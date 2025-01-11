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برامج إدارة علاقات العملاء - التطبيقات الأكثر شعبية - باكستان
تم تصميم برنامج CRM، وهو اختصار لإدارة علاقات العملاء، لتتبع علاقات العملاء وإدارتها بشكل فعال. إنه بمثابة نظام شامل لتسجيل وتنظيم التفاعلات بين الشركة وآفاقها وعملائها الحاليين. يقوم هذا البرنامج بدمج بيانات العملاء الأساسية، بما في ذلك معلومات الاتصال وسجل التفاعل وملخصات المعاملات، في سجل مركزي ومحدث. يستخدم برنامج CRM بشكل أساسي في أقسام المبيعات، ويعمل كمركز مركزي لأتمتة فريق المبيعات (SFA). ويمكن دمجه بسلاسة مع العديد من تطبيقات الأعمال الأخرى، مثل منصات التجارة الإلكترونية، وبرامج أتمتة التسويق، وبرامج خدمة العملاء، وبرامج CPQ. يضمن هذا التكامل تجربة متزامنة ومحسنة للعملاء طوال رحلة العميل بأكملها. تقدم بعض حلول إدارة علاقات العملاء (CRM) مجموعة واسعة من الوظائف المتكاملة المتعلقة بالعملاء، مما يوفر وظائف شاملة تتضمن أتمتة التسويق أو مكتب المساعدة أو أدوات التجارة الإلكترونية أو تخطيط موارد المؤسسات (ERP) أو إدارة المشاريع أو إدارة موقع الويب. يلغي هذا النهج الشامل الحاجة إلى حلول إضافية وهو مفيد بشكل خاص للشركات الصغيرة والمتوسطة. من ناحية أخرى، تركز حلول إدارة علاقات العملاء (CRM) المستقلة في المقام الأول على الوظائف المتعلقة بالمبيعات، مثل إدارة جهات الاتصال والحسابات وخطوط الأنابيب، دون تسويق مكثف أو مكتب مساعدة أو ميزات أخرى غير متعلقة بالمبيعات.
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HighLevel
gohighlevel.com
HighLevel عبارة عن منصة مبيعات وتسويق ذات علامة بيضاء للوكالات والمستشارين الرقميين. تشتمل الوظائف على إدارة علاقات العملاء (CRM) مع القوائم الذكية، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية القصيرة ثنائية الاتجاه، والرسائل النصية القصيرة/المراسلة/Instagram الموحدة، DM/Whatsapp/GMB Chat، والمكالمات الصادرة، وتتبع المكالمات، وتسجيل المكالمات، والمتصل القوي، ومنشئ النماذج، ومنشئ الاستبيانات، ومنشئ المسار، ومنشئ مواقع الويب، الجدولة عبر الإنترنت، وأتمتة سير العمل، وإعداد التقارير، وخطافات الويب، والمزيد! تتضمن حسابات الوكالة حسابات فرعية (موقعية) غير محدودة لعملائك والتي يمكن استنساخها لتسريع عمليات الإعداد. قم بإحضار بيانات اعتماد Twilio وSMTP الخاصة بك لتشغيل حسابك، مما يتيح لك الوصول إلى أسعار الجملة على البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية والرسائل النصية القصيرة. ابدأ بتجربة مجانية مدتها 14 يومًا!
RingCentral
ringcentral.com
يعد RingCentral Contact Center أحد حلول مشاركة العملاء متعددة القنوات مع الصوت وأكثر من 30 قناة رقمية وخيارات الذكاء الاصطناعي المتقدمة للخدمة الذاتية مثل الروبوتات وأدوات التواصل الاستباقية والوكلاء الظاهريين الأذكياء الذين يفهمون نوايا العملاء. إنه يوفر أكثر من 300 عملية تكامل تم إنشاؤها مسبقًا (بما في ذلك إدارة علاقات العملاء الرائدة) وحل متكامل تمامًا لإدارة مشاركة القوى العاملة والتحليلات. تم دمج مركز الاتصال RingCentral بشكل وثيق مع حل RingCentral MVP، مما يوفر للعملاء فوائد البنية التحتية الصوتية على مستوى المؤسسات والاتصالات الموحدة المتكاملة التي تتيح التعاون السلس بين الوظائف.
ClickUp
clickup.com
ClickUp عبارة عن منصة إنتاجية شاملة. إنه المركز الذي تجتمع فيه الفرق معًا للتخطيط للعمل وتنظيمه والتعاون فيه باستخدام المهام والمستندات والدردشة والأهداف ولوحات المعلومات والمزيد. يتم تخصيص ClickUp بسهولة ببضع نقرات فقط، ويتيح للفرق من جميع الأنواع والأحجام تقديم العمل بشكل أكثر فعالية، مما يعزز الإنتاجية إلى آفاق جديدة.
Odoo
odoo.com
Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية والفواتير والمحاسبة والتصنيع والمستودعات وإدارة المشاريع وإدارة المخزون. إصدار المجتمع هو برنامج حر، مرخص بموجب GNU LGPLv3. هناك أيضًا إصدار "Enterprise" خاص به، والذي يحتوي على ميزات وخدمات إضافية. يتم تنسيق الكود المصدري للإطار ووحدات تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الأساسية بواسطة شركة Odoo S.A. ومقرها بلجيكا.
Hubspot
hubspot.com
تقدم HubSpot منصة كاملة للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء وبرامج إدارة علاقات العملاء - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ باستخدام الأدوات المجانية، وقم بالترقية مع تقدمك. مع Marketing Hub، تتوفر جميع أدواتك وبياناتك التسويقية على منصة واحدة قوية وسهلة الاستخدام. ستوفر وقتًا ثمينًا وستحصل على كل السياق الذي تحتاجه لتوفير تجربة مخصصة تجذب العملاء المناسبين وتحولهم على نطاق واسع. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمسوقين الاحتفاظ بالبيانات في قلب كل ما يفعلونه لأن Marketing Hub تم إنشاؤه كجزء من منصة HubSpot CRM. عند استخدام منصة CRM الكاملة، يمكن للمسوقين تحقيق توافق لا مثيل له مع المبيعات لإثبات عائد الاستثمار والتحقق من صحة الاستثمارات. سواء كان الأمر يتعلق باستراتيجيات أو خدمات أو برامج - يتيح لك HubSpot توسيع نطاق شركتك، وليس التعقيد. لدى HubSpot كل ما تحتاجه لتنمو بشكل أفضل.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com، Inc. هي شركة برمجيات أمريكية قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. توفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء وأتمتة التسويق والتحليلات وتطوير التطبيقات. في عام 2020، صنفت مجلة Fortune شركة Salesforce في المرتبة السادسة في "قائمة أفضل 100 شركة للعمل لديها"، بناءً على استبيان رضا الموظفين.
Zoho CRM
zoho.com
يمكنك إدارة أعمالك بالكامل باستخدام مجموعة Zoho من أدوات الإنتاجية عبر الإنترنت وتطبيقات SaaS. أكثر من 50 مليون مستخدم يثقون بنا في جميع أنحاء العالم. جرّب خطتنا المجانية للأبد!
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 هو برنامج يساعد الشركات ورجال الأعمال على زيادة كفاءتهم داخليًا وخارجيًا. توفر منصتنا إدارة علاقات العملاء ومركز الاتصال ومنشئ مواقع الويب والمتجر عبر الإنترنت والحملات التسويقية وأدوات المبيعات الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، هناك شبكة داخلية آمنة، وإدارة المهام والمشاريع، ومشاركة الملفات وتخزينها في الوقت الفعلي، وأدوات الاتصال، والتنظيم. تم دمج أساسيات الموارد البشرية والذكاء الاصطناعي في هيكل Bitrix24. Bitrix24 هي مبادرة من مبادرة Bitrix, Inc. التي تم إطلاقها كخدمة قائمة على السحابة في أبريل 2012. وهي متاحة الآن في السحابة وفي مكان العمل. في عام 2024، تضم شركتنا أكثر من 12 مليون منظمة. تفخر Bitrix24 بخدمة العملاء من المؤسسات الصغيرة إلى شركات Fortune 500.
