وتخزينها ، وأدوات الاتصالات ، والتنظيم. يتم دمج أساسيات الموارد البشرية و AI في بنية Bitrix24. Bitrix24 هي مبادرة من مبادرة Bitrix ، Inc. التي تم إطلاقها كخدمة قائمة على السحابة في أبريل 2012. وهي الآن متوفرة في السحابة والوقت. في عام 2024 ، تضم شركتنا أكثر من 12 مليون منظمة. يفخر Bitrix24 بخدمة العملاء من الشركات الصغيرة إلى شركات Fortune 500.
Method CRM
method.me
الطريقة: يعد نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) هو نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) رقم 1 لمستخدمي QuickBooks Desktop ومستخدمي الإنترنت مع أكثر من 1300 تقييم من فئة الخمس نجوم على موقع Intuit's apps.com. طريقة الاستخدام: تكامل QuickBooks الحاصل على براءة اختراع من CRM للحصول على مزامنة فورية ثنائية الاتجاه لمعلومات العميل والفواتير والمدفوعات والمزيد حتى تكون بياناتك محدثة دائمًا! والأفضل من ذلك، خصص بعض الوقت من يومك لأن الطريقة: يقوم CRM بأتمتة جمع العملاء المحتملين بالإضافة إلى عملية التقدير وإنشاء الفاتورة. مع الطريقة: CRM، سترتفع إنتاجيتك بشكل كبير ويمكنك أن تقول وداعًا لإدخال البيانات المزدوجة مرة واحدة وإلى الأبد! الطريقة: تم تصميم بوابات العملاء المدمجة عبر الإنترنت في CRM لرفع مستوى خدمة العملاء لديك والحفاظ على عودة عملائك للحصول على المزيد. اتبع بسهولة نهجًا يعتمد على البيانات في التسويق والمبيعات باستخدام الطريقة: تتبع النشاط القوي في CRM والعرض 360 درجة الذي تحصل عليه على الفور لكل عميل.
Salesmate
salesmate.io
معظم أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) صارمة وغير مرنة وتكلف المؤسسات الكثير من المال، ويقوم Salesmate بحل نقاط الضعف هذه بالضبط. يعد Salesmate حلاً مرنًا وقابلاً للتخصيص وفعالاً من حيث التكلفة لفرق متعددة في مؤسستك. تعمل المنصة على حل هذه المشكلات من خلال تقديم أدوات مدمجة، وتوفير تكلفة عمليات التكامل، وإمكانات التخصيص العالية. جوهر Salesmate هو وحدة CRM، حيث يمكن لفرق المبيعات والتسويق والنجاح إدارة جهات الاتصال والعملاء المتوقعين والعملاء والمشتركين والأنشطة اليومية دون عناء. مع هذه الأساسيات، تأتي وحدة CRM مع أدوات مدمجة يمكن لفرق الخط الأمامي الاستفادة منها كل يوم مثل الاتصال والرسائل النصية وإدارة خطوط الأنابيب والصفقات والمحادثات وغير ذلك الكثير. أحد الأسباب الأساسية لنتائج المبيعات الأعلى هو القدرة على أتمتة العمليات وتوفير المزيد من الوقت للبيع. هذا هو المكان الذي يقدم فيه Salesmate سير العمل والتسلسلات. تعمل مهام سير العمل على أتمتة المهام مثل تعيين الصفقات أو تعيين المهام أو الاتصال المستند إلى التاريخ. بينما يمكن للتسلسلات وضع متابعات على الطيار الآلي بناءً على الشروط والأحكام الخاصة بك. ومع أول مساعد طيار يعمل بالذكاء الاصطناعي في الصناعة، يحصل كل فرد في فريق المبيعات لديك على مساعدة شخصية. يمكن لـ "Sandy AI" حجز الاجتماعات أو صياغة رسائل البريد الإلكتروني أو إضافة ملاحظات لك. كل ما عليك فعله هو – فقط اسأل! نحن نعلم أن فرق المبيعات لا يمكنها العمل إلا عندما تولد فرق التسويق عملاء محتملين ذوي جودة عالية. هذا هو المكان الذي يعمل فيه Salesmate على تمكين فرق التسويق من إنشاء وتنفيذ حملات مخصصة للغاية والوصول إلى جماهير أوسع. ليس هذا فحسب، بل يمكن لفرق التسويق أيضًا تتبع زوار موقع الويب، وجمع العملاء المحتملين باستخدام النماذج أو روبوتات العملاء المحتملين، وتسجيل كل عميل محتمل، وبناء رحلات تسويقية، وإرسال أفضل MQLs إلى فرق المبيعات لتحقيق نجاح أكبر. وأخيرًا، يمكن لفريق خدمة العملاء الرائع أن يتولى إدارة الاحتفاظ والمشاركة والإيرادات للشركة. لهذا السبب، يوفر Salesmate أدوات مثل الدردشة المباشرة وChatbots وصناديق البريد الوارد المشتركة لتقديم أفضل التجارب لعملائك. وبطبيعة الحال، تحتاج إلى رؤى للتنبؤ بالاتجاهات، والتحلي بالمرونة، واتخاذ القرارات في رحلات النمو الخاصة بك. هذا هو المكان الذي ستوفر فيه لوحات المعلومات والقوالب والتقارير المخصصة والرؤى كل ما تحتاجه لمعرفة ما يحدث مع فرقك وأعمالك. بدءًا من جذب العملاء المحتملين إلى تجارب العملاء المتميزة، فإن Salesmate لديه ما يناسب كل فرد في فريقك. لدى Salesmate نسخة تجريبية مجانية مدتها 15 يومًا، حيث يمكنك استكشاف كل ركن من أركان النظام الأساسي، دون مشاركة تفاصيل بطاقة الائتمان. إنها آمنة ومأمونة ومتاحة للجميع في فريقك لتجربتها.
