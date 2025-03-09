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يمكّن برنامج تأليف الدورة التدريبية المؤسسات من إنشاء محتوى متعدد الوسائط جذاب وتفاعلي مصمم للأغراض التعليمية. يتم استخدامه لصياغة الدورات التدريبية والمواد المناسبة لكل من تدريب الشركات والبيئات الأكاديمية التقليدية. أنظمة إدارة المحتوى التعليمي (LCMS)، وهي مجموعة فرعية من أدوات تأليف الدورة التدريبية المصممة خصيصًا للمؤسسات التعليمية، تندرج ضمن هذه الفئة. تعمل هذه الأدوات على تمكين المؤسسات من تطوير محتوى تعليمي يمكن دمجه بسلاسة في أنظمة إدارة التعلم (LMS)، مما يعزز البرامج التعليمية الفريدة للموظفين أو الطلاب. تعمل حلول تأليف الدورات التدريبية، التي يتم نشرها بشكل شائع داخل أقسام الموارد البشرية والمؤسسات التعليمية، على تمكين المسؤولين من إنشاء محتوى تعليمي دون الحاجة إلى خبرة برمجية. تتوفر هذه الحلول في كل من التنسيقات السحابية والمحلية، وغالبًا ما تلتزم بالنموذج المرجعي لكائن المحتوى القابل للمشاركة (SCORM)، والذي يوفر معايير ومواصفات لتكامل المحتوى مع برنامج LMS. علاوة على ذلك، فإن العديد من منتجات تأليف الدورة التدريبية تستفيد من أسس برامج العرض التقديمي، مما يوفر للمستخدمين واجهة مألوفة لتطوير محتوى الدورة التدريبية.
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Prodient.io
prodient.io
Prodient.io هي أداة تأليف سريعة للتعليم الإلكتروني قائمة على السحابة ومليئة بالقوالب لتطوير دورات تعليمية إلكترونية جذابة وتفاعلية وسريعة الاستجابة بسهولة، مدعومة من Tesseract Learning. يمكن استخدام Prodient.io من قبل أي من أعضاء فريقك بغض النظر عن مهاراتهم وكفاءتهم ومعرفتهم لتطوير دورات تعليمية إلكترونية فعالة بسرعة وهو مليء بالقوالب التفاعلية الغنية بما في ذلك الأنشطة التفاعلية والسيناريوهات ومقاطع الفيديو والرسوم المتحركة والألعاب والاختبارات. والجزء الأفضل؟ يمكنك استضافة الدورات التدريبية على أي منصة من خلال مخرجات SCORM 1.2/2004. يمكنك تقديم التعلم على راحتك، وتسويق الدورات التدريبية بطريقتك الأصلية، وإعادة توظيف التعليم حسب الحاجة، والبيع وإعادة البيع كما يتطلب عملك، لأنفسكم وعملائك وشركائك. هذا هو سبب اختيار Prodient: 1. سهل البناء: يسهل إنشاء الدورة التدريبية باستخدام أكثر من 60 قالبًا متنوعًا. 2. التطوير السريع: تطوير دورات التعلم الإلكتروني في دقائق. 3. سريع الاستجابة ومحمول: يكيف دورات التعلم الإلكتروني مع أحجام الشاشات المختلفة. 4. العلاج: يضمن إعادة قراءة المعلومات وإعادة تعلمها ومراجعتها، بعد التقييم. 5. التعريب: يدعم مهام ترجمة المحتوى للغة وثقافة معينة. 6. الصوت: يمكنك إضافة صوت من اختيارك ومزامنته عبر القوالب التفاعلية. 7. تحويل النص إلى كلام: يحرك القدرة على تنوير النص من خلال لهجات لغوية مختلفة. 8. إمكانية الوصول: يدعم إمكانية الوصول لتلبية احتياجات المتعلمين المتنوعة. 9. التعاون والمراجعة: مساعدون في دورات المراجعة والتحرير متعددة المؤلفين لدورات التعلم الإلكتروني. 10. توافق النظام الأساسي: يدعم الأنظمة الأساسية المتعددة ويتوافق مع مخرجات SCORM 1.2/2004. 11. فعالة من حيث التكلفة: تقلل تكاليف تطوير دورة التعلم الإلكتروني بشكل كبير.
