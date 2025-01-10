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برامج إدارة علاقات العملاء - التطبيقات الأكثر شعبية - الفلبين
تم تصميم برنامج CRM، وهو اختصار لإدارة علاقات العملاء، لتتبع علاقات العملاء وإدارتها بشكل فعال. إنه بمثابة نظام شامل لتسجيل وتنظيم التفاعلات بين الشركة وآفاقها وعملائها الحاليين. يقوم هذا البرنامج بدمج بيانات العملاء الأساسية، بما في ذلك معلومات الاتصال وسجل التفاعل وملخصات المعاملات، في سجل مركزي ومحدث. يستخدم برنامج CRM بشكل أساسي في أقسام المبيعات، ويعمل كمركز مركزي لأتمتة فريق المبيعات (SFA). ويمكن دمجه بسلاسة مع العديد من تطبيقات الأعمال الأخرى، مثل منصات التجارة الإلكترونية، وبرامج أتمتة التسويق، وبرامج خدمة العملاء، وبرامج CPQ. يضمن هذا التكامل تجربة متزامنة ومحسنة للعملاء طوال رحلة العميل بأكملها. تقدم بعض حلول إدارة علاقات العملاء (CRM) مجموعة واسعة من الوظائف المتكاملة المتعلقة بالعملاء، مما يوفر وظائف شاملة تتضمن أتمتة التسويق أو مكتب المساعدة أو أدوات التجارة الإلكترونية أو تخطيط موارد المؤسسات (ERP) أو إدارة المشاريع أو إدارة موقع الويب. يلغي هذا النهج الشامل الحاجة إلى حلول إضافية وهو مفيد بشكل خاص للشركات الصغيرة والمتوسطة. من ناحية أخرى، تركز حلول إدارة علاقات العملاء (CRM) المستقلة في المقام الأول على الوظائف المتعلقة بالمبيعات، مثل إدارة جهات الاتصال والحسابات وخطوط الأنابيب، دون تسويق مكثف أو مكتب مساعدة أو ميزات أخرى غير متعلقة بالمبيعات.
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HighLevel
gohighlevel.com
HighLevel عبارة عن منصة مبيعات وتسويق ذات علامة بيضاء للوكالات والمستشارين الرقميين. تشتمل الوظائف على إدارة علاقات العملاء (CRM) مع القوائم الذكية، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية القصيرة ثنائية الاتجاه، والرسائل النصية القصيرة/المراسلة/Instagram الموحدة، DM/Whatsapp/GMB Chat، والمكالمات الصادرة، وتتبع المكالمات، وتسجيل المكالمات، والمتصل القوي، ومنشئ النماذج، ومنشئ الاستبيانات، ومنشئ المسار، ومنشئ مواقع الويب، الجدولة عبر الإنترنت، وأتمتة سير العمل، وإعداد التقارير، وخطافات الويب، والمزيد! تتضمن حسابات الوكالة حسابات فرعية (موقعية) غير محدودة لعملائك والتي يمكن استنساخها لتسريع عمليات الإعداد. قم بإحضار بيانات اعتماد Twilio وSMTP الخاصة بك لتشغيل حسابك، مما يتيح لك الوصول إلى أسعار الجملة على البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية والرسائل النصية القصيرة. ابدأ بتجربة مجانية مدتها 14 يومًا!
Hubspot
hubspot.com
تقدم HubSpot منصة كاملة للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء وبرامج إدارة علاقات العملاء - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ باستخدام الأدوات المجانية، وقم بالترقية مع تقدمك. مع Marketing Hub، تتوفر جميع أدواتك وبياناتك التسويقية على منصة واحدة قوية وسهلة الاستخدام. ستوفر وقتًا ثمينًا وستحصل على كل السياق الذي تحتاجه لتوفير تجربة مخصصة تجذب العملاء المناسبين وتحولهم على نطاق واسع. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمسوقين الاحتفاظ بالبيانات في قلب كل ما يفعلونه لأن Marketing Hub تم إنشاؤه كجزء من منصة HubSpot CRM. عند استخدام منصة CRM الكاملة، يمكن للمسوقين تحقيق توافق لا مثيل له مع المبيعات لإثبات عائد الاستثمار والتحقق من صحة الاستثمارات. سواء كان الأمر يتعلق باستراتيجيات أو خدمات أو برامج - يتيح لك HubSpot توسيع نطاق شركتك، وليس التعقيد. لدى HubSpot كل ما تحتاجه لتنمو بشكل أفضل.
ClickUp
clickup.com
ClickUp عبارة عن منصة إنتاجية شاملة. إنه المركز الذي تجتمع فيه الفرق معًا للتخطيط للعمل وتنظيمه والتعاون فيه باستخدام المهام والمستندات والدردشة والأهداف ولوحات المعلومات والمزيد. يتم تخصيص ClickUp بسهولة ببضع نقرات فقط، ويتيح للفرق من جميع الأنواع والأحجام تقديم العمل بشكل أكثر فعالية، مما يعزز الإنتاجية إلى آفاق جديدة.
Zoho CRM
zoho.com
يمكنك إدارة أعمالك بالكامل باستخدام مجموعة Zoho من أدوات الإنتاجية عبر الإنترنت وتطبيقات SaaS. أكثر من 50 مليون مستخدم يثقون بنا في جميع أنحاء العالم. جرّب خطتنا المجانية للأبد!
RingCentral
ringcentral.com
يعد RingCentral Contact Center أحد حلول مشاركة العملاء متعددة القنوات مع الصوت وأكثر من 30 قناة رقمية وخيارات الذكاء الاصطناعي المتقدمة للخدمة الذاتية مثل الروبوتات وأدوات التواصل الاستباقية والوكلاء الظاهريين الأذكياء الذين يفهمون نوايا العملاء. إنه يوفر أكثر من 300 عملية تكامل تم إنشاؤها مسبقًا (بما في ذلك إدارة علاقات العملاء الرائدة) وحل متكامل تمامًا لإدارة مشاركة القوى العاملة والتحليلات. تم دمج مركز الاتصال RingCentral بشكل وثيق مع حل RingCentral MVP، مما يوفر للعملاء فوائد البنية التحتية الصوتية على مستوى المؤسسات والاتصالات الموحدة المتكاملة التي تتيح التعاون السلس بين الوظائف.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com، Inc. هي شركة برمجيات أمريكية قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. توفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء وأتمتة التسويق والتحليلات وتطوير التطبيقات. في عام 2020، صنفت مجلة Fortune شركة Salesforce في المرتبة السادسة في "قائمة أفضل 100 شركة للعمل لديها"، بناءً على استبيان رضا الموظفين.
