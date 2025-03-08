ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
يمكّن برنامج تأليف الدورة التدريبية المؤسسات من إنشاء محتوى متعدد الوسائط جذاب وتفاعلي مصمم للأغراض التعليمية. يتم استخدامه لصياغة الدورات التدريبية والمواد المناسبة لكل من تدريب الشركات والبيئات الأكاديمية التقليدية. أنظمة إدارة المحتوى التعليمي (LCMS)، وهي مجموعة فرعية من أدوات تأليف الدورة التدريبية المصممة خصيصًا للمؤسسات التعليمية، تندرج ضمن هذه الفئة. تعمل هذه الأدوات على تمكين المؤسسات من تطوير محتوى تعليمي يمكن دمجه بسلاسة في أنظمة إدارة التعلم (LMS)، مما يعزز البرامج التعليمية الفريدة للموظفين أو الطلاب. تعمل حلول تأليف الدورات التدريبية، التي يتم نشرها بشكل شائع داخل أقسام الموارد البشرية والمؤسسات التعليمية، على تمكين المسؤولين من إنشاء محتوى تعليمي دون الحاجة إلى خبرة برمجية. تتوفر هذه الحلول في كل من التنسيقات السحابية والمحلية، وغالبًا ما تلتزم بالنموذج المرجعي لكائن المحتوى القابل للمشاركة (SCORM)، والذي يوفر معايير ومواصفات لتكامل المحتوى مع برنامج LMS. علاوة على ذلك، فإن العديد من منتجات تأليف الدورة التدريبية تستفيد من أسس برامج العرض التقديمي، مما يوفر للمستخدمين واجهة مألوفة لتطوير محتوى الدورة التدريبية.
إرسال تطبيق جديد
Powtoon
powtoon.com
Powtoon هو تطبيق يتيح للمستخدمين إنشاء فيديوهات وعروض تقديمية جذابة بمهارات بسيطة، مما يسهل التواصل الفعال.
Genially
genial.ly
Genially هو أداة عبر الإنترنت لإنشاء محتوى تفاعلي مثل العروض التقديمية والرسوم البيانية واستطلاعات الرأي بسهولة وسرعة.
Udemy Business
business.udemy.com
تساعد تطبيقات Udemy Business الشركات في تطوير مهارات الموظفين من خلال تقديم محتوى تعليمي متنوع ودورات تدريبية في مجالات مختلفة.
Visme
visme.co
Visme هي المنصة الكل في واحد تمكن من المهنيين غير المصمم من الشركات من قيادة الشركات لتحويل الطريقة التي يقومون بإنشائها ومشاركتها ونشرها عروضًا تقديمية وجذابة ، والتقارير البصرية ، وتصورات البيانات والتنسيقات المرئية الأخرى في وقت أقل. يستخدم المستخدمون من IBM و Goldenstate Warriors و Gartner و Nationwide و 15 مليون مستخدم آخر Visme كأداة إنشاء المحتوى لرواية قصصهم وتقديمها وترجمة البيانات المملة إلى مرئيات جذابة. العمل بشكل فردي أو كفريق للتعاون. نشر عبر الإنترنت ، أو التضمين على موقعك ، أو تنزيل للاستخدام غير متصل بالإنترنت. يمكن للمستخدمين التعاون وتنظيم بيانات المشروع في المجلدات وتوفير الأذونات القائمة على الأدوار للفرق أو الأفراد ذات الصلة. علاوة على ذلك ، يأتي Visme مع العديد من ميزات الأتمتة للنشر والعرض ، والتي تسمح للناشرين بتعيين الأوقات لأتمتة العروض التقديمية والتحليلات عبر الإنترنت لتتبع فعالية المحتوى المنشور.
CLASSUM
classum.com
من خلال منصة قائمة على السحابة حيث يمكن لأعضاء الدورة التدريب الاتصال عبر المنشورات وجلسات الحياة والدردشات والتفاعلات الفريدة ، يوفر Classum اتصالًا سلسًا لتعزيز جميع بيئات التعلم ، عبر الإنترنت أو شخصيًا. -تأسست كلاسيوم في عام 2018 من قبل Chaerin Lee و Youjin Choi ، وهما طالتان في معهد كوريا المتقدم للعلوم والتكنولوجيا (KAIST) ، لمواجهة التحديات التي واجهوها كمتعلمين. بعد 3 سنوات فقط ، يتم استخدام كلاسيوم الآن من قبل أكثر من 3700 مؤسسة في 23 دولة حول العالم ، ويستمر في كسر حواجز الاتصال وبناء بيئات التعلم التي تعزز النمو والتعاون. يشمل المستخدمون مؤسسات مثل Kaist ، وجامعة Yonsei ، وجامعة EWHA Womans ، بالإضافة إلى الشركات العالمية بما في ذلك LG و Samsung Electronics و Shiseido و Hyundai و World Vision و Prudential. هدفنا هو الجمع بين المتعلمين والمعلمين في مكان يمكنهم فيه التواصل بحرية ومريحة. نريد إنشاء وتوسيع المساحات حيث يمكن أن تتم التفاعلات الصحية والتعاون بشكل طبيعي داخل الفصول الدراسية وخارجها. يمكن للمتعلمين التفاعل بحرية على الفصل الدراسي ، والمشاركة في سؤال وجواب ومناقشات من خلال النص والوسائط الأخرى التي تناسب احتياجات التواصل الخاصة بهم في هذا العصر الرقمي. لقد عانى المعلمون الذين يستخدمون الفصل للتواصل مع طلابهم من زيادة مشاركة الطلاب وتقليل عمل المشرف. في أبريل 2021 ، جمع Classum سلسلة A بقيمة 6 ملايين دولار بقيادة Pearl Abyss Capital و Storm Ventures إلى جانب المستثمرين الحاليين Big Basin Capital و Smilegate Investment. تم الاعتراف المؤسس والمدير التنفيذي لدينا ، Chaerin Lee ، كعضو في فوربس 30 تحت 30 آسيا من عام 2021 لنهج Classum المبتكر لتحديات الاتصال في التعليم. تم اختيار Classum أيضًا كواحد من كأس GSV في عام 2020 ، والذي يسلط الضوء على الشركات الناشئة التي تلهم شركة Edtech و Talent Technology عبر ست قارات.
