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برنامج تأليف المقررات الدراسية - التطبيقات الأكثر شعبية - المملكة المتحدة
يمكّن برنامج تأليف الدورة التدريبية المؤسسات من إنشاء محتوى متعدد الوسائط جذاب وتفاعلي مصمم للأغراض التعليمية. يتم استخدامه لصياغة الدورات التدريبية والمواد المناسبة لكل من تدريب الشركات والبيئات الأكاديمية التقليدية. أنظمة إدارة المحتوى التعليمي (LCMS)، وهي مجموعة فرعية من أدوات تأليف الدورة التدريبية المصممة خصيصًا للمؤسسات التعليمية، تندرج ضمن هذه الفئة. تعمل هذه الأدوات على تمكين المؤسسات من تطوير محتوى تعليمي يمكن دمجه بسلاسة في أنظمة إدارة التعلم (LMS)، مما يعزز البرامج التعليمية الفريدة للموظفين أو الطلاب. تعمل حلول تأليف الدورات التدريبية، التي يتم نشرها بشكل شائع داخل أقسام الموارد البشرية والمؤسسات التعليمية، على تمكين المسؤولين من إنشاء محتوى تعليمي دون الحاجة إلى خبرة برمجية. تتوفر هذه الحلول في كل من التنسيقات السحابية والمحلية، وغالبًا ما تلتزم بالنموذج المرجعي لكائن المحتوى القابل للمشاركة (SCORM)، والذي يوفر معايير ومواصفات لتكامل المحتوى مع برنامج LMS. علاوة على ذلك، فإن العديد من منتجات تأليف الدورة التدريبية تستفيد من أسس برامج العرض التقديمي، مما يوفر للمستخدمين واجهة مألوفة لتطوير محتوى الدورة التدريبية.
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Udemy Business
business.udemy.com
تساعد Udemy Business الشركات على الحفاظ على قدرتها التنافسية في مكان العمل سريع التغير اليوم من خلال تقديم محتوى تعليمي جديد حسب الطلب من خلال سوق محتوى قوي. مهمتنا هي مساعدة الموظفين على القيام بكل ما سيأتي بعد ذلك، سواء كان ذلك المشروع التالي الذي يجب التعامل معه، أو المهارات التي يجب تعلمها، أو ا...
Top Hat
tophat.com
تساعد Top Hat الآلاف من مدرسي الكليات والجامعات في إنشاء الدورة التدريبية المثالية الخاصة بهم - والتي تشرك الطلاب وتبني الفهم داخل الفصل الدراسي وخارجه.
LearnWorlds
learnworlds.com
LearnWorlds عبارة عن نظام LMS خفيف الوزن يمكّن الشركات من تقديم تجارب تعليمية إلكترونية استثنائية للعملاء والموظفين والشركاء. من Unicorn SaaS مثل Brevo وLokalise، إلى المنظمات الدولية مثل اليونيسيف والأمم المتحدة ومن الشركات المصنعة العالمية مثل Yamaha وLG إلى مؤسسات متنوعة مثل مؤسسة Obama ومؤسسة Ca...
Powtoon
powtoon.com
Powtoon هي منصة الاتصالات المرئية الرائدة التي تمكن أي شخص من إنشاء مقاطع فيديو وعروض تقديمية ذات مظهر احترافي وجذاب في دقائق، دون أي مهارات تصميمية أو تقنية. يستخدم أكثر من 30 مليون شخص، بما في ذلك 96% من شركات Fortune 500، Powtoon لإشراك جمهورهم - سواء كان ذلك للتدريب المؤسسي أو التعلم والتطوير وا...
LearnUpon
learnupon.com
يتيح لك برنامج LMS (برنامج إدارة التعلم) الخاص بـ LearnUpon تقديم تجارب تعليمية جذابة تؤثر على الأمور المهمة - الأداء والاحتفاظ والنمو. امنح فرقك الأدوات اللازمة لتقديم تجارب تعليمية جذابة تؤثر على الأمور المهمة - الأداء والاحتفاظ والنمو - باستخدام LearnUpon.
Articulate 360
articulate.com
منصة المبدعين رقم 1 للتعلم في مكان العمل. قامت أكثر من 118000 مؤسسة، بما في ذلك جميع المؤسسات المائة المدرجة في قائمة Fortune 100، بإنشاء ملايين الدورات التدريبية باستخدام أدوات الإنشاء الخاصة بنا.