Intandemly
intandemly.com
يوفر بشكل فردي برامج التسويق والمبيعات القائمة على الحساب + خبراء لتوليد الطلب والمشاركة والإيرادات من الحسابات المستهدفة. يمكنك الحصول على مزيج من الأشخاص والعمليات ومنصة المبيعات لدينا التي تثق بها أكثر من 400 مؤسسة بشكل فردي لتعزيز مشاركة المبيعات. تُستخدم البرامج المستندة إلى SaaS اليوم من قبل مؤسسات يتراوح عدد أفرادها من 1 إلى 10000 شخص. تحديد الهوية: يقدم بشكل فردي امتداد Chrome الذي يجعل تحديد الهوية أمرًا سهلاً للغاية مع منع إدخال البيانات للممثلين. ابحث عن حساباتك وعملائك المحتملين، واحصل على بيانات اتصال محدثة، ثم أدخلها في وحدة العميل المحتمل. العميل المحتمل: يمكنك زيادة المبيعات من خلال نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) المدمج لدينا والذي يقدم رؤى وإدارة الحساب والمكالمات وأتمتة البريد الإلكتروني والمزيد. قم بإنشاء سير عمل مبيعات تم تحسينه لمساعدتك على إتمام المزيد من الصفقات. المشاركة: بناء جماهير الحساب وتشغيل عمليات التشغيل عبر الإعلانات وLinkedin وإعادة استهداف البريد المباشر والبريد الإلكتروني. قم بمواءمة التسويق مع بقية المؤسسة والوصول إلى العملاء بالطريقة الأكثر تخصيصًا.
Brevo
brevo.com
في مشهد الأعمال التنافسي اليوم، يعد تقديم خدمة عملاء استثنائية أمرًا بالغ الأهمية لبناء علامة تجارية مزدهرة. مع تطبيق Conversations by Brevo، يمكنك الارتقاء بدعم عملائك إلى آفاق جديدة مع تعزيز المبيعات وتنمية علاقات دائمة مع العملاء. تعمل منصتنا القوية والمتكاملة على تمكين فريقك من تقديم دعم رفيع المستوى وتبسيط عمليات خدمة العملاء لديك. الحديث الحقيقي، في الوقت الحقيقي تدمج المحادثات البريد الإلكتروني والدردشة المباشرة وقنوات التواصل الاجتماعي مثل Facebook وWhatsApp وInstagram. لا مزيد من خلط علامات التبويب أو النسخ واللصق. مركزية جميع تفاعلات العملاء في موجز واحد مناسب. تحويل الزوار إلى عملاء وإطلاق العنان لنمو الإيرادات قم بإشراك العملاء المحتملين من خلال أداة الدردشة المباشرة وروبوتات الدردشة الخاصة بنا، مما يضمن قيامهم بالتحويل قبل مغادرة موقعك. الاحتفاظ بالعملاء الحاليين ورعايتهم لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات في المشهد التنافسي الحالي. الكفاءة في متناول يدك يمكنك توفير الوقت باستخدام الردود الجاهزة التي تتميز بمتغيرات حديثة. أنشئ مركز مساعدة شاملاً لمعالجة الأسئلة الشائعة وتقليل الاستفسارات المتكررة. استفد من أدوات الخدمة الذاتية والأتمتة لإجراء محادثات أكثر فائدة. استخدم تطبيق الهاتف المحمول Brevo Conversations لنظام Android أو iOS أثناء التنقل. التكامل السلس وتوحيد البيانات تتكامل المحادثات التي تقدمها Brevo بسلاسة عبر منتجات Brevo وخارجها، مما يوفر لك مركزًا موحدًا لقيادة العملاء. قم بإدارة مسارات التسويق الخاصة بك بسهولة والمزيد من خلال عمليات التكامل العميقة مع WordPress وShopify وWooCommerce وغيرها. قم بتبسيط عمليات الشحن والإرجاع والمراجعات وبرامج الولاء ووظائف الأعمال الأساسية الأخرى. احصل على رؤية شاملة لكل عميل من خلال جمع ودمج كافة البيانات ذات الصلة في مكان واحد. انضم إلى أكثر من 500000 شركة اختارت Brevo واستمتع بتجربة قوة وبساطة المحادثات التي تقدمها Brevo. سواء كنت شركة صغيرة أو مؤسسة، فقد قمنا بتصميم خطط مصممة لتلبية احتياجاتك.
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc. هي شركة أمريكية للحوسبة السحابية تأسست عام 1998 ويقع مقرها الرئيسي في سان ماتيو، كاليفورنيا، وهي تقدم برامج وخدمات لإدارة الشؤون المالية للأعمال والعمليات والعلاقات مع العملاء. تم تصميم برامجها وخدماتها للشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة مع وحدات لتخطيط موارد المؤسسات (ERP) وإدارة علاقات العملاء (CRM) ودعم البرامج والإدارة (PSA) والتجارة الإلكترونية. استحوذت شركة Oracle Corporation على NetSuite مقابل ما يقرب من 9.3 مليار دولار أمريكي في نوفمبر 2016. تتم إدارة وحدة أعمال Oracle Netsuite التي تم تشكيلها حديثًا من قبل نائب الرئيس التنفيذي إيفان جولدبيرج باعتباره Cloud ERP من Oracle للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM هو نظام متكامل تمامًا لإدارة علاقات العملاء مع تتبع المبيعات، وإدارة جهات الاتصال، وأتمتة التسويق، وتحليلات الويب، ورسائل البريد الإلكتروني ثنائية الاتجاه، والاتصال الهاتفي، ومكتب المساعدة مع واجهة حديثة ونظيفة. مع Agile CRM، يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة الآن: * أتمتة عملية التسويق والمبيعات والاحتفاظ بالعملاء باستخدام محرر السحب والإفلات البسيط والقوي * تحويل زوار موقع الويب مباشرةً إلى عملاء محتملين في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) - رعاية العملاء المتوقعين وتتبعهم وتسجيل نقاطهم تلقائيًا بناءً على نشاط الويب أو البريد الإلكتروني * تمكين الاتصال متعدد القنوات مع إمكانية الاتصال أو إرسال بريد إلكتروني أو تغريدة إلى جهة اتصال من نفس الصفحة * مراقبة سلوك العملاء والحصول على تنبيهات في الوقت الحقيقي لنشاط العميل * إدارة تذاكر مكتب المساعدة مع كافة سجلات العملاء في مكان واحد * احصل على سجل مفصل لجميع تفاصيل العميل وتاريخ اتصالاته في صفحة واحدة، مرتبة ترتيبًا زمنيًا * اطلع على بيانات العملاء من مختلف تطبيقات الأعمال الأخرى في صفحة واحدة باستخدام عمليات تكامل واسعة النطاق
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus عبارة عن منصة موحدة لتجربة العملاء تعمل على تمكين فرق المبيعات والتسويق والدعم لديك من العمل كفريق واحد على واجهة واحدة.
Cinode
cinode.com
من يعرف ماذا، من هو متاح، ماذا يمكنني أن أبيع؟ نحن نقدم رؤى مهمة حول المبيعات والتسليم والمهارات التي تفتقدها حاليًا. Cinode هي منصة الكل في واحد لتعزيز نمو الاستشارات الخاصة بك. نحن الخيار الأفضل في بلدان الشمال الأوروبي لسبب ما.
