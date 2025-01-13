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برنامج تأليف المقررات الدراسية - التطبيقات الأكثر شعبية - جزر بيتكيرن
يمكّن برنامج تأليف الدورة التدريبية المؤسسات من إنشاء محتوى متعدد الوسائط جذاب وتفاعلي مصمم للأغراض التعليمية. يتم استخدامه لصياغة الدورات التدريبية والمواد المناسبة لكل من تدريب الشركات والبيئات الأكاديمية التقليدية. أنظمة إدارة المحتوى التعليمي (LCMS)، وهي مجموعة فرعية من أدوات تأليف الدورة التدريبية المصممة خصيصًا للمؤسسات التعليمية، تندرج ضمن هذه الفئة. تعمل هذه الأدوات على تمكين المؤسسات من تطوير محتوى تعليمي يمكن دمجه بسلاسة في أنظمة إدارة التعلم (LMS)، مما يعزز البرامج التعليمية الفريدة للموظفين أو الطلاب. تعمل حلول تأليف الدورات التدريبية، التي يتم نشرها بشكل شائع داخل أقسام الموارد البشرية والمؤسسات التعليمية، على تمكين المسؤولين من إنشاء محتوى تعليمي دون الحاجة إلى خبرة برمجية. تتوفر هذه الحلول في كل من التنسيقات السحابية والمحلية، وغالبًا ما تلتزم بالنموذج المرجعي لكائن المحتوى القابل للمشاركة (SCORM)، والذي يوفر معايير ومواصفات لتكامل المحتوى مع برنامج LMS. علاوة على ذلك، فإن العديد من منتجات تأليف الدورة التدريبية تستفيد من أسس برامج العرض التقديمي، مما يوفر للمستخدمين واجهة مألوفة لتطوير محتوى الدورة التدريبية.
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Prodient.io
prodient.io
Prodient.io هي أداة تأليف سريعة للتعليم الإلكتروني قائمة على السحابة ومليئة بالقوالب لتطوير دورات تعليمية إلكترونية جذابة وتفاعلية وسريعة الاستجابة بسهولة، مدعومة من Tesseract Learning. يمكن استخدام Prodient.io من قبل أي من أعضاء فريقك بغض النظر عن مهاراتهم وكفاءتهم ومعرفتهم لتطوير دورات تعليمية إلكترونية فعالة بسرعة وهو مليء بالقوالب التفاعلية الغنية بما في ذلك الأنشطة التفاعلية والسيناريوهات ومقاطع الفيديو والرسوم المتحركة والألعاب والاختبارات. والجزء الأفضل؟ يمكنك استضافة الدورات التدريبية على أي منصة من خلال مخرجات SCORM 1.2/2004. يمكنك تقديم التعلم على راحتك، وتسويق الدورات التدريبية بطريقتك الأصلية، وإعادة توظيف التعليم حسب الحاجة، والبيع وإعادة البيع كما يتطلب عملك، لأنفسكم وعملائك وشركائك. هذا هو سبب اختيار Prodient: 1. سهل البناء: يسهل إنشاء الدورة التدريبية باستخدام أكثر من 60 قالبًا متنوعًا. 2. التطوير السريع: تطوير دورات التعلم الإلكتروني في دقائق. 3. سريع الاستجابة ومحمول: يكيف دورات التعلم الإلكتروني مع أحجام الشاشات المختلفة. 4. العلاج: يضمن إعادة قراءة المعلومات وإعادة تعلمها ومراجعتها، بعد التقييم. 5. التعريب: يدعم مهام ترجمة المحتوى للغة وثقافة معينة. 6. الصوت: يمكنك إضافة صوت من اختيارك ومزامنته عبر القوالب التفاعلية. 7. تحويل النص إلى كلام: يحرك القدرة على تنوير النص من خلال لهجات لغوية مختلفة. 8. إمكانية الوصول: يدعم إمكانية الوصول لتلبية احتياجات المتعلمين المتنوعة. 9. التعاون والمراجعة: مساعدون في دورات المراجعة والتحرير متعددة المؤلفين لدورات التعلم الإلكتروني. 10. توافق النظام الأساسي: يدعم الأنظمة الأساسية المتعددة ويتوافق مع مخرجات SCORM 1.2/2004. 11. فعالة من حيث التكلفة: تقلل تكاليف تطوير دورة التعلم الإلكتروني بشكل كبير.
FLOWSPARKS
flowsparks.com
تتمتع مجموعة FLOWSPARKS بسنوات عديدة من الخبرة في تطوير وحدات التعلم الرقمي. ومن هذه الرؤية، تم إنشاء مجموعة FLOWSPARKS الكاملة. يمكنك بسهولة تطوير التعلم الإلكتروني التفاعلي من خلال الجمع بين تنسيقات التعلم والقوالب الذكية والبرامج الذكية في أداة التأليف FLOWSPARKS. اربط هذا بنظام إدارة التعلم الشامل (LMS) الخاص بنا وسيكون لديك كل الوسائل التي تحتاجها لإنشاء أفضل تجربة تعليمية رقمية ممكنة. أو اختر FastPass لمن يبحثون عن التسجيل السلس للزوار. علاوة على ذلك، فإننا نضمن أفضل دعم ممكن لكل عميل.
Thriving Springs
thrivingsprings.ai
Thriving Springs عبارة عن منصة لتعلم الموظفين وإشراكهم تعمل بنظام الذكاء الاصطناعي Gen والتي تساعد الشركات على تأهيل الموظفين وتحسين مهاراتهم والاحتفاظ بهم من خلال وحدات التعلم التفاعلية ودورات المهارات الشخصية القائمة على الذكاء العاطفي واستطلاعات المشاركة. يمكن للمنصة تقليل تكاليف التدريب لكل موظف وتحسين معدلات إكمال الدورة من خلال مساعدة الشركات على بناء رحلات تعليمية مخصصة على نطاق واسع باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي.
