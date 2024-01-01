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برامج إدارة علاقات العملاء - التطبيقات الأكثر شعبية - المملكة المتحدة
تم تصميم برنامج CRM، وهو اختصار لإدارة علاقات العملاء، لتتبع علاقات العملاء وإدارتها بشكل فعال. إنه بمثابة نظام شامل لتسجيل وتنظيم التفاعلات بين الشركة وآفاقها وعملائها الحاليين. يقوم هذا البرنامج بدمج بيانات العملاء الأساسية، بما في ذلك معلومات الاتصال وسجل التفاعل وملخصات المعاملات، في سجل مركزي ومحدث. يستخدم برنامج CRM بشكل أساسي في أقسام المبيعات، ويعمل كمركز مركزي لأتمتة فريق المبيعات (SFA). ويمكن دمجه بسلاسة مع العديد من تطبيقات الأعمال الأخرى، مثل منصات التجارة الإلكترونية، وبرامج أتمتة التسويق، وبرامج خدمة العملاء، وبرامج CPQ. يضمن هذا التكامل تجربة متزامنة ومحسنة للعملاء طوال رحلة العميل بأكملها. تقدم بعض حلول إدارة علاقات العملاء (CRM) مجموعة واسعة من الوظائف المتكاملة المتعلقة بالعملاء، مما يوفر وظائف شاملة تتضمن أتمتة التسويق أو مكتب المساعدة أو أدوات التجارة الإلكترونية أو تخطيط موارد المؤسسات (ERP) أو إدارة المشاريع أو إدارة موقع الويب. يلغي هذا النهج الشامل الحاجة إلى حلول إضافية وهو مفيد بشكل خاص للشركات الصغيرة والمتوسطة. من ناحية أخرى، تركز حلول إدارة علاقات العملاء (CRM) المستقلة في المقام الأول على الوظائف المتعلقة بالمبيعات، مثل إدارة جهات الاتصال والحسابات وخطوط الأنابيب، دون تسويق مكثف أو مكتب مساعدة أو ميزات أخرى غير متعلقة بالمبيعات.
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Hubspot
hubspot.com
تقدم HubSpot منصة كاملة للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء وبرامج إدارة علاقات العملاء - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ باستخدام الأدوات المجانية، وقم بالترقية مع تقدمك. مع Marketing Hub، تتوفر جميع أدواتك وبياناتك التسويقية على منصة واحدة قوية وسهلة ...
ClickUp
clickup.com
ClickUp عبارة عن منصة إنتاجية شاملة. إنه المركز الذي تجتمع فيه الفرق معًا للتخطيط للعمل وتنظيمه والتعاون فيه باستخدام المهام والمستندات والدردشة والأهداف ولوحات المعلومات والمزيد. يتم تخصيص ClickUp بسهولة ببضع نقرات فقط، ويتيح للفرق من جميع الأنواع والأحجام تقديم العمل بشكل أكثر فعالية، مما يعزز الإ...
Zoho CRM
zoho.com
يمكنك إدارة أعمالك بالكامل باستخدام مجموعة Zoho من أدوات الإنتاجية عبر الإنترنت وتطبيقات SaaS. أكثر من 50 مليون مستخدم يثقون بنا في جميع أنحاء العالم. جرّب خطتنا المجانية للأبد!
HighLevel
gohighlevel.com
HighLevel عبارة عن منصة مبيعات وتسويق ذات علامة بيضاء للوكالات والمستشارين الرقميين. تشتمل الوظائف على إدارة علاقات العملاء (CRM) مع القوائم الذكية، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية القصيرة ثنائية الاتجاه، والرسائل النصية القصيرة/المراسلة/Instagram الموحدة، DM/Whatsapp/GMB Chat، والمكالمات الصادر...
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com، Inc. هي شركة برمجيات أمريكية قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. توفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء وأتمتة التسويق والتحليلات وتطوير التطبيقات. في عام 2020، صنفت مجلة Fortune شركة Salesfo...