SalesBoss
salesboss.ai
SalesBoss عبارة عن منصة برمجية شاملة للمبيعات والتسويق والاتصالات والأتمتة للشركات المحلية عبر الصناعات، بما في ذلك الخدمات المنزلية وتجارة التجزئة والسيارات والعقارات والخدمات المهنية والمزيد. يجمع SalesBoss بين قوة المبيعات والتسويق والرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني والمكالمات والتقويم والدردشة عبر الويب والبريد الوارد وخط الأنابيب والمراجعات والمدفوعات والمواقع الإلكترونية ومسارات التحويل والأتمتة في حل واحد مدعوم بالذكاء الاصطناعي. بدءًا من التقاط العملاء المحتملين ورعايتهم وحتى إغلاق الصفقات والاحتفاظ بالعملاء، يساعدك Salesboss على إدارة مسار مبيعاتك بالكامل على منصة واحدة سهلة الاستخدام. بالإضافة إلى ذلك، توفر إمكانيات التشغيل الآلي المضمنة الوقت وتزيد الكفاءة من خلال أتمتة المهام المتكررة. يمكن للشركات المحلية تنظيم بياناتها، وتوليد المزيد من العملاء المحتملين، وإنشاء خطوط أنابيب قوية، وإتمام المزيد من الصفقات بشكل أسرع.
Deskera
deskera.com
Deskera هو منصة متكاملة حائزة على جوائز تمكن SMBs من التوسع بشكل أسرع مع عدد أقل من الأدوات. من المتاجر إلى مصانع التصنيع ، تستخدم مئات الآلاف من الشركات الصغيرة والمتوسطة Deskera لإدارة المحاسبة ، المخزون ، كشوف المرتبات ، المبيعات ، وأتمتة التسويق.
Amwork
amwork.com
Amwork عبارة عن منصة توفر للشركات أداة إنشاء قوية لإنشاء مساحة عمل فريدة من نوعها تعمل على تبسيط عمليات أعمالهم. تم تصميم أداة إنشاء الشركة لتمكين الشركات من إنشاء مساحات عمل مخصصة باستخدام وحدات مثل إدارة علاقات العملاء وإدارة المشاريع والموارد البشرية وكل ما يتعلق بسير عمل أعمالهم. وهذا يساعد الشركات على التعاون بشكل أكثر فعالية وكفاءة، مما يسمح للموظفين والشركاء بالعمل معًا بسلاسة. إحدى الفوائد الرئيسية لاستخدام Amwork هي عملية الإعداد السهلة، والتي لا تتطلب معرفة بالبرمجة، مما يجعلها حلاً مثاليًا للشركات بجميع أحجامها. توفر المنصة مجموعة أساسية من الأدوات التي تمكن الشركات من أتمتة عملياتها وتقليل عبء العمل اليدوي، وتحسين الإنتاجية والربحية. باستخدام Amwork، يمكن للشركات الاستفادة من النهج المنظم والمبسط لعملياتها اليومية. تساعد وحدة CRM الخاصة بالمنصة الشركات على إدارة تفاعلات العملاء، بينما تمكن وحدة إدارة المشروع الفرق من التعاون وإدارة المشاريع بكفاءة. تساعد وحدة الموارد البشرية على إدارة سجلات الموظفين والمزايا والمهام الأخرى المتعلقة بالموارد البشرية. باستخدام Amwork، يمكن للشركات إدارة كل هذه المهام في موقع مركزي واحد، مما يؤدي إلى تبسيط سير العمل وتقليل الأخطاء. بشكل عام، Amwork هي منصة أساسية توفر للشركات الأدوات اللازمة لتبسيط عملياتها التجارية وتحسين التعاون، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية والربحية. عملية إعداد سهلة: تم تصميم منصة Amwork لتسهيل عملية الإعداد، ولا تتطلب معرفة بالبرمجة. وهذا يجعله حلاً مثاليًا للشركات بجميع أحجامها، مما يسمح لها بالبدء بسرعة وبأقل جهد. الأتمتة وتقليل عبء العمل اليدوي: يوفر Amwork مجموعة أساسية من الأدوات التي تمكن الشركات من أتمتة عملياتها وتقليل عبء العمل اليدوي.
Nutsales
nutsales.co
ما هو نوتاليس؟ Nutsales عبارة عن منصة CRM تعتمد على الذكاء الاصطناعي ويدعمها فريق بشري قابل للتطوير. يمكننا أولاً تحويل صناديق البريد المتعددة الخاصة بك إلى مسارات تحويل تفاعلية عن طريق تخصيص خطوط الأنابيب مع تكامل Gmail للمبيعات ودعم العملاء والموارد البشرية وما إلى ذلك. أتمتة تعيين العملاء المتوقعين باستخدام خوارزميات متقدمة، مع الأخذ في الاعتبار معايير التجزئة أو الدوري الشامل. تمكين التواصل الجماعي من خلال التعاون في الوقت الفعلي ووضع العلامات والتعليق. الحصول على عملاء محتملين جدد من الداخل أو الخارج والتكامل والمشاركة على الفور مع Nutsales، سيكون لديك فريق يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مما يضمن عدم مرور أي محادثة مع العملاء دون أن يلاحظها أحد.
Salesmate
salesmate.io
معظم أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) صارمة وغير مرنة وتكلف المؤسسات الكثير من المال، ويقوم Salesmate بحل نقاط الضعف هذه بالضبط. يعد Salesmate حلاً مرنًا وقابلاً للتخصيص وفعالاً من حيث التكلفة لفرق متعددة في مؤسستك. تعمل المنصة على حل هذه المشكلات من خلال تقديم أدوات مدمجة، وتوفير تكلفة عمليات التكامل، وإمكانات التخصيص العالية. جوهر Salesmate هو وحدة CRM، حيث يمكن لفرق المبيعات والتسويق والنجاح إدارة جهات الاتصال والعملاء المتوقعين والعملاء والمشتركين والأنشطة اليومية دون عناء. مع هذه الأساسيات، تأتي وحدة CRM مع أدوات مدمجة يمكن لفرق الخط الأمامي الاستفادة منها كل يوم مثل الاتصال والرسائل النصية وإدارة خطوط الأنابيب والصفقات والمحادثات وغير ذلك الكثير. أحد الأسباب الأساسية لنتائج المبيعات الأعلى هو القدرة على أتمتة العمليات وتوفير المزيد من الوقت للبيع. هذا هو المكان الذي يقدم فيه Salesmate سير العمل والتسلسلات. تعمل مهام سير العمل على أتمتة المهام مثل تعيين الصفقات أو تعيين المهام أو الاتصال المستند إلى التاريخ. بينما يمكن للتسلسلات وضع متابعات على الطيار الآلي بناءً على الشروط والأحكام الخاصة بك. ومع أول مساعد طيار يعمل بالذكاء الاصطناعي في الصناعة، يحصل كل فرد في فريق المبيعات لديك على مساعدة شخصية. يمكن لـ "Sandy AI" حجز الاجتماعات أو صياغة رسائل البريد الإلكتروني أو إضافة ملاحظات لك. كل ما عليك فعله هو – فقط اسأل! نحن نعلم أن فرق المبيعات لا يمكنها العمل إلا عندما تولد فرق التسويق عملاء محتملين ذوي جودة عالية. هذا هو المكان الذي يعمل فيه Salesmate على تمكين فرق التسويق من إنشاء وتنفيذ حملات مخصصة للغاية والوصول إلى جماهير أوسع. ليس هذا فحسب، بل يمكن لفرق التسويق أيضًا تتبع زوار موقع الويب، وجمع العملاء المحتملين باستخدام النماذج أو روبوتات العملاء المحتملين، وتسجيل كل عميل محتمل، وبناء رحلات تسويقية، وإرسال أفضل MQLs إلى فرق المبيعات لتحقيق نجاح أكبر. وأخيرًا، يمكن لفريق خدمة العملاء الرائع أن يتولى إدارة الاحتفاظ والمشاركة والإيرادات للشركة. لهذا السبب، يوفر Salesmate أدوات مثل الدردشة المباشرة وChatbots وصناديق البريد الوارد المشتركة لتقديم أفضل التجارب لعملائك. وبطبيعة الحال، تحتاج إلى رؤى للتنبؤ بالاتجاهات، والتحلي بالمرونة، واتخاذ القرارات في رحلات النمو الخاصة بك. هذا هو المكان الذي ستوفر فيه لوحات المعلومات والقوالب والتقارير المخصصة والرؤى كل ما تحتاجه لمعرفة ما يحدث مع فرقك وأعمالك. بدءًا من جذب العملاء المحتملين إلى تجارب العملاء المتميزة، فإن Salesmate لديه ما يناسب كل فرد في فريقك. لدى Salesmate نسخة تجريبية مجانية مدتها 15 يومًا، حيث يمكنك استكشاف كل ركن من أركان النظام الأساسي، دون مشاركة تفاصيل بطاقة الائتمان. إنها آمنة ومأمونة ومتاحة للجميع في فريقك لتجربتها.