CLASSUM
classum.com
من خلال منصة سحابية حيث يمكن لأعضاء الدورة التدريبية الاتصال عبر المنشورات والجلسات المباشرة والمحادثات والتفاعلات الفريدة، توفر CLASSUM تواصلًا سلسًا لتعزيز جميع بيئات التعلم، عبر الإنترنت أو شخصيًا. --- تأسست CLASSUM في عام 2018 على يد شيرين لي ويوجين تشوي، وهما طالبتان في المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا (KAIST)، لمعالجة التحديات التي واجهوها كمتعلمين. وبعد 3 سنوات فقط، يتم استخدام CLASSUM الآن من قبل أكثر من 3700 مؤسسة في 23 دولة حول العالم، ويستمر في كسر حواجز الاتصال وبناء بيئات تعليمية تعزز النمو والتعاون. يشمل المستخدمون مؤسسات مثل KAIST، وجامعة Yonsei، وجامعة Ewha Womans، بالإضافة إلى الشركات العالمية بما في ذلك LG، وSamsung Electronics، وShiseido، وHyundai، وWorld Vision، وPrudential. هدفنا هو جمع المتعلمين والمعلمين معًا في مكان يمكنهم من خلاله التواصل بحرية وراحة. نريد إنشاء وتوسيع المساحات التي يمكن أن تتم فيها التفاعلات والتعاون الصحي بشكل طبيعي داخل الفصل الدراسي وخارجه. يمكن للمتعلمين التفاعل بحرية في CLASSUM، والمشاركة في الأسئلة والأجوبة والمناقشات من خلال النصوص والوسائط الأخرى التي تناسب احتياجات التواصل الخاصة بهم في هذا العصر الرقمي. شهد المعلمون الذين يستخدمون CLASSUM للتواصل مع طلابهم زيادة في مشاركة الطلاب وتقليل العمل الإداري. في أبريل 2021، جمعت CLASSUM سلسلة A بقيمة 6 ملايين دولار بقيادة Pearl Abyss Capital وStorm Ventures جنبًا إلى جنب مع المستثمرين الحاليين Big Basin Capital وSmilegate Investment. تم تكريم مؤسسنا ومديرنا التنفيذي، شيرين لي، مؤخرًا كعضو في قائمة Forbes 30 Under 30 Asia Class لعام 2021 لنهج CLASSUM المبتكر في مواجهة تحديات الاتصال في التعليم. تم اختيار CLASSUM أيضًا كواحدة من كأس GSV في عام 2020، والتي تسلط الضوء على الشركات الناشئة الملهمة في مجال تكنولوجيا التعليم والمواهب في مجال تكنولوجيا التعليم عبر القارات الست.
Disco
disco.co
أطلق العنان لإمكانات مجتمع التعلم الخاص بك مع ديسكو. قم بتحسين عملية تأهيل الأعضاء، والاستفادة من مساعدة الذكاء الاصطناعي، واكتساب رؤى قابلة للتنفيذ من خلال منصة Disco الحائزة على جوائز. تم اختيار Disco كواحدة من الشركات السريعة الأكثر ابتكارًا في مجال التعليم (2023) وEdTech Startup لهذا العام من خلال جوائز EdTech Breakthrough.
IllumiDesk
illumidesk.com
تساعد منصة التعلم التفاعلية الخاصة بـ IllumiDesk المعلمين على توفير الوقت وزيادة مشاركة المتعلمين وتحسين جودة الدورة التدريبية باستخدام الذكاء الاصطناعي. مع IllumiDesk، تعمل المؤسسات على زيادة الاحتفاظ بالمعرفة من خلال تقديم تجارب تعليمية غامرة وعملية وإعداد الطلاب لتطبيقات العالم الحقيقي.
PandaSuite
pandasuite.com
الأكثر تفاعلية منشئ التعليمات البرمجية. تم تطوير PandaSuite بواسطة فريق باريسي وتم إطلاقه في عام 2015، وهي عبارة عن منصة SaaS بسيطة ومبتكرة لبناء التطبيقات والتجارب التفاعلية بدون سطر من التعليمات البرمجية. أنشئ بصريًا باستخدام PandaSuite Studio: صمم شاشاتك، والعب بأكثر من 40 مكونًا، وأنشئ رسومًا متحركة. يمكنك النشر كتطبيق ويب وتطبيق أصلي للجوال/الكمبيوتر اللوحي (iOS وAndroid) وسطح المكتب (MacOS وWindows). ابدأ مجانًا وانشر بدءًا من 79/الشهر/التطبيق.
Profi
profi.io
Profi عبارة عن منصة تشغيل شاملة لمقدمي الخدمات المحترفين بما في ذلك. المدربين والاستشاريين والمدربين والمعالجين وغيرهم. تم تصميم Profi خصيصًا لمقدمي الخدمات المحترفين، وهو يساعدك على تبسيط جميع العمليات بسهولة وتنمية أعمالك بشكل أكثر كفاءة. موثوق به من قبل أكثر من 1000 متخصص، يتيح لك Profi ما يلي: - توفير 140 ساعة سنويًا عن طريق أتمتة العمل المنشغل - إقناع العملاء بسهولة من خلال توفير تجربة مميزة - توسيع عروض أعمالك يمكنك استخدام Profi كمزود منفرد، أو كفريق من المحترفين، أو كعمل تجاري. حالات الاستخدام الشائعة: - جدولة جلسات تدريب فردية وجماعية مع العملاء - تشغيل الجلسات من خلال أداة مؤتمرات الفيديو المدمجة أو Zoom - إنشاء وبيع الدورات / البرامج - تتبع تقدم عملائك وإشراكهم في النماذج - تحصيل رسوم العضوية أو الاشتراك الرسوم - احصل على أموال مقابل الجلسات والخدمات الأخرى من خلال نظام فوترة موحد
Juno Journey
junojourney.com
Juno Journey هو نظام إدارة التعلم (LMS) الذي تستخدمه الشركات الأسرع نموًا في العالم لإنشاء برامج التعلم والتطوير التي يحبها الموظفون والشركاء - والتي تؤدي إلى تحقيق التأثير النهائي.
