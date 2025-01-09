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برنامج سي بي كيو - التطبيقات الأكثر شعبية - بابوا غينيا الجديدة
يعمل برنامج التكوين والسعر والاقتباس (CPQ) على تبسيط دورة حياة عملية عرض الأسعار والاقتراح بالكامل للشركات. يبدأ عندما يقوم العميل بتوصيل متطلباته لعروض الشركة وينتهي بتسليم عرض أسعار شامل للعميل أو العميل المحتمل. يعمل برنامج CPQ، الذي يتم استخدامه في أقسام المبيعات، على تحسين سرعة دورة المبيعات، وزيادة دقة الأسعار، وتقوية العلاقات مع العملاء. تعمل هذه الحلول البرمجية على تمكين الشركات من تمييز احتياجات العملاء بشكل فعال وتقديم عروض أسعار مخصصة تتوافق بدقة مع تلك المتطلبات المحددة. غالبًا ما تكون منتجات CPQ مدمجة مع برنامج CRM الحالي أو مصممة للتكامل السلس مع واحدة أو أكثر من أدوات CRM، وتوفر حلاً قويًا لتحسين عمليات المبيعات.
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Connectbase
connectbase.com
Connectbase هي السحابة الصناعية للاتصال. تعد Connectbase شريكًا في الصناعة، مما يتيح للجيل القادم شراء وبيع الاتصال، بما في ذلك عرض الأسعار الآلي، وتوفير رؤى عميقة وموثوقة. تخدم منصة Connectbase الرائدة في الصناعة، The Connected World، ما يقرب من 300 مزود على مستوى العالم، وتدير 2.7 مليار موقع في أكثر من 150 دولة. قام فريق Connectbase ببناء نظام بيئي متصل لتحويل عمليات البيع والشراء على الشبكة. قم بزيارة Connectbase على Connectbase.com وتابعنا على LinkedIn على LinkedIn.com/company/connectbase-us/
WorkRails
workrails.com
تساعد خدمات WorkRails CPQ شركات تكنولوجيا المؤسسات على إنشاء عروض أسعار للخدمات الاحترافية بسرعة وسهولة. نحن مثاليون للفرق التي تبيع خدمات معقدة ولكنها تواجه صعوبة في الدقة والتوقيت. تعمل منصة WorkRails Services CPQ على توحيد كيفية بيع الخدمات، مما يسمح بالتكرار والتوسع وتسريع الإيرادات. يقوم WorkRails بتفكيك الصوامع بين المبيعات والخدمات الاحترافية وعملائهم، والاتصال بأنظمة التسجيل الأخرى، والقضاء على الإدخال المزدوج والأخطاء، وتسهيل عملية البيع. يتكامل WorkRails مع مجموعتك التقنية الحالية بما في ذلك عمليات التكامل المبتكرة مع Salesforce.com وConga وMicrosoft Dynamics. تمت تهيئة أكثر من 40000 عرض أسعار للخدمات الاحترافية باستخدام CPQ لخدمات WorkRails. قام عملاء WorkRails بتقليص وقت إنشاء عروض أسعار الخدمة من أسابيع إلى ساعات، مما أدى إلى تقليل أوقات دورة المبيعات الإجمالية وزيادة اعتماد المنتج وتقليل معدل التباطؤ.
Revv
revv.so
Revv يدفع حدود أتمتة المستندات وسير العمل. يمنحك Revv المرونة اللازمة لإنشاء المستندات من مكتبة النماذج الغنية الخاصة به أو تحميل وإرسال مستندات WORD/PDF خارجية للتوقيعات الإلكترونية. بالإضافة إلى ذلك، فهو يوفر أنواعًا مختلفة من التوقيع لتلبية كل سيناريوهات التوقيع الإلكتروني الممكنة. سواء كنت تريد إنشاء مستندات مجمعة للتوقيعات الإلكترونية أو الحصول على التوقيعات على نماذج الويب القابلة للتعبئة، فإن Revv يجعل كل شيء ممكنًا. فهو يوفر إشعارات فورية وتحليلات للمستندات ومسارات التدقيق لإبقائك على اطلاع دائم. يعمل Revv على مضاعفة حماية عملية التوقيع الإلكتروني الخاصة بك من خلال مصادقة البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة. تقدم Revv دليلاً قويًا على التوقيع الإلكتروني من خلال إدارة الأدلة المتطورة. كما يوفر أيضًا مصادقة الفيديو لتوقيعات Clickwrap. قم بدمج تطبيقات الأعمال مع Revv لتبسيط المهام المعقدة وتشغيل سير عمل المستندات بسلاسة. Revv عبارة عن منصة متكاملة لأتمتة سير عمل المستندات بدون تعليمات برمجية لإدارة أعمالك في أي مكان وفي أي وقت ومن أي جهاز. يوفر Revv حماية قوية ويعمل في بيئة آمنة ذات مستويات متعددة من التشفير والامتثال للقوانين المحلية. الفوائد: حوكمة وامتثال أفضل - تتوافق Revv مع قانون ESIGN وUETA ولوائح eIDAS، مما يجعل جميع المستندات الموقعة إلكترونيًا ملزمة قانونًا. Revv يلبي جميع متطلبات التوقيعات الإلكترونية. - نية التوقيع: تؤكد Revv نية الموقعين من خلال مطالبة الموقعين بتقديم التوقيعات الإلكترونية. - الموافقة على القيام