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive هي أداة CRM (إدارة علاقات العملاء) تركز على المبيعات وتحب الفرق من جميع الأحجام استخدامها. مع أكثر من 100.000 عميل مدفوع الأجر منتشرين في 179 دولة، يتم جذب فرق المبيعات من خلال تصميم إدارة علاقات العملاء (CRM) البسيط والقوي الذي يعطي الأولوية لسهولة الاستخدام. عند استخدام Pipedrive، لا يتم...
Less Annoying CRM
lessannoyingcrm.com
تستخدم الآلاف من الشركات الصغيرة نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الأقل إزعاجًا لإدارة جهات الاتصال وتتبع العملاء المتوقعين والبقاء على اطلاع بالمتابعات. خدمة العملاء المجانية تجعل عملية الإعداد سهلة.
Capsule
capsulecrm.com
إدارة علاقات العملاء (CRM) بسيطة لكنها قوية. انضم إلى أكثر من 10000 شركة عالمية واكتشف طريقة أسهل لإدارة جهات الاتصال والمبيعات وتنمية العلاقات الدائمة.
Attio
attio.com
Attio هو نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) للمستقبل. تعتمد Attio على البيانات، وقابلة للتخصيص بشكل كامل، وتعاونية بشكل بديهي، وتقدم إدارة علاقات العملاء التي تحرك عجلة عملك. تستخدم الشركات من جميع الأحجام - بدءًا من الشركات الناشئة الأسرع نموًا اليوم إلى أكبر المؤسسات في العالم - Attio لإنشاء نظام إدا...
Softr Studio
softr.io
يتيح لك Softr.io إنشاء بوابات العملاء والأدوات الداخلية لشركتك في دقائق، بدون تعليمات برمجية. إنه يعمل مع Airtable وGoogle Sheets. انضم إلى أكثر من 90.000 فريق يقومون ببناء بوابات لعملائهم أو شركائهم، والشبكات الداخلية للموظفين، وأدوات إدارة المشاريع، ولوحات المعلومات، وإدارة علاقات العملاء، وغير ذل...
ConnectWise Manage
connectwise.com
تم تصميم ConnectWise PSA (المعروف سابقًا باسم ConnectWise Manage) للشركات التي تبيع التكنولوجيا وتخدمها وتدعمها، وهي منصة رائدة لإدارة الأعمال في جميع أنحاء العالم. يعتمد موفرو حلول التكنولوجيا (TSPs) على ConnectWise PSA لتحقيق قدر أكبر من المساءلة والكفاءة التشغيلية والربحية. من خلال الاستفادة من ا...
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus عبارة عن منصة موحدة لتجربة العملاء تعمل على تمكين فرق المبيعات والتسويق والدعم لديك من العمل كفريق واحد على واجهة واحدة.
ActiveCampaign
activecampaign.com
يقوم ActiveCampaign for Marketing بتوصيل كل أداة وقناة تستخدمها في عملك لإشراك العملاء في كل حالة من مراحل دورة حياة العميل. استخدم البيانات من التسويق عبر البريد الإلكتروني، ووسائل التواصل الاجتماعي، والإعلانات الرقمية، وموقع الويب الخاص بك، لتخصيص نقاط اتصال مخصصة مع جهات الاتصال الخاصة بك - مما ي...
Podio
podio.com
Podio هي قاعدة بيانات تعاونية مرنة ومخصصة تمكنك من تسريع وتبسيط عملك. حل شامل لتسريع الإنتاجية ورقمنة العمليات الأساسية وتبسيط جمع البيانات وأتمتة سير عمل المستندات في أداة واحدة آمنة. يمكن لـ Podio أتمتة عمليات الأعمال والمستندات المهمة وتشغيلها وتأمينها مما يقلل من العمل اليدوي ويزيد من الكفاءة. ق...
RingCentral
ringcentral.com
يعد RingCentral Contact Center أحد حلول مشاركة العملاء متعددة القنوات مع الصوت وأكثر من 30 قناة رقمية وخيارات الذكاء الاصطناعي المتقدمة للخدمة الذاتية مثل الروبوتات وأدوات التواصل الاستباقية والوكلاء الظاهريين الأذكياء الذين يفهمون نوايا العملاء. إنه يوفر أكثر من 300 عملية تكامل تم إنشاؤها مسبقًا (ب...