ActiveCampaign
activecampaign.com
يقوم ActiveCampaign for Marketing بتوصيل كل أداة وقناة تستخدمها في عملك لإشراك العملاء في كل حالة من مراحل دورة حياة العميل. استخدم البيانات من التسويق عبر البريد الإلكتروني، ووسائل التواصل الاجتماعي، والإعلانات الرقمية، وموقع الويب الخاص بك، لتخصيص نقاط اتصال مخصصة مع جهات الاتصال الخاصة بك - مما يضمن أن التسويق الخاص بك فعال وجذاب ولا يُنسى دون أن يكلفك الوقت. نحن نجعل التشغيل الآلي يعمل لصالحك حتى تتمكن من التركيز على اللمسات الشخصية التي تميز عملك، والتأكد من أنك لم تفوت أي خطوة مع أي من عملائك. ما هي بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها باستخدام ActiveCampaign؟ - أتمتة التجارب المخصصة عبر جميع نقاط اتصال العملاء - تتبع تفضيلات المشتري وسلوكه والعديد من السمات المخصصة عبر دورة حياة العميل بالكامل لتقسيم أعمق وتواصل أكثر فعالية - تخصيص عمليات الإرسال بناءً على أي معلمة تقريبًا، بحيث يتم استهداف رسائلك دائمًا للجهة الصحيحة الجمهور - استخدم البيانات من دورة حياة العميل بأكملها لاختيار أفضل محتوى ووقت الإرسال وقناة التسليم لكل عميل - قم بإنشاء حملات مخصصة بالكامل بأقل جهد، ثم قم بتحسين استراتيجية الإرسال الخاصة بك في الوقت الفعلي بناءً على سلوكيات العملاء - قم بتكرار التجربة الشخصية لكل عميل، بغض النظر عن حجم عملك
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive هي أداة CRM (إدارة علاقات العملاء) تركز على المبيعات وتحب الفرق من جميع الأحجام استخدامها. مع أكثر من 100.000 عميل مدفوع الأجر منتشرين في 179 دولة، يتم جذب فرق المبيعات من خلال تصميم إدارة علاقات العملاء (CRM) البسيط والقوي الذي يعطي الأولوية لسهولة الاستخدام. عند استخدام Pipedrive، لا يتم إغفال أي شيء، مما يسمح لفريقك بقضاء وقت أقل في حفظ الملفات ووقت أطول في البيع، باستخدام برنامج CRM الذي يتميز بالمرونة والقوة.
ConnectWise Manage
connectwise.com
تم تصميم ConnectWise PSA (المعروف سابقًا باسم ConnectWise Manage) للشركات التي تبيع التكنولوجيا وتخدمها وتدعمها، وهي منصة رائدة لإدارة الأعمال في جميع أنحاء العالم. يعتمد موفرو حلول التكنولوجيا (TSPs) على ConnectWise PSA لتحقيق قدر أكبر من المساءلة والكفاءة التشغيلية والربحية. من خلال الاستفادة من السحابة، تعمل ConnectWise PSA على تسهيل أتمتة العمليات التجارية وإدارة مكتب المساعدة وخدمة العملاء والمبيعات والتسويق وإدارة المشاريع وتحليلات الأعمال التي تعمل على تبسيط عمليات الشركة بشكل كبير. ConnectWise PSA هو المركز المركزي الذي يمنح مقدمي خدمات الاتصالات رؤية شاملة وتحكمًا كاملاً في أعمالهم. يتيح ConnectWise PSA أيضًا لمستخدميه الوصول إلى شبكة قوية من الأفكار والخبراء والحلول. نظرًا لكونها شركة مخضرمة في صناعة خدمات التكنولوجيا، فقد كانت ConnectWise PSA منصة إدارة الأعمال الرائدة لشركات التكنولوجيا لأكثر من 15 عامًا.
Podio
podio.com
Podio هي قاعدة بيانات تعاونية مرنة ومخصصة تمكنك من تسريع وتبسيط عملك. حل شامل لتسريع الإنتاجية ورقمنة العمليات الأساسية وتبسيط جمع البيانات وأتمتة سير عمل المستندات في أداة واحدة آمنة. يمكن لـ Podio أتمتة عمليات الأعمال والمستندات المهمة وتشغيلها وتأمينها مما يقلل من العمل اليدوي ويزيد من الكفاءة. قم بتحويل كيفية إنجاز العمل من خلال نماذج متعددة الاستخدامات، وجمع بيانات قوي، وسير عمل المستندات والعميل الآلي - يمكنك تخصيص كل ذلك ببضع نقرات بسيطة. من الصناعات الرئيسية مثل الوكالات الإبداعية والخدمات القانونية وشركات المحاسبة والعقارات والبناء / التصنيع إلى مجالات الإدارات الرئيسية - المبيعات والموارد البشرية والتسويق والشؤون القانونية والمالية. تساعد قدرة Podio على ربط الفرق المتنوعة والعمليات المتباينة آلاف الشركات على تحسين عملياتها بالكامل في مكان واحد. باستخدام Podio، امنح فريقك أداة واحدة لأتمتة العمليات في الوقت المناسب والتي يتم توحيدها في أداة واحدة. من تبسيط عملية جمع بيانات العميل إلى أتمتة تفاعلات العميل واتفاقياته، يعمل Podio على تبسيط الأنشطة الأساسية لشركتك.
Bigin
bigin.com
Bigin عبارة عن نظام إدارة علاقات عملاء (CRM) خفيف الوزن تم تصميمه خصيصًا للشركات الصغيرة. يأتي مزودًا بواجهة سهلة الاستخدام تجعل إدارة خطوط الأنابيب وإضافة الملاحظات وتحديث السجلات وجدولة المتابعة أمرًا سهلاً وتساعد على التركيز على الأمور الأكثر أهمية - إغلاق المزيد من الصفقات.
Freshsales
freshworks.com
قم بتسريع إيراداتك من خلال المبيعات المستندة إلى السياق قم بتخصيص المشاركة، واختصر دورة مبيعاتك، وقم بتنمية أعمالك من خلال Freshsales مجموعة منتجات مليئة بالميزات للشركات من جميع الأحجام. تحديث البرامج السحابية التي سيحبها فريقك. الدعم | مبيعات | اي تي اس ام | سحابة PBX
Keap
keap.com
Keap عبارة عن منصة متكاملة لإدارة علاقات العملاء وأتمتة المبيعات والتسويق مصممة لتنمية أعمالك. باستخدام Keap، ستتمكن بسهولة من التقاط جميع العملاء المحتملين وتنظيمهم وتتبعهم ورعايتهم لزيادة المبيعات والإيرادات. ولضمان نجاحك، تقدم Keap أيضًا تدريبًا متخصصًا وتدريبًا متعمقًا ودعمًا متميزًا ومجتمعًا مخصصًا من رواد الأعمال.
Odoo
odoo.com
Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية والفواتير والمحاسبة والتصنيع والمستودعات وإدارة المشاريع وإدارة المخزون. إصدار المجتمع هو برنامج حر، مرخص بموجب GNU LGPLv3. هناك أيضًا إصدار "Enterprise" خاص به، والذي يحتوي على ميزات وخدمات إضافية. يتم تنسيق الكود المصدري للإطار ووحدات تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الأساسية بواسطة شركة Odoo S.A. ومقرها بلجيكا.