بالأعمال التجارية إلكترونيًا: تفي Revv بمتطلبات الموافقة من خلال مطالبة الموقعين بتأكيد توقيعاتهم قبل تقديم المستند. يوفر Revv أيضًا للمستلمين خيار رفض طلب التوقيع. - إسناد التوقيع: إنشاء التحكم في المستندات من خلال سجل تدقيق كامل لكل معاملة. يرضي Revv إسناد التوقيع من خلال التقاط وتخزين جميع الإجراءات مع طوابع التاريخ والوقت وتفاصيل الموقعين وعناوين IP. - الاحتفاظ بالسجلات: يقوم Revv تلقائيًا بإنشاء نسخة من السجلات الموقعة وإرسالها إلى كل من المرسل والمستلم للاحتفاظ بإثباتات المعاملات الخاصة بهم. ميزات قوية لإنشاء إمكانيات جديدة باستخدام التوقيعات الإلكترونية وتحقيق أقصى قدر من الفوائد التجارية - - إنشاء حقول ديناميكية كحقول نموذج في القالب وتسريع عملية إنشاء المستندات الخاصة بك. استخدم القالب الذي تم اختياره، وأضف تفاصيل مخصصة في حقول النموذج، وأرسله إلى العملاء لملء المعلومات المطلوبة، والتوقيع الإلكتروني على المستندات. - المرونة في تحميل وإرسال ملفات PDF أو DOCX وتحريرها وإرسالها للتوقيعات الإلكترونية. - جمع البيانات الهامة من الموقعين في شكل نص أو صورة باستخدام ميزة "التعبئة والتوقيع". - قوالب جاهزة للاستخدام ومحرر غني لإنشاء مستندات الأعمال وتخصيصها على الفور وزيادة معدلات تحويل الأعمال. - أتمتة إرسال مستند إلى عدة مستلمين باستخدام ميزة الإرسال المجمع وزيادة إنتاجيتك. - قم بتكوين سير عمل التوقيع الإلكتروني من خلال دمج تطبيقات الأعمال اليومية من خلال Zapier وRetool وواجهات برمجة التطبيقات الأصلية، وتوفير المزيد من الوقت والمال والموارد. - حرية اختيار نوع التوقيع - النقر للتوقيع، أو رسم التوقيع، أو النقر للأحرف الأولى. - التتبع والتحليلات في الوقت الفعلي للتدخل وإشراك العملاء في الوقت المناسب. - خيارات متعددة لتوقيع المستندات عبر الإنترنت عبر البريد الإلكتروني أو الروابط القابلة للمشاركة أو نماذج الويب القابلة للملء أو عمليات تكامل واجهة برمجة التطبيقات. أمان لا مثيل له - - الامتثال لقوانين التوقيع الإلكتروني العالمية والمحلية وأحدث معايير الصناعة. - المصادقة الثنائية (الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني) لضمان هوية الموقعين. - أمان عالي المستوى مع شهادة السحابة العالمية AWS (CSA، وSOC 1، وSOC2، وISO 27001) لحماية بياناتك في كل خطوة. - بوابات الدفع المتوافقة مع PCI DSS - تخزين مدى الحياة - يوفر Revv تخزينًا سحابيًا يحافظ على سجلاتك آمنة ومنظمة ويمكن الوصول إليها بسهولة - إلى الأبد. تجربة محسنة للعملاء - - أرسل المستندات على الفور إلى الأجهزة المحمولة عبر الرسائل النصية القصيرة، وقلل من معدلات ترك العملاء. - ميزات التعاون للتفاعل مع العملاء وأعضاء الفريق ضمن المستندات وتسريع عملية التوقيع. منصة يمكنك صنعها بنفسك ولا تتطلب أي مهارات في البرمجة - Revv سهل الاستخدام للغاية وسهل التنقل فيه. لا تتطلب واجهته البديهية أي مساعدة خارجية أو مهارات خاصة. نظام دعم مصمم لتمكين العملاء - - فريق دعم عملاء من الخبراء الذين يبذلون قصارى جهدهم لتمكين عملك. - دعم الدردشة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع - دعم متعدد اللغات للمستندات - دعم لتصميم وإنشاء القوالب - مركز المساعدة ومقالات الدعم ومقاطع الفيديو لإرشادك طوال العملية
Subskribe
subskribe.com
Subskribe عبارة عن نظام أساسي للتسعير والفواتير والإيرادات قابل للتكيف لشركات SaaS الحديثة. موحدة تماما. لا الصوامع. تسوية صفرية، من عرض الأسعار إلى الإيرادات. تم تصميم Subskribe بالتعاون مع بعض شركات SaaS الرائدة في العالم، وهو يساعد الشركات على تحقيق أقصى قدر من الإيرادات من خلال هياكل الصفقات المبتكرة مثل المشاركات المتزايدة وعمليات البيع المتوسطة الأجل والخصومات المرنة. والنتيجة هي وقت وصول أسرع إلى السوق، وزيادة في نمو الإيرادات، وتحقيق وفورات تشغيلية هائلة. تم تصميم Subskribe للصفقات التي تتطور. إنه مبني على مستودع واحد للأوامر الديناميكية التي يمكن أن تتغير بمرور الوقت، وصولاً إلى البند الفردي. وهذا يعني عدم وجود المزيد من الصوامع. لا مزيد من الارتباك. لم تعد هناك حاجة للتسوية اليدوية. يحتوي Subskribe على كتالوج منتج واحد فقط ومحرك تسعير واحد، ويتم إعداد الفواتير على أساس سطر الطلب، مما يتيح التعرف على الإيرادات المتوافقة مع ASC-606.
