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برنامج سي بي كيو - التطبيقات الأكثر شعبية - كيريباتي
يعمل برنامج التكوين والسعر والاقتباس (CPQ) على تبسيط دورة حياة عملية عرض الأسعار والاقتراح بالكامل للشركات. يبدأ عندما يقوم العميل بتوصيل متطلباته لعروض الشركة وينتهي بتسليم عرض أسعار شامل للعميل أو العميل المحتمل. يعمل برنامج CPQ، الذي يتم استخدامه في أقسام المبيعات، على تحسين سرعة دورة المبيعات، وزيادة دقة الأسعار، وتقوية العلاقات مع العملاء. تعمل هذه الحلول البرمجية على تمكين الشركات من تمييز احتياجات العملاء بشكل فعال وتقديم عروض أسعار مخصصة تتوافق بدقة مع تلك المتطلبات المحددة. غالبًا ما تكون منتجات CPQ مدمجة مع برنامج CRM الحالي أو مصممة للتكامل السلس مع واحدة أو أكثر من أدوات CRM، وتوفر حلاً قويًا لتحسين عمليات المبيعات.
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Hubspot
hubspot.com
تقدم HubSpot منصة كاملة للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء وبرامج إدارة علاقات العملاء - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ باستخدام الأدوات المجانية، وقم بالترقية مع تقدمك. مع Marketing Hub، تتوفر جميع أدواتك وبياناتك التسويقية على منصة واحدة قوية وسهلة ...
Zoho CRM
zoho.com
يمكنك إدارة أعمالك بالكامل باستخدام مجموعة Zoho من أدوات الإنتاجية عبر الإنترنت وتطبيقات SaaS. أكثر من 50 مليون مستخدم يثقون بنا في جميع أنحاء العالم. جرّب خطتنا المجانية للأبد!
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com، Inc. هي شركة برمجيات أمريكية قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. توفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء وأتمتة التسويق والتحليلات وتطوير التطبيقات. في عام 2020، صنفت مجلة Fortune شركة Salesfo...
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc هي شركة برمجيات أمريكية تقدم برامج SaaS. توفر المنصة برامج عمليات المبيعات. يقع مقر PandaDoc في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا ولها مكاتب رئيسية في مينسك، بيلاروسيا وسانت بطرسبرغ، فلوريدا. برنامج أتمتة المستندات كخدمة تحتوي على توقيعات إلكترونية مدمجة، وإدارة سير العمل، ومنشئ المستندات، ووظيفة C...
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus عبارة عن منصة موحدة لتجربة العملاء تعمل على تمكين فرق المبيعات والتسويق والدعم لديك من العمل كفريق واحد على واجهة واحدة.
Accelo
accelo.com
يتم استخدام Accelo وتحبه شركات الخدمات الاحترافية حول العالم لإدارة عمل عملائها بشكل مربح. يدير النظام الأساسي القائم على السحابة من البداية إلى النهاية جميع جوانب تسليم عمل العميل، بدءًا من العميل المحتمل وحتى الدفع، بما في ذلك المبيعات والمشاريع والتذاكر والتوكيلات والجداول الزمنية وتوفير الموارد ...
Qwilr
qwilr.com
قم بزيادة سرعة الصفقة، واحصل على رؤى للمشتري من المحتوى، وامنح المندوبين مزيدًا من الوقت للبيع. كيف؟ تحويل مواد المبيعات إلى صفحات ويب آلية وجميلة. أنشئ تجربة مبيعات لا تُنسى من خلال العرض المثالي والعرض التقديمي وعرض أسعار المبيعات وصفحة تأهيل العملاء والمزيد. كل صفحة Qwilr ترسلها هي صفحة ويب جميلة...
Quoter
quoter.com
لن تكون برامج تسعير مبيعات تكنولوجيا المعلومات هي نفسها أبدًا. اقتباس إلى منصة نقدية تساعد مقدمي خدمات تكنولوجيا المعلومات على توفير الوقت وزيادة الإيرادات. قم بترقية عملية عرض الأسعار إلى النقد اليوم. أرسل عروض أسعار المبيعات الفائزة في دقائق. Quoter هو برنامج اقتباس عبر الإنترنت لفرق المبيعات. من...
Proposify
proposify.com
Proposify هو برنامج العروض عبر الإنترنت الذي يمنحك التحكم والرؤية في أهم مرحلة من عملية المبيعات الخاصة بك. القريب. بدءًا من تصميم الصفقات وحتى التوقيع، احصل على الثقة والمرونة للسيطرة على الصفقات. قم بإنشاء مستندات مبيعات رائعة تظل متسقة وخالية من الأخطاء. احصل على الرؤى لتوسيع نطاق عمليتك، وإجراء ...
DealHub.io
dealhub.io
تقدم DealHub حلاً كاملاً لنسبة عرض الأسعار إلى الإيرادات، وهو مصمم لدفع عمليات المبيعات إلى الأمام بشكل أسرع. بصفته محرك التجارة الوحيد منخفض التعليمات البرمجية الذي يوازن بين قابلية التخصيص وخفة الحركة التجارية، يعمل DealHub على تمكين قادة السوق المتوسطة والمؤسسات من تبسيط فرقهم وعملياتهم، وتنفيذ ا...
FastSpring
fastspring.com
يقوم FastSpring IQ (عروض الأسعار التفاعلية) بتوصيل أسعارك وحزمك إلى العملاء المحتملين في صفحة خاصة واضحة ومخصصة توفر للعملاء المحتملين تجربة شراء مدعومة بعلم نفس المبيعات يحبونها. سواء كنت تتطلع إلى شرح أسعارك، أو إنشاء عرض مبيعات حديث، أو تحتاج إلى بديل CPQ، فإن IQ ستلبي احتياجاتك.
BlueSnap
bluesnap.com
تعمل منصة Armatic على تعزيز قوة برنامج المحاسبة/تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الموجود لديك ونظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الحالي الخاص بك من خلال أتمتة سير العمل وذكاء الأعمال القوي ووظائف الاتصالات المتكاملة عبر الأقسام لأتمتة المهام في مجالات التمويل والمبيعات والدعم والموارد البشرية والعمليات. 1. ...
EZLynx
ezlynx.com
حلول منصة واحدة رائدة لبرامج التأمين بما في ذلك محرك تصنيف EZLynx القائم على السحابة ونظام إدارة EZLynx.
Pricefx
pricefx.com
بالنسبة للمؤسسات التي تواجه تحديات التسعير، والتي تحتاج إلى تسريع النمو المربح بشكل موثوق، وتريد الدقة والرؤية والكفاءة في تنفيذ التسعير، فإن Pricefx هي منصة تحسين التسعير السحابي وإدارتها وCPQ التي توفر حلاً شفافًا وسريع الاستجابة لتحديد السعر الصحيح، في كل مرة. على عكس Excel أو الأدوات المحلية أو ...
Apparound
apparound.com
Apparound هي أداة مبيعات شاملة تعمل على رقمنة وتسريع وإدارة رحلة المبيعات بأكملها، بدءًا من عرض المواد التسويقية ووصولاً إلى تكوين الطلب وتجميعه. الميزات الرئيسية لـ Apparound هي: مشاركة المحتوى: توزيع المواد التسويقية بتنسيق رقمي، مثل الكتيبات والكتالوجات ومواصفات المنتج والعروض التقديمية ومقاطع ال...
DigiFabster
digifabster.com
DigiFabster هو عبارة عن عرض أسعار فوري وحلول للتجارة الإلكترونية قائم على الاشتراك لمحلات التصنيع باستخدام الحاسب الآلي والتصنيع الإضافي. يسمح البرنامج المستند إلى السحابة بالاقتباس الفوري والدفع عبر الإنترنت، مع تحليل وإصلاح ملفات CAD وغيرها من الملفات القابلة للطباعة ثلاثية الأبعاد، مما يضمن توجيه...
Zendo
getzendo.io
Zendo هو برنامج الكل في واحد لتبسيط خدمات البيع، بدءًا من الخدمات المخصصة والمنتجات وحتى الاشتراكات. فهو يساعد رواد الأعمال والوكالات على تسريع عملياتهم الداخلية بمساعدة الأتمتة. قم بإنشاء سير العمل الخاص بك، وقم بإنشاء الفواتير تلقائيًا، وافتخر بكتالوج الخدمة ذي المظهر الاحترافي، حيث يمكن لعملائك إ...
Zoura
zuora.com
تعمل Zuora Billing على تمكين الشركات من تحقيق الدخل من الابتكارات الجديدة بسرعة، مع توسيع نطاق عمليات الفوترة وأتمتتها. تستطيع الشركات التي تستفيد من Zuora Billing إطلاق العنان لاستراتيجيات نمو جديدة من خلال أكثر من 50 نموذج تسعير جاهز، وخصومات قابلة للتكوين، ومحفزات للفوترة. تتم مزامنة التسعير مع Z...
Paperless Partsq
paperlessparts.com
تتمثل مهمة Paperless Parts في مساعدة محلات العمل والمصنعين المتعاقدين وشركات التشطيب على تحسين أعمالهم وتنميتها من خلال تزويدهم بنظام التقدير والاقتباس الأكثر تقدمًا وأمانًا والمعتمد على السحابة. Paperless Parts عبارة عن منصة تقدير وعرض أسعار تدعم جميع أنواع عمليات التصنيع مثل مخرطة CNC، والطحن باست...
vloxq
vloxq.com
قم بإنشاء عروض الأسعار في دقائق معدودة باستخدام vloxq CPQ! الحل الذي نقدمه قابل للتخصيص بالكامل وسهل النشر. لقد حان الوقت لكي يتوقف مندوبو المبيعات ذوو الأداء العالي عن إضاعة الوقت في إدارة المبيعات وبدلاً من ذلك توفير 90% من وقتهم باستخدام الأتمتة. استبدل الأنظمة القديمة وجداول البيانات وقوالب المس...
Hive CPQ
hivecpq.com
HiveCPQ عبارة عن منصة للتجارة الإلكترونية B2B تعمل على تبسيط مبيعاتك. قم بالتكوين والسعر والاقتباس (CPQ) لإنشاء بيئة عمل أكثر كفاءة والاستمتاع بطلبات مؤتمتة بالكامل ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك.
MonetizeNow
monetizenow.io
تأسست MonetizeNow في يناير 2021 ويقع مقرها الرئيسي في سانتا كلارا، كاليفورنيا، وهي عبارة عن منصة لأتمتة الإيرادات ذات دورة كاملة تم تصميمها خصيصًا لـ B2B SaaS. تعمل منصة التسعير (CPQ) والفوترة والاستخدام الموحدة في MonetizeNow على إنشاء عملية مبسطة من عرض الأسعار إلى النقد (Q2C) التي تدير جميع نماذج...
Subskribe
subskribe.com
Subskribe عبارة عن نظام أساسي للتسعير والفوترة والإيرادات قابل للتكيف لشركات SaaS الحديثة. موحدة تماما. لا الصوامع. تسوية صفرية، من عرض الأسعار إلى الإيرادات. تم تصميم Subskribe بالتعاون مع بعض شركات SaaS الرائدة في العالم، وهو يساعد الشركات على تحقيق أقصى قدر من الإيرادات من خلال هياكل الصفقات المب...
Revv
revv.so
Revv يدفع حدود أتمتة المستندات وسير العمل. يمنحك Revv المرونة اللازمة لإنشاء المستندات من مكتبة النماذج الغنية الخاصة به أو تحميل وإرسال مستندات WORD/PDF خارجية للتوقيعات الإلكترونية. بالإضافة إلى ذلك، فهو يوفر أنواعًا مختلفة من التوقيع لتلبية كل سيناريوهات التوقيع الإلكتروني الممكنة. سواء كنت تريد ...
WorkRails
workrails.com
تساعد خدمات WorkRails CPQ شركات تكنولوجيا المؤسسات على إنشاء عروض أسعار للخدمات الاحترافية بسرعة وسهولة. نحن مثاليون للفرق التي تبيع خدمات معقدة ولكنها تواجه صعوبة في الدقة والتوقيت. تعمل منصة WorkRails Services CPQ على توحيد كيفية بيع الخدمات، مما يسمح بالتكرار والتوسع وتسريع الإيرادات. يقوم WorkRa...
Orgzit
orgzit.com
يوفر Orgzit قوة إدارة علاقات العملاء (CRM) للمؤسسات مع مرونة Excel. Orgzit هو نظام مبيعات شامل لممثلي الشركات المصنعة والموزعين. فهو يساعد على تبسيط المبيعات وعروض الأسعار والخدمة والتمويل من خلال مساعدتك على الانتقال من جداول البيانات المتناثرة إلى تطبيق مركزي واحد.
