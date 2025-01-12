متجر تطبيقات لتطبيقات الويب
ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
برامج إدارة علاقات العملاء - التطبيقات الأكثر شعبية - بولندا
تم تصميم برنامج CRM، وهو اختصار لإدارة علاقات العملاء، لتتبع علاقات العملاء وإدارتها بشكل فعال. إنه بمثابة نظام شامل لتسجيل وتنظيم التفاعلات بين الشركة وآفاقها وعملائها الحاليين. يقوم هذا البرنامج بدمج بيانات العملاء الأساسية، بما في ذلك معلومات الاتصال وسجل التفاعل وملخصات المعاملات، في سجل مركزي ومحدث. يستخدم برنامج CRM بشكل أساسي في أقسام المبيعات، ويعمل كمركز مركزي لأتمتة فريق المبيعات (SFA). ويمكن دمجه بسلاسة مع العديد من تطبيقات الأعمال الأخرى، مثل منصات التجارة الإلكترونية، وبرامج أتمتة التسويق، وبرامج خدمة العملاء، وبرامج CPQ. يضمن هذا التكامل تجربة متزامنة ومحسنة للعملاء طوال رحلة العميل بأكملها. تقدم بعض حلول إدارة علاقات العملاء (CRM) مجموعة واسعة من الوظائف المتكاملة المتعلقة بالعملاء، مما يوفر وظائف شاملة تتضمن أتمتة التسويق أو مكتب المساعدة أو أدوات التجارة الإلكترونية أو تخطيط موارد المؤسسات (ERP) أو إدارة المشاريع أو إدارة موقع الويب. يلغي هذا النهج الشامل الحاجة إلى حلول إضافية وهو مفيد بشكل خاص للشركات الصغيرة والمتوسطة. من ناحية أخرى، تركز حلول إدارة علاقات العملاء (CRM) المستقلة في المقام الأول على الوظائف المتعلقة بالمبيعات، مثل إدارة جهات الاتصال والحسابات وخطوط الأنابيب، دون تسويق مكثف أو مكتب مساعدة أو ميزات أخرى غير متعلقة بالمبيعات.
إرسال تطبيق جديد
Zoho CRM
zoho.com
يمكنك إدارة أعمالك بالكامل باستخدام مجموعة Zoho من أدوات الإنتاجية عبر الإنترنت وتطبيقات SaaS. أكثر من 50 مليون مستخدم يثقون بنا في جميع أنحاء العالم. جرّب خطتنا المجانية للأبد!
Hubspot
hubspot.com
تقدم HubSpot منصة كاملة للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء وبرامج إدارة علاقات العملاء - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ باستخدام الأدوات المجانية، وقم بالترقية مع تقدمك. مع Marketing Hub، تتوفر جميع أدواتك وبياناتك التسويقية على منصة واحدة قوية وسهلة الاستخدام. ستوفر وقتًا ثمينًا وستحصل على كل السياق الذي تحتاجه لتوفير تجربة مخصصة تجذب العملاء المناسبين وتحولهم على نطاق واسع. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمسوقين الاحتفاظ بالبيانات في قلب كل ما يفعلونه لأن Marketing Hub تم إنشاؤه كجزء من منصة HubSpot CRM. عند استخدام منصة CRM الكاملة، يمكن للمسوقين تحقيق توافق لا مثيل له مع المبيعات لإثبات عائد الاستثمار والتحقق من صحة الاستثمارات. سواء كان الأمر يتعلق باستراتيجيات أو خدمات أو برامج - يتيح لك HubSpot توسيع نطاق شركتك، وليس التعقيد. لدى HubSpot كل ما تحتاجه لتنمو بشكل أفضل.
ClickUp
clickup.com
ClickUp عبارة عن منصة إنتاجية شاملة. إنه المركز الذي تجتمع فيه الفرق معًا للتخطيط للعمل وتنظيمه والتعاون فيه باستخدام المهام والمستندات والدردشة والأهداف ولوحات المعلومات والمزيد. يتم تخصيص ClickUp بسهولة ببضع نقرات فقط، ويتيح للفرق من جميع الأنواع والأحجام تقديم العمل بشكل أكثر فعالية، مما يعزز الإنتاجية إلى آفاق جديدة.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com، Inc. هي شركة برمجيات أمريكية قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. توفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء وأتمتة التسويق والتحليلات وتطوير التطبيقات. في عام 2020، صنفت مجلة Fortune شركة Salesforce في المرتبة السادسة في "قائمة أفضل 100 شركة للعمل لديها"، بناءً على استبيان رضا الموظفين.
Odoo
odoo.com
Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية والفواتير والمحاسبة والتصنيع والمستودعات وإدارة المشاريع وإدارة المخزون. إصدار المجتمع هو برنامج حر، مرخص بموجب GNU LGPLv3. هناك أيضًا إصدار "Enterprise" خاص به، والذي يحتوي على ميزات وخدمات إضافية. يتم تنسيق الكود المصدري للإطار ووحدات تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الأساسية بواسطة شركة Odoo S.A. ومقرها بلجيكا.
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive هي أداة CRM (إدارة علاقات العملاء) تركز على المبيعات وتحب الفرق من جميع الأحجام استخدامها. مع أكثر من 100.000 عميل مدفوع الأجر منتشرين في 179 دولة، يتم جذب فرق المبيعات من خلال تصميم إدارة علاقات العملاء (CRM) البسيط والقوي الذي يعطي الأولوية لسهولة الاستخدام. عند استخدام Pipedrive، لا يتم إغفال أي شيء، مما يسمح لفريقك بقضاء وقت أقل في حفظ الملفات ووقت أطول في البيع، باستخدام برنامج CRM الذي يتميز بالمرونة والقوة.
Bigin
bigin.com
Bigin عبارة عن نظام إدارة علاقات عملاء (CRM) خفيف الوزن تم تصميمه خصيصًا للشركات الصغيرة. يأتي مزودًا بواجهة سهلة الاستخدام تجعل إدارة خطوط الأنابيب وإضافة الملاحظات وتحديث السجلات وجدولة المتابعة أمرًا سهلاً وتساعد على التركيز على الأمور الأكثر أهمية - إغلاق المزيد من الصفقات.
Livespace
livespace.io
الجيل القادم. إدارة علاقات العملاء (CRM) التي تركز على العمليات بين الشركات (B2B)، مع أتمتة المهام والمبيعات - Livespace عبارة عن نظام أساسي لإدارة علاقات العملاء (CRM) قائم على السحابة وبديهي وقابل للتكيف، وقد تم تصميمه للمحترفين من قبل ذوي الخبرة. قم بتبسيط عملية المبيعات الخاصة بك، وحدد الأهداف، وحافظ على تحديث جميع معلومات عملائك. باستخدام نظام تسجيل العملاء المحتملين القابل للتكيف وعمليات المبيعات الآلية، يستطيع مستخدمو Livespace تحقيق أقصى استفادة من كل عميل محتمل. بفضل واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة للتكامل السلس، بالإضافة إلى الوصول إلى الهاتف المحمول/الكمبيوتر اللوحي، تتيح Livespace لمستخدميها تحديد الأولويات وقضاء الوقت حيثما يهمهم الأمر.