Erpisto
erpisto.com
Erpisto عبارة عن نظام أساسي لتخطيط موارد المؤسسات (ERP) قائم على السحابة مصمم للمؤسسات المتوسطة والكبيرة. إنه يقدم خدماته إلى صناعات متعددة بما في ذلك التصنيع والسلع الاستهلاكية والتعليم والأدوية. تشمل الميزات الأساسية المحاسبة وذكاء الأعمال وإدارة علاقات العملاء (CRM) والموارد البشرية (HR) وإدارة المخزون والتصنيع وإدارة سلسلة التوريد (SCM). ويتميز بمنصة التجارة الإلكترونية التي تسمح للمستخدمين بدمج النظام مع متجرهم عبر الإنترنت ونظام نقاط البيع (POS) للمتاجر التقليدية. وتشمل الميزات الأخرى الإدارة المالية، والميزانية، وإدارة المبيعات، وإدارة الحسابات، وإدارة الحملة، وإدارة المستودعات، وإدارة الإنتاج وإدارة العمليات. يسمح للمستخدمين بإدارة سير العمل والموارد في جزء نافذة واحد. توفر ميزات ذكاء الأعمال والتحليلات أتمتة العمليات وجمع البيانات والتحليلات المالية والتنبؤ. وهو متوافق مع أنظمة التشغيل ويندوز، ماك، ولينكس. كما أنه يتميز بتطبيقات الهاتف المحمول لأجهزة Android وiOS وWindows وBlackberry. تشمل خيارات الدعم قاعدة المعرفة والبريد الإلكتروني والهاتف.
EQUP
equp.com
EQUP هو برنامج شامل يساعد أصحاب الأعمال في تبسيط عمليات أعمالهم مثل التسويق والمبيعات والفوترة والاتصالات وما إلى ذلك. مع EQUP، لا يتعين على أصحاب الأعمال الاكتفاء بالحلول العامة؛ فهو يقدم حلولاً خاصة بالصناعة لمشاكل أعمالهم سواء كانوا في مجال الخدمات أو SAAS أو التجارة الإلكترونية. EQUP هو برنامج CRM+Marketing Automation الوحيد الموجود في السوق والذي يوفر لك خيار إدارة شركات متعددة باستخدام حساب واحد واشتراك واحد. لا داعي لشراء خطة جديدة لإدارة أعمالك الأخرى. تسمح لك ميزة تجميع المخزون في EQUP بتجميع رسائل البريد الإلكتروني والمستخدمين والصفقات والعلامات والمهام والمواعيد وما إلى ذلك بين شركاتك بحيث لا يتم ترك أي ميزة دون استخدام. في EQUP، تتوفر جميع الأدوات التي تحتاجها لإدارة وتنمية أعمالك في مكان واحد، مما يسهل عليك إدارة أعمالك دون الحاجة إلى تعلم برامج متعددة والتبديل بينها للحصول على المعلومات الضرورية. سيكون لديك أيضًا إمكانية الوصول إلى مدير حساب مخصص لن يساعدك فقط في الإعداد، بل سيكون متاحًا أيضًا لمساعدتك في تلبية احتياجاتك البرمجية.
Scoro
scoro.com
Scoro هو برنامج شامل لإدارة العمل مصمم خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفريدة لشركات الخدمات التي سئمت من التعامل مع الأنظمة المفككة وأعباء العمل غير المتوقعة وتقلص هوامش الربح. بفضل ميزاته القوية وواجهته البديهية، يهدف Scoro إلى تبسيط وتحسين سير العمل بالكامل للوكالات والاستشارات وشركات الخدمات المهنية الأخرى، وتزويدهم بمنصة موحدة لإدارة جميع جوانب عملياتهم، بدءًا من عرض الأسعار وحتى النقد. من خلال دمج الوظائف الأساسية مثل إدارة المشروع، وتتبع الوقت، والتعاون، وإعداد الفواتير، وإعداد التقارير في حل واحد، يزيل Scoro متاعب التبديل بين الأدوات المختلفة ويجلب التماسك إلى عملية العمل. فهو يمكّن الشركات من التحكم بشكل أفضل في مشاريعها، وتخصيص الموارد بكفاءة، ومراقبة التقدم في الوقت الفعلي، وبالتالي تعزيز الإنتاجية وضمان تسليم المشروع في الوقت المناسب. تعمل رؤى وتحليلات Scoro المستندة إلى البيانات على تمكين الشركات من اتخاذ قرارات مستنيرة وتحديد مجالات التحسين ودفع النمو والربحية بشكل عام. في عالم تواجه فيه شركات الخدمات تعقيدًا ومنافسة متزايدة، تقف Scoro كحليف موثوق به، حيث تقدم حلاً شاملاً لتحسين العمليات وتحسين الربحية وتحقيق النجاح على المدى الطويل.
Workbooks
workbooks.com
يعمل برنامج Workbooks CRM على دمج عملك بالكامل، مما يساعد الجميع على العمل بشكل أفضل والعمل معًا والعمل بالطريقة الصحيحة من خلال نظام واحد قائم على السحابة. يمكن للتسويق أن يولّد المزيد من العملاء المحتملين ذوي الجودة العالية، ويمكن للمبيعات إتمام المزيد من الصفقات، ويمكن للتمويل إصدار الفواتير بسرعة وسهولة، ويمكن للدعم تقديم خدمة استثنائية. من خلال الوصول الآمن في أي وقت وفي أي مكان عبر جميع الأجهزة والتكامل السلس مع أنظمتك الحالية، تمنح Workbooks فرقك عرضًا واحدًا بزاوية 360 درجة لعملائك مما يساعدهم على التركيز على الأشياء الصحيحة والحصول على الرؤى في الوقت الفعلي التي يحتاجون إليها لاتخاذ القرارات . تساعدك المصنفات على وضع العملاء في قلب عملك وبناء علاقات دائمة ومربحة تعمل على زيادة الإيرادات على المدى الطويل بطريقة مستدامة.