Meleton
meleton.com
Meleton عبارة عن منصة لإنشاء الدورات التدريبية عبر الإنترنت. تقوم أكثر من 6000 مدرسة وخبير بإنشاء دورات تساعد أكثر من 50000 طالب على تعلم معرفة جديدة أو إتقان مهارة جديدة. مع MELETON يمكنك: إنشاء الدورة التدريبية الخاصة بك عبر الإنترنت حول أي موضوع. قبول المدفوعات لبيع الدورات عبر الإنترنت. استخدم نظام إدارة علاقات العملاء المدمج في محاسبة الطلاب. استخدم أدوات المبيعات: النشرة الإخبارية عبر البريد الإلكتروني، ومنشئ الصفحات، ومسار التحويل للمبيعات التلقائية. يمكنك استخدام المحرر البديهي لإنشاء الدورات التدريبية وإنشاء الواجبات المنزلية لطلابك واستخدام الاختبارات التفاعلية وتشغيل الندوات عبر الإنترنت.
Disco
disco.co
أطلق العنان لإمكانات مجتمع التعلم الخاص بك مع ديسكو. قم بتحسين عملية تأهيل الأعضاء، والاستفادة من مساعدة الذكاء الاصطناعي، واكتساب رؤى قابلة للتنفيذ من خلال منصة Disco الحائزة على جوائز. تم اختيار Disco كواحدة من الشركات السريعة الأكثر ابتكارًا في مجال التعليم (2023) وEdTech Startup لهذا العام من خلال جوائز EdTech Breakthrough.
IllumiDesk
illumidesk.com
تساعد منصة التعلم التفاعلية الخاصة بـ IllumiDesk المعلمين على توفير الوقت وزيادة مشاركة المتعلمين وتحسين جودة الدورة التدريبية باستخدام الذكاء الاصطناعي. مع IllumiDesk، تعمل المؤسسات على زيادة الاحتفاظ بالمعرفة من خلال تقديم تجارب تعليمية غامرة وعملية وإعداد الطلاب لتطبيقات العالم الحقيقي.
PandaSuite
pandasuite.com
PandaSuite عبارة عن منصة مرنة وقوية بدون تعليمات برمجية لإنشاء التطبيقات والمحتوى التفاعلي دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. تطبيقات الهاتف المحمول، والأدلة الصوتية، والمحتوى التفاعلي، والأكشاك التفاعلية، ومستندات الويب، وتطبيقات تمكين المبيعات... يقدم PandaSuite أكبر قدر من الحرية الإبداعية للتجارب الفريدة.
Profi
profi.io
Profi هي منصة تشغيل الكل في واحد لمقدمي الخدمات المهنية بما في ذلك. المدربين والمستشارين والمدربين والمعالجين وغيرهم. بنيت لمقدمي الخدمات المهنية ، يساعدك Profi بسهولة في تبسيط جميع العمليات وتنمية عملك بشكل أكثر كفاءة. يتيح لك Profi ، موثوقًا به من قبل 1000+ من المهنيين ،: - وفر 140 ساعة في السنة عن طريق أتمتة الأعمال المزدحمة - تثير إعجاب العملاء بسهولة من خلال توفير تجربة تمييزية - توسيع عروض عملك ، يمكنك استخدام PROFI كمقدم منفرد ، كفريق واحد من المهنيين ، أو كعمل تجاري. حالات الاستخدام الشائع: - الجدول 1: 1 وجلسات التدريب الجماعي مع العملاء - تشغيل الجلسات من خلال أداة مؤتمرات الفيديو المدمجة أو التكبير - إنشاء وبيع دورات/برامج - تتبع تقدم عملائك وإشراكهم مع النماذج - فرض العضوية أو الاشتراك الرسوم - الحصول على أموال مقابل الجلسات والخدمات الأخرى من خلال نظام فواتير موحد
Juno Journey
junojourney.com
Juno Journey هي منصة مخصصة لتطوير الموظفين توفر للشركات الأدوات اللازمة لإشراك أفرادها وتمكينهم من النمو بشكل احترافي من خلال كيفية - على متنها وتمكين وتطوير والاحتفاظ بها طوال دورة حياة الموظف. Juno Journey هي LMS التي تستخدمها الشركات الأسرع نموًا في العالم لإنشاء برامج التعلم والتطوير التي يحبها الموظفون والشركاء-والتي تدفع تأثير القاع. تمكن Juno Journey فقط فرق L+ D من دمج المحتوى الخارجي ذي الصلة بسلاسة من أكثر من 100 منصة إلى مسارات تطوير لكل موظف على حدة ، وتتبع وإدارة رحلات التعلم بسهولة على مستوى الشركة. والنتيجة هي فرق L+D التي تقضي وقتًا أقل في إدارة البرامج ، والموظفين الأكثر انخراطًا ، والشركات التي تفوز في الاقتصاد التكنولوجي العالمي. تشارك الشركات ذات النمو المرتفع مع Juno Journey لتنمو ، والانخراط ، والتعليق ، والاحتفاظ بها في القوى العاملة في جزء صغير من الوقت وتكلفة حلول التعلم التقليدية.
