برامج إدارة علاقات العملاء - التطبيقات الأكثر شعبية - المملكة العربية السعودية

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تم تصميم برنامج CRM، وهو اختصار لإدارة علاقات العملاء، لتتبع علاقات العملاء وإدارتها بشكل فعال. إنه بمثابة نظام شامل لتسجيل وتنظيم التفاعلات بين الشركة وآفاقها وعملائها الحاليين. يقوم هذا البرنامج بدمج بيانات العملاء الأساسية، بما في ذلك معلومات الاتصال وسجل التفاعل وملخصات المعاملات، في سجل مركزي ومحدث. يستخدم برنامج CRM بشكل أساسي في أقسام المبيعات، ويعمل كمركز مركزي لأتمتة فريق المبيعات (SFA). ويمكن دمجه بسلاسة مع العديد من تطبيقات الأعمال الأخرى، مثل منصات التجارة الإلكترونية، وبرامج أتمتة التسويق، وبرامج خدمة العملاء، وبرامج CPQ. يضمن هذا التكامل تجربة متزامنة ومحسنة للعملاء طوال رحلة العميل بأكملها. تقدم بعض حلول إدارة علاقات العملاء (CRM) مجموعة واسعة من الوظائف المتكاملة المتعلقة بالعملاء، مما يوفر وظائف شاملة تتضمن أتمتة التسويق أو مكتب المساعدة أو أدوات التجارة الإلكترونية أو تخطيط موارد المؤسسات (ERP) أو إدارة المشاريع أو إدارة موقع الويب. يلغي هذا النهج الشامل الحاجة إلى حلول إضافية وهو مفيد بشكل خاص للشركات الصغيرة والمتوسطة. من ناحية أخرى، تركز حلول إدارة علاقات العملاء (CRM) المستقلة في المقام الأول على الوظائف المتعلقة بالمبيعات، مثل إدارة جهات الاتصال والحسابات وخطوط الأنابيب، دون تسويق مكثف أو مكتب مساعدة أو ميزات أخرى غير متعلقة بالمبيعات.
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ClickUp
clickup.com
ClickUp عبارة عن منصة إنتاجية شاملة. إنه المركز الذي تجتمع فيه الفرق معًا للتخطيط للعمل وتنظيمه والتعاون فيه باستخدام المهام والمستندات والدردشة والأهداف ولوحات المعلومات والمزيد. يتم تخصيص ClickUp بسهولة ببضع نقرات فقط، ويتيح للفرق من جميع الأنواع والأحجام تقديم العمل بشكل أكثر فعالية، مما يعزز الإنتاجية إلى آفاق جديدة.
Odoo
odoo.com
Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية والفواتير والمحاسبة والتصنيع والمستودعات وإدارة المشاريع وإدارة المخزون. إصدار المجتمع هو برنامج حر، مرخص بموجب GNU LGPLv3. هناك أيضًا إصدار "Enterprise" خاص به، والذي يحتوي على ميزات وخدمات إضافية. يتم تنسيق الكود المصدري للإطار ووحدات تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الأساسية بواسطة شركة Odoo S.A. ومقرها بلجيكا.
Zoho CRM
zoho.com
يمكنك إدارة أعمالك بالكامل باستخدام مجموعة Zoho من أدوات الإنتاجية عبر الإنترنت وتطبيقات SaaS. أكثر من 50 مليون مستخدم يثقون بنا في جميع أنحاء العالم. جرّب خطتنا المجانية للأبد!
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com، Inc. هي شركة برمجيات أمريكية قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. توفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء وأتمتة التسويق والتحليلات وتطوير التطبيقات. في عام 2020، صنفت مجلة Fortune شركة Salesforce في المرتبة السادسة في "قائمة أفضل 100 شركة للعمل لديها"، بناءً على استبيان رضا الموظفين.
Hubspot
hubspot.com
تقدم HubSpot منصة كاملة للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء وبرامج إدارة علاقات العملاء - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ باستخدام الأدوات المجانية، وقم بالترقية مع تقدمك. مع Marketing Hub، تتوفر جميع أدواتك وبياناتك التسويقية على منصة واحدة قوية وسهلة الاستخدام. ستوفر وقتًا ثمينًا وستحصل على كل السياق الذي تحتاجه لتوفير تجربة مخصصة تجذب العملاء المناسبين وتحولهم على نطاق واسع. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمسوقين الاحتفاظ بالبيانات في قلب كل ما يفعلونه لأن Marketing Hub تم إنشاؤه كجزء من منصة HubSpot CRM. عند استخدام منصة CRM الكاملة، يمكن للمسوقين تحقيق توافق لا مثيل له مع المبيعات لإثبات عائد الاستثمار والتحقق من صحة الاستثمارات. سواء كان الأمر يتعلق باستراتيجيات أو خدمات أو برامج - يتيح لك HubSpot توسيع نطاق شركتك، وليس التعقيد. لدى HubSpot كل ما تحتاجه لتنمو بشكل أفضل.
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive هي أداة CRM (إدارة علاقات العملاء) تركز على المبيعات وتحب الفرق من جميع الأحجام استخدامها. مع أكثر من 100.000 عميل مدفوع الأجر منتشرين في 179 دولة، يتم جذب فرق المبيعات من خلال تصميم إدارة علاقات العملاء (CRM) البسيط والقوي الذي يعطي الأولوية لسهولة الاستخدام. عند استخدام Pipedrive، لا يتم إغفال أي شيء، مما يسمح لفريقك بقضاء وقت أقل في حفظ الملفات ووقت أطول في البيع، باستخدام برنامج CRM الذي يتميز بالمرونة والقوة.
Scoro
scoro.com
Scoro هو برنامج شامل لإدارة العمل مصمم خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفريدة لشركات الخدمات التي سئمت من التعامل مع الأنظمة المفككة وأعباء العمل غير المتوقعة وتقلص هوامش الربح. بفضل ميزاته القوية وواجهته البديهية، يهدف Scoro إلى تبسيط وتحسين سير العمل بالكامل للوكالات والاستشارات وشركات الخدمات المهنية الأخرى، وتزويدهم بمنصة موحدة لإدارة جميع جوانب عملياتهم، بدءًا من عرض الأسعار وحتى النقد. من خلال دمج الوظائف الأساسية مثل إدارة المشروع، وتتبع الوقت، والتعاون، وإعداد الفواتير، وإعداد التقارير في حل واحد، يزيل Scoro متاعب التبديل بين الأدوات المختلفة ويجلب التماسك إلى عملية العمل. فهو يمكّن الشركات من التحكم بشكل أفضل في مشاريعها، وتخصيص الموارد بكفاءة، ومراقبة التقدم في الوقت الفعلي، وبالتالي تعزيز الإنتاجية وضمان تسليم المشروع في الوقت المناسب. تعمل رؤى وتحليلات Scoro المستندة إلى البيانات على تمكين الشركات من اتخاذ قرارات مستنيرة وتحديد مجالات التحسين ودفع النمو والربحية بشكل عام. في عالم تواجه فيه شركات الخدمات تعقيدًا ومنافسة متزايدة، تقف Scoro كحليف موثوق به، حيث تقدم حلاً شاملاً لتحسين العمليات وتحسين الربحية وتحقيق النجاح على المدى الطويل.