GoSkills
goskills.com
GoSkills هي منصة تعليمية رائدة عبر الإنترنت مخصصة لتوفير تجارب تعليمية تفاعلية وشخصية ولا تقاوم. من خلال دمج نظام إدارة التعلم القوي (LMS) ومنصة تجربة التعلم المتطورة (LXP) في مركز موحد، تعمل GoSkills على تجهيز المؤسسات لإنشاء وإدارة تجارب تعليمية جذابة تعمل على رفع مستوى برامجها التدريبية. من خلال تسخير قوة الذكاء الاصطناعي (AI)، تسهل GoSkills اكتشاف وإنشاء محتوى تعليمي مخصص. تعمل أداة إنشاء الدورات التدريبية المدمجة في النظام الأساسي ومساعد الذكاء الاصطناعي Genie على تبسيط عملية إنشاء الدورة التدريبية، مما يسهل على أي شخص إنشاء دورات تدريبية مصقولة بسرعة وفعالية. تفتخر GoSkills بمكتبة حائزة على جوائز تضم أكثر من 100 دورة تدريبية في مجال الأعمال، يقودها جميعًا خبراء الصناعة المشهورون. يتم تصميم الدورات حسب الطلب، وتنظيمها، وإنشائها داخليًا، ويتم تحديثها بانتظام لضمان تلبية معايير الجودة العالية على كل المستويات. تستخدم كل دورة أسلوب التعلم المصغر القائم على اللعب، مما يضمن أن يكون التعلم ممتعًا ومؤثرًا، وبالتالي تعزيز المشاركة والاحتفاظ بالتعلم.
Elucidat
elucidat.com
Elucidat عبارة عن منصة تأليف تعمل على تغيير قواعد اللعبة في مجال إنشاء التعليم الإلكتروني؛ مما يجعل من السهل على الفرق صياغة محتوى جذاب ويتماشى مع علامتهم التجارية. تم تصميم Elucidat لمواجهة التحديات الحقيقية التي تواجهها فرق التعلم، وهو يمزج بين سهولة الاستخدام والدعم الشامل ومشورة الخبراء. إنها الحل الأمثل لإنشاء محتوى جذاب بلغات متعددة، وتتبع نجاح الدورات التدريبية الخاصة بك، والحفاظ على كل شيء يبدو واضحًا ومتسقًا مع العلامة التجارية. إن التعليم الإلكتروني الذي تم إنشاؤه في Elucidat متوافق تمامًا مع SCORM، وتم إنشاؤه باستخدام HTML5، ويستجيب تلقائيًا ويعمل على أي جهاز وأي نظام لإدارة التعلم. هل تعاني من انخفاض معدلات المشاركة أو القدرة المحدودة؟ استفد من ثروة من الخبرات التي لا مثيل لها والحلول المبتكرة مع خدمات الاستشارات التعليمية من Elucidat، والتي لن تجدها في أي مكان آخر. ابق على اطلاع بأحدث اتجاهات التعلم الرقمي وأفضل الممارسات والموارد من خلال مدونة Elucidat المشهورة في الصناعة: https://www.elucidat.com/blog/.
RedSeed
redseed.com
يعد نظام RedSeed LMS أفضل حل للتعليم الإلكتروني المختلط في العالم. لقد تم تصميم نظام RedSeed LMS بأكمله لدفع التغيير السلوكي من خلال ما نسميه "حلقة التدريب والتغذية الراجعة" التي تسهل تفاعلات التدريب عالية الجودة التي يمكنك الإبلاغ عنها. إلى جانب مكتبة متنامية من الدورات التي تغطي؛ المبيعات والخدمة والمهارات الشخصية والرفاهية والقيادة والامتثال، ومن السهل تحسين مهارات عملك بالكامل! استفد من مجموعاتنا التدريبية الجاهزة للاستخدام، أو صمم مسارات التعلم الخاصة بك من خلال عمليات التشغيل الآلي المرنة والواجهة سهلة الاستخدام. من خلال العمل مع فريقنا من خبراء التعلم، سنساعدك على بناء برنامج تدريبي يتماشى مع نتائج أعمالك حتى تعرف أنك تحصل على أفضل عائد على استثمارك. كما أننا نحرص بشدة على ضمان حصولك على أقصى استفادة من نظام RedSeed LMS، ولهذا السبب يحصل كل عميل من عملاء RedSeed على مدير نجاح مخصص لحسابه مدى الحياة - دون أي تكلفة إضافية! تعرف على المزيد على: www.redseed.com
Cognota
cognota.com
Cognota هي منصة العمليات الأولى والوحيدة لفرق التعلم والتطوير. تتيح منصتنا لفرق التعلم والتطوير تبسيط إدارة طلبات التدريب، وتحسين تخطيط المشاريع والقدرات، وتصميم المحتوى بسرعة والتعاون بشكل أكثر فعالية مع الشركات الصغيرة والمتوسطة. يستفيد العملاء في جميع الصناعات من Cognota لتحسين إنتاجيتهم من خلال التخلص من الحاجة إلى أدوات متعددة لإدارة عمليات التعلم. هل تتطلع إلى الازدهار في صناعة التعلم والتطوير؟ انضم إلى مجتمع LearnOps® النابض بالحياة، وهو مركز يكتسب فيه متخصصو التعلم والتطوير رؤى، ويشاركون في مناقشات مثيرة للتفكير، ويصلون إلى الموارد المنسقة، ويظلون في صدارة اتجاهات الصناعة. أطلق العنان لقوة الحكمة الجماعية والخبرة في #LearnOpsCommunity انضم مجانًا على LearnOps.com
SlidePresenter
slidepresenter.com