GoSkills
goskills.com
GoSkills هي منصة تعليمية رائدة عبر الإنترنت مخصصة لتوفير تجارب تعليمية تفاعلية وشخصية ولا تقاوم. من خلال دمج نظام إدارة التعلم القوي (LMS) ومنصة تجربة التعلم المتطورة (LXP) في مركز موحد، تعمل GoSkills على تجهيز المؤسسات لإنشاء وإدارة تجارب تعليمية جذابة تعمل على رفع مستوى برامجها التدريبية. من خلال تسخير قوة الذكاء الاصطناعي (AI)، تسهل GoSkills اكتشاف وإنشاء محتوى تعليمي مخصص. تعمل أداة إنشاء الدورات التدريبية المدمجة في النظام الأساسي ومساعد الذكاء الاصطناعي Genie على تبسيط عملية إنشاء الدورة التدريبية، مما يسهل على أي شخص إنشاء دورات تدريبية مصقولة بسرعة وفعالية. تفتخر GoSkills بمكتبة حائزة على جوائز تضم أكثر من 100 دورة تدريبية في مجال الأعمال، يقودها جميعًا خبراء الصناعة المشهورون. يتم تصميم الدورات حسب الطلب، وتنظيمها، وإنشائها داخليًا، ويتم تحديثها بانتظام لضمان تلبية معايير الجودة العالية على كل المستويات. تستخدم كل دورة أسلوب التعلم المصغر القائم على اللعب، مما يضمن أن يكون التعلم ممتعًا ومؤثرًا، وبالتالي تعزيز المشاركة والاحتفاظ بالتعلم.
Elucidat
elucidat.com
Elucidat عبارة عن منصة تأليف تعمل على تغيير قواعد اللعبة في مجال إنشاء التعليم الإلكتروني؛ مما يجعل من السهل على الفرق صياغة محتوى جذاب ويتماشى مع علامتهم التجارية. تم تصميم Elucidat لمواجهة التحديات الحقيقية التي تواجهها فرق التعلم، وهو يمزج بين سهولة الاستخدام والدعم الشامل ومشورة الخبراء. إنها الحل الأمثل لإنشاء محتوى جذاب بلغات متعددة، وتتبع نجاح الدورات التدريبية الخاصة بك، والحفاظ على كل شيء يبدو واضحًا ومتسقًا مع العلامة التجارية. إن التعليم الإلكتروني الذي تم إنشاؤه في Elucidat متوافق تمامًا مع SCORM، وتم إنشاؤه باستخدام HTML5، ويستجيب تلقائيًا ويعمل على أي جهاز وأي نظام لإدارة التعلم. هل تعاني من انخفاض معدلات المشاركة أو القدرة المحدودة؟ استفد من ثروة من الخبرات التي لا مثيل لها والحلول المبتكرة مع خدمات الاستشارات التعليمية من Elucidat، والتي لن تجدها في أي مكان آخر. ابق على اطلاع بأحدث اتجاهات التعلم الرقمي وأفضل الممارسات والموارد من خلال مدونة Elucidat المشهورة في الصناعة: https://www.elucidat.com/blog/.
Prodient.io
prodient.io
Prodient.io هي أداة تأليف سريعة للتعليم الإلكتروني قائمة على السحابة ومليئة بالقوالب لتطوير دورات تعليمية إلكترونية جذابة وتفاعلية وسريعة الاستجابة بسهولة، مدعومة من Tesseract Learning. يمكن استخدام Prodient.io من قبل أي من أعضاء فريقك بغض النظر عن مهاراتهم وكفاءتهم ومعرفتهم لتطوير دورات تعليمية إلكترونية فعالة بسرعة وهو مليء بالقوالب التفاعلية الغنية بما في ذلك الأنشطة التفاعلية والسيناريوهات ومقاطع الفيديو والرسوم المتحركة والألعاب والاختبارات. والجزء الأفضل؟ يمكنك استضافة الدورات التدريبية على أي منصة من خلال مخرجات SCORM 1.2/2004. يمكنك تقديم التعلم على راحتك، وتسويق الدورات التدريبية بطريقتك الأصلية، وإعادة توظيف التعليم حسب الحاجة، والبيع وإعادة البيع كما يتطلب عملك، لأنفسكم وعملائك وشركائك. هذا هو سبب اختيار Prodient: 1. سهل البناء: يسهل إنشاء الدورة التدريبية باستخدام أكثر من 60 قالبًا متنوعًا. 2. التطوير السريع: تطوير دورات التعلم الإلكتروني في دقائق. 3. سريع الاستجابة ومحمول: يكيف دورات التعلم الإلكتروني مع أحجام الشاشات المختلفة. 4. العلاج: يضمن إعادة قراءة المعلومات وإعادة تعلمها ومراجعتها، بعد التقييم. 5. التعريب: يدعم مهام ترجمة المحتوى للغة وثقافة معينة. 6. الصوت: يمكنك إضافة صوت من اختيارك ومزامنته عبر القوالب التفاعلية. 7. تحويل النص إلى كلام: يحرك القدرة على تنوير النص من خلال لهجات لغوية مختلفة. 8. إمكانية الوصول: يدعم إمكانية الوصول لتلبية احتياجات المتعلمين المتنوعة. 9. التعاون والمراجعة: مساعدون في دورات المراجعة والتحرير متعددة المؤلفين لدورات التعلم الإلكتروني. 10. توافق النظام الأساسي: يدعم الأنظمة الأساسية المتعددة ويتوافق مع مخرجات SCORM 1.2/2004. 11. فعالة من حيث التكلفة: تقلل تكاليف تطوير دورة التعلم الإلكتروني بشكل كبير.
