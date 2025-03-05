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تم تصميم برنامج CRM، وهو اختصار لإدارة علاقات العملاء، لتتبع علاقات العملاء وإدارتها بشكل فعال. إنه بمثابة نظام شامل لتسجيل وتنظيم التفاعلات بين الشركة وآفاقها وعملائها الحاليين. يقوم هذا البرنامج بدمج بيانات العملاء الأساسية، بما في ذلك معلومات الاتصال وسجل التفاعل وملخصات المعاملات، في سجل مركزي ومحدث. يستخدم برنامج CRM بشكل أساسي في أقسام المبيعات، ويعمل كمركز مركزي لأتمتة فريق المبيعات (SFA). ويمكن دمجه بسلاسة مع العديد من تطبيقات الأعمال الأخرى، مثل منصات التجارة الإلكترونية، وبرامج أتمتة التسويق، وبرامج خدمة العملاء، وبرامج CPQ. يضمن هذا التكامل تجربة متزامنة ومحسنة للعملاء طوال رحلة العميل بأكملها. تقدم بعض حلول إدارة علاقات العملاء (CRM) مجموعة واسعة من الوظائف المتكاملة المتعلقة بالعملاء، مما يوفر وظائف شاملة تتضمن أتمتة التسويق أو مكتب المساعدة أو أدوات التجارة الإلكترونية أو تخطيط موارد المؤسسات (ERP) أو إدارة المشاريع أو إدارة موقع الويب. يلغي هذا النهج الشامل الحاجة إلى حلول إضافية وهو مفيد بشكل خاص للشركات الصغيرة والمتوسطة. من ناحية أخرى، تركز حلول إدارة علاقات العملاء (CRM) المستقلة في المقام الأول على الوظائف المتعلقة بالمبيعات، مثل إدارة جهات الاتصال والحسابات وخطوط الأنابيب، دون تسويق مكثف أو مكتب مساعدة أو ميزات أخرى غير متعلقة بالمبيعات.
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ClickUp
clickup.com
Clickup هو منصة إنتاجية الكل في واحد. إنه المحور الذي تتجمع فيه الفرق للتخطيط والتنظيم والتعاون في العمل باستخدام المهام والمستندات والدردشة والأهداف والألواح البيضاء والمزيد. تخصيص بسهولة مع بضع نقرات فقط ، يتيح Clickup للفرق من جميع الأنواع والأحجام تقديم العمل بشكل أكثر فعالية ، مما يعزز الإنتاجية إلى آفاق جديدة.
Hubspot
hubspot.com
يوفر HubSpot منصة كاملة للتسويق ، والمبيعات ، وخدمة العملاء ، وبرامج CRM - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ بأدوات مجانية ، والترقية أثناء نموك. مع مركز التسويق ، فإن جميع أدوات التسويق والبيانات الخاصة بك موجودة على منصة واحدة سهلة الاستخدام وقوية. ستوفر وقتًا ثمينًا والحصول على كل السياق الذي تحتاجه لتوفير تجربة مخصصة تجذب العملاء المناسبين على نطاق واسع. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للمسوقين الاحتفاظ بالبيانات في مركز كل ما يفعلونه لأن مركز التسويق تم تصميمه كجزء من منصة HubSpot CRM. عند استخدام منصة CRM الكاملة ، يمكن للمسوقين تحقيق محاذاة لا مثيل لها مع المبيعات لإثبات عائد الاستثمار والتحقق من صحة الاستثمارات. سواء كانت استراتيجيات أو خدمات أو برامج - يتيح لك HubSpot توسيع نطاق شركتك ، وليس التعقيد. يحتوي HubSpot على كل ما تحتاجه لتنمو بشكل أفضل.
Zoho CRM
zoho.com
قم بتشغيل عملك بالكامل مع مجموعة أدوات الإنتاجية عبر الإنترنت في Zoho وتطبيقات SaaS. أكثر من 50 مليون مستخدم يثقون بنا في جميع أنحاء العالم. خطتنا مجانية إلى الأبد!
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com ، INC. هي شركة برمجيات أمريكية مقرها السحابة مقرها في سان فرانسيسكو ، كاليفورنيا. يوفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء ، وأتمتة التسويق ، والتحليلات ، وتطوير التطبيقات. في عام 2020 ، صنفت مجلة Fortune Salesforce في المرتبة السادسة في "قائمة أفضل 100 شركة للعمل من أجلها" ، بناءً على مسح للموظف للرضا.
Planfix
planfix.com
تتيح منصة Planfix للمؤسسات إدارة أعمالها بالكامل عبر الإنترنت. بغض النظر عن حجم الشركة والصناعة، فإن Planfix لديها ما تقدمه كأداة ممتازة لإدارة المشاريع والعمل. مع Planfix، تحصل شركتك على نظام إدارة قابل للتخصيص بالكامل، بدءًا من تصميم العملية وحتى المظهر. تتيح منصة Planfix المتكاملة للمستخدمين إدارة المهام والمشاريع وإدارة علاقات العملاء والمبيعات والتسويق والإنتاج والخدمات اللوجستية وخدمات الدعم والتمويل والموارد البشرية في وقت واحد. يتم نقل البيانات بين الفرق بسلاسة - على سبيل المثال، تصبح المعاملات أثناء مرحلة التنفيذ مشاريع، والتي يتم بعد ذلك نقلها إلى الدعم. تسمح إعدادات الوصول المرنة للمستخدمين بعرض المعلومات التي يحتاجونها فقط للحفاظ على إنتاجيتهم في العمل، بينما يمكن للمديرين عرض عملية الأعمال بأكملها. ليست هناك حاجة إلى برمجة لتكوين العمليات التجارية المختلفة والتحكم فيها داخل الشركة. توفر المنصة مجموعة واسعة من الميزات القوية، بما في ذلك إدارة المشاريع، ومحاسبة العملاء، وإدارة المهام، ومخططات جانت عبر الإنترنت، وتكامل البريد الإلكتروني، والتقويمات، وسجلات الأحداث في الوقت الفعلي، والتحليلات وإعداد التقارير، وربط المستخدمين الخارجيين، وربط الحسابات، وغير ذلك الكثير. سواء كنت مبتدئًا أو مستخدمًا ماهرًا في مجال التكنولوجيا، سيكون Planfix مناسبًا تمامًا. سيجد المستخدمون ذوو الخبرة ميزات في Planfix غير متوفرة في الخدمات والأنظمة الأخرى. تتضمن هذه الميزات التخصيص الشامل والأتمتة المتقدمة للعمليات التجارية المعقدة وبناء المشاريع المرنة. وبدلاً من ذلك، تعمل التكوينات الجاهزة للاستخدام والإجراءات الآلية على تسهيل عملية الإعداد والتنفيذ. نحن نؤمن بأن Planfix مناسب للشركات الخاصة والمنظمات غير الربحية والمنظمات العامة وأي مجموعة أخرى تعمل على تحقيق هدف مشترك. يستخدم أكثر من 68000 مستخدم Planfix لأتمتة سير عمل الأعمال في أكثر من 7000 شركة.
Odoo
odoo.com
Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية والفواتير والمحاسبة والتصنيع والمستودعات وإدارة المشاريع وإدارة المخزون. إصدار المجتمع هو برنامج حر، مرخص بموجب GNU LGPLv3. هناك أيضًا إصدار "Enterprise" خاص به، والذي يحتوي على ميزات وخدمات إضافية. يتم تنسيق الكود المصدري للإطار ووحدات تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الأساسية بواسطة شركة Odoo S.A. ومقرها بلجيكا.
HighLevel
gohighlevel.com
Highlevel هي منصة مبيعات وتسويق ذات علامات بيضاء للوكالات الرقمية والمستشارين. تتضمن الوظائف CRM مع قوائم الذكاء ، والبريد الإلكتروني ، والرسائل القصيرة ثنائية الاتجاه ، و SMS/Messenger/Instagram DM/WhatsApp/GMB ، ومكالمات خارجية ، وتتبع المكالمات ، وتسجيل المكالمات ، ودايلر توليد الطاقة ، وباني النماذج ، وباني المسح ، وباني المسار ، وموقع الويب ، الجدولة عبر الإنترنت ، أتمتة سير العمل ، التقارير ، ويب ، وأكثر من ذلك! تتضمن حسابات الوكالة حسابات فرعية غير محدودة (موقع) لعملائك والتي يمكن استنساخها لتسريع الإعدادات. أحضر بيانات اعتماد Twilio & SMTP الخاصة بك لتشغيل حسابك ، مما يتيح لك الوصول إلى أسعار الجملة على البريد الإلكتروني والمكالمة الهاتفية والرسائل القصيرة. ابدأ بتجربة مجانية لمدة 14 يومًا!