الأدلة والوثائق التفصيلية، والعديد من الدورات التدريبية المباشرة أو عبر الإنترنت وما زلت تشعر بأن المعرفة ببساطة لا تصل إلى زملائك - أم لا في الوقت المناسب؟ إذن عليك أن تتعرف على SlidePresenter! قم بتمكين موظفيك من تحويل معرفتهم إلى محتوى فيديو جذاب دون أي خبرة سابقة أو مهارة فنية! بفضل واجهة المستخدم سهلة الاستخدام، يمكن لجميع الموظفين إنشاء وتحرير محتوى الفيديو الخاص بهم في غضون دقائق وإثرائه بالعديد من الميزات التفاعلية مثل الاختبارات والاستطلاعات. بعد ذلك، يمكن مشاركة محتوى الفيديو الذي ينشئه الموظفون بسهولة وأمان مع الزملاء أو المؤسسة بأكملها بنقرة واحدة فقط على منصة الفيديو الخاصة بشركتك. وهذا يوفر عليك الوقت والموارد الثمينة في نقل المعرفة الخاصة بشركتك. والأكثر من ذلك: يمكنك إنشاء نقطة اتصال مركزية وجذابة لزملائك. على منصة الفيديو الخاصة بمؤسستك، يتلقى جميع الموظفين محتوى معرفيًا مفيدًا للإجابة على أسئلتهم الفردية "في سير العمل"، علاوة على ذلك يتم تشجيعهم أيضًا على تصفح محتوى الفيديو الإضافي الذي ينشئه الموظفون والإعجاب به والتفاعل معه. تتنوع حالات استخدام SlidePresenter حسب متطلبات شركتك: بدءًا من تعليمات النقر السريع، أو التدريبات على المنتج، أو عمليات الإعداد الداخلية، أو التعلم الإلكتروني، أو شذرات التعلم العملي. يعتمد أكثر من 600 من رواد السوق في العديد من الصناعات بالفعل بنجاح على نقل المعرفة من الموظفين إلى الموظفين - بحيث يمكن العثور على المعرفة بسرعة وفي أي وقت من قبل كل من يحتاج إليها. فوائدك مع SlidePresenter: - تمكين التعلم المستمر الموجه ذاتيًا في مؤسستك من خلال محتوى فيديو سهل الفهم. - زيادة أداء موظفيك (الجدد) من خلال إتاحة المعرفة في أي وقت وفي أي مكان. - تقليل الأسئلة المتكررة من الزملاء من خلال السماح لهم بإنتاج محتوى فيديو توضيحي ومشاركته بسرعة وسهولة. - قم بزيادة تحفيز موظفيك لمشاركة المعرفة مع زملائهم بفضل تجربة المستخدم البديهية لإنشاء المحتوى بسهولة. - قم بإدراج موظفيك في عملية نقل المعرفة الخاصة بك وبالتالي تعزيز ولائهم لشركتك. - تمكين الموظفين من جميع الإدارات والمستويات الوظيفية لتبادل معارفهم مع زملائهم في جميع أنحاء المنظمة. - قم بإنشاء تجربة تعليمية متنوعة من خلال التعلم الرسمي ونماذج التدريب بالإضافة إلى التعلم الذي ينشئه الموظفون عبر محتوى الفيديو. - احفظ موارد قسم التعلم والتطوير الخاص بك عن طريق دمج موظفيك في نقل المعرفة. - قم بإنشاء منصة فيديو مركزية حيث يمكن لموظفيك دائمًا العثور على المعرفة التي يحتاجونها للقيام بأفضل عمل.
BranchTrack
branchtrack.com
قم بإنشاء وتصميم وتقديم التعلم الإلكتروني القائم على السيناريوهات الجذابة في متصفحك. استخدمه مع Lectora وStoryline وCaptivate وأي برنامج تعليم إلكتروني آخر تقريبًا.
Exly
exlyapp.com
Exly عبارة عن منصة SaaS متكاملة بدون تعليمات برمجية لبناء أعمالك وتنميتها من الصفر. لا يمكنك فقط تنظيم الدورات المسجلة ولكن أيضًا الدروس المباشرة والندوات عبر الإنترنت وإرسال الروابط عبر WhatsApp. يمكنك تسجيل وإدارة الدورات التدريبية الخاصة بك وإدراجها في صفحة البيع الخاصة بك على موقع الويب الذي تم إنشاؤه باستخدام Exly. حتى أنه يوفر خيار تنظيم مشاورات فردية لتقديم خدمات مخصصة. يمكنك الآن تحقيق المزيد بتكلفة أقل مع مجموعة خدمات Exly التي تشمل: استشارات فردية، ودورات مسجلة ومباشرة، وندوات عبر الإنترنت وورش عمل، وحملات وتذكيرات بالتنقيط عبر البريد الإلكتروني، ومنشئو مواقع الويب المخصصة، وبوابة دفع سلسة مع روابط دفع مخصصة، ورموز الخصم، والعلامة التجارية/الشركة التابعة الشراكات، ويقدم برنامج Early Bird تحليلات غنية جدًا
Flowclass
flowclass.io
Flowclass عبارة عن منصة مصممة للمعلمين والمدرسين لإنشاء صفحات مقصودة للدورات التدريبية التي يمكن استخدامها كصفحة ملف شخصي مستقلة أو دمجها في موقع ويب موجود. لقد قمنا بدمج أدوات التسويق وأنظمة الحجز والدفع في نفس النظام الأساسي حتى تتمكن من توسيع نطاق أعمالك التعليمية وتوظيف المزيد من الطلاب.
Coursebox
coursebox.ai
Coursebox في LMS المدعوم بالذكاء الاصطناعي (نظام إدارة التعلم). ستقوم وظيفة الذكاء الاصطناعي بإنشاء مسودة دورة تدريبية لك ووضعها داخل محرر الدورة التدريبية بالسحب والإفلات حتى تتمكن من تحرير الدورة التدريبية وإضافة أي أجزاء مفقودة. وهذا يقلل بشكل كبير من الوقت الذي يستغرقه إنشاء الدورات الدراسية. يمكن للمؤسسات استخدام هذه المنصة لتدريب الموظفين أو يمكن استخدامها من قبل الشركات التي تبيع الدورات التدريبية عبر الإنترنت. يمكن للمعاهد التعليمية أيضًا استخدام Coursebox.
HowToo
howtoo.co
HowToo هي أداة تأليف التعليم الإلكتروني الوحيدة التي سيرغب فريقك في استخدامها. مليء بالمحتوى الجاهز، ما عليك سوى نسخ المحتوى الخاص بك ولصقه في مكتبتنا الضخمة من القوالب. أضف اختبارات وكتل تقييم بنقرة زر واحدة وابدأ تشغيلها خلال دقائق معدودة. بفضل الرؤى القوية للبيانات والأبحاث والتحليلات، أنشأنا أداة تتيح لك بناء تجارب تعليمية مذهلة لتحقيق النجاح. HowToo هي أيضًا الأداة الأولى التي تلبي معيار WCAG 2.1 AA.
Learnyst
learnyst.com
Learnyst عبارة عن منصة SAAS توفر تطبيقات آمنة ذات علامة تجارية للمعلمين. يمكن لأي معلم أن يبدأ بسهولة في بيع الدورات والاختبارات من موقع الويب الخاص به وتطبيقات الهاتف المحمول دون القلق بشأن التكنولوجيا. يمكن للمعلمين تنمية أكاديميتهم عبر الإنترنت وتحقيق عوائد تصل إلى 20 ضعفًا.