Cognota
cognota.com
Cognota هي منصة العمليات الأولى والوحيدة لفرق التعلم والتطوير. تتيح منصتنا لفرق التعلم والتطوير تبسيط إدارة طلبات التدريب، وتحسين تخطيط المشاريع والقدرات، وتصميم المحتوى بسرعة والتعاون بشكل أكثر فعالية مع الشركات الصغيرة والمتوسطة. يستفيد العملاء في جميع الصناعات من Cognota لتحسين إنتاجيتهم من خلال التخلص من الحاجة إلى أدوات متعددة لإدارة عمليات التعلم. هل تتطلع إلى الازدهار في صناعة التعلم والتطوير؟ انضم إلى مجتمع LearnOps® النابض بالحياة، وهو مركز يكتسب فيه متخصصو التعلم والتطوير رؤى، ويشاركون في مناقشات مثيرة للتفكير، ويصلون إلى الموارد المنسقة، ويظلون في صدارة اتجاهات الصناعة. أطلق العنان لقوة الحكمة الجماعية والخبرة في #LearnOpsCommunity انضم مجانًا على LearnOps.com
SlidePresenter
slidepresenter.com
الأدلة والوثائق التفصيلية، والعديد من الدورات التدريبية المباشرة أو عبر الإنترنت وما زلت تشعر بأن المعرفة ببساطة لا تصل إلى زملائك - أم لا في الوقت المناسب؟ إذن عليك أن تتعرف على SlidePresenter! قم بتمكين موظفيك من تحويل معرفتهم إلى محتوى فيديو جذاب دون أي خبرة سابقة أو مهارة فنية! بفضل واجهة المستخدم سهلة الاستخدام، يمكن لجميع الموظفين إنشاء وتحرير محتوى الفيديو الخاص بهم في غضون دقائق وإثرائه بالعديد من الميزات التفاعلية مثل الاختبارات والاستطلاعات. بعد ذلك، يمكن مشاركة محتوى الفيديو الذي ينشئه الموظفون بسهولة وأمان مع الزملاء أو المؤسسة بأكملها بنقرة واحدة فقط على منصة الفيديو الخاصة بشركتك. وهذا يوفر عليك الوقت والموارد الثمينة في نقل المعرفة الخاصة بشركتك. والأكثر من ذلك: يمكنك إنشاء نقطة اتصال مركزية وجذابة لزملائك. على منصة الفيديو الخاصة بمؤسستك، يتلقى جميع الموظفين محتوى معرفيًا مفيدًا للإجابة على أسئلتهم الفردية "في سير العمل"، علاوة على ذلك يتم تشجيعهم أيضًا على تصفح محتوى الفيديو الإضافي الذي ينشئه الموظفون والإعجاب به والتفاعل معه. تتنوع حالات استخدام SlidePresenter حسب متطلبات شركتك: بدءًا من تعليمات النقر السريع، أو التدريبات على المنتج، أو عمليات الإعداد الداخلية، أو التعلم الإلكتروني، أو شذرات التعلم العملي. يعتمد أكثر من 600 من رواد السوق في العديد من الصناعات بالفعل بنجاح على نقل المعرفة من الموظفين إلى الموظفين - بحيث يمكن العثور على المعرفة بسرعة وفي أي وقت من قبل كل من يحتاج إليها. فوائدك مع SlidePresenter: - تمكين التعلم المستمر الموجه ذاتيًا في مؤسستك من خلال محتوى فيديو سهل الفهم. - زيادة أداء موظفيك (الجدد) من خلال إتاحة المعرفة في أي وقت وفي أي مكان. - تقليل الأسئلة المتكررة من الزملاء من خلال السماح لهم بإنتاج محتوى فيديو توضيحي ومشاركته بسرعة وسهولة. - قم بزيادة تحفيز موظفيك لمشاركة المعرفة مع زملائهم بفضل تجربة المستخدم البديهية لإنشاء المحتوى بسهولة. - قم بإدراج موظفيك في عملية نقل المعرفة الخاصة بك وبالتالي تعزيز ولائهم لشركتك. - تمكين الموظفين من جميع الإدارات والمستويات الوظيفية لتبادل معارفهم مع زملائهم في جميع أنحاء المنظمة. - قم بإنشاء تجربة تعليمية متنوعة من خلال التعلم الرسمي ونماذج التدريب بالإضافة إلى التعلم الذي ينشئه الموظفون عبر محتوى الفيديو. - احفظ موارد قسم التعلم والتطوير الخاص بك عن طريق دمج موظفيك في نقل المعرفة. - قم بإنشاء منصة فيديو مركزية حيث يمكن لموظفيك دائمًا العثور على المعرفة التي يحتاجونها للقيام بأفضل عمل.
BranchTrack
branchtrack.com
قم بإنشاء وتصميم وتقديم التعلم الإلكتروني القائم على السيناريوهات الجذابة في متصفحك. استخدمه مع Lectora وStoryline وCaptivate وأي برنامج تعليم إلكتروني آخر تقريبًا.
Exly
exlyapp.com
Exly عبارة عن منصة SaaS متكاملة بدون تعليمات برمجية لبناء أعمالك وتنميتها من الصفر. لا يمكنك فقط تنظيم الدورات المسجلة ولكن أيضًا الدروس المباشرة والندوات عبر الإنترنت وإرسال الروابط عبر WhatsApp. يمكنك تسجيل وإدارة الدورات التدريبية الخاصة بك وإدراجها في صفحة البيع الخاصة بك على موقع الويب الذي تم إنشاؤه باستخدام Exly. حتى أنه يوفر خيار تنظيم مشاورات فردية لتقديم خدمات مخصصة. يمكنك الآن تحقيق المزيد بتكلفة أقل مع مجموعة خدمات Exly التي تشمل: استشارات فردية، ودورات مسجلة ومباشرة، وندوات عبر الإنترنت وورش عمل، وحملات وتذكيرات بالتنقيط عبر البريد الإلكتروني، ومنشئو مواقع الويب المخصصة، وبوابة دفع سلسة مع روابط دفع مخصصة، ورموز الخصم، والعلامة التجارية/الشركة التابعة الشراكات، ويقدم برنامج Early Bird تحليلات غنية جدًا
Flowclass
flowclass.io
Flowclass عبارة عن منصة مصممة للمعلمين والمدرسين لإنشاء صفحات مقصودة للدورات التدريبية التي يمكن استخدامها كصفحة ملف شخصي مستقلة أو دمجها في موقع ويب موجود. لقد قمنا بدمج أدوات التسويق وأنظمة الحجز والدفع في نفس النظام الأساسي حتى تتمكن من توسيع نطاق أعمالك التعليمية وتوظيف المزيد من الطلاب.