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc. هي شركة أمريكية للحوسبة السحابية تأسست عام 1998 ويقع مقرها الرئيسي في سان ماتيو، كاليفورنيا، وهي تقدم برامج وخدمات لإدارة الشؤون المالية للأعمال والعمليات والعلاقات مع العملاء. تم تصميم برامجها وخدماتها للشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة مع وحدات لتخطيط موارد المؤسسات (ERP) وإدارة علاقات العملاء (CRM) ودعم البرامج والإدارة (PSA) والتجارة الإلكترونية. استحوذت شركة Oracle Corporation على NetSuite مقابل ما يقرب من 9.3 مليار دولار أمريكي في نوفمبر 2016. تتم إدارة وحدة أعمال Oracle Netsuite التي تم تشكيلها حديثًا من قبل نائب الرئيس التنفيذي إيفان جولدبيرج باعتباره Cloud ERP من Oracle للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
Deskera
deskera.com
Deskera هو منصة متكاملة حائزة على جوائز تمكن SMBs من التوسع بشكل أسرع مع عدد أقل من الأدوات. من المتاجر إلى مصانع التصنيع ، تستخدم مئات الآلاف من الشركات الصغيرة والمتوسطة Deskera لإدارة المحاسبة ، المخزون ، كشوف المرتبات ، المبيعات ، وأتمتة التسويق.
Brevo
brevo.com
في مشهد الأعمال التنافسي اليوم، يعد تقديم خدمة عملاء استثنائية أمرًا بالغ الأهمية لبناء علامة تجارية مزدهرة. مع تطبيق Conversations by Brevo، يمكنك الارتقاء بدعم عملائك إلى آفاق جديدة مع تعزيز المبيعات وتنمية علاقات دائمة مع العملاء. تعمل منصتنا القوية والمتكاملة على تمكين فريقك من تقديم دعم رفيع المستوى وتبسيط عمليات خدمة العملاء لديك. الحديث الحقيقي، في الوقت الحقيقي تدمج المحادثات البريد الإلكتروني والدردشة المباشرة وقنوات التواصل الاجتماعي مثل Facebook وWhatsApp وInstagram. لا مزيد من خلط علامات التبويب أو النسخ واللصق. مركزية جميع تفاعلات العملاء في موجز واحد مناسب. تحويل الزوار إلى عملاء وإطلاق العنان لنمو الإيرادات قم بإشراك العملاء المحتملين من خلال أداة الدردشة المباشرة وروبوتات الدردشة الخاصة بنا، مما يضمن قيامهم بالتحويل قبل مغادرة موقعك. الاحتفاظ بالعملاء الحاليين ورعايتهم لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات في المشهد التنافسي الحالي. الكفاءة في متناول يدك يمكنك توفير الوقت باستخدام الردود الجاهزة التي تتميز بمتغيرات حديثة. أنشئ مركز مساعدة شاملاً لمعالجة الأسئلة الشائعة وتقليل الاستفسارات المتكررة. استفد من أدوات الخدمة الذاتية والأتمتة لإجراء محادثات أكثر فائدة. استخدم تطبيق الهاتف المحمول Brevo Conversations لنظام Android أو iOS أثناء التنقل. التكامل السلس وتوحيد البيانات تتكامل المحادثات التي تقدمها Brevo بسلاسة عبر منتجات Brevo وخارجها، مما يوفر لك مركزًا موحدًا لقيادة العملاء. قم بإدارة مسارات التسويق الخاصة بك بسهولة والمزيد من خلال عمليات التكامل العميقة مع WordPress وShopify وWooCommerce وغيرها. قم بتبسيط عمليات الشحن والإرجاع والمراجعات وبرامج الولاء ووظائف الأعمال الأساسية الأخرى. احصل على رؤية شاملة لكل عميل من خلال جمع ودمج كافة البيانات ذات الصلة في مكان واحد. انضم إلى أكثر من 500000 شركة اختارت Brevo واستمتع بتجربة قوة وبساطة المحادثات التي تقدمها Brevo. سواء كنت شركة صغيرة أو مؤسسة، فقد قمنا بتصميم خطط مصممة لتلبية احتياجاتك.
Scoro
scoro.com
Scoro هو برنامج شامل لإدارة العمل مصمم خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفريدة لشركات الخدمات التي سئمت من التعامل مع الأنظمة المفككة وأعباء العمل غير المتوقعة وتقلص هوامش الربح. بفضل ميزاته القوية وواجهته البديهية، يهدف Scoro إلى تبسيط وتحسين سير العمل بالكامل للوكالات والاستشارات وشركات الخدمات المهنية الأخرى، وتزويدهم بمنصة موحدة لإدارة جميع جوانب عملياتهم، بدءًا من عرض الأسعار وحتى النقد. من خلال دمج الوظائف الأساسية مثل إدارة المشروع، وتتبع الوقت، والتعاون، وإعداد الفواتير، وإعداد التقارير في حل واحد، يزيل Scoro متاعب التبديل بين الأدوات المختلفة ويجلب التماسك إلى عملية العمل. فهو يمكّن الشركات من التحكم بشكل أفضل في مشاريعها، وتخصيص الموارد بكفاءة، ومراقبة التقدم في الوقت الفعلي، وبالتالي تعزيز الإنتاجية وضمان تسليم المشروع في الوقت المناسب. تعمل رؤى وتحليلات Scoro المستندة إلى البيانات على تمكين الشركات من اتخاذ قرارات مستنيرة وتحديد مجالات التحسين ودفع النمو والربحية بشكل عام. في عالم تواجه فيه شركات الخدمات تعقيدًا ومنافسة متزايدة، تقف Scoro كحليف موثوق به، حيث تقدم حلاً شاملاً لتحسين العمليات وتحسين الربحية وتحقيق النجاح على المدى الطويل.
Constant Contact
constantcontact.com
شركة Constant Contact, Inc. هي شركة تسويق عبر الإنترنت، يقع مقرها الرئيسي في والثام، ماساتشوستس، ولها مكاتب إضافية في لوفلاند، كولورادو؛ ونيويورك، نيويورك. يوفر Constant Contact أدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والفعاليات لمساعدة الشركات الصغيرة على تنمية قاعدة عملائها.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay هو برنامج الكل في واحد للتسويق والمبيعات ودعم CRM رقم 1 في العالم وبأسعار معقولة ويدعم أكثر من 29500 شركة متنامية حول العالم. يساعد EngageBay الشركات على اكتساب زوار الويب وإشراكهم ورعايتهم وتحويلهم إلى عملاء سعداء وتنمية أعمالهم 5 مرات وأكثر. يقدم EngageBay عددًا كبيرًا من الميزات بما في ذلك: - إدارة علاقات العملاء (CRM) الكل في واحد بسيطة وقوية - برنامج أتمتة التسويق سهل الاستخدام - التسويق عبر البريد الإلكتروني - برنامج الدردشة المباشرة المجاني - برنامج مكتب المساعدة القوي - تسلسل البريد الإلكتروني - الصفحات المقصودة - نماذج الويب لجذب العملاء المحتملين عبر الإنترنت - رؤية 360 درجة للعملاء عبر أقسام التسويق والمبيعات والدعم - برنامج جدولة المواعيد - برنامج إدارة جهات الاتصال - برنامج CRM مجاني وغيرها الكثير.