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse عبارة عن منصة أتمتة تسويقية متعددة القنوات لترويج الأعمال متعددة الأوجه والاحتفاظ بالعملاء. يتيح لك SendPulse إرسال حملات عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة، والعمل مع العملاء باستخدام برامج الدردشة الآلية لـ Telegram وFacebook Messenger وWhatsApp وInstagram، وإنشاء صفحات مقصودة في 15 دقيقة فقط. يقدم SendPulse أيضًا منصة لإنشاء دورات عبر الإنترنت. يمكنك بسهولة تتبع جميع أنشطتك التسويقية ومعلومات العميل باستخدام نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) المجاني الخاص بـ SendPulse.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay هو برنامج الكل في واحد للتسويق والمبيعات ودعم CRM رقم 1 في العالم وبأسعار معقولة ويدعم أكثر من 29500 شركة متنامية حول العالم. يساعد EngageBay الشركات على اكتساب زوار الويب وإشراكهم ورعايتهم وتحويلهم إلى عملاء سعداء وتنمية أعمالهم 5 مرات وأكثر. يقدم EngageBay عددًا كبيرًا من الميزات بما في ذلك: - إدارة علاقات العملاء (CRM) الكل في واحد بسيطة وقوية - برنامج أتمتة التسويق سهل الاستخدام - التسويق عبر البريد الإلكتروني - برنامج الدردشة المباشرة المجاني - برنامج مكتب المساعدة القوي - تسلسل البريد الإلكتروني - الصفحات المقصودة - نماذج الويب لجذب العملاء المحتملين عبر الإنترنت - رؤية 360 درجة للعملاء عبر أقسام التسويق والمبيعات والدعم - برنامج جدولة المواعيد - برنامج إدارة جهات الاتصال - برنامج CRM مجاني وغيرها الكثير.
NetHunt
nethunt.com
Nethunt هي أداة أتمتة المبيعات التي تعيش حرفيًا داخل تطبيقات Gmail وتطبيقات مساحة عمل Google الأخرى. يساعد فرق المبيعات على إدارة العملاء المتوقعين ، ورعاية علاقات العملاء ، ومراقبة تقدم المبيعات ، وإغلاق المزيد من الصفقات. المزيد عن Nethunt CRM 🙂 تنظيم قاعدة عملائك استخدم ميزات CRM الأساسية في Nethunt لتنظيم قاعدة العملاء الخاصة بك بأكثر الطرق كفاءة. ✓ قل وداعًا لإدخال البيانات الشاقة إلى الأبد. ✓ استخدم ميزة الوقاية المكررة لـ Nethunt للحفاظ على نظافة البيانات الخاصة بك في جميع الأوقات. ✓ تتميز الحقول المطلوبة بساعات على بياناتك للتأكد من حصولك على ما تحتاجه. ✓ يتم تخزين قاعدة العملاء الخاصة بك بشكل آمن في مكان واحد ، محمية من التسريبات أو عيون المتطفلين عن طريق إدارة الوصول المناسبة. 📞 التقاط خيوط جديدة من خلال قنوات متعددة تم دمج Nethunt CRM مع أدوات متعددة تتيح لك الحصول على خيوط جديدة من مصادر مختلفة وتخزين الاتصالات في سجلات CRM. ✓ قم بإنشاء خيوط جديدة من المكالمات الواردة والصادرة ✓ تحويل الدردشات موقع الويب إلى خيوط جديدة ✓ احصل على خيوط جديدة من منصات التواصل الاجتماعي ✓ أضف خيوط جديدة إلى CRM من الرسل ✓ التقاط الخيوط من نماذج الويب المخصصة 📋 قيادة القطاع وقاعدة العملاء قم بتقسيم قاعدة العملاء الخاصة بك إلى قطاعات مستهدفة لإرسال ملاعب مخصصة باستخدام مختلف الماكرو - المسمى الوظيفي ، والحاجة ، وحجم الشركة والمزيد. ✓ استخدم المرشحات المخصصة ووجهات النظر لقطع جهات الاتصال الخاصة بك. ✓ حفظ عدد غير محدود من الأجزاء لنفسك أو شاركها مع الفريق. ✓ قم بتحديث هذه القطاعات تلقائيًا عندما يتطابق المستخدمون الجدد مع معلمات معينة. 💲 إنشاء خط أنابيب المبيعات اقلب الاتصالات إلى خيوط ودفعها لأسفل خط الأنابيب الجميل والوظيفي. ✓ إضافة صفقات جديدة ، قيمتها ، احتمال الإغلاق وتاريخ الإغلاق المتوقع. ✓ تتبع الصفقات التقدم من خلال مراحل خط الأنابيب. ✓ تعرف على الإيرادات عالقة في كل مرحلة من مراحل خط الأنابيب ✓ Spot Loved Leads وكيفية دفعها نحو الشراء. ✓ قم بإنشاء خطوط أنابيب مخصصة واحدة أو عدة خطوط مخصصة لمنتجاتك وخدماتك. ✓ بناء توقعات يمكنك الوثوق بها. ⭕ إدارة المهام قم بتنظيم يوم عملك وإدارة عبء العمل في فريقك. كل ذلك داخل Gmail. ✓ إدارة المهام والتعاون مع فريقك داخل Gmail. ✓ تعيين المهام تلقائيًا وفقًا لمعايير معينة أو خوارزمية جولة روبن. ✓ ربط المهام لرسائل البريد الإلكتروني وسجلات CRM. ✓ تلقي المهام اليومية Digest لتخطيط يومك. 🤖 أتمتة عمليات المبيعات في Gmail يتيح Nethunt CRM للمستخدمين أتمتة عملية المبيعات بأكملها - بدءًا من مرحلة خط أنابيب الصفقات إلى الإشعارات. ✓ التقاط يؤدي من مصادر مختلفة وإضافتها في CRM الخاص بك. ✓ تعيين المديرين إلى خيوط وإعداد عمليات إعادة تلقائية مخصصة. ✓ إعطاء الأولوية لخيوط العروض تلقائيًا اعتمادًا على سلوكهم ✓ قم بتعيين تسلسلات لرعاية العملاء المتوقعين. ✓ ربط المحادثات عبر البريد الإلكتروني تلقائيًا ، ومكالمات ، إلى ملفات تعريف CRM. ✓ لديك خوارزمية تحرك تقدمًا إلى مرحلة خط الأنابيب التالية بناءً على استجابة الرصاص. ✓ إنشاء مهام تلقائية للفريق. ✓ قم بتعيين إشعارات للفريق عندما تحدث تغييرات مهمة في خط الأنابيب. ✓ أتمتة إدخال البيانات. ✉ أتمتة البريد الإلكتروني ✓ قم بإنشاء قوالب بريد إلكتروني شخصية ومشتركة في Gmail. ✓ اكتب رسائل البريد الإلكتروني المتكررة بسهولة وبسرعة. ✓ قم بتخصيص قوالب البريد الإلكتروني مع الحقول المخصصة. ✓ استخدم قوالب البريد الإلكتروني في مراسلات البريد الإلكتروني اليومية أو حملات البريد الإلكتروني أو تسلسل البريد الإلكتروني الآلي. 📩 تتبع البريد الإلكتروني تتبع بريدك الإلكتروني يفتح وينقر في Gmail. ✓ تعرف على ما إذا كان ومتى وكم مرة يرى جهاز الاستقبال رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك في الوقت الفعلي. ✓ معرفة متى يفتح الأشخاص رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك لتوفير رؤى لفريقك. ✓ حدد أولويات العملاء المحتملين بناءً على عدد المرات التي يفتحون فيها رسائل البريد الإلكتروني أو النقر على الروابط. ✓ استخدم تتبع البريد الإلكتروني لرسائل البريد الإلكتروني العادية وحملات البريد الإلكتروني وتسلسل البريد الإلكتروني الآلي. 🔁 حملات البريد الإلكتروني أرسل حملات البريد الإلكتروني وحملات المتابعة في Gmail. ✓ أرسل حملات البريد الإلكتروني إلى شرائح مخصصة أو جميع قاعدة عملائك. ✓ قم بتعيين رسائل البريد الإلكتروني للمتابعة على حملات البريد الإلكتروني السابقة. ✓ مراقبة احصائيات الحملات: يفتح ، نقرات ، إلغاء الاشتراك ، الارتداد ، والردود. ✓ أرسل حملات البريد الإلكتروني عبر Gmail أو Nethunt SMTP أو خادم SMTP الخاص بك. 📊 تقارير المبيعات تتبع مقاييس الأعمال الرئيسية وأداء الفريق مع تقارير في Nethunt CRM. ✓ تتبع فعالية الفريق بأكمله وكل مدير بشكل منفصل - عدد رسائل البريد الإلكتروني المرسلة والعروض التقديمية التي تم إجراؤها والمكالمات التي تم إجراؤها ، إلخ. ✓ تحليل نمو الأعمال مقارنة بالفترات السابقة - عدد الصفقات المغلقة وكذلك الإيرادات الناتجة. ✓ قم بتحليل الإيرادات عن طريق تقسيمها من قبل مدير ، بواسطة منتج معين ، حسب البلد ، إلخ. ✓ تتبع التحصيل الخاص بك في الحصص. ✓ تحليل أسباب فقدان الصفقات. ✓ بناء توقعات مبيعات يمكنك الوثوق بها.