HighLevel
gohighlevel.com
HighLevel عبارة عن منصة مبيعات وتسويق ذات علامة بيضاء للوكالات والمستشارين الرقميين. تشتمل الوظائف على إدارة علاقات العملاء (CRM) مع القوائم الذكية، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية القصيرة ثنائية الاتجاه، والرسائل النصية القصيرة/المراسلة/Instagram الموحدة، DM/Whatsapp/GMB Chat، والمكالمات الصادرة، وتتبع المكالمات، وتسجيل المكالمات، والمتصل القوي، ومنشئ النماذج، ومنشئ الاستبيانات، ومنشئ المسار، ومنشئ مواقع الويب، الجدولة عبر الإنترنت، وأتمتة سير العمل، وإعداد التقارير، وخطافات الويب، والمزيد! تتضمن حسابات الوكالة حسابات فرعية (موقعية) غير محدودة لعملائك والتي يمكن استنساخها لتسريع عمليات الإعداد. قم بإحضار بيانات اعتماد Twilio وSMTP الخاصة بك لتشغيل حسابك، مما يتيح لك الوصول إلى أسعار الجملة على البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية والرسائل النصية القصيرة. ابدأ بتجربة مجانية مدتها 14 يومًا!
Freshsales
freshworks.com
قم بتسريع إيراداتك من خلال المبيعات المستندة إلى السياق قم بتخصيص المشاركة، واختصر دورة مبيعاتك، وقم بتنمية أعمالك من خلال Freshsales مجموعة منتجات مليئة بالميزات للشركات من جميع الأحجام. تحديث البرامج السحابية التي سيحبها فريقك. الدعم | مبيعات | اي تي اس ام | سحابة PBX
Brevo
brevo.com
في مشهد الأعمال التنافسي اليوم، يعد تقديم خدمة عملاء استثنائية أمرًا بالغ الأهمية لبناء علامة تجارية مزدهرة. مع تطبيق Conversations by Brevo، يمكنك الارتقاء بدعم عملائك إلى آفاق جديدة مع تعزيز المبيعات وتنمية علاقات دائمة مع العملاء. تعمل منصتنا القوية والمتكاملة على تمكين فريقك من تقديم دعم رفيع المستوى وتبسيط عمليات خدمة العملاء لديك. الحديث الحقيقي، في الوقت الحقيقي تدمج المحادثات البريد الإلكتروني والدردشة المباشرة وقنوات التواصل الاجتماعي مثل Facebook وWhatsApp وInstagram. لا مزيد من خلط علامات التبويب أو النسخ واللصق. مركزية جميع تفاعلات العملاء في موجز واحد مناسب. تحويل الزوار إلى عملاء وإطلاق العنان لنمو الإيرادات قم بإشراك العملاء المحتملين من خلال أداة الدردشة المباشرة وروبوتات الدردشة الخاصة بنا، مما يضمن قيامهم بالتحويل قبل مغادرة موقعك. الاحتفاظ بالعملاء الحاليين ورعايتهم لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات في المشهد التنافسي الحالي. الكفاءة في متناول يدك يمكنك توفير الوقت باستخدام الردود الجاهزة التي تتميز بمتغيرات حديثة. أنشئ مركز مساعدة شاملاً لمعالجة الأسئلة الشائعة وتقليل الاستفسارات المتكررة. استفد من أدوات الخدمة الذاتية والأتمتة لإجراء محادثات أكثر فائدة. استخدم تطبيق الهاتف المحمول Brevo Conversations لنظام Android أو iOS أثناء التنقل. التكامل السلس وتوحيد البيانات تتكامل المحادثات التي تقدمها Brevo بسلاسة عبر منتجات Brevo وخارجها، مما يوفر لك مركزًا موحدًا لقيادة العملاء. قم بإدارة مسارات التسويق الخاصة بك بسهولة والمزيد من خلال عمليات التكامل العميقة مع WordPress وShopify وWooCommerce وغيرها. قم بتبسيط عمليات الشحن والإرجاع والمراجعات وبرامج الولاء ووظائف الأعمال الأساسية الأخرى. احصل على رؤية شاملة لكل عميل من خلال جمع ودمج كافة البيانات ذات الصلة في مكان واحد. انضم إلى أكثر من 500000 شركة اختارت Brevo واستمتع بتجربة قوة وبساطة المحادثات التي تقدمها Brevo. سواء كنت شركة صغيرة أو مؤسسة، فقد قمنا بتصميم خطط مصممة لتلبية احتياجاتك.
Keap
keap.com
Keap عبارة عن منصة متكاملة لإدارة علاقات العملاء وأتمتة المبيعات والتسويق مصممة لتنمية أعمالك. باستخدام Keap، ستتمكن بسهولة من التقاط جميع العملاء المحتملين وتنظيمهم وتتبعهم ورعايتهم لزيادة المبيعات والإيرادات. ولضمان نجاحك، تقدم Keap أيضًا تدريبًا متخصصًا وتدريبًا متعمقًا ودعمًا متميزًا ومجتمعًا مخصصًا من رواد الأعمال.
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 هو برنامج يساعد الشركات ورجال الأعمال على زيادة كفاءتهم داخليًا وخارجيًا. توفر منصتنا إدارة علاقات العملاء ومركز الاتصال ومنشئ مواقع الويب والمتجر عبر الإنترنت والحملات التسويقية وأدوات المبيعات الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، هناك شبكة داخلية آمنة، وإدارة المهام والمشاريع، ومشاركة الملفات وتخزينها في الوقت الفعلي، وأدوات الاتصال، والتنظيم. تم دمج أساسيات الموارد البشرية والذكاء الاصطناعي في هيكل Bitrix24. Bitrix24 هي مبادرة من مبادرة Bitrix, Inc. التي تم إطلاقها كخدمة قائمة على السحابة في أبريل 2012. وهي متاحة الآن في السحابة وفي مكان العمل. في عام 2024، تضم شركتنا أكثر من 12 مليون منظمة. تفخر Bitrix24 بخدمة العملاء من المؤسسات الصغيرة إلى شركات Fortune 500.
Insightly
insightly.com
إن Insightly هو نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الحديث وبأسعار معقولة والذي تحبه الفرق. إنه سهل الاستخدام، وسهل التخصيص، ويتوافق مع الشركات أثناء نموها، مما يؤدي إلى حل نقاط الضعف الشائعة التي لا تستطيع إدارة علاقات العملاء القديمة حلها. يساعد Insightly الفرق على بناء خطوط أنابيب المبيعات وتحويلها، وزيادة الإنتاجية، وبناء علاقات دائمة مع العملاء. مركزية وإدارة جميع بيانات العملاء والمبيعات والأعمال - العملاء المحتملين وجهات الاتصال ورسائل البريد الإلكتروني والأحداث وعروض الأسعار والمشاريع والمهام والفرص وتقارير الأعمال - في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) واحد سهل الاستخدام ومرن وآمن يتناسب مع أعمالك . قم بزيادة كفاءة المبيعات والشفافية من خلال إمكانات المنتجات ودفاتر الأسعار وعروض الأسعار (PPQ) من Insightly. يمكنك البحث بسرعة وتتبع وإدارة الملايين من المنتجات والخدمات المتميزة مباشرة داخل منصة Insightly. ربط المنتجات والخدمات بالفرص الفردية، والقضاء على الأخطاء البشرية والاختناقات والتناقضات. باستخدام PPQ الخاص بـ Insightly، يمكن لفرقك الميدانية إنشاء عروض أسعار وعقود ومقترحات مخصصة لفرصهم ببضع نقرات فقط. استمتع بالتحكم الكامل والرؤية فيما تبيعه ولمن ومتى وبأي سعر. استخدم الكائنات والتطبيقات المخصصة من Insightly لتخصيص سير العمل والعمليات بما يتناسب مع احتياجات وتفضيلات العمل الفريدة لديك، مما يضمن نسبة اعتماد ورضا عالية. استخدم AppConnect لدمج Insightly مع أكثر من 500 تطبيق شائع. تتضمن عمليات تكامل إدارة علاقات العملاء الأصلية في Insightly ما يلي: Gmail وGoogle Workspace وGoogle Apps وGoogle Drive وQuickbooks Online Xero Slack وDropbox Box وMailChimp وEvernote Zapier وFacebook Lead Ads والمزيد... إدارة كل شيء أثناء التنقل باستخدام تطبيقات الهاتف المحمول الحائزة على جوائز لكل من Android وiOS. قم بمسح بطاقات العمل ضوئيًا وتحميل جميع المعلومات بنقرة واحدة، وتحديث المشاريع والسجلات في الوقت الفعلي، وتمكين فريقك الميداني من إنشاء الفرص وتحديثها مباشرة في موقع العميل. يمكن لعملاء Insightly CRM، المتميزين في أي قطاع، إضافة منتجات مصاحبة لأتمتة التسويق وخدمة العملاء وعمليات التكامل في نفس النظام الأساسي.