HighLevel
gohighlevel.com
HighLevel عبارة عن منصة مبيعات وتسويق ذات علامة بيضاء للوكالات والمستشارين الرقميين. تشتمل الوظائف على إدارة علاقات العملاء (CRM) مع القوائم الذكية، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية القصيرة ثنائية الاتجاه، والرسائل النصية القصيرة/المراسلة/Instagram الموحدة، DM/Whatsapp/GMB Chat، والمكالمات الصادرة، وتتبع المكالمات، وتسجيل المكالمات، والمتصل القوي، ومنشئ النماذج، ومنشئ الاستبيانات، ومنشئ المسار، ومنشئ مواقع الويب، الجدولة عبر الإنترنت، وأتمتة سير العمل، وإعداد التقارير، وخطافات الويب، والمزيد! تتضمن حسابات الوكالة حسابات فرعية (موقعية) غير محدودة لعملائك والتي يمكن استنساخها لتسريع عمليات الإعداد. قم بإحضار بيانات اعتماد Twilio وSMTP الخاصة بك لتشغيل حسابك، مما يتيح لك الوصول إلى أسعار الجملة على البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية والرسائل النصية القصيرة. ابدأ بتجربة مجانية مدتها 14 يومًا!
Attio
attio.com
Attio هو نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) للمستقبل. تعتمد Attio على البيانات، وقابلة للتخصيص بشكل كامل، وتعاونية بشكل بديهي، وتقدم إدارة علاقات العملاء التي تحرك عجلة عملك. تستخدم الشركات من جميع الأحجام - بدءًا من الشركات الناشئة الأسرع نموًا اليوم إلى أكبر المؤسسات في العالم - Attio لإنشاء نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بها تمامًا كما تريد.
Marketing 360
marketing360.com
Marketing 360® - منصة التسويق رقم 1® للشركات الصغيرة. كل ما تحتاجه بدءًا من التصميم وحتى التسويق وحتى إدارة علاقات العملاء (CRM) - قم بتعزيز علامتك التجارية®. مدعوم من Madwire® إن Marketing 360 عبارة عن مزيج من برامج التسويق المتكاملة (التكنولوجيا) وخدمات التسويق الاحترافية (المواهب)، وكلها مقدمة من خلال منصة واحدة قوية. إنه يحتوي على كل ما تحتاجه الشركات الصغيرة للنمو بدءًا من التصميم وحتى التسويق وإدارة علاقات العملاء والمدفوعات. تسمح المنصة للشركات بالوصول إلى أهم قنواتها التسويقية وتحسينها من واجهة واحدة، مع الاستفادة من المواهب في السحابة مثل المسوقين والمصممين والمطورين ومنشئي المحتوى ومحترفي الفيديو لتنفيذ تسويقهم عند الطلب. النظام الأساسي عبارة عن خدمة كاملة ويتم إجراؤها بواسطة مسؤول تنفيذي معتمد للتسويق الرقمي للمساعدة في تسهيل أهداف وغايات تسويق العلامة التجارية.
Thryv
thryv.com
Thryv هو برنامج شامل لإدارة الأعمال الصغيرة يساعدك على تبسيط أعمالك حتى تتمكن من العودة إلى الأشياء التي تحبها. يتواصل أصحاب الأعمال الصغيرة بشكل أفضل ويحلون المزيد من تحديات الأعمال ويصبحون أكثر تنظيماً مع Thryv. كن شريكًا مع Thryv لتجاوز توقعات عملائك وتعزيز تواجدك عبر الإنترنت، كل ذلك من خلال تسجيل دخول واحد. يتضمن Thryv الدعم الأفضل في فئته، والمتوفر في أي وقت، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مع خبراء يفهمون الأهداف والاحتياجات الفريدة لأصحاب الأعمال الصغيرة. مقابض ثريف: * اتصالات العملاء * التقديرات والفواتير والمدفوعات * جدولة المواعيد * إدارة السمعة * إدارة وسائل التواصل الاجتماعي والمزيد! يقوم Thryv بأتمتة المهام ويضع العملاء في مركز أعمالك، باستخدام برنامج واحد سهل الاستخدام، مما يسهل الوصول إلى المزيد من العملاء، والبقاء منظمًا، والحصول على الأموال بشكل أسرع، وإنشاء التقييمات تلقائيًا. تسهل Thryv على العملاء ما يلي: * يمكنك العثور عليك عبر الإنترنت من خلال التقييمات والمراجعات والتواجد الاجتماعي ونتائج البحث الدقيقة. * التفاعل بسهولة وعلى الفور، وتلقي التذكيرات، وإرسال النصوص ورسائل البريد الإلكتروني وجدولة المواعيد. * ادفع لك دون عناء، واستلم الإيصالات على الفور، واعلم أن الأمر آمن، واختر كيفية الدفع. * ابق على تواصل مع الرسائل الآلية التي تطالبهم بالرد، وابق على اتصال واطلب التقييمات. يساعد برنامج Thryv الحائز على جوائز أكثر من 45000 شركة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا وأستراليا على تغيير طريقة قيامهم بأعمالهم وإدارة عملائهم.
Vendasta
vendasta.com
توفر Vendasta منصة تجارة إلكترونية شاملة لأكثر من 60.000 شريك يبيعون المنتجات والخدمات الرقمية لأكثر من 5.5 مليون شركة صغيرة ومتوسطة (SMBs) حول العالم. يشمل هؤلاء الشركاء وكالات التسويق، وبائعي البرامج المستقلين (ISVs)، وشركات الإعلام. تسمح منصة Vendasta لهذه المجموعات بتبني حلول جديدة بسهولة من سوق التقنيات المستندة إلى السحابة والتي يمكنهم بيعها تحت علامتهم التجارية الخاصة لعملائهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة. توفر المنصة أتمتة التسويق المستندة إلى الذكاء الاصطناعي وأدوات المبيعات وإدارة علاقات العملاء المتكاملة لتسهيل الدخول إلى السوق. ويتضمن أيضًا أنظمة إدارة المشروعات والأوامر والفواتير للمساعدة في التوسع من خلال أتمتة العمليات الآلية. يتم تزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بتسجيل دخول واحد لجميع الحلول التي تم شراؤها تحت العلامة التجارية الخاصة بعميل Vendasta. إنهم يستمتعون بلوحة تحكم واحدة متكاملة مع الوصفة الطبية والسياق والتتبع. باستخدام لوحة معلومات تطبيق Business، تستطيع الشركات الصغيرة والمتوسطة إدارة المعلومات والحلول التي تجعل أعمالها ناجحة عبر الإنترنت.
Sugar Market
salesfusion.com
يعتبر Sugar Market حلاً متكاملاً لأتمتة التسويق تم تصميمه للعمل مع المنشقين عن التسويق. من خلال مجموعة أدوات منسقة تشتمل على منشئي حملات بديهيين للغاية، وأتمتة متقدمة، وتقارير فائقة الجودة، فإننا نركز على ما يهم المسوقين أكثر من غيره - تبسيط عملية إنشاء الحملات، وفهم التفاعل، وتحسين التحويل، وتحقيق المزيد من الإيرادات.
Setupad
setupad.com
Setupad عبارة عن منصة شاملة لتحقيق الدخل مصممة لمساعدة الناشرين على زيادة إيرادات الإعلانات إلى أقصى حد من خلال حلول مرنة وخبرة صناعية. بصفته شريكًا معتمدًا للناشرين في Google (GCPP) وعضوًا في Prebid، يقدم Setupad خيارات موثوقة وعالية الأداء للناشرين من جميع الأنواع. تسمح منصة الخدمة الذاتية للناشرين العمليين بإدارة إعدادات Prebid بشكل مستقل دون دعم تكنولوجيا المعلومات، في حين يمكن إضافة Setupad Bidder إلى مجموعات الإعلانات الحالية، ودمج مصادر الطلب المتميزة لتعزيز المنافسة والإيرادات. بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن تجربة مُدارة بالكامل، توفر Managed Prebid تحسينًا شاملاً يديره فريق خبراء Setupad. بفضل عروض Setupad المتنوعة، يمكن للناشرين توسيع نطاق استراتيجيات تحقيق الدخل الخاصة بهم بفعالية وبثقة.