User.com
user.com
User.com عبارة عن منصة متكاملة لأتمتة التسويق تهدف إلى تعزيز المشاركة وتحسين التحويل باستخدام مصدر بيانات واحد لعملائك. يمكنك الوصول إلى العملاء من خلال مجموعة واسعة من قنوات الاتصال: البريد الإلكتروني، والدردشة المباشرة، وروبوتات الدردشة، والإشعارات الفورية، ومحتوى الصفحة الديناميكي، وغير ذلك الكثير - كل ذلك متاح في مكان واحد. هل أنت مهتم بأتمتة التسويق؟ احصل على النسخة التجريبية المجانية لمدة 14 يومًا بدون دفع مقدم: http://bit.ly/2wrc3Ax نحن نقدم العديد من عمليات التكامل - يمكنك الاتصال بسهولة بـ Google Tag Manager وZapier وSegment وGoogle Analytics وWordpress وMagento وPrestaShop وJavaScript وCSV و Gmail وFreshmail وEmail Labs، بالإضافة إلى مجموعة أخرى كثيرة! للحصول على القائمة الكاملة، راجع صفحة التكامل الخاصة بنا هنا: http://bit.ly/38Dsxn2 باعتباره أداة للعملاء والمشاركة في الوقت الفعلي للشركات الصغيرة والكبيرة على حدٍ سواء، فقد تم تصميم User.com لزيادة معدلات التحويل إلى الحد الأقصى وزيادة رضا المستخدمين. باستخدام أدوات السحب والإفلات البديهية، يمكنك إنشاء عمليات أتمتة تسويقية وحملات تسويقية وإنشاء مسارات عمل تلقائية من شأنها جذب عملائك بشكل مستمر. استخدم المشغلات والشروط والإجراءات لتوصيل رسائل مخصصة إلى المستخدمين في الوقت المناسب. نحن ندرك مدى أهمية التفاعل المستمر مع المستخدمين لديك في الوقت الفعلي - من خلال دمج أداة الدردشة المباشرة الخاصة بنا، يمكنك الاتصال في الوقت الفعلي وفي جميع أنحاء العالم. يتم تخزين جميع المحادثات وتوصيلها. ابحث في أي وقت عن أحدث الرسائل - وأرسل التحديثات إلى المستخدمين عبر البريد الإلكتروني مع اتصالات بسيطة بينهم.
Ramper
ramper.com.br
منصة التسويق والمبيعات الكاملة الوحيدة B2B يساعد Ramper شركتك على جذب المزيد من العملاء المحتملين وإشراكهم، وتحويلهم إلى مبيعات وزيادة الإيرادات من خلال منصة تدمج التنقيب (الصادر)، والتسويق (الوارد)، ومبيعات B2B (CRM).
TeamWave
teamwave.com
TeamWave هو أفضل برنامج لإدارة علاقات العملاء وإدارة المشاريع ونظام إدارة الموارد البشرية للشركات الصغيرة. طريقة أفضل لإدارة مشاريعك وفريقك ومبيعاتك.
SuiteDash
suitedash.com
أكثر من مجرد برنامج لبوابة العميل، فإن SuiteDash عبارة عن منصة سحابية متكاملة تمامًا والتي ستلبي تمامًا احتياجات البرامج لمعظم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. لسوء الحظ، أصبح العديد من أصحاب الأعمال محبطين بشكل لا يصدق من البرامج لأنهم أنفقوا الكثير من الوقت والمال في محاولة تعلم أنظمة متعددة، ثم جعل هذه الأنظمة المتعددة تعمل معًا. يحل SuiteDash هذه المشكلة من خلال الجمع بين أدوات الأعمال الأكثر استخدامًا في أداة واحدة.
Solid Performers
solidperformers.com
يعد Solid Performance CRM واحدًا من برامج SAAS CRM القليلة جدًا القادرة على أداء وظائف متعددة تشمل إدارة العملاء المحتملين، وإدارة متابعة العملاء المتوقعين، وإدارة العملاء، وإدارة متابعة العملاء، وتحويل العميل المحتمل بنقرة واحدة، وإدارة الاقتراحات، وإدارة الفاتورة الأولية، إدارة الفواتير وإدارة المنتجات والإدارة المالية وإدارة المشاريع والعديد من الوظائف الأخرى المطلوبة. نحن نقدم أيضًا خيار إنشاء وحدة مخصصة والذي يمكّن العميل من إنشاء أي وظيفة إضافية بناءً على متطلبات الشركة بنفسه.
sales-i
sales-i.com
Sales-i عبارة عن منصة حائزة على جوائز لتحسين الإيرادات تعتمد على البيانات ومصممة لشركات التصنيع وتجارة الجملة والتوزيع التي ترغب في تحسين أداء وظيفة مبيعاتها، ولكنها لا تحصل على رؤية العملاء التي تحتاجها. - تنبيه فريق المبيعات الخاص بك إلى الفرص المخفية وسهلة الإغلاق ومنحهم رؤية أكبر لأنماط شراء العملاء. - تسريع عملية إعداد اجتماعات فرق المبيعات لديك، وتخطيط المكالمات وإدارة جهات الاتصال، مع منحهم إمكانية الوصول إلى بيانات المبيعات المهمة في راحة أيديهم. - في المتوسط، يكلفك تعيين مندوب مبيعات 500 دولار يوميًا، و4 دولارات أخرى، تكلفة المبيعات - سأوفر لهم تركيزًا مربحًا على أنشطة المبيعات حتى لا يضيع وقت المبيعات. برنامج بسيط وفعال للمبيعات يولد القيمة ويزيد الإيرادات.
OnePage CRM
onepagecrm.com
OnePageCRM هو برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM) للمبيعات الذي يركز على العمل، والذي يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم على التحكم في مبيعاتها. ركز على ما يجب القيام به بعد ذلك، وتابع كل عميل محتمل، وأبق الفريق على نفس الصفحة، وأبرم المزيد من الصفقات، إجراء مبيعات واحد في كل مرة. توفير الوقت وأتمتة إدخال المشرف والبيانات. يمكنك توليد عملاء محتملين بنقرة واحدة من أي مكان على الويب. احصل على فوائد CRM أثناء التنقل باستخدام تطبيقات الأجهزة المحمولة التي تعمل بنظامي التشغيل iOS وAndroid. أنشئ صفقات وأرسل عروض أسعار المبيعات في أقل من 37 ثانية. أي أسئلة؟ نحن نقدم الدعم عبر البريد الإلكتروني والهاتف والدردشة.
NetHunt
nethunt.com
NetHunt هي أداة لأتمتة المبيعات موجودة فعليًا داخل Gmail وتطبيقات Google Workspace الأخرى. فهو يساعد فرق المبيعات على إدارة العملاء المحتملين وتعزيز العلاقات مع العملاء ومراقبة تقدم المبيعات وإبرام المزيد من الصفقات. تنمو الشركات بمقدار خمسة أضعاف مع NetHunt CRM، وتحقق من قصص العملاء - https://nethunt.com/case-studies
SalesNexus
salesnexus.com
منصة شاملة لإدارة علاقات العملاء وأتمتة التسويق للشركات متوسطة الحجم قم بتبسيط عملية المبيعات الخاصة بك من خلال عمليات إدارة علاقات العملاء (CRM) والرسائل النصية القصيرة (SMS) والتسويق عبر البريد الإلكتروني سهلة الاستخدام. سريع وسهل في شاشة واحدة: مصمم لفرق المبيعات للتعامل مع عمليات عملك بدون مبرمجين.
LeadSquared
leadsquared.com
برنامج متكامل لأتمتة التسويق وإدارة علاقات العملاء للشركات. قم بتنظيم التقاط العملاء المتوقعين وإدارة العملاء المتوقعين وإدارة المبيعات والتحليلات في منصة واحدة.
Intrix CRM
intrixcrm.com
لأعمال أكثر ذكاءً. رؤية كاملة للعملاء وجميع أنشطة المبيعات في مكان واحد. إدارة علاقات العملاء وإدارة المشاريع Intrix.
Keap
keap.com
Keap عبارة عن منصة متكاملة لإدارة علاقات العملاء وأتمتة المبيعات والتسويق مصممة لتنمية أعمالك. باستخدام Keap، ستتمكن بسهولة من التقاط جميع العملاء المحتملين وتنظيمهم وتتبعهم ورعايتهم لزيادة المبيعات والإيرادات. ولضمان نجاحك، تقدم Keap أيضًا تدريبًا متخصصًا وتدريبًا متعمقًا ودعمًا متميزًا ومجتمعًا مخصصًا من رواد الأعمال.
