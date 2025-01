برنامج سي بي كيو - التطبيقات الأكثر شعبية - بولينيزيا الفرنسية

In Mind Cloud

التصنيع معقد. بيعه لا ينبغي أن يكون. In Mind Cloud هي منصة مبيعات رقمية قابلة للتطوير مصممة للمصنعين. يعمل برنامج المبيعات الشامل الخاص بنا على مواءمة أهداف عملائك بشكل لا تشوبه شائبة مع قدراتك الإنتاجية ويوحد جميع عمليات المبيعات الخاصة بك على منصة واحدة. تستخدم منصة المبيعات الرقمية In Mind Cloud الأداء المتطور لـ CRM وCPQ والتجارة، لتسخير قوة معرفتك الواسعة بالمنتج والتحليلات الذكية لتحسين المبيعات. تعد In Mind Cloud (www.inmindcloud.com) مزودًا مستقلاً لمنصة مبيعات التصنيع وتتمثل مهمتها في تمكين الشركات المصنعة. نحن نعمل على مستوى العالم من خلال مكاتبنا في سنغافورة وألمانيا والولايات المتحدة وشبكة شركاء عالية القيمة.