Attio
attio.com
Attio هو نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) للمستقبل. تعتمد Attio على البيانات، وقابلة للتخصيص بشكل كامل، وتعاونية بشكل بديهي، وتقدم إدارة علاقات العملاء التي تحرك عجلة عملك. تستخدم الشركات من جميع الأحجام - بدءًا من الشركات الناشئة الأسرع نموًا اليوم إلى أكبر المؤسسات في العالم - Attio لإنشاء نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بها تمامًا كما تريد.
Freshsales
freshworks.com
تسريع إيراداتك مع المبيعات التي تعتمد على السياق تخصيص المشاركة ، وقصر دورة المبيعات الخاصة بك ، وتنمية أعمالك مع Freshsales ميزة جناح المنتج معبأة للشركات من جميع الأحجام. برنامج السحابة المنعش الذي ستحبه فرقك. دعم | المبيعات | ITSM | السحابة PBX
Amwork
amwork.com
Amwork عبارة عن منصة توفر للشركات أداة إنشاء قوية لإنشاء مساحة عمل فريدة من نوعها تعمل على تبسيط عمليات أعمالهم. تم تصميم أداة إنشاء الشركة لتمكين الشركات من إنشاء مساحات عمل مخصصة باستخدام وحدات مثل إدارة علاقات العملاء وإدارة المشاريع والموارد البشرية وكل ما يتعلق بسير عمل أعمالهم. وهذا يساعد الشركات على التعاون بشكل أكثر فعالية وكفاءة، مما يسمح للموظفين والشركاء بالعمل معًا بسلاسة. إحدى الفوائد الرئيسية لاستخدام Amwork هي عملية الإعداد السهلة، والتي لا تتطلب معرفة بالبرمجة، مما يجعلها حلاً مثاليًا للشركات بجميع أحجامها. توفر المنصة مجموعة أساسية من الأدوات التي تمكن الشركات من أتمتة عملياتها وتقليل عبء العمل اليدوي، وتحسين الإنتاجية والربحية. باستخدام Amwork، يمكن للشركات الاستفادة من النهج المنظم والمبسط لعملياتها اليومية. تساعد وحدة CRM الخاصة بالمنصة الشركات على إدارة تفاعلات العملاء، بينما تمكن وحدة إدارة المشروع الفرق من التعاون وإدارة المشاريع بكفاءة. تساعد وحدة الموارد البشرية على إدارة سجلات الموظفين والمزايا والمهام الأخرى المتعلقة بالموارد البشرية. باستخدام Amwork، يمكن للشركات إدارة كل هذه المهام في موقع مركزي واحد، مما يؤدي إلى تبسيط سير العمل وتقليل الأخطاء. بشكل عام، Amwork هي منصة أساسية توفر للشركات الأدوات اللازمة لتبسيط عملياتها التجارية وتحسين التعاون، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية والربحية. عملية إعداد سهلة: تم تصميم منصة Amwork لتسهيل عملية الإعداد، ولا تتطلب معرفة بالبرمجة. وهذا يجعله حلاً مثاليًا للشركات بجميع أحجامها، مما يسمح لها بالبدء بسرعة وبأقل جهد. الأتمتة وتقليل عبء العمل اليدوي: يوفر Amwork مجموعة أساسية من الأدوات التي تمكن الشركات من أتمتة عملياتها وتقليل عبء العمل اليدوي.