Refrens
refrens.com
Refrens ABC هي أبسط طريقة لالتقاط العملاء المحتملين وإدارتهم وتتبعهم وتحويلهم في مكان واحد. 1. احصل على العملاء المتوقعين تلقائيًا من خلال التقاط العملاء المحتملين ونماذج الاتصال بموقع الويب 2. إدارة العملاء المتوقعين عبر خطوط أنابيب المبيعات المتعددة 3. تعيين العملاء المحتملين المناسبين لمديري المبيعات المناسبين وتتبع نشاطهم 4. التواصل مع العملاء المحتملين عبر البريد الإلكتروني وWhatsApp 5. احصل على معلومات مفصلة عن موظفي المبيعات إعداد التقارير والإيرادات المستقبلية المحتملة 6. إرسال عروض الأسعار والفواتير وأوامر المبيعات ببضع نقرات 7. والمزيد من الأشياء لتبسيط سير عمل المبيعات لديك...
TeamGram
teamgram.com
TeamGram هي أداة سحابية شاملة تساعد فرق العمل على التعاون وإدارة المهام وعلاقات العملاء والمبيعات. بفضل النشر الفوري، والواجهة سهلة الاستخدام للغاية، والويب، وتطبيقات Android وiOS، وعدم وجود إدارة، والأسعار المعقولة، فهي أداة الأعمال المثالية للشركات من أي حجم.
Shape Software
setshape.com
إن Shape عبارة عن برنامج مصمم خصيصًا لأتمتة المبيعات والتسويق ويأتي مزودًا بميزات تم إنشاؤها مسبقًا يمكن تهيئتها لأي عمل تجاري. تعمل الواجهة سهلة الاستخدام على تمكين فرقك ودمج جميع جوانب عملك في منصة واحدة تعمل بالذكاء الاصطناعي. يوفر برنامج Shape Software مساحة تعاونية لفرقك للبقاء متسقًا وفعالاً في كل ما يفعلونه، سواء كان ذلك من خلال تبسيط خط أنابيب المبيعات الخاص بك، أو إشراك المزيد من العملاء المحتملين من خلال تسلسلات التسويق والإعلانات الرقمية، أو رعاية علاقات العملاء، أو التواصل بسلاسة، أو تتبع المشاريع. ابدأ في زيادة إيراداتك باستخدام Shape اليوم.
ConnectWise Home
connectwise.com
تم تصميم ConnectWise PSA (المعروف سابقًا باسم ConnectWise Manage) للشركات التي تبيع التكنولوجيا وتخدمها وتدعمها، وهي منصة رائدة لإدارة الأعمال في جميع أنحاء العالم. يعتمد موفرو حلول التكنولوجيا (TSPs) على ConnectWise PSA لتحقيق قدر أكبر من المساءلة والكفاءة التشغيلية والربحية. من خلال الاستفادة من السحابة، تعمل ConnectWise PSA على تسهيل أتمتة العمليات التجارية وإدارة مكتب المساعدة وخدمة العملاء والمبيعات والتسويق وإدارة المشاريع وتحليلات الأعمال التي تعمل على تبسيط عمليات الشركة بشكل كبير. ConnectWise PSA هو المركز المركزي الذي يمنح مقدمي خدمات الاتصالات رؤية شاملة وتحكمًا كاملاً في أعمالهم. يتيح ConnectWise PSA أيضًا لمستخدميه الوصول إلى شبكة قوية من الأفكار والخبراء والحلول. نظرًا لكونها شركة مخضرمة في صناعة خدمات التكنولوجيا، فقد كانت ConnectWise PSA منصة إدارة الأعمال الرائدة لشركات التكنولوجيا لأكثر من 15 عامًا.
Signpost
signpost.com
Signpost هو الحل الكامل والآلي لجمع تعليقات العملاء، والحصول على تقييمات أكثر وأفضل، وكسب عملاء جدد، والحصول على إحالات وزيادة الأعمال المتكررة.
Bigin
bigin.com
Bigin عبارة عن نظام إدارة علاقات عملاء (CRM) خفيف الوزن تم تصميمه خصيصًا للشركات الصغيرة. يأتي مزودًا بواجهة سهلة الاستخدام تجعل إدارة خطوط الأنابيب وإضافة الملاحظات وتحديث السجلات وجدولة المتابعة أمرًا سهلاً وتساعد على التركيز على الأمور الأكثر أهمية - إغلاق المزيد من الصفقات.
ShootQ
shootq.com
ShootQ هو نظام CRM قائم على السحابة للأشخاص المبدعين بما في ذلك المصورين المحترفين ومصوري الفيديو ومحترفي صناعة حفلات الزفاف والعديد من الأنواع الإبداعية الأخرى. تتيح لك هذه المنصة إدارة جهات الاتصال وجميع وظائفك وإرسال المقترحات والعقود وتتبع التقويم الخاص بك والمزيد.
SalezShark
salezshark.com
SalezShark هي منصة الجيل التالي التي تغذي جهود المبيعات والتسويق للشركات. إن "سحابة العلاقات" الخاصة بها تجعلها متميزة عن سوق إدارة علاقات العملاء التقليدية المزدحم الذي يوفر فقط أتمتة عمليات المبيعات من الناحية التشغيلية، مما يترك رجال المبيعات يبذلون الكثير من الجهد في إدخال البيانات وتغذية المعلومات. تعمل سحابة العلاقات الخاصة بـ SalezShark على تغذية شبكة ذكية من شبكة العلاقات لجعل الاتصالات مع العملاء المحتملين أسهل وأسرع؛ معرفة سمات شخصيتهم، بحيث يكونون مجهزين بذكاء العملاء للقيام بشكل أفضل بالتنقيب وتعزيز العلاقات مع العملاء. يخلق SalezShark عاملاً مقنعًا لموظفي المبيعات ويمنحهم سببًا لحب منصة CRM.