Coursebox
coursebox.ai
Coursebox في LMS المدعوم بالذكاء الاصطناعي (نظام إدارة التعلم). ستقوم وظيفة الذكاء الاصطناعي بإنشاء مسودة دورة تدريبية لك ووضعها داخل محرر الدورة التدريبية بالسحب والإفلات حتى تتمكن من تحرير الدورة التدريبية وإضافة أي أجزاء مفقودة. وهذا يقلل بشكل كبير من الوقت الذي يستغرقه إنشاء الدورات الدراسية. يمكن للمؤسسات استخدام هذه المنصة لتدريب الموظفين أو يمكن استخدامها من قبل الشركات التي تبيع الدورات التدريبية عبر الإنترنت. يمكن للمعاهد التعليمية أيضًا استخدام Coursebox.
HowToo
howtoo.co
HowToo هي أداة تأليف التعليم الإلكتروني الوحيدة التي سيرغب فريقك في استخدامها. مليء بالمحتوى الجاهز، ما عليك سوى نسخ المحتوى الخاص بك ولصقه في مكتبتنا الضخمة من القوالب. أضف اختبارات وكتل تقييم بنقرة زر واحدة وابدأ تشغيلها خلال دقائق معدودة. بفضل الرؤى القوية للبيانات والأبحاث والتحليلات، أنشأنا أداة تتيح لك بناء تجارب تعليمية مذهلة لتحقيق النجاح. HowToo هي أيضًا الأداة الأولى التي تلبي معيار WCAG 2.1 AA.
Learnyst
learnyst.com
Learnyst عبارة عن منصة SAAS توفر تطبيقات آمنة ذات علامة تجارية للمعلمين. يمكن لأي معلم أن يبدأ بسهولة في بيع الدورات والاختبارات من موقع الويب الخاص به وتطبيقات الهاتف المحمول دون القلق بشأن التكنولوجيا. يمكن للمعلمين تنمية أكاديميتهم عبر الإنترنت وتحقيق عوائد تصل إلى 20 ضعفًا.
Lingio
lingio.com
منصة لتعلم المهارات واللغة للعاملين في الخطوط الأمامية. أكثر من 100 لغة مدعومة! قم بإنشاء دورات تدريبية شديدة الصلة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي في ثوانٍ، يقوم منشئ دورات الذكاء الاصطناعي لدينا بتحويل المواد التدريبية بسرعة إلى دورات تدريبية محفزة ومخصصة في ثوانٍ لتمكين الموظفين من تجاوز التوقعات والاستمتاع بالتعلم. البدء أمر سهل: ما عليك سوى إرسال المواد التدريبية الخاصة بك إلى AI Course Creator. في غضون بضع نقرات، سيكون لديك دورة تدريبية تفاعلية ومصممة خصيصًا ومخصصة للصناعة وجاهزة للمشاركة في ثوانٍ.
Coassemble
coassemble.com
تعد Coassemble منصة قوية وبديهية للمؤسسات لإنشاء وتقديم تدريب عالي الجودة عبر الإنترنت. يجمع Coassemble، وهو الأول من نوعه، بين نظام إدارة التعلم سهل الاستخدام وإمكانيات التأليف السريع المتميزة. باستخدام Coassemble، يمكن للمؤسسات إنشاء وتقديم التدريب عبر الإنترنت من منصة واحدة متكاملة.
MindSmith
mindsmith.ai
قم بتسريع تطوير التعلم الإلكتروني الخاص بك باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي. Mindsmith هي أداة لتأليف الدورة التدريبية تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي لتسهيل (وبسرعة كبيرة) إنشاء المحتوى التعليمي ومشاركته.
LearnWorlds
learnworlds.com
Learnworlds هي LMS خفيفة الوزن تمكن الشركات من تقديم تجارب التعليم الإلكتروني الاستثنائي للعملاء والموظفين والشركاء. من Unicorn SaaS مثل Brevo و Lokalise ، إلى المنظمات الدولية مثل Unicef و UNF ومن المصنعين العالميين مثل Yamaha و LG إلى مؤسسات متنوعة مثل مؤسسة أوباما ومؤسسة Cardano ، قامت أكثر من 9000 شركة 2M+ المستخدمين النهائيين و 300K+ دورات تم إنشاؤها ؛ هنا لماذا. ضع المستخدمين في وسط أكاديمية قم بتقسيم المستخدمين وإنشاء مسارات تعليمية مخصصة وفقًا لاحتياجاتهم. منح المتعلمين الوصول إلى المحتوى ذي الصلة فقط ، مع الحفاظ على مسارهم خالية من الضوضاء وبياناتك آمنة. إشراك المتعلمين مع مجموعة متنوعة من أنشطة التعلم - الفيديو ، الكتب الإلكترونية ، الصوت ، SCORMS ، الاختبارات ، الامتحانات ، الشهادات ، وغيرها الكثير! ركز على ما تفعله بشكل أفضل - تدعم LearnWorlds أكثر من 4000 تكامل لتبسيط العمليات اليومية. - استمر في استخدام مكدس Tech الخاص بك والاتصال بـ Learnworlds عبر API أو Webhooks. - يتم تعيين فريق دعم العملاء الحائز على جوائز ومدير نجاح العملاء المخصص لمساعدتك في تحقيق أهدافك. حافظ على آمنة أكاديمية ومتوافقة - الحفاظ على امتثال الناتج المحلي الإجمالي وتلبية متطلبات SSO لتحقيق أقصى حماية للبيانات. - راحة بسهولة مع أكاديمية تعمل بسلاسة على 8 نسخ احتياطية يومية ، و 99.95 ٪ من وقت تشغيل الخادم. - إنشاء أدوار المستخدم المخصصة ومطابقة الوصول والأذونات مع المسؤوليات. أكاديمية جميلة لك بشكل فريد - يوفر Learnworlds وظائف ذات علامات بيضاء كاملة لوضع علامة على الأكاديمية الخاصة بك. استخدم منشئ الموقع الرائد في هذا المجال لإنشاء وتخصيص تواجدك عبر الإنترنت دون عناء مع الترميز الصفري. اتخاذ القرارات بناءً على بيانات الوقت الفعلي - تحليل مقاييس وأداء مؤشرات الأداء الرئيسية باستخدام مركز تقارير مدمج قوي لتتبع مشاركة المحتوى. اتخاذ الإجراءات القائمة على تقدم المتعلم. مشاركة تقارير مخصصة تلقائيًا مع أصحاب المصلحة. استثمرت خبرتك - بيع الدورات التدريبية عبر الإنترنت والحزم والعضوية ، وكسب المال ، وقبول المدفوعات بشكل آمن عبر بوابات الدفع العالمية والمحلية. إذا كان لا يزال لديك أسئلة ، فإن فريق المبيعات لدينا موجود هنا لمساعدتك في اتخاذ قرار متعلم بشأن LMS التي تحتاجها حقًا.