Paperless Parts
paperlessparts.com
تتمثل مهمة Paperless Parts في مساعدة محلات العمل والمصنعين المتعاقدين وشركات التشطيب على تحسين أعمالهم وتنميتها من خلال تزويدهم بنظام التقدير والاقتباس الأكثر تقدمًا وأمانًا والمعتمد على السحابة. Paperless Parts عبارة عن منصة تقدير وعرض أسعار تدعم جميع أنواع عمليات التصنيع مثل مخرطة CNC، والطحن باستخدام الحاسب الآلي، وتصنيع الصفائح المعدنية، والتصنيع الإضافي، وأسلاك EDM، ونفث الماء، والقطع بالليزر، واليوريثان المصبوب. تعد Paperless Parts أكثر من مجرد أداة عرض أسعار، ولكنها أداة للمبيعات والتسعير وتوليد الإيرادات. يعمل برنامج Paperless Parts على تبسيط سير العمل الحالي للمصنعين من خلال الجمع بين أدوات أتمتة العمليات التجارية الحديثة ومحرك تسعير هندسي قابل للتكوين يعمل على زيادة السرعة والاتساق في عملية عرض الأسعار. تتكامل المنصة مع أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتخطيط موارد المؤسسات (ERP) لتعزيز عمليات المكاتب الأمامية وفرق المبيعات، وتمكين استجابات أكثر كفاءة لطلبات عروض الأسعار لمجموعة متنوعة من عمليات التصنيع. قام المصنعون في جميع أنحاء الولايات المتحدة بتحليل أكثر من مليون ملف عمل باستخدام المنصة وفازوا بطلبات بقيمة تزيد عن مليار دولار سنويًا.
MonetizeNow
monetizenow.io
تأسست MonetizeNow في يناير 2021 ويقع مقرها الرئيسي في سانتا كلارا، كاليفورنيا، وهي عبارة عن منصة لأتمتة الإيرادات ذات دورة كاملة تم تصميمها خصيصًا لـ B2B SaaS. تعمل منصة التسعير (CPQ) والفوترة والاستخدام الموحدة في MonetizeNow على إنشاء عملية مبسطة من عرض الأسعار إلى النقد (Q2C) التي تدير جميع نماذج الأسعار وقنوات البيع دون الحاجة إلى حلول النقاط ضمن بنية GTM الخاصة بك.
Hive CPQ
hivecpq.com
HiveCPQ عبارة عن منصة للتجارة الإلكترونية B2B تعمل على تبسيط مبيعاتك. قم بالتكوين والسعر والاقتباس (CPQ) لإنشاء بيئة عمل أكثر كفاءة والاستمتاع بطلبات مؤتمتة بالكامل ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك.
vloxq
vloxq.com
قم بإنشاء عروض الأسعار في دقائق معدودة باستخدام vloxq CPQ! الحل الذي نقدمه قابل للتخصيص بالكامل وسهل النشر. لقد حان الوقت لكي يتوقف مندوبو المبيعات ذوو الأداء العالي عن إضاعة الوقت في إدارة المبيعات وبدلاً من ذلك توفير 90% من وقتهم باستخدام الأتمتة. استبدل الأنظمة القديمة وجداول البيانات وقوالب المستندات وعمليات نقل البيانات اليدوية وما إلى ذلك. يمكن لـ vloxq أتمتة عدة خطوات في العملية عند إنشاء عرض أسعار من خلال الجمع بين معلومات المنتج وجداول بيانات الحساب والوثائق القانونية (انظر لقطات الشاشة). ومن خلال تبسيط هذه العملية، يمكنك زيادة متوسط قيمة الطلب وإنشاء توقعات أكثر دقة والتخلص من العمل اليدوي غير الضروري والمحفوف بالمخاطر. قم بدمج vloxq مع أنظمتك الحالية مثل Hubspot وSalesforce وLime CRM وUpsales وGetAccept وMicrosoft Business Central والمزيد.