Interacty
interacty.me
المسوقون (الموظفون المستقلون والوكالات) واستوديوهات الإنتاج والناشرون يتيح Interacty للمسوقين إشراك الجماهير وزيادة المبيعات من خلال التجارب والألعاب التفاعلية. يزيد المحتوى التسويقي القائم على الألعاب من التفاعل ووقت الاهتمام ويولد المزيد من العملاء المحتملين. يتيح لك Interactive إنشاء أكثر من 20 نشاطًا مختلفًا للعبة. يمكنك إنشاء اختبار، وذاكرة، ولعبة مطابقة، ولعبة أشياء مخفية، وتحديد الفرق، واللغز، وقبل وبعد، والأبراج، وملفات تعريف الارتباط الخاصة بالثروة، وعرض الشرائح، والمزيد في أي وقت من خلال اشتراك واحد. يمكنك إنشاء مشروعك أو لعبتك في دقائق باستخدام كتل المحتوى باستخدام محرر سهل الاستخدام ومرن. تقدم Interacty مجموعة واسعة من قوالب الأعمال الموفرة للوقت، بالإضافة إلى أنها مكتبة أفكار رائعة - فمن المؤكد أنك ستجد مفهومًا لحملتك التسويقية التالية هنا. يتكامل Interacty مع Unsplash، مما يتيح لك الوصول إلى آلاف الصور المجانية. من السهل تضمين المشروع النهائي على موقع الويب الخاص بك من خلال عملية نسخ ولصق بسيطة. يمكنك أيضًا استخدام رابط لمشاركة مشروعك على الشبكات الاجتماعية. يدعم Interacty CNAME وWhitelabel، وتساعد خيارات التصميم الإضافية مع أنماط CSS في الحفاظ على الوعي بعلامتك التجارية. يمكنك إنشاء عملاء متوقعين باستخدام نماذج محتوى تفاعلية تتكامل مع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك. يسمح لك Interacty بدمج نماذج العملاء المحتملين مباشرة في اللعبة، لذا فإن جمع معلومات العميل يعد جزءًا لا يتجزأ من العملية. يمكنك إعداد إعادة توجيه تلقائية بعد إكمال اللعبة، مما يزيد التحويل بشكل ملحوظ. يمكنك إنشاء لعبة ليدربورد وإضافة مؤقت أو عد تنازلي للعبتك لتحفيز جمهورك للحصول على أفضل نتيجة. يمكن أن يكون هذا مفيدًا جدًا عند إجراء مسابقة أو سحب جوائز أو إنشاء ألعاب للأحداث. إذا كنت متحدثًا في حدث ما، أضف لعبة في نهاية خطابك، وسيتذكر الجمهور عنوانك. يمكنك عرض إحصائيات كل لعبة وتنزيل قوائم العملاء المحتملين من لوحة التحكم الخاصة بك، بينما يتيح لك التكامل مع أدوات التسويق مثل Mailchimp إرسال العملاء المحتملين مباشرةً إلى نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الموجود لديك. تتيح ميزات اللعب في Interacty للمسوقين إشراك المستخدمين وتحقيق نتائج أعمال عالية.
Native AI
gonative.ai
Native Ai عبارة عن منصة معلومات سوقية تعمل دائمًا وتساعد العلامات التجارية والمؤسسات على التتبع والإدارة والتحسين والابتكار. ويستخدم تقنيات البرمجة اللغوية العصبية والذكاء الاصطناعي الأكثر تقدمًا لإجراء اكتشافات بين مجموعات البيانات الكبيرة مما يسمح للعلامات التجارية بتبسيط المنتجات وفهم المستهلكين بشكل أفضل.
Serviceform
serviceform.com
نموذج الخدمة - البرنامج الوحيد الذي يحتاجه عملك للمبيعات والدعم والتسويق هل لديك زوار للموقع الإلكتروني ولكن لا تحولهم إلى عملاء؟ دعونا نغير ذلك! يساعد Serviceform الشركات في جميع أنحاء العالم على تحويل زوار موقع الويب إلى إيرادات. ويتم ذلك من خلال الجمع بين أدوات جذب العملاء المحتملين والتحليلات لتحديد سلوك زوار موقع الويب وإدارة علاقات العملاء لتوفير حل واحد لتحويل موقع الويب وإدارة العملاء. تتمثل رؤيتنا في أن نكون شركة رائدة عالميًا تركز على تجاوز حدود توليد العملاء المحتملين والتواصل عبر الإنترنت. نريد أن نكون البرنامج الوحيد الذي يحتاجه عملك للمبيعات والدعم والتسويق. Serviceform هي شركة SaaS ومقرها فنلندا. نحن ملتزمون بتطوير أفضل أدوات توليد العملاء المحتملين وأدوات التحليلات الممكنة. نريد أن نسمح لأصحاب الأعمال باتخاذ قرارات مستنيرة وتنمية أعمالهم بشكل يمكن التنبؤ به. فيما يتعلق بالتكنولوجيا الخاصة بنا، فإننا نقدم منصة برمجية شاملة تساعد الشركات على تبسيط عملية المبيعات والتسويق ودعم العملاء. • أدوات تحويل مواقع الويب الستة الوحيدة التي ستحتاج إليها: Chatbot، والدردشة المباشرة، والنموذج الديناميكي، والصفحة المقصودة للمحادثة، وchatbot للمشاركة، والنوافذ المنبثقة، والشريط العائم. • أدوات الإدارة: Flex xRM، وبرنامج جدولة Ourly Meeting، وتحليلات مواقع الويب، وراية ملفات تعريف الارتباط. • أدوات الاتصال: البريد الوارد الاجتماعي، منشئ الحملات عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة.
Figpii
figpii.com
FigPii عبارة عن نظام أساسي لتحسين التحويل يسمح لك بتحديد مناطق المشكلات على موقعك واختبار حلولك للتأكد من أنها تزيد التحويلات. يتضمن النظام الأساسي خرائط حرارية ومقاطع فيديو لإعادة تشغيل الجلسة والاستطلاع عبر الإنترنت واختبار AB المزيد من التحويلات. إيرادات أعلى. تجارب أفضل للعملاء. احصل على صورة كاملة لتفاعلات المستخدم، وتخلص من إحباطات العملاء، وأطلق الاختبارات وأطلق العنان لإمكانات الإيرادات غير المستغلة لموقعك على الويب.
SmartSearch
smartsearch.com
تتمثل مهمة SmartSearch في تصميم مستقبل عمل يتمحور حول الإنسان من خلال حلول برمجية مبتكرة بما في ذلك تتبع مقدم الطلب (ATS) وإدارة البائعين (VMS) وإدارة علاقات العملاء (CRM) والتوقيع الإلكتروني للتوظيف بشكل أسرع وأفضل وأكثر ذكاءً. إنه حل برمجي متكامل وسريع يوفر أدوات قوية لمصادر المرشحين والتعاون لجهود اكتساب المواهب لديك. من خلال التكامل مع التكنولوجيا الحالية وعمليات الأعمال الفريدة لديك، يعمل SmartSearch على تقليل الأعمال الورقية، والقضاء على ازدواجية الجهود، وتبسيط عملية الإعداد، وتقصير الوقت اللازم لملء الوظائف، وتقليل تكاليف التوظيف.