Pipedrive
pipedrive.com
كل شركة تحتاج إلى الأدوات المناسبة ليزهر. لتوسيع نطاق عملك ، تحتاج إلى برنامج يمكن الوصول إليه ، ويوفر الوظيفة الصحيحة ، ويسارع إلى إتقان الفرص الرئيسية وإبرازها. Pipedrive هي أداة CRM التي تركز على المبيعات (إدارة علاقات العملاء) التي تحب استخدام جميع الأحجام. مع وجود 100000 عميل مدفوعون يمتدون إلى 179 دولة ، يتم رسم فرق المبيعات من خلال تصميم CRM البسيط والمتقلق الذي يعطي الأولوية للاستخدام. عند استخدام Pipedrive ، لا شيء يقع في الشقوق ، مما يسمح لفريقك بقضاء وقت أقل في الإيداع والمزيد من الوقت في البيع ، مع برنامج CRM رشيق وقوي. تم تصميم Pipedrive لمساعدة الشركات الصغيرة على النمو. لأكثر من عشر سنوات ، التزمنا ببناء أفضل CRM - CRM بواسطة مندوبي المبيعات. والنتيجة هي أداة مبيعات سهلة الاستخدام وفعالة تعمل على مركزية بياناتك ، وتساعدك على تصور عملية المبيعات بأكملها والفوز بمزيد من الصفقات.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center هو حل مشاركة العملاء في كل مكان مع Voice و 30+ قناة رقمية ، وخيارات AI المتقدمة للخدمة الذاتية مثل الروبوتات ، وأدوات التوعية الاستباقية ، والوكلاء الافتراضيين الذكيين الذين يفهمون نية العميل. إنه يوفر أكثر من 300 تكامل مسبقًا (بما في ذلك CRMS الرائدة) وحل إدارة مشاركة القوى العاملة المتكاملة والمواد المتكاملة التي تعمل بمنظمة العفو الدولية. تم دمج RingCentral Contact Center بإحكام مع حل RingCentral MVP ، مما يوفر للعملاء فوائد البنية التحتية الصوتية على مستوى المؤسسة والاتصالات الموحدة المتكاملة التي تمكن من التعاون السلس متعدد الوظائف.
Coretal
coretal.co
مساعدتك على توفير الوقت والمال والإحباط مع Coretal. قم بتبسيط عملياتك باستخدام منصة إدارة الأعمال الأساسية. Coretal - coretal.co - هي منصة مبتكرة متكاملة لإدارة أعمالك من خلالها؛ بما في ذلك إدارة المشاريع، والفواتير، والمقترحات، وإدارة علاقات العملاء، والدعم وإصدار التذاكر، والتقويم، والجدولة، وأكثر من ذلك بكثير. نحن نبني منصة الانتقال لتلبية احتياجات عملك الأساسية. توفير الوقت والمال والتوتر. احصل دائمًا على نظرة عامة على عملك من خلال لوحة التحكم والأدوات الذكية لدينا. المجالس - مرنة. قابلة للتخصيص. قوي. قم بإنشاء اللوحات وإعدادها وإدارتها على طريقتك. لوحات المهام، لوحات المشروع، لوحات لتتبع العمليات. مجالس لإدارة الموظفين. لوحات لأي حل، أو مشكلة. ربط المجالس بالمشاريع. لديك مجالس مستقلة. حقًا الخيار لك المشاريع - تابع المشاريع كلها في مكان واحد باستخدام الملخصات والمهام والجداول الزمنية وتتبع الوقت والمحادثات والقرارات والفواتير والمقترحات والعقود معًا. الفواتير - أرسل وتتبع واحصل على الدفعات باستخدام ميزة الفواتير لدينا. الأشخاص - احفظ جهات الاتصال وتتبع تفاعلك واتصالاتك معهم.
Accelo
accelo.com
يتم استخدام Accelo وتحبه شركات الخدمات الاحترافية حول العالم لإدارة عمل عملائها بشكل مربح. يدير النظام الأساسي القائم على السحابة من البداية إلى النهاية جميع جوانب تسليم عمل العميل، بدءًا من العميل المحتمل وحتى الدفع، بما في ذلك المبيعات والمشاريع والتذاكر والتوكيلات والجداول الزمنية وتوفير الموارد والمزيد، بغض النظر عن مكان وجودك. مع التركيز على الوقت والمال، تمنحك منصة إدارة عمل العميل نظرة شاملة لأحدث بيانات الأعمال والأداء المالي. من خلال مركزية اتصالات العملاء والأنشطة والعمل في منصة واحدة، فأنت تعرف دائمًا مكان الأشياء دون الحاجة إلى طلب تحديث الحالة. تعمل Accelo على تبسيط سير العمل وزيادة الكفاءة عبر الأعمال والفرق لتعزيز الرؤية والتنسيق، مما يساعد القادة على إدارة الأعمال والمهنيين على التركيز على العمل الأكثر أهمية. ومن خلال تسخير الأتمتة القوية، يتم تمكين المديرين من تسليم المشاريع في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية بسهولة. تمنح تحليلات Accelo الحديثة والآمنة القادة الثقة لاتخاذ قرارات ذكية، مما يضمن نمو الأعمال وازدهارها.
ActiveCampaign
activecampaign.com
يقوم ActiveCampaign for Marketing بتوصيل كل أداة وقناة تستخدمها في عملك لإشراك العملاء في كل حالة من مراحل دورة حياة العميل. استخدم البيانات من التسويق عبر البريد الإلكتروني، ووسائل التواصل الاجتماعي، والإعلانات الرقمية، وموقع الويب الخاص بك، لتخصيص نقاط اتصال مخصصة مع جهات الاتصال الخاصة بك - مما يضمن أن التسويق الخاص بك فعال وجذاب ولا يُنسى دون أن يكلفك الوقت. نحن نجعل التشغيل الآلي يعمل لصالحك حتى تتمكن من التركيز على اللمسات الشخصية التي تميز عملك، والتأكد من أنك لم تفوت أي خطوة مع أي من عملائك. ما هي بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها باستخدام ActiveCampaign؟ - أتمتة التجارب المخصصة عبر جميع نقاط اتصال العملاء - تتبع تفضيلات المشتري وسلوكه والعديد من السمات المخصصة عبر دورة حياة العميل بالكامل لتقسيم أعمق وتواصل أكثر فعالية - تخصيص عمليات الإرسال بناءً على أي معلمة تقريبًا، بحيث يتم استهداف رسائلك دائمًا للجهة الصحيحة الجمهور - استخدم البيانات من دورة حياة العميل بأكملها لاختيار أفضل محتوى ووقت الإرسال وقناة التسليم لكل عميل - قم بإنشاء حملات مخصصة بالكامل بأقل جهد، ثم قم بتحسين استراتيجية الإرسال الخاصة بك في الوقت الفعلي بناءً على سلوكيات العملاء - قم بتكرار التجربة الشخصية لكل عميل، بغض النظر عن حجم عملك
Apptivo
apptivo.com
Apptivo عبارة عن منصة سحابية لتطبيقات الأعمال المتكاملة المصممة للشركات من جميع الأشكال والأحجام. فهو يسمح لك بإدارة أي مهمة تجارية تقريبًا باستخدام تطبيقات Apptivo، بدءًا من المبيعات والتسويق وحتى الفوترة والدعم وكل شيء بينهما. مع Apptivo، لا يوجد تسعير لكل تطبيق؛ يمكنك الوصول إلى النظام الأساسي بأكمله بدءًا من 10 دولارات شهريًا فقط لكل مستخدم. سواء كنت تستخدم Apptivo لتطبيق واحد أو لإدارة عملك بالكامل، فسوف يقدم قيمة مذهلة للمؤسسة. تغطي تطبيقاتها دورة حياة العميل الكاملة: * التسويق: إنشاء قوائم مستهدفة لجهات الاتصال، وإنشاء حملات البريد الإلكتروني وتقديمها، وتتبع التحليلات. * المبيعات: قدرة كاملة على إدارة علاقات العملاء (CRM) مع إدارة قوية للاتصالات وخط أنابيب المبيعات والأتمتة وإعداد التقارير. * مكتب المساعدة: نظام تذاكر قوي مع تكامل البريد الإلكتروني وبوابة الويب وتتبع الوقت. * إدارة المشروع: إدارة جداول المشروع عبر مخططات جانت، وتتبع الوقت والمعالم، وفاتورة الجهد المبذول. * الخدمة الميدانية: تعيين أمر العمل وإرساله، وصورة الهاتف المحمول، والوقت، والتقاط المواد، وإعداد الفواتير. * عرض الأسعار والفوترة: أنشئ عروض أسعار احترافية وأرسلها بالبريد الإلكتروني إلى عميلك من خلال إمكانات الفوترة المتكاملة والفوترة المتكررة. * إدارة الطلبات: تحويل عروض الأسعار إلى طلبات، وتتبع المخزون والشحنات، وإصدار فاتورة للعميل مقابل منتجك. * المشتريات وسلسلة التوريد: إدارة البائعين وتتبع أوامر الشراء والفواتير وإدارة المخزون. يتم استخدام Apptivo من قبل مئات الآلاف من الشركات من 193 دولة حول العالم ويمكنها استيعاب مستشارين مستقلين تصل قيمة شركاتهم إلى مليار دولار. تعد مرونة Apptivo أحد عناصر التمييز الأساسية الثلاثة: القدرة على تحمل التكاليف والمرونة والقدرة. بفضل مجموعته الكاملة من تطبيقات الأعمال المتاحة بسعر واحد، فإنه يوفر ميزات غنية وقوية عبر مجموعة واسعة من التطبيقات التي توفر إمكانات لا مثيل لها لقيمتها، مع إمكانات التكوين الأفضل في فئتها التي تجعل النظام مرنًا لأي نوع من أنواع التطبيقات. عمل.
