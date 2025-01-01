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برنامج سي بي كيو - التطبيقات الأكثر شعبية

يعمل برنامج التكوين والسعر والاقتباس (CPQ) على تبسيط دورة حياة عملية عرض الأسعار والاقتراح بالكامل للشركات. يبدأ عندما يقوم العميل بتوصيل متطلباته لعروض الشركة وينتهي بتسليم عرض أسعار شامل للعميل أو العميل المحتمل. يعمل برنامج CPQ، الذي يتم استخدامه في أقسام المبيعات، على تحسين سرعة دورة المبيعات، وزيادة دقة الأسعار، وتقوية العلاقات مع العملاء. تعمل هذه الحلول البرمجية على تمكين الشركات من تمييز احتياجات العملاء بشكل فعال وتقديم عروض أسعار مخصصة تتوافق بدقة مع تلك المتطلبات المحددة. غالبًا ما تكون منتجات CPQ مدمجة مع برنامج CRM الحالي أو مصممة للتكامل السلس مع واحدة أو أكثر من أدوات CRM، وتوفر حلاً قويًا لتحسين عمليات المبيعات.

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Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot هو تطبيق متكامل لإدارة علاقات العملاء يشمل أدوات للمبيعات والتسويق وخدمة العملاء، مما يساعد الشركات على تحسين نموها.

Zoho CRM

Zoho CRM

zoho.com

Zoho CRM هي أداة لإدارة علاقات العملاء تساعد الشركات في تنظيم التفاعلات مع العملاء وتتبع العمليات البيعية.

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce هو تطبيق لإدارة علاقات العملاء (CRM) يساعد الشركات في تنظيم المبيعات والتسويق وخدمة العملاء والتحليلات.

PandaDoc

PandaDoc

pandadoc.com

PandaDoc هو برنامج لإدارة المستندات يسمح بإنشاء، إرسال، وتوقيع المستندات الرقمية مع ميزات تتضمن توقيعات إلكترونية وأتمتة سير العمل.

Zoho CRM Plus

Zoho CRM Plus

zoho.com

تطبيق Zoho CRM Plus هو منصة متكاملة لإدارة علاقات العملاء، تدعم فرق المبيعات، التسويق والدعم للعمل سوياً من واجهة واحدة.

Accelo

Accelo

accelo.com

Accelo هو تطبيق سحابي لإدارة الأعمال يتضمن إدارة المشاريع، العملاء، والفواتير، ويساعد على تنظيم سير العمل وتحسين الكفاءة.

Qwilr

Qwilr

qwilr.com

Qwilr هو تطبيق لإنشاء مستندات مبيعات تفاعلية تعتمد على الويب مثل العروض والأسعار، مع خيارات تخصيص وتحليلات لمشاركة العملاء.

DealHub.io

DealHub.io

dealhub.io

DealHub.io هو حل شامل لإدارة الاقتباسات والفواتير والاشتراكات، يساعد الشركات على تبسيط عملية المبيعات وتحسين الكفاءة.

Quoter

Quoter

quoter.com

Quoter هو تطبيق لإنشاء وإدارة عروض الأسعار، يساعد الشركات على تحسين عملية الاقتباس وزيادة الكفاءة في التواصل مع العملاء.

Proposify

Proposify

proposify.com

Proposify هو برنامج لإنشاء وإدارة اقتراحات المبيعات، يقدم قوالب قابلة للتخصيص وتحليلات في الوقت الفعلي، ويساعد في تحسين العمليات البيعية.

FastSpring

FastSpring

fastspring.com

يتيح تطبيق FastSpring IQ تقديم الأسعار والحزم للعميل عبر صفحة مخصصة، مما يوفر تجربة شراء مدعومة نفسياً بطريقة واضحة.

EZLynx

EZLynx

ezlynx.com

EZLynx هو تطبيق لإدارة وكالات التأمين يوفر أدوات لتسهيل اقتباس السياسات، إدارة العملاء، وتحسين كفاءة العمل.

Pricefx

Pricefx

pricefx.com

Pricefx هو برنامج لتحسين وإدارة التسعير، يساعد الشركات في ضبط الأسعار بدقة وكفاءة باستخدام تحليلات متقدمة وذكاء اصطناعي.

BlueSnap

BlueSnap

bluesnap.com

تطبيق BlueSnap يساعد في أتمتة العمليات المالية، المبيعات، الموارد البشرية، ودعم العملاء، مما يسهل وربط الأنظمة الحالية بشكل فعال.

Zendo

Zendo

getzendo.io

Zendo هو تطبيق يجمع جميع خدمات البيع، ويساعد رواد الأعمال على تسريع العمليات الداخلية من خلال الأتمتة وإدارة الفواتير والمراسلات في مكان واحد.

Zoura

Zoura

zuora.com

تسهل Zoura الفوترة الآلية وإدارة إيرادات الشركات، مع تكامل سلس وأنظمة أسعار مرنة لدعم استراتيجيات النمو.

