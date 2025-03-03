برامج إدارة علاقات العملاء - التطبيقات الأكثر شعبية - تايوان

Knack

knack.com

لقد كانت Knack رائدة في مجال No Code لأكثر من عقد من الزمن مع أكثر من 5000 عميل من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى أكبر المؤسسات في قائمة Fortune 500. تعمل Knack على تمكين المبتكرين العاديين من التغلب بسهولة على تحديات الأعمال الحرجة. ومن خلال الاستفادة من منصة Knack البديهية التي لا تحتاج إلى تعليمات برمجية وشبكة الإنشاء الخبراء، يمكن للفرق إنشاء تطبيقات مخصصة بسرعة تجمع البيانات وتديرها، وتقوم بأتمتة العمليات ونقل سير العمل عبر الإنترنت. وهذا يوفر عليك الوقت حيث يمكن لمنشئي الأعمال إنشاء سير العمل وتعديله ويتم تمكينهم من حل التحديات الخاصة بهم. يساعد Knack في حل مجموعة متنوعة من حالات الاستخدام الوظيفية مثل بوابات العملاء والبائعين، وتطبيقات إدارة علاقات العملاء وإدارة المشاريع المخصصة، وأنظمة إدارة التعلم (LMS)، وإدارة الفواتير والعقود، والخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد، وجدولة شركات الطيران، وأدلة الأعضاء وإدارة المتطوعين، وإدارة العقارات والمستأجرين. والرعاية الصحية (HIPAA)، وتطبيقات اتصالات الدولة والحكومات المحلية، والمزيد. يساعد Knack غير المبرمجين على إنشاء تطبيقات ويب جميلة تعتمد على البيانات بسهولة. يمكن استيراد البيانات من جداول البيانات وتحويلها إلى قاعدة بيانات على الإنترنت. يتم استخدام أدوات مثل البحث والنماذج والجداول لإنشاء تطبيقات الويب التي تعمل مع البيانات. نحن نقدم إصدارات خاصة للرعاية الصحية (HIPAA)، والحكومة (GovCloud)، والامتثال لـ SOC2. يمكن نشر التطبيقات على أي موقع والتكيف مع التصميم المحيط بها. يمكن نشر إصدارات متعددة على مواقع مختلفة ولجماهير مختلفة. يمكن للمطورين توسيع هذه التطبيقات باستخدام واجهة برمجة تطبيقات RESTful وCSS المخصصة ومعالجات الأحداث JS.