Apparound
apparound.com
Apparound هي أداة مبيعات شاملة تعمل على رقمنة وتسريع وإدارة رحلة المبيعات بأكملها، بدءًا من عرض المواد التسويقية ووصولاً إلى تكوين الطلب وتجميعه. الميزات الرئيسية لـ Apparound هي: مشاركة المحتوى: توزيع المواد التسويقية بتنسيق رقمي، مثل الكتيبات والكتالوجات ومواصفات المنتج والعروض التقديمية ومقاطع الفيديو وقوائم الأسعار والعروض الترويجية في وقت واحد لفريق المبيعات الخاص بك. ابحث بسهولة عن أي محتوى وأرسله عبر البريد الإلكتروني بنقرة بسيطة. أداة تكوين الأسعار: إنشاء عروض أسعار خالية من الأخطاء بما في ذلك عروض المنتجات المتعددة والخدمات الاختيارية والحزم والخصومات والعروض الترويجية. عرض العرض النهائي أثناء التفاوض مع العميل، وإيجاد الحل المناسب لاحتياجاته وإرساله عبر البريد الإلكتروني. التوقيع الإلكتروني: يمكن توقيع العقود من أي مكان وزمان مباشرة على جهاز البائع، أو يمكن للعملاء توقيع العقود بسهولة في الخدمة الذاتية باستخدام مصادقة OTP. الوحدات الأخرى المتاحة هي متتبع المبيعات، ومدير البيانات، وعميل الويب، ومستشار الحلول. يعد Sales Tracker لوحة تحكم ديناميكية للبائعين لتتبع عروض الأسعار والعملاء. يتكون مدير البيانات من الدراسات الاستقصائية والاختبارات التي تمكن البائع من جمع البيانات أثناء الأنشطة الميدانية. يتيح Web Client استخدام Apparound من أي متصفح كمبيوتر. يعد Solution Advisor أداة بيع موجهة خطوة بخطوة وقائمة على الاحتياجات لتحديد أفضل المنتجات المناسبة. يمكن تكوين رحلات العملاء بأسئلة احتياجات العمل المحددة والمحتوى ذي الصلة. وتوصي بالمنتجات بناءً على احتياجات العملاء. يعمل Apparound كتطبيق أصلي على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية: نظام التشغيل iOS وAndroid وWindows مدعوم بالكامل. تم تصميم التطبيق ليواجه العملاء، ويعمل دون الاتصال بالإنترنت ويوفر محتوى وعروض أسعار في الوقت الفعلي دون اتصال. وهو متوافق مع أنظمة CRM وERP الأكثر شيوعًا (أنظمة Salesforce أو MS Dynamics CRM) ويدعم الاتصال السهل ببرامج المكتب الخلفي لديك.
Zendo
getzendo.io
Zendo هو برنامج الكل في واحد لتبسيط خدمات البيع، بدءًا من الخدمات المخصصة والمنتجات وحتى الاشتراكات. فهو يساعد رواد الأعمال والوكالات على تسريع عملياتهم الداخلية بمساعدة الأتمتة. قم بإنشاء سير العمل الخاص بك، وقم بإنشاء الفواتير تلقائيًا، وافتخر بكتالوج الخدمة ذي المظهر الاحترافي، حيث يمكن لعملائك إجراء عملية شراء بسهولة. إنه حل بسيط وأنيق، بدلاً من لوحة المعلومات، يقترح الدردشة كمركز للعمليات، حيث يقوم كل طلب عميل جديد بإنشاء سلسلة محادثة. إنه المكان الذي ترسل فيه عروض الأسعار والفواتير والمدفوعات والرسائل. انسَ أمر التبديل بين علامات التبويب أو التطبيقات تمامًا وافعل كل شيء في مكان واحد. يمكن تصميم Zendo بنفسك من خلال مجموعة متنوعة من خيارات الملصقات البيضاء، بدءًا من النطاق المخصص وحتى الألوان ذات العلامات التجارية وحتى برنامج الدردشة الآلي الخاص بك! اجمع فريقك واجعل عملك يزدهر من خلال هذا البرنامج البديهي سهل الاستخدام.
Pricefx
pricefx.com
بالنسبة للمؤسسات التي تواجه تحديات التسعير، والتي تحتاج إلى تسريع النمو المربح بشكل موثوق، وتريد الدقة والرؤية والكفاءة في تنفيذ التسعير، فإن Pricefx هي منصة تحسين التسعير السحابي وإدارتها وCPQ التي توفر حلاً شفافًا وسريع الاستجابة لتحديد السعر الصحيح، في كل مرة. على عكس Excel أو الأدوات المحلية أو حلول Gen1 القديمة، فإن منتجنا هو منصة التسعير التي يمكنك من خلالها التخطيط وتحديد السعر وتحقيق الربح بشكل ديناميكي. تشتمل مجموعتنا على 3 حزم حلول مصممة للعمل معًا بسلاسة لتوفير إمكانية تسعير مؤسسية كاملة: حزمة الخطة: تحليلات رائدة في الصناعة مع عمليات تكامل معدة مسبقًا لـ SAP وSalesforce وSugarCRM والعديد من أنظمة البيانات الهامة الأخرى. قم بتحليل وإنشاء أسعار مُحسّنة خاصة بالقطاعات ودفعها إلى قوائم الأسعار الخاصة بك وأنظمة CPQ وERP وأنظمة التجارة الرقمية. احصل على رؤى دقيقة حول الأسعار والهوامش والعملاء وقطاعات المنتجات أثناء تحليل فرص التسعير وتحديدها. حزمة الأسعار: تحديد وإدارة استراتيجية التسعير الخاصة بك وحساب ومحاكاة ونشر جميع أنواع أسعار المنتجات. إدارة العروض الترويجية والخصومات والحملات والأسعار الخاصة، على أي مستوى من التعقيد، من مكان واحد. استخدم الذكاء الاصطناعي. التحسين لتحقيق نتائج مثالية عبر شلال الأسعار بأكمله. حزمة الربح: قم بتمكين فريق المبيعات لديك من الاستجابة للطلبات بشكل أسرع، وتقديم عروض الأسعار بدقة وثقة عالية، والفوز بالمزيد من الصفقات. قم بإنشاء وحساب وتتبع وإدارة الحسومات والمكافآت والائتمانات أثناء التكامل مع نظام المحاسبة الخاص بك. القضاء على المطالبات المعقدة وعمليات الشحن والخصم. التحقق من صحة إدارة مطالبات الموزع الخاص بك بسرعة ودقة.
iQuoteXpress
iquotexpress.com
iQuote Xpress هو تطبيق SaaS قائم على الويب يمكّن الشركات من أتمتة عملية تقدير مبيعاتها باستخدام أحدث تقنيات الإنترنت. يستطيع موظفو المبيعات إنشاء مقترحات المبيعات بسهولة وسرعة والتي تكون أكثر تفصيلاً ودقة وتتضمن معلومات تسويق المنتج. يستمتع مستخدمو iQuote Xpress بصورة محسنة حيث يتم تسليم الاتصالات المهنية باستمرار إلى العميل.