Lingio
lingio.com
منصة لتعلم المهارات واللغة للعاملين في الخطوط الأمامية. أكثر من 100 لغة مدعومة! قم بإنشاء دورات تدريبية شديدة الصلة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي في ثوانٍ، يقوم منشئ دورات الذكاء الاصطناعي لدينا بتحويل المواد التدريبية بسرعة إلى دورات تدريبية محفزة ومخصصة في ثوانٍ لتمكين الموظفين من تجاوز التوقعات والاستمتاع بالتعلم. البدء أمر سهل: ما عليك سوى إرسال المواد التدريبية الخاصة بك إلى AI Course Creator. في غضون بضع نقرات، سيكون لديك دورة تدريبية تفاعلية ومصممة خصيصًا ومخصصة للصناعة وجاهزة للمشاركة في ثوانٍ.
Meleton
meleton.com
Meleton عبارة عن منصة لإنشاء الدورات التدريبية عبر الإنترنت. تقوم أكثر من 6000 مدرسة وخبير بإنشاء دورات تساعد أكثر من 50000 طالب على تعلم معرفة جديدة أو إتقان مهارة جديدة. مع MELETON يمكنك: إنشاء الدورة التدريبية الخاصة بك عبر الإنترنت حول أي موضوع. قبول المدفوعات لبيع الدورات عبر الإنترنت. استخدم نظام إدارة علاقات العملاء المدمج في محاسبة الطلاب. استخدم أدوات المبيعات: النشرة الإخبارية عبر البريد الإلكتروني، ومنشئ الصفحات، ومسار التحويل للمبيعات التلقائية. يمكنك استخدام المحرر البديهي لإنشاء الدورات التدريبية وإنشاء الواجبات المنزلية لطلابك واستخدام الاختبارات التفاعلية وتشغيل الندوات عبر الإنترنت.
LearnUpon
learnupon.com
يتيح لك برنامج LMS (برنامج إدارة التعلم) الخاص بـ LearnUpon تقديم تجارب تعليمية جذابة تؤثر على الأمور المهمة - الأداء والاحتفاظ والنمو. امنح فرقك الأدوات اللازمة لتقديم تجارب تعليمية جذابة تؤثر على الأمور المهمة - الأداء والاحتفاظ والنمو - باستخدام LearnUpon.
Genially
genial.ly
Genially هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال الاتصال المرئي التفاعلي. استخدم Genially كأداة الكل في واحد عبر الإنترنت لإنشاء عروض تقديمية مذهلة وصور تفاعلية ورسوم بيانية وملفات واختبارات وسير ذاتية وما إلى ذلك، وإثرائها بتأثيرات التفاعلية والرسوم المتحركة في ثوانٍ. لم تعد بحاجة إلى فريق من المصممين والمبرمجين لإحداث تأثير من خلال التواصل المرئي المذهل في لمح البصر. استخدم التأثيرات التفاعلية والمتحركة لتوزيع المعلومات بسهولة في طبقات يمكن للمشاهدين استكشافها واكتشافها. اترك برامج إنشاء المحتوى القديمة خلفك، وأذهل جمهورك واجذبهم إليه باستخدام Genially. تأثير Wow هو مجرد بضع نقرات. اختر من بين أكثر من 1100 قالب، أو ابدأ من الصفر. انضم إلى مجتمع يضم ملايين المستخدمين حول العالم والذي يضم رجال الأعمال والمعلمين والمسوقين والمصممين والشركات مثل Hulu وDanone وMichelin وHeineken. مستقبل الاتصالات في انتظارك.
LearnWorlds
learnworlds.com
LearnWorlds عبارة عن نظام LMS خفيف الوزن يمكّن الشركات من تقديم تجارب تعليمية إلكترونية استثنائية للعملاء والموظفين والشركاء. من Unicorn SaaS مثل Brevo وLokalise، إلى المنظمات الدولية مثل اليونيسيف والأمم المتحدة ومن الشركات المصنعة العالمية مثل Yamaha وLG إلى مؤسسات متنوعة مثل مؤسسة Obama ومؤسسة Cardano، قامت أكثر من 9000 شركة باختيار LearnWorlds كنظام إدارة التعلم (LMS) المفضل لديها. تم إنشاء أكثر من 2 مليون مستخدم نهائي وأكثر من 300 ألف دورة تدريبية؛ هنا هو السبب. ضع المستخدمين في مركز أكاديميتك قم بتقسيم المستخدمين لديك وإنشاء مسارات تعليمية مخصصة وفقًا لاحتياجاتهم. امنح المتعلمين إمكانية الوصول إلى المحتوى ذي الصلة فقط، مع الحفاظ على مسارهم خاليًا من الضوضاء وبياناتك آمنة. قم بإشراك المتعلمين من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة التعليمية - الفيديو والكتب الإلكترونية والصوت ومقاييس SCORM والاختبارات والامتحانات والشهادات وغيرها الكثير! ركز على ما تفعله بشكل أفضل - يدعم LearnWorlds أكثر من 4000 عملية تكامل لتبسيط عملياتك اليومية. - استمر في استخدام مجموعتك التقنية الحالية واتصل بـ LearnWorlds عبر واجهة برمجة التطبيقات (API) أو Webhooks. - تم تعيين فريق دعم العملاء الحائز على جوائز ومدير نجاح العملاء المخصص لمساعدتك على تحقيق أهدافك. حافظ على أكاديميتك آمنة ومتوافقة - الحفاظ على الامتثال للقانون العام لحماية البيانات وتلبية متطلبات تسجيل الدخول الموحد (SSO) لتوفير أقصى قدر من حماية البيانات. - كن مطمئنًا مع الأكاديمية التي تعمل بسلاسة على 8 نسخ احتياطية يومية، ووقت تشغيل الخادم بنسبة 99.95%. - إنشاء أدوار مستخدم مخصصة ومطابقة الوصول والأذونات مع المسؤوليات. أكاديمية جميلة فريدة لك - تقدم LearnWorlds وظائف العلامة البيضاء الكاملة لتمييز أكاديميتك. استخدم أداة إنشاء المواقع الرائدة في الصناعة لدينا لإنشاء وتخصيص تواجدك عبر الإنترنت دون الحاجة إلى أي ترميز. اتخاذ القرارات بناء على البيانات في الوقت الحقيقي - تحليل المقاييس ومؤشرات الأداء الرئيسية باستخدام مركز تقارير مدمج قوي لتتبع تفاعل المحتوى. اتخاذ الإجراءات بناءً على تقدم المتعلم. مشاركة التقارير المخصصة تلقائيًا مع أصحاب المصلحة. تحقيق الدخل من خبرتك - بيع الدورات والحزم والعضويات عبر الإنترنت، وكسب المال، وقبول المدفوعات بشكل آمن عبر بوابات الدفع العالمية والمحلية. إذا كان لا يزال لديك أسئلة، فإن فريق المبيعات لدينا موجود لمساعدتك في اتخاذ قرار مستنير بشأن نظام إدارة التعلم (LMS) الذي تحتاجه حقًا.