Apparound

Apparound

apparound.com

أباروند هو أداة مبيعات شاملة تُ digitize وتدير عملية المبيعات بالكامل، بدءًا من تقديم المواد التسويقية حتى توقيع العقود إلكترونياً.

Paperless Parts

Paperless Parts

paperlessparts.com

تطبيق Paperless Parts يساعد الشركات المصنعة على تحسين عملية الاقتباس والتسعير من خلال أتمتة وإنشاء عمليات مبنية على البيانات هندسياً.

DigiFabster

DigiFabster

digifabster.com

DigiFabster هو تطبيق يقدم حلول الاقتباس الفوري والتجارة الإلكترونية لمتاجر التصنيع، مع دعم لتصحيح ملفات CAD وعمليات الدفع عبر الإنترنت.

Elfsquad

Elfsquad

elfsquad.io

Elfsquad هو برنامج يربط بين عمليات المبيعات والإنتاج، ويسمح بتكوين المنتجات مع تقليل الأخطاء. يدعم إنشاء الوثائق والعروض المتوافقة مع احتياجات العملاء.

vloxq

vloxq

vloxq.com

تطبيق vloxq يساعدك في إنشاء عروض أسعار بسرعة وسهولة مع تخصيص كامل ودمج مع أنظمة موجودة مثل Hubspot وSalesforce.

Subskribe

Subskribe

subskribe.com

تطبيق Subskribe يوفر منصة لإدارة الاقتباسات والفواتير والإيرادات لشركات SaaS، مع تحسين الكفاءة وتقليل الحاجة للتسويات اليدوية.

GeoQuotes

GeoQuotes

geoquotes.com

GeoQuotes هو تطبيق لإنشاء وإدارة عروض الأسعار والفواتير، حيث يمكن تتبع العروض وتخصيصها وإدماجها مع أدوات إدارة المشاريع والبرامج المحاسبية.

Hive CPQ

Hive CPQ

hivecpq.com

Hive CPQ هو منصة لتبسيط مبيعات الشركات، مع ميزات لتكوين المنتجات، وتوليد الاقتباسات، وإدارة تصنيع مواد الفاتورة.

MonetizeNow

MonetizeNow

monetizenow.io

MonetizeNow هو منصة أتمتة إيرادات متكاملة مخصصة لشركات SaaS B2B، تُسهل عملية عرض الأسعار والفوترة وإدارة الاستخدام.

Revv

Revv

revv.so

Revv هو تطبيق يتيح إنشاء المستندات وتوقيعها إلكترونياً، مع دعم لأنواع مختلفة من التوقيعات ويوفر خصائص الأمان والتخزين السحابي.

WorkRails

WorkRails

workrails.com

تساعد تطبيق WorkRails شركات التكنولوجيا في إعداد عروض خدمات احترافية بسرعة، وتبسيط العمليات وتقليل الأخطاء في المبيعات.

In Mind Cloud

In Mind Cloud

inmindcloud.com

تطبيق In Mind Cloud هو منصة مبيعات رقمية مخصصة للمصنعين، تربط أهداف العملاء بقدرات الإنتاج وتجمع جميع عمليات المبيعات في منصة واحدة.

Orgzit

Orgzit

orgzit.com

Orgzit هو نظام مركزي لإدارة العملاء والخدمات والفواتير، يساعد الشركات على تنظيم عملياتها وتحليل أدائها بكفاءة من خلال واجهة سهلة ومتعددة الاستخدامات.

Miraworks.io

Miraworks.io

miraworks.io

Miraworks هو تطبيق سحابي لتصميم بنى تحتية تكنولوجيا المعلومات، يساعد في تسريع إعداد الحلول وتقليل التكاليف عن طريق أتمتة مهام الاقتباس والتقدير.

MiClient

MiClient

miclient.ai

تطبيق MiClient يوفر حلاً متكاملاً لإدارة المقترحات، بدءًا من إنشائها إلى إغلاقها، مع تحسين تجربة العملاء وزيادة معدلات التحويل.

ScopeStack

ScopeStack

scopestack.io

تطبيق ScopeStack مُصمم لمقدمي الخدمات المدارة وبائعي القيم المضافة في صناعة تكنولوجيا المعلومات، يوفر برمجيات CPQ لزيادة الكفاءة والدقة في مرحلة ما قبل البيع.

Salesbricks

Salesbricks

salesbricks.com

Salesbricks هو تطبيق لإدارة عملية الاقتباس والإغلاق في المبيعات، يساعد في تحسين الكفاءة وتقليل الأخطاء وتعزيز التعاون بين الفرق.

iQuoteXpress

iQuoteXpress

iquotexpress.com

iQuote Xpress هو تطبيق ويب يساعد الشركات في أتمتة عملية تقدير المبيعات، وإنشاء اقتباسات دقيقة واحترافية بسرعة وسهولة.

Connectbase

Connectbase

connectbase.com

Connectbase هو نظام لإدارة خدمات الاتصال، يسهل شراء وبيع الشبكات مع تقديم رؤى موثوقة وأتمتة عمليات الاقتباسات.

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