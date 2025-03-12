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يعمل برنامج التكوين والسعر والاقتباس (CPQ) على تبسيط دورة حياة عملية عرض الأسعار والاقتراح بالكامل للشركات. يبدأ عندما يقوم العميل بتوصيل متطلباته لعروض الشركة وينتهي بتسليم عرض أسعار شامل للعميل أو العميل المحتمل. يعمل برنامج CPQ، الذي يتم استخدامه في أقسام المبيعات، على تحسين سرعة دورة المبيعات، وزيادة دقة الأسعار، وتقوية العلاقات مع العملاء. تعمل هذه الحلول البرمجية على تمكين الشركات من تمييز احتياجات العملاء بشكل فعال وتقديم عروض أسعار مخصصة تتوافق بدقة مع تلك المتطلبات المحددة. غالبًا ما تكون منتجات CPQ مدمجة مع برنامج CRM الحالي أو مصممة للتكامل السلس مع واحدة أو أكثر من أدوات CRM، وتوفر حلاً قويًا لتحسين عمليات المبيعات.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot هو تطبيق متكامل لإدارة علاقات العملاء يشمل أدوات للمبيعات والتسويق وخدمة العملاء، مما يساعد الشركات على تحسين نموها.
Zoho CRM
zoho.com
Zoho CRM هي أداة لإدارة علاقات العملاء تساعد الشركات في تنظيم التفاعلات مع العملاء وتتبع العمليات البيعية.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce هو تطبيق لإدارة علاقات العملاء (CRM) يساعد الشركات في تنظيم المبيعات والتسويق وخدمة العملاء والتحليلات.
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc هو برنامج لإدارة المستندات يسمح بإنشاء، إرسال، وتوقيع المستندات الرقمية مع ميزات تتضمن توقيعات إلكترونية وأتمتة سير العمل.
Zoho CRM Plus
zoho.com
تطبيق Zoho CRM Plus هو منصة متكاملة لإدارة علاقات العملاء، تدعم فرق المبيعات، التسويق والدعم للعمل سوياً من واجهة واحدة.
Accelo
accelo.com
Accelo هو تطبيق سحابي لإدارة الأعمال يتضمن إدارة المشاريع، العملاء، والفواتير، ويساعد على تنظيم سير العمل وتحسين الكفاءة.
Qwilr
qwilr.com
Qwilr هو تطبيق لإنشاء مستندات مبيعات تفاعلية تعتمد على الويب مثل العروض والأسعار، مع خيارات تخصيص وتحليلات لمشاركة العملاء.
DealHub.io
dealhub.io
DealHub.io هو حل شامل لإدارة الاقتباسات والفواتير والاشتراكات، يساعد الشركات على تبسيط عملية المبيعات وتحسين الكفاءة.
Quoter
quoter.com
Quoter هو تطبيق لإنشاء وإدارة عروض الأسعار، يساعد الشركات على تحسين عملية الاقتباس وزيادة الكفاءة في التواصل مع العملاء.
Proposify
proposify.com
Proposify هو برنامج لإنشاء وإدارة اقتراحات المبيعات، يقدم قوالب قابلة للتخصيص وتحليلات في الوقت الفعلي، ويساعد في تحسين العمليات البيعية.
FastSpring
fastspring.com
يتيح تطبيق FastSpring IQ تقديم الأسعار والحزم للعميل عبر صفحة مخصصة، مما يوفر تجربة شراء مدعومة نفسياً بطريقة واضحة.
EZLynx
ezlynx.com
EZLynx هو تطبيق لإدارة وكالات التأمين يوفر أدوات لتسهيل اقتباس السياسات، إدارة العملاء، وتحسين كفاءة العمل.
Pricefx
pricefx.com
Pricefx هو برنامج لتحسين وإدارة التسعير، يساعد الشركات في ضبط الأسعار بدقة وكفاءة باستخدام تحليلات متقدمة وذكاء اصطناعي.
BlueSnap
bluesnap.com
تطبيق BlueSnap يساعد في أتمتة العمليات المالية، المبيعات، الموارد البشرية، ودعم العملاء، مما يسهل وربط الأنظمة الحالية بشكل فعال.
Zendo
getzendo.io
Zendo هو تطبيق يجمع جميع خدمات البيع، ويساعد رواد الأعمال على تسريع العمليات الداخلية من خلال الأتمتة وإدارة الفواتير والمراسلات في مكان واحد.
Zoura
zuora.com
تسهل Zoura الفوترة الآلية وإدارة إيرادات الشركات، مع تكامل سلس وأنظمة أسعار مرنة لدعم استراتيجيات النمو.
Apparound
apparound.com
أباروند هو أداة مبيعات شاملة تُ digitize وتدير عملية المبيعات بالكامل، بدءًا من تقديم المواد التسويقية حتى توقيع العقود إلكترونياً.
Paperless Parts
paperlessparts.com
تطبيق Paperless Parts يساعد الشركات المصنعة على تحسين عملية الاقتباس والتسعير من خلال أتمتة وإنشاء عمليات مبنية على البيانات هندسياً.
DigiFabster
digifabster.com
DigiFabster هو تطبيق يقدم حلول الاقتباس الفوري والتجارة الإلكترونية لمتاجر التصنيع، مع دعم لتصحيح ملفات CAD وعمليات الدفع عبر الإنترنت.
Elfsquad
elfsquad.io
Elfsquad هو برنامج يربط بين عمليات المبيعات والإنتاج، ويسمح بتكوين المنتجات مع تقليل الأخطاء. يدعم إنشاء الوثائق والعروض المتوافقة مع احتياجات العملاء.
vloxq
vloxq.com
تطبيق vloxq يساعدك في إنشاء عروض أسعار بسرعة وسهولة مع تخصيص كامل ودمج مع أنظمة موجودة مثل Hubspot وSalesforce.
Subskribe
subskribe.com
تطبيق Subskribe يوفر منصة لإدارة الاقتباسات والفواتير والإيرادات لشركات SaaS، مع تحسين الكفاءة وتقليل الحاجة للتسويات اليدوية.
GeoQuotes
geoquotes.com
GeoQuotes هو تطبيق لإنشاء وإدارة عروض الأسعار والفواتير، حيث يمكن تتبع العروض وتخصيصها وإدماجها مع أدوات إدارة المشاريع والبرامج المحاسبية.
Hive CPQ
hivecpq.com
Hive CPQ هو منصة لتبسيط مبيعات الشركات، مع ميزات لتكوين المنتجات، وتوليد الاقتباسات، وإدارة تصنيع مواد الفاتورة.
MonetizeNow
monetizenow.io
MonetizeNow هو منصة أتمتة إيرادات متكاملة مخصصة لشركات SaaS B2B، تُسهل عملية عرض الأسعار والفوترة وإدارة الاستخدام.
Revv
revv.so
Revv هو تطبيق يتيح إنشاء المستندات وتوقيعها إلكترونياً، مع دعم لأنواع مختلفة من التوقيعات ويوفر خصائص الأمان والتخزين السحابي.
WorkRails
workrails.com
تساعد تطبيق WorkRails شركات التكنولوجيا في إعداد عروض خدمات احترافية بسرعة، وتبسيط العمليات وتقليل الأخطاء في المبيعات.
In Mind Cloud
inmindcloud.com
تطبيق In Mind Cloud هو منصة مبيعات رقمية مخصصة للمصنعين، تربط أهداف العملاء بقدرات الإنتاج وتجمع جميع عمليات المبيعات في منصة واحدة.
Orgzit
orgzit.com
Orgzit هو نظام مركزي لإدارة العملاء والخدمات والفواتير، يساعد الشركات على تنظيم عملياتها وتحليل أدائها بكفاءة من خلال واجهة سهلة ومتعددة الاستخدامات.
Miraworks.io
miraworks.io
Miraworks هو تطبيق سحابي لتصميم بنى تحتية تكنولوجيا المعلومات، يساعد في تسريع إعداد الحلول وتقليل التكاليف عن طريق أتمتة مهام الاقتباس والتقدير.
MiClient
miclient.ai
تطبيق MiClient يوفر حلاً متكاملاً لإدارة المقترحات، بدءًا من إنشائها إلى إغلاقها، مع تحسين تجربة العملاء وزيادة معدلات التحويل.
ScopeStack
scopestack.io
تطبيق ScopeStack مُصمم لمقدمي الخدمات المدارة وبائعي القيم المضافة في صناعة تكنولوجيا المعلومات، يوفر برمجيات CPQ لزيادة الكفاءة والدقة في مرحلة ما قبل البيع.
Salesbricks
salesbricks.com
Salesbricks هو تطبيق لإدارة عملية الاقتباس والإغلاق في المبيعات، يساعد في تحسين الكفاءة وتقليل الأخطاء وتعزيز التعاون بين الفرق.
iQuoteXpress
iquotexpress.com
iQuote Xpress هو تطبيق ويب يساعد الشركات في أتمتة عملية تقدير المبيعات، وإنشاء اقتباسات دقيقة واحترافية بسرعة وسهولة.
Connectbase
connectbase.com
Connectbase هو نظام لإدارة خدمات الاتصال، يسهل شراء وبيع الشبكات مع تقديم رؤى موثوقة وأتمتة عمليات الاقتباسات.
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