Omniconvert
omniconvert.com
Omniconvert Explore هي أداة تجريبية متقدمة تستخدم في الغالب من قبل الوكالات وفرق التطوير والمنتجات التي ترغب في إطلاق تجارب متقدمة، ولكن أيضًا المسوقين الذين لديهم الحد الأدنى من المساعدة من قسم تكنولوجيا المعلومات. نحن نتميز: نحن نهتم حقًا بعملائنا - ونبذل جهدًا إضافيًا فيما يتعلق بالدعم والتسليم الزائد حيث لدينا أيضًا فرق تجريبية داخلية وخبراء CRO وخبراء بيانات في خدمتك. القدرات: اختبار A/B: قم بإنشاء تجارب باستخدام أحد محركات التجزئة المتقدمة في السوق، مع 41 نقطة بيانات: سلوك موقع الويب، ومصدر حركة المرور، وبيانات CRM، وGTM، وواجهة برمجة تطبيقات الطقس، وما إلى ذلك. التقارير المتقدمة: > إحصاءات بايزي والمتكررة > قم بتصفية النتائج حسب أهداف محددة > التحويلات المدعومة أو التوزيع الخطي > العرض التراكمي > مشاركة ما يهم فقط مع فريقك: تقرير pdf > تتبع أي أحداث استطلاعات في الموقع: > يتم تشغيلها كنوافذ منبثقة أو عناصر واجهة مستخدم > أثناء التمرير، عند التحميل، مشغلات عند الخروج > التفرع المنطقي > اختيار متعدد، اختيار فريد، شبكة، NPS، CSAT، إلخ > سلوك التقسيم > التقاط العملاء المحتملين > تراكبات التقارير المتقدمة > تشغيل تصميمات إبداعية متنوعة > منشئ التصميم > عند الخروج / عند التحميل / عند- عمليات تكامل التمرير: Google Analytics 4 Piwik Pro Hotjar Zapier - Hubspot، Marketo، Salesforce، Shopify Woopra
LoudCrowd
loudcrowd.com
LoudCrowd هو العرض الأول والأفضل الذي يساعد العلامات التجارية على تحقيق الدخل بشكل أفضل من منشئي المحتوى من خلال Influencer Storefronts، وفقًا لشروط العلامة التجارية. تقدم LoudCrowd أفضل العلامات التجارية في مجال التجارة الإلكترونية (Gymshark وboohoo وما إلى ذلك) وهو حل تجاري منشئ المحتوى للتنافس فعليًا مع لاعبين متفجرين من جهات خارجية مثل TikTok Shop وAmazon Influencer Storefronts والمزيد. لا يستعيد عملاء LoudCrowd الإيرادات الحيوية من اللاعبين الخارجيين فحسب، بل يشهدون أيضًا زيادة كبيرة في معدلات التحويل التابعة لمنشئي المحتوى (CVR) ومتوسط قيم الطلب (AOV)، وتكاليف اكتساب العملاء (CPA) أرخص بكثير. تعمل واجهات المتاجر المؤثرة في LoudCrowd من خلال السماح للعلامة التجارية بمنح أي منشئ صفحة مخصصة تحمل علامة بيضاء. يمكن لمنشئي المحتوى إنشاء حزم المنتجات بنفسك، ودمج المحتوى من Instagram وTikTok، وكسب عمولات على المبيعات التي يحققونها. يتم إنشاء الصفحات المقصودة المخصصة تلقائيًا، دون أي موارد تطوير خاصة بالعلامة التجارية. تمثل واجهات متاجر المؤثرين في LoudCrowd مستقبلاً للتسويق التابع لمنشئي المحتوى الذي يعمل لصالح العلامة التجارية.
Intandemly
intandemly.com
يوفر بشكل فردي برامج التسويق والمبيعات القائمة على الحساب + خبراء لتوليد الطلب والمشاركة والإيرادات من الحسابات المستهدفة. يمكنك الحصول على مزيج من الأشخاص والعمليات ومنصة المبيعات لدينا التي تثق بها أكثر من 400 مؤسسة بشكل فردي لتعزيز مشاركة المبيعات. تُستخدم البرامج المستندة إلى SaaS اليوم من قبل مؤسسات يتراوح عدد أفرادها من 1 إلى 10000 شخص. تحديد الهوية: يقدم بشكل فردي امتداد Chrome الذي يجعل تحديد الهوية أمرًا سهلاً للغاية مع منع إدخال البيانات للممثلين. ابحث عن حساباتك وعملائك المحتملين، واحصل على بيانات اتصال محدثة، ثم أدخلها في وحدة العميل المحتمل. العميل المحتمل: يمكنك زيادة المبيعات من خلال نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) المدمج لدينا والذي يقدم رؤى وإدارة الحساب والمكالمات وأتمتة البريد الإلكتروني والمزيد. قم بإنشاء سير عمل مبيعات تم تحسينه لمساعدتك على إتمام المزيد من الصفقات. المشاركة: بناء جماهير الحساب وتشغيل عمليات التشغيل عبر الإعلانات وLinkedin وإعادة استهداف البريد المباشر والبريد الإلكتروني. قم بمواءمة التسويق مع بقية المؤسسة والوصول إلى العملاء بالطريقة الأكثر تخصيصًا.
CrmOne
crmone.com
يمكن أن يؤدي عدم وجود نظام إدارة علاقات العملاء المركزي إلى عدم تنظيم البيانات، والتواصل غير الفعال، وفرص المبيعات الضائعة، ومحدودية رؤى العملاء. تكافح العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في إدارة علاقات العملاء دون دفع الثمن الباهظ للميزات الأساسية المختلفة أو الاشتراكات المتعددة. ومع ذلك، لا يجب أن يكون الأمر على هذا النحو. مع CrmOne، يمكن للشركات تمكين نفسها من خلال حل واحد سلس يمكنه إدارة علاقات العملاء الخاصة بهم في مكان واحد دون المساس بأي ميزات قد يحتاجون إليها للمبيعات والتسويق دون كسر البنك. بدءًا من إدارة العملاء المتوقعين وتتبع خط أنابيب المبيعات وحتى دعم العملاء والتحليلات، يقدم CrmOne مجموعة أدوات متعددة الاستخدامات لتلبية الاحتياجات المتنوعة للشركات عبر مختلف الصناعات. تتمتع CrmOne بتاريخ غني في تمكين أكثر من 4000 شركة ناشئة وشركات متنامية ومؤسسات في جميع أنحاء العالم، مما يُظهر الالتزام بالتميز والابتكار.
Ramper
ramper.com.br
منصة التسويق والمبيعات الكاملة الوحيدة B2B يساعد Ramper شركتك على جذب المزيد من العملاء المحتملين وإشراكهم، وتحويلهم إلى مبيعات وزيادة الإيرادات من خلال منصة تدمج التنقيب (الصادر)، والتسويق (الوارد)، ومبيعات B2B (CRM).
Tall Emu CRM
tallemucrm.com
Tall Emu CRM هو نظام برمجي شامل لإدارة علاقات العملاء (CRM) مصمم لتبسيط العمليات التجارية وتعزيز تفاعلات العملاء. يقدم Tall Emu CRM مجموعة واسعة من الميزات والفوائد المصممة لتلبية احتياجات الشركات في مختلف الصناعات. * إدارة جهات الاتصال: يتيح برنامج Tall Emu CRM للشركات إدارة جهات الاتصال الخاصة بها بشكل فعال، بما في ذلك العملاء والعملاء المتوقعين والبائعين، في منصة مركزية واحدة. يمكن للمستخدمين الوصول بسهولة إلى معلومات الاتصال وسجل الاتصالات والتفاعلات. * أتمتة المبيعات: يوفر نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) أدوات قوية لأتمتة المبيعات، مثل إدارة العملاء المتوقعين وتتبع الفرص والتنبؤ بالمبيعات. يساعد ذلك فرق المبيعات على تحديد أولويات العملاء المتوقعين وتتبع خطوط أنابيب المبيعات وتحديد فرص النمو. * أتمتة التسويق: يُمكّن برنامج Tall Emu CRM الشركات من أتمتة الحملات التسويقية، بما في ذلك التسويق عبر البريد الإلكتروني، وتكامل الوسائط الاجتماعية، ورعاية العملاء المحتملين. يمكن للمستخدمين إنشاء استراتيجيات تسويقية مخصصة لجذب العملاء وزيادة التحويلات. * خدمة العملاء: بفضل ميزات خدمة العملاء المضمنة، يمكن للشركات إدارة استفسارات العملاء وتذاكر الدعم وطلبات الخدمة بكفاءة. يوفر نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) نظامًا أساسيًا موحدًا لحل المشكلات وتقديم دعم استثنائي للعملاء. فوائد: * تحسين الكفاءة: يعمل برنامج Tall Emu CRM على تبسيط العمليات التجارية، وأتمتة المهام المتكررة، والقضاء على الإدخال اليدوي للبيانات، مما يؤدي إلى تحسين الكفاءة والإنتاجية. عمليات التكامل السلس مع برنامجي المحاسبة MYOB وXero تعني عدم وجود إدخال مزدوج وتقليل فرص حدوث الأخطاء. * علاقات محسنة مع العملاء: من خلال مركزية بيانات العملاء وتفاعلاتهم، يمكن للشركات تقديم تجارب مخصصة، وبناء علاقات أقوى، وزيادة رضا العملاء. * زيادة إيرادات المبيعات: تساعد إمكانات أتمتة المبيعات في إدارة علاقات العملاء فرق المبيعات على تحديد أولويات العملاء المحتملين، وإتمام الصفقات بشكل أسرع، وزيادة فرص الإيرادات إلى أقصى حد، مما يؤدي إلى زيادة أداء المبيعات. * حملات تسويقية فعالة: يعمل برنامج Tall Emu CRM على تمكين الشركات من إنشاء حملات تسويقية مستهدفة، وتتبع أداء الحملة، وقياس عائد الاستثمار، مما يؤدي إلى استراتيجيات تسويق أكثر فعالية ومعدلات تحويل أعلى.
