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برنامج سي بي كيو - التطبيقات الأكثر شعبية - سويسرا
يعمل برنامج التكوين والسعر والاقتباس (CPQ) على تبسيط دورة حياة عملية عرض الأسعار والاقتراح بالكامل للشركات. يبدأ عندما يقوم العميل بتوصيل متطلباته لعروض الشركة وينتهي بتسليم عرض أسعار شامل للعميل أو العميل المحتمل. يعمل برنامج CPQ، الذي يتم استخدامه في أقسام المبيعات، على تحسين سرعة دورة المبيعات، وزيادة دقة الأسعار، وتقوية العلاقات مع العملاء. تعمل هذه الحلول البرمجية على تمكين الشركات من تمييز احتياجات العملاء بشكل فعال وتقديم عروض أسعار مخصصة تتوافق بدقة مع تلك المتطلبات المحددة. غالبًا ما تكون منتجات CPQ مدمجة مع برنامج CRM الحالي أو مصممة للتكامل السلس مع واحدة أو أكثر من أدوات CRM، وتوفر حلاً قويًا لتحسين عمليات المبيعات.
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Hubspot
hubspot.com
تقدم HubSpot منصة كاملة للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء وبرامج إدارة علاقات العملاء - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ باستخدام الأدوات المجانية، وقم بالترقية مع تقدمك.
Zoho CRM
zoho.com
يمكنك إدارة أعمالك بالكامل باستخدام مجموعة Zoho من أدوات الإنتاجية عبر الإنترنت وتطبيقات SaaS. أكثر من 50 مليون مستخدم يثقون بنا في جميع أنحاء العالم. جرّب خطتنا المجانية للأبد!
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com، Inc. هي شركة برمجيات أمريكية قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. توفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء وأتمتة التسويق والتحليلات وتطوير التطبيقات. في عام 2020، صنفت مجلة Fortune شركة Salesfor...
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc هي شركة برمجيات أمريكية تقدم برامج SaaS. توفر المنصة برامج عمليات المبيعات. يقع مقر PandaDoc في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا ولها مكاتب رئيسية في مينسك، بيلاروسيا وسانت بطرسبرغ، فلوريدا. برنامج أتمتة المستندات كخدمة تحتوي على توقيعات إلكترونية مدمجة، وإدارة سير العمل، ومنشئ المستندات، ووظيفة C...
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus عبارة عن منصة موحدة لتجربة العملاء تعمل على تمكين فرق المبيعات والتسويق والدعم لديك من العمل كفريق واحد على واجهة واحدة.
Accelo
accelo.com
تبسيط المشروع والتوكيل والمبيعات وإدارة الخدمة. احصل على الرؤية عبر قاعدة بيانات عملائك، وقم بتحسين العمليات وقضاء المزيد من الوقت في خبرتك.
Qwilr
qwilr.com
ختم كل صفقة. اربح المزيد من خلال المقترحات المستندة إلى الويب والتي تتميز وتقدم تجارب للمشتري على مستوى عالمي.
Quoter
quoter.com
لن تكون برامج تسعير مبيعات تكنولوجيا المعلومات هي نفسها أبدًا. Quoter عبارة عن منصة تسعير مقابل نقدي تعمل على إزالة الاحتكاك بين المشتري والبائع للخدمات المهنية. قم بترقية عملية المبيعات الخاصة بك اليوم.
Proposify
proposify.com
برنامج اقتراح يمنح قادة المبيعات التحكم والرؤية في أهم مرحلة من عملية المبيعات الخاصة بهم. جرب Proposify مجانًا لمدة 14 يومًا.
DealHub.io
dealhub.io
تضخيم الإيرادات مدفوعًا بـ CPQ وCLM الرائدين. منصة موحدة لإنشاء عروض الأسعار والعقود وإشراك المشترين والحصول على رؤى المشتري في الوقت الفعلي.
FastSpring
fastspring.com
FastSpring هي شركة برمجيات كخدمة (SaaS) تقدم منصة تجارة إلكترونية كاملة الخدمات للشركات التي تبيع البرامج والمنتجات الرقمية الأخرى عبر الإنترنت.
EZLynx
ezlynx.com
المقيم المقارن، أنظمة إدارة الوكالة (AMS)، تصميم موقع التأمين
BlueSnap
bluesnap.com
BlueSnap هو حل للدفع عبر الإنترنت لشركات التجارة الإلكترونية، وB2B، وSaaS، وهو متخصص في معالجة الدفع العالمية وحلول بوابة الدفع للشركات عبر الإنترنت.
Pricefx
pricefx.com
بالنسبة للمؤسسات التي تواجه تحديات التسعير، والتي تحتاج إلى تسريع النمو المربح بشكل موثوق، وتريد الدقة والرؤية والكفاءة في تنفيذ التسعير، فإن Pricefx هي منصة تحسين التسعير السحابي وإدارتها وCPQ التي توفر حلاً شفافًا وسريع الاستجابة لتحديد السعر الصحيح، في كل مرة. على عكس Excel أو الأدوات المحلية أو ...
DigiFabster
digifabster.com
كيف يمكن لبرنامج تقدير التكلفة أن يعزز مبيعات متجر ماكينات CNC الخاص بك؟ يساعد تقديم عروض أسعار CNC الفورية عبر الإنترنت محلات الآلات على تلبية الاحتياجات المتغيرة لعملائها. استخدمه داخليًا لتقليل وقت استجابة RFQ الخاص بك إلى دقائق أو تقديم عروض أسعار وطلبات عبر الإنترنت على مدار الساعة طوال أيام ال...
Apparound
apparound.com
Apparound هي أداة مبيعات شاملة تعمل على رقمنة وتسريع وإدارة رحلة المبيعات بأكملها، بدءًا من عرض المواد التسويقية ووصولاً إلى تكوين الطلب وتجميعه. الميزات الرئيسية لـ Apparound هي: مشاركة المحتوى: توزيع المواد التسويقية بتنسيق رقمي، مثل الكتيبات والكتالوجات ومواصفات المنتج والعروض التقديمية ومقاطع ال...
Zendo
getzendo.io
Zendo هو برنامج الكل في واحد لتبسيط خدمات البيع، بدءًا من الخدمات المخصصة والمنتجات وحتى الاشتراكات. فهو يساعد رواد الأعمال والوكالات على تسريع عملياتهم الداخلية بمساعدة الأتمتة. قم بإنشاء سير العمل الخاص بك، وقم بإنشاء الفواتير تلقائيًا، وافتخر بكتالوج الخدمة ذي المظهر الاحترافي، حيث يمكن لعملائك إ...
Hive CPQ
hivecpq.com
HiveCPQ عبارة عن منصة للتجارة الإلكترونية B2B تعمل على تبسيط مبيعاتك. قم بالتكوين والسعر والاقتباس (CPQ) لإنشاء بيئة عمل أكثر كفاءة والاستمتاع بطلبات مؤتمتة بالكامل ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك.
MonetizeNow
monetizenow.io
تأسست MonetizeNow في يناير 2021 ويقع مقرها الرئيسي في سانتا كلارا، كاليفورنيا، وهي عبارة عن منصة لأتمتة الإيرادات ذات دورة كاملة تم تصميمها خصيصًا لـ B2B SaaS. تعمل منصة التسعير (CPQ) والفوترة والاستخدام الموحدة في MonetizeNow على إنشاء عملية مبسطة من عرض الأسعار إلى النقد (Q2C) التي تدير جميع نماذج...
Paperless Partsq
paperlessparts.com
تتمثل مهمة Paperless Parts في مساعدة محلات العمل والمصنعين المتعاقدين وشركات التشطيب على تحسين أعمالهم وتنميتها من خلال تزويدهم بنظام التقدير والاقتباس الأكثر تقدمًا وأمانًا والمعتمد على السحابة. Paperless Parts عبارة عن منصة تقدير وعرض أسعار تدعم جميع أنواع عمليات التصنيع مثل مخرطة CNC، والطحن باست...
Orgzit
orgzit.com
قوة نظام إدارة علاقات العملاء للمؤسسات (CRM) مع مرونة برنامج Excel. نظام مبيعات الكل في واحد لممثلي الشركات المصنعة والموزعين. يمكنك تبسيط المبيعات وعروض الأسعار والخدمة والتمويل من خلال الانتقال من جداول البيانات المتفرقة إلى تطبيق مركزي واحد.
Zoura
zuora.com
Zuora هي الشركة الرائدة في إدارة الاشتراكات. قم ببناء وتنمية أعمال الاشتراك الناجحة الخاصة بك باستخدام مجموعة أدوات الفوترة المتقدمة من Zuora.
Miraworks.io
miraworks.io
Miraworks عبارة عن أداة لتصميم البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وسير العمل متعددة البائعين SaaS. نحن نساعد القائمين على تكامل الأنظمة والمؤسسات على تسريع عملية إعداد الحلول، وتقليل التكاليف، وتسريع وقت الوصول إلى القيمة — من خلال أتمتة مهام الاقتباس والتقدير الروتينية.
MiClient
miclient.ai
تقدم MiClient الحل الكامل لإدارة العروض؛ من إنشاء الاقتراح إلى الإغلاق. من خلال تضمين عملية تأهيل العميل الآلية، يمكنك ضمان معدل تحويل أكبر وتحسين تجربة العميل. يساعدك هذا أيضًا على فهم مقترحاتك والحصول على كافة التفاصيل لزيادة عمليات الإغلاق الخاصة بك. يمكنك تقليل معدل التباطؤ وتحويل المزيد من العر...
GeoQuotes
geoquotes.com
GeoQuotes هي أداة عروض أسعار قوية تدعم جميع احتياجاتك من عروض الأسعار والفواتير. إنشاء عروض الأسعار، وتتبع ومراقبة عروض الأسعار للتغييرات، وتخصيص التخطيطات، وتخزين سجلات الاتصال، وسجلات الشركة، وتعيين عروض الأسعار المتكررة وتواريخ انتهاء الصلاحية. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك التكامل مع أدوات إدارة المشا...
ScopeStack
scopestack.io
تم تصميم ScopeStack خصيصًا لمقدمي الخدمات المُدارة وبائعي القيمة المضافة في صناعة تكنولوجيا المعلومات. يوفر برنامج CPQ لخدماتنا الكفاءة والاتساق والدقة في كل خطوة من خطوات عملية ما قبل البيع.
Salesbricks
salesbricks.com
طريقة أفضل لإدارة عرض الأسعار إلى النقد لمؤسستك، والمبيعات الداخلية، وحركات الذهاب إلى السوق ذات الخدمة الذاتية
Elfsquad
elfsquad.io
Elfsquad CPQ مخصص للصناعة التحويلية. يربط برنامج CPQ الخاص بنا بين عمليتي المبيعات والإنتاج، ويمكّن فريق المبيعات والتجار وحتى العملاء من تكوين المنتجات المعقدة دون أخطاء. تقوم Elfsquad بإنشاء مستند عرض أسعار لا تشوبه شائبة، والذي يلبي طلب العملاء بسلاسة. يمكنك التكامل مع البنية التحتية الحالية لتكن...
iQuoteXpress
iquotexpress.com
iQuote Xpress هو تطبيق SaaS قائم على الويب يمكّن الشركات من أتمتة عملية تقدير مبيعاتها باستخدام أحدث تقنيات الإنترنت. يستطيع موظفو المبيعات إنشاء مقترحات المبيعات بسهولة وسرعة والتي تكون أكثر تفصيلاً ودقة وتتضمن معلومات تسويق المنتج. يستمتع مستخدمو iQuote Xpress بصورة محسنة حيث يتم تسليم الاتصالات ا...
Connectbase
connectbase.com
نحن نقدم رؤى لموقع صناعة الاتصال وأدوات آلية لمساعدتهم على الفوز بمزيد من الصفقات. تحويل شراء وبيع شبكتك.
vloxq
vloxq.com
أنشئ عروض أسعار في دقائق باستخدام vloxq CPQ! الحل الذي نقدمه قابل للتخصيص بالكامل وسهل النشر. لقد حان الوقت لكي يتوقف مندوبو المبيعات ذوو الأداء العالي عن إضاعة الوقت في إدارة المبيعات وبدلاً من ذلك توفير 90% من وقتهم باستخدام الأتمتة. استبدل الأنظمة القديمة وجداول البيانات وقوالب المستندات وعمليات ...
Subskribe
subskribe.com
Subskribe عبارة عن نظام أساسي للتسعير والفوترة والإيرادات قابل للتكيف لشركات SaaS الحديثة. موحدة تماما. لا الصوامع. تسوية صفرية، من عرض الأسعار إلى الإيرادات. تم تصميم Subskribe بالتعاون مع بعض شركات SaaS الرائدة في العالم، وهو يساعد الشركات على تحقيق أقصى قدر من الإيرادات من خلال هياكل الصفقات المب...
Revv
revv.so
Revv يدفع حدود أتمتة المستندات وسير العمل. يمنحك Revv المرونة اللازمة لإنشاء المستندات من مكتبة النماذج الغنية الخاصة به أو تحميل وإرسال مستندات WORD/PDF خارجية للتوقيعات الإلكترونية. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يوفر أنواعًا مختلفة من التوقيع لتلبية كل سيناريوهات التوقيع الإلكتروني الممكنة. سواء كنت تريد...
WorkRails
workrails.com
تساعد خدمات WorkRails CPQ شركات تكنولوجيا المؤسسات على إنشاء عروض أسعار للخدمات الاحترافية بسرعة وسهولة. نحن مثاليون للفرق التي تبيع خدمات معقدة ولكنها تواجه صعوبة في الدقة والتوقيت. تعمل منصة WorkRails Services CPQ على توحيد كيفية بيع الخدمات، مما يسمح بالتكرار والتوسع وتسريع الإيرادات. يقوم WorkRa...
In Mind Cloud
inmindcloud.com
التصنيع معقد. بيعه لا ينبغي أن يكون. تعد In Mind Cloud منصة المبيعات الرقمية الوحيدة القابلة للتطوير في العالم والمخصصة للتصنيع. قم بتسريع عملية المبيعات الخاصة بك، واربح المزيد من الصفقات، وتغلب على منافسيك بشكل أسرع مما تعتقد.