Elfsquad
elfsquad.io
Elfsquad CPQ مخصص للصناعة التحويلية. يربط برنامج CPQ الخاص بنا بين عمليتي المبيعات والإنتاج، ويمكّن فريق المبيعات والتجار وحتى العملاء من تكوين المنتجات المعقدة دون أخطاء. تقوم Elfsquad بإنشاء مستند عرض أسعار لا تشوبه شائبة، والذي يلبي طلب العملاء بسلاسة. يمكنك التكامل مع البنية التحتية الحالية لتكنولوجيا المعلومات لديك لإنتاج خالي من الأخطاء. يتم تنفيذ Elfsquad CPQ بواسطة أشخاص يعرفون المبيعات، ولا يتطلب أي معرفة برمجية.
Salesbricks
salesbricks.com
طريقة أفضل لإدارة عرض الأسعار إلى النقد لمؤسستك، والمبيعات الداخلية، وحركات الذهاب إلى السوق ذات الخدمة الذاتية
ScopeStack
scopestack.io
تم تصميم ScopeStack خصيصًا لمقدمي الخدمات المُدارة وبائعي القيمة المضافة في صناعة تكنولوجيا المعلومات. يوفر برنامج CPQ لخدماتنا الكفاءة والاتساق والدقة في كل خطوة من خطوات عملية ما قبل البيع.
GeoQuotes
geoquotes.com
GeoQuotes هي أداة عروض أسعار قوية تدعم جميع احتياجاتك من عروض الأسعار والفواتير. إنشاء عروض الأسعار، وتتبع ومراقبة عروض الأسعار للتغييرات، وتخصيص التخطيطات، وتخزين سجلات الاتصال، وسجلات الشركة، وتعيين عروض الأسعار المتكررة وتواريخ انتهاء الصلاحية. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك التكامل مع أدوات إدارة المشاريع مثل Monday.com وتطبيقات CRM مثل SugarCRM بالإضافة إلى أدوات المحاسبة مثل Quick Books.
MiClient
miclient.ai
تقدم MiClient الحل الكامل لإدارة العروض؛ من إنشاء الاقتراح إلى الإغلاق. من خلال تضمين عملية تأهيل العميل الآلية، يمكنك ضمان معدل تحويل أكبر وتحسين تجربة العميل. يساعدك هذا أيضًا على فهم مقترحاتك والحصول على كافة التفاصيل لزيادة عمليات الإغلاق الخاصة بك. يمكنك تقليل معدل التباطؤ وتحويل المزيد من العروض إلى فواتير نشطة.
Miraworks.io
miraworks.io
Miraworks عبارة عن أداة لتصميم البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وسير العمل متعددة البائعين SaaS. نحن نساعد القائمين على تكامل الأنظمة والمؤسسات على تسريع عملية إعداد الحلول، وتقليل التكاليف، وتسريع وقت الوصول إلى القيمة — من خلال أتمتة مهام الاقتباس والتقدير الروتينية.
Proposify
proposify.com
Proposify هو برنامج العروض عبر الإنترنت الذي يمنحك التحكم والرؤية في أهم مرحلة من عملية المبيعات الخاصة بك. القريب. بدءًا من تصميم الصفقات وحتى التوقيع، احصل على الثقة والمرونة للسيطرة على الصفقات. قم بإنشاء مستندات مبيعات رائعة تظل متسقة وخالية من الأخطاء. احصل على الرؤى لتوسيع نطاق عمليتك، وإجراء الارتباطات في الوقت المناسب، والتنبؤ بدقة. تقديم تجربة تسجيل خروج سلسة لعملائك والمحتملين. تتضمن الميزات محرر تصميم مرن وسهل الاستخدام، والتوقيعات الإلكترونية، وعمليات تكامل CRM، والرؤى المستندة إلى البيانات، والتسعير التفاعلي، وإدارة المحتوى، والموافقات، وغير ذلك الكثير. إذا كنت مستعدًا لمنح فريق المبيعات لديك الميزة التنافسية، فتفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني أو احجز عرضًا توضيحيًا على https://www.proposify.com.