Team365 CRM
team365.io
ما هو Team365 CRM؟ Team365 CRM عبارة عن منصة سحابية متكاملة لإدارة علاقات العملاء تلبي احتياجات الشركات والصناعات بجميع أحجامها وأنواعها. تستخدم أكثر من 150.000 شركة حول العالم برنامج Team365 CRM لبناء علاقات دائمة مع العملاء وزيادة إنتاجية الفريق إلى أقصى حد. إن دعمنا الموسع للهاتف والبريد الإلكتروني والدردشة المباشرة والاجتماعات الشخصية يجعل من Team365 CRM النظام الأكثر تكاملاً في السوق. مساعد المبيعات الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي في Team365، يوفر الذكاء الاصطناعي تفسيرات وحلول وتنبؤات متقدمة لمندوبي المبيعات. يمكن لفريق المبيعات الخاص بك قضاء المزيد من الوقت في البيع بدلاً من إدخال البيانات بمساعدة أتمتة سير العمل وتسجيل العملاء المتوقعين والإشعارات في الوقت الفعلي والألعاب المضمنة. تشمل ميزاتنا الرئيسية ما يلي: - إدارة العملاء المحتملين - أتمتة سير العمل - التحليلات المتقدمة - إدارة العمليات - أتمتة التسويق - إدارة خطوط الأنابيب - أتمتة وظائف المبيعات والتسويق والدعم الروتينية باستخدام Team365 CRM، مما يمنحك المزيد من الوقت للتركيز على عملائك. قم بإنشاء مسارات عمل محسنة تساعدك على تقليل إدخال البيانات يدويًا، والتخلص من التكرار، وتسريع العملية بشكل عام. قم بتسريع إنتاجية فريق المبيعات الخاص بك من خلال توقعات دقيقة للإيرادات المحتملة، واستفد من ألعاب الإنتاجية لتجاوز حصص مبيعاتك. قم بإعداد عملات متعددة، واستخدم تنبؤات الذكاء الاصطناعي لتحديد أولويات العملاء المتوقعين والصفقات التي من المحتمل أن يتم تحويلها، وتتبع زوار موقع الويب لتحويل المزيد من العملاء المحتملين. احصل على فرق التسويق والمبيعات الخاصة بك على نفس الصفحة. يمكنك جذب عملاء محتملين جدد وتنفيذ حملات تسويق مستهدفة عبر البريد الإلكتروني ومقارنة الإنفاق الإعلاني بإيرادات المبيعات باستخدام تكامل إعلانات Google. أمانك هو أولويتنا القصوى. نحن ندرك أن كل مؤسسة تحتاج إلى تحقيق التوازن الصحيح بين حماية بيانات عملائها ومنح الموظفين الحرية في إنجاز عملهم. ينجح Team365 CRM في تلبية هذين الشرطين.
Pega
pega.com
Pega عبارة عن منصة قوية منخفضة التعليمات البرمجية تعمل على بناء المرونة في المؤسسات الرائدة في العالم حتى تتمكن من التكيف مع التغيير. يستخدم العملاء اتخاذ القرار المدعوم بالذكاء الاصطناعي وأتمتة سير العمل لحل تحديات الأعمال الأكثر إلحاحًا - بدءًا من تخصيص المشاركة إلى أتمتة الخدمة وتبسيط العمليات. منذ عام 1983، قمنا ببناء بنيتنا المرنة والقابلة للتطوير لمساعدة الأشخاص على التركيز على الأمور الأكثر أهمية، حتى يتمكنوا من تلبية متطلبات العملاء اليوم مع التحول المستمر للغد.
Barantum
barantum.com
Barantum هي شركة Cloud CRM الرائدة في إندونيسيا لفرق المبيعات الميدانية، وهي مصممة لمساعدة مندوبي المبيعات في حياتهم اليومية من خلال العمل كمساعدهم الشخصي. فكر في الأمر باعتباره Siri لفريق المبيعات لديك الذي تم تصميمه لجعل البيع أكثر كفاءة أثناء التنقل.
Cratio CRM
cratiocrm.com
برنامج Cratio CRM هو برنامج CRM سحابي ومحمول يمكّن المؤسسات من إدارة عملية المبيعات بأكملها بكفاءة من منصة واحدة. Cratio CRM سهل الاستخدام وبأسعار معقولة وقابل للتخصيص. يحتوي البرنامج على كافة الميزات المطلوبة لأتمتة المبيعات الكاملة. ميزات المنتج: ** نظام إدارة الرصاص -> التقاط الرصاص تلقائيًا -> توزيع العملاء المتوقعين على فريق المبيعات -> إرسال بريد إلكتروني ورسائل نصية مخصصة للعملاء -> تحديد العملاء المتوقعين الرائجين/الفائزين والتركيز عليهم -> تخصيص شاشة الرصاص لتناسب عملك -> مراقبة حالة العميل المتوقع من خلال الجدول الزمني وأنشطة المستخدم ** إدارة أنشطة المبيعات -> التخطيط والتعيين وتتبع المراجعة - المكالمات والمهام والزيارات -> إرسال رسائل تذكير عبر البريد الإلكتروني/الرسائل النصية القصيرة إلى فريق المبيعات في الوقت المناسب -> إرسال البريد الإلكتروني/الرسائل النصية القصيرة إلى العملاء بنقرة واحدة -> احصل على تقارير النشاط والمبيعات اليومية عبر البريد الإلكتروني -> مراجعة الأنشطة الفائتة أو المتأخرة أو المتصاعدة -> تتبع تقارير إنتاجية الفريق اليومية والأسبوعية والشهرية ** برنامج إدارة علاقات العملاء المحمول -> خطة النشاط اليومية في الهاتف المحمول -> نقرة واحدة قم بزيارة التحديثات -> الاتصال بعملاء البريد الإلكتروني مباشرة من التطبيق -> عنوان العميل مع الخرائط -> تحديثات النشاط المستندة إلى موقع GPS -> Mobile CRM يعمل على Android و IOS ** اتصالات العملاء -> تنبيهات الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني التلقائية -> البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة الجماعية مع القوالب -> التكامل الهاتفي السحابي -> انقر للاتصال بالخدمة -> تسجيلات المكالمات بتنسيق صوتي -> البريد الإلكتروني المتكامل والرسائل النصية القصيرة والصوت 5 أسباب لاختيار Cratio CRM: * بسعر معقول. وفر ما لا يقل عن 50% من تكلفة إدارة علاقات العملاء (CRM). * سهل الاستخدام مع جميع ميزات CRM المطلوبة * حل سحابي آمن وقابل للتطوير وعالمي المستوى * أفضل دعم وفريق نجاح مخصص للعملاء * قابلة للتخصيص بالكامل لتناسب عملك نبذة عن الشركة: شركة Cratio Software هي شركة لتطوير منتجات البرمجيات ومقرها تشيناي، الهند. تتخصص الشركة في توفير برامج CRM لمبيعات الأجهزة المحمولة الخاصة بالمجال بوقت وتكلفة أقل. يتكون الفريق المؤسس من أشخاص يتمتعون بخبرة تزيد عن 15 عامًا في مجال تطوير البرمجيات والمنتجات.