VBOUT
vbout.com
VBOUT عبارة عن منصة تسويق مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتثق بها آلاف الشركات في جميع أنحاء العالم لأتمتة تسويقها ومركزيته مع تقديم تجارب جذابة وشخصية لجماهيرها. تستخدم الوكالات والشركاء VBOUT مباشرة أو من خلال إعداد البطاقة البيضاء لإنشاء خطط مخصصة وإدارة الحسابات الفرعية ومشاركة الأصول من حساب عميل واحد إلى العديد من الحسابات. مع VBOUT، يمكنك: * إدارة جميع وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك من مكان واحد. * تفاعل مع عملائك من خلال إنشاء وإرسال حملات البريد الإلكتروني الفائزة. * تصميم صفحات مقصودة مذهلة وشخصية وديناميكية بدون أي تعليمات برمجية. * إنشاء عمليات التشغيل الآلي باستخدام أداة إنشاء مرئية بديهية. * رعاية العملاء المتوقعين من النقر إلى الإغلاق - وما بعده. * تنمية قوائم جمهورك والحفاظ عليها بسهولة. * تتبع وتحليل جميع أنشطتك التسويقية على لوحة تحكم قابلة للتخصيص. تحتوي المنصة على صفحات ونماذج مقصودة سهلة السحب والإفلات، ومنشئ أتمتة بصرية بديهية، وإدارة الوسائط الاجتماعية، وأدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني، ومكتبة متنامية من القوالب المعدة مسبقًا لمجموعة واسعة من الحملات التسويقية. توفر التحليلات الأصلية المتعمقة وتتبع العملاء المحتملين للمسوقين رؤية كاملة لتدفقاتهم ومشاركة القائمة وأداء الحملة. تثق الشركات والوكالات المتنامية في منصة VBOUT المرنة والدعم المتميز المجاني الحائز على جوائز لمساعدتها على جذب العملاء المناسبين، وتحويل المزيد من الزوار إلى عملاء، وتشغيل حملات تسويقية كاملة في نظام أساسي واحد سهل الاستخدام.
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 هو برنامج يساعد الشركات ورجال الأعمال على زيادة كفاءتها داخليًا وخارجيًا. يقدم منصتنا CRM ، ومركز الاتصال ، وباني موقع الويب ، ومتجر عبر الإنترنت ، وحملات التسويق ، وأدوات المبيعات الأخرى. بالإضافة إلى ذلك ، هناك إنترانت آمنة ، وإدارة المهام والمشاريع ، ومشاركة الملفات في الوقت الفعلي وتخزينها ، وأدوات الاتصالات ، والتنظيم. يتم دمج أساسيات الموارد البشرية و AI في بنية Bitrix24. Bitrix24 هي مبادرة من مبادرة Bitrix ، Inc. التي تم إطلاقها كخدمة قائمة على السحابة في أبريل 2012. وهي الآن متوفرة في السحابة والوقت. في عام 2024 ، تضم شركتنا أكثر من 12 مليون منظمة. يفخر Bitrix24 بخدمة العملاء من الشركات الصغيرة إلى شركات Fortune 500.
Snov.io
snov.io
Snov.io هو كل ما تحتاجه لتنمية أعمالك! بفضل أدواتها الحائزة على جوائز لتوليد العملاء المحتملين، والتحقق من البريد الإلكتروني، والتواصل الآلي عبر البريد الإلكتروني، وإعداد البريد الإلكتروني، وإدارة العملاء، يمكنك أتمتة مبيعاتك وتسريعها على نطاق واسع.
Scoro
scoro.com
Scoro هو برنامج شامل لإدارة العمل مصمم خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفريدة لشركات الخدمات التي سئمت من التعامل مع الأنظمة المفككة وأعباء العمل غير المتوقعة وتقلص هوامش الربح. بفضل ميزاته القوية وواجهته البديهية، يهدف Scoro إلى تبسيط وتحسين سير العمل بالكامل للوكالات والاستشارات وشركات الخدمات المهنية الأخرى، وتزويدهم بمنصة موحدة لإدارة جميع جوانب عملياتهم، بدءًا من عرض الأسعار وحتى النقد. من خلال دمج الوظائف الأساسية مثل إدارة المشروع، وتتبع الوقت، والتعاون، وإعداد الفواتير، وإعداد التقارير في حل واحد، يزيل Scoro متاعب التبديل بين الأدوات المختلفة ويجلب التماسك إلى عملية العمل. فهو يمكّن الشركات من التحكم بشكل أفضل في مشاريعها، وتخصيص الموارد بكفاءة، ومراقبة التقدم في الوقت الفعلي، وبالتالي تعزيز الإنتاجية وضمان تسليم المشروع في الوقت المناسب. تعمل رؤى وتحليلات Scoro المستندة إلى البيانات على تمكين الشركات من اتخاذ قرارات مستنيرة وتحديد مجالات التحسين ودفع النمو والربحية بشكل عام. في عالم تواجه فيه شركات الخدمات تعقيدًا ومنافسة متزايدة، تقف Scoro كحليف موثوق به، حيث تقدم حلاً شاملاً لتحسين العمليات وتحسين الربحية وتحقيق النجاح على المدى الطويل.
Teamwork
teamwork.com
Teamwork هي منصة لإدارة المشاريع الرائدة عالميًا مصممة للمؤسسات لتخطيط وتتبع وإدارة وتقديم العديد من المشاريع المعقدة بحرية. يثق بها أكثر من 20،000 شركة و 6000 وكالة في جميع أنحاء العالم. يعمل الفريق باستمرار مع العملاء من خلال تقديم منصة لإدارة المنتجات الأكثر تقدماً في السوق. سواء كنت مالكًا للشركة أو قيادة الفريق أو مدير المشروع أو المساهم الفردي ، فإن العمل الجماعي يزودك بجميع الأدوات لإدارة الأنشطة اليومية بسلاسة. يقدم التطبيق الميزات اللازمة للتعاون مع الزملاء في المشاريع ، والحفاظ على رؤية شاملة لسير العمل ، وإدارة المهام ، وموارد التتبع ، ووقت السجل ، والأهم من ذلك ، تقديم المشاريع في الوقت المحدد.
Insightly
insightly.com
إن Insightly هو نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الحديث وبأسعار معقولة والذي تحبه الفرق. إنه سهل الاستخدام، وسهل التخصيص، ويتوافق مع الشركات أثناء نموها، مما يؤدي إلى حل نقاط الضعف الشائعة التي لا تستطيع إدارة علاقات العملاء القديمة حلها. يساعد Insightly الفرق على بناء خطوط أنابيب المبيعات وتحويلها، وزيادة الإنتاجية، وبناء علاقات دائمة مع العملاء. مركزية وإدارة جميع بيانات العملاء والمبيعات والأعمال - العملاء المحتملين وجهات الاتصال ورسائل البريد الإلكتروني والأحداث وعروض الأسعار والمشاريع والمهام والفرص وتقارير الأعمال - في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) واحد سهل الاستخدام ومرن وآمن يتناسب مع أعمالك . قم بزيادة كفاءة المبيعات والشفافية من خلال إمكانات المنتجات ودفاتر الأسعار وعروض الأسعار (PPQ) من Insightly. يمكنك البحث بسرعة وتتبع وإدارة الملايين من المنتجات والخدمات المتميزة مباشرة داخل منصة Insightly. ربط المنتجات والخدمات بالفرص الفردية، والقضاء على الأخطاء البشرية والاختناقات والتناقضات. باستخدام PPQ الخاص بـ Insightly، يمكن لفرقك الميدانية إنشاء عروض أسعار وعقود ومقترحات مخصصة لفرصهم ببضع نقرات فقط. استمتع بالتحكم الكامل والرؤية فيما تبيعه ولمن ومتى وبأي سعر. استخدم الكائنات والتطبيقات المخصصة من Insightly لتخصيص سير العمل والعمليات بما يتناسب مع احتياجات وتفضيلات العمل الفريدة لديك، مما يضمن نسبة اعتماد ورضا عالية. استخدم AppConnect لدمج Insightly مع أكثر من 500 تطبيق شائع. تتضمن عمليات تكامل إدارة علاقات العملاء الأصلية في Insightly ما يلي: Gmail وGoogle Workspace وGoogle Apps وGoogle Drive وQuickbooks Online Xero Slack وDropbox Box وMailChimp وEvernote Zapier وFacebook Lead Ads والمزيد... إدارة كل شيء أثناء التنقل باستخدام تطبيقات الهاتف المحمول الحائزة على جوائز لكل من Android وiOS. قم بمسح بطاقات العمل ضوئيًا وتحميل جميع المعلومات بنقرة واحدة، وتحديث المشاريع والسجلات في الوقت الفعلي، وتمكين فريقك الميداني من إنشاء الفرص وتحديثها مباشرة في موقع العميل. يمكن لعملاء Insightly CRM، المتميزين في أي قطاع، إضافة منتجات مصاحبة لأتمتة التسويق وخدمة العملاء وعمليات التكامل في نفس النظام الأساسي.