Ringy
ringy.com
يعتمد نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) على ما هو أكثر أهمية وهو التواصل! المحادثات تؤدي إلى المبيعات. Ringy يتعامل معهم من أجلك. قم بتحويل المكالمات إلى عملاء مع فريق مبيعات آلي في جيبك الخلفي. Ringy عبارة عن نظام إدارة علاقات عملاء (CRM) كامل مصمم لدعم فريقك وتعزيز الأداء وسد الفجوة بين رعاية العملاء المحتملين وإغلاق الصفقات. مع Ringy، تحصل الشركات المتنامية على أحدث ميزات إدارة علاقات العملاء (CRM) بسعر تنافسي.
Snov.io
snov.io
Snov.io هو كل ما تحتاجه لتنمية أعمالك! بفضل أدواتها الحائزة على جوائز لتوليد العملاء المحتملين، والتحقق من البريد الإلكتروني، والتواصل الآلي عبر البريد الإلكتروني، وإعداد البريد الإلكتروني، وإدارة العملاء، يمكنك أتمتة مبيعاتك وتسريعها على نطاق واسع.
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus عبارة عن منصة موحدة لتجربة العملاء تعمل على تمكين فرق المبيعات والتسويق والدعم لديك من العمل كفريق واحد على واجهة واحدة.
Zendesk Sell
zendesk.com
يعد تحقيق هدف الإيرادات الخاص بك مع تقديم تجربة رائعة للعملاء أمرًا صعبًا. Zendesk Sell يجعل الأمر سهلاً. Zendesk Sell هو نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) للمبيعات حديث يساعدك على تسريع الإيرادات، وهو سريع الإعداد وبديهي وسهل الحب. يتميز Sell بأدوات الإنتاجية والتحليلات المتقدمة وعرض كامل للعملاء بدءًا من المبيعات ووصولاً إلى الخدمة، ويوفر كل ما يحتاجه فريق المبيعات لديك في أداة مركزية واحدة. يعد Zendesk Sell جزءًا من مجموعة منتجات Zendesk المصممة لخلق تجارب أفضل للعملاء. تخدم Zendesk أكثر من 160.000 عميل عبر العديد من الصناعات بأكثر من 30 لغة. يقع المقر الرئيسي لشركة Zendesk في سان فرانسيسكو، وتدير مكاتب في جميع أنحاء العالم.
TeamWave
teamwave.com
TeamWave هو أفضل برنامج لإدارة علاقات العملاء وإدارة المشاريع ونظام إدارة الموارد البشرية للشركات الصغيرة. طريقة أفضل لإدارة مشاريعك وفريقك ومبيعاتك.
ConnectWise Home
connectwise.com
تم تصميم ConnectWise PSA (المعروف سابقًا باسم ConnectWise Manage) للشركات التي تبيع التكنولوجيا وتخدمها وتدعمها، وهي منصة رائدة لإدارة الأعمال في جميع أنحاء العالم. يعتمد موفرو حلول التكنولوجيا (TSPs) على ConnectWise PSA لتحقيق قدر أكبر من المساءلة والكفاءة التشغيلية والربحية. من خلال الاستفادة من السحابة، تعمل ConnectWise PSA على تسهيل أتمتة العمليات التجارية وإدارة مكتب المساعدة وخدمة العملاء والمبيعات والتسويق وإدارة المشاريع وتحليلات الأعمال التي تعمل على تبسيط عمليات الشركة بشكل كبير. ConnectWise PSA هو المركز المركزي الذي يمنح مقدمي خدمات الاتصالات رؤية شاملة وتحكمًا كاملاً في أعمالهم. يتيح ConnectWise PSA أيضًا لمستخدميه الوصول إلى شبكة قوية من الأفكار والخبراء والحلول. نظرًا لكونها شركة مخضرمة في صناعة خدمات التكنولوجيا، فقد كانت ConnectWise PSA منصة إدارة الأعمال الرائدة لشركات التكنولوجيا لأكثر من 15 عامًا.
SaleSmartly
salesmartly.com
منصة اتصالات العملاء متعددة القنوات، والتي تدمج الدردشة المباشرة وWhatsApp وFacebook Messenger وInstagram وTelegram وLine والبريد الإلكتروني وWeChat. جميع الميزات لمساعدتك على تقديم دعم أسرع وأفضل: * مركزية جميع رسائلك متعددة القنوات في مكان واحد - انخرط بسلاسة في المبيعات أو التسويق أو الخدمة من خلال الدردشة المباشرة وMessenger وWhatsApp وTelegram وInstagram وLine وEmail وWeChat والمزيد، مما يضمن تجربة موحدة للعملاء. * استكمال دعم العملاء في ثوانٍ، وليس ساعات - تقليل أوقات الاستجابة وزيادة الكفاءة من خلال التخلص من المهام المتكررة من خلال التشغيل الآلي المدمج لدينا. اعمل بشكل أكثر ذكاءً، وليس بجهد أكبر، حتى تتمكن من التركيز على تنمية أعمالك. * تتيح الدردشة المشتركة للفرق التعاون بكفاءة مع الانضباط والتخطيط - دمج جميع قنوات المراسلة في واجهة خلفية واحدة والتعاون بكفاءة عبر الفرق من خلال التوزيع الآلي للدردشة وتوزيع الجلسات الداخلية. * تقسيم عملائك وتتبعهم وتحليلهم بكفاءة وسهولة في مكان واحد - إنشاء قواعد بيانات جهات الاتصال والوصول إلى سجل أنشطة جهات الاتصال الكامل وسجل التصفح ومزامنة بياناتك مع نظام المعلومات الخاص بك. * تتبع المؤشرات والاتجاهات الرئيسية - تُظهر المقاييس المرئية متعددة الأبعاد بوضوح الروابط بين أنواع الاستعلام والقنوات والعملاء والمنتجات والمبيعات والمزيد. اجعل البيانات سهلة القياس ومشاركتها لمساعدتك في تطوير خطط العمل. * تحدث بلغة العميل، حتى لو لم تكن لغتك الأم - تتيح لك ترجماتنا الفورية التواصل بثقة مع عملائك والاستفادة من الأسواق الدولية.