MangoApps
mangoapps.com
قم بإشراك وإثارة وربط شركتك بأكملها! MangoApps عبارة عن منصة موحدة لتجربة الموظفين تجمع بين الشبكة الداخلية والتدريب والعمل الجماعي وإدارة المحتوى في لوحة معلومات ومساحة عمل. يتناسب نهجنا سهل الاستخدام والقابل للتخصيص بشكل لا نهائي مع الطريقة التي تمارس بها شركتك أعمالها بالفعل، مما يؤدي إلى إنشاء مركز رقمي واحد يسد الفجوة بين مكتبك والعاملين في الخطوط الأمامية. يمكن للموظفين العثور على جميع معلومات الشركة التي يحتاجونها، إلى جانب أدوات الاتصال والتعاون الخاصة بهم، في لوحة معلومات قابلة للتخصيص قائمة على عناصر واجهة المستخدم والتي تعمل كمصدر واحد للحقيقة. يعمل منتجنا مع فرق من جميع الأحجام عبر مختلف الصناعات ويتمتع بجميع ميزات الأمان اللازمة للنشر على نطاق المؤسسة. تعتمد واجهة MangoApps على وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة، مع المواضيع والتعليقات وتفاعلات الرموز التعبيرية ومجموعات الفريق والمشروع. وعلى هذا النحو، يجد موظفو عملائنا أن الأمر بديهي وسهل الاستخدام على الفور. علاوة على ذلك، فإن دمج كل هذه الأدوات وعمليات التكامل مع معظم أدوات المؤسسات والشركات الأخرى يوفر الوقت والإحباط. مع العلامة البيضاء للعلامة التجارية لشركتك، قد لا يدرك فريقك حتى أن MangoApps هي أداة خارجية - فهي تبدو وكأنها جزء طبيعي من يومهم وسير العمل. تعتمد الكثير من المؤسسات اليوم على أدوات الإنترانت والاتصالات القديمة، مما يؤدي إلى إهدار الوقت والمعلومات لصالح الثقب الأسود الذي يمثل صندوق البريد الإلكتروني. تمنحك MangoApps فرصة فريدة لربط جميع فرقك، بدءًا من العاملين في الخطوط الأمامية وحتى مكاتب الشركة، في مركز مركزي واحد يبقيهم جميعًا على اطلاع دائم وفي قمة اللعبة.
ProProfs
proprofs.com
Proprofs هو المزود الرائد لبرنامج SaaS المصمم لإنشاء موظفين أكثر ذكاءً وعملاء أكثر سعادة. مع مجموعة شاملة من الأدوات ، بما في ذلك صانع التدريب ، قاعدة المعرفة ، صانع الاختبارات ، صانع المسح ، CRM ، وأكثر من ذلك ، تمكن Proprofs المؤسسات من تعزيز التعلم وتبسيط الدعم ورضا العملاء. ملتزمة بمهمة 100 عام من فرحة العملاء ، يخدم Proprofs أكثر من 15 مليون مستخدم في أكثر من 150 دولة. تتضمن منتجات proprofs: - صانع التدريب - صانع مسابقة - صانع المسح - رؤى Qualaroo - دردشة حية - مكتب المساعدة - قاعدة المعرفة - إدارة المشروع - picreel popups - BigContacts CRM - Webinarninja - Courseninja يتم استخدام أدوات Proprofs الذكية من قبل العديد من شركات Fortune 500 ، مثل Sony و Acer و Adobe و Accenture و Cisco & Dell ، والمستخدمين من المعاهد التعليمية الرائدة مثل Phoenix و Harvard & Yale. يستضيف الموقع أكثر من مليون قطعة من المحتوى في 70+ لغة. إنها منصة رائدة في مجال التدريب والتقييم عبر الإنترنت مع أكبر مكتبة في العالم من الاختبارات المهنية والمسابقات.
Top Hat
tophat.com
تساعد Top Hat المدربين على إنشاء دورات تعليمية تفاعلية من خلال أدوات مثل الأسئلة والمناقشات، وتدعم تتبع الحضور وتدوين الرياضيات.