Brevo
brevo.com
في مشهد الأعمال التنافسي اليوم، يعد تقديم خدمة عملاء استثنائية أمرًا بالغ الأهمية لبناء علامة تجارية مزدهرة. مع تطبيق Conversations by Brevo، يمكنك الارتقاء بدعم عملائك إلى آفاق جديدة مع تعزيز المبيعات وتنمية علاقات دائمة مع العملاء. تعمل منصتنا القوية والمتكاملة على تمكين فريقك من تقديم دعم رفيع ال...
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc. هي شركة أمريكية للحوسبة السحابية تأسست عام 1998 ويقع مقرها الرئيسي في سان ماتيو، كاليفورنيا، وهي تقدم برامج وخدمات لإدارة الشؤون المالية للأعمال والعمليات والعلاقات مع العملاء. تم تصميم برامجها وخدماتها للشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة مع وحدات لتخطيط موارد المؤسسات (ERP) وإدارة علا...
Odoo
odoo.com
Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية والفواتير والمحاسبة والتصنيع والمستودعات وإدارة المشاريع وإدارة المخزون. إصدار المجتمع هو برنامج حر، مرخص بموجب GNU LGPLv3. هناك أيضًا إصدار "Enterprise" خاص به، والذي يحتوي على ميزات وخدمات إضافية. يتم تنسيق الكود المصدري ...
Bigin
bigin.com
Bigin عبارة عن نظام إدارة علاقات عملاء (CRM) خفيف الوزن تم تصميمه خصيصًا للشركات الصغيرة. يأتي مزودًا بواجهة سهلة الاستخدام تجعل إدارة خطوط الأنابيب وإضافة الملاحظات وتحديث السجلات وجدولة المتابعة أمرًا سهلاً وتساعد على التركيز على الأمور الأكثر أهمية - إغلاق المزيد من الصفقات.
ConnectWise Home
connectwise.com
تم تصميم ConnectWise PSA (المعروف سابقًا باسم ConnectWise Manage) للشركات التي تبيع التكنولوجيا وتخدمها وتدعمها، وهي منصة رائدة لإدارة الأعمال في جميع أنحاء العالم. يعتمد موفرو حلول التكنولوجيا (TSPs) على ConnectWise PSA لتحقيق قدر أكبر من المساءلة والكفاءة التشغيلية والربحية. من خلال الاستفادة من ا...
SuiteDash
suitedash.com
أكثر من مجرد برنامج لبوابة العميل، فإن SuiteDash عبارة عن منصة سحابية متكاملة تمامًا والتي ستلبي تمامًا احتياجات البرامج لمعظم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. لسوء الحظ، أصبح العديد من أصحاب الأعمال محبطين بشكل لا يصدق من البرامج لأنهم أنفقوا الكثير من الوقت والمال في محاولة تعلم أنظمة متعددة، ثم ج...
Teamwork
teamwork.com
Teamwork.com هو النظام الأساسي الوحيد الذي يقدم أفضل عمليات العملاء في فئتها بالإضافة إلى إدارة المشاريع سهلة الاستخدام التي تحبها الفرق. قم بتسليم العمل في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية، والقضاء على فوضى العميل، وفهم الربحية، كل ذلك في منصة واحدة. يقع المقر الرئيسي لشركة Teamwork.com في كورك بأير...
Salesflare
salesflare.com
جرّب Salesflare، برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM) البسيط رقم 1 للشركات الصغيرة التي تبيع خدمات B2B. التكامل مع جوجل وأوتلوك. كن متحركًا بالكامل. أتمتة إدارة علاقات العملاء الخاصة بك من البيانات الموجودة.