Keap
keap.com
Keap عبارة عن منصة متكاملة لإدارة علاقات العملاء وأتمتة المبيعات والتسويق مصممة لتنمية أعمالك. باستخدام Keap، ستتمكن بسهولة من التقاط جميع العملاء المحتملين وتنظيمهم وتتبعهم ورعايتهم لزيادة المبيعات والإيرادات. ولضمان نجاحك، تقدم Keap أيضًا تدريبًا متخصصًا وتدريبًا متعمقًا ودعمًا متميزًا ومجتمعًا مخصصًا من رواد الأعمال.
Teamleader
teamleader.eu
يزيل Teamleader المتاعب اليومية لإدارة الأعمال. يتيح لك برنامج إدارة العمل الخاص بنا بيع العمل وفواتيره وتنظيمه في مكان واحد. من خلال مركزة كل هذه المعلومات، يمكنك إيقاف انتشار فوضى المعلومات عبر صناديق البريد الوارد المختلفة وأوراق Excel والأدوات. يمكنك الحصول على نظرة عامة مثالية لفرص المبيعات والمشاريع والمدفوعات الجارية، بالإضافة إلى نظرة عميقة حول كيفية أداء عملك فعليًا. يتحكم أكثر من 60.000 شخص في عملهم كل يوم من خلال حلول إدارة العمل لدينا. من وكالات تكنولوجيا المعلومات والمسوقين الرقميين وصولاً إلى السباكين وشركات البناء. هل أنت مستعد لمزيد من الأعمال ومتاعب أقل؟
User.com
user.com
User.com عبارة عن منصة متكاملة لأتمتة التسويق تهدف إلى تعزيز المشاركة وتحسين التحويل باستخدام مصدر بيانات واحد لعملائك. يمكنك الوصول إلى العملاء من خلال مجموعة واسعة من قنوات الاتصال: البريد الإلكتروني، والدردشة المباشرة، وروبوتات الدردشة، والإشعارات الفورية، ومحتوى الصفحة الديناميكي، وغير ذلك الكثير - كل ذلك متاح في مكان واحد. هل أنت مهتم بأتمتة التسويق؟ احصل على النسخة التجريبية المجانية لمدة 14 يومًا بدون دفع مقدم: http://bit.ly/2wrc3Ax نحن نقدم العديد من عمليات التكامل - يمكنك الاتصال بسهولة بـ Google Tag Manager وZapier وSegment وGoogle Analytics وWordpress وMagento وPrestaShop وJavaScript وCSV و Gmail وFreshmail وEmail Labs، بالإضافة إلى مجموعة أخرى كثيرة! للحصول على القائمة الكاملة، راجع صفحة التكامل الخاصة بنا هنا: http://bit.ly/38Dsxn2 باعتباره أداة للعملاء والمشاركة في الوقت الفعلي للشركات الصغيرة والكبيرة على حدٍ سواء، فقد تم تصميم User.com لزيادة معدلات التحويل إلى الحد الأقصى وزيادة رضا المستخدمين. باستخدام أدوات السحب والإفلات البديهية، يمكنك إنشاء عمليات أتمتة تسويقية وحملات تسويقية وإنشاء مسارات عمل تلقائية من شأنها جذب عملائك بشكل مستمر. استخدم المشغلات والشروط والإجراءات لتوصيل رسائل مخصصة إلى المستخدمين في الوقت المناسب. نحن ندرك مدى أهمية التفاعل المستمر مع المستخدمين لديك في الوقت الفعلي - من خلال دمج أداة الدردشة المباشرة الخاصة بنا، يمكنك الاتصال في الوقت الفعلي وفي جميع أنحاء العالم. يتم تخزين جميع المحادثات وتوصيلها. ابحث في أي وقت عن أحدث الرسائل - وأرسل التحديثات إلى المستخدمين عبر البريد الإلكتروني مع اتصالات بسيطة بينهم.
Knack
knack.com
لقد كانت Knack رائدة في مجال No Code لأكثر من عقد من الزمن مع أكثر من 5000 عميل من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى أكبر المؤسسات في قائمة Fortune 500. تعمل Knack على تمكين المبتكرين العاديين من التغلب بسهولة على تحديات الأعمال الحرجة. ومن خلال الاستفادة من منصة Knack البديهية التي لا تحتاج إلى تعليمات برمجية وشبكة الإنشاء الخبراء، يمكن للفرق إنشاء تطبيقات مخصصة بسرعة تجمع البيانات وتديرها، وتقوم بأتمتة العمليات ونقل سير العمل عبر الإنترنت. وهذا يوفر عليك الوقت حيث يمكن لمنشئي الأعمال إنشاء سير العمل وتعديله ويتم تمكينهم من حل التحديات الخاصة بهم. يساعد Knack في حل مجموعة متنوعة من حالات الاستخدام الوظيفية مثل بوابات العملاء والبائعين، وتطبيقات إدارة علاقات العملاء وإدارة المشاريع المخصصة، وأنظمة إدارة التعلم (LMS)، وإدارة الفواتير والعقود، والخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد، وجدولة شركات الطيران، وأدلة الأعضاء وإدارة المتطوعين، وإدارة العقارات والمستأجرين. والرعاية الصحية (HIPAA)، وتطبيقات اتصالات الدولة والحكومات المحلية، والمزيد. يساعد Knack غير المبرمجين على إنشاء تطبيقات ويب جميلة تعتمد على البيانات بسهولة. يمكن استيراد البيانات من جداول البيانات وتحويلها إلى قاعدة بيانات على الإنترنت. يتم استخدام أدوات مثل البحث والنماذج والجداول لإنشاء تطبيقات الويب التي تعمل مع البيانات. نحن نقدم إصدارات خاصة للرعاية الصحية (HIPAA)، والحكومة (GovCloud)، والامتثال لـ SOC2. يمكن نشر التطبيقات على أي موقع والتكيف مع التصميم المحيط بها. يمكن نشر إصدارات متعددة على مواقع مختلفة ولجماهير مختلفة. يمكن للمطورين توسيع هذه التطبيقات باستخدام واجهة برمجة تطبيقات RESTful وCSS المخصصة ومعالجات الأحداث JS.
SEO CRM
seocrm.com
تم تصميم SEOCRM.com خصيصًا لوكالات التسويق الرقمي. إنه يوفر كل ذلك في نظام أساسي واحد حيث يمكنك إدارة تحسين محركات البحث (SEO) والدفع لكل نقرة (PPC) وتصميم الويب وتطويره والمشاريع الأخرى وإدارة المبيعات وفواتير علاقات العملاء والفواتير والدعم الشامل.
Snapforce CRM
snapforce.com
Snapforce CRM هو برنامج للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم يوفر وظيفة الاتصال الهاتفي، وهو نظام إدارة علاقات العملاء الوحيد في السوق الذي يوفر نظام هاتف PBX افتراضي كوحدة قياسية لجميع العملاء الجدد.
Refrens
refrens.com
Refrens ABC هي أبسط طريقة لالتقاط العملاء المحتملين وإدارتهم وتتبعهم وتحويلهم في مكان واحد. 1. احصل على العملاء المتوقعين تلقائيًا من خلال التقاط العملاء المحتملين ونماذج الاتصال بموقع الويب 2. إدارة العملاء المتوقعين عبر خطوط أنابيب المبيعات المتعددة 3. تعيين العملاء المحتملين المناسبين لمديري المبيعات المناسبين وتتبع نشاطهم 4. التواصل مع العملاء المحتملين عبر البريد الإلكتروني وWhatsApp 5. احصل على معلومات مفصلة عن موظفي المبيعات إعداد التقارير والإيرادات المستقبلية المحتملة 6. إرسال عروض الأسعار والفواتير وأوامر المبيعات ببضع نقرات 7. والمزيد من الأشياء لتبسيط سير عمل المبيعات لديك...
Pega
pega.com
Pega عبارة عن منصة قوية منخفضة التعليمات البرمجية تعمل على بناء المرونة في المؤسسات الرائدة في العالم حتى تتمكن من التكيف مع التغيير. يستخدم العملاء اتخاذ القرار المدعوم بالذكاء الاصطناعي وأتمتة سير العمل لحل تحديات الأعمال الأكثر إلحاحًا - بدءًا من تخصيص المشاركة إلى أتمتة الخدمة وتبسيط العمليات. منذ عام 1983، قمنا ببناء بنيتنا المرنة والقابلة للتطوير لمساعدة الأشخاص على التركيز على الأمور الأكثر أهمية، حتى يتمكنوا من تلبية متطلبات العملاء اليوم مع التحول المستمر للغد.
Kylas
kylas.io
تساعد Kylas Sales CRM الشركات المتنامية على تبسيط جهود المبيعات. إنه بديهي ويحتوي على مجموعة كاملة من الميزات. جرب مجانًا لمدة 15 يومًا!
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus عبارة عن منصة موحدة لتجربة العملاء تعمل على تمكين فرق المبيعات والتسويق والدعم لديك من العمل كفريق واحد على واجهة واحدة.