Brevo
brevo.com
في مشهد الأعمال التنافسي اليوم، يعد تقديم خدمة عملاء استثنائية أمرًا بالغ الأهمية لبناء علامة تجارية مزدهرة. مع تطبيق Conversations by Brevo، يمكنك الارتقاء بدعم عملائك إلى آفاق جديدة مع تعزيز المبيعات وتنمية علاقات دائمة مع العملاء. تعمل منصتنا القوية والمتكاملة على تمكين فريقك من تقديم دعم رفيع المستوى وتبسيط عمليات خدمة العملاء لديك. الحديث الحقيقي، في الوقت الحقيقي تدمج المحادثات البريد الإلكتروني والدردشة المباشرة وقنوات التواصل الاجتماعي مثل Facebook وWhatsApp وInstagram. لا مزيد من خلط علامات التبويب أو النسخ واللصق. مركزية جميع تفاعلات العملاء في موجز واحد مناسب. تحويل الزوار إلى عملاء وإطلاق العنان لنمو الإيرادات قم بإشراك العملاء المحتملين من خلال أداة الدردشة المباشرة وروبوتات الدردشة الخاصة بنا، مما يضمن قيامهم بالتحويل قبل مغادرة موقعك. الاحتفاظ بالعملاء الحاليين ورعايتهم لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات في المشهد التنافسي الحالي. الكفاءة في متناول يدك يمكنك توفير الوقت باستخدام الردود الجاهزة التي تتميز بمتغيرات حديثة. أنشئ مركز مساعدة شاملاً لمعالجة الأسئلة الشائعة وتقليل الاستفسارات المتكررة. استفد من أدوات الخدمة الذاتية والأتمتة لإجراء محادثات أكثر فائدة. استخدم تطبيق الهاتف المحمول Brevo Conversations لنظام Android أو iOS أثناء التنقل. التكامل السلس وتوحيد البيانات تتكامل المحادثات التي تقدمها Brevo بسلاسة عبر منتجات Brevo وخارجها، مما يوفر لك مركزًا موحدًا لقيادة العملاء. قم بإدارة مسارات التسويق الخاصة بك بسهولة والمزيد من خلال عمليات التكامل العميقة مع WordPress وShopify وWooCommerce وغيرها. قم بتبسيط عمليات الشحن والإرجاع والمراجعات وبرامج الولاء ووظائف الأعمال الأساسية الأخرى. احصل على رؤية شاملة لكل عميل من خلال جمع ودمج كافة البيانات ذات الصلة في مكان واحد. انضم إلى أكثر من 500000 شركة اختارت Brevo واستمتع بتجربة قوة وبساطة المحادثات التي تقدمها Brevo. سواء كنت شركة صغيرة أو مؤسسة، فقد قمنا بتصميم خطط مصممة لتلبية احتياجاتك.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay هو برنامج الكل في واحد للتسويق والمبيعات ودعم CRM رقم 1 في العالم وبأسعار معقولة ويدعم أكثر من 29500 شركة متنامية حول العالم. يساعد EngageBay الشركات على اكتساب زوار الويب وإشراكهم ورعايتهم وتحويلهم إلى عملاء سعداء وتنمية أعمالهم 5 مرات وأكثر. يقدم EngageBay عددًا كبيرًا من الميزات بما في ذلك: - إدارة علاقات العملاء (CRM) الكل في واحد بسيطة وقوية - برنامج أتمتة التسويق سهل الاستخدام - التسويق عبر البريد الإلكتروني - برنامج الدردشة المباشرة المجاني - برنامج مكتب المساعدة القوي - تسلسل البريد الإلكتروني - الصفحات المقصودة - نماذج الويب لجذب العملاء المحتملين عبر الإنترنت - رؤية 360 درجة للعملاء عبر أقسام التسويق والمبيعات والدعم - برنامج جدولة المواعيد - برنامج إدارة جهات الاتصال - برنامج CRM مجاني وغيرها الكثير.
Recruit CRM
recruitcrm.io
Recruit CRM هو نظام تتبع مقدم الطلب. يتم استخدام Recruit CRM في أكثر من 60 دولة ويتمتع بميزات قوية مثل محلل السيرة الذاتية وتطبيقات الهاتف المحمول وتكامل واجهة برمجة التطبيقات وعميل البريد الإلكتروني ومئات من لوحات الوظائف المجانية.
VBOUT
vbout.com
VBOUT عبارة عن منصة تسويق مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتثق بها آلاف الشركات في جميع أنحاء العالم لأتمتة تسويقها ومركزيته مع تقديم تجارب جذابة وشخصية لجماهيرها. تستخدم الوكالات والشركاء VBOUT مباشرة أو من خلال إعداد البطاقة البيضاء لإنشاء خطط مخصصة وإدارة الحسابات الفرعية ومشاركة الأصول من حساب عميل واحد إلى العديد من الحسابات. مع VBOUT، يمكنك: * إدارة جميع وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك من مكان واحد. * تفاعل مع عملائك من خلال إنشاء وإرسال حملات البريد الإلكتروني الفائزة. * تصميم صفحات مقصودة مذهلة وشخصية وديناميكية بدون أي تعليمات برمجية. * إنشاء عمليات التشغيل الآلي باستخدام أداة إنشاء مرئية بديهية. * رعاية العملاء المتوقعين من النقر إلى الإغلاق - وما بعده. * تنمية قوائم جمهورك والحفاظ عليها بسهولة. * تتبع وتحليل جميع أنشطتك التسويقية على لوحة تحكم قابلة للتخصيص. تحتوي المنصة على صفحات ونماذج مقصودة سهلة السحب والإفلات، ومنشئ أتمتة بصرية بديهية، وإدارة الوسائط الاجتماعية، وأدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني، ومكتبة متنامية من القوالب المعدة مسبقًا لمجموعة واسعة من الحملات التسويقية. توفر التحليلات الأصلية المتعمقة وتتبع العملاء المحتملين للمسوقين رؤية كاملة لتدفقاتهم ومشاركة القائمة وأداء الحملة. تثق الشركات والوكالات المتنامية في منصة VBOUT المرنة والدعم المتميز المجاني الحائز على جوائز لمساعدتها على جذب العملاء المناسبين، وتحويل المزيد من الزوار إلى عملاء، وتشغيل حملات تسويقية كاملة في نظام أساسي واحد سهل الاستخدام.