Scoro
scoro.com
Scoro هو برنامج شامل لإدارة العمل مصمم خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفريدة لشركات الخدمات التي سئمت من التعامل مع الأنظمة المفككة وأعباء العمل غير المتوقعة وتقلص هوامش الربح. بفضل ميزاته القوية وواجهته البديهية، يهدف Scoro إلى تبسيط وتحسين سير العمل بالكامل للوكالات والاستشارات وشركات الخدمات المهنية ا...
Freshsales
freshworks.com
قم بتسريع إيراداتك من خلال المبيعات المستندة إلى السياق قم بتخصيص المشاركة، واختصر دورة مبيعاتك، وقم بتنمية أعمالك من خلال Freshsales مجموعة منتجات مليئة بالميزات للشركات من جميع الأحجام. تحديث البرامج السحابية التي سيحبها فريقك. الدعم | مبيعات | اي تي اس ام | سحابة PBX
Insightly
insightly.com
إن Insightly هو نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الحديث وبأسعار معقولة والذي تحبه الفرق. إنه سهل الاستخدام، وسهل التخصيص، ويتوافق مع الشركات أثناء نموها، مما يؤدي إلى حل نقاط الضعف الشائعة التي لا تستطيع إدارة علاقات العملاء القديمة حلها. يساعد Insightly الفرق على بناء خطوط أنابيب المبيعات وتحويلها، ...
Zendesk Sell
zendesk.com
يعد تحقيق هدف الإيرادات الخاص بك مع تقديم تجربة رائعة للعملاء أمرًا صعبًا. Zendesk Sell يجعل الأمر سهلاً. Zendesk Sell هو نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) للمبيعات حديث يساعدك على تسريع الإيرادات، وهو سريع الإعداد وبديهي وسهل الحب. يتميز Sell بأدوات الإنتاجية والتحليلات المتقدمة وعرض كامل للعملاء بدء...
FreeAgent CRM
freeagentcrm.com
FreeAgent CRM عبارة عن نظام إدارة علاقات عملاء (CRM) كامل الميزات يساعد فريقك على التنظيم واكتساب رؤية واضحة للعمل اليومي وإنجاز المزيد من المهام باستخدام منصة مبيعات قوية وسهلة الاستخدام سيحبها فريق المبيعات لديك بالفعل. اعمل بشكل أكثر ذكاءً وأسرع من خلال الرؤية الفورية، وتمكين فرق المبيعات من تحقي...
noCRM.io
nocrm.io
برنامج إدارة عملاء محتملين خالي من المتاعب مصمم لمندوبي المبيعات. مع noCRM، يمكنك التركيز على إتمام الصفقات دون إدخال بيانات لا نهاية لها. على عكس برامج CRM التقليدية، يضع noCRM.io العملاء المحتملين في مركز نظامه، مما يسهل على مندوبي المبيعات إتمام المزيد من الصفقات بجهد أقل. قم بالقياس والتتبع والت...
vcita
vcita.com
تتيح لك vcita التركيز على تنمية أعمالك والبقاء منظمًا وتقديم تجارب استثنائية للعملاء من خلال منصة إدارة بديهية. قم بأتمتة المهام الإدارية التي تستغرق وقتًا طويلاً مثل تحصيل الدفعات والفوترة والجدولة وتذكيرات العملاء وإدارتها - تتبع تفاعلاتك مع العملاء من خلال حفظ الملاحظات وعرض سجل دفعات العملاء من ...
CompanyHub
companyhub.com
إلى جانب ميزات CRM العامة مثل إدارة جهات الاتصال وإدارة خطوط المبيعات وعروض الأسعار وإدارة المنتجات، تعد شركة CompanyHub قوية جدًا في الجوانب التالية لإدارة علاقات العملاء. قابلة للتخصيص لمختلف الصناعات عادةً عندما تقول إدارة علاقات العملاء إنها قابلة للتخصيص، فإنها تسمح لك فقط بتخزين بعض الحقول. شر...