Vtiger
vtiger.com
Vtiger هو حل Cloud Crm رائد في صناعة رائدة في مجال مفتوح المصدر. موثوق بها أكثر من 300000 شركة لقيادة مبيعاتها وتسويقها ودعمها الأساسية. تم الاعتراف باستمرار عن Vtiger كقائد في مساحة CRM بواسطة مواقع المراجعة العليا. مع Vtiger Cloud CRM V9 الجديد ، تمكنت الشركات من الوصول إلى إمكانات CRM التي تعمل بالنيابة عن AI/ML بدرجة كبيرة من التكلفة. تمكين فريقك من توصيل تجارب العملاء المتميزة عبر رحلة شراء العملاء بأكملها مع Vtiger. قم بالتسجيل للحصول على محاكمة حرة لمدة 15 يومًا لاختبار قيادة النظام الأساسي. تتمثل مهمة Vtiger في إنشاء برامج تمنح فرقًا تواجه العملاء في الشركات الصغيرة والمتوسطة القدرة على إنشاء علاقات مثمرة ودائمة مع العملاء. يوفر لك Vtiger CRM عرضًا بزاوية 360 درجة لجميع معلومات العميل في مكان واحد ويساعدك على تحسين نقاط المبيعات والدعم والتسويق مع الإجراءات في الوقت الفعلي والرؤى المحادثة. يساعد Vtiger CRM الفرق في إنشاء تجارب مبهجة عبر دورة حياة العميل بأكملها - تساعد أدوات CRM و AI-Automation القوية على فرق المبيعات على التركيز على الصفقات الصحيحة وتقديم النمو. مع Vtiger ، احصل على CRM موحدة لكسر الصوامع والحصول على التسويق والمبيعات والدعم على نفس الصفحة مع مصدر واحد للحقيقة. تقديم تجربة استثنائية للعملاء ودعمها من خلال الانخراط مع عملائك عبر قنوات متعددة. إدارة عملك أثناء التنقل مع تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بنا لكل من Android و iOS.
Thryv
thryv.com
Thryv هو برنامج شامل لإدارة الأعمال الصغيرة يساعدك على تبسيط أعمالك حتى تتمكن من العودة إلى الأشياء التي تحبها. يتواصل أصحاب الأعمال الصغيرة بشكل أفضل ويحلون المزيد من تحديات الأعمال ويصبحون أكثر تنظيماً مع Thryv. كن شريكًا مع Thryv لتجاوز توقعات عملائك وتعزيز تواجدك عبر الإنترنت، كل ذلك من خلال تسجيل دخول واحد. يتضمن Thryv الدعم الأفضل في فئته، والمتوفر في أي وقت، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مع خبراء يفهمون الأهداف والاحتياجات الفريدة لأصحاب الأعمال الصغيرة. مقابض ثريف: * اتصالات العملاء * التقديرات والفواتير والمدفوعات * جدولة المواعيد * إدارة السمعة * إدارة وسائل التواصل الاجتماعي والمزيد! يقوم Thryv بأتمتة المهام ويضع العملاء في مركز أعمالك، باستخدام برنامج واحد سهل الاستخدام، مما يسهل الوصول إلى المزيد من العملاء، والبقاء منظمًا، والحصول على الأموال بشكل أسرع، وإنشاء التقييمات تلقائيًا. تسهل Thryv على العملاء ما يلي: * يمكنك العثور عليك عبر الإنترنت من خلال التقييمات والمراجعات والتواجد الاجتماعي ونتائج البحث الدقيقة. * التفاعل بسهولة وعلى الفور، وتلقي التذكيرات، وإرسال النصوص ورسائل البريد الإلكتروني وجدولة المواعيد. * ادفع لك دون عناء، واستلم الإيصالات على الفور، واعلم أن الأمر آمن، واختر كيفية الدفع. * ابق على تواصل مع الرسائل الآلية التي تطالبهم بالرد، وابق على اتصال واطلب التقييمات. يساعد برنامج Thryv الحائز على جوائز أكثر من 45000 شركة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا وأستراليا على تغيير طريقة قيامهم بأعمالهم وإدارة عملائهم.
Simply CRM
simply-crm.com
اكتسب المزيد من العملاء، وقم بتحسين أعمالك واكسب المزيد من المال - باستخدام Simply CRM. إنه نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الذي ستستخدمه بالفعل: سهل الاستخدام، مع نظرة عامة مرئية. منصة الكل في واحد - بما في ذلك إدارة علاقات العملاء ومكتب المساعدة والإدارة المالية وإدارة المشاريع. كما نقدم دعمًا مجانيًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع (لغتك المحلية!). يمكنك الحصول على نسخة تجريبية مجانية دون تسجيل بطاقة ائتمان أيضًا :) راسلنا على [email protected] إذا كانت لديك أية استفسارات.
Brevo
brevo.com
في مشهد الأعمال التنافسي اليوم، يعد تقديم خدمة عملاء استثنائية أمرًا بالغ الأهمية لبناء علامة تجارية مزدهرة. مع تطبيق Conversations by Brevo، يمكنك الارتقاء بدعم عملائك إلى آفاق جديدة مع تعزيز المبيعات وتنمية علاقات دائمة مع العملاء. تعمل منصتنا القوية والمتكاملة على تمكين فريقك من تقديم دعم رفيع المستوى وتبسيط عمليات خدمة العملاء لديك. الحديث الحقيقي، في الوقت الحقيقي تدمج المحادثات البريد الإلكتروني والدردشة المباشرة وقنوات التواصل الاجتماعي مثل Facebook وWhatsApp وInstagram. لا مزيد من خلط علامات التبويب أو النسخ واللصق. مركزية جميع تفاعلات العملاء في موجز واحد مناسب. تحويل الزوار إلى عملاء وإطلاق العنان لنمو الإيرادات قم بإشراك العملاء المحتملين من خلال أداة الدردشة المباشرة وروبوتات الدردشة الخاصة بنا، مما يضمن قيامهم بالتحويل قبل مغادرة موقعك. الاحتفاظ بالعملاء الحاليين ورعايتهم لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات في المشهد التنافسي الحالي. الكفاءة في متناول يدك يمكنك توفير الوقت باستخدام الردود الجاهزة التي تتميز بمتغيرات حديثة. أنشئ مركز مساعدة شاملاً لمعالجة الأسئلة الشائعة وتقليل الاستفسارات المتكررة. استفد من أدوات الخدمة الذاتية والأتمتة لإجراء محادثات أكثر فائدة. استخدم تطبيق الهاتف المحمول Brevo Conversations لنظام Android أو iOS أثناء التنقل. التكامل السلس وتوحيد البيانات تتكامل المحادثات التي تقدمها Brevo بسلاسة عبر منتجات Brevo وخارجها، مما يوفر لك مركزًا موحدًا لقيادة العملاء. قم بإدارة مسارات التسويق الخاصة بك بسهولة والمزيد من خلال عمليات التكامل العميقة مع WordPress وShopify وWooCommerce وغيرها. قم بتبسيط عمليات الشحن والإرجاع والمراجعات وبرامج الولاء ووظائف الأعمال الأساسية الأخرى. احصل على رؤية شاملة لكل عميل من خلال جمع ودمج كافة البيانات ذات الصلة في مكان واحد. انضم إلى أكثر من 500000 شركة اختارت Brevo واستمتع بتجربة قوة وبساطة المحادثات التي تقدمها Brevo. سواء كنت شركة صغيرة أو مؤسسة، فقد قمنا بتصميم خطط مصممة لتلبية احتياجاتك.
Podio
podio.com
Progress Podio هي قاعدة بيانات تعاون مرنة مخصصة تمكنك من تسريع عملك وتبسيطه. حل الكل في واحد لتسريع الإنتاجية ، ورقمنة العمليات الأساسية ، وجمع البيانات المتساقط ، وأتمتة سير عمل المستند في أداة آمنة واحدة. يمكن لـ Progress Podio أتمتة وتشغيل وتأمين عمليات الأعمال والوثائق المهمة التي تقلل من العمل اليدوي ويزيد من الكفاءة. قم بتحويل كيفية القيام بالعمل باستخدام نماذج متعددة الاستخدامات وجمع البيانات القوية وسير عمل العميل والمستند الآلي - مخصصة من خلالك ببعض النقرات البسيطة. من الصناعات الرئيسية مثل الوكالات الإبداعية ، والخدمات القانونية ، وشركات المحاسبة ، والبناء / التصنيع ، إلى مجالات الإدارات الرئيسية-الحالات ، الموارد البشرية ، التسويق ، القانوني ، التمويل. تساعد قدرة Podio على توصيل فرق متنوعة وعمليات متباينة الآلاف من الشركات على تحسين عملياتها بأكملها في مكان واحد. مع Progress Podio ، امنح فريقك أداة واحدة لأتمتة العمليات في الوقت المناسب التي توحد في أداة واحدة. من تبسيط جمع بيانات العميل إلى أتمتة تفاعلات واتفاقيات العميل ، يقوم Progress Podio بتبسيط الأنشطة الأساسية لعملك.