Insightly
insightly.com
إن Insightly هو نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الحديث وبأسعار معقولة والذي تحبه الفرق. إنه سهل الاستخدام، وسهل التخصيص، ويتوافق مع الشركات أثناء نموها، مما يؤدي إلى حل نقاط الضعف الشائعة التي لا تستطيع إدارة علاقات العملاء القديمة حلها. يساعد Insightly الفرق على بناء خطوط أنابيب المبيعات وتحويلها، وزيادة الإنتاجية، وبناء علاقات دائمة مع العملاء. مركزية وإدارة جميع بيانات العملاء والمبيعات والأعمال - العملاء المحتملين وجهات الاتصال ورسائل البريد الإلكتروني والأحداث وعروض الأسعار والمشاريع والمهام والفرص وتقارير الأعمال - في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) واحد سهل الاستخدام ومرن وآمن يتناسب مع أعمالك . قم بزيادة كفاءة المبيعات والشفافية من خلال إمكانات المنتجات ودفاتر الأسعار وعروض الأسعار (PPQ) من Insightly. يمكنك البحث بسرعة وتتبع وإدارة الملايين من المنتجات والخدمات المتميزة مباشرة داخل منصة Insightly. ربط المنتجات والخدمات بالفرص الفردية، والقضاء على الأخطاء البشرية والاختناقات والتناقضات. باستخدام PPQ الخاص بـ Insightly، يمكن لفرقك الميدانية إنشاء عروض أسعار وعقود ومقترحات مخصصة لفرصهم ببضع نقرات فقط. استمتع بالتحكم الكامل والرؤية فيما تبيعه ولمن ومتى وبأي سعر. استخدم الكائنات والتطبيقات المخصصة من Insightly لتخصيص سير العمل والعمليات بما يتناسب مع احتياجات وتفضيلات العمل الفريدة لديك، مما يضمن نسبة اعتماد ورضا عالية. استخدم AppConnect لدمج Insightly مع أكثر من 500 تطبيق شائع. تتضمن عمليات تكامل إدارة علاقات العملاء الأصلية في Insightly ما يلي: Gmail وGoogle Workspace وGoogle Apps وGoogle Drive وQuickbooks Online Xero Slack وDropbox Box وMailChimp وEvernote Zapier وFacebook Lead Ads والمزيد... إدارة كل شيء أثناء التنقل باستخدام تطبيقات الهاتف المحمول الحائزة على جوائز لكل من Android وiOS. قم بمسح بطاقات العمل ضوئيًا وتحميل جميع المعلومات بنقرة واحدة، وتحديث المشاريع والسجلات في الوقت الفعلي، وتمكين فريقك الميداني من إنشاء الفرص وتحديثها مباشرة في موقع العميل. يمكن لعملاء Insightly CRM، المتميزين في أي قطاع، إضافة منتجات مصاحبة لأتمتة التسويق وخدمة العملاء وعمليات التكامل في نفس النظام الأساسي.
Nimble
nimble.com
Nimble هو نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) يركز على العلاقات لفريقك بأكمله. بفضل سجلات جهات الاتصال القابلة للتخصيص وسير العمل سهل الاستخدام بأسلوب كانبان، أصبحت إدارة معلومات العميل أسهل من أي وقت مضى. يتكامل Nimble بسهولة مع كل من Microsoft 365 وGoogle Workspace، حيث يجمع جهات الاتصال والعملاء المتوقعين من جميع الأنظمة الأساسية لديك، بينما تتعامل أدوات التشغيل الآلي لدينا مع العمل المزدحم. ركز على الأمور الأكثر أهمية - تنمية أعمالك وتعزيز العلاقات، حيث يعمل Nimble على تبسيط سير عملك لتحقيق أقصى قدر من الإنتاجية.
Freshsales
freshworks.com
قم بتسريع إيراداتك من خلال المبيعات المستندة إلى السياق قم بتخصيص المشاركة، واختصر دورة مبيعاتك، وقم بتنمية أعمالك من خلال Freshsales مجموعة منتجات مليئة بالميزات للشركات من جميع الأحجام. تحديث البرامج السحابية التي سيحبها فريقك. الدعم | مبيعات | اي تي اس ام | سحابة PBX
Canopy
canopytax.com
قم بإلغاء تأمين شركة المحاسبة الخاصة بك وقم بإدارة فريقك وعملائك ومهامك من مركز مركزي واحد. Canopy هو برنامج إدارة الممارسات المحاسبية القائم على السحابة والمصمم لشركات الضرائب ومسك الدفاتر والمحاسبة. إرسال المقترحات، وقبول المدفوعات، وكل شيء بينهما - دون تسجيلات دخول إضافية، أو نقرات زائدة، أو ضغوط. تم تصميم مجموعة إدارة الممارسات لتناسب شركتك وتوفر كل ما يلزم لتشغيل شركة محاسبة حديثة، بما في ذلك إدارة العملاء، والوقت والفواتير، وإدارة المستندات، وحل الضرائب (على سبيل المثال لا الحصر) وسير العمل والأتمتة لتسهيل الأمر كله . فتح الكفاءة. إطلاق العنان لعلاقات هادفة مع العملاء. افتح المستندات التي تم تحميلها بسهولة، والأتمتة، والمدفوعات الأسرع، وحتى الذكاء الاصطناعي. مع Canopy، يمكنك فتح الشركة التي طالما أردتها. جرّب Canopy مجانًا لمدة 15 يومًا أو تحدث مع مسؤول تنفيذي في الحساب للحصول على عرض توضيحي مخصص.
Breakcold
breakcold.com
Breakcold هو نظام لإدارة علاقات العملاء للمبيعات حيث يمكنك المشاركة والاتصال بجهات اتصال B2B عبر البريد الإلكتروني وLinkedIn وTwitter. إنه نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) للبيع الاجتماعي للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.
ConnectWise Manage
connectwise.com
تم تصميم ConnectWise PSA (المعروف سابقًا باسم ConnectWise Manage) للشركات التي تبيع التكنولوجيا وتخدمها وتدعمها، وهي منصة رائدة لإدارة الأعمال في جميع أنحاء العالم. يعتمد موفرو حلول التكنولوجيا (TSPs) على ConnectWise PSA لتحقيق قدر أكبر من المساءلة والكفاءة التشغيلية والربحية. من خلال الاستفادة من السحابة، تعمل ConnectWise PSA على تسهيل أتمتة العمليات التجارية وإدارة مكتب المساعدة وخدمة العملاء والمبيعات والتسويق وإدارة المشاريع وتحليلات الأعمال التي تعمل على تبسيط عمليات الشركة بشكل كبير. ConnectWise PSA هو المركز المركزي الذي يمنح مقدمي خدمات الاتصالات رؤية شاملة وتحكمًا كاملاً في أعمالهم. يتيح ConnectWise PSA أيضًا لمستخدميه الوصول إلى شبكة قوية من الأفكار والخبراء والحلول. نظرًا لكونها شركة مخضرمة في صناعة خدمات التكنولوجيا، فقد كانت ConnectWise PSA منصة إدارة الأعمال الرائدة لشركات التكنولوجيا لأكثر من 15 عامًا.
Bigin
bigin.com
Bigin عبارة عن نظام إدارة علاقات عملاء (CRM) خفيف الوزن تم تصميمه خصيصًا للشركات الصغيرة. يأتي مزودًا بواجهة سهلة الاستخدام تجعل إدارة خطوط الأنابيب وإضافة الملاحظات وتحديث السجلات وجدولة المتابعة أمرًا سهلاً وتساعد على التركيز على الأمور الأكثر أهمية - إغلاق المزيد من الصفقات.