MangoApps
mangoapps.com
قم بإشراك وإثارة وربط شركتك بأكملها! MangoApps عبارة عن منصة موحدة لتجربة الموظفين تجمع بين الشبكة الداخلية والتدريب والعمل الجماعي وإدارة المحتوى في لوحة معلومات ومساحة عمل. يتناسب نهجنا سهل الاستخدام والقابل للتخصيص بشكل لا نهائي مع الطريقة التي تمارس بها شركتك أعمالها بالفعل، مما يؤدي إلى إنشاء مركز رقمي واحد يسد الفجوة بين مكتبك والعاملين في الخطوط الأمامية. يمكن للموظفين العثور على جميع معلومات الشركة التي يحتاجونها، إلى جانب أدوات الاتصال والتعاون الخاصة بهم، في لوحة معلومات قابلة للتخصيص قائمة على عناصر واجهة المستخدم والتي تعمل كمصدر واحد للحقيقة. يعمل منتجنا مع فرق من جميع الأحجام عبر مختلف الصناعات ويتمتع بجميع ميزات الأمان اللازمة للنشر على نطاق المؤسسة. تعتمد واجهة MangoApps على وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة، مع المواضيع والتعليقات وتفاعلات الرموز التعبيرية ومجموعات الفريق والمشروع. وعلى هذا النحو، يجد موظفو عملائنا أن الأمر بديهي وسهل الاستخدام على الفور. علاوة على ذلك، فإن دمج كل هذه الأدوات وعمليات التكامل مع معظم أدوات المؤسسات والشركات الأخرى يوفر الوقت والإحباط. مع العلامة البيضاء للعلامة التجارية لشركتك، قد لا يدرك فريقك حتى أن MangoApps هي أداة خارجية - فهي تبدو وكأنها جزء طبيعي من يومهم وسير العمل. تعتمد الكثير من المؤسسات اليوم على أدوات الإنترانت والاتصالات القديمة، مما يؤدي إلى إهدار الوقت والمعلومات لصالح الثقب الأسود الذي يمثل صندوق البريد الإلكتروني. تمنحك MangoApps فرصة فريدة لربط جميع فرقك، بدءًا من العاملين في الخطوط الأمامية وحتى مكاتب الشركة، في مركز مركزي واحد يبقيهم جميعًا على اطلاع دائم وفي قمة اللعبة.
Powtoon
powtoon.com
Powtoon هي منصة الاتصالات المرئية الرائدة التي تمكن أي شخص من إنشاء مقاطع فيديو وعروض تقديمية ذات مظهر احترافي وجذاب في دقائق، دون أي مهارات تصميمية أو تقنية. يستخدم أكثر من 30 مليون شخص، بما في ذلك 96% من شركات Fortune 500، Powtoon لإشراك جمهورهم - سواء كان ذلك للتدريب المؤسسي أو التعلم والتطوير والموارد البشرية والاتصالات الداخلية والتسويق والمبيعات والمزيد. تأسست Powtoon في عام 2012، ولديها مكاتب في لندن وسان فرانسيسكو وتل أبيب وأوكرانيا والفلبين. باستخدام Powtoon، يمكنك بسهولة إنشاء مقاطع فيديو حية ومتحركة عالية الدقة مجانًا (أو مدفوعة) بجودة الاستوديو - مما يلغي التكلفة العالية لتوظيف فريق إنتاج الفيديو. يقدم Powtoon مكتبة ضخمة من القوالب والمشاهد والشخصيات والدعائم ومقاطع الفيديو والموسيقى التصويرية المصممة بشكل احترافي والمزيد. قم بتحميل الوسائط ومقاطع الفيديو وملفات GIF والصور والتعليقات الصوتية الخاصة بك وأي شيء تحتاجه لجذب انتباه جمهورك والتواصل والتصرف.
ProProfs
proprofs.com
ProProfs هي الشركة الرائدة في مجال توفير برامج SaaS المصممة لإنشاء موظفين أكثر ذكاءً وعملاء أكثر سعادة. من خلال مجموعة شاملة من الأدوات، بما في ذلك Training Maker وKnowledge Base وQuiz Maker وSurvey Maker وCRM والمزيد، تعمل ProProfs على تمكين المؤسسات من تحسين التعلم وتبسيط الدعم وزيادة رضا العملاء. تلتزم ProProfs بمهمة إرضاء العملاء على مدار 100 عام، وتخدم أكثر من 15 مليون مستخدم في أكثر من 150 دولة. تشمل منتجات ProProfs ما يلي: - صانع التدريب - صانع مسابقة - صانع المسح - رؤى Qualaroo - الدردشة الحية - مكتب المساعدة - قاعدة المعرفة - إدارة المشاريع - النوافذ المنبثقة Picreel - BIGContacts CRM - ندوة عبر الإنترنت النينجا - دورة النينجا يتم استخدام أدوات ProProfs Smart من قبل العديد من شركات Fortune 500، مثل Sony وAcer وAdobe وAccenture وCisco وDell، ومستخدمين من المعاهد التعليمية الرائدة مثل Phoenix وHarvard وYale. يستضيف الموقع أكثر من مليون قطعة من المحتوى بأكثر من 70 لغة. إنها منصة رائدة للتدريب والتقييم عبر الإنترنت وتضم أكبر مكتبة في العالم للاختبارات والاختبارات المهنية.