Zendo
getzendo.io
Zendo هو برنامج الكل في واحد لتبسيط خدمات البيع، بدءًا من الخدمات المخصصة والمنتجات وحتى الاشتراكات. فهو يساعد رواد الأعمال والوكالات على تسريع عملياتهم الداخلية بمساعدة الأتمتة. قم بإنشاء سير العمل الخاص بك، وقم بإنشاء الفواتير تلقائيًا، وافتخر بكتالوج الخدمة ذي المظهر الاحترافي، حيث يمكن لعملائك إجراء عملية شراء بسهولة. إنه حل بسيط وأنيق، بدلاً من لوحة المعلومات، يقترح الدردشة كمركز للعمليات، حيث يقوم كل طلب عميل جديد بإنشاء سلسلة محادثة. إنه المكان الذي ترسل فيه عروض الأسعار والفواتير والمدفوعات والرسائل. انسَ أمر التبديل بين علامات التبويب أو التطبيقات تمامًا وافعل كل شيء في مكان واحد. يمكن تصميم Zendo بنفسك من خلال مجموعة متنوعة من خيارات الملصقات البيضاء، بدءًا من النطاق المخصص وحتى الألوان ذات العلامات التجارية وحتى برنامج الدردشة الآلي الخاص بك! اجمع فريقك واجعل عملك يزدهر من خلال هذا البرنامج البديهي سهل الاستخدام.
Markate
markate.com
Markate.com: أدوات قوية لإدارة علاقات العملاء وإدارة الوظائف وأتمتة التسويق لمقدمي الخدمات المنزلية يعد تطبيق Markate مثاليًا لكل شركة خدمات تبحث عن حل إدارة شامل وبأسعار معقولة وجاهز للجوال وسهل الاستخدام. تعرف على كيفية مساعدة Markate لأعمالك. * عملك، طريقك مع Markate ماركيت شركاء معك، يعملون معًا لتحقيق أهداف عملك. * تبسيط العمليات الخاصة بك لتحقيق الكفاءة تم تصميمه لتقليل الأعمال الورقية وأتمتة العمليات وتوفير وقتك. * حلول مرنة وبأسعار معقولة تناسب احتياجاتك تم تصميمه لتمكين الشركات الصغيرة ومساعدتها على العمل بكفاءة أكبر مع تقليل النفقات. * تعظيم الوقت والموارد والأرباح إنه هنا لتبسيط عملياتك حتى تتمكن من التركيز على ما يدفع عملك حقًا إلى الأمام. * حافظ على العملاء مدى الحياة مجهزة بأدوات التسويق المصممة لزيادة الاحتفاظ بالعملاء، وهو جانب حاسم في عملك الناجح.
Refrens
refrens.com
Refrens ABC هي أبسط طريقة لالتقاط العملاء المحتملين وإدارتهم وتتبعهم وتحويلهم في مكان واحد. 1. احصل على العملاء المتوقعين تلقائيًا من خلال التقاط العملاء المحتملين ونماذج الاتصال بموقع الويب 2. إدارة العملاء المتوقعين عبر خطوط أنابيب المبيعات المتعددة 3. تعيين العملاء المحتملين المناسبين لمديري المبيعات المناسبين وتتبع نشاطهم 4. التواصل مع العملاء المحتملين عبر البريد الإلكتروني وWhatsApp 5. احصل على معلومات مفصلة عن موظفي المبيعات إعداد التقارير والإيرادات المستقبلية المحتملة 6. إرسال عروض الأسعار والفواتير وأوامر المبيعات ببضع نقرات 7. والمزيد من الأشياء لتبسيط سير عمل المبيعات لديك...
AllClients
allclients.com
النظام رقم 1 لإدارة العملاء وأتمتة التسويق للشركات الصغيرة جدًا. مصممة للشركات الصغيرة جدا. يمكنك إدارة جهات الاتصال الخاصة بك بسهولة، وإرسال رسائل البريد الإلكتروني، ووضع التسويق الخاص بك في وضع التشغيل التلقائي.
LoudCrowd
loudcrowd.com
LoudCrowd هو العرض الأول والأفضل الذي يساعد العلامات التجارية على تحقيق الدخل بشكل أفضل من منشئي المحتوى من خلال Influencer Storefronts، وفقًا لشروط العلامة التجارية. تقدم LoudCrowd أفضل العلامات التجارية في مجال التجارة الإلكترونية (Gymshark وboohoo وما إلى ذلك) وهو حل تجاري منشئ المحتوى للتنافس فعليًا مع لاعبين متفجرين من جهات خارجية مثل TikTok Shop وAmazon Influencer Storefronts والمزيد. لا يستعيد عملاء LoudCrowd الإيرادات الحيوية من اللاعبين الخارجيين فحسب، بل يشهدون أيضًا زيادة كبيرة في معدلات التحويل التابعة لمنشئي المحتوى (CVR) ومتوسط قيم الطلب (AOV)، وتكاليف اكتساب العملاء (CPA) أرخص بكثير. تعمل واجهات المتاجر المؤثرة في LoudCrowd من خلال السماح للعلامة التجارية بمنح أي منشئ صفحة مخصصة تحمل علامة بيضاء. يمكن لمنشئي المحتوى إنشاء حزم المنتجات بنفسك، ودمج المحتوى من Instagram وTikTok، وكسب عمولات على المبيعات التي يحققونها. يتم إنشاء الصفحات المقصودة المخصصة تلقائيًا، دون أي موارد تطوير خاصة بالعلامة التجارية. تمثل واجهات متاجر المؤثرين في LoudCrowd مستقبلاً للتسويق التابع لمنشئي المحتوى الذي يعمل لصالح العلامة التجارية.
vcita
vcita.com
تتيح لك vcita التركيز على تنمية أعمالك والبقاء منظمًا وتقديم تجارب استثنائية للعملاء من خلال منصة إدارة بديهية. قم بأتمتة المهام الإدارية التي تستغرق وقتًا طويلاً مثل تحصيل الدفعات والفوترة والجدولة وتذكيرات العملاء وإدارتها - تتبع تفاعلاتك مع العملاء من خلال حفظ الملاحظات وعرض سجل دفعات العملاء من لوحة معلومات سهلة الاستخدام.