FLOWSPARKS
flowsparks.com
تتمتع مجموعة FLOWSPARKS بسنوات عديدة من الخبرة في تطوير وحدات التعلم الرقمي. ومن هذه الرؤية، تم إنشاء مجموعة FLOWSPARKS الكاملة. يمكنك بسهولة تطوير التعلم الإلكتروني التفاعلي من خلال الجمع بين تنسيقات التعلم والقوالب الذكية والبرامج الذكية في أداة التأليف FLOWSPARKS. اربط هذا بنظام إدارة التعلم الشامل (LMS) الخاص بنا وسيكون لديك كل الوسائل التي تحتاجها لإنشاء أفضل تجربة تعليمية رقمية ممكنة. أو اختر FastPass لمن يبحثون عن التسجيل السلس للزوار. علاوة على ذلك، فإننا نضمن أفضل دعم ممكن لكل عميل.
Thriving Springs
thrivingsprings.ai
Thriving Springs عبارة عن منصة لتعلم الموظفين وإشراكهم تعمل بنظام الذكاء الاصطناعي Gen والتي تساعد الشركات على تأهيل الموظفين وتحسين مهاراتهم والاحتفاظ بهم من خلال وحدات التعلم التفاعلية ودورات المهارات الشخصية القائمة على الذكاء العاطفي واستطلاعات المشاركة. يمكن للمنصة تقليل تكاليف التدريب لكل موظف وتحسين معدلات إكمال الدورة من خلال مساعدة الشركات على بناء رحلات تعليمية مخصصة على نطاق واسع باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي.
CLASSUM
classum.com
Classum هو تطبيق تعليمي يتيح التواصل والتعاون بين أعضاء الدورات عبر منصات سحابية، ويعزز بيئة التعلم سواء عبر الإنترنت أو شخصيًا.
Disco
disco.co
ديسكو هو منصة تعليمية تساعد المبدعين على تطوير مجتمعات التعلم من خلال تنظيم الأعضاء، وتتبع المشاركة، وتقديم موارد تعليمية.
IllumiDesk
illumidesk.com
تساعد منصة التعلم التفاعلية الخاصة بـ IllumiDesk المعلمين على توفير الوقت وزيادة مشاركة المتعلمين وتحسين جودة الدورة التدريبية باستخدام الذكاء الاصطناعي. مع IllumiDesk، تعمل المؤسسات على زيادة الاحتفاظ بالمعرفة من خلال تقديم تجارب تعليمية غامرة وعملية وإعداد الطلاب لتطبيقات العالم الحقيقي.
PandaSuite
pandasuite.com
PandaSuite هو منصة بدون رمز لإنشاء تطبيقات ومحتوى تفاعلي بسهولة دون الحاجة للكود، مما يسهل على المستخدمين تحقيق أفكارهم.