Visme
visme.co
Visme هي منصة شاملة تعمل على تمكين المتخصصين غير المتخصصين في التصميم من الشركات الرائدة من تغيير الطريقة التي يقومون بها بإنشاء ومشاركة ونشر العروض التقديمية والمستندات والتقارير المرئية وتصورات البيانات وغيرها من التنسيقات المرئية الجذابة في وقت أقل. يستخدم المستخدمون من IBM وGoldenState Warriors وGartner وNationwide و15 مليون مستخدم آخر Visme كأداة لإنشاء المحتوى لسرد قصصهم وتقديمها وترجمة البيانات المملة إلى مرئيات جذابة. العمل بشكل فردي أو كفريق للتعاون. انشر عبر الإنترنت، أو قم بالتضمين في موقعك، أو قم بتنزيله للاستخدام دون اتصال بالإنترنت. يمكن للمستخدمين التعاون وتنظيم بيانات المشروع في مجلدات وتوفير أذونات قائمة على الأدوار للفرق أو الأفراد ذوي الصلة. علاوة على ذلك، يأتي Visme مزودًا بالعديد من ميزات الأتمتة للنشر والعرض، والتي تتيح للناشرين ضبط الأوقات لأتمتة العروض التقديمية والتحليلات عبر الإنترنت لتتبع فعالية المحتوى المنشور.
Udemy Business
business.udemy.com
تساعد Udemy Business الشركات على الحفاظ على قدرتها التنافسية في مكان العمل سريع التغير اليوم من خلال تقديم محتوى تعليمي جديد حسب الطلب من خلال سوق محتوى قوي. مهمتنا هي مساعدة الموظفين على القيام بكل ما سيأتي بعد ذلك، سواء كان ذلك المشروع التالي الذي يجب التعامل معه، أو المهارات التي يجب تعلمها، أو الدور الذي يجب إتقانه. نقوم بذلك من خلال تنظيم مجموعة تضم أكثر من 15000 دورة من دورات Udemy ذات التصنيف الأعلى (لا تزال مجرد جزء صغير من نسبة مئوية من مجموعة دورات Udemy الكاملة). يغطي المحتوى الخاص بنا مجموعة متنوعة من الموضوعات التجارية والتقنية الرئيسية بدءًا من التطوير وتكنولوجيا المعلومات إلى القيادة والتسويق وإدارة المشاريع والتصميم وإدارة الإجهاد. تسعى Udemy Business جاهدة لتوفير تجربة تعليمية حقيقية لجميع الموظفين - على مستوى العالم - وتستضيف موضوعات مطلوبة عبر 10 لغات يدرسها خبراء في الموضوع بلغتهم الأم (تتجاوز النهج التقليدي لدبلجة المحتوى والتسميات التوضيحية للفيديو). بالإضافة إلى مجموعة المحتوى المنسقة، يمكن للمؤسسات أيضًا استضافة وتوزيع المحتوى الخاص بها على Udemy.
Top Hat
tophat.com
تساعد Top Hat الآلاف من مدرسي الكليات والجامعات في إنشاء الدورة التدريبية المثالية الخاصة بهم - والتي تشرك الطلاب وتبني الفهم داخل الفصل الدراسي وخارجه.
VidGrid
vidgrid.com
موثوق به من قبل أكثر من 250 عميلًا استثنائيًا في جميع أنحاء العالم بما في ذلك جامعة نبراسكا، ومورتنسون كونستركشن، وميدترونيك، وإيبوتا، وتايلر تكنولوجيز. VidGrid هي منصة الفيديو التفاعلية الأسرع نموًا للتعلم والتطوير. VidGrid هي منصة الفيديو الأكثر بساطة وقوة في السوق؛ تمكين صانعي الفيديو من تسجيل مقاطع الفيديو التفاعلية وتحريرها ومشاركتها واستضافتها داخل تطبيق واحد. تم بناء منصة VidGrid على أحدث مجموعة من التقنيات، وهي تتفوق بأميال على خدمات الفيديو القديمة. ما الذي يميز VidGrid عن منصات الفيديو الأخرى؟ بديهية لغير المتخصصين في مجال الفيديو: قم بتمكين كل عضو في مؤسستك من إنشاء مقاطع فيديو على المستوى الاحترافي، بغض النظر عن مستوى خبرتهم في الفيديو. الفيديو التفاعلي: يمكنك بسهولة إضافة الأسئلة داخل الفيديو والتعليق المباشر على مقاطع الفيديو لتحويل المشاهدين السلبيين إلى متعلمين نشطين. سجل الضيف: محتوى جماعي مباشرة من الشركات الصغيرة والمتوسطة أو الطلاب أو العملاء، بنقرة زر واحدة فقط. التسميات التوضيحية التفاعلية: ابحث عن نصوص الفيديو الكاملة وقم بتحريرها، كل ذلك داخل الفيديو. التحكم الإداري: التحكم في عمليات تكامل LMS وتحليلات الفيديو وملفات تعريف المستخدمين والمزيد داخل لوحة تحكم VidGrid.
360Learning
360learning.com
360Learning هو نظام إدارة التعلم (LMS) للتعلم التعاوني. نحن نمكن الشركات من تحسين مهاراتها من الداخل من خلال تحويل خبرائها إلى أبطال لتنمية الموظفين والعملاء والشركاء.
Coassemble
coassemble.com
تعد Coassemble منصة قوية وبديهية للمؤسسات لإنشاء وتقديم تدريب عالي الجودة عبر الإنترنت. يجمع Coassemble، وهو الأول من نوعه، بين نظام إدارة التعلم سهل الاستخدام وإمكانيات التأليف السريع المتميزة. باستخدام Coassemble، يمكن للمؤسسات إنشاء وتقديم التدريب عبر الإنترنت من منصة واحدة متكاملة.
Articulate 360
articulate.com
منصة المبدعين رقم 1 للتعلم في مكان العمل. قامت أكثر من 118000 مؤسسة، بما في ذلك جميع المؤسسات المائة المدرجة في قائمة Fortune 100، بإنشاء ملايين الدورات التدريبية باستخدام أدوات الإنشاء الخاصة بنا.
Rise
rise.com
Rise هو نظام التدريب عبر الإنترنت الذي يحبه الموظفون. إنه نظام متكامل يجعل التدريب عبر الإنترنت سهل الإنشاء وممتعًا وسهل الإدارة. يمكنك الحصول على كل ما تحتاجه لإدارة التدريب عبر الإنترنت في نظام واحد سهل الاستخدام على مستوى المؤسسات. باستخدام العينات الرائعة والقوالب المفيدة والمئات من دروس الأعمال المعدة مسبقًا، يمكن لأي شخص إنشاء الدورات التدريبية والأدلة ومحتويات التدريب الأخرى بسرعة. التدريب في Rise تفاعلي وجذاب، لذا سيستمتع به فريقك بالفعل. ولأنه نظام متكامل، فإن التدريب يتميز بسهولة التوزيع والتتبع والتحليل.