Raynet CRM
raynet.cz
تبسيط إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاصة بك. جميع جهات الاتصال، والصفقات، والتقويم الخاص بك، وتحليل خط أنابيب المبيعات الخاص بك – كل ذلك في مكان واحد. بيانات منظمة بشكل مثالي تعمل على تبسيط عملك وتمنحك نظرة شاملة عن عملك. يساعد RAYNET CRM مندوبي المبيعات ومديريك: فهو يمنح مندوبي المبيعات الأدوات اللا...
Hummingbird
hummingbird.co
تصمم Hummingbird أدوات حديثة لتحقيق امتثال أفضل. إن نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بالامتثال الذكي يجعل التحقيقات أكثر كفاءة ودقة وفعالية.
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 هو برنامج يساعد الشركات ورجال الأعمال على زيادة كفاءتهم داخليًا وخارجيًا. توفر منصتنا إدارة علاقات العملاء ومركز الاتصال ومنشئ مواقع الويب والمتجر عبر الإنترنت والحملات التسويقية وأدوات المبيعات الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، هناك شبكة داخلية آمنة، وإدارة المهام والمشاريع، ومشاركة الملفات وتخزين...
Constant Contact
constantcontact.com
شركة Constant Contact, Inc. هي شركة تسويق عبر الإنترنت، يقع مقرها الرئيسي في والثام، ماساتشوستس، ولها مكاتب إضافية في لوفلاند، كولورادو؛ ونيويورك، نيويورك. تأسست الشركة في عام 1995 وتم بيعها لاحقًا لشركة Endurance International في عام 2015.
Keap
keap.com
Keap عبارة عن منصة متكاملة لإدارة علاقات العملاء وأتمتة المبيعات والتسويق مصممة لتنمية أعمالك. باستخدام Keap، ستتمكن بسهولة من التقاط جميع العملاء المحتملين وتنظيمهم وتتبعهم ورعايتهم لزيادة المبيعات والإيرادات. ولضمان نجاحك، تقدم Keap أيضًا تدريبًا متخصصًا وتدريبًا متعمقًا ودعمًا متميزًا ومجتمعًا مخ...
Copper
prosperworks.com
عندما تحتاج إلى برنامج CRM يعمل مع G Suite، فأنت بحاجة إلى برنامج Copper. جربنا وانظر كيف يمكننا مساعدة عملك على بناء علاقات أقوى مع العملاء.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay هو برنامج الكل في واحد للتسويق والمبيعات ودعم CRM رقم 1 في العالم وبأسعار معقولة ويدعم أكثر من 29500 شركة متنامية حول العالم. يساعد EngageBay الشركات على اكتساب زوار الويب وإشراكهم ورعايتهم وتحويلهم إلى عملاء سعداء وتنمية أعمالهم 5 مرات وأكثر. يقدم EngageBay عددًا كبيرًا من الميزات بما في ...
Planfix
planfix.com
يساعد Planfix في تنظيم العمل التعاوني للأشخاص وإدارته. يستخدم عملاؤنا Planfix كإدارة علاقات العملاء وغرفة التحكم ونظام الدعم الفني، وإدارة الشركات بمساعدتها، وإعطاء المهام والتحكم فيها، وإدارة أنشطة المشروع، ومحاسبة المصدر والتخطيط المالي.
Nimble
nimble.com
Nimble هو نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) يركز على العلاقات لفريقك بأكمله. بفضل سجلات جهات الاتصال القابلة للتخصيص وسير العمل سهل الاستخدام بأسلوب كانبان، أصبحت إدارة معلومات العميل أسهل من أي وقت مضى. يتكامل Nimble بسهولة مع كل من Microsoft 365 وGoogle Workspace، حيث يجمع جهات الاتصال والعملاء المت...
OnePage CRM
onepagecrm.com
OnePageCRM هو برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM) للمبيعات الذي يركز على العمل، والذي يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم على التحكم في مبيعاتها. ركز على ما يجب القيام به بعد ذلك، وتابع كل عميل محتمل، وأبق الفريق على نفس الصفحة، وأبرم المزيد من الصفقات، إجراء مبيعات واحد في كل مرة. توفير الوقت وأتمت...