Profi
profi.io
Profi هي منصة تشغيل الكل في واحد لمقدمي الخدمات المهنية بما في ذلك. المدربين والمستشارين والمدربين والمعالجين وغيرهم. بنيت لمقدمي الخدمات المهنية ، يساعدك Profi بسهولة في تبسيط جميع العمليات وتنمية عملك بشكل أكثر كفاءة. يتيح لك Profi ، موثوقًا به من قبل 1000+ من المهنيين ،: - وفر 140 ساعة في السنة عن طريق أتمتة الأعمال المزدحمة - تثير إعجاب العملاء بسهولة من خلال توفير تجربة تمييزية - توسيع عروض عملك ، يمكنك استخدام PROFI كمقدم منفرد ، كفريق واحد من المهنيين ، أو كعمل تجاري. حالات الاستخدام الشائع: - الجدول 1: 1 وجلسات التدريب الجماعي مع العملاء - تشغيل الجلسات من خلال أداة مؤتمرات الفيديو المدمجة أو التكبير - إنشاء وبيع دورات/برامج - تتبع تقدم عملائك وإشراكهم مع النماذج - فرض العضوية أو الاشتراك الرسوم - الحصول على أموال مقابل الجلسات والخدمات الأخرى من خلال نظام فواتير موحد
Juno Journey
junojourney.com
Juno Journey هي منصة مخصصة لتطوير الموظفين توفر للشركات الأدوات اللازمة لإشراك أفرادها وتمكينهم من النمو بشكل احترافي من خلال كيفية - على متنها وتمكين وتطوير والاحتفاظ بها طوال دورة حياة الموظف. Juno Journey هي LMS التي تستخدمها الشركات الأسرع نموًا في العالم لإنشاء برامج التعلم والتطوير التي يحبها الموظفون والشركاء-والتي تدفع تأثير القاع. تمكن Juno Journey فقط فرق L+ D من دمج المحتوى الخارجي ذي الصلة بسلاسة من أكثر من 100 منصة إلى مسارات تطوير لكل موظف على حدة ، وتتبع وإدارة رحلات التعلم بسهولة على مستوى الشركة. والنتيجة هي فرق L+D التي تقضي وقتًا أقل في إدارة البرامج ، والموظفين الأكثر انخراطًا ، والشركات التي تفوز في الاقتصاد التكنولوجي العالمي. تشارك الشركات ذات النمو المرتفع مع Juno Journey لتنمو ، والانخراط ، والتعليق ، والاحتفاظ بها في القوى العاملة في جزء صغير من الوقت وتكلفة حلول التعلم التقليدية.
GoSkills
goskills.com
GoSkills هي منصة تعليمية رائدة عبر الإنترنت مخصصة لتوفير تجارب تعليمية تفاعلية وشخصية ولا تقاوم. من خلال دمج نظام إدارة التعلم القوي (LMS) ومنصة تجربة التعلم المتطورة (LXP) في مركز موحد، تعمل GoSkills على تجهيز المؤسسات لإنشاء وإدارة تجارب تعليمية جذابة تعمل على رفع مستوى برامجها التدريبية. من خلال تسخير قوة الذكاء الاصطناعي (AI)، تسهل GoSkills اكتشاف وإنشاء محتوى تعليمي مخصص. تعمل أداة إنشاء الدورات التدريبية المدمجة في النظام الأساسي ومساعد الذكاء الاصطناعي Genie على تبسيط عملية إنشاء الدورة التدريبية، مما يسهل على أي شخص إنشاء دورات تدريبية مصقولة بسرعة وفعالية. تفتخر GoSkills بمكتبة حائزة على جوائز تضم أكثر من 100 دورة تدريبية في مجال الأعمال، يقودها جميعًا خبراء الصناعة المشهورون. يتم تصميم الدورات حسب الطلب، وتنظيمها، وإنشائها داخليًا، ويتم تحديثها بانتظام لضمان تلبية معايير الجودة العالية على كل المستويات. تستخدم كل دورة أسلوب التعلم المصغر القائم على اللعب، مما يضمن أن يكون التعلم ممتعًا ومؤثرًا، وبالتالي تعزيز المشاركة والاحتفاظ بالتعلم.