RingCentral
ringcentral.com
يعد RingCentral Contact Center أحد حلول مشاركة العملاء متعددة القنوات مع الصوت وأكثر من 30 قناة رقمية وخيارات الذكاء الاصطناعي المتقدمة للخدمة الذاتية مثل الروبوتات وأدوات التواصل الاستباقية والوكلاء الظاهريين الأذكياء الذين يفهمون نوايا العملاء. إنه يوفر أكثر من 300 عملية تكامل تم إنشاؤها مسبقًا (بما في ذلك إدارة علاقات العملاء الرائدة) وحل متكامل تمامًا لإدارة مشاركة القوى العاملة والتحليلات. تم دمج مركز الاتصال RingCentral بشكل وثيق مع حل RingCentral MVP، مما يوفر للعملاء فوائد البنية التحتية الصوتية على مستوى المؤسسات والاتصالات الموحدة المتكاملة التي تتيح التعاون السلس بين الوظائف.
Capsule
capsulecrm.com
إدارة علاقات العملاء (CRM) بسيطة لكنها قوية. انضم إلى أكثر من 10000 شركة عالمية واكتشف طريقة أسهل لإدارة جهات الاتصال والمبيعات وتنمية العلاقات الدائمة.
Teamwork
teamwork.com
Teamwork.com هي المنصة الوحيدة التي تحتوي على أفضل عمليات عميل في فئتها مع إدارة المشاريع سهلة الاستخدام التي تحبها الفرق. توصيل العمل في الوقت المحدد وعلى الميزانية ، والقضاء على فوضى العميل ، وفهم الربحية ، كل ذلك في منصة واحدة. يقع مقره الرئيسي في كورك ، أيرلندا وأسسه فريق قام بتشغيل وكالة من قبل ، لدى Teamwork.com أكثر من 20.000 عميل في جميع أنحاء العالم مع فريق عالمي يضم أكثر من 350 موظفًا.
CloudCC
cloudcc.com
تقدم CloudCC منصة CRM كاملة بأسعار تنافسية للغاية، وتتميز بتطبيقات أعمال تغطي أتمتة التسويق، وأتمتة قوة المبيعات، وإدارة الخدمات، والمنصة القابلة للتوسيع وحلول CRM الصناعية والمزيد. توفر CloudCC SaaS وPaaS حتى تتمكن من اكتشاف حل CRM الذي يمكننا تقديمه لك.
Knack
knack.com
لقد كانت Knack رائدة في مجال No Code لأكثر من عقد من الزمن مع أكثر من 5000 عميل من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى أكبر المؤسسات في قائمة Fortune 500. تعمل Knack على تمكين المبتكرين العاديين من التغلب بسهولة على تحديات الأعمال الحرجة. ومن خلال الاستفادة من منصة Knack البديهية التي لا تحتاج إلى تعليمات برمجية وشبكة الإنشاء الخبراء، يمكن للفرق إنشاء تطبيقات مخصصة بسرعة تجمع البيانات وتديرها، وتقوم بأتمتة العمليات ونقل سير العمل عبر الإنترنت. وهذا يوفر عليك الوقت حيث يمكن لمنشئي الأعمال إنشاء سير العمل وتعديله ويتم تمكينهم من حل التحديات الخاصة بهم. يساعد Knack في حل مجموعة متنوعة من حالات الاستخدام الوظيفية مثل بوابات العملاء والبائعين، وتطبيقات إدارة علاقات العملاء وإدارة المشاريع المخصصة، وأنظمة إدارة التعلم (LMS)، وإدارة الفواتير والعقود، والخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد، وجدولة شركات الطيران، وأدلة الأعضاء وإدارة المتطوعين، وإدارة العقارات والمستأجرين. والرعاية الصحية (HIPAA)، وتطبيقات اتصالات الدولة والحكومات المحلية، والمزيد. يساعد Knack غير المبرمجين على إنشاء تطبيقات ويب جميلة تعتمد على البيانات بسهولة. يمكن استيراد البيانات من جداول البيانات وتحويلها إلى قاعدة بيانات على الإنترنت. يتم استخدام أدوات مثل البحث والنماذج والجداول لإنشاء تطبيقات الويب التي تعمل مع البيانات. نحن نقدم إصدارات خاصة للرعاية الصحية (HIPAA)، والحكومة (GovCloud)، والامتثال لـ SOC2. يمكن نشر التطبيقات على أي موقع والتكيف مع التصميم المحيط بها. يمكن نشر إصدارات متعددة على مواقع مختلفة ولجماهير مختلفة. يمكن للمطورين توسيع هذه التطبيقات باستخدام واجهة برمجة تطبيقات RESTful وCSS المخصصة ومعالجات الأحداث JS.
Teamleader
teamleader.eu
يزيل Teamleader المتاعب اليومية لإدارة الأعمال. يتيح لك برنامج إدارة العمل الخاص بنا بيع العمل وفواتيره وتنظيمه في مكان واحد. من خلال مركزة كل هذه المعلومات، يمكنك إيقاف انتشار فوضى المعلومات عبر صناديق البريد الوارد المختلفة وأوراق Excel والأدوات. يمكنك الحصول على نظرة عامة مثالية لفرص المبيعات والمشاريع والمدفوعات الجارية، بالإضافة إلى نظرة عميقة حول كيفية أداء عملك فعليًا. يتحكم أكثر من 60.000 شخص في عملهم كل يوم من خلال حلول إدارة العمل لدينا. من وكالات تكنولوجيا المعلومات والمسوقين الرقميين وصولاً إلى السباكين وشركات البناء. هل أنت مستعد لمزيد من الأعمال ومتاعب أقل؟
Attio
attio.com
Attio هو نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) للمستقبل. تعتمد Attio على البيانات، وقابلة للتخصيص بشكل كامل، وتعاونية بشكل بديهي، وتقدم إدارة علاقات العملاء التي تحرك عجلة عملك. تستخدم الشركات من جميع الأحجام - بدءًا من الشركات الناشئة الأسرع نموًا اليوم إلى أكبر المؤسسات في العالم - Attio لإنشاء نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بها تمامًا كما تريد.
Indy
weareindy.com
ابحث عن العملاء المتوقعين، واكتب المقترحات، وخطط للمشاريع، وتتبع العمل، ودردش مع العملاء، وأرسل الفواتير باستخدام برنامج Indy's الكل في واحد لإدارة علاقات العملاء (CRM) للعاملين لحسابهم الخاص. حاول مجانا!
LeadSquared
leadsquared.com
برنامج متكامل لأتمتة التسويق وإدارة علاقات العملاء للشركات. قم بتنظيم التقاط العملاء المتوقعين وإدارة العملاء المتوقعين وإدارة المبيعات والتحليلات في منصة واحدة.