Thryv
thryv.com
Thryv هو برنامج شامل لإدارة الأعمال الصغيرة يساعدك على تبسيط أعمالك حتى تتمكن من العودة إلى الأشياء التي تحبها. يتواصل أصحاب الأعمال الصغيرة بشكل أفضل ويحلون المزيد من تحديات الأعمال ويصبحون أكثر تنظيماً مع Thryv. كن شريكًا مع Thryv لتجاوز توقعات عملائك وتعزيز تواجدك عبر الإنترنت، كل ذلك من خلال تسجيل دخول واحد. يتضمن Thryv الدعم الأفضل في فئته، والمتوفر في أي وقت، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مع خبراء يفهمون الأهداف والاحتياجات الفريدة لأصحاب الأعمال الصغيرة. مقابض ثريف: * اتصالات العملاء * التقديرات والفواتير والمدفوعات * جدولة المواعيد * إدارة السمعة * إدارة وسائل التواصل الاجتماعي والمزيد! يقوم Thryv بأتمتة المهام ويضع العملاء في مركز أعمالك، باستخدام برنامج واحد سهل الاستخدام، مما يسهل الوصول إلى المزيد من العملاء، والبقاء منظمًا، والحصول على الأموال بشكل أسرع، وإنشاء التقييمات تلقائيًا. تسهل Thryv على العملاء ما يلي: * يمكنك العثور عليك عبر الإنترنت من خلال التقييمات والمراجعات والتواجد الاجتماعي ونتائج البحث الدقيقة. * التفاعل بسهولة وعلى الفور، وتلقي التذكيرات، وإرسال النصوص ورسائل البريد الإلكتروني وجدولة المواعيد. * ادفع لك دون عناء، واستلم الإيصالات على الفور، واعلم أن الأمر آمن، واختر كيفية الدفع. * ابق على تواصل مع الرسائل الآلية التي تطالبهم بالرد، وابق على اتصال واطلب التقييمات. يساعد برنامج Thryv الحائز على جوائز أكثر من 45000 شركة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا وأستراليا على تغيير طريقة قيامهم بأعمالهم وإدارة عملائهم.
Teamwork
teamwork.com
Teamwork.com هي المنصة الوحيدة التي تحتوي على أفضل عمليات عميل في فئتها مع إدارة المشاريع سهلة الاستخدام التي تحبها الفرق. توصيل العمل في الوقت المحدد وعلى الميزانية ، والقضاء على فوضى العميل ، وفهم الربحية ، كل ذلك في منصة واحدة. يقع مقره الرئيسي في كورك ، أيرلندا وأسسه فريق قام بتشغيل وكالة من قبل ، لدى Teamwork.com أكثر من 20.000 عميل في جميع أنحاء العالم مع فريق عالمي يضم أكثر من 350 موظفًا.
Teamleader
teamleader.eu
يزيل Teamleader المتاعب اليومية لإدارة الأعمال. يتيح لك برنامج إدارة العمل الخاص بنا بيع العمل وفواتيره وتنظيمه في مكان واحد. من خلال مركزة كل هذه المعلومات، يمكنك إيقاف انتشار فوضى المعلومات عبر صناديق البريد الوارد المختلفة وأوراق Excel والأدوات. يمكنك الحصول على نظرة عامة مثالية لفرص المبيعات والمشاريع والمدفوعات الجارية، بالإضافة إلى نظرة عميقة حول كيفية أداء عملك فعليًا. يتحكم أكثر من 60.000 شخص في عملهم كل يوم من خلال حلول إدارة العمل لدينا. من وكالات تكنولوجيا المعلومات والمسوقين الرقميين وصولاً إلى السباكين وشركات البناء. هل أنت مستعد لمزيد من الأعمال ومتاعب أقل؟
Striven
striven.com
عملك في أفضل حالاته. Striven هو برنامج متكامل لإدارة الأعمال يحتوي على كل ما تحتاجه لزيادة الإيرادات والعمل بكفاءة وتحسين العمليات. يعد Striven حلاً برمجيًا متكاملاً، حيث قمنا بدمج جميع الميزات الأساسية التي تحتاجها للمحاسبة والمبيعات والمشاريع والإدارة وإعداد التقارير في نظام واحد بسيط. تبسيط وتوحيد وتزدهر. مع Striven، لن تحتاج أبدًا إلى تطبيقات برمجية منفصلة وغير متصلة مرة أخرى. وأخيرًا، يمكنك إدارة عملك بالكامل من أي مكان وعلى أي جهاز.
Softr Studio
softr.io
يتيح لك Softr.io إنشاء بوابات العملاء والأدوات الداخلية لشركتك في دقائق، بدون تعليمات برمجية. إنه يعمل مع Airtable وGoogle Sheets. انضم إلى أكثر من 90.000 فريق يقومون ببناء بوابات لعملائهم أو شركائهم، والشبكات الداخلية للموظفين، وأدوات إدارة المشاريع، ولوحات المعلومات، وإدارة علاقات العملاء، وغير ذلك الكثير.
Salesflare
salesflare.com
جرّب Salesflare، برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM) البسيط رقم 1 للشركات الصغيرة التي تبيع خدمات B2B. التكامل مع جوجل وأوتلوك. كن متحركًا بالكامل. أتمتة إدارة علاقات العملاء الخاصة بك من البيانات الموجودة.
NetHunt
nethunt.com
NetHunt هي أداة لأتمتة المبيعات موجودة فعليًا داخل Gmail وتطبيقات Google Workspace الأخرى. فهو يساعد فرق المبيعات على إدارة العملاء المحتملين وتعزيز العلاقات مع العملاء ومراقبة تقدم المبيعات وإبرام المزيد من الصفقات. تنمو الشركات بمقدار خمسة أضعاف مع NetHunt CRM، وتحقق من قصص العملاء - https://nethunt.com/case-studies
Copper
prosperworks.com
عندما تحتاج إلى برنامج CRM يعمل مع G Suite، فأنت بحاجة إلى برنامج Copper. جربنا وانظر كيف يمكننا مساعدة عملك على بناء علاقات أقوى مع العملاء.
Canopy
canopytax.com
قم بإلغاء تأمين شركة المحاسبة الخاصة بك وقم بإدارة فريقك وعملائك ومهامك من مركز مركزي واحد. Canopy هو برنامج إدارة الممارسات المحاسبية القائم على السحابة والمصمم لشركات الضرائب ومسك الدفاتر والمحاسبة. إرسال المقترحات، وقبول المدفوعات، وكل شيء بينهما - دون تسجيلات دخول إضافية، أو نقرات زائدة، أو ضغوط. تم تصميم مجموعة إدارة الممارسات لتناسب شركتك وتوفر كل ما يلزم لتشغيل شركة محاسبة حديثة، بما في ذلك إدارة العملاء، والوقت والفواتير، وإدارة المستندات، وحل الضرائب (على سبيل المثال لا الحصر) وسير العمل والأتمتة لتسهيل الأمر كله . فتح الكفاءة. إطلاق العنان لعلاقات هادفة مع العملاء. افتح المستندات التي تم تحميلها بسهولة، والأتمتة، والمدفوعات الأسرع، وحتى الذكاء الاصطناعي. مع Canopy، يمكنك فتح الشركة التي طالما أردتها. جرّب Canopy مجانًا لمدة 15 يومًا أو تحدث مع مسؤول تنفيذي في الحساب للحصول على عرض توضيحي مخصص.