Elucidat
elucidat.com
Elucidat عبارة عن منصة تأليف تعمل على تغيير قواعد اللعبة في مجال إنشاء التعليم الإلكتروني؛ مما يجعل من السهل على الفرق صياغة محتوى جذاب ويتماشى مع علامتهم التجارية. تم تصميم Elucidat لمواجهة التحديات الحقيقية التي تواجهها فرق التعلم، وهو يمزج بين سهولة الاستخدام والدعم الشامل ومشورة الخبراء. إنها الحل الأمثل لإنشاء محتوى جذاب بلغات متعددة، وتتبع نجاح الدورات التدريبية الخاصة بك، والحفاظ على كل شيء يبدو واضحًا ومتسقًا مع العلامة التجارية. إن التعليم الإلكتروني الذي تم إنشاؤه في Elucidat متوافق تمامًا مع SCORM، وتم إنشاؤه باستخدام HTML5، ويستجيب تلقائيًا ويعمل على أي جهاز وأي نظام لإدارة التعلم. هل تعاني من انخفاض معدلات المشاركة أو القدرة المحدودة؟ استفد من ثروة من الخبرات التي لا مثيل لها والحلول المبتكرة مع خدمات الاستشارات التعليمية من Elucidat، والتي لن تجدها في أي مكان آخر. ابق على اطلاع بأحدث اتجاهات التعلم الرقمي وأفضل الممارسات والموارد من خلال مدونة Elucidat المشهورة في الصناعة: https://www.elucidat.com/blog/.
RedSeed
redseed.com
يعد نظام RedSeed LMS أفضل حل للتعليم الإلكتروني المختلط في العالم. لقد تم تصميم نظام RedSeed LMS بأكمله لدفع التغيير السلوكي من خلال ما نسميه "حلقة التدريب والتغذية الراجعة" التي تسهل تفاعلات التدريب عالية الجودة التي يمكنك الإبلاغ عنها. إلى جانب مكتبة متنامية من الدورات التي تغطي؛ المبيعات والخدمة والمهارات الشخصية والرفاهية والقيادة والامتثال، ومن السهل تحسين مهارات عملك بالكامل! استفد من مجموعاتنا التدريبية الجاهزة للاستخدام، أو صمم مسارات التعلم الخاصة بك من خلال عمليات التشغيل الآلي المرنة والواجهة سهلة الاستخدام. من خلال العمل مع فريقنا من خبراء التعلم، سنساعدك على بناء برنامج تدريبي يتماشى مع نتائج أعمالك حتى تعرف أنك تحصل على أفضل عائد على استثمارك. كما أننا نحرص بشدة على ضمان حصولك على أقصى استفادة من نظام RedSeed LMS، ولهذا السبب يحصل كل عميل من عملاء RedSeed على مدير نجاح مخصص لحسابه مدى الحياة - دون أي تكلفة إضافية! تعرف على المزيد على: www.redseed.com
Cognota
cognota.com
Cognota هي منصة العمليات الأولى والوحيدة لفرق التعلم والتطوير. تتيح منصتنا لفرق التعلم والتطوير تبسيط إدارة طلبات التدريب، وتحسين تخطيط المشاريع والقدرات، وتصميم المحتوى بسرعة والتعاون بشكل أكثر فعالية مع الشركات الصغيرة والمتوسطة. يستفيد العملاء في جميع الصناعات من Cognota لتحسين إنتاجيتهم من خلال التخلص من الحاجة إلى أدوات متعددة لإدارة عمليات التعلم. هل تتطلع إلى الازدهار في صناعة التعلم والتطوير؟ انضم إلى مجتمع LearnOps® النابض بالحياة، وهو مركز يكتسب فيه متخصصو التعلم والتطوير رؤى، ويشاركون في مناقشات مثيرة للتفكير، ويصلون إلى الموارد المنسقة، ويظلون في صدارة اتجاهات الصناعة. أطلق العنان لقوة الحكمة الجماعية والخبرة في #LearnOpsCommunity انضم مجانًا على LearnOps.com