Quiverflow
quiverflow.com
كل ما تحتاجه، كل ذلك في مكان واحد قم بتنمية أعمالك من خلال إدارة علاقات العملاء القوية لدينا، وأتمتة سير العمل، وأدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة لتحويل المزيد من العملاء المحتملين إلى عملاء.
Insale CRM
insale.io
إدارة علاقات العملاء (CRM) للمبيعات بسيطة وذكية وسهلة لفريقك. تصبح إدارة عمليات المبيعات تجربة ممتعة، مما يجعل فريق المبيعات الخاص بك يقع في حب هذه العملية.
Dailybiz
dailybiz.com
Dailybiz هو برنامج إدارة عبر الإنترنت تم إنشاؤه للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. يمكنك توفير الوقت باستخدام حل الإدارة سهل الاستخدام الذي يلبي جميع احتياجاتك: الفواتير، وإدارة المبيعات، والمحاسبة، وإدارة علاقات العملاء، وإدارة المشاريع، وإدارة المخزون.
CloudOffix
cloudoffix.com
CloudOffix هي المزود العالمي الرائد لمنصة تجربة إجمالية موحدة منخفضة التعليمات البرمجية مصممة لإحداث ثورة في كيفية قيام الشركات بأتمتة وتبسيط تفاعلات العملاء والموظفين. تسمح منصة CloudOffix، المتجذرة في حرية التخصيص وقوة الأتمتة، للمؤسسات برقمنة سير العمل وتعزيز الخبرات وتعزيز الكفاءة عبر الفرق التجارية والتشغيلية. في قلب CloudOffix، يوجد منشئ التطبيقات ذو التعليمات البرمجية المنخفضة، إلى جانب تطبيقات تجربة العملاء (CX) الشاملة وتجربة الموظف (EX). تعمل هذه الأدوات على تمكين عملائنا من إنشاء تطبيقات مخصصة دون عناء، مع الاستفادة من عالم من القوالب والموصلات الجاهزة للاستخدام. وهذا يعزز التعاون والأتمتة، مما يمكّن الشركات من التكيف بسرعة مع تغيرات السوق وتوسيع نطاق العمليات بكفاءة. إن التزام CloudOffix بالرعاية الحقيقية هو ما يحدد نهجنا، حيث نعطي الأولوية للعلاقات المخلصة على المعاملات التجارية. تتفاعل CloudOffix مع العملاء والشركاء بشفافية، وتستمع وتتكيف لتقديم قيمة مخصصة تحترم تفرد كل مؤسسة. CloudOffix ليست مجرد مزود للتكنولوجيا ولكنها شريك في الابتكار. باستخدام منصة CloudOffix الشاملة، يمكن للشركات في جميع أنحاء العالم إدارة المبيعات والتسويق والموارد البشرية وإدارة علاقات العملاء وإدارة المشاريع والتجارة الإلكترونية والتعاون والفواتير ومكتب المساعدة من حل واحد متكامل. وهذا يلغي الحاجة إلى أنظمة متباينة متعددة، مما يقلل التكاليف بشكل كبير ويعزز الإنتاجية. إن CloudOffix الموثوق به عالميًا، ملتزم بتحقيق النجاح للعملاء، وهو ما يتضح من العلاقات القوية والمستدامة التي نبنيها. تمكننا شبكة شركاء CloudOffix القوية والحضور العالمي من تقديم حلول محلية ذات جاذبية عالمية، مما يضمن حصول كل عميل على دعم مخصص والموارد اللازمة للتفوق. مع CloudOffix، تكتسب الشركات المرونة والأدوات والحرية لتحقيق المزيد بموارد أقل، مما يعزز إدارة الخبرة الإجمالية ويضمن التميز التشغيلي.
Beetle Eye
beetle-eye.com
تعمل Beetle Eye على تبسيط أدوات إدارة علاقات العملاء والتسويق من أجل توفير منصة واحدة قوية تساعدك على تنمية أعمالك. كمنصة لأتمتة التسويق، مع Beetle Eye، يمكنك: * أتمتة حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني * إنشاء قوالب بريد إلكتروني مخصصة * اختبار تقسيم أ/ب * أصول الحملة المضيفة * إدارة اشتراكات البريد الإلكتروني * إجراء ونشر وتحليل الدراسات الاستقصائية * تتبع مشاركة العملاء بعض وظائف Beetle Eye CRM هي: * مصادر الرصاص الإجمالية * إدارة وتأهيل العملاء المحتملين * إنشاء قوائم وقطاعات الرصاص 8 إرسال استجابات المبيعات المثارة * تسجيل بيانات الرصاص المتقدمة * الاستفادة من نمذجة البيانات المخصصة
Venntive
venntive.com
تقدم Venntive منصة متكاملة للتسويق والمبيعات ونجاح العملاء.
Zendo
getzendo.io
Zendo هو برنامج الكل في واحد لتبسيط خدمات البيع، بدءًا من الخدمات المخصصة والمنتجات وحتى الاشتراكات. فهو يساعد رواد الأعمال والوكالات على تسريع عملياتهم الداخلية بمساعدة الأتمتة. قم بإنشاء سير العمل الخاص بك، وقم بإنشاء الفواتير تلقائيًا، وافتخر بكتالوج الخدمة ذي المظهر الاحترافي، حيث يمكن لعملائك إجراء عملية شراء بسهولة. إنه حل بسيط وأنيق، بدلاً من لوحة المعلومات، يقترح الدردشة كمركز للعمليات، حيث يقوم كل طلب عميل جديد بإنشاء سلسلة محادثة. إنه المكان الذي ترسل فيه عروض الأسعار والفواتير والمدفوعات والرسائل. انسَ أمر التبديل بين علامات التبويب أو التطبيقات تمامًا وافعل كل شيء في مكان واحد. يمكن تصميم Zendo بنفسك من خلال مجموعة متنوعة من خيارات الملصقات البيضاء، بدءًا من النطاق المخصص وحتى الألوان ذات العلامات التجارية وحتى برنامج الدردشة الآلي الخاص بك! اجمع فريقك واجعل عملك يزدهر من خلال هذا البرنامج البديهي سهل الاستخدام.
Taskeo
taskeo.co
يعمل حل إدارة علاقات العملاء من Taskeo على تبسيط إدارة جهات الاتصال في شركتك ويساعدك على إبرام المزيد من الصفقات الناجحة. بفضل وظائفه المتقدمة، يمكنك الآن التركيز على أفضل مصادر الإيرادات لديك. يأتي نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بـ Taskeo مزودًا بجميع الميزات القياسية التي سيحبها فريقك، ويتكامل مع الأدوات الخارجية ويتوافق بشكل جيد مع حل التسويق عبر البريد الإلكتروني الخاص بـ Taskeo.