FreeAgent CRM
freeagentcrm.com
FreeAgent CRM عبارة عن نظام إدارة علاقات عملاء (CRM) كامل الميزات يساعد فريقك على التنظيم واكتساب رؤية واضحة للعمل اليومي وإنجاز المزيد من المهام باستخدام منصة مبيعات قوية وسهلة الاستخدام سيحبها فريق المبيعات لديك بالفعل. اعمل بشكل أكثر ذكاءً وأسرع من خلال الرؤية الفورية، وتمكين فرق المبيعات من تحقيق المزيد بموارد أقل. قم بتسريع أوقات الدورة، وإبرام المزيد من الصفقات، وتوفير الوقت، وتحسين العمليات التجارية، والتأكد من عدم فشل أي شيء من خلال وضع جميع أدواتك في مكان واحد سعيد. ارفع مستوى عملك من خلال جداول البيانات والبريد الإلكتروني، واربح أيام العمل الخاصة بك مع FreeAgent CRM.
Indy
weareindy.com
ابحث عن العملاء المتوقعين، واكتب المقترحات، وخطط للمشاريع، وتتبع العمل، ودردش مع العملاء، وأرسل الفواتير باستخدام برنامج Indy's الكل في واحد لإدارة علاقات العملاء (CRM) للعاملين لحسابهم الخاص. حاول مجانا!
Bloom
bloom.io
Bloom هي مساحة عمل تجارية لأصحاب الأعمال المستقلين والعاملين لحسابهم الخاص ومحترفي الخدمات. فهو يربط جميع نقاط اتصال العميل في تجربة احترافية، بما في ذلك النماذج الرقمية وعروض الأسعار والعقود والفواتير والمدفوعات الرقمية والاتصالات والجدولة وحتى بوابة العميل. Bloom عبارة عن مجموعة كاملة من أدوات الأعمال للمبدعين المعاصرين والمستقلين والشركات الصغيرة.
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 هو برنامج يساعد الشركات ورجال الأعمال على زيادة كفاءتهم داخليًا وخارجيًا. توفر منصتنا إدارة علاقات العملاء ومركز الاتصال ومنشئ مواقع الويب والمتجر عبر الإنترنت والحملات التسويقية وأدوات المبيعات الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، هناك شبكة داخلية آمنة، وإدارة المهام والمشاريع، ومشاركة الملفات وتخزينها في الوقت الفعلي، وأدوات الاتصال، والتنظيم. تم دمج أساسيات الموارد البشرية والذكاء الاصطناعي في هيكل Bitrix24. Bitrix24 هي مبادرة من مبادرة Bitrix, Inc. التي تم إطلاقها كخدمة قائمة على السحابة في أبريل 2012. وهي متاحة الآن في السحابة وفي مكان العمل. في عام 2024، تضم شركتنا أكثر من 12 مليون منظمة. تفخر Bitrix24 بخدمة العملاء من المؤسسات الصغيرة إلى شركات Fortune 500.
Accelo
accelo.com
يتم استخدام Accelo وتحبه شركات الخدمات الاحترافية حول العالم لإدارة عمل عملائها بشكل مربح. يدير النظام الأساسي القائم على السحابة من البداية إلى النهاية جميع جوانب تسليم عمل العميل، بدءًا من العميل المحتمل وحتى الدفع، بما في ذلك المبيعات والمشاريع والتذاكر والتوكيلات والجداول الزمنية وتوفير الموارد والمزيد، بغض النظر عن مكان وجودك. مع التركيز على الوقت والمال، تمنحك منصة إدارة عمل العميل نظرة شاملة لأحدث بيانات الأعمال والأداء المالي. من خلال مركزية اتصالات العملاء والأنشطة والعمل في منصة واحدة، فأنت تعرف دائمًا مكان الأشياء دون الحاجة إلى طلب تحديث الحالة. تعمل Accelo على تبسيط سير العمل وزيادة الكفاءة عبر الأعمال والفرق لتعزيز الرؤية والتنسيق، مما يساعد القادة على إدارة الأعمال والمهنيين على التركيز على العمل الأكثر أهمية. ومن خلال تسخير الأتمتة القوية، يتم تمكين المديرين من تسليم المشاريع في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية بسهولة. تمنح تحليلات Accelo الحديثة والآمنة القادة الثقة لاتخاذ قرارات ذكية، مما يضمن نمو الأعمال وازدهارها.
TeamGram
teamgram.com
TeamGram هي أداة سحابية شاملة تساعد فرق العمل على التعاون وإدارة المهام وعلاقات العملاء والمبيعات. بفضل النشر الفوري، والواجهة سهلة الاستخدام للغاية، والويب، وتطبيقات Android وiOS، وعدم وجود إدارة، والأسعار المعقولة، فهي أداة الأعمال المثالية للشركات من أي حجم.
Snapforce CRM
snapforce.com
Snapforce CRM هو برنامج للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم يوفر وظيفة الاتصال الهاتفي، وهو نظام إدارة علاقات العملاء الوحيد في السوق الذي يوفر نظام هاتف PBX افتراضي كوحدة قياسية لجميع العملاء الجدد.
Venntive
venntive.com
تقدم Venntive منصة متكاملة للتسويق والمبيعات ونجاح العملاء.
Beetle Eye
beetle-eye.com
تعمل Beetle Eye على تبسيط أدوات إدارة علاقات العملاء والتسويق من أجل توفير منصة واحدة قوية تساعدك على تنمية أعمالك. كمنصة لأتمتة التسويق، مع Beetle Eye، يمكنك: * أتمتة حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني * إنشاء قوالب بريد إلكتروني مخصصة * اختبار تقسيم أ/ب * أصول الحملة المضيفة * إدارة اشتراكات البريد الإلكتروني * إجراء ونشر وتحليل الدراسات الاستقصائية * تتبع مشاركة العملاء بعض وظائف Beetle Eye CRM هي: * مصادر الرصاص الإجمالية * إدارة وتأهيل العملاء المحتملين * إنشاء قوائم وقطاعات الرصاص 8 إرسال استجابات المبيعات المثارة * تسجيل بيانات الرصاص المتقدمة * الاستفادة من نمذجة البيانات المخصصة
CloudOffix
cloudoffix.com
CloudOffix هي المزود العالمي الرائد لمنصة تجربة إجمالية موحدة منخفضة التعليمات البرمجية مصممة لإحداث ثورة في كيفية قيام الشركات بأتمتة وتبسيط تفاعلات العملاء والموظفين. تسمح منصة CloudOffix، المتجذرة في حرية التخصيص وقوة الأتمتة، للمؤسسات برقمنة سير العمل وتعزيز الخبرات وتعزيز الكفاءة عبر الفرق التجارية والتشغيلية. في قلب CloudOffix، يوجد منشئ التطبيقات ذو التعليمات البرمجية المنخفضة، إلى جانب تطبيقات تجربة العملاء (CX) الشاملة وتجربة الموظف (EX). تعمل هذه الأدوات على تمكين عملائنا من إنشاء تطبيقات مخصصة دون عناء، مع الاستفادة من عالم من القوالب والموصلات الجاهزة للاستخدام. وهذا يعزز التعاون والأتمتة، مما يمكّن الشركات من التكيف بسرعة مع تغيرات السوق وتوسيع نطاق العمليات بكفاءة. إن التزام CloudOffix بالرعاية الحقيقية هو ما يحدد نهجنا، حيث نعطي الأولوية للعلاقات المخلصة على المعاملات التجارية. تتفاعل CloudOffix مع العملاء والشركاء بشفافية، وتستمع وتتكيف لتقديم قيمة مخصصة تحترم تفرد كل مؤسسة. CloudOffix ليست مجرد مزود للتكنولوجيا ولكنها شريك في الابتكار. باستخدام منصة CloudOffix الشاملة، يمكن للشركات في جميع أنحاء العالم إدارة المبيعات والتسويق والموارد البشرية وإدارة علاقات العملاء وإدارة المشاريع والتجارة الإلكترونية والتعاون والفواتير ومكتب المساعدة من حل واحد متكامل. وهذا يلغي الحاجة إلى أنظمة متباينة متعددة، مما يقلل التكاليف بشكل كبير ويعزز الإنتاجية. إن CloudOffix الموثوق به عالميًا، ملتزم بتحقيق النجاح للعملاء، وهو ما يتضح من العلاقات القوية والمستدامة التي نبنيها. تمكننا شبكة شركاء CloudOffix القوية والحضور العالمي من تقديم حلول محلية ذات جاذبية عالمية، مما يضمن حصول كل عميل على دعم مخصص والموارد اللازمة للتفوق. مع CloudOffix، تكتسب الشركات المرونة والأدوات والحرية لتحقيق المزيد بموارد أقل، مما يعزز إدارة الخبرة الإجمالية ويضمن التميز التشغيلي.