SlidePresenter
slidepresenter.com
الأدلة والوثائق التفصيلية، والعديد من الدورات التدريبية المباشرة أو عبر الإنترنت وما زلت تشعر بأن المعرفة ببساطة لا تصل إلى زملائك - أم لا في الوقت المناسب؟ إذن عليك أن تتعرف على SlidePresenter! قم بتمكين موظفيك من تحويل معرفتهم إلى محتوى فيديو جذاب دون أي خبرة سابقة أو مهارة فنية! بفضل واجهة المستخدم سهلة الاستخدام، يمكن لجميع الموظفين إنشاء وتحرير محتوى الفيديو الخاص بهم في غضون دقائق وإثرائه بالعديد من الميزات التفاعلية مثل الاختبارات والاستطلاعات. بعد ذلك، يمكن مشاركة محتوى الفيديو الذي ينشئه الموظفون بسهولة وأمان مع الزملاء أو المؤسسة بأكملها بنقرة واحدة فقط على منصة الفيديو الخاصة بشركتك. وهذا يوفر عليك الوقت والموارد الثمينة في نقل المعرفة الخاصة بشركتك. والأكثر من ذلك: يمكنك إنشاء نقطة اتصال مركزية وجذابة لزملائك. على منصة الفيديو الخاصة بمؤسستك، يتلقى جميع الموظفين محتوى معرفيًا مفيدًا للإجابة على أسئلتهم الفردية "في سير العمل"، علاوة على ذلك يتم تشجيعهم أيضًا على تصفح محتوى الفيديو الإضافي الذي ينشئه الموظفون والإعجاب به والتفاعل معه. تتنوع حالات استخدام SlidePresenter حسب متطلبات شركتك: بدءًا من تعليمات النقر السريع، أو التدريبات على المنتج، أو عمليات الإعداد الداخلية، أو التعلم الإلكتروني، أو شذرات التعلم العملي. يعتمد أكثر من 600 من رواد السوق في العديد من الصناعات بالفعل بنجاح على نقل المعرفة من الموظفين إلى الموظفين - بحيث يمكن العثور على المعرفة بسرعة وفي أي وقت من قبل كل من يحتاج إليها. فوائدك مع SlidePresenter: - تمكين التعلم المستمر الموجه ذاتيًا في مؤسستك من خلال محتوى فيديو سهل الفهم. - زيادة أداء موظفيك (الجدد) من خلال إتاحة المعرفة في أي وقت وفي أي مكان. - تقليل الأسئلة المتكررة من الزملاء من خلال السماح لهم بإنتاج محتوى فيديو توضيحي ومشاركته بسرعة وسهولة. - قم بزيادة تحفيز موظفيك لمشاركة المعرفة مع زملائهم بفضل تجربة المستخدم البديهية لإنشاء المحتوى بسهولة. - قم بإدراج موظفيك في عملية نقل المعرفة الخاصة بك وبالتالي تعزيز ولائهم لشركتك. - تمكين الموظفين من جميع الإدارات والمستويات الوظيفية لتبادل معارفهم مع زملائهم في جميع أنحاء المنظمة. - قم بإنشاء تجربة تعليمية متنوعة من خلال التعلم الرسمي ونماذج التدريب بالإضافة إلى التعلم الذي ينشئه الموظفون عبر محتوى الفيديو. - احفظ موارد قسم التعلم والتطوير الخاص بك عن طريق دمج موظفيك في نقل المعرفة. - قم بإنشاء منصة فيديو مركزية حيث يمكن لموظفيك دائمًا العثور على المعرفة التي يحتاجونها للقيام بأفضل عمل.
BranchTrack
branchtrack.com
قم بإنشاء وتصميم وتقديم التعلم الإلكتروني القائم على السيناريوهات الجذابة في متصفحك. استخدمه مع Lectora وStoryline وCaptivate وأي برنامج تعليم إلكتروني آخر تقريبًا.