Keap
keap.com
Keap عبارة عن منصة متكاملة لإدارة علاقات العملاء وأتمتة المبيعات والتسويق مصممة لتنمية أعمالك. باستخدام Keap، ستتمكن بسهولة من التقاط جميع العملاء المحتملين وتنظيمهم وتتبعهم ورعايتهم لزيادة المبيعات والإيرادات. ولضمان نجاحك، تقدم Keap أيضًا تدريبًا متخصصًا وتدريبًا متعمقًا ودعمًا متميزًا ومجتمعًا مخصصًا من رواد الأعمال.
Accelo
accelo.com
يتم استخدام Accelo وتحبه شركات الخدمات الاحترافية حول العالم لإدارة عمل عملائها بشكل مربح. يدير النظام الأساسي القائم على السحابة من البداية إلى النهاية جميع جوانب تسليم عمل العميل، بدءًا من العميل المحتمل وحتى الدفع، بما في ذلك المبيعات والمشاريع والتذاكر والتوكيلات والجداول الزمنية وتوفير الموارد والمزيد، بغض النظر عن مكان وجودك. مع التركيز على الوقت والمال، تمنحك منصة إدارة عمل العميل نظرة شاملة لأحدث بيانات الأعمال والأداء المالي. من خلال مركزية اتصالات العملاء والأنشطة والعمل في منصة واحدة، فأنت تعرف دائمًا مكان الأشياء دون الحاجة إلى طلب تحديث الحالة. تعمل Accelo على تبسيط سير العمل وزيادة الكفاءة عبر الأعمال والفرق لتعزيز الرؤية والتنسيق، مما يساعد القادة على إدارة الأعمال والمهنيين على التركيز على العمل الأكثر أهمية. ومن خلال تسخير الأتمتة القوية، يتم تمكين المديرين من تسليم المشاريع في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية بسهولة. تمنح تحليلات Accelo الحديثة والآمنة القادة الثقة لاتخاذ قرارات ذكية، مما يضمن نمو الأعمال وازدهارها.
Less Annoying CRM
lessannoyingcrm.com
تستخدم الآلاف من الشركات الصغيرة نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الأقل إزعاجًا لإدارة جهات الاتصال وتتبع العملاء المتوقعين والبقاء على اطلاع بالمتابعات. خدمة العملاء المجانية تجعل عملية الإعداد سهلة.
VipeCloud
vipecloud.com
برامج النمو مع لمسة إنسانية منعشة. إدارة علاقات العملاء، والتسويق عبر البريد الإلكتروني، والنشر الاجتماعي، والرسائل النصية، والبريد الإلكتروني عبر الفيديو، وعمليات التكامل، وغير ذلك الكثير. كلما حصلت على الدعم بشكل أفضل، كلما تمكنت من تنمية أعمالك بشكل أسرع.
Markate
markate.com
Markate.com: أدوات قوية لإدارة علاقات العملاء وإدارة الوظائف وأتمتة التسويق لمقدمي الخدمات المنزلية يعد تطبيق Markate مثاليًا لكل شركة خدمات تبحث عن حل إدارة شامل وبأسعار معقولة وجاهز للجوال وسهل الاستخدام. تعرف على كيفية مساعدة Markate لأعمالك. * عملك، طريقك مع Markate ماركيت شركاء معك، يعملون معًا لتحقيق أهداف عملك. * تبسيط العمليات الخاصة بك لتحقيق الكفاءة تم تصميمه لتقليل الأعمال الورقية وأتمتة العمليات وتوفير وقتك. * حلول مرنة وبأسعار معقولة تناسب احتياجاتك تم تصميمه لتمكين الشركات الصغيرة ومساعدتها على العمل بكفاءة أكبر مع تقليل النفقات. * تعظيم الوقت والموارد والأرباح إنه هنا لتبسيط عملياتك حتى تتمكن من التركيز على ما يدفع عملك حقًا إلى الأمام. * حافظ على العملاء مدى الحياة مجهزة بأدوات التسويق المصممة لزيادة الاحتفاظ بالعملاء، وهو جانب حاسم في عملك الناجح.
SEO CRM
seocrm.com
تم تصميم SEOCRM.com خصيصًا لوكالات التسويق الرقمي. إنه يوفر كل ذلك في نظام أساسي واحد حيث يمكنك إدارة تحسين محركات البحث (SEO) والدفع لكل نقرة (PPC) وتصميم الويب وتطويره والمشاريع الأخرى وإدارة المبيعات وفواتير علاقات العملاء والفواتير والدعم الشامل.