NetHunt
nethunt.com
NetHunt هي أداة لأتمتة المبيعات موجودة فعليًا داخل Gmail وتطبيقات Google Workspace الأخرى. فهو يساعد فرق المبيعات على إدارة العملاء المحتملين وتعزيز العلاقات مع العملاء ومراقبة تقدم المبيعات وإبرام المزيد من الصفقات. تنمو الشركات بمقدار خمسة أضعاف مع NetHunt CRM، وتحقق من قصص العملاء - https://nethu...
Simply CRM
simply-crm.com
اكتسب المزيد من العملاء، وقم بتحسين أعمالك واكسب المزيد من المال - باستخدام Simply CRM. إنه نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الذي ستستخدمه بالفعل: سهل الاستخدام، مع نظرة عامة مرئية. منصة الكل في واحد - بما في ذلك إدارة علاقات العملاء ومكتب المساعدة والإدارة المالية وإدارة المشاريع. كما نقدم دعمًا مجا...
SEO CRM
seocrm.com
تم تصميم SEOCRM.com خصيصًا لوكالات التسويق الرقمي. إنه يوفر كل ذلك في نظام أساسي واحد حيث يمكنك إدارة تحسين محركات البحث (SEO) والدفع لكل نقرة (PPC) وتصميم الويب وتطويره والمشاريع الأخرى وإدارة المبيعات وفواتير علاقات العملاء والفواتير والدعم الشامل.
Omniconvert
omniconvert.com
Omniconvert Explore هي أداة تجريبية متقدمة تستخدم في الغالب من قبل الوكالات وفرق التطوير والمنتجات التي ترغب في إطلاق تجارب متقدمة، ولكن أيضًا المسوقين الذين لديهم الحد الأدنى من المساعدة من قسم تكنولوجيا المعلومات. نحن نتميز: نحن نهتم حقًا بعملائنا - ونبذل جهدًا إضافيًا فيما يتعلق بالدعم والتسليم ا...
sales-i
sales-i.com
Sales-i عبارة عن منصة حائزة على جوائز لتحسين الإيرادات تعتمد على البيانات ومصممة لشركات التصنيع وتجارة الجملة والتوزيع التي ترغب في تحسين أداء وظيفة مبيعاتها، ولكنها لا تحصل على رؤية العملاء التي تحتاجها. - تنبيه فريق المبيعات الخاص بك إلى الفرص المخفية وسهلة الإغلاق ومنحهم رؤية أكبر لأنماط شراء الع...
Interacty
interacty.me
المسوقون (الموظفون المستقلون والوكالات) واستوديوهات الإنتاج والناشرون يتيح Interacty للمسوقين إشراك الجماهير وزيادة المبيعات من خلال التجارب والألعاب التفاعلية. يزيد المحتوى التسويقي القائم على الألعاب من التفاعل ووقت الاهتمام ويولد المزيد من العملاء المحتملين. يتيح لك Interactive إنشاء أكثر من 20 ن...
Livespace
livespace.io
الجيل القادم. إدارة علاقات العملاء (CRM) التي تركز على العمليات بين الشركات (B2B)، مع أتمتة المهام والمبيعات - Livespace عبارة عن نظام أساسي لإدارة علاقات العملاء (CRM) قائم على السحابة وبديهي وقابل للتكيف، وقد تم تصميمه للمحترفين من قبل ذوي الخبرة. قم بتبسيط عملية المبيعات الخاصة بك، وحدد الأهداف، ...
Breakcold
breakcold.com
Breakcold هو نظام لإدارة علاقات العملاء للمبيعات حيث يمكنك المشاركة والاتصال بجهات اتصال B2B عبر البريد الإلكتروني وLinkedIn وTwitter. إنه نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) للبيع الاجتماعي للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.
MyClients CRM
services.gomyclients.com
MyClients CRM عبارة عن منصة شاملة ومتكاملة مصممة لتمكين الشركات الصغيرة والمدربين ورجال الأعمال الفرديين. فهو يقدم مجموعة من الميزات القوية، بما في ذلك إدارة العملاء المحتملين، ورعاية علاقات العملاء، وأتمتة التسويق، والتحليلات، والأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. مع MyClients CRM، يمكن للمستخدمين ...