Exly
exlyapp.com
Exly عبارة عن منصة SaaS متكاملة بدون تعليمات برمجية لبناء أعمالك وتنميتها من الصفر. لا يمكنك فقط تنظيم الدورات المسجلة ولكن أيضًا الدروس المباشرة والندوات عبر الإنترنت وإرسال الروابط عبر WhatsApp. يمكنك تسجيل وإدارة الدورات التدريبية الخاصة بك وإدراجها في صفحة البيع الخاصة بك على موقع الويب الذي تم إنشاؤه باستخدام Exly. حتى أنه يوفر خيار تنظيم مشاورات فردية لتقديم خدمات مخصصة. يمكنك الآن تحقيق المزيد بتكلفة أقل مع مجموعة خدمات Exly التي تشمل: استشارات فردية، ودورات مسجلة ومباشرة، وندوات عبر الإنترنت وورش عمل، وحملات وتذكيرات بالتنقيط عبر البريد الإلكتروني، ومنشئو مواقع الويب المخصصة، وبوابة دفع سلسة مع روابط دفع مخصصة، ورموز الخصم، والعلامة التجارية/الشركة التابعة الشراكات، ويقدم برنامج Early Bird تحليلات غنية جدًا
Flowclass
flowclass.io
Flowclass عبارة عن منصة مصممة للمعلمين والمدرسين لإنشاء صفحات مقصودة للدورات التدريبية التي يمكن استخدامها كصفحة ملف شخصي مستقلة أو دمجها في موقع ويب موجود. لقد قمنا بدمج أدوات التسويق وأنظمة الحجز والدفع في نفس النظام الأساسي حتى تتمكن من توسيع نطاق أعمالك التعليمية وتوظيف المزيد من الطلاب.
Coursebox
coursebox.ai
Coursebox في LMS المدعوم بالذكاء الاصطناعي (نظام إدارة التعلم). ستقوم وظيفة الذكاء الاصطناعي بإنشاء مسودة دورة تدريبية لك ووضعها داخل محرر الدورة التدريبية بالسحب والإفلات حتى تتمكن من تحرير الدورة التدريبية وإضافة أي أجزاء مفقودة. وهذا يقلل بشكل كبير من الوقت الذي يستغرقه إنشاء الدورات الدراسية. يمكن للمؤسسات استخدام هذه المنصة لتدريب الموظفين أو يمكن استخدامها من قبل الشركات التي تبيع الدورات التدريبية عبر الإنترنت. يمكن للمعاهد التعليمية أيضًا استخدام Coursebox.
HowToo
howtoo.co
HowToo هي أداة تأليف التعليم الإلكتروني الوحيدة التي سيرغب فريقك في استخدامها. مليء بالمحتوى الجاهز، ما عليك سوى نسخ المحتوى الخاص بك ولصقه في مكتبتنا الضخمة من القوالب. أضف اختبارات وكتل تقييم بنقرة زر واحدة وابدأ تشغيلها خلال دقائق معدودة. بفضل الرؤى القوية للبيانات والأبحاث والتحليلات، أنشأنا أداة تتيح لك بناء تجارب تعليمية مذهلة لتحقيق النجاح. HowToo هي أيضًا الأداة الأولى التي تلبي معيار WCAG 2.1 AA.
Learnyst
learnyst.com
Learnyst عبارة عن منصة SAAS توفر تطبيقات آمنة ذات علامة تجارية للمعلمين. يمكن لأي معلم أن يبدأ بسهولة في بيع الدورات والاختبارات من موقع الويب الخاص به وتطبيقات الهاتف المحمول دون القلق بشأن التكنولوجيا. يمكن للمعلمين تنمية أكاديميتهم عبر الإنترنت وتحقيق عوائد تصل إلى 20 ضعفًا.
Lingio
lingio.com
Lingio هو تطبيق لتعلم المهارات واللغات للعاملين في الخطوط الأمامية، يدعم أكثر من 100 لغة ويستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء دورات تدريبية مخصصة بسرعة.