Less Annoying CRM
lessannoyingcrm.com
تستخدم الآلاف من الشركات الصغيرة نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الأقل إزعاجًا لإدارة جهات الاتصال وتتبع العملاء المتوقعين والبقاء على اطلاع بالمتابعات. خدمة العملاء المجانية تجعل عملية الإعداد سهلة.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse عبارة عن منصة أتمتة تسويقية متعددة القنوات لترويج الأعمال متعددة الأوجه والاحتفاظ بالعملاء. يتيح لك SendPulse إرسال حملات عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة، والعمل مع العملاء باستخدام برامج الدردشة الآلية لـ Telegram وFacebook Messenger وWhatsApp وInstagram، وإنشاء صفحات مقصودة في 15 دقيقة فقط. يقدم SendPulse أيضًا منصة لإنشاء دورات عبر الإنترنت. يمكنك بسهولة تتبع جميع أنشطتك التسويقية ومعلومات العميل باستخدام نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) المجاني الخاص بـ SendPulse.
Amwork
amwork.com
Amwork عبارة عن منصة توفر للشركات أداة إنشاء قوية لإنشاء مساحة عمل فريدة من نوعها تعمل على تبسيط عمليات أعمالهم. تم تصميم أداة إنشاء الشركة لتمكين الشركات من إنشاء مساحات عمل مخصصة باستخدام وحدات مثل إدارة علاقات العملاء وإدارة المشاريع والموارد البشرية وكل ما يتعلق بسير عمل أعمالهم. وهذا يساعد الشركات على التعاون بشكل أكثر فعالية وكفاءة، مما يسمح للموظفين والشركاء بالعمل معًا بسلاسة. إحدى الفوائد الرئيسية لاستخدام Amwork هي عملية الإعداد السهلة، والتي لا تتطلب معرفة بالبرمجة، مما يجعلها حلاً مثاليًا للشركات بجميع أحجامها. توفر المنصة مجموعة أساسية من الأدوات التي تمكن الشركات من أتمتة عملياتها وتقليل عبء العمل اليدوي، وتحسين الإنتاجية والربحية. باستخدام Amwork، يمكن للشركات الاستفادة من النهج المنظم والمبسط لعملياتها اليومية. تساعد وحدة CRM الخاصة بالمنصة الشركات على إدارة تفاعلات العملاء، بينما تمكن وحدة إدارة المشروع الفرق من التعاون وإدارة المشاريع بكفاءة. تساعد وحدة الموارد البشرية على إدارة سجلات الموظفين والمزايا والمهام الأخرى المتعلقة بالموارد البشرية. باستخدام Amwork، يمكن للشركات إدارة كل هذه المهام في موقع مركزي واحد، مما يؤدي إلى تبسيط سير العمل وتقليل الأخطاء. بشكل عام، Amwork هي منصة أساسية توفر للشركات الأدوات اللازمة لتبسيط عملياتها التجارية وتحسين التعاون، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية والربحية. عملية إعداد سهلة: تم تصميم منصة Amwork لتسهيل عملية الإعداد، ولا تتطلب معرفة بالبرمجة. وهذا يجعله حلاً مثاليًا للشركات بجميع أحجامها، مما يسمح لها بالبدء بسرعة وبأقل جهد. الأتمتة وتقليل عبء العمل اليدوي: يوفر Amwork مجموعة أساسية من الأدوات التي تمكن الشركات من أتمتة عملياتها وتقليل عبء العمل اليدوي.
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc. هي شركة أمريكية للحوسبة السحابية تأسست عام 1998 ويقع مقرها الرئيسي في سان ماتيو، كاليفورنيا، وهي تقدم برامج وخدمات لإدارة الشؤون المالية للأعمال والعمليات والعلاقات مع العملاء. تم تصميم برامجها وخدماتها للشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة مع وحدات لتخطيط موارد المؤسسات (ERP) وإدارة علاقات العملاء (CRM) ودعم البرامج والإدارة (PSA) والتجارة الإلكترونية. استحوذت شركة Oracle Corporation على NetSuite مقابل ما يقرب من 9.3 مليار دولار أمريكي في نوفمبر 2016. تتم إدارة وحدة أعمال Oracle Netsuite التي تم تشكيلها حديثًا من قبل نائب الرئيس التنفيذي إيفان جولدبيرج باعتباره Cloud ERP من Oracle للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
Samdock
samdock.com
Samdock هو نظام CRM حديث وسهل الاستخدام لفرق المبيعات الصغيرة والمتوسطة. يدعم الحل الذي نقدمه العملية بأكملها بشكل فعال، بدءًا من الاستحواذ على العملاء المحتملين وحتى الإغلاق وما بعده. مع Samdock، تتم رقمنة إدارة العملاء والتسويق والمبيعات وأتمتتها بطريقة ذكية تمكن الشركات من العمل بشكل أكثر كفاءة ونجاحًا.
Salesbox
salesbox.com
نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) للأشخاص الذين يحصلون على المبيعات. احصل عليه مقابل 2.90 يورو لكل مستخدم شهريًا. قم بتوصيل فرق MS أو Office 365 أو Gsuite أو LinkedIn أو Dropbox أو Mailchimp مقابل 1.90 يورو.
SEO CRM
seocrm.com
تم تصميم SEOCRM.com خصيصًا لوكالات التسويق الرقمي. إنه يوفر كل ذلك في نظام أساسي واحد حيث يمكنك إدارة تحسين محركات البحث (SEO) والدفع لكل نقرة (PPC) وتصميم الويب وتطويره والمشاريع الأخرى وإدارة المبيعات وفواتير علاقات العملاء والفواتير والدعم الشامل.
Planfix
planfix.com
تتيح منصة Planfix للمؤسسات إدارة أعمالها بالكامل عبر الإنترنت. بغض النظر عن حجم الشركة والصناعة، فإن Planfix لديها ما تقدمه كأداة ممتازة لإدارة المشاريع والعمل. مع Planfix، تحصل شركتك على نظام إدارة قابل للتخصيص بالكامل، بدءًا من تصميم العملية وحتى المظهر. تتيح منصة Planfix المتكاملة للمستخدمين إدارة المهام والمشاريع وإدارة علاقات العملاء والمبيعات والتسويق والإنتاج والخدمات اللوجستية وخدمات الدعم والتمويل والموارد البشرية في وقت واحد. يتم نقل البيانات بين الفرق بسلاسة - على سبيل المثال، تصبح المعاملات أثناء مرحلة التنفيذ مشاريع، والتي يتم بعد ذلك نقلها إلى الدعم. تسمح إعدادات الوصول المرنة للمستخدمين بعرض المعلومات التي يحتاجونها فقط للحفاظ على إنتاجيتهم في العمل، بينما يمكن للمديرين عرض عملية الأعمال بأكملها. ليست هناك حاجة إلى برمجة لتكوين العمليات التجارية المختلفة والتحكم فيها داخل الشركة. توفر المنصة مجموعة واسعة من الميزات القوية، بما في ذلك إدارة المشاريع، ومحاسبة العملاء، وإدارة المهام، ومخططات جانت عبر الإنترنت، وتكامل البريد الإلكتروني، والتقويمات، وسجلات الأحداث في الوقت الفعلي، والتحليلات وإعداد التقارير، وربط المستخدمين الخارجيين، وربط الحسابات، وغير ذلك الكثير. سواء كنت مبتدئًا أو مستخدمًا ماهرًا في مجال التكنولوجيا، سيكون Planfix مناسبًا تمامًا. سيجد المستخدمون ذوو الخبرة ميزات في Planfix غير متوفرة في الخدمات والأنظمة الأخرى. تتضمن هذه الميزات التخصيص الشامل والأتمتة المتقدمة للعمليات التجارية المعقدة وبناء المشاريع المرنة. وبدلاً من ذلك، تعمل التكوينات الجاهزة للاستخدام والإجراءات الآلية على تسهيل عملية الإعداد والتنفيذ. نحن نؤمن بأن Planfix مناسب للشركات الخاصة والمنظمات غير الربحية والمنظمات العامة وأي مجموعة أخرى تعمل على تحقيق هدف مشترك. يستخدم أكثر من 68000 مستخدم Planfix لأتمتة سير عمل الأعمال في أكثر من 7000 شركة.