BlueSnap
bluesnap.com
تعمل منصة Armatic على تعزيز قوة برنامج المحاسبة/تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الموجود لديك ونظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الحالي الخاص بك من خلال أتمتة سير العمل وذكاء الأعمال القوي ووظائف الاتصالات المتكاملة عبر الأقسام لأتمتة المهام في مجالات التمويل والمبيعات والدعم والموارد البشرية والعمليات. 1. أتمتة التمويل والفوترة (AR وAP والفواتير والاشتراكات والمدفوعات): تعمل مجموعات AR المؤتمتة بالكامل على تقليل وقت الدفع (DSO) بشكل كبير. يقدم محرك القواعد المتقدمة لدينا الرسالة الصحيحة في الوقت المناسب تلقائيًا، مما يضمن أعلى احتمالية للدفع، مع تمكين التواصل السريع والفعال مع العملاء. لا تقم مطلقًا بحساب دفعة بائع أخرى، وقم بتعيين فواتير البائع للمراجعة والموافقات. استفد من محرك الموافقة وأتمتة سير العمل لدينا لتوجيه جميع فواتيرك للحصول على دفعات محسنة. قم بتمكين الاشتراك/الفوترة المتكررة، وإعداد فواتير التقدم، وإنشاء الفواتير، والمدفوعات التلقائية، وخطط الدفع، والرسوم المتأخرة، والكوبونات، والفوترة عبر الإنترنت وبوابات العملاء التفاعلية، وكلها متكاملة ومتزامنة مع أنظمة المحاسبة وإدارة علاقات العملاء الحالية لديك. يضمن ترميز الدفع والاسترداد التلقائي للدفعات الفاشلة عدم تفويت أي دفعة وتكون جميع البيانات آمنة. 2. أتمتة المبيعات والنجاح (QTC، وCPQ، وNPS، وeSign): أتمتة عروض الأسعار للعملاء المحتملين، والتحكم في الأسعار وإتمام الصفقات بشكل أسرع باستخدام ميزات QTC وCPQ الخاصة بنا. كل شيء بدءًا من إنشاء عرض أسعار وحتى تحصيل الأموال النقدية من العملاء. قم بتمكين فريق المبيعات والنجاح لديك من التعامل مع عملية مراقبة الجودة وإزالة الاختناقات في الأقسام. لا مزيد من التخمين، اسمح لفريق المبيعات لديك بالتعامل مع جميع جوانب إنشاء العقد الجديد ضمن إطار عمل محدد بوضوح - بدءًا من عرض الأسعار وحتى التوقيع الإلكتروني والدفع. مشاركة جميع بيانات الاتصالات التاريخية والملفات والمستندات والفواتير والعقود عبر فريقك بأكمله بدءًا من مدير العملاء. استخدم مركز الاتصال المدمج في Armatic للتواصل مع عملائك. استفد من محرك Armatic Net Promotionr Score للانضمام إلى الشركات التي حققت نموًا أسرع مرتين مقارنة بالمنافسة. قم بتمكين فرقك من اتخاذ قرارات أفضل مدعومة بتعليقات العملاء. 3. أتمتة رأس المال البشري (eNPS، وتأييد الموظفين، والعقود، والسجلات الإلكترونية): قم بقياس وتحسين رضا موظفيك عن NPS الخاص بموظف Armatic. أنشئ حلقات تعليقات على التواصل مع موظفيك لزيادة الولاء ومشاركة الموظفين. قم بتضخيم الوصول الاجتماعي لشركتك من خلال دعم الموظفين. استفد من الشبكات الاجتماعية لموظفيك، من خلال توفير طريقة سهلة لهم لمشاركة معلومات الشركة المعتمدة. تصل المنشورات الاجتماعية لشركتك إلى عدد كبير من العملاء المحتملين والموظفين الجدد المحتملين. قم بتزويد فريق الموارد البشرية لديك والمديرين عبر مؤسستك بحل للتوقيع الإلكتروني لجميع عقود الموظفين وتخزينها وإدارتها بشكل آمن. شارك جميع بيانات الاتصالات التاريخية والملفات والمستندات وعقود الموظفين واتفاقيات عدم الإفصاح عبر فريقك بأكمله. يوفر مدير الاتصال بالموظفين في Armatic لفريقك إمكانية الوصول الفوري والسهل إلى جميع المعلومات ذات الصلة بالموظف، بما في ذلك بيانات الاتصال والعقود والملاحظات المتعلقة بالموارد البشرية.
DealHub.io
dealhub.io
تقدم DealHub حلاً كاملاً لنسبة عرض الأسعار إلى الإيرادات، وهو مصمم لدفع عمليات المبيعات إلى الأمام بشكل أسرع. بصفته محرك التجارة الوحيد منخفض التعليمات البرمجية الذي يوازن بين قابلية التخصيص وخفة الحركة التجارية، يعمل DealHub على تمكين قادة السوق المتوسطة والمؤسسات من تبسيط فرقهم وعملياتهم، وتنفيذ الصفقات بشكل أسرع، وإنشاء خطوط أنابيب يمكن التنبؤ بها بشكل أكثر فعالية. باستخدام حلول CPQ وCLM والفوترة وإدارة الاشتراكات المدعومة بدليل المبيعات البديهي، يمكن للفرق إصدار المقترحات وإغلاق الصفقات وإدارة العقود وأتمتة اشتراكاتهم وفواتيرهم من موقع واحد موحد. تعمل DealHub أيضًا على مركزية اتصالات المشتري/البائع وتوفر كل ما يلزم لإغلاق الصفقات في DealRoom الرقمية. من خلال التكامل مع CRMs الرائدة، مثل Salesforce، وHubSpot، وMicrosoft Dynamics 365، وSugarCRM، وFreshworks، والموثوق بها من قبل خبراء الإيرادات مثل WalkMe، وGong، وDrift، وHopin، وSpotOn، وSendoso، وBraze، تضمن DealHub وقتًا أسرع للقيمة من خلال إيرادات سائلة واحدة. حركة.