Genially
genial.ly
Genially هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال الاتصال المرئي التفاعلي. استخدم Genially كأداة الكل في واحد عبر الإنترنت لإنشاء عروض تقديمية مذهلة وصور تفاعلية ورسوم بيانية وملفات واختبارات وسير ذاتية وما إلى ذلك، وإثرائها بتأثيرات التفاعلية والرسوم المتحركة في ثوانٍ. لم تعد بحاجة إلى فريق من المصممين وا...
Visme
visme.co
Visme هي منصة شاملة تعمل على تمكين المتخصصين غير المتخصصين في التصميم من الشركات الرائدة من تغيير الطريقة التي يقومون بها بإنشاء ومشاركة ونشر العروض التقديمية والمستندات والتقارير المرئية وتصورات البيانات وغيرها من التنسيقات المرئية الجذابة في وقت أقل. يستخدم المستخدمون من IBM وGoldenState Warriors ...
360Learning
360learning.com
360Learning هو نظام إدارة التعلم (LMS) للتعلم التعاوني. نحن نمكن الشركات من تحسين مهاراتها من الداخل من خلال تحويل خبرائها إلى أبطال لتنمية الموظفين والعملاء والشركاء.
MindSmith
mindsmith.ai
قم بتسريع تطوير التعلم الإلكتروني الخاص بك باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي. Mindsmith هي أداة لتأليف الدورة التدريبية تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي لتسهيل (وبسرعة كبيرة) إنشاء المحتوى التعليمي ومشاركته.
Gnowbe
gnowbe.com
قم بإنشاء تجارب تعلم مصغر تفاعلية وقائمة على المجموعة في دقائق! تعمل أداة التأليف الحائزة على جوائز Gnowbe على تمكين المبدعين من تصميم تجارب التعلم المشتركة وتسهيلها وتحليلها - وهي مثالية للتدريب والتأهيل. تشمل الميزات الرئيسية ما يلي: - التعلم المصغر - التعلم الاجتماعي - إشعارات الدفع والبريد الإلك...
Disco
disco.co
أطلق العنان لإمكانات مجتمع التعلم الخاص بك مع ديسكو. قم بتحسين عملية تأهيل الأعضاء، والاستفادة من مساعدة الذكاء الاصطناعي، واكتساب رؤى قابلة للتنفيذ من خلال منصة Disco الحائزة على جوائز. تم اختيار Disco كواحدة من الشركات السريعة الأكثر ابتكارًا في مجال التعليم (2023) وEdTech Startup لهذا العام من خل...
Learning Studio AI
learningstudioai.com
قم بتحويل أي موضوع إلى دورة تدريبية مذهلة عبر الإنترنت باستخدام LearningStudioAI. أداة التأليف المدعومة بالذكاء الاصطناعي لدينا تجعل إنشاء الدورة التدريبية أمرًا سهلاً، حتى تتمكن من التركيز على الأمور الأكثر أهمية - إنشاء محتوى جذاب. استمتع بالتوسع السلس عبر جميع الأجهزة، مع ميزات ذات طابع سحري تُ...
Coassemble
coassemble.com
تعد Coassemble منصة قوية وبديهية للمؤسسات لإنشاء وتقديم تدريب عالي الجودة عبر الإنترنت. يجمع Coassemble، وهو الأول من نوعه، بين نظام إدارة التعلم سهل الاستخدام وإمكانيات التأليف السريع المتميزة. باستخدام Coassemble، يمكن للمؤسسات إنشاء وتقديم التدريب عبر الإنترنت من منصة واحدة متكاملة.
VidGrid
vidgrid.com
موثوق به من قبل أكثر من 250 عميلًا استثنائيًا في جميع أنحاء العالم بما في ذلك جامعة نبراسكا، ومورتنسون كونستركشن، وميدترونيك، وإيبوتا، وتايلر تكنولوجيز. VidGrid هي منصة الفيديو التفاعلية الأسرع نموًا للتعلم والتطوير. VidGrid هي منصة الفيديو الأكثر بساطة وقوة في السوق؛ تمكين صانعي الفيديو من تسجيل مق...
ProProfs
proprofs.com
ProProfs هي الشركة الرائدة في مجال توفير برامج SaaS المصممة لإنشاء موظفين أكثر ذكاءً وعملاء أكثر سعادة. من خلال مجموعة شاملة من الأدوات، بما في ذلك Training Maker وKnowledge Base وQuiz Maker وSurvey Maker وCRM والمزيد، تعمل ProProfs على تمكين المؤسسات من تحسين التعلم وتبسيط الدعم وزيادة رضا العملاء....