ConnectWise Manage
connectwise.com
تم تصميم ConnectWise PSA (المعروف سابقًا باسم ConnectWise Manage) للشركات التي تبيع التكنولوجيا وتخدمها وتدعمها، وهي منصة رائدة لإدارة الأعمال في جميع أنحاء العالم. يعتمد موفرو حلول التكنولوجيا (TSPs) على ConnectWise PSA لتحقيق قدر أكبر من المساءلة والكفاءة التشغيلية والربحية. من خلال الاستفادة من السحابة، تعمل ConnectWise PSA على تسهيل أتمتة العمليات التجارية وإدارة مكتب المساعدة وخدمة العملاء والمبيعات والتسويق وإدارة المشاريع وتحليلات الأعمال التي تعمل على تبسيط عمليات الشركة بشكل كبير. ConnectWise PSA هو المركز المركزي الذي يمنح مقدمي خدمات الاتصالات رؤية شاملة وتحكمًا كاملاً في أعمالهم. يتيح ConnectWise PSA أيضًا لمستخدميه الوصول إلى شبكة قوية من الأفكار والخبراء والحلول. نظرًا لكونها شركة مخضرمة في صناعة خدمات التكنولوجيا، فقد كانت ConnectWise PSA منصة إدارة الأعمال الرائدة لشركات التكنولوجيا لأكثر من 15 عامًا.
LeadSquared
leadsquared.com
برنامج متكامل لأتمتة التسويق وإدارة علاقات العملاء للشركات. قم بتنظيم التقاط العملاء المتوقعين وإدارة العملاء المحتملين وإدارة المبيعات والتحليلات في منصة واحدة.
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM هو نظام متكامل تمامًا لإدارة علاقات العملاء مع تتبع المبيعات، وإدارة جهات الاتصال، وأتمتة التسويق، وتحليلات الويب، ورسائل البريد الإلكتروني ثنائية الاتجاه، والاتصال الهاتفي، ومكتب المساعدة مع واجهة حديثة ونظيفة. مع Agile CRM، يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة الآن: * أتمتة عملية التسويق والمبيعات والاحتفاظ بالعملاء باستخدام محرر السحب والإفلات البسيط والقوي * تحويل زوار موقع الويب مباشرةً إلى عملاء محتملين في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) - رعاية العملاء المتوقعين وتتبعهم وتسجيل نقاطهم تلقائيًا بناءً على نشاط الويب أو البريد الإلكتروني * تمكين الاتصال متعدد القنوات مع إمكانية الاتصال أو إرسال بريد إلكتروني أو تغريدة إلى جهة اتصال من نفس الصفحة * مراقبة سلوك العملاء والحصول على تنبيهات في الوقت الحقيقي لنشاط العميل * إدارة تذاكر مكتب المساعدة مع كافة سجلات العملاء في مكان واحد * احصل على سجل مفصل لجميع تفاصيل العميل وتاريخ اتصالاته في صفحة واحدة، مرتبة ترتيبًا زمنيًا * اطلع على بيانات العملاء من مختلف تطبيقات الأعمال الأخرى في صفحة واحدة باستخدام عمليات تكامل واسعة النطاق
Freshsales
freshworks.com
تسريع إيراداتك مع المبيعات التي تعتمد على السياق تخصيص المشاركة ، وقصر دورة المبيعات الخاصة بك ، وتنمية أعمالك مع Freshsales ميزة جناح المنتج معبأة للشركات من جميع الأحجام. برنامج السحابة المنعش الذي ستحبه فرقك. دعم | المبيعات | ITSM | السحابة PBX
SalesBoss
salesboss.ai
SalesBoss عبارة عن منصة برمجية شاملة للمبيعات والتسويق والاتصالات والأتمتة للشركات المحلية عبر الصناعات، بما في ذلك الخدمات المنزلية وتجارة التجزئة والسيارات والعقارات والخدمات المهنية والمزيد. يجمع SalesBoss بين قوة المبيعات والتسويق والرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني والمكالمات والتقويم والدردشة عبر الويب والبريد الوارد وخط الأنابيب والمراجعات والمدفوعات والمواقع الإلكترونية ومسارات التحويل والأتمتة في حل واحد مدعوم بالذكاء الاصطناعي. بدءًا من التقاط العملاء المحتملين ورعايتهم وحتى إغلاق الصفقات والاحتفاظ بالعملاء، يساعدك Salesboss على إدارة مسار مبيعاتك بالكامل على منصة واحدة سهلة الاستخدام. بالإضافة إلى ذلك، توفر إمكانيات التشغيل الآلي المضمنة الوقت وتزيد الكفاءة من خلال أتمتة المهام المتكررة. يمكن للشركات المحلية تنظيم بياناتها، وتوليد المزيد من العملاء المحتملين، وإنشاء خطوط أنابيب قوية، وإتمام المزيد من الصفقات بشكل أسرع.
Bloom
bloom.io
Bloom هي مساحة عمل تجارية لأصحاب الأعمال المستقلين والعاملين لحسابهم الخاص ومحترفي الخدمات. فهو يربط جميع نقاط اتصال العميل في تجربة احترافية، بما في ذلك النماذج الرقمية وعروض الأسعار والعقود والفواتير والمدفوعات الرقمية والاتصالات والجدولة وحتى بوابة العميل. Bloom عبارة عن مجموعة كاملة من أدوات الأعمال للمبدعين المعاصرين والمستقلين والشركات الصغيرة.
LoudCrowd
loudcrowd.com
LoudCrowd هو العرض الأول والأفضل الذي يساعد العلامات التجارية على تحقيق الدخل بشكل أفضل من منشئي المحتوى من خلال Influencer Storefronts، وفقًا لشروط العلامة التجارية. تقدم LoudCrowd أفضل العلامات التجارية في مجال التجارة الإلكترونية (Gymshark وboohoo وما إلى ذلك) وهو حل تجاري منشئ المحتوى للتنافس فعليًا مع لاعبين متفجرين من جهات خارجية مثل TikTok Shop وAmazon Influencer Storefronts والمزيد. لا يستعيد عملاء LoudCrowd الإيرادات الحيوية من اللاعبين الخارجيين فحسب، بل يشهدون أيضًا زيادة كبيرة في معدلات التحويل التابعة لمنشئي المحتوى (CVR) ومتوسط قيم الطلب (AOV)، وتكاليف اكتساب العملاء (CPA) أرخص بكثير. تعمل واجهات المتاجر المؤثرة في LoudCrowd من خلال السماح للعلامة التجارية بمنح أي منشئ صفحة مخصصة تحمل علامة بيضاء. يمكن لمنشئي المحتوى إنشاء حزم المنتجات بنفسك، ودمج المحتوى من Instagram وTikTok، وكسب عمولات على المبيعات التي يحققونها. يتم إنشاء الصفحات المقصودة المخصصة تلقائيًا، دون أي موارد تطوير خاصة بالعلامة التجارية. تمثل واجهات متاجر المؤثرين في LoudCrowd مستقبلاً للتسويق التابع لمنشئي المحتوى الذي يعمل لصالح العلامة التجارية.
Gincore
gincore.net
Gincore هو برنامج لحفظ السجلات في مركز الخدمة، مما يوفر الوقت وينظم ورشة العمل، والأهم من ذلك - يزيد من أرباحك
Bigin
bigin.com
Bigin عبارة عن نظام إدارة علاقات عملاء (CRM) خفيف الوزن تم تصميمه خصيصًا للشركات الصغيرة. يأتي مزودًا بواجهة سهلة الاستخدام تجعل إدارة خطوط الأنابيب وإضافة الملاحظات وتحديث السجلات وجدولة المتابعة أمرًا سهلاً وتساعد على التركيز على الأمور الأكثر أهمية - إغلاق المزيد من الصفقات.
Salesbox
salesbox.com
نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) للأشخاص الذين يحصلون على المبيعات. احصل عليه مقابل 2.90 يورو لكل مستخدم شهريًا. قم بتوصيل فرق MS أو Office 365 أو Gsuite أو LinkedIn أو Dropbox أو Mailchimp مقابل 1.90 يورو.
Taskeo
taskeo.co
يعمل حل إدارة علاقات العملاء من Taskeo على تبسيط إدارة جهات الاتصال في شركتك ويساعدك على إبرام المزيد من الصفقات الناجحة. بفضل وظائفه المتقدمة، يمكنك الآن التركيز على أفضل مصادر الإيرادات لديك. يأتي نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بـ Taskeo مزودًا بجميع الميزات القياسية التي سيحبها فريقك، ويتكامل مع الأدوات الخارجية ويتوافق بشكل جيد مع حل التسويق عبر البريد الإلكتروني الخاص بـ Taskeo.
Simply C2
simplyc2.com
Simply C2 عبارة عن نظام أساسي قائم على التطبيقات يسمح لك بإعداد بوابة خدمة العملاء وخدمة CRM التي تم تكوينها وفقًا لاحتياجاتك، في عشر دقائق. إنه يعمل مع جميع أنواع المنتجات - في مواقع العملاء أو في مركز الخدمة الخاص بك، حيث يجمع Simple C2 العملاء ومقدمي الخدمات على نفس النظام الأساسي. * الإقرار التلقائي بالشكاوى قم بتمكين Simply C2 لعملائك وتأكد من تسجيل جميع الشكاوى وإرسال الإقرارات التلقائية. * 2- طريقة الدردشة وإصلاح التحديثات يتلقى عملاؤك الرسائل باللغة التي يختارونها. الإيطالية أو السنهالية أو البنغالية. يمكنك الاستمرار في إرسال الرسائل باللغة الإنجليزية. * تحديثات الحالة والتقديرات والموافقات سيستمر عميلك في الحصول على التحديثات حول مراحل الإصلاح وتفاصيل التقديرات وخيارات الدفع.