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM هو نظام متكامل تمامًا لإدارة علاقات العملاء مع تتبع المبيعات، وإدارة جهات الاتصال، وأتمتة التسويق، وتحليلات الويب، ورسائل البريد الإلكتروني ثنائية الاتجاه، والاتصال الهاتفي، ومكتب المساعدة مع واجهة حديثة ونظيفة. مع Agile CRM، يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة الآن: * أتمتة عملية التسويق والمبيعات والاحتفاظ بالعملاء باستخدام محرر السحب والإفلات البسيط والقوي * تحويل زوار موقع الويب مباشرةً إلى عملاء محتملين في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) - رعاية العملاء المتوقعين وتتبعهم وتسجيل نقاطهم تلقائيًا بناءً على نشاط الويب أو البريد الإلكتروني * تمكين الاتصال متعدد القنوات مع إمكانية الاتصال أو إرسال بريد إلكتروني أو تغريدة إلى جهة اتصال من نفس الصفحة * مراقبة سلوك العملاء والحصول على تنبيهات في الوقت الحقيقي لنشاط العميل * إدارة تذاكر مكتب المساعدة مع كافة سجلات العملاء في مكان واحد * احصل على سجل مفصل لجميع تفاصيل العميل وتاريخ اتصالاته في صفحة واحدة، مرتبة ترتيبًا زمنيًا * اطلع على بيانات العملاء من مختلف تطبيقات الأعمال الأخرى في صفحة واحدة باستخدام عمليات تكامل واسعة النطاق
Vtiger
vtiger.com
Vtiger هو حل Cloud Crm رائد في صناعة رائدة في مجال مفتوح المصدر. موثوق بها أكثر من 300000 شركة لقيادة مبيعاتها وتسويقها ودعمها الأساسية. تم الاعتراف باستمرار عن Vtiger كقائد في مساحة CRM بواسطة مواقع المراجعة العليا. مع Vtiger Cloud CRM V9 الجديد ، تمكنت الشركات من الوصول إلى إمكانات CRM التي تعمل بالنيابة عن AI/ML بدرجة كبيرة من التكلفة. تمكين فريقك من توصيل تجارب العملاء المتميزة عبر رحلة شراء العملاء بأكملها مع Vtiger. قم بالتسجيل للحصول على محاكمة حرة لمدة 15 يومًا لاختبار قيادة النظام الأساسي. تتمثل مهمة Vtiger في إنشاء برامج تمنح فرقًا تواجه العملاء في الشركات الصغيرة والمتوسطة القدرة على إنشاء علاقات مثمرة ودائمة مع العملاء. يوفر لك Vtiger CRM عرضًا بزاوية 360 درجة لجميع معلومات العميل في مكان واحد ويساعدك على تحسين نقاط المبيعات والدعم والتسويق مع الإجراءات في الوقت الفعلي والرؤى المحادثة. يساعد Vtiger CRM الفرق في إنشاء تجارب مبهجة عبر دورة حياة العميل بأكملها - تساعد أدوات CRM و AI-Automation القوية على فرق المبيعات على التركيز على الصفقات الصحيحة وتقديم النمو. مع Vtiger ، احصل على CRM موحدة لكسر الصوامع والحصول على التسويق والمبيعات والدعم على نفس الصفحة مع مصدر واحد للحقيقة. تقديم تجربة استثنائية للعملاء ودعمها من خلال الانخراط مع عملائك عبر قنوات متعددة. إدارة عملك أثناء التنقل مع تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بنا لكل من Android و iOS.
Insightly
insightly.com
إن Insightly هو نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الحديث وبأسعار معقولة والذي تحبه الفرق. إنه سهل الاستخدام، وسهل التخصيص، ويتوافق مع الشركات أثناء نموها، مما يؤدي إلى حل نقاط الضعف الشائعة التي لا تستطيع إدارة علاقات العملاء القديمة حلها. يساعد Insightly الفرق على بناء خطوط أنابيب المبيعات وتحويلها، وزيادة الإنتاجية، وبناء علاقات دائمة مع العملاء. مركزية وإدارة جميع بيانات العملاء والمبيعات والأعمال - العملاء المحتملين وجهات الاتصال ورسائل البريد الإلكتروني والأحداث وعروض الأسعار والمشاريع والمهام والفرص وتقارير الأعمال - في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) واحد سهل الاستخدام ومرن وآمن يتناسب مع أعمالك . قم بزيادة كفاءة المبيعات والشفافية من خلال إمكانات المنتجات ودفاتر الأسعار وعروض الأسعار (PPQ) من Insightly. يمكنك البحث بسرعة وتتبع وإدارة الملايين من المنتجات والخدمات المتميزة مباشرة داخل منصة Insightly. ربط المنتجات والخدمات بالفرص الفردية، والقضاء على الأخطاء البشرية والاختناقات والتناقضات. باستخدام PPQ الخاص بـ Insightly، يمكن لفرقك الميدانية إنشاء عروض أسعار وعقود ومقترحات مخصصة لفرصهم ببضع نقرات فقط. استمتع بالتحكم الكامل والرؤية فيما تبيعه ولمن ومتى وبأي سعر. استخدم الكائنات والتطبيقات المخصصة من Insightly لتخصيص سير العمل والعمليات بما يتناسب مع احتياجات وتفضيلات العمل الفريدة لديك، مما يضمن نسبة اعتماد ورضا عالية. استخدم AppConnect لدمج Insightly مع أكثر من 500 تطبيق شائع. تتضمن عمليات تكامل إدارة علاقات العملاء الأصلية في Insightly ما يلي: Gmail وGoogle Workspace وGoogle Apps وGoogle Drive وQuickbooks Online Xero Slack وDropbox Box وMailChimp وEvernote Zapier وFacebook Lead Ads والمزيد... إدارة كل شيء أثناء التنقل باستخدام تطبيقات الهاتف المحمول الحائزة على جوائز لكل من Android وiOS. قم بمسح بطاقات العمل ضوئيًا وتحميل جميع المعلومات بنقرة واحدة، وتحديث المشاريع والسجلات في الوقت الفعلي، وتمكين فريقك الميداني من إنشاء الفرص وتحديثها مباشرة في موقع العميل. يمكن لعملاء Insightly CRM، المتميزين في أي قطاع، إضافة منتجات مصاحبة لأتمتة التسويق وخدمة العملاء وعمليات التكامل في نفس النظام الأساسي.
