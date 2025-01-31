برنامج سي بي كيو - التطبيقات الأكثر شعبية - السودان

Revv

revv.so

Revv يدفع حدود أتمتة المستندات وسير العمل. يمنحك Revv المرونة اللازمة لإنشاء المستندات من مكتبة النماذج الغنية الخاصة به أو تحميل وإرسال مستندات WORD/PDF خارجية للتوقيعات الإلكترونية. بالإضافة إلى ذلك، فهو يوفر أنواعًا مختلفة من التوقيع لتلبية كل سيناريوهات التوقيع الإلكتروني الممكنة. سواء كنت تريد إنشاء مستندات مجمعة للتوقيعات الإلكترونية أو الحصول على التوقيعات على نماذج الويب القابلة للتعبئة، فإن Revv يجعل كل شيء ممكنًا. فهو يوفر إشعارات فورية وتحليلات للمستندات ومسارات التدقيق لإبقائك على اطلاع دائم. يعمل Revv على مضاعفة حماية عملية التوقيع الإلكتروني الخاصة بك من خلال مصادقة البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة. تقدم Revv دليلاً قويًا على التوقيع الإلكتروني من خلال إدارة الأدلة المتطورة. كما يوفر أيضًا مصادقة الفيديو لتوقيعات Clickwrap. قم بدمج تطبيقات الأعمال مع Revv لتبسيط المهام المعقدة وتشغيل سير عمل المستندات بسلاسة. Revv عبارة عن منصة متكاملة لأتمتة سير عمل المستندات بدون تعليمات برمجية لإدارة أعمالك في أي مكان وفي أي وقت ومن أي جهاز. يوفر Revv حماية قوية ويعمل في بيئة آمنة ذات مستويات متعددة من التشفير والامتثال للقوانين المحلية. الفوائد: حوكمة وامتثال أفضل - تتوافق Revv مع قانون ESIGN وUETA ولوائح eIDAS، مما يجعل جميع المستندات الموقعة إلكترونيًا ملزمة قانونًا. Revv يلبي جميع متطلبات التوقيعات الإلكترونية. - نية التوقيع: تؤكد Revv نية الموقعين من خلال مطالبة الموقعين بتقديم التوقيعات الإلكترونية. - الموافقة على القيام بالأعمال التجارية إلكترونيًا: تفي Revv بمتطلبات الموافقة من خلال مطالبة الموقعين بتأكيد توقيعاتهم قبل تقديم المستند. يوفر Revv أيضًا للمستلمين خيار رفض طلب التوقيع. - إسناد التوقيع: إنشاء التحكم في المستندات من خلال سجل تدقيق كامل لكل معاملة. يرضي Revv إسناد التوقيع من خلال التقاط وتخزين جميع الإجراءات مع طوابع التاريخ والوقت وتفاصيل الموقعين وعناوين IP. - الاحتفاظ بالسجلات: يقوم Revv تلقائيًا بإنشاء نسخة من السجلات الموقعة وإرسالها إلى كل من المرسل والمستلم للاحتفاظ بإثباتات المعاملات الخاصة بهم. ميزات قوية لإنشاء إمكانيات جديدة باستخدام التوقيعات الإلكترونية وتحقيق أقصى قدر من الفوائد التجارية - - إنشاء حقول ديناميكية كحقول نموذج في القالب وتسريع عملية إنشاء المستندات الخاصة بك. استخدم القالب الذي تم اختياره، وأضف تفاصيل مخصصة في حقول النموذج، وأرسله إلى العملاء لملء المعلومات المطلوبة، والتوقيع الإلكتروني على المستندات. - المرونة في تحميل وإرسال ملفات PDF أو DOCX وتحريرها وإرسالها للتوقيعات الإلكترونية. - جمع البيانات الهامة من الموقعين في شكل نص أو صورة باستخدام ميزة "التعبئة والتوقيع". - قوالب جاهزة للاستخدام ومحرر غني لإنشاء مستندات الأعمال وتخصيصها على الفور وزيادة معدلات تحويل الأعمال. - أتمتة إرسال مستند إلى عدة مستلمين باستخدام ميزة الإرسال المجمع وزيادة إنتاجيتك. - قم بتكوين سير عمل التوقيع الإلكتروني من خلال دمج تطبيقات الأعمال اليومية من خلال Zapier وRetool وواجهات برمجة التطبيقات الأصلية، وتوفير المزيد من الوقت والمال والموارد. - حرية اختيار نوع التوقيع - النقر للتوقيع، أو رسم التوقيع، أو النقر للأحرف الأولى. - التتبع والتحليلات في الوقت الفعلي للتدخل وإشراك العملاء في الوقت المناسب. - خيارات متعددة لتوقيع المستندات عبر الإنترنت عبر البريد الإلكتروني أو الروابط القابلة للمشاركة أو نماذج الويب القابلة للملء أو عمليات تكامل واجهة برمجة التطبيقات. أمان لا مثيل له - - الامتثال لقوانين التوقيع الإلكتروني العالمية والمحلية وأحدث معايير الصناعة. - المصادقة الثنائية (الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني) لضمان هوية الموقعين. - أمان عالي المستوى مع شهادة السحابة العالمية AWS (CSA، وSOC 1، وSOC2، وISO 27001) لحماية بياناتك في كل خطوة. - بوابات الدفع المتوافقة مع PCI DSS - تخزين مدى الحياة - يوفر Revv تخزينًا سحابيًا يحافظ على سجلاتك آمنة ومنظمة ويمكن الوصول إليها بسهولة - إلى الأبد. تجربة محسنة للعملاء - - أرسل المستندات على الفور إلى الأجهزة المحمولة عبر الرسائل النصية القصيرة، وقلل من معدلات ترك العملاء. - ميزات التعاون للتفاعل مع العملاء وأعضاء الفريق ضمن المستندات وتسريع عملية التوقيع. منصة يمكنك صنعها بنفسك ولا تتطلب أي مهارات في البرمجة - Revv سهل الاستخدام للغاية وسهل التنقل فيه. لا تتطلب واجهته البديهية أي مساعدة خارجية أو مهارات خاصة. نظام دعم مصمم لتمكين العملاء - - فريق دعم عملاء من الخبراء الذين يبذلون قصارى جهدهم لتمكين عملك. - دعم الدردشة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع - دعم متعدد اللغات للمستندات - دعم لتصميم وإنشاء القوالب - مركز المساعدة ومقالات الدعم ومقاطع الفيديو لإرشادك طوال العملية