Rise
rise.com
Rise هو نظام التدريب عبر الإنترنت الذي يحبه الموظفون. إنه نظام متكامل يجعل التدريب عبر الإنترنت سهل الإنشاء وممتعًا وسهل الإدارة. يمكنك الحصول على كل ما تحتاجه لإدارة التدريب عبر الإنترنت في نظام واحد سهل الاستخدام على مستوى المؤسسات. باستخدام العينات الرائعة والقوالب المفيدة والمئات من دروس الأعمال...
MangoApps
mangoapps.com
قم بإشراك وإثارة وربط شركتك بأكملها! MangoApps عبارة عن منصة موحدة لتجربة الموظفين تجمع بين الشبكة الداخلية والتدريب والعمل الجماعي وإدارة المحتوى في لوحة معلومات ومساحة عمل. يتناسب نهجنا سهل الاستخدام والقابل للتخصيص بشكل لا نهائي مع الطريقة التي تمارس بها شركتك أعمالها بالفعل، مما يؤدي إلى إنشاء م...
PandaSuite
pandasuite.com
الأكثر تفاعلية منشئ التعليمات البرمجية. تم تطوير PandaSuite بواسطة فريق باريسي وتم إطلاقه في عام 2015، وهي عبارة عن منصة SaaS بسيطة ومبتكرة لبناء التطبيقات والتجارب التفاعلية بدون سطر من التعليمات البرمجية. أنشئ بصريًا باستخدام PandaSuite Studio: صمم شاشاتك، والعب بأكثر من 40 مكونًا، وأنشئ رسومًا مت...
Instruqt
instruqt.com
Instruqt هو معمل افتراضي لتكنولوجيا المعلومات يهدف إلى تحقيق النمو الذي يقوده المنتج. نحن نساعد شركات البرمجيات على توليد الطلب على نطاق واسع وتعزيز الاعتماد والاستخدام من خلال تقديم تجربة عملية للمنتج من المتصفح. يقوم Instruqt بإنشاء نسخة قيد التشغيل من برنامجك في بيئة معملية محمية. باستخدام بيئة ا...
Thriving Springs
thrivingsprings.ai
Thriving Springs عبارة عن منصة لتعلم الموظفين وإشراكهم تعمل بنظام الذكاء الاصطناعي Gen والتي تساعد الشركات على تأهيل الموظفين وتحسين مهاراتهم والاحتفاظ بهم من خلال وحدات التعلم التفاعلية ودورات المهارات الشخصية القائمة على الذكاء العاطفي واستطلاعات المشاركة. يمكن للمنصة تقليل تكاليف التدريب لكل موظف...
7taps
7taps.com
لقد كانت شركة 7taps رائدة في مفهوم التنفيذ الفعال للتعلم المصغر في مشهد التعلم والتطوير بالمؤسسة منذ 3 سنوات، وما زلنا نسيطر على هذا المجال. نحن نقدم بشكل فريد إنشاء تعليم مصغر بسرعة البرق وعالي الجودة يمكّنك من التواصل مع المتعلمين أينما كانوا. لا تضمن منهجية 7taps المعتمدة على العلوم استيعاب المعر...
Flowclass
flowclass.io
Flowclass عبارة عن منصة مصممة للمعلمين والمدرسين لإنشاء صفحات مقصودة للدورات التدريبية التي يمكن استخدامها كصفحة ملف شخصي مستقلة أو دمجها في موقع ويب موجود. لقد قمنا بدمج أدوات التسويق وأنظمة الحجز والدفع في نفس النظام الأساسي حتى تتمكن من توسيع نطاق أعمالك التعليمية وتوظيف المزيد من الطلاب.
CLASSUM
classum.com
من خلال منصة سحابية حيث يمكن لأعضاء الدورة التدريبية الاتصال عبر المنشورات والجلسات المباشرة والمحادثات والتفاعلات الفريدة، توفر CLASSUM تواصلًا سلسًا لتعزيز جميع بيئات التعلم، عبر الإنترنت أو شخصيًا. --- تأسست CLASSUM في عام 2018 على يد شيرين لي ويوجين تشوي، وهما طالبتان في المعهد الكوري المتقدم لل...
Auzmor Learn
auzmor.com
Auzmor Learn هو حل قوي لإدارة التعلم يتيح لك تعيين التدريب بسهولة وتتبع تقدم الموظفين. يعمل منشئ الدورات التدريبية البديهي على تبسيط عملية إنشاء المحتوى، كما توفر مكتبة الدورات التدريبية المعدة مسبقًا التدريب الذي تحتاجه القوى العاملة لديك وتحسين مهاراتها. https://auzmor.com/
Exly
exlyapp.com
Exly عبارة عن منصة SaaS متكاملة بدون تعليمات برمجية لبناء أعمالك وتنميتها من الصفر. لا يمكنك فقط تنظيم الدورات المسجلة ولