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يمكّن برنامج تأليف الدورة التدريبية المؤسسات من إنشاء محتوى متعدد الوسائط جذاب وتفاعلي مصمم للأغراض التعليمية. يتم استخدامه لصياغة الدورات التدريبية والمواد المناسبة لكل من تدريب الشركات والبيئات الأكاديمية التقليدية. أنظمة إدارة المحتوى التعليمي (LCMS)، وهي مجموعة فرعية من أدوات تأليف الدورة التدريبية المصممة خصيصًا للمؤسسات التعليمية، تندرج ضمن هذه الفئة. تعمل هذه الأدوات على تمكين المؤسسات من تطوير محتوى تعليمي يمكن دمجه بسلاسة في أنظمة إدارة التعلم (LMS)، مما يعزز البرامج التعليمية الفريدة للموظفين أو الطلاب. تعمل حلول تأليف الدورات التدريبية، التي يتم نشرها بشكل شائع داخل أقسام الموارد البشرية والمؤسسات التعليمية، على تمكين المسؤولين من إنشاء محتوى تعليمي دون الحاجة إلى خبرة برمجية. تتوفر هذه الحلول في كل من التنسيقات السحابية والمحلية، وغالبًا ما تلتزم بالنموذج المرجعي لكائن المحتوى القابل للمشاركة (SCORM)، والذي يوفر معايير ومواصفات لتكامل المحتوى مع برنامج LMS. علاوة على ذلك، فإن العديد من منتجات تأليف الدورة التدريبية تستفيد من أسس برامج العرض التقديمي، مما يوفر للمستخدمين واجهة مألوفة لتطوير محتوى الدورة التدريبية.
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Udemy Business
business.udemy.com
تساعد تطبيقات Udemy Business الشركات في تطوير مهارات الموظفين من خلال تقديم محتوى تعليمي متنوع ودورات تدريبية في مجالات مختلفة.
Genially
genial.ly
Genially هو أداة عبر الإنترنت لإنشاء محتوى تفاعلي مثل العروض التقديمية والرسوم البيانية واستطلاعات الرأي بسهولة وسرعة.
Powtoon
powtoon.com
Powtoon هو تطبيق يتيح للمستخدمين إنشاء فيديوهات وعروض تقديمية جذابة بمهارات بسيطة، مما يسهل التواصل الفعال.
Top Hat
tophat.com
تساعد Top Hat المدربين على إنشاء دورات تعليمية تفاعلية من خلال أدوات مثل الأسئلة والمناقشات، وتدعم تتبع الحضور وتدوين الرياضيات.
Visme
visme.co
Visme هو تطبيق يتيح للمستخدمين إنشاء محتوى مرئي جذاب مثل العروض التقديمية والمستندات والتقارير باستخدام أدوات بسيطة وقابلة للتخصيص.
360Learning
360learning.com
360Learning هو نظام إدارة تعليمي تعاوني يمكّن الشركات من تحسين مهارات الموظفين عبر إنشاء محتوى تعليمي وتبادل المعرفة.
Learning Studio AI
learningstudioai.com
التعلم Studio AI هو أداة لإنشاء دورات عبر الإنترنت بسهولة باستخدام الذكاء الاصطناعي، مع تحليلات لتعزيز التعليم والتفاعل.
LearnWorlds
learnworlds.com
LearnWorlds هو نظام إدارة تعلم (LMS) يساعد الشركات في إنشاء وإدارة وبيع الدورات التدريبية عبر الإنترنت باستخدام أدوات موثوقة وواجهة مستخدم مرنة.
VidGrid
vidgrid.com
VidGrid هو تطبيق لإنشاء وتحرير ومشاركة الفيديوهات التفاعلية، مما يسهل على المستخدمين إنتاج محتوى مرئي وتوزيعه بكفاءة.
Articulate 360
articulate.com
Articulate 360 هو منصة تساعد المستخدمين في إنشاء محتوى تعليمي تفاعلي من خلال أدوات متعددة مثل Storyline و Rise، مع ميزات للدعم والذكاء الاصطناعي.
Coassemble
coassemble.com
Coassemble هو منصة لإنشاء وتقديم تدريب عبر الإنترنت بطريقة سهلة تتيح تطوير دروس تفاعلية دون الحاجة إلى مهارات تقنية.
Rise
rise.com
تطبيق Rise هو نظام تدريب عبر الإنترنت يسهل إنشاء الدورات وإدارتها، ويتميز بمحتوى تفاعلي وجذاب للموظفين.
Gnowbe
gnowbe.com
Gnowbe هو تطبيق لتسهيل إنشاء تجارب تعليمية تفاعلية ومجموعة، تدعم التعلم السريع وتوزيع المحتوى على مختلف الأجهزة.
ProProfs
proprofs.com
ProProfs هو مزود لمجموعة من أدوات البرمجيات كخدمة لتدريب الموظفين وتحسين خدمة العملاء. تشمل الأدوات: صانع الدورات، الاختبارات، الاستطلاعات، وقاعدة المعرفة.
MangoApps
mangoapps.com
MangoApps هي منصة متكاملة لتحسين الاتصال والتعاون وإدارة سير العمل ضمن المؤسسات، تضم أدوات مرنة لدعم فرق العمل المختلفة.
PandaSuite
pandasuite.com
PandaSuite هو منصة بدون رمز لإنشاء تطبيقات ومحتوى تفاعلي بسهولة دون الحاجة للكود، مما يسهل على المستخدمين تحقيق أفكارهم.
Instruqt
instruqt.com
Instruqt هو مختبر افتراضي يتيح للمطورين تجربة المنتجات والتدريب في بيئة آمنة عبر المتصفح، مما يسهل التعلم والتجارب العملية.
MindSmith
mindsmith.ai
MindSmith هي أداة لتطوير التعليم الإلكتروني تستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى تعليمي تفاعلي ومخصص، مع دعم التعاون متعدد اللغات.
LearnUpon
learnupon.com
LearnUpon هو نظام إدارة تعلم يتيح تقديم تجارب تعليمية مؤثرة للمؤسسات مع خيارات تخصيص متقدمة وأدوات إنشاء محتوى متعددة.
Thriving Springs
thrivingsprings.ai
تطبيق "ثرايفنج سبرينغز" هو منصة تعليمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تساعد الشركات على تدريب وتطوير موظفيها من خلال وحدات تعليمية تفاعلية.
Disco
disco.co
ديسكو هو منصة تعليمية تساعد المبدعين على تطوير مجتمعات التعلم من خلال تنظيم الأعضاء، وتتبع المشاركة، وتقديم موارد تعليمية.
7taps
7taps.com
تطبيق 7taps يسهل إنشاء وتقديم محتوى التعلم القصير باستخدام الذكاء الاصطناعي، مع دعم لغات متعددة وتكامل مع أنظمة إدارة التعلم.
CLASSUM
classum.com
Classum هو تطبيق تعليمي يتيح التواصل والتعاون بين أعضاء الدورات عبر منصات سحابية، ويعزز بيئة التعلم سواء عبر الإنترنت أو شخصيًا.
Auzmor Learn
auzmor.com
Auzmor Learn هو تطبيق لإدارة التعلم يتيح تحديد دورات تدريبية وتتبع تقدم الموظفين، ويقدم موارد لتعزيز التعلم والتطوير.
Lingio
lingio.com
Lingio هو تطبيق لتعلم المهارات واللغات للعاملين في الخطوط الأمامية، يدعم أكثر من 100 لغة ويستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء دورات تدريبية مخصصة بسرعة.
Flowclass
flowclass.io
تطبيق Flowclass يتيح للمعلمين والمدربين إنشاء صفحات دورة تعليمية، مع أدوات تسويقية ونظام حجز ودفع، لتسهيل توسيع نشاطهم التعليمي.
Meleton
meleton.com
Meleton هو منصة لإنشاء الدورات التدريبية عبر الإنترنت، حيث يمكن للمدارس والخبراء إنشاء دورات تساعد الطلاب على تعلم مهارات جديدة.
Exly
exlyapp.com
إكسلي هو منصة سحابية شاملة بدون كود لبناء وإدارة الأعمال. يمكن تنظيم الدورات المسجلة، الفصول الحية، الندوات، الاستشارات، والمزيد.
Profi
profi.io
Profi هو تطبيق يوفر منصة شاملة للمهنيين لإدارة الخدمات مثل الجدولة والدفع وتتبع تقدم العملاء.
FLOWSPARKS
flowsparks.com
FLOWSPARKS تطبيق يمكن المستخدمين من تطوير وحدات تعليمية رقمية تفاعلية بسهولة من خلال أدوات التصميم والتكامل مع نظام إدارة التعلم.
Learnyst
learnyst.com
Learnyst هو منصة لإدارة التعلم عبر الإنترنت تساعد المعلمين على إنشاء دورات وموارد تعليمية وبيعها عبر تطبيقات ومواقع مخصصة.
Coursebox
coursebox.ai
Coursebox هو نظام إدارة تعلم معتمد على الذكاء الاصطناعي، يساعد في إنشاء وتحرير الدورات التدريبية عبر واجهة سحب وإفلات سهلة الاستخدام.
GoSkills
goskills.com
Goskills هو منصة تعليمية عبر الإنترنت تقدم دورات تفاعلية مخصصة لدعم التعلم الفعال وتنمية المهارات في مختلف الصناعات.
AcademyOcean
academyocean.com
AcademyOcean هو نظام إدارة تعلم يساعد الشركات على تنظيم التدريب للموظفين والعملاء من خلال أدوات مرنة وتقارير مفيدة.
BranchTrack
branchtrack.com
BranchTrack هو تطبيق لإنشاء سيناريوهات تعليمية تفاعلية في التعليم الإلكتروني، يدعم التكامل مع برامج مثل Lectora وStoryline.
Prodient.io
prodient.io
Prodient.io هو أداة تأليف دورات تعليمية سريعة تعتمد على السحابة، تتيح إنشاء دورات تفاعلية وسريعة باستخدام قوالب متنوعة ودعم للخدمات المتعددة.
Juno Journey
junojourney.com
جونو جيرني هو منصة تطوير موظفين مخصصة توفر أدوات لجذب الموظفين وتمكينهم من النمو المهني خلال دورة حياتهم.
RedSeed
redseed.com
تطبيق RedSeed LMS هو حل تعليم إلكتروني مدمج يساعد على تغيير السلوك من خلال تدريب فعال وتفاعلات متعة الأداء مع مكتبة دورات في مجالات متعددة.
HowToo
howtoo.co
HowToo هو أداة لتصميم المحتوى التعليمي الإلكتروني. يمكنك استخدام قوالب جاهزة وإضافة اختبارات وإطلاق المحتوى بسرعة.
SlidePresenter
slidepresenter.com
SlidePresenter تطبيق يمكّن الموظفين من إنشاء محتوى فيديو تفاعلي لمشاركة المعرفة بسهولة، مما يُعزز التعلم الذاتي ويسهل نقل المعلومات داخل المؤسسة.
Cognota
cognota.com
Cognota هو منصة تدير عمليات فرق التعلم والتطوير، تسهل إدارة طلبات التدريب، تخطيط المشاريع، وتصميم المحتوى بشكل فعال.
Elucidat
elucidat.com
Elucidat هي منصة تأليف تفاعلية لإنشاء محتوى التعليم الإلكتروني بسهولة، تدعم اللغات المتعددة وتتكامل مع أنظمة إدارة التعلم.
IllumiDesk
illumidesk.com
IllumiDesk هي منصة تعليمية تفاعلية تساعد المدربين في إنشاء دورات تعليمية جذابة باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يعزز تجربة التعلم واحتفاظ المعرفة.
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