Thryv
thryv.com
Thryv هو برنامج شامل لإدارة الأعمال الصغيرة يساعدك على تبسيط أعمالك حتى تتمكن من العودة إلى الأشياء التي تحبها. يتواصل أصحاب الأعمال الصغيرة بشكل أفضل ويحلون المزيد من تحديات الأعمال ويصبحون أكثر تنظيماً مع Thryv. كن شريكًا مع Thryv لتجاوز توقعات عملائك وتعزيز تواجدك عبر الإنترنت، كل ذلك من خلال تسجيل دخول واحد. يتضمن Thryv الدعم الأفضل في فئته، والمتوفر في أي وقت، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مع خبراء يفهمون الأهداف والاحتياجات الفريدة لأصحاب الأعمال الصغيرة. مقابض ثريف: * اتصالات العملاء * التقديرات والفواتير والمدفوعات * جدولة المواعيد * إدارة السمعة * إدارة وسائل التواصل الاجتماعي والمزيد! يقوم Thryv بأتمتة المهام ويضع العملاء في مركز أعمالك، باستخدام برنامج واحد سهل الاستخدام، مما يسهل الوصول إلى المزيد من العملاء، والبقاء منظمًا، والحصول على الأموال بشكل أسرع، وإنشاء التقييمات تلقائيًا. تسهل Thryv على العملاء ما يلي: * يمكنك العثور عليك عبر الإنترنت من خلال التقييمات والمراجعات والتواجد الاجتماعي ونتائج البحث الدقيقة. * التفاعل بسهولة وعلى الفور، وتلقي التذكيرات، وإرسال النصوص ورسائل البريد الإلكتروني وجدولة المواعيد. * ادفع لك دون عناء، واستلم الإيصالات على الفور، واعلم أن الأمر آمن، واختر كيفية الدفع. * ابق على تواصل مع الرسائل الآلية التي تطالبهم بالرد، وابق على اتصال واطلب التقييمات. يساعد برنامج Thryv الحائز على جوائز أكثر من 45000 شركة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا وأستراليا على تغيير طريقة قيامهم بأعمالهم وإدارة عملائهم.
FreeAgent CRM
freeagentcrm.com
FreeAgent CRM عبارة عن نظام إدارة علاقات عملاء (CRM) كامل الميزات يساعد فريقك على التنظيم واكتساب رؤية واضحة للعمل اليومي وإنجاز المزيد من المهام باستخدام منصة مبيعات قوية وسهلة الاستخدام سيحبها فريق المبيعات لديك بالفعل. اعمل بشكل أكثر ذكاءً وأسرع من خلال الرؤية الفورية، وتمكين فرق المبيعات من تحقيق المزيد بموارد أقل. قم بتسريع أوقات الدورة، وإبرام المزيد من الصفقات، وتوفير الوقت، وتحسين العمليات التجارية، والتأكد من عدم فشل أي شيء من خلال وضع جميع أدواتك في مكان واحد سعيد. ارفع مستوى عملك من خلال جداول البيانات والبريد الإلكتروني، واربح أيام العمل الخاصة بك مع FreeAgent CRM.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse عبارة عن منصة أتمتة تسويقية متعددة القنوات لترويج الأعمال متعددة الأوجه والاحتفاظ بالعملاء. يتيح لك SendPulse إرسال حملات عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة، والعمل مع العملاء باستخدام برامج الدردشة الآلية لـ Telegram وFacebook Messenger وWhatsApp وInstagram، وإنشاء صفحات مقصودة في 15 دقيقة فقط. يقدم SendPulse أيضًا منصة لإنشاء دورات عبر الإنترنت. يمكنك بسهولة تتبع جميع أنشطتك التسويقية ومعلومات العميل باستخدام نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) المجاني الخاص بـ SendPulse.
Claritysoft
claritysoft.com
يوفر مزيج Clarity CRM الفريد من البساطة والفائدة والمرونة أتمتة تسويقية قوية وأتمتة المبيعات وأدوات خدمة العملاء وغير ذلك الكثير في واجهة بديهية وقابلة للتخصيص بالكامل. تم تصميم Clarity CRM، من Claritysoft، مع التركيز بشكل كبير على سهولة الاستخدام، وتم تصميمه لتعزيز تجربة المستخدم وزيادة اعتماد المستخدم. يمنحك Clarity CRM قوة المؤسسة ووظائفها بجزء بسيط من التكلفة.
Nimble
nimble.com
Nimble هو نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) يركز على العلاقات لفريقك بأكمله. بفضل سجلات جهات الاتصال القابلة للتخصيص وسير العمل سهل الاستخدام بأسلوب كانبان، أصبحت إدارة معلومات العميل أسهل من أي وقت مضى. يتكامل Nimble بسهولة مع كل من Microsoft 365 وGoogle Workspace، حيث يجمع جهات الاتصال والعملاء المتوقعين من جميع الأنظمة الأساسية لديك، بينما تتعامل أدوات التشغيل الآلي لدينا مع العمل المزدحم. ركز على الأمور الأكثر أهمية - تنمية أعمالك وتعزيز العلاقات، حيث يعمل Nimble على تبسيط سير عملك لتحقيق أقصى قدر من الإنتاجية.