TeamGram
teamgram.com
TeamGram هي أداة سحابية شاملة تساعد فرق العمل على التعاون وإدارة المهام وعلاقات العملاء والمبيعات. بفضل النشر الفوري، والواجهة سهلة الاستخدام للغاية، والويب، وتطبيقات Android وiOS، وعدم وجود إدارة، والأسعار المعقولة، فهي أداة الأعمال المثالية للشركات من أي حجم.
Venntive
venntive.com
تقدم Venntive منصة متكاملة للتسويق والمبيعات ونجاح العملاء.
Beetle Eye
beetle-eye.com
تعمل Beetle Eye على تبسيط أدوات إدارة علاقات العملاء والتسويق من أجل توفير منصة واحدة قوية تساعدك على تنمية أعمالك. كمنصة لأتمتة التسويق، مع Beetle Eye، يمكنك: * أتمتة حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني * إنشاء قوالب بريد إلكتروني مخصصة * اختبار تقسيم أ/ب * أصول الحملة المضيفة * إدارة اشتراكات البريد الإلكتروني * إجراء ونشر وتحليل الدراسات الاستقصائية * تتبع مشاركة العملاء بعض وظائف Beetle Eye CRM هي: * مصادر الرصاص الإجمالية * إدارة وتأهيل العملاء المحتملين * إنشاء قوائم وقطاعات الرصاص 8 إرسال استجابات المبيعات المثارة * تسجيل بيانات الرصاص المتقدمة * الاستفادة من نمذجة البيانات المخصصة
CloudOffix
cloudoffix.com
CloudOffix هي المزود العالمي الرائد لمنصة تجربة إجمالية موحدة منخفضة التعليمات البرمجية مصممة لإحداث ثورة في كيفية قيام الشركات بأتمتة وتبسيط تفاعلات العملاء والموظفين. تسمح منصة CloudOffix، المتجذرة في حرية التخصيص وقوة الأتمتة، للمؤسسات برقمنة سير العمل وتعزيز الخبرات وتعزيز الكفاءة عبر الفرق التجارية والتشغيلية. في قلب CloudOffix، يوجد منشئ التطبيقات ذو التعليمات البرمجية المنخفضة، إلى جانب تطبيقات تجربة العملاء (CX) الشاملة وتجربة الموظف (EX). تعمل هذه الأدوات على تمكين عملائنا من إنشاء تطبيقات مخصصة دون عناء، مع الاستفادة من عالم من القوالب والموصلات الجاهزة للاستخدام. وهذا يعزز التعاون والأتمتة، مما يمكّن الشركات من التكيف بسرعة مع تغيرات السوق وتوسيع نطاق العمليات بكفاءة. إن التزام CloudOffix بالرعاية الحقيقية هو ما يحدد نهجنا، حيث نعطي الأولوية للعلاقات المخلصة على المعاملات التجارية. تتفاعل CloudOffix مع العملاء والشركاء بشفافية، وتستمع وتتكيف لتقديم قيمة مخصصة تحترم تفرد كل مؤسسة. CloudOffix ليست مجرد مزود للتكنولوجيا ولكنها شريك في الابتكار. باستخدام منصة CloudOffix الشاملة، يمكن للشركات في جميع أنحاء العالم إدارة المبيعات والتسويق والموارد البشرية وإدارة علاقات العملاء وإدارة المشاريع والتجارة الإلكترونية والتعاون والفواتير ومكتب المساعدة من حل واحد متكامل. وهذا يلغي الحاجة إلى أنظمة متباينة متعددة، مما يقلل التكاليف بشكل كبير ويعزز الإنتاجية. إن CloudOffix الموثوق به عالميًا، ملتزم بتحقيق النجاح للعملاء، وهو ما يتضح من العلاقات القوية والمستدامة التي نبنيها. تمكننا شبكة شركاء CloudOffix القوية والحضور العالمي من تقديم حلول محلية ذات جاذبية عالمية، مما يضمن حصول كل عميل على دعم مخصص والموارد اللازمة للتفوق. مع CloudOffix، تكتسب الشركات المرونة والأدوات والحرية لتحقيق المزيد بموارد أقل، مما يعزز إدارة الخبرة الإجمالية ويضمن التميز التشغيلي.
Dailybiz
dailybiz.com
Dailybiz هو برنامج إدارة عبر الإنترنت تم إنشاؤه للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. يمكنك توفير الوقت باستخدام حل الإدارة سهل الاستخدام الذي يلبي جميع احتياجاتك: الفواتير، وإدارة المبيعات، والمحاسبة، وإدارة علاقات العملاء، وإدارة المشاريع، وإدارة المخزون.
SYDLE ONE
sydle.com
SYDLE ONE هي منصة رقمية متكاملة للشركات توفر العديد من الحلول في مكان واحد، مما يسمح لك بمواكبة التحول الرقمي. توفر لك المنصة حلولاً أصلية ومتكاملة بسلاسة، وبنية مرنة لربط أنظمة وتطبيقات الشركة الأخرى، والعديد من الموارد الإضافية لإثراء تجربة المستخدمين. قم بإلقاء نظرة على بعض حلول SYDLE ONE المتوفرة في خطط مختلفة: * BPM: أتمتة العمليات التجارية وسير العمل. * ECM: البيانات المركزية والإدارة الكاملة للمحتوى والمستندات. * التحليلات: مؤشرات الأعمال في الوقت الحقيقي. * CRM: إدارة علاقات العملاء 360 درجة. * مكتب الخدمة: إدارة كاملة للتذاكر الخاصة بك وخدمة العملاء. * بوابة الخدمة: بوابات الخدمة الذاتية والعلاقات من المستوى التالي. * SYBOX: حلول للخدمات المشتركة، مثل الموارد البشرية والمشتريات والتمويل والمزيد. * التجارة الإلكترونية: منصة مبيعات عبر الإنترنت ذات واجهة أمامية وخلفية متكاملة. * الفواتير: إدارة الفواتير، مع التسعير، والفواتير، وجمع، وأكثر من ذلك.
Insale CRM
insale.io
إدارة علاقات العملاء (CRM) للمبيعات بسيطة وذكية وسهلة لفريقك. تصبح إدارة عمليات المبيعات تجربة ممتعة، مما يجعل فريق المبيعات الخاص بك يقع في حب هذه العملية.
Quiverflow
quiverflow.com
كل ما تحتاجه، كل ذلك في مكان واحد قم بتنمية أعمالك من خلال إدارة علاقات العملاء القوية لدينا، وأتمتة سير العمل، وأدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة لتحويل المزيد من العملاء المحتملين إلى عملاء.
EventTitans
eventtitans.com
يعد EventTitans حلاً قويًا وقابلاً للتخصيص للأحداث بجميع أحجامها، بما في ذلك الأحداث التجريبية المباشرة والمختلطة وثلاثية الأبعاد/ثنائية الأبعاد. إنها منصة تتمحور حول الراعي وتضم أكثر من 150 ميزة وتخصيصًا، وهي مصممة لأتمتة الأحداث. تعمل منصتنا على تبسيط الإدارة في كل خطوة، بدءًا من مرحلة ما قبل الحدث وحتى مرحلة ما بعد الحدث، كما تعمل على أتمتة العملية بأكملها، مما يوفر تكلفة الإدارة والوقت بنسبة 50% تقريبًا. مهمتنا هي تعزيز المشاركة - أولاً وقبل كل شيء - لتحقيق نتائج أعمال أكبر لك. EventTitans عبارة عن نظام أساسي لإدارة الأحداث الكل في واحد يعمل على تسهيل جميع الوظائف المهمة بدءًا من إصدار التذاكر، وتبسيط عملية التسجيل الذاتي للحاضرين/الراعيين/المتحدثين، واللعب، وتسجيل وصول الضيوف/تسجيل دخولهم، ومشاركة الحضور لالتقاط الصور المهمة في الوقت الفعلي تحليلات الحدث. يساعدك نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) المدمج لدينا على استيراد أو تصدير جهات الاتصال وتتبع الطلبات وإرسال رسائل البريد الإلكتروني المجمعة وتسجيل الاستطلاعات وغير ذلك الكثير. يضمن التفاعل مع تجربتك العميقة ذات العلامة التجارية، إلى جانب فريق نجاح العملاء الاستباقي والمتفرغ لدينا، أن يكون كل حدث يتم تنفيذه على منصتنا مثاليًا في كل مرة. اسألنا عن تطوير لوحة معلومات الأحداث المخصصة لدينا وتخصيصات الميزات التي يمكن أن تساعد في تبسيط العمليات الخاصة بك، وتعزيز مشاركة الحضور، ورفع مستوى النجاح الشامل لأحداثك. فريقنا على استعداد لمساعدتك في إنشاء حل مخصص يلبي احتياجاتك الخاصة ويزيد من إمكانات الحدث الخاص بك.
Leadsales
leadsales.io
CRM لتطبيقات WhatsApp و Facebook و Instagram قم بمركزة محادثاتك في أعمدة، وقم بتعيينها تلقائيًا لفرق المبيعات وخدمة العملاء لديك
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