VidGrid
vidgrid.com
موثوق به من أكثر من 250 عميلًا استثنائيين في جميع أنحاء العالم بما في ذلك جامعة نبراسكا ، وموتنسون للإنشاءات ، و Medtronic ، و Ibotta ، و Tyler Technologies. Vidgrid هي أسرع منصة فيديو تفاعلية نمواً للتعلم والتطوير. Vidgrid هي منصة فيديو بسيطة ، لكنها قوية في السوق ؛ تمكين صانعي الفيديو لتسجيل ومشاركة واستضافة مقاطع فيديو تفاعلية داخل تطبيق واحد. تم بناء منصة Vidgrid على أحدث مكدس التكنولوجيا ، على بعد أميال من خدمات الفيديو القديمة. ما الذي يميز Vidgrid عن منصات الفيديو الأخرى؟ * بديهية للمهنيين غير الفيزيائيين: تمكين كل عضو في مؤسستك من صنع مقاطع فيديو على المستوى المهني ، بغض النظر عن مستوى خبرة الفيديو الخاصة بهم. * الفيديو التفاعلي: بسهولة إضافة أسئلة في الفيديو والتعليق المباشر على مقاطع الفيديو لتحويل المشاهدين السلبيين إلى متعلمين نشطين. * سجل الضيوف: Crowdsource محتوى مباشرة من الشركات الصغيرة والمتوسطة أو الطلاب أو العملاء ، بنقرة زر واحدة فقط. * التسميات التوضيحية التفاعلية: البحث وتحرير نصوص الفيديو الكاملة ، كل ذلك داخل الفيديو. * التحكم في المسؤول: التحكم في تكامل LMS ، تحليلات الفيديو ، ملفات تعريف المستخدم والمزيد في لوحة معلومات Vidgrid الخاصة بك.
360Learning
360learning.com
360Learning هو نظام إدارة التعلم (LMS) للتعلم التعاوني. نحن نمكن الشركات من تحسين مهاراتها من الداخل من خلال تحويل خبرائها إلى أبطال لتنمية الموظفين والعملاء والشركاء.
LearnUpon
learnupon.com
تتيح لك LMS (برنامج إدارة التعلم) من LENDUPON تقديم تجارب تعليمية جذابة تؤثر على ما يهم - الأداء والاحتفاظ والنمو. امنح فرقك الأدوات اللازمة لتوصيل تجارب تعليمية جذابة تؤثر على ما يهم - الأداء والاحتفاظ والنمو - مع Learnupon.
Articulate 360
articulate.com
منصة المبدعين رقم 1 للتعلم في مكان العمل. قامت أكثر من 118000 مؤسسة، بما في ذلك جميع المؤسسات المائة المدرجة في قائمة Fortune 100، بإنشاء ملايين الدورات التدريبية باستخدام أدوات الإنشاء الخاصة بنا.
Rise
rise.com
Rise هو نظام التدريب عبر الإنترنت الذي يحبه الموظفون. إنه نظام متكامل يجعل التدريب عبر الإنترنت سهل الإنشاء وممتعًا وسهل الإدارة. يمكنك الحصول على كل ما تحتاجه لإدارة التدريب عبر الإنترنت في نظام واحد سهل الاستخدام على مستوى المؤسسات. باستخدام العينات الرائعة والقوالب المفيدة والمئات من دروس الأعمال المعدة مسبقًا، يمكن لأي شخص إنشاء الدورات التدريبية والأدلة ومحتويات التدريب الأخرى بسرعة. التدريب في Rise تفاعلي وجذاب، لذا سيستمتع به فريقك بالفعل. ولأنه نظام متكامل، فإن التدريب يتميز بسهولة التوزيع والتتبع والتحليل.
Thriving Springs
thrivingsprings.ai
Thriving Springs عبارة عن منصة لتعلم الموظفين وإشراكهم تعمل بنظام الذكاء الاصطناعي Gen والتي تساعد الشركات على تأهيل الموظفين وتحسين مهاراتهم والاحتفاظ بهم من خلال وحدات التعلم التفاعلية ودورات المهارات الشخصية القائمة على الذكاء العاطفي واستطلاعات المشاركة. يمكن للمنصة تقليل تكاليف التدريب لكل موظف وتحسين معدلات إكمال الدورة من خلال مساعدة الشركات على بناء رحلات تعليمية مخصصة على نطاق واسع باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي.
Learning Studio AI
learningstudioai.com
قم بتحويل أي موضوع إلى دورة تدريبية مذهلة عبر الإنترنت باستخدام LearningStudioAI. أداة التأليف المدعومة بالذكاء الاصطناعي لدينا تجعل إنشاء الدورة التدريبية أمرًا سهلاً، حتى تتمكن من التركيز على الأمور الأكثر أهمية - إنشاء محتوى جذاب. استمتع بالتوسع السلس عبر جميع الأجهزة، مع ميزات ذات طابع سحري تُبهج المتعلمين. يوفر LearningStudioAI تحليلات تعلم الخدمة الأفضل في فئتها لمساعدتك على تحسين التدريس الخاص بك.
Instruqt
instruqt.com
Instruqt هو معمل افتراضي لتكنولوجيا المعلومات يهدف إلى تحقيق النمو الذي يقوده المنتج. نحن نساعد شركات البرمجيات على توليد الطلب على نطاق واسع وتعزيز الاعتماد والاستخدام من خلال تقديم تجربة عملية للمنتج من المتصفح. يقوم Instruqt بإنشاء نسخة قيد التشغيل من برنامجك في بيئة معملية محمية. باستخدام بيئة المختبر، يمكنك إنشاء برامج تعليمية وعروض توضيحية وتدريبات حول المنتج باستخدام سيناريوهات العالم الحقيقي والبنية التحتية والتكنولوجيا. نظرًا لأن Instruqt هو حل قائم على المتصفح، فإن Instruqt يزيل متاعب جدران الحماية أو تكوين أجهزة الكمبيوتر المحمولة أو الأجهزة الافتراضية. تستخدم شركات مثل Google Cloud وHashicorp وPuppet وRed Hat وSysdig وSolo.io وKasten وغيرها Instruqt لإنشاء جولات المنتج والعروض التوضيحية للخدمة الذاتية والتدريب. ونتيجة لذلك، يمكن لعملاء Instruqt تحقيق ملايين الدولارات من خلال توسيع خطوط الأنابيب والحسابات دون إثقال كاهل مواردهم الهندسية. رؤية مستقبل تعليمات المنتج والتعليم.