Meleton
meleton.com
Meleton عبارة عن منصة لإنشاء الدورات التدريبية عبر الإنترنت. تقوم أكثر من 6000 مدرسة وخبير بإنشاء دورات تساعد أكثر من 50000 طالب على تعلم معرفة جديدة أو إتقان مهارة جديدة. مع MELETON يمكنك: إنشاء الدورة التدريبية الخاصة بك عبر الإنترنت حول أي موضوع. قبول المدفوعات لبيع الدورات عبر الإنترنت. استخدم نظام إدارة علاقات العملاء المدمج في محاسبة الطلاب. استخدم أدوات المبيعات: النشرة الإخبارية عبر البريد الإلكتروني، ومنشئ الصفحات، ومسار التحويل للمبيعات التلقائية. يمكنك استخدام المحرر البديهي لإنشاء الدورات التدريبية وإنشاء الواجبات المنزلية لطلابك واستخدام الاختبارات التفاعلية وتشغيل الندوات عبر الإنترنت.
LearnUpon
learnupon.com
LearnUpon هو نظام إدارة تعلم يتيح تقديم تجارب تعليمية مؤثرة للمؤسسات مع خيارات تخصيص متقدمة وأدوات إنشاء محتوى متعددة.
Genially
genial.ly
Genially هو أداة عبر الإنترنت لإنشاء محتوى تفاعلي مثل العروض التقديمية والرسوم البيانية واستطلاعات الرأي بسهولة وسرعة.
LearnWorlds
learnworlds.com
LearnWorlds هو نظام إدارة تعلم (LMS) يساعد الشركات في إنشاء وإدارة وبيع الدورات التدريبية عبر الإنترنت باستخدام أدوات موثوقة وواجهة مستخدم مرنة.
MangoApps
mangoapps.com
MangoApps هي منصة متكاملة لتحسين الاتصال والتعاون وإدارة سير العمل ضمن المؤسسات، تضم أدوات مرنة لدعم فرق العمل المختلفة.
Powtoon
powtoon.com
Powtoon هو تطبيق يتيح للمستخدمين إنشاء فيديوهات وعروض تقديمية جذابة بمهارات بسيطة، مما يسهل التواصل الفعال.
ProProfs
proprofs.com
Proprofs هو المزود الرائد لبرنامج SaaS المصمم لإنشاء موظفين أكثر ذكاءً وعملاء أكثر سعادة. مع مجموعة شاملة من الأدوات ، بما في ذلك صانع التدريب ، قاعدة المعرفة ، صانع الاختبارات ، صانع المسح ، CRM ، وأكثر من ذلك ، تمكن Proprofs المؤسسات من تعزيز التعلم وتبسيط الدعم ورضا العملاء. ملتزمة بمهمة 100 عام من فرحة العملاء ، يخدم Proprofs أكثر من 15 مليون مستخدم في أكثر من 150 دولة. تتضمن منتجات proprofs: - صانع التدريب - صانع مسابقة - صانع المسح - رؤى Qualaroo - دردشة حية - مكتب المساعدة - قاعدة المعرفة - إدارة المشروع - picreel popups - BigContacts CRM - Webinarninja - Courseninja يتم استخدام أدوات Proprofs الذكية من قبل العديد من شركات Fortune 500 ، مثل Sony و Acer و Adobe و Accenture و Cisco & Dell ، والمستخدمين من المعاهد التعليمية الرائدة مثل Phoenix و Harvard & Yale. يستضيف الموقع أكثر من مليون قطعة من المحتوى في 70+ لغة. إنها منصة رائدة في مجال التدريب والتقييم عبر الإنترنت مع أكبر مكتبة في العالم من الاختبارات المهنية والمسابقات.
Visme
visme.co
Visme هو تطبيق يتيح للمستخدمين إنشاء محتوى مرئي جذاب مثل العروض التقديمية والمستندات والتقارير باستخدام أدوات بسيطة وقابلة للتخصيص.
Udemy Business
business.udemy.com
تساعد تطبيقات Udemy Business الشركات في تطوير مهارات الموظفين من خلال تقديم محتوى تعليمي متنوع ودورات تدريبية في مجالات مختلفة.