Payaca
payaca.com
إدارة علاقات العملاء لشركات الخدمة الميدانية الطموحة. ارفع مستوى أعمال الخدمة الميدانية لديك من خلال حلول إدارة علاقات العملاء (CRM) البسيطة والقوية، والمصممة لتعزيز مشاركة العملاء، وتحسين سير العمل، ودفع النمو.
Salesdash CRM
salesdashcrm.com
يساعد برنامج Salesdash CRM شركات الخدمات اللوجستية (وسطاء الشحن، 3PLs) على تنمية علاقات جديدة مع شركات الشحن. تساعد Salesdash فرق المبيعات في مجال الخدمات اللوجستية على تبسيط عملية المبيعات لزيادة المبيعات والإيرادات. تم تصميمه لوسطاء الشحن، من قبل قائد مبيعات وسطاء الشحن السابق. المنتج هو الأنسب لأ...
Wice CRM
wice.de
جرب نظام برنامج Wice CRM مجانًا. CRM On Demand من السحابة أو مستضاف في مقر عملك كـ CRM On Premise. اكتشف الآن.
Kinabase
kinabase.com
Kinabase هي طريقة أكثر ذكاءً لإدارة معلومات عملك وعملياتك وغير ذلك الكثير، وهي موثوقة من قبل الفرق ذات النمو المرتفع. إدارة التعقيد، ببساطة، بدءًا من الشركات وجهات الاتصال وحتى العمليات وأوامر المبيعات والبنية التحتية، يتيح لك Kinabase تتبع ما يحدث عبر مؤسستك. تحسين السرعة والكفاءة احصل على المعلوما...
Teamgate
teamgate.com
Teamgate هو برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM) للمبيعات الذكي الذي يتمتع بالقوة اللازمة لتعزيز نجاحك. مسلح بسلسلة من الميزات الذكية المتكاملة؛ مثل Mailchimp وZendesk وQuickbooks وZapier والعديد من البرامج الأخرى، يوفر برنامج Teamgate الحائز على جوائز لفريق المبيعات الخاص بك البساطة والقوة لتنمية أعما...
ClientTether
clienttether.com
تواصل فورًا مع العملاء المحتملين الذين تم إنشاؤهم من خلال جهودك التسويقية من خلال منصة أتمتة مشاركة المبيعات وإدارة علاقات العملاء (CRM). أرسل رسالة نصية مخصصة، أو استقبل مكالمة هاتفية، أو أرسل بريدًا إلكترونيًا أو حتى علبة كعك في غضون 29 ثانية، عندما تتلقى عميلاً محتملاً لتحقيق أقصى قدر من تحويل ال...
LeadSquared
leadsquared.com
برنامج متكامل لأتمتة التسويق وإدارة علاقات العملاء للشركات. قم بتنظيم التقاط العملاء المتوقعين وإدارة العملاء المتوقعين وإدارة المبيعات والتحليلات في منصة واحدة.
Teamleader
teamleader.eu
يزيل Teamleader المتاعب اليومية لإدارة الأعمال. يتيح لك برنامج إدارة العمل الخاص بنا بيع العمل وفواتيره وتنظيمه في مكان واحد. من خلال مركزة كل هذه المعلومات، يمكنك إيقاف انتشار فوضى المعلومات عبر صناديق البريد الوارد المختلفة وأوراق Excel والأدوات. يمكنك الحصول على نظرة عامة مثالية لفرص المبيعات وال...
Deskera
deskera.com
Deskera عبارة عن منصة متكاملة حائزة على جوائز تمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من التوسع بشكل أسرع باستخدام أدوات أقل. من المتاجر الصغيرة إلى مصانع التصنيع، تستخدم مئات الآلاف من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة Deskera لإدارة المحاسبة والمخزون وكشوف المرتبات والمبيعات وأتمتة التسويق.