Dailybiz
dailybiz.com
Dailybiz هو برنامج إدارة عبر الإنترنت تم إنشاؤه للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. يمكنك توفير الوقت باستخدام حل الإدارة سهل الاستخدام الذي يلبي جميع احتياجاتك: الفواتير، وإدارة المبيعات، والمحاسبة، وإدارة علاقات العملاء، وإدارة المشاريع، وإدارة المخزون.
Insale CRM
insale.io
إدارة علاقات العملاء (CRM) للمبيعات بسيطة وذكية وسهلة لفريقك. تصبح إدارة عمليات المبيعات تجربة ممتعة، مما يجعل فريق المبيعات الخاص بك يقع في حب هذه العملية.
Quiverflow
quiverflow.com
كل ما تحتاجه، كل ذلك في مكان واحد قم بتنمية أعمالك من خلال إدارة علاقات العملاء القوية لدينا، وأتمتة سير العمل، وأدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة لتحويل المزيد من العملاء المحتملين إلى عملاء.
Simply C2
simplyc2.com
Simply C2 عبارة عن نظام أساسي قائم على التطبيقات يسمح لك بإعداد بوابة خدمة العملاء وخدمة CRM التي تم تكوينها وفقًا لاحتياجاتك، في عشر دقائق. إنه يعمل مع جميع أنواع المنتجات - في مواقع العملاء أو في مركز الخدمة الخاص بك، حيث يجمع Simple C2 العملاء ومقدمي الخدمات على نفس النظام الأساسي. * الإقرار التلقائي بالشكاوى قم بتمكين Simply C2 لعملائك وتأكد من تسجيل جميع الشكاوى وإرسال الإقرارات التلقائية. * 2- طريقة الدردشة وإصلاح التحديثات يتلقى عملاؤك الرسائل باللغة التي يختارونها. الإيطالية أو السنهالية أو البنغالية. يمكنك الاستمرار في إرسال الرسائل باللغة الإنجليزية. * تحديثات الحالة والتقديرات والموافقات سيستمر عميلك في الحصول على التحديثات حول مراحل الإصلاح وتفاصيل التقديرات وخيارات الدفع.
Pega
pega.com
Pega عبارة عن منصة قوية منخفضة التعليمات البرمجية تعمل على بناء المرونة في المؤسسات الرائدة في العالم حتى تتمكن من التكيف مع التغيير. يستخدم العملاء اتخاذ القرار المدعوم بالذكاء الاصطناعي وأتمتة سير العمل لحل تحديات الأعمال الأكثر إلحاحًا - بدءًا من تخصيص المشاركة إلى أتمتة الخدمة وتبسيط العمليات. منذ عام 1983، قمنا ببناء بنيتنا المرنة والقابلة للتطوير لمساعدة الأشخاص على التركيز على الأمور الأكثر أهمية، حتى يتمكنوا من تلبية متطلبات العملاء اليوم مع التحول المستمر للغد.
EventTitans
eventtitans.com
يعد EventTitans حلاً قويًا وقابلاً للتخصيص للأحداث بجميع أحجامها، بما في ذلك الأحداث التجريبية المباشرة والمختلطة وثلاثية الأبعاد/ثنائية الأبعاد. إنها منصة تتمحور حول الراعي وتضم أكثر من 150 ميزة وتخصيصًا، وهي مصممة لأتمتة الأحداث. تعمل منصتنا على تبسيط الإدارة في كل خطوة، بدءًا من مرحلة ما قبل الحدث وحتى مرحلة ما بعد الحدث، كما تعمل على أتمتة العملية بأكملها، مما يوفر تكلفة الإدارة والوقت بنسبة 50% تقريبًا. مهمتنا هي تعزيز المشاركة - أولاً وقبل كل شيء - لتحقيق نتائج أعمال أكبر لك. EventTitans عبارة عن نظام أساسي لإدارة الأحداث الكل في واحد يعمل على تسهيل جميع الوظائف المهمة بدءًا من إصدار التذاكر، وتبسيط عملية التسجيل الذاتي للحاضرين/الراعيين/المتحدثين، واللعب، وتسجيل وصول الضيوف/تسجيل دخولهم، ومشاركة الحضور لالتقاط الصور المهمة في الوقت الفعلي تحليلات الحدث. يساعدك نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) المدمج لدينا على استيراد أو تصدير جهات الاتصال وتتبع الطلبات وإرسال رسائل البريد الإلكتروني المجمعة وتسجيل الاستطلاعات وغير ذلك الكثير. يضمن التفاعل مع تجربتك العميقة ذات العلامة التجارية، إلى جانب فريق نجاح العملاء الاستباقي والمتفرغ لدينا، أن يكون كل حدث يتم تنفيذه على منصتنا مثاليًا في كل مرة. اسألنا عن تطوير لوحة معلومات الأحداث المخصصة لدينا وتخصيصات الميزات التي يمكن أن تساعد في تبسيط العمليات الخاصة بك، وتعزيز مشاركة الحضور، ورفع مستوى النجاح الشامل لأحداثك. فريقنا على استعداد لمساعدتك في إنشاء حل مخصص يلبي احتياجاتك الخاصة ويزيد من إمكانات الحدث الخاص بك.
Leadsales
leadsales.io
CRM لتطبيقات WhatsApp و Facebook و Instagram قم بمركزة محادثاتك في أعمدة، وقم بتعيينها تلقائيًا لفرق المبيعات وخدمة العملاء لديك