PracticeSuite
practicesuite.com
PracticeSuite عبارة عن فواتير طبية شاملة قائمة على السحابة، وإدارة دورة الإيرادات، وبرنامج السجلات الصحية الإلكترونية، وبوابة الممارسة، وبرنامج إدارة علاقات العملاء للتسويق.
Team365 CRM
team365.io
ما هو Team365 CRM؟ Team365 CRM عبارة عن منصة سحابية متكاملة لإدارة علاقات العملاء تلبي احتياجات الشركات والصناعات بجميع أحجامها وأنواعها. تستخدم أكثر من 150.000 شركة حول العالم برنامج Team365 CRM لبناء علاقات دائمة مع العملاء وزيادة إنتاجية الفريق إلى أقصى حد. إن دعمنا الموسع للهاتف والبريد الإلكتروني والدردشة المباشرة والاجتماعات الشخصية يجعل من Team365 CRM النظام الأكثر تكاملاً في السوق. مساعد المبيعات الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي في Team365، يوفر الذكاء الاصطناعي تفسيرات وحلول وتنبؤات متقدمة لمندوبي المبيعات. يمكن لفريق المبيعات الخاص بك قضاء المزيد من الوقت في البيع بدلاً من إدخال البيانات بمساعدة أتمتة سير العمل وتسجيل العملاء المتوقعين والإشعارات في الوقت الفعلي والألعاب المضمنة. تشمل ميزاتنا الرئيسية ما يلي: - إدارة العملاء المحتملين - أتمتة سير العمل - التحليلات المتقدمة - إدارة العمليات - أتمتة التسويق - إدارة خطوط الأنابيب - أتمتة وظائف المبيعات والتسويق والدعم الروتينية باستخدام Team365 CRM، مما يمنحك المزيد من الوقت للتركيز على عملائك. قم بإنشاء مسارات عمل محسنة تساعدك على تقليل إدخال البيانات يدويًا، والتخلص من التكرار، وتسريع العملية بشكل عام. قم بتسريع إنتاجية فريق المبيعات الخاص بك من خلال توقعات دقيقة للإيرادات المحتملة، واستفد من ألعاب الإنتاجية لتجاوز حصص مبيعاتك. قم بإعداد عملات متعددة، واستخدم تنبؤات الذكاء الاصطناعي لتحديد أولويات العملاء المتوقعين والصفقات التي من المحتمل أن يتم تحويلها، وتتبع زوار موقع الويب لتحويل المزيد من العملاء المحتملين. احصل على فرق التسويق والمبيعات الخاصة بك على نفس الصفحة. يمكنك جذب عملاء محتملين جدد وتنفيذ حملات تسويق مستهدفة عبر البريد الإلكتروني ومقارنة الإنفاق الإعلاني بإيرادات المبيعات باستخدام تكامل إعلانات Google. أمانك هو أولويتنا القصوى. نحن ندرك أن كل مؤسسة تحتاج إلى تحقيق التوازن الصحيح بين حماية بيانات عملائها ومنح الموظفين الحرية في إنجاز عملهم. ينجح Team365 CRM في تلبية هذين الشرطين.
Leadsales
leadsales.io
CRM لتطبيقات WhatsApp و Facebook و Instagram قم بمركزة محادثاتك في أعمدة، وقم بتعيينها تلقائيًا لفرق المبيعات وخدمة العملاء لديك
EventTitans
eventtitans.com
يعد EventTitans حلاً قويًا وقابلاً للتخصيص للأحداث بجميع أحجامها، بما في ذلك الأحداث التجريبية المباشرة والمختلطة وثلاثية الأبعاد/ثنائية الأبعاد. إنها منصة تتمحور حول الراعي وتضم أكثر من 150 ميزة وتخصيصًا، وهي مصممة لأتمتة الأحداث. تعمل منصتنا على تبسيط الإدارة في كل خطوة، بدءًا من مرحلة ما قبل الحدث وحتى مرحلة ما بعد الحدث، كما تعمل على أتمتة العملية بأكملها، مما يوفر تكلفة الإدارة والوقت بنسبة 50% تقريبًا. مهمتنا هي تعزيز المشاركة - أولاً وقبل كل شيء - لتحقيق نتائج أعمال أكبر لك. EventTitans عبارة عن نظام أساسي لإدارة الأحداث الكل في واحد يعمل على تسهيل جميع الوظائف المهمة بدءًا من إصدار التذاكر، وتبسيط عملية التسجيل الذاتي للحاضرين/الراعيين/المتحدثين، واللعب، وتسجيل وصول الضيوف/تسجيل دخولهم، ومشاركة الحضور لالتقاط الصور المهمة في الوقت الفعلي تحليلات الحدث. يساعدك نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) المدمج لدينا على استيراد أو تصدير جهات الاتصال وتتبع الطلبات وإرسال رسائل البريد الإلكتروني المجمعة وتسجيل الاستطلاعات وغير ذلك الكثير. يضمن التفاعل مع تجربتك العميقة ذات العلامة التجارية، إلى جانب فريق نجاح العملاء الاستباقي والمتفرغ لدينا، أن يكون كل حدث يتم تنفيذه على منصتنا مثاليًا في كل مرة. اسألنا عن تطوير لوحة معلومات الأحداث المخصصة لدينا وتخصيصات الميزات التي يمكن أن تساعد في تبسيط العمليات الخاصة بك، وتعزيز مشاركة الحضور، ورفع مستوى النجاح الشامل لأحداثك. فريقنا على استعداد لمساعدتك في إنشاء حل مخصص يلبي احتياجاتك الخاصة ويزيد من إمكانات الحدث الخاص بك.