7taps
7taps.com
لقد كانت شركة 7taps رائدة في مفهوم التنفيذ الفعال للتعلم المصغر في مشهد التعلم والتطوير بالمؤسسة منذ 3 سنوات، وما زلنا نسيطر على هذا المجال. نحن نقدم بشكل فريد إنشاء تعليم مصغر بسرعة البرق وعالي الجودة يمكّنك من التواصل مع المتعلمين أينما كانوا. لا تضمن منهجية 7taps المعتمدة على العلوم استيعاب المعرفة بشكل فعال فحسب، بل تضمن أيضًا الاحتفاظ بها بشكل دائم.
Gnowbe
gnowbe.com
قم بإنشاء تجارب تفاعلية قائمة على المجموعة في دقائق! تمكّن أداة التأليف الحائزة على جوائز GNOWBE المبدعين من تصميم وتسهيل وتحليل تجارب التعلم المشتركة- مثالية للتدريب والتنقل. تشمل الميزات الرئيسية: - microlearning - التعلم الاجتماعي - إشعارات الدفع والبريد الإلكتروني - الوصول إلى عدم الاتصال - التصميم الأول للهاتف المحمول - يمكن الوصول إليه على أي جهاز - في بيانات التعمق والتحليلات - gamification - التصديق - التخصيص - نشر الجلسة المجدولة - التكامل مع 200 منصات تم تصميمها على أساس إجراءات التقييم بشكل كبير. من خلال تجربة سطح المكتب/الأجهزة المحمولة سلسة ودعم لأكثر من 100 لغة ، يمكّن Gnowbe المبدعين ويدعم المتعلمين في أي وقت وفي أي مكان. المبدعون الأكثر شيوعًا: - تجارب على متن الفرق عن بُعد - السلامة ، وصحة وتجهيز العافية - إعداد الشهادات - تجارب تعليمية جديدة (مختلطة ، عبر الإنترنت) - مصنفات رقمية - دورات التعليم الإلكتروني - برامج التدريب والتعليق
AcademyOcean
academyocean.com
اكتشف نظام إدارة تعليمي شامل (LMS) وبرامج منصة التعلم الإلكتروني المصممة لإنشاء وتوصيل دورات تدريبية للشركات دون عناء. تجربة تطوير الدورة التدريبية السريعة والعرض الجدولة اليوم! AcademyoCean هو نظام LMS يساعد الشركات على أتمتة التدريب للموظفين والعملاء والشركاء من خلال توفير البرامج المصنفة في الجزء العلوي من صناعتها لسهولة الاستخدام (9.9 من 10).
Auzmor Learn
auzmor.com
Auzmor Learn هو حل قوي لإدارة التعلم يتيح لك بسهولة تعيين التدريب وتتبع تقدم الموظف. يقوم منشئ الدورة التدريبية البديهية بتبسيط إنشاء المحتوى ويقدم مكتبة من الدورات التي تم إنشاؤها مسبقًا التدريب وتزويد احتياجاتك من القوى العاملة. https://auzmor.com/
RedSeed
redseed.com
يعد نظام RedSeed LMS أفضل حل للتعليم الإلكتروني المختلط في العالم. لقد تم تصميم نظام RedSeed LMS بأكمله لدفع التغيير السلوكي من خلال ما نسميه "حلقة التدريب والتغذية الراجعة" التي تسهل تفاعلات التدريب عالية الجودة التي يمكنك الإبلاغ عنها. إلى جانب مكتبة متنامية من الدورات التي تغطي؛ المبيعات والخدمة والمهارات الشخصية والرفاهية والقيادة والامتثال، ومن السهل تحسين مهارات عملك بالكامل! استفد من مجموعاتنا التدريبية الجاهزة للاستخدام، أو صمم مسارات التعلم الخاصة بك من خلال عمليات التشغيل الآلي المرنة والواجهة سهلة الاستخدام. من خلال العمل مع فريقنا من خبراء التعلم، سنساعدك على بناء برنامج تدريبي يتماشى مع نتائج أعمالك حتى تعرف أنك تحصل على أفضل عائد على استثمارك. كما أننا نحرص بشدة على ضمان حصولك على أقصى استفادة من نظام RedSeed LMS، ولهذا السبب يحصل كل عميل من عملاء RedSeed على مدير نجاح مخصص لحسابه مدى الحياة - دون أي تكلفة إضافية! تعرف على المزيد على: www.redseed.com
FLOWSPARKS
flowsparks.com
تتمتع مجموعة FLOWSPARKS بسنوات عديدة من الخبرة في تطوير وحدات التعلم الرقمي. ومن هذه الرؤية، تم إنشاء مجموعة FLOWSPARKS الكاملة. يمكنك بسهولة تطوير التعلم الإلكتروني التفاعلي من خلال الجمع بين تنسيقات التعلم والقوالب الذكية والبرامج الذكية في أداة التأليف FLOWSPARKS. اربط هذا بنظام إدارة التعلم الشامل (LMS) الخاص بنا وسيكون لديك كل الوسائل التي تحتاجها لإنشاء أفضل تجربة تعليمية رقمية ممكنة. أو اختر FastPass لمن يبحثون عن التسجيل السلس للزوار. علاوة على ذلك، فإننا نضمن أفضل دعم ممكن لكل عميل.
© 2025 WebCatalog, Inc.