BenchmarkONE
hatchbuck.com
يساعد BenchmarkONE الشركات على النمو من خلال برامج المبيعات والتسويق. نحن الحل الشامل لإدارة علاقات العملاء (CRM) والتسويق عبر البريد الإلكتروني وأتمتة التسويق - وهو مصمم ليناسب الطريقة التي تعمل بها. يمكنك الوصول إلى العملاء وزيادة الإيرادات من خلال نظام SaaS سهل الاستخدام الخاص بنا.
Insale CRM
insale.io
إدارة علاقات العملاء (CRM) للمبيعات بسيطة وذكية وسهلة لفريقك. تصبح إدارة عمليات المبيعات تجربة ممتعة، مما يجعل فريق المبيعات الخاص بك يقع في حب هذه العملية.
CloudOffix
cloudoffix.com
CloudOffix هي المزود العالمي الرائد لمنصة تجربة إجمالية موحدة منخفضة التعليمات البرمجية مصممة لإحداث ثورة في كيفية قيام الشركات بأتمتة وتبسيط تفاعلات العملاء والموظفين. تسمح منصة CloudOffix، المتجذرة في حرية التخصيص وقوة الأتمتة، للمؤسسات برقمنة سير العمل وتعزيز الخبرات وتعزيز الكفاءة عبر الفرق التجارية والتشغيلية. في قلب CloudOffix، يوجد منشئ التطبيقات ذو التعليمات البرمجية المنخفضة، إلى جانب تطبيقات تجربة العملاء (CX) الشاملة وتجربة الموظف (EX). تعمل هذه الأدوات على تمكين عملائنا من إنشاء تطبيقات مخصصة دون عناء، مع الاستفادة من عالم من القوالب والموصلات الجاهزة للاستخدام. وهذا يعزز التعاون والأتمتة، مما يمكّن الشركات من التكيف بسرعة مع تغيرات السوق وتوسيع نطاق العمليات بكفاءة. إن التزام CloudOffix بالرعاية الحقيقية هو ما يحدد نهجنا، حيث نعطي الأولوية للعلاقات المخلصة على المعاملات التجارية. تتفاعل CloudOffix مع العملاء والشركاء بشفافية، وتستمع وتتكيف لتقديم قيمة مخصصة تحترم تفرد كل مؤسسة. CloudOffix ليست مجرد مزود للتكنولوجيا ولكنها شريك في الابتكار. باستخدام منصة CloudOffix الشاملة، يمكن للشركات في جميع أنحاء العالم إدارة المبيعات والتسويق والموارد البشرية وإدارة علاقات العملاء وإدارة المشاريع والتجارة الإلكترونية والتعاون والفواتير ومكتب المساعدة من حل واحد متكامل. وهذا يلغي الحاجة إلى أنظمة متباينة متعددة، مما يقلل التكاليف بشكل كبير ويعزز الإنتاجية. إن CloudOffix الموثوق به عالميًا، ملتزم بتحقيق النجاح للعملاء، وهو ما يتضح من العلاقات القوية والمستدامة التي نبنيها. تمكننا شبكة شركاء CloudOffix القوية والحضور العالمي من تقديم حلول محلية ذات جاذبية عالمية، مما يضمن حصول كل عميل على دعم مخصص والموارد اللازمة للتفوق. مع CloudOffix، تكتسب الشركات المرونة والأدوات والحرية لتحقيق المزيد بموارد أقل، مما يعزز إدارة الخبرة الإجمالية ويضمن التميز التشغيلي.
Adviai
adviai.com
Adviai عبارة عن منصة لإدارة علاقات العملاء تحتوي على جميع البرامج وعمليات التكامل والموارد التي تحتاجها لربط التسويق والمبيعات وخدمة العملاء.
Quiverflow
quiverflow.com
كل ما تحتاجه، كل ذلك في مكان واحد قم بتنمية أعمالك من خلال إدارة علاقات العملاء القوية لدينا، وأتمتة سير العمل، وأدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة لتحويل المزيد من العملاء المحتملين إلى عملاء.
Refrens
refrens.com
Refrens ABC هي أبسط طريقة لالتقاط العملاء المحتملين وإدارتهم وتتبعهم وتحويلهم في مكان واحد. 1. احصل على العملاء المتوقعين تلقائيًا من خلال التقاط العملاء المحتملين ونماذج الاتصال بموقع الويب 2. إدارة العملاء المتوقعين عبر خطوط أنابيب المبيعات المتعددة 3. تعيين العملاء المحتملين المناسبين لمديري المبيعات المناسبين وتتبع نشاطهم 4. التواصل مع العملاء المحتملين عبر البريد الإلكتروني وWhatsApp 5. احصل على معلومات مفصلة عن موظفي المبيعات إعداد التقارير والإيرادات المستقبلية المحتملة 6. إرسال عروض الأسعار والفواتير وأوامر المبيعات ببضع نقرات 7. والمزيد من الأشياء لتبسيط سير عمل المبيعات لديك...
Pega
pega.com
Pega عبارة عن منصة قوية منخفضة التعليمات البرمجية تعمل على بناء المرونة في المؤسسات الرائدة في العالم حتى تتمكن من التكيف مع التغيير. يستخدم العملاء اتخاذ القرار المدعوم بالذكاء الاصطناعي وأتمتة سير العمل لحل تحديات الأعمال الأكثر إلحاحًا - بدءًا من تخصيص المشاركة إلى أتمتة الخدمة وتبسيط العمليات. منذ عام 1983، قمنا ببناء بنيتنا المرنة والقابلة للتطوير لمساعدة الأشخاص على التركيز على الأمور الأكثر أهمية، حتى يتمكنوا من تلبية متطلبات العملاء اليوم مع التحول المستمر للغد.
Setupad
setupad.com
Setupad عبارة عن منصة شاملة لتحقيق الدخل مصممة لمساعدة الناشرين على زيادة إيرادات الإعلانات إلى أقصى حد من خلال حلول مرنة وخبرة صناعية. بصفته شريكًا معتمدًا للناشرين في Google (GCPP) وعضوًا في Prebid، يقدم Setupad خيارات موثوقة وعالية الأداء للناشرين من جميع الأنواع. تسمح منصة الخدمة الذاتية للناشرين العمليين بإدارة إعدادات Prebid بشكل مستقل دون دعم تكنولوجيا المعلومات، في حين يمكن إضافة Setupad Bidder إلى مجموعات الإعلانات الحالية، ودمج مصادر الطلب المتميزة لتعزيز المنافسة والإيرادات. بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن تجربة مُدارة بالكامل، توفر Managed Prebid تحسينًا شاملاً يديره فريق خبراء Setupad. بفضل عروض Setupad المتنوعة، يمكن للناشرين توسيع نطاق استراتيجيات تحقيق الدخل الخاصة بهم بفعالية وبثقة.
Wice CRM
wice.de
جرب نظام برنامج Wice CRM مجانًا. CRM On Demand من السحابة أو مستضاف في مقر عملك كـ CRM On Premise. اكتشف الآن.
Fireberry
fireberry.com
باستخدام Fireberry، يمكنك بسهولة إدارة جميع احتياجات عملك من خلال نظام سهل الاستخدام. تواصل مع عملائك مباشرة من خلال النظام، وتتبع أي معلومات عمل تحتاجها باستخدام كائنات وحقول مخصصة. دع Fireberry يعمل لصالحك من خلال عمليات التشغيل الآلي، حيث يمكنك تشغيل المهام اليومية بكفاءة. قم بتصنيف التذاكر والرد عليها بسهولة باستخدام الحقول والاستجابات التي تم إنشاؤها بواسطة AI Assistant. ستساعدك لوحات المعلومات والتقارير على اتخاذ قرارات مستنيرة لتحسين أعمالك. تساعدك عمليات التكامل المضمنة مثل Google وOffice 365 وFacebook على مركزية عملك في مكان واحد. إذا كان هناك أي شيء تحتاجه ولم يتم تضمينه بالفعل في النظام، فيمكنك بسهولة دمج الجهات الخارجية باستخدام واجهات برمجة التطبيقات.