Interacty
interacty.me
المسوقون (الموظفون المستقلون والوكالات) واستوديوهات الإنتاج والناشرون يتيح Interacty للمسوقين إشراك الجماهير وزيادة المبيعات من خلال التجارب والألعاب التفاعلية. يزيد المحتوى التسويقي القائم على الألعاب من التفاعل ووقت الاهتمام ويولد المزيد من العملاء المحتملين. يتيح لك Interactive إنشاء أكثر من 20 نشاطًا مختلفًا للعبة. يمكنك إنشاء اختبار، وذاكرة، ولعبة مطابقة، ولعبة أشياء مخفية، وتحديد الفرق، واللغز، وقبل وبعد، والأبراج، وملفات تعريف الارتباط الخاصة بالثروة، وعرض الشرائح، والمزيد في أي وقت من خلال اشتراك واحد. يمكنك إنشاء مشروعك أو لعبتك في دقائق باستخدام كتل المحتوى باستخدام محرر سهل الاستخدام ومرن. تقدم Interacty مجموعة واسعة من قوالب الأعمال الموفرة للوقت، بالإضافة إلى أنها مكتبة أفكار رائعة - فمن المؤكد أنك ستجد مفهومًا لحملتك التسويقية التالية هنا. يتكامل Interacty مع Unsplash، مما يتيح لك الوصول إلى آلاف الصور المجانية. من السهل تضمين المشروع النهائي على موقع الويب الخاص بك من خلال عملية نسخ ولصق بسيطة. يمكنك أيضًا استخدام رابط لمشاركة مشروعك على الشبكات الاجتماعية. يدعم Interacty CNAME وWhitelabel، وتساعد خيارات التصميم الإضافية مع أنماط CSS في الحفاظ على الوعي بعلامتك التجارية. يمكنك إنشاء عملاء متوقعين باستخدام نماذج محتوى تفاعلية تتكامل مع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك. يسمح لك Interacty بدمج نماذج العملاء المحتملين مباشرة في اللعبة، لذا فإن جمع معلومات العميل يعد جزءًا لا يتجزأ من العملية. يمكنك إعداد إعادة توجيه تلقائية بعد إكمال اللعبة، مما يزيد التحويل بشكل ملحوظ. يمكنك إنشاء لعبة ليدربورد وإضافة مؤقت أو عد تنازلي للعبتك لتحفيز جمهورك للحصول على أفضل نتيجة. يمكن أن يكون هذا مفيدًا جدًا عند إجراء مسابقة أو سحب جوائز أو إنشاء ألعاب للأحداث. إذا كنت متحدثًا في حدث ما، أضف لعبة في نهاية خطابك، وسيتذكر الجمهور عنوانك. يمكنك عرض إحصائيات كل لعبة وتنزيل قوائم العملاء المحتملين من لوحة التحكم الخاصة بك، بينما يتيح لك التكامل مع أدوات التسويق مثل Mailchimp إرسال العملاء المحتملين مباشرةً إلى نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الموجود لديك. تتيح ميزات اللعب في Interacty للمسوقين إشراك المستخدمين وتحقيق نتائج أعمال عالية.
Native AI
gonative.ai
Native Ai عبارة عن منصة معلومات سوقية تعمل دائمًا وتساعد العلامات التجارية والمؤسسات على التتبع والإدارة والتحسين والابتكار. ويستخدم تقنيات البرمجة اللغوية العصبية والذكاء الاصطناعي الأكثر تقدمًا لإجراء اكتشافات بين مجموعات البيانات الكبيرة مما يسمح للعلامات التجارية بتبسيط المنتجات وفهم المستهلكين بشكل أفضل.
Figpii
figpii.com
FigPii عبارة عن نظام أساسي لتحسين التحويل يسمح لك بتحديد مناطق المشكلات على موقعك واختبار حلولك للتأكد من أنها تزيد التحويلات. يتضمن النظام الأساسي خرائط حرارية ومقاطع فيديو لإعادة تشغيل الجلسة والاستطلاع عبر الإنترنت واختبار AB المزيد من التحويلات. إيرادات أعلى. تجارب أفضل للعملاء. احصل على صورة كاملة لتفاعلات المستخدم، وتخلص من إحباطات العملاء، وأطلق الاختبارات وأطلق العنان لإمكانات الإيرادات غير المستغلة لموقعك على الويب.
Omniconvert
omniconvert.com
Omniconvert Explore هي أداة تجريبية متقدمة تستخدم في الغالب من قبل الوكالات وفرق التطوير والمنتجات التي ترغب في إطلاق تجارب متقدمة، ولكن أيضًا المسوقين الذين لديهم الحد الأدنى من المساعدة من قسم تكنولوجيا المعلومات. نحن نتميز: نحن نهتم حقًا بعملائنا - ونبذل جهدًا إضافيًا فيما يتعلق بالدعم والتسليم الزائد حيث لدينا أيضًا فرق تجريبية داخلية وخبراء CRO وخبراء بيانات في خدمتك. القدرات: اختبار A/B: قم بإنشاء تجارب باستخدام أحد محركات التجزئة المتقدمة في السوق، مع 41 نقطة بيانات: سلوك موقع الويب، ومصدر حركة المرور، وبيانات CRM، وGTM، وواجهة برمجة تطبيقات الطقس، وما إلى ذلك. التقارير المتقدمة: > إحصاءات بايزي والمتكررة > قم بتصفية النتائج حسب أهداف محددة > التحويلات المدعومة أو التوزيع الخطي > العرض التراكمي > مشاركة ما يهم فقط مع فريقك: تقرير pdf > تتبع أي أحداث استطلاعات في الموقع: > يتم تشغيلها كنوافذ منبثقة أو عناصر واجهة مستخدم > أثناء التمرير، عند التحميل، مشغلات عند الخروج > التفرع المنطقي > اختيار متعدد، اختيار فريد، شبكة، NPS، CSAT، إلخ > سلوك التقسيم > التقاط العملاء المحتملين > تراكبات التقارير المتقدمة > تشغيل تصميمات إبداعية متنوعة > منشئ التصميم > عند الخروج / عند التحميل / عند- عمليات تكامل التمرير: Google Analytics 4 Piwik Pro Hotjar Zapier - Hubspot، Marketo، Salesforce، Shopify Woopra
LoudCrowd
loudcrowd.com
LoudCrowd هو العرض الأول والأفضل الذي يساعد العلامات التجارية على تحقيق الدخل بشكل أفضل من منشئي المحتوى من خلال Influencer Storefronts، وفقًا لشروط العلامة التجارية. تقدم LoudCrowd أفضل العلامات التجارية في مجال التجارة الإلكترونية (Gymshark وboohoo وما إلى ذلك) وهو حل تجاري منشئ المحتوى للتنافس فعليًا مع لاعبين متفجرين من جهات خارجية مثل TikTok Shop وAmazon Influencer Storefronts والمزيد. لا يستعيد عملاء LoudCrowd الإيرادات الحيوية من اللاعبين الخارجيين فحسب، بل يشهدون أيضًا زيادة كبيرة في معدلات التحويل التابعة لمنشئي المحتوى (CVR) ومتوسط قيم الطلب (AOV)، وتكاليف اكتساب العملاء (CPA) أرخص بكثير. تعمل واجهات المتاجر المؤثرة في LoudCrowd من خلال السماح للعلامة التجارية بمنح أي منشئ صفحة مخصصة تحمل علامة بيضاء. يمكن لمنشئي المحتوى إنشاء حزم المنتجات بنفسك، ودمج المحتوى من Instagram وTikTok، وكسب عمولات على المبيعات التي يحققونها. يتم إنشاء الصفحات المقصودة المخصصة تلقائيًا، دون أي موارد تطوير خاصة بالعلامة التجارية. تمثل واجهات متاجر المؤثرين في LoudCrowd مستقبلاً للتسويق التابع لمنشئي المحتوى الذي يعمل لصالح العلامة التجارية.
Intandemly
intandemly.com
يوفر بشكل فردي برامج التسويق والمبيعات القائمة على الحساب + خبراء لتوليد الطلب والمشاركة والإيرادات من الحسابات المستهدفة. يمكنك الحصول على مزيج من الأشخاص والعمليات ومنصة المبيعات لدينا التي تثق بها أكثر من 400 مؤسسة بشكل فردي لتعزيز مشاركة المبيعات. تُستخدم البرامج المستندة إلى SaaS اليوم من قبل مؤسسات يتراوح عدد أفرادها من 1 إلى 10000 شخص. تحديد الهوية: يقدم بشكل فردي امتداد Chrome الذي يجعل تحديد الهوية أمرًا سهلاً للغاية مع منع إدخال البيانات للممثلين. ابحث عن حساباتك وعملائك المحتملين، واحصل على بيانات اتصال محدثة، ثم أدخلها في وحدة العميل المحتمل. العميل المحتمل: يمكنك زيادة المبيعات من خلال نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) المدمج لدينا والذي يقدم رؤى وإدارة الحساب والمكالمات وأتمتة البريد الإلكتروني والمزيد. قم بإنشاء سير عمل مبيعات تم تحسينه لمساعدتك على إتمام المزيد من الصفقات. المشاركة: بناء جماهير الحساب وتشغيل عمليات التشغيل عبر الإعلانات وLinkedin وإعادة استهداف البريد المباشر والبريد الإلكتروني. قم بمواءمة التسويق مع بقية المؤسسة والوصول إلى العملاء بالطريقة الأكثر تخصيصًا.
