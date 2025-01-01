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برنامج تأليف المقررات الدراسية - التطبيقات الأكثر شعبية

يمكّن برنامج تأليف الدورة التدريبية المؤسسات من إنشاء محتوى متعدد الوسائط جذاب وتفاعلي مصمم للأغراض التعليمية. يتم استخدامه لصياغة الدورات التدريبية والمواد المناسبة لكل من تدريب الشركات والبيئات الأكاديمية التقليدية. أنظمة إدارة المحتوى التعليمي (LCMS)، وهي مجموعة فرعية من أدوات تأليف الدورة التدريبية المصممة خصيصًا للمؤسسات التعليمية، تندرج ضمن هذه الفئة. تعمل هذه الأدوات على تمكين المؤسسات من تطوير محتوى تعليمي يمكن دمجه بسلاسة في أنظمة إدارة التعلم (LMS)، مما يعزز البرامج التعليمية الفريدة للموظفين أو الطلاب. تعمل حلول تأليف الدورات التدريبية، التي يتم نشرها بشكل شائع داخل أقسام الموارد البشرية والمؤسسات التعليمية، على تمكين المسؤولين من إنشاء محتوى تعليمي دون الحاجة إلى خبرة برمجية. تتوفر هذه الحلول في كل من التنسيقات السحابية والمحلية، وغالبًا ما تلتزم بالنموذج المرجعي لكائن المحتوى القابل للمشاركة (SCORM)، والذي يوفر معايير ومواصفات لتكامل المحتوى مع برنامج LMS. علاوة على ذلك، فإن العديد من منتجات تأليف الدورة التدريبية تستفيد من أسس برامج العرض التقديمي، مما يوفر للمستخدمين واجهة مألوفة لتطوير محتوى الدورة التدريبية.

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Udemy Business

Udemy Business

business.udemy.com

تساعد تطبيقات Udemy Business الشركات في تطوير مهارات الموظفين من خلال تقديم محتوى تعليمي متنوع ودورات تدريبية في مجالات مختلفة.

Genially

Genially

genial.ly

Genially هو أداة عبر الإنترنت لإنشاء محتوى تفاعلي مثل العروض التقديمية والرسوم البيانية واستطلاعات الرأي بسهولة وسرعة.

Powtoon

Powtoon

powtoon.com

Powtoon هو تطبيق يتيح للمستخدمين إنشاء فيديوهات وعروض تقديمية جذابة بمهارات بسيطة، مما يسهل التواصل الفعال.

Top Hat

Top Hat

tophat.com

تساعد Top Hat المدربين على إنشاء دورات تعليمية تفاعلية من خلال أدوات مثل الأسئلة والمناقشات، وتدعم تتبع الحضور وتدوين الرياضيات.

Visme

Visme

visme.co

Visme هو تطبيق يتيح للمستخدمين إنشاء محتوى مرئي جذاب مثل العروض التقديمية والمستندات والتقارير باستخدام أدوات بسيطة وقابلة للتخصيص.

360Learning

360Learning

360learning.com

360Learning هو نظام إدارة تعليمي تعاوني يمكّن الشركات من تحسين مهارات الموظفين عبر إنشاء محتوى تعليمي وتبادل المعرفة.

Learning Studio AI

Learning Studio AI

learningstudioai.com

التعلم Studio AI هو أداة لإنشاء دورات عبر الإنترنت بسهولة باستخدام الذكاء الاصطناعي، مع تحليلات لتعزيز التعليم والتفاعل.

LearnWorlds

LearnWorlds

learnworlds.com

LearnWorlds هو نظام إدارة تعلم (LMS) يساعد الشركات في إنشاء وإدارة وبيع الدورات التدريبية عبر الإنترنت باستخدام أدوات موثوقة وواجهة مستخدم مرنة.

VidGrid

VidGrid

vidgrid.com

VidGrid هو تطبيق لإنشاء وتحرير ومشاركة الفيديوهات التفاعلية، مما يسهل على المستخدمين إنتاج محتوى مرئي وتوزيعه بكفاءة.

Articulate 360

Articulate 360

articulate.com

Articulate 360 هو منصة تساعد المستخدمين في إنشاء محتوى تعليمي تفاعلي من خلال أدوات متعددة مثل Storyline و Rise، مع ميزات للدعم والذكاء الاصطناعي.

Coassemble

Coassemble

coassemble.com

Coassemble هو منصة لإنشاء وتقديم تدريب عبر الإنترنت بطريقة سهلة تتيح تطوير دروس تفاعلية دون الحاجة إلى مهارات تقنية.

Rise

Rise

rise.com

تطبيق Rise هو نظام تدريب عبر الإنترنت يسهل إنشاء الدورات وإدارتها، ويتميز بمحتوى تفاعلي وجذاب للموظفين.

Gnowbe

Gnowbe

gnowbe.com

Gnowbe هو تطبيق لتسهيل إنشاء تجارب تعليمية تفاعلية ومجموعة، تدعم التعلم السريع وتوزيع المحتوى على مختلف الأجهزة.

ProProfs

ProProfs

proprofs.com

ProProfs هو مزود لمجموعة من أدوات البرمجيات كخدمة لتدريب الموظفين وتحسين خدمة العملاء. تشمل الأدوات: صانع الدورات، الاختبارات، الاستطلاعات، وقاعدة المعرفة.

MangoApps

MangoApps

mangoapps.com

MangoApps هي منصة متكاملة لتحسين الاتصال والتعاون وإدارة سير العمل ضمن المؤسسات، تضم أدوات مرنة لدعم فرق العمل المختلفة.

PandaSuite

PandaSuite

pandasuite.com

PandaSuite هو منصة بدون رمز لإنشاء تطبيقات ومحتوى تفاعلي بسهولة دون الحاجة للكود، مما يسهل على المستخدمين تحقيق أفكارهم.

Instruqt

Instruqt

instruqt.com

Instruqt هو مختبر افتراضي يتيح للمطورين تجربة المنتجات والتدريب في بيئة آمنة عبر المتصفح، مما يسهل التعلم والتجارب العملية.

MindSmith

MindSmith

mindsmith.ai

MindSmith هي أداة لتطوير التعليم الإلكتروني تستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى تعليمي تفاعلي ومخصص، مع دعم التعاون متعدد اللغات.

LearnUpon

LearnUpon

learnupon.com

LearnUpon هو نظام إدارة تعلم يتيح تقديم تجارب تعليمية مؤثرة للمؤسسات مع خيارات تخصيص متقدمة وأدوات إنشاء محتوى متعددة.

Thriving Springs

Thriving Springs

thrivingsprings.ai

تطبيق "ثرايفنج سبرينغز" هو منصة تعليمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تساعد الشركات على تدريب وتطوير موظفيها من خلال وحدات تعليمية تفاعلية.

Disco

Disco

disco.co

ديسكو هو منصة تعليمية تساعد المبدعين على تطوير مجتمعات التعلم من خلال تنظيم الأعضاء، وتتبع المشاركة، وتقديم موارد تعليمية.

7taps

7taps

7taps.com

تطبيق 7taps يسهل إنشاء وتقديم محتوى التعلم القصير باستخدام الذكاء الاصطناعي، مع دعم لغات متعددة وتكامل مع أنظمة إدارة التعلم.

CLASSUM

CLASSUM

classum.com

Classum هو تطبيق تعليمي يتيح التواصل والتعاون بين أعضاء الدورات عبر منصات سحابية، ويعزز بيئة التعلم سواء عبر الإنترنت أو شخصيًا.

Auzmor Learn

Auzmor Learn

auzmor.com

Auzmor Learn هو تطبيق لإدارة التعلم يتيح تحديد دورات تدريبية وتتبع تقدم الموظفين، ويقدم موارد لتعزيز التعلم والتطوير.

Lingio

Lingio

lingio.com

Lingio هو تطبيق لتعلم المهارات واللغات للعاملين في الخطوط الأمامية، يدعم أكثر من 100 لغة ويستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء دورات تدريبية مخصصة بسرعة.

Flowclass

Flowclass

flowclass.io

تطبيق Flowclass يتيح للمعلمين والمدربين إنشاء صفحات دورة تعليمية، مع أدوات تسويقية ونظام حجز ودفع، لتسهيل توسيع نشاطهم التعليمي.

Meleton

Meleton

meleton.com

Meleton هو منصة لإنشاء الدورات التدريبية عبر الإنترنت، حيث يمكن للمدارس والخبراء إنشاء دورات تساعد الطلاب على تعلم مهارات جديدة.

Exly

Exly

exlyapp.com

إكسلي هو منصة سحابية شاملة بدون كود لبناء وإدارة الأعمال. يمكن تنظيم الدورات المسجلة، الفصول الحية، الندوات، الاستشارات، والمزيد.

Profi

Profi

profi.io

Profi هو تطبيق يوفر منصة شاملة للمهنيين لإدارة الخدمات مثل الجدولة والدفع وتتبع تقدم العملاء.

FLOWSPARKS

FLOWSPARKS

flowsparks.com

FLOWSPARKS تطبيق يمكن المستخدمين من تطوير وحدات تعليمية رقمية تفاعلية بسهولة من خلال أدوات التصميم والتكامل مع نظام إدارة التعلم.

Learnyst

Learnyst

learnyst.com

Learnyst هو منصة لإدارة التعلم عبر الإنترنت تساعد المعلمين على إنشاء دورات وموارد تعليمية وبيعها عبر تطبيقات ومواقع مخصصة.

Coursebox

Coursebox

coursebox.ai

Coursebox هو نظام إدارة تعلم معتمد على الذكاء الاصطناعي، يساعد في إنشاء وتحرير الدورات التدريبية عبر واجهة سحب وإفلات سهلة الاستخدام.

GoSkills

GoSkills

goskills.com

Goskills هو منصة تعليمية عبر الإنترنت تقدم دورات تفاعلية مخصصة لدعم التعلم الفعال وتنمية المهارات في مختلف الصناعات.

AcademyOcean

AcademyOcean

academyocean.com

AcademyOcean هو نظام إدارة تعلم يساعد الشركات على تنظيم التدريب للموظفين والعملاء من خلال أدوات مرنة وتقارير مفيدة.

BranchTrack

BranchTrack

branchtrack.com

BranchTrack هو تطبيق لإنشاء سيناريوهات تعليمية تفاعلية في التعليم الإلكتروني، يدعم التكامل مع برامج مثل Lectora وStoryline.

Prodient.io

Prodient.io

prodient.io

Prodient.io هو أداة تأليف دورات تعليمية سريعة تعتمد على السحابة، تتيح إنشاء دورات تفاعلية وسريعة باستخدام قوالب متنوعة ودعم للخدمات المتعددة.

Juno Journey

Juno Journey

junojourney.com

جونو جيرني هو منصة تطوير موظفين مخصصة توفر أدوات لجذب الموظفين وتمكينهم من النمو المهني خلال دورة حياتهم.

RedSeed

RedSeed

redseed.com

تطبيق RedSeed LMS هو حل تعليم إلكتروني مدمج يساعد على تغيير السلوك من خلال تدريب فعال وتفاعلات متعة الأداء مع مكتبة دورات في مجالات متعددة.

HowToo

HowToo

howtoo.co

HowToo هو أداة لتصميم المحتوى التعليمي الإلكتروني. يمكنك استخدام قوالب جاهزة وإضافة اختبارات وإطلاق المحتوى بسرعة.

SlidePresenter

SlidePresenter

slidepresenter.com

SlidePresenter تطبيق يمكّن الموظفين من إنشاء محتوى فيديو تفاعلي لمشاركة المعرفة بسهولة، مما يُعزز التعلم الذاتي ويسهل نقل المعلومات داخل المؤسسة.

Cognota

Cognota

cognota.com

Cognota هو منصة تدير عمليات فرق التعلم والتطوير، تسهل إدارة طلبات التدريب، تخطيط المشاريع، وتصميم المحتوى بشكل فعال.

Elucidat

Elucidat

elucidat.com

Elucidat هي منصة تأليف تفاعلية لإنشاء محتوى التعليم الإلكتروني بسهولة، تدعم اللغات المتعددة وتتكامل مع أنظمة إدارة التعلم.

IllumiDesk

IllumiDesk

illumidesk.com

IllumiDesk هي منصة تعليمية تفاعلية تساعد المدربين في إنشاء دورات تعليمية جذابة باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يعزز تجربة التعلم واحتفاظ المعرفة.

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