SpinOffice CRM
spinoffice-crm.com
نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الذي يوفر لك الوقت حقًا. باستخدام SpinOffice، يمكنك إنشاء نقطة مركزية لجميع رسائل البريد الإلكتروني وجهات الاتصال التجارية والمواعيد والمهام والمشاريع والمجلدات والمستندات والملفات والملاحظات. بغض النظر عما تعمل عليه، ومدى كبر حجم المهمة أو صغرها، فإن SpinOffice يجعل من السهل جدًا إنجاز المهام. والأفضل من ذلك كله، أنك تشارك جميع المعلومات الموجودة في قاعدة البيانات مع زملائك. وهذا يجعل SpinOffice CRM التطبيق الجماعي النهائي لأي شركة صغيرة ومتوسطة الحجم. يتوفر SpinOffice CRM لأنظمة macOS وWindows PC وعلى الأجهزة المحمولة (iOS وAndroid).
Snapforce CRM
snapforce.com
Snapforce CRM هو برنامج للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم يوفر وظيفة الاتصال الهاتفي، وهو نظام إدارة علاقات العملاء الوحيد في السوق الذي يوفر نظام هاتف PBX افتراضي كوحدة قياسية لجميع العملاء الجدد.
BASCRM
bascrm.com
تقدم BASCRM برامج CRM وخدمات احترافية لمساعدة الشركات في العمليات والتكنولوجيا لتحسين سرعة الحركة وأداء الأعمال.
Inperium
inperium.com
Inperium Sell هو نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) للمبيعات متوازن تمامًا. يمكنك الحصول على الميزات التي تحتاجها لتوسيع نطاق أعمالك دون التعقيدات غير الضرورية التي تعترض طريقك، وبجزء بسيط من تكلفة إدارة علاقات العملاء التقليدية. يعمل Inperium Sell على تمكين فرق المبيعات لديك من التركيز على الصفقات المقصودة بدلاً من محاربة القوائم والواجهات المعقدة. قم بتنسيق عملية المبيعات الخاصة بك، واستمتع بالشفافية الكاملة لخطوط الأنابيب، وقم بتوحيد قنوات الاتصال بالعملاء، وقم بأتمتة عروض الأسعار وإعداد الفواتير وإعداد الفواتير باستخدام حل يتكامل بسهولة مع النظام البيئي الحالي لتكنولوجيا المعلومات لديك، مما يضمن الحصول على وقت سريع لتحقيق القيمة والعائد المستدام على الاستثمار.
Qebot
qebot.com
يتعاون Qebot Marketplace مع أفضل شركات البرمجيات المتاحة للسماح لمديري الأعمال بالتسوق للحصول على الأدوات والتطبيقات الرقمية للمساعدة في إدارة أعمالهم وتنميتها. بعد الشراء، يمكن بعد ذلك الوصول إلى الأدوات مباشرة من خلال منصة Qebot. تسجيل دخول واحد لإدارة عملك بالكامل. العروض الحالية: - منشئ مواقع الويب - مدير وسائل التواصل الاجتماعي - مدير قائمة الدليل - مدير المراجعة / السمعة - مدير التسويق عبر البريد الإلكتروني - التخزين السحابي - إدارة علاقات العملاء - مدير الحملة الإعلانية - تسويق المحتوى
ContactWise
contactwise.io
CRM - إدارة الاتصال أو التأسيس أو علاقات العملاء، هو تطبيق يمتد عبر الصناعات والقطاعات التي تتراوح من حكومة الولاية والحكومة المحلية إلى مؤسسات المبيعات إلى مؤسسات التعليم العالي. ContactWise عبارة عن منصة مبتكرة لمركز اتصال قائم على السحابة مع محرك توجيه متقدم يعتمد على البيانات لمساعدة الشركات على تحسين مبيعاتها ورضا العملاء والاحتفاظ بهم.
Fireberry
fireberry.com
باستخدام Fireberry، يمكنك بسهولة إدارة جميع احتياجات عملك من خلال نظام سهل الاستخدام. تواصل مع عملائك مباشرة من خلال النظام، وتتبع أي معلومات عمل تحتاجها باستخدام كائنات وحقول مخصصة. دع Fireberry يعمل لصالحك من خلال عمليات التشغيل الآلي، حيث يمكنك تشغيل المهام اليومية بكفاءة. قم بتصنيف التذاكر والرد عليها بسهولة باستخدام الحقول والاستجابات التي تم إنشاؤها بواسطة AI Assistant. ستساعدك لوحات المعلومات والتقارير على اتخاذ قرارات مستنيرة لتحسين أعمالك. تساعدك عمليات التكامل المضمنة مثل Google وOffice 365 وFacebook على مركزية عملك في مكان واحد. إذا كان هناك أي شيء تحتاجه ولم يتم تضمينه بالفعل في النظام، فيمكنك بسهولة دمج الجهات الخارجية باستخدام واجهات برمجة التطبيقات.
Osmos Sales CRM
osmoscloud.com
Osmos Cloud هو برنامج لإدارة الأعمال السحابية (ERP) يتكامل مع قسم إدارة علاقات العملاء (CRM) وإعداد التقارير الذي يتضمن المحاسبة (BI) لأصحاب الأعمال الصغيرة والمتناهية الصغر.
Oncourse CRM
tryoncourse.com
يعد OnCourse برنامجًا بديهيًا للشركات المستقبلية، وهو عبارة عن منصة لأتمتة المبيعات وإدارة علاقات العملاء (CRM)، تم إنشاؤها بواسطة فريق Zibtek.
Kinabase
kinabase.com
Kinabase هي طريقة أكثر ذكاءً لإدارة معلومات عملك وعملياتك وغير ذلك الكثير، وهي موثوقة من قبل الفرق ذات النمو المرتفع. إدارة التعقيد، ببساطة، بدءًا من الشركات وجهات الاتصال وحتى العمليات وأوامر المبيعات والبنية التحتية، يتيح لك Kinabase تتبع ما يحدث عبر مؤسستك. تحسين السرعة والكفاءة احصل على المعلومات التي تحتاجها في متناول يدك. قم بتحسين الكفاءة وتقليل المخاطر والعثور على المعلومات التي تحتاجها بشكل أسرع. دمج أدوات البيانات المتعددة في نظام واحد سهل الاستخدام. احصل على قوة المرونة لدى Kinabase بنية بيانات فريدة وذكية، تسمح لك بالتحرك بسرعة التفكير. دون جمود أنظمة إدارة علاقات العملاء وتخطيط موارد المؤسسات التقليدية. من الأشخاص إلى العمليات إلى الكمال - يمكن بسهولة تكوين Kinabase لإدارة المعلومات التي تهمك. قابلة للتكيف وفعالة لمجموعة واسعة من الأغراض، كل شيء بدءًا من التصنيع وحتى التوظيف وحتى الاستشارات.
CloudCC
cloudcc.com
تقدم CloudCC منصة CRM كاملة بأسعار تنافسية للغاية، وتتميز بتطبيقات أعمال تغطي أتمتة التسويق، وأتمتة قوة المبيعات، وإدارة الخدمات، والمنصة القابلة للتوسيع وحلول CRM الصناعية والمزيد. توفر CloudCC SaaS وPaaS حتى تتمكن من اكتشاف حل CRM الذي يمكننا تقديمه لك.
Wice CRM
wice.de
جرب نظام برنامج Wice CRM مجانًا. CRM On Demand من السحابة أو مستضاف في مقر عملك كـ CRM On Premise. اكتشف الآن.
Salescamp CRM
salescamp.app
تقدم Salescamp حل برنامج CRM للمبيعات السحابية لإدارة تقارير المبيعات والإدارة والتسويق وتحسين العلاقات مع العملاء والمزيد. احصل على أفضل نظام CRM مجاني لشركتك.
Adviai
adviai.com
Adviai عبارة عن منصة لإدارة علاقات العملاء تحتوي على جميع البرامج وعمليات التكامل والموارد التي تحتاجها لربط التسويق والمبيعات وخدمة العملاء.
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