DigiFabster
digifabster.com
DigiFabster هو عبارة عن عرض أسعار فوري وحلول للتجارة الإلكترونية قائم على الاشتراك لمحلات التصنيع باستخدام الحاسب الآلي والتصنيع الإضافي. يسمح البرنامج المستند إلى السحابة بالاقتباس الفوري والدفع عبر الإنترنت، مع تحليل وإصلاح ملفات CAD وغيرها من الملفات القابلة للطباعة ثلاثية الأبعاد، مما يضمن توجيه الأجزاء وتصنيعها بشكل صحيح. يوفر لك نظام DigiFabster الخلفي كل المرونة التي تحتاجها، مما يسمح لك بتحديد تكاليف وقت الماكينة والمواد والعمالة والتشطيب والمزيد. يمكنك إنشاء قواعد للخصومات وإضافة قسط لأوقات الدوران السريعة. يدعم البرنامج 10 تقنيات مع خيارات تسعير وخصم متعددة. تم تصميم نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بـ DigiFabster خصيصًا لتلبية احتياجات ورش الآلات ومكاتب الخدمة. تسمح لك هذه الأدوات القوية بالتواصل مع عملائك على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، دون بذل جهد أو نفقات. تسمح لك واجهة برمجة التطبيقات (API) الموثقة بالكامل لدينا باستخدام البيانات مع برامج أخرى مثل تخطيط موارد المؤسسات (ERP) أو المحاسبة أو الشحن.
FastSpring
fastspring.com
يقوم FastSpring IQ (عروض الأسعار التفاعلية) بتوصيل أسعارك وحزمك إلى العملاء المحتملين في صفحة خاصة واضحة ومخصصة توفر للعملاء المحتملين تجربة شراء مدعومة بعلم نفس المبيعات يحبونها. سواء كنت تتطلع إلى شرح أسعارك، أو إنشاء عرض مبيعات حديث، أو تحتاج إلى بديل CPQ، فإن IQ ستلبي احتياجاتك.
Hubspot
hubspot.com
تقدم HubSpot منصة كاملة للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء وبرامج إدارة علاقات العملاء - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ باستخدام الأدوات المجانية، وقم بالترقية مع تقدمك. مع Marketing Hub، تتوفر جميع أدواتك وبياناتك التسويقية على منصة واحدة قوية وسهلة الاستخدام. ستوفر وقتًا ثمينًا وستحصل على كل السياق الذي تحتاجه لتوفير تجربة مخصصة تجذب العملاء المناسبين وتحولهم على نطاق واسع. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمسوقين الاحتفاظ بالبيانات في قلب كل ما يفعلونه لأن Marketing Hub تم إنشاؤه كجزء من منصة HubSpot CRM. عند استخدام منصة CRM الكاملة، يمكن للمسوقين تحقيق توافق لا مثيل له مع المبيعات لإثبات عائد الاستثمار والتحقق من صحة الاستثمارات. سواء كان الأمر يتعلق باستراتيجيات أو خدمات أو برامج - يتيح لك HubSpot توسيع نطاق شركتك، وليس التعقيد. لدى HubSpot كل ما تحتاجه لتنمو بشكل أفضل.
In Mind Cloud
inmindcloud.com
التصنيع معقد. بيعه لا ينبغي أن يكون. In Mind Cloud هي منصة مبيعات رقمية قابلة للتطوير مصممة للمصنعين. يعمل برنامج المبيعات الشامل الخاص بنا على مواءمة أهداف عملائك بشكل لا تشوبه شائبة مع قدراتك الإنتاجية ويوحد جميع عمليات المبيعات الخاصة بك على منصة واحدة. تستخدم منصة المبيعات الرقمية In Mind Cloud الأداء المتطور لـ CRM وCPQ والتجارة، لتسخير قوة معرفتك الواسعة بالمنتج والتحليلات الذكية لتحسين المبيعات. تعد In Mind Cloud (www.inmindcloud.com) مزودًا مستقلاً لمنصة مبيعات التصنيع وتتمثل مهمتها في تمكين الشركات المصنعة. نحن نعمل على مستوى العالم من خلال مكاتبنا في سنغافورة وألمانيا والولايات المتحدة وشبكة شركاء عالية القيمة.
Orgzit
orgzit.com
يوفر Orgzit قوة إدارة علاقات العملاء (CRM) للمؤسسات مع مرونة Excel. Orgzit هو نظام مبيعات شامل لممثلي الشركات المصنعة والموزعين. فهو يساعد على تبسيط المبيعات وعروض الأسعار والخدمة والتمويل من خلال مساعدتك على الانتقال من جداول البيانات المتناثرة إلى تطبيق مركزي واحد.
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc هي شركة برمجيات أمريكية تقدم برامج SaaS. توفر المنصة برامج عمليات المبيعات. يقع مقر PandaDoc في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا ولها مكاتب رئيسية في مينسك، بيلاروسيا وسانت بطرسبرغ، فلوريدا. برنامج أتمتة المستندات كخدمة تحتوي على توقيعات إلكترونية مدمجة، وإدارة سير العمل، ومنشئ المستندات، ووظيفة CPQ.