In Mind Cloud
inmindcloud.com
التصنيع معقد. بيعه لا ينبغي أن يكون. In Mind Cloud هي منصة مبيعات رقمية قابلة للتطوير مصممة للمصنعين. يعمل برنامج المبيعات الشامل الخاص بنا على مواءمة أهداف عملائك بشكل لا تشوبه شائبة مع قدراتك الإنتاجية ويوحد جميع عمليات المبيعات الخاصة بك على منصة واحدة. تستخدم منصة المبيعات الرقمية In Mind Cloud ...
Miraworks.io
miraworks.io
Miraworks عبارة عن أداة لتصميم البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وسير العمل متعددة البائعين SaaS. نحن نساعد القائمين على تكامل الأنظمة والمؤسسات على تسريع عملية إعداد الحلول، وتقليل التكاليف، وتسريع وقت الوصول إلى القيمة — من خلال أتمتة مهام الاقتباس والتقدير الروتينية.
MiClient
miclient.ai
تقدم MiClient الحل الكامل لإدارة العروض؛ من إنشاء الاقتراح إلى الإغلاق. من خلال تضمين عملية تأهيل العميل الآلية، يمكنك ضمان معدل تحويل أكبر وتحسين تجربة العميل. يساعدك هذا أيضًا على فهم مقترحاتك والحصول على كافة التفاصيل لزيادة عمليات الإغلاق الخاصة بك. يمكنك تقليل معدل التباطؤ وتحويل المزيد من العر...
GeoQuotes
geoquotes.com
GeoQuotes هي أداة عروض أسعار قوية تدعم جميع احتياجاتك من عروض الأسعار والفواتير. إنشاء عروض الأسعار، وتتبع ومراقبة عروض الأسعار للتغييرات، وتخصيص التخطيطات، وتخزين سجلات الاتصال، وسجلات الشركة، وتعيين عروض الأسعار المتكررة وتواريخ انتهاء الصلاحية. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك التكامل مع أدوات إدارة المشا...
ScopeStack
scopestack.io
تم تصميم ScopeStack خصيصًا لمقدمي الخدمات المُدارة وبائعي القيمة المضافة في صناعة تكنولوجيا المعلومات. يوفر برنامج CPQ لخدماتنا الكفاءة والاتساق والدقة في كل خطوة من خطوات عملية ما قبل البيع.
Salesbricks
salesbricks.com
طريقة أفضل لإدارة عرض الأسعار إلى النقد لمؤسستك، والمبيعات الداخلية، وحركات الذهاب إلى السوق ذات الخدمة الذاتية
Elfsquad
elfsquad.io
Elfsquad CPQ مخصص للصناعة التحويلية. يربط برنامج CPQ الخاص بنا بين عمليتي المبيعات والإنتاج، ويمكّن فريق المبيعات والتجار وحتى العملاء من تكوين المنتجات المعقدة دون أخطاء. تقوم Elfsquad بإنشاء مستند عرض أسعار لا تشوبه شائبة، والذي يلبي طلب العملاء بسلاسة. يمكنك التكامل مع البنية التحتية الحالية لتكن...
iQuoteXpress
iquotexpress.com
iQuote Xpress هو تطبيق SaaS قائم على الويب يمكّن الشركات من أتمتة عملية تقدير مبيعاتها باستخدام أحدث تقنيات الإنترنت. يستطيع موظفو المبيعات إنشاء مقترحات المبيعات بسهولة وسرعة والتي تكون أكثر تفصيلاً ودقة وتتضمن معلومات تسويق المنتج. يستمتع مستخدمو iQuote Xpress بصورة محسنة حيث يتم تسليم الاتصالات ا...
Connectbase
connectbase.com
Connectbase هي السحابة الصناعية للاتصال. تعد Connectbase شريكًا في الصناعة، مما يتيح للجيل القادم شراء وبيع الاتصال، بما في ذلك عرض الأسعار الآلي، وتوفير رؤى عميقة وموثوقة. تخدم منصة Connectbase الرائدة في الصناعة، The Connected World، ما يقرب من 300 مزود على مستوى العالم، وتدير 2.7 مليار موقع في أك...