MindSmith
mindsmith.ai
قم بتسريع تطوير التعلم الإلكتروني الخاص بك باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي. Mindsmith هي أداة لتأليف الدورة التدريبية تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي لتسهيل (وبسرعة كبيرة) إنشاء المحتوى التعليمي ومشاركته.
Learning Studio AI
learningstudioai.com
قم بتحويل أي موضوع إلى دورة تدريبية مذهلة عبر الإنترنت باستخدام LearningStudioAI. أداة التأليف المدعومة بالذكاء الاصطناعي لدينا تجعل إنشاء الدورة التدريبية أمرًا سهلاً، حتى تتمكن من التركيز على الأمور الأكثر أهمية - إنشاء محتوى جذاب. استمتع بالتوسع السلس عبر جميع الأجهزة، مع ميزات ذات طابع سحري تُبهج المتعلمين. يوفر LearningStudioAI تحليلات تعلم الخدمة الأفضل في فئتها لمساعدتك على تحسين التدريس الخاص بك.
Instruqt
instruqt.com
Instruqt هو معمل افتراضي لتكنولوجيا المعلومات يهدف إلى تحقيق النمو الذي يقوده المنتج. نحن نساعد شركات البرمجيات على توليد الطلب على نطاق واسع وتعزيز الاعتماد والاستخدام من خلال تقديم تجربة عملية للمنتج من المتصفح. يقوم Instruqt بإنشاء نسخة قيد التشغيل من برنامجك في بيئة معملية محمية. باستخدام بيئة المختبر، يمكنك إنشاء برامج تعليمية وعروض توضيحية وتدريبات حول المنتج باستخدام سيناريوهات العالم الحقيقي والبنية التحتية والتكنولوجيا. نظرًا لأن Instruqt هو حل قائم على المتصفح، فإن Instruqt يزيل متاعب جدران الحماية أو تكوين أجهزة الكمبيوتر المحمولة أو الأجهزة الافتراضية. تستخدم شركات مثل Google Cloud وHashicorp وPuppet وRed Hat وSysdig وSolo.io وKasten وغيرها Instruqt لإنشاء جولات المنتج والعروض التوضيحية للخدمة الذاتية والتدريب. ونتيجة لذلك، يمكن لعملاء Instruqt تحقيق ملايين الدولارات من خلال توسيع خطوط الأنابيب والحسابات دون إثقال كاهل مواردهم الهندسية. رؤية مستقبل تعليمات المنتج والتعليم.
7taps
7taps.com
لقد كانت شركة 7taps رائدة في مفهوم التنفيذ الفعال للتعلم المصغر في مشهد التعلم والتطوير بالمؤسسة منذ 3 سنوات، وما زلنا نسيطر على هذا المجال. نحن نقدم بشكل فريد إنشاء تعليم مصغر بسرعة البرق وعالي الجودة يمكّنك من التواصل مع المتعلمين أينما كانوا. لا تضمن منهجية 7taps المعتمدة على العلوم استيعاب المعرفة بشكل فعال فحسب، بل تضمن أيضًا الاحتفاظ بها بشكل دائم.
Gnowbe
gnowbe.com
قم بإنشاء تجارب تعلم مصغر تفاعلية وقائمة على المجموعة في دقائق! تعمل أداة التأليف الحائزة على جوائز Gnowbe على تمكين المبدعين من تصميم تجارب التعلم المشتركة وتسهيلها وتحليلها - وهي مثالية للتدريب والتأهيل. تشمل الميزات الرئيسية ما يلي: - التعلم المصغر - التعلم الاجتماعي - إشعارات الدفع والبريد الإلكتروني - الوصول دون اتصال بالإنترنت - تصميم الهاتف المحمول أولاً - يمكن الوصول إليه على أي جهاز - البيانات والتحليلات المتعمقة - اللعب - الشهادة - التخصيص - نشر الجلسة المجدولة - التكامل مع أكثر من 200 منصة Gnowbe تم تصميمه بناءً على أحدث الأبحاث وعلم التعلم، مما يجعل من السهل للغاية إنشاء دورات تدريبية جذابة ومؤثرة للغاية تبتعد عن استهلاك المحتوى السلبي إلى التطبيق التأملي. من خلال تجربة سطح المكتب/الهاتف المحمول السلسة ودعم أكثر من 100 لغة، يعمل Gnowbe على تمكين المبدعين ودعم المتعلمين في أي وقت وفي أي مكان. يقوم منشئو المحتوى عادةً بإنشاء ما يلي: - تجارب الإعداد للفرق البعيدة - تجهيزات السلامة والصحة والعافية - الإعداد للشهادة - تجارب تعليمية جديدة (مختلطة وعبر الإنترنت) - المصنفات الرقمية - دورات التعلم الإلكتروني - برامج التدريب والتعليقات - أدلة المبيعات والمنتجات - الفريق المشاركة والمرح والألعاب - برامج تكوين العادات اليومية
AcademyOcean
academyocean.com
اكتشف نظامًا شاملاً لإدارة التعلم (LMS) وبرنامج منصة التعلم الإلكتروني المصمم لإنشاء دورات تدريبية للشركات وتقديمها بسهولة. استمتع بتجربة التطوير السريع للدورة التدريبية وجدولة العرض التوضيحي اليوم! AcademyOcean هو نظام LMS يساعد الشركات على أتمتة التدريب للموظفين والعملاء والشركاء من خلال توفير برامج مصنفة في أعلى صناعتها لسهولة الاستخدام (9.9 من 10).
Auzmor Learn
auzmor.com
Auzmor Learn هو حل قوي لإدارة التعلم يتيح لك تعيين التدريب بسهولة وتتبع تقدم الموظفين. يعمل منشئ الدورات التدريبية البديهي على تبسيط عملية إنشاء المحتوى، كما توفر مكتبة الدورات التدريبية المعدة مسبقًا التدريب الذي تحتاجه القوى العاملة لديك وتحسين مهاراتها. https://auzmor.com/