Ramper
ramper.com.br
منصة التسويق والمبيعات الكاملة الوحيدة B2B يساعد Ramper شركتك على جذب المزيد من العملاء المحتملين وإشراكهم، وتحويلهم إلى مبيعات وزيادة الإيرادات من خلال منصة تدمج التنقيب (الصادر)، والتسويق (الوارد)، ومبيعات B2B (CRM).
Setupad
setupad.com
Setupad عبارة عن منصة شاملة لتحقيق الدخل مصممة لمساعدة الناشرين على زيادة إيرادات الإعلانات إلى أقصى حد من خلال حلول مرنة وخبرة صناعية. بصفته شريكًا معتمدًا للناشرين في Google (GCPP) وعضوًا في Prebid، يقدم Setupad خيارات موثوقة وعالية الأداء للناشرين من جميع الأنواع. تسمح منصة الخدمة الذاتية للناشرين العمليين بإدارة إعدادات Prebid بشكل مستقل دون دعم تكنولوجيا المعلومات، في حين يمكن إضافة Setupad Bidder إلى مجموعات الإعلانات الحالية، ودمج مصادر الطلب المتميزة لتعزيز المنافسة والإيرادات. بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن تجربة مُدارة بالكامل، توفر Managed Prebid تحسينًا شاملاً يديره فريق خبراء Setupad. بفضل عروض Setupad المتنوعة، يمكن للناشرين توسيع نطاق استراتيجيات تحقيق الدخل الخاصة بهم بفعالية وبثقة.
Pega
pega.com
Pega عبارة عن منصة قوية منخفضة التعليمات البرمجية تعمل على بناء المرونة في المؤسسات الرائدة في العالم حتى تتمكن من التكيف مع التغيير. يستخدم العملاء اتخاذ القرار المدعوم بالذكاء الاصطناعي وأتمتة سير العمل لحل تحديات الأعمال الأكثر إلحاحًا - بدءًا من تخصيص المشاركة إلى أتمتة الخدمة وتبسيط العمليات. منذ عام 1983، قمنا ببناء بنيتنا المرنة والقابلة للتطوير لمساعدة الأشخاص على التركيز على الأمور الأكثر أهمية، حتى يتمكنوا من تلبية متطلبات العملاء اليوم مع التحول المستمر للغد.
Refrens
refrens.com
Refrens ABC هي أبسط طريقة لالتقاط العملاء المحتملين وإدارتهم وتتبعهم وتحويلهم في مكان واحد. 1. احصل على العملاء المتوقعين تلقائيًا من خلال التقاط العملاء المحتملين ونماذج الاتصال بموقع الويب 2. إدارة العملاء المتوقعين عبر خطوط أنابيب المبيعات المتعددة 3. تعيين العملاء المحتملين المناسبين لمديري المبيعات المناسبين وتتبع نشاطهم 4. التواصل مع العملاء المحتملين عبر البريد الإلكتروني وWhatsApp 5. احصل على معلومات مفصلة عن موظفي المبيعات إعداد التقارير والإيرادات المستقبلية المحتملة 6. إرسال عروض الأسعار والفواتير وأوامر المبيعات ببضع نقرات 7. والمزيد من الأشياء لتبسيط سير عمل المبيعات لديك...
Quiverflow
quiverflow.com
كل ما تحتاجه، كل ذلك في مكان واحد قم بتنمية أعمالك من خلال إدارة علاقات العملاء القوية لدينا، وأتمتة سير العمل، وأدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة لتحويل المزيد من العملاء المحتملين إلى عملاء.
Insale CRM
insale.io
إدارة علاقات العملاء (CRM) للمبيعات بسيطة وذكية وسهلة لفريقك. تصبح إدارة عمليات المبيعات تجربة ممتعة، مما يجعل فريق المبيعات الخاص بك يقع في حب هذه العملية.
Dailybiz
dailybiz.com
Dailybiz هو برنامج إدارة عبر الإنترنت تم إنشاؤه للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. يمكنك توفير الوقت باستخدام حل الإدارة سهل الاستخدام الذي يلبي جميع احتياجاتك: الفواتير، وإدارة المبيعات، والمحاسبة، وإدارة علاقات العملاء، وإدارة المشاريع، وإدارة المخزون.
CloudOffix
cloudoffix.com
CloudOffix هي المزود العالمي الرائد لمنصة تجربة إجمالية موحدة منخفضة التعليمات البرمجية مصممة لإحداث ثورة في كيفية قيام الشركات بأتمتة وتبسيط تفاعلات العملاء والموظفين. تسمح منصة CloudOffix، المتجذرة في حرية التخصيص وقوة الأتمتة، للمؤسسات برقمنة سير العمل وتعزيز الخبرات وتعزيز الكفاءة عبر الفرق التجارية والتشغيلية. في قلب CloudOffix، يوجد منشئ التطبيقات ذو التعليمات البرمجية المنخفضة، إلى جانب تطبيقات تجربة العملاء (CX) الشاملة وتجربة الموظف (EX). تعمل هذه الأدوات على تمكين عملائنا من إنشاء تطبيقات مخصصة دون عناء، مع الاستفادة من عالم من القوالب والموصلات الجاهزة للاستخدام. وهذا يعزز التعاون والأتمتة، مما يمكّن الشركات من التكيف بسرعة مع تغيرات السوق وتوسيع نطاق العمليات بكفاءة. إن التزام CloudOffix بالرعاية الحقيقية هو ما يحدد نهجنا، حيث نعطي الأولوية للعلاقات المخلصة على المعاملات التجارية. تتفاعل CloudOffix مع العملاء والشركاء بشفافية، وتستمع وتتكيف لتقديم قيمة مخصصة تحترم تفرد كل مؤسسة. CloudOffix ليست مجرد مزود للتكنولوجيا ولكنها شريك في الابتكار. باستخدام منصة CloudOffix الشاملة، يمكن للشركات في جميع أنحاء العالم إدارة المبيعات والتسويق والموارد البشرية وإدارة علاقات العملاء وإدارة المشاريع والتجارة الإلكترونية والتعاون والفواتير ومكتب المساعدة من حل واحد متكامل. وهذا يلغي الحاجة إلى أنظمة متباينة متعددة، مما يقلل التكاليف بشكل كبير ويعزز الإنتاجية. إن CloudOffix الموثوق به عالميًا، ملتزم بتحقيق النجاح للعملاء، وهو ما يتضح من العلاقات القوية والمستدامة التي نبنيها. تمكننا شبكة شركاء CloudOffix القوية والحضور العالمي من تقديم حلول محلية ذات جاذبية عالمية، مما يضمن حصول كل عميل على دعم مخصص والموارد اللازمة للتفوق. مع CloudOffix، تكتسب الشركات المرونة والأدوات والحرية لتحقيق المزيد بموارد أقل، مما يعزز إدارة الخبرة الإجمالية ويضمن التميز التشغيلي.