Top Hat
tophat.com
تساعد Top Hat المدربين على إنشاء دورات تعليمية تفاعلية من خلال أدوات مثل الأسئلة والمناقشات، وتدعم تتبع الحضور وتدوين الرياضيات.
VidGrid
vidgrid.com
VidGrid هو تطبيق لإنشاء وتحرير ومشاركة الفيديوهات التفاعلية، مما يسهل على المستخدمين إنتاج محتوى مرئي وتوزيعه بكفاءة.
360Learning
360learning.com
360Learning هو نظام إدارة تعليمي تعاوني يمكّن الشركات من تحسين مهارات الموظفين عبر إنشاء محتوى تعليمي وتبادل المعرفة.
Coassemble
coassemble.com
Coassemble هو منصة لإنشاء وتقديم تدريب عبر الإنترنت بطريقة سهلة تتيح تطوير دروس تفاعلية دون الحاجة إلى مهارات تقنية.
Articulate 360
articulate.com
Articulate 360 هو منصة تساعد المستخدمين في إنشاء محتوى تعليمي تفاعلي من خلال أدوات متعددة مثل Storyline و Rise، مع ميزات للدعم والذكاء الاصطناعي.
Rise
rise.com
Rise هو نظام التدريب عبر الإنترنت الذي يحبه الموظفون. إنه نظام متكامل يجعل التدريب عبر الإنترنت سهل الإنشاء وممتعًا وسهل الإدارة. يمكنك الحصول على كل ما تحتاجه لإدارة التدريب عبر الإنترنت في نظام واحد سهل الاستخدام على مستوى المؤسسات. باستخدام العينات الرائعة والقوالب المفيدة والمئات من دروس الأعمال المعدة مسبقًا، يمكن لأي شخص إنشاء الدورات التدريبية والأدلة ومحتويات التدريب الأخرى بسرعة. التدريب في Rise تفاعلي وجذاب، لذا سيستمتع به فريقك بالفعل. ولأنه نظام متكامل، فإن التدريب يتميز بسهولة التوزيع والتتبع والتحليل.
MindSmith
mindsmith.ai
MindSmith هي أداة لتطوير التعليم الإلكتروني تستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى تعليمي تفاعلي ومخصص، مع دعم التعاون متعدد اللغات.
Learning Studio AI
learningstudioai.com
التعلم Studio AI هو أداة لإنشاء دورات عبر الإنترنت بسهولة باستخدام الذكاء الاصطناعي، مع تحليلات لتعزيز التعليم والتفاعل.
Instruqt
instruqt.com
Instruqt هو مختبر افتراضي يتيح للمطورين تجربة المنتجات والتدريب في بيئة آمنة عبر المتصفح، مما يسهل التعلم والتجارب العملية.
7taps
7taps.com
تطبيق 7taps يسهل إنشاء وتقديم محتوى التعلم القصير باستخدام الذكاء الاصطناعي، مع دعم لغات متعددة وتكامل مع أنظمة إدارة التعلم.
Gnowbe
gnowbe.com
Gnowbe هو تطبيق لتسهيل إنشاء تجارب تعليمية تفاعلية ومجموعة، تدعم التعلم السريع وتوزيع المحتوى على مختلف الأجهزة.
AcademyOcean
academyocean.com
اكتشف نظام إدارة تعليمي شامل (LMS) وبرامج منصة التعلم الإلكتروني المصممة لإنشاء وتوصيل دورات تدريبية للشركات دون عناء. تجربة تطوير الدورة التدريبية السريعة والعرض الجدولة اليوم! AcademyoCean هو نظام LMS يساعد الشركات على أتمتة التدريب للموظفين والعملاء والشركاء من خلال توفير البرامج المصنفة في الجزء العلوي من صناعتها لسهولة الاستخدام (9.9 من 10).
Auzmor Learn
auzmor.com
Auzmor Learn هو تطبيق لإدارة التعلم يتيح تحديد دورات تدريبية وتتبع تقدم الموظفين، ويقدم موارد لتعزيز التعلم والتطوير.
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