PracticeSuite
practicesuite.com
PracticeSuite عبارة عن فواتير طبية شاملة قائمة على السحابة، وإدارة دورة الإيرادات، وبرنامج السجلات الصحية الإلكترونية، وبوابة الممارسة، وبرنامج إدارة علاقات العملاء للتسويق.
Leadsales
leadsales.io
CRM لتطبيقات WhatsApp و Facebook و Instagram قم بمركزة محادثاتك في أعمدة، وقم بتعيينها تلقائيًا لفرق المبيعات وخدمة العملاء لديك
PhingooCRM
phingoocrm.com
PhingooCRM هو حل CRM قائم على السحابة مصمم خصيصًا لمراكز الاتصال الحديثة، ومجهز بأدوات متقدمة لإدارة الموارد بشكل فعال. جميع أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) قابلة للتكيف بدرجة كبيرة، ومصممة لتلبية الاحتياجات والعمليات الفريدة لمؤسستك. إذا كنت تتطلع إلى تنفيذ PhingooCRM أو تستخدمه بالفعل، فمن المهم ملاحظة أن التحديثات والتصحيحات وتغييرات التكوين يمكن أن تؤدي إلى تعقيد الأمور بمرور الوقت. يعد ضمان بقاء تعديلاتك المخصصة فعالة بعد هذه التحديثات أمرًا بالغ الأهمية. تقليديًا، تقوم فرق ضمان الجودة أو الأعضاء المعينون بإجراء هذه الفحوصات يدويًا. ومع ذلك، مع نمو مؤسستك، يمكن أن يصبح سير عمل PhingooCRM معقدًا، ويزداد حجم البيانات بشكل كبير. يمكن أن يتطلب الاختبار اليدوي عمالة كثيفة وعرضة للأخطاء، مما يجعل من الصعب تغطية جميع جوانب النظام. وهنا يأتي دور أتمتة الاختبار، مما يساعدك على التغلب على تحديات التحقق بكفاءة. يمكن أن يوفر الكثير من الوقت ويضمن عمليات سلسة بأقل جهد. ومع ذلك، هناك بعض التحديات التي يجب مراعاتها: * التحديثات والصيانة المستمرة: أنظمة إدارة علاقات العملاء مثل PhingooCRM تتطور باستمرار، مما يعني أن البرامج النصية للأتمتة الخاصة بك قد تتعطل مع الإصدارات الجديدة. يمكن أن يصبح تتبع هذه التغييرات وتحديث البرامج النصية للاختبار أمرًا مرهقًا. * واجهة مستخدم معقدة: تكمن قوة أنظمة إدارة علاقات العملاء في قدرتها على إدارة سير عمل الأعمال المعقدة، مما قد يؤدي إلى واجهة مستخدم معقدة تتميز بمعرفات الكائنات الديناميكية وإطارات iFrames المتداخلة وأشجار الكائنات التفصيلية. يمكن أن تبدو أتمتة هذه العناصر باستخدام الأدوات التقليدية وكأنها تجميع أحجية معًا. * التقارير المخصصة: تم تصميم التقارير وفقًا لمتطلباتك المحددة، وغالبًا ما تتطلب أتمتتها باستخدام الأدوات القديمة خبرة برمجية من مهندسيك. * إدارة بيانات الاختبار: تتطلب إدارة كميات كبيرة من البيانات والمعلومات الحساسة اتباع نهج دقيق. تعد الإدارة الفعالة لبيانات الاختبار ضرورية لاستخراج بيانات الاختبار وإخفائها وتحريرها والحفاظ عليها بشكل آمن. * الموظفون المهرة: يمكن أن يمثل العثور على مهندسين ذوي خبرة بارعين في أدوات الأتمتة والبرمجة والاحتفاظ بهم تحديًا كبيرًا.
EventTitans
eventtitans.com
يعد EventTitans حلاً قويًا وقابلاً للتخصيص للأحداث بجميع أحجامها، بما في ذلك الأحداث التجريبية المباشرة والمختلطة وثلاثية الأبعاد/ثنائية الأبعاد. إنها منصة تتمحور حول الراعي وتضم أكثر من 150 ميزة وتخصيصًا، وهي مصممة لأتمتة الأحداث. تعمل منصتنا على تبسيط الإدارة في كل خطوة، بدءًا من مرحلة ما قبل الحدث وحتى مرحلة ما بعد الحدث، كما تعمل على أتمتة العملية بأكملها، مما يوفر تكلفة الإدارة والوقت بنسبة 50% تقريبًا. مهمتنا هي تعزيز المشاركة - أولاً وقبل كل شيء - لتحقيق نتائج أعمال أكبر لك. EventTitans عبارة عن نظام أساسي لإدارة الأحداث الكل في واحد يعمل على تسهيل جميع الوظائف المهمة بدءًا من إصدار التذاكر، وتبسيط عملية التسجيل الذاتي للحاضرين/الراعيين/المتحدثين، واللعب، وتسجيل وصول الضيوف/تسجيل دخولهم، ومشاركة الحضور لالتقاط الصور المهمة في الوقت الفعلي تحليلات الحدث. يساعدك نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) المدمج لدينا على استيراد أو تصدير جهات الاتصال وتتبع الطلبات وإرسال رسائل البريد الإلكتروني المجمعة وتسجيل الاستطلاعات وغير ذلك الكثير. يضمن التفاعل مع تجربتك العميقة ذات العلامة التجارية، إلى جانب فريق نجاح العملاء الاستباقي والمتفرغ لدينا، أن يكون كل حدث يتم تنفيذه على منصتنا مثاليًا في كل مرة. اسألنا عن تطوير لوحة معلومات الأحداث المخصصة لدينا وتخصيصات الميزات التي يمكن أن تساعد في تبسيط العمليات الخاصة بك، وتعزيز مشاركة الحضور، ورفع مستوى النجاح الشامل لأحداثك. فريقنا على استعداد لمساعدتك في إنشاء حل مخصص يلبي احتياجاتك الخاصة ويزيد من إمكانات الحدث الخاص بك.
Centrium CRM
centriumcrm.com
برنامج CRM بسيط لعملك. سيساعدك Centrium أنت وفريقك على إدارة جهات الاتصال وإبرام الصفقات وتتبع العمل الذي يجب إنجازه.
ContactWise
contactwise.io
CRM - إدارة الاتصال أو التأسيس أو علاقات العملاء، هو تطبيق يمتد عبر الصناعات والقطاعات التي تتراوح من حكومة الولاية والحكومة المحلية إلى مؤسسات المبيعات إلى مؤسسات التعليم العالي. ContactWise عبارة عن منصة مبتكرة لمركز اتصال قائم على السحابة مع محرك توجيه متقدم يعتمد على البيانات لمساعدة الشركات على تحسين مبيعاتها ورضا العملاء والاحتفاظ بهم.
Figpii
figpii.com
FigPii عبارة عن نظام أساسي لتحسين التحويل يسمح لك بتحديد مناطق المشكلات على موقعك واختبار حلولك للتأكد من أنها تزيد التحويلات. يتضمن النظام الأساسي خرائط حرارية ومقاطع فيديو لإعادة تشغيل الجلسة والاستطلاع عبر الإنترنت واختبار AB المزيد من التحويلات. إيرادات أعلى. تجارب أفضل للعملاء. احصل على صورة كاملة لتفاعلات المستخدم، وتخلص من إحباطات العملاء، وأطلق الاختبارات وأطلق العنان لإمكانات الإيرادات غير المستغلة لموقعك على الويب.