Beetle Eye
beetle-eye.com
تعمل Beetle Eye على تبسيط أدوات إدارة علاقات العملاء والتسويق من أجل توفير منصة واحدة قوية تساعدك على تنمية أعمالك. كمنصة لأتمتة التسويق، مع Beetle Eye، يمكنك: * أتمتة حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني * إنشاء قوالب بريد إلكتروني مخصصة * اختبار تقسيم أ/ب * أصول الحملة المضيفة * إدارة اشتراكات البريد الإلكتروني * إجراء ونشر وتحليل الدراسات الاستقصائية * تتبع مشاركة العملاء بعض وظائف Beetle Eye CRM هي: * مصادر الرصاص الإجمالية * إدارة وتأهيل العملاء المحتملين * إنشاء قوائم وقطاعات الرصاص 8 إرسال استجابات المبيعات المثارة * تسجيل بيانات الرصاص المتقدمة * الاستفادة من نمذجة البيانات المخصصة
Venntive
venntive.com
تقدم Venntive منصة متكاملة للتسويق والمبيعات ونجاح العملاء.
TeamGram
teamgram.com
TeamGram هي أداة سحابية شاملة تساعد فرق العمل على التعاون وإدارة المهام وعلاقات العملاء والمبيعات. بفضل النشر الفوري، والواجهة سهلة الاستخدام للغاية، والويب، وتطبيقات Android وiOS، وعدم وجود إدارة، والأسعار المعقولة، فهي أداة الأعمال المثالية للشركات من أي حجم.
Taskeo
taskeo.co
يعمل حل إدارة علاقات العملاء من Taskeo على تبسيط إدارة جهات الاتصال في شركتك ويساعدك على إبرام المزيد من الصفقات الناجحة. بفضل وظائفه المتقدمة، يمكنك الآن التركيز على أفضل مصادر الإيرادات لديك. يأتي نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بـ Taskeo مزودًا بجميع الميزات القياسية التي سيحبها فريقك، ويتكامل مع الأدوات الخارجية ويتوافق بشكل جيد مع حل التسويق عبر البريد الإلكتروني الخاص بـ Taskeo.
Adviai
adviai.com
Adviai عبارة عن منصة لإدارة علاقات العملاء تحتوي على جميع البرامج وعمليات التكامل والموارد التي تحتاجها لربط التسويق والمبيعات وخدمة العملاء.
Salescamp CRM
salescamp.app
تقدم Salescamp حل برنامج CRM للمبيعات السحابية لإدارة تقارير المبيعات والإدارة والتسويق وتحسين العلاقات مع العملاء والمزيد. احصل على أفضل نظام CRM مجاني لشركتك.
Salesdash CRM
salesdashcrm.com
يساعد برنامج Salesdash CRM شركات الخدمات اللوجستية (وسطاء الشحن، 3PLs) على تنمية علاقات جديدة مع شركات الشحن. تساعد Salesdash فرق المبيعات في مجال الخدمات اللوجستية على تبسيط عملية المبيعات لزيادة المبيعات والإيرادات. تم تصميمه لوسطاء الشحن، من قبل قائد مبيعات وسطاء الشحن السابق. المنتج هو الأنسب لأولئك الذين يتخذون نهج بيع استشاري، ولديهم قائمة اتصال أكبر، ويحتاجون إلى منع المتابعات المفقودة، ويسعون جاهدين ليكونوا موجهين نحو التفاصيل، وقد تكون لديهم دورة صفقة أطول تتطلب نقاط اتصال متعددة، ويحافظون على انتشار متسق للبقاء أمام العملاء. تعد إدارة المهام وإدارة جهات الاتصال وإدارة خطوط الأنابيب وإعداد التقارير المخصصة المكونات الأساسية لـ Salesdash. يمكن إجراء التنفيذ لتخصيص الحقول وإضافة أعضاء فريقك واستيراد العملاء المحتملين من جدول بيانات في غضون دقائق. تفاعل مع العملاء المتوقعين والمحتملين من خلال عمليات التكامل من Gmail وOutlook للبريد الإلكتروني والتقويم. أرسل رسائل البريد الإلكتروني إلى جهات الاتصال الخاصة بك من Salesdash، وأنشئ قوالب البريد الإلكتروني، وتتبع عمليات الفتح، وأرسل تسلسلات تلقائية. يمكنك الوصول بسهولة إلى مواقع الشركة وصفحات LinkedIn الخاصة بالشركة وصفحات LinkedIn الشخصية لأولئك الذين يقومون بالبحث قبل التواصل. يمنع Salesdash المتابعات الفائتة من خلال نظام إدارة المهام لدينا الذي يبقي مهام اليوم والمهام المتأخرة أمامك. يقترح Salesdash أيضًا مهام العملاء المتوقعين الذين نسيت تعيين متابعة لهم ويقوم النظام بتصنيفهم بناءً على مؤشرات العملاء المتوقعين الذين قد يكونون في مرحلة متقدمة من عملية المبيعات الخاصة بك. التعليقات على Salesdash هي أن نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) هو نظام إدارة علاقات عملاء (CRM) أقل حجمًا وأكثر سهولة في الاستخدام مقارنةً بمقدمي الخدمات الآخرين المصمم خصيصًا لوسطاء الشحن.
Wice CRM
wice.de
جرب نظام برنامج Wice CRM مجانًا. CRM On Demand من السحابة أو مستضاف في مقر عملك كـ CRM On Premise. اكتشف الآن.
Coretal
coretal.co
مساعدتك على توفير الوقت والمال والإحباط مع Coretal. قم بتبسيط عملياتك باستخدام منصة إدارة الأعمال الأساسية. Coretal - coretal.co - هي منصة مبتكرة متكاملة لإدارة أعمالك من خلالها؛ بما في ذلك إدارة المشاريع، والفواتير، والمقترحات، وإدارة علاقات العملاء، والدعم وإصدار التذاكر، والتقويم، والجدولة، وأكثر من ذلك بكثير. نحن نبني منصة الانتقال لتلبية احتياجات عملك الأساسية. توفير الوقت والمال والتوتر. احصل دائمًا على نظرة عامة على عملك من خلال لوحة التحكم والأدوات الذكية لدينا. المجالس - مرنة. قابلة للتخصيص. قوي. قم بإنشاء اللوحات وإعدادها وإدارتها على طريقتك. لوحات المهام، لوحات المشروع، لوحات لتتبع العمليات. مجالس لإدارة الموظفين. لوحات لأي حل، أو مشكلة. ربط المجالس بالمشاريع. لديك مجالس مستقلة. حقًا الخيار لك المشاريع - تابع المشاريع كلها في مكان واحد باستخدام الملخصات والمهام والجداول الزمنية وتتبع الوقت والمحادثات والقرارات والفواتير والمقترحات والعقود معًا. الفواتير - أرسل وتتبع واحصل على الدفعات باستخدام ميزة الفواتير لدينا. الأشخاص - احفظ جهات الاتصال وتتبع تفاعلك واتصالاتك معهم.
Inperium
inperium.com
Inperium Sell هو نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) للمبيعات متوازن تمامًا. يمكنك الحصول على الميزات التي تحتاجها لتوسيع نطاق أعمالك دون التعقيدات غير الضرورية التي تعترض طريقك، وبجزء بسيط من تكلفة إدارة علاقات العملاء التقليدية. يعمل Inperium Sell على تمكين فرق المبيعات لديك من التركيز على الصفقات المقصودة بدلاً من محاربة القوائم والواجهات المعقدة. قم بتنسيق عملية المبيعات الخاصة بك، واستمتع بالشفافية الكاملة لخطوط الأنابيب، وقم بتوحيد قنوات الاتصال بالعملاء، وقم بأتمتة عروض الأسعار وإعداد الفواتير وإعداد الفواتير باستخدام حل يتكامل بسهولة مع النظام البيئي الحالي لتكنولوجيا المعلومات لديك، مما يضمن الحصول على وقت سريع لتحقيق القيمة والعائد المستدام على الاستثمار.