Snov.io
snov.io
Snov.io هو كل ما تحتاجه لتنمية أعمالك! بفضل أدواتها الحائزة على جوائز لتوليد العملاء المحتملين، والتحقق من البريد الإلكتروني، والتواصل الآلي عبر البريد الإلكتروني، وإعداد البريد الإلكتروني، وإدارة العملاء، يمكنك أتمتة مبيعاتك وتسريعها على نطاق واسع.
Birdy
mybirdy.co.uk
MyBirdy هو حل CRM مركزي يمكن استخدامه على أجهزة متعددة لإدارة مبيعاتك ومهامك وعملائك والمزيد من أي مكان في العالم.
Pipeline CRM
pipelinecrm.com
CRM لمندوبي المبيعات من قبل مندوبي المبيعات تأسست خط الأنابيب في عام 2006 ، وهو أكثر CRM تبنيًا للشركات الصغيرة والمتوسطة ، مما يمكّن فرق المبيعات عبر مجموعة من الصناعات لبناء علاقات متغيرة للألعاب. تم تصميم خط الأنابيب حول تجربة مستخدم سهلة الاستخدام وقابلة للتخصيص ، والميزات التي تركز على المبيعات ، ودعم وخدمة العملاء الرائدة. يستخدم أكثر من 18000 مستخدم في 60 دولة خط أنابيب لاكتساب الرؤية في مبيعاتهم ، وتسريع الفرص ، وإغلاق المزيد من الصفقات. PIPELINCRM هي CRM مبيعات شاملة معروفة بميزاتها البسيطة والقوية ودعم العملاء من الطراز العالمي دون علامات السعر المرتفعة. ساعد نظام CRM القابل للتخصيص والأوتوماتيكي المتقدم العديد من الشركات القائمة على الخدمة في إدارة جهات الاتصال والقيادة والحملات والتعاون الجماعي بسهولة-مما يسمح للمستخدم بالتخلص من الاحتكاك ، وتسريع المبيعات ، وتحويل المشترين لمرة واحدة إلى عملاء مدى الحياة. احصل على منصة CRM المبيعات التي توفر إعدادًا سهلاً وتكاملًا سلسًا وتخصيصًا كاملًا وأدوات بديهية. باستخدام برنامج CRM Pipeline ، سيكون لديك كل ما تحتاجه لتسريع المبيعات.
Zendesk Sell
zendesk.com
يعد تحقيق هدف الإيرادات الخاص بك مع تقديم تجربة رائعة للعملاء أمرًا صعبًا. Zendesk Sell يجعل الأمر سهلاً. Zendesk Sell هو نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) للمبيعات حديث يساعدك على تسريع الإيرادات، وهو سريع الإعداد وبديهي وسهل الحب. يتميز Sell بأدوات الإنتاجية والتحليلات المتقدمة وعرض كامل للعملاء بدءًا من المبيعات ووصولاً إلى الخدمة، ويوفر كل ما يحتاجه فريق المبيعات لديك في أداة مركزية واحدة. يعد Zendesk Sell جزءًا من مجموعة منتجات Zendesk المصممة لخلق تجارب أفضل للعملاء. تخدم Zendesk أكثر من 160.000 عميل عبر العديد من الصناعات بأكثر من 30 لغة. يقع المقر الرئيسي لشركة Zendesk في سان فرانسيسكو، وتدير مكاتب في جميع أنحاء العالم.
OnePage CRM
onepagecrm.com
OnePageCRM هو برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM) للمبيعات الذي يركز على العمل، والذي يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم على التحكم في مبيعاتها. ركز على ما يجب القيام به بعد ذلك، وتابع كل عميل محتمل، وأبق الفريق على نفس الصفحة، وأبرم المزيد من الصفقات، إجراء مبيعات واحد في كل مرة. توفير الوقت وأتمتة إدخال المشرف والبيانات. يمكنك توليد عملاء محتملين بنقرة واحدة من أي مكان على الويب. احصل على فوائد CRM أثناء التنقل باستخدام تطبيقات الأجهزة المحمولة التي تعمل بنظامي التشغيل iOS وAndroid. أنشئ صفقات وأرسل عروض أسعار المبيعات في أقل من 37 ثانية. أي أسئلة؟ نحن نقدم الدعم عبر البريد الإلكتروني والهاتف والدردشة.
Indy
weareindy.com
ابحث عن العملاء المتوقعين، واكتب المقترحات، وخطط للمشاريع، وتتبع العمل، ودردش مع العملاء، وأرسل الفواتير باستخدام برنامج Indy's الكل في واحد لإدارة علاقات العملاء (CRM) للعاملين لحسابهم الخاص. حاول مجانا!
Shape Software
setshape.com
إن Shape عبارة عن برنامج مصمم خصيصًا لأتمتة المبيعات والتسويق ويأتي مزودًا بميزات تم إنشاؤها مسبقًا يمكن تهيئتها لأي عمل تجاري. تعمل الواجهة سهلة الاستخدام على تمكين فرقك ودمج جميع جوانب عملك في منصة واحدة تعمل بالذكاء الاصطناعي. يوفر برنامج Shape Software مساحة تعاونية لفرقك للبقاء متسقًا وفعالاً في كل ما يفعلونه، سواء كان ذلك من خلال تبسيط خط أنابيب المبيعات الخاص بك، أو إشراك المزيد من العملاء المحتملين من خلال تسلسلات التسويق والإعلانات الرقمية، أو رعاية علاقات العملاء، أو التواصل بسلاسة، أو تتبع المشاريع. ابدأ في زيادة إيراداتك باستخدام Shape اليوم.
Striven
striven.com
عملك في أفضل حالاته. Striven هو برنامج متكامل لإدارة الأعمال يحتوي على كل ما تحتاجه لزيادة الإيرادات والعمل بكفاءة وتحسين العمليات. يعد Striven حلاً برمجيًا متكاملاً، حيث قمنا بدمج جميع الميزات الأساسية التي تحتاجها للمحاسبة والمبيعات والمشاريع والإدارة وإعداد التقارير في نظام واحد بسيط. تبسيط وتوحيد وتزدهر. مع Striven، لن تحتاج أبدًا إلى تطبيقات برمجية منفصلة وغير متصلة مرة أخرى. وأخيرًا، يمكنك إدارة عملك بالكامل من أي مكان وعلى أي جهاز.
EQUP
equp.com
EQUP هو برنامج شامل يساعد أصحاب الأعمال في تبسيط عمليات أعمالهم مثل التسويق والمبيعات والفوترة والاتصالات وما إلى ذلك. مع EQUP، لا يتعين على أصحاب الأعمال الاكتفاء بالحلول العامة؛ فهو يقدم حلولاً خاصة بالصناعة لمشاكل أعمالهم سواء كانوا في مجال الخدمات أو SAAS أو التجارة الإلكترونية. EQUP هو برنامج CRM+Marketing Automation الوحيد الموجود في السوق والذي يوفر لك خيار إدارة شركات متعددة باستخدام حساب واحد واشتراك واحد. لا داعي لشراء خطة جديدة لإدارة أعمالك الأخرى. تسمح لك ميزة تجميع المخزون في EQUP بتجميع رسائل البريد الإلكتروني والمستخدمين والصفقات والعلامات والمهام والمواعيد وما إلى ذلك بين شركاتك بحيث لا يتم ترك أي ميزة دون استخدام. في EQUP، تتوفر جميع الأدوات التي تحتاجها لإدارة وتنمية أعمالك في مكان واحد، مما يسهل عليك إدارة أعمالك دون الحاجة إلى تعلم برامج متعددة والتبديل بينها للحصول على المعلومات الضرورية. سيكون لديك أيضًا إمكانية الوصول إلى مدير حساب مخصص لن يساعدك فقط في الإعداد، بل سيكون متاحًا أيضًا لمساعدتك في تلبية احتياجاتك البرمجية.
SaleSmartly
salesmartly.com
منصة اتصال العملاء Omni-Channel ، دمج الدردشة المباشرة ، WhatsApp ، Facebook Messenger ، Instagram ، Telegram ، خط ، البريد الإلكتروني ، WeChat. جميع الميزات لمساعدتك في توفير دعم أسرع وأفضل: * مركزية جميع رسائلك متعددة القنوات في مكان واحد - الانخراط بسلاسة في المبيعات أو التسويق أو الخدمة من خلال الدردشة المباشرة ، Messenger ، WhatsApp ، Telegram ، Instagram ، خط ، البريد الإلكتروني ، WeChat ، وأكثر من ذلك ، ضمان تجربة العملاء الموحدة. * إكمال دعم العملاء في ثوان ، وليس ساعات - تقليل أوقات الاستجابة وزيادة الكفاءة من خلال القضاء على المهام المتكررة من خلال أتمتةنا المدمجة. اعمل أكثر ذكاءً ، ليس أكثر صعوبة ، حتى تتمكن من التركيز على تنمية عملك. * يتيح الدردشة المشتركة الفرق بالتعاون بكفاءة مع الانضباط والتخطيط - توحيد جميع قنوات المراسلة في الواجهة الخلفية واحدة والتعاون بكفاءة عبر فرق مع توزيع الدردشة الآلي وتوزيع الجلسة الداخلية. * بكفاءة وسهولة تتبع عملائك وتحليله في مكان واحد - إنشاء قواعد بيانات الاتصال ، والوصول إلى سجل نشاط الاتصال الكامل ، وسجل التصفح ومزامنة بياناتك مع نظام المعلومات الخاص بك. * تتبع المؤشرات والاتجاهات الرئيسية - تُظهر المقاييس المرئية متعددة الأبعاد بوضوح الاتصالات بين أنواع الاستعلام والقنوات والعملاء والمنتجات والمبيعات والمزيد. اجعل البيانات سهلة قياسها ومشاركتها لمساعدتك في تطوير خطط الأعمال. * تحدث لغة العميل ، حتى لو لم تكن لغتك الأم - تمكنك ترجماتنا في الوقت الفعلي من التواصل بثقة مع عملائك والاستفادة من الأسواق الدولية.
Capsule
capsulecrm.com
إدارة علاقات العملاء (CRM) بسيطة لكنها قوية. انضم إلى أكثر من 10000 شركة عالمية واكتشف طريقة أسهل لإدارة جهات الاتصال والمبيعات وتنمية العلاقات الدائمة.
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