Accelo
accelo.com
يتم استخدام Accelo وتحبه شركات الخدمات الاحترافية حول العالم لإدارة عمل عملائها بشكل مربح. يدير النظام الأساسي القائم على السحابة من البداية إلى النهاية جميع جوانب تسليم عمل العميل، بدءًا من العميل المحتمل وحتى الدفع، بما في ذلك المبيعات والمشاريع والتذاكر والتوكيلات والجداول الزمنية وتوفير الموارد والمزيد، بغض النظر عن مكان وجودك. مع التركيز على الوقت والمال، تمنحك منصة إدارة عمل العميل نظرة شاملة لأحدث بيانات الأعمال والأداء المالي. من خلال مركزية اتصالات العملاء والأنشطة والعمل في منصة واحدة، فأنت تعرف دائمًا مكان الأشياء دون الحاجة إلى طلب تحديث الحالة. تعمل Accelo على تبسيط سير العمل وزيادة الكفاءة عبر الأعمال والفرق لتعزيز الرؤية والتنسيق، مما يساعد القادة على إدارة الأعمال والمهنيين على التركيز على العمل الأكثر أهمية. ومن خلال تسخير الأتمتة القوية، يتم تمكين المديرين من تسليم المشاريع في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية بسهولة. تمنح تحليلات Accelo الحديثة والآمنة القادة الثقة لاتخاذ قرارات ذكية، مما يضمن نمو الأعمال وازدهارها.
Qwilr
qwilr.com
قم بزيادة سرعة الصفقة، واحصل على رؤى للمشتري من المحتوى، وامنح المندوبين مزيدًا من الوقت للبيع. كيف؟ تحويل مواد المبيعات إلى صفحات ويب آلية وجميلة. أنشئ تجربة مبيعات لا تُنسى من خلال العرض المثالي والعرض التقديمي وعرض أسعار المبيعات وصفحة تأهيل العملاء والمزيد. كل صفحة Qwilr ترسلها هي صفحة ويب جميلة وتفاعلية، تحتوي على وسائط تفاعلية وتتبع ذكي وأتمتة. قل وداعًا لملفات PDF الثابتة ومرحبًا بقوة المبيعات الرائعة لـ Qwilr. باستخدام Qwilr، يمكنك: إنشاء مواد مبيعات مخصصة وتفاعلية تثير إعجاب المشترين: إرسال عنوان URL بدلاً من المرفقات التي لا نهاية لها. شارك العروض التوضيحية للمنتجات والأسعار والخدمات الإضافية وشاهد المشترين وهم يتفاعلون مع تجربة تبدو مخصصة لهم. حافظ على علامة تجارية متسقة لكل صفحة: قم بتوحيد جميع مواد المبيعات الخاصة بك باستخدام محرر العلامة التجارية لدينا الذي يطبق الخطوط والألوان على كل صفحة
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com، Inc. هي شركة برمجيات أمريكية قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. توفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء وأتمتة التسويق والتحليلات وتطوير التطبيقات. في عام 2020، صنفت مجلة Fortune شركة Salesforce في المرتبة السادسة في "قائمة أفضل 100 شركة للعمل لديها"، بناءً على استبيان رضا الموظفين.
Zoho CRM
zoho.com
يمكنك إدارة أعمالك بالكامل باستخدام مجموعة Zoho من أدوات الإنتاجية عبر الإنترنت وتطبيقات SaaS. أكثر من 50 مليون مستخدم يثقون بنا في جميع أنحاء العالم. جرّب خطتنا المجانية للأبد!
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus عبارة عن منصة موحدة لتجربة العملاء تعمل على تمكين فرق المبيعات والتسويق والدعم لديك من العمل كفريق واحد على واجهة واحدة.
Zoura
zuora.com
تعمل Zuora Billing على تمكين الشركات من تحقيق الدخل من الابتكارات الجديدة بسرعة، مع توسيع نطاق عمليات الفوترة وأتمتتها. تستطيع الشركات التي تستفيد من Zuora Billing إطلاق العنان لاستراتيجيات نمو جديدة من خلال أكثر من 50 نموذج تسعير جاهز، وخصومات قابلة للتكوين، ومحفزات للفوترة. تتم مزامنة التسعير مع Zuora CPQ لدعم المبيعات المباشرة، وواجهات برمجة التطبيقات لدعم قنوات المستهلك، والقدرة على تمكين الخدمة الذاتية وبوابات الشركاء لرعاية العملاء عبر أي قناة مبيعات. وأخيرًا، تسمح Zuora Billing للشركات بأتمتة عمليات الفوترة الخاصة بها على نطاق واسع من خلال أتمتة التقسيمات النسبية، وتنظيم التزويد، وتفاعل دفتر الأستاذ العام، والاتصال بمحركات الضرائب، ودعم أكثر من 40 بوابة دفع.
EZLynx
ezlynx.com
حلول منصة واحدة رائدة لبرامج التأمين بما في ذلك محرك تصنيف EZLynx القائم على السحابة ونظام إدارة EZLynx.
Quoter
quoter.com
لن تكون برامج تسعير مبيعات تكنولوجيا المعلومات هي نفسها أبدًا. اقتباس إلى منصة نقدية تساعد مقدمي خدمات تكنولوجيا المعلومات على توفير الوقت وزيادة الإيرادات. قم بترقية عملية عرض الأسعار إلى النقد اليوم. أرسل عروض أسعار المبيعات الفائزة في دقائق. Quoter هو برنامج اقتباس عبر الإنترنت لفرق المبيعات. منصتنا سهلة الاستخدام، وسير عمل الأتمتة، وخطط التسعير غير المحدودة للمستخدم ستمكن فريقك من إنشاء المزيد من عروض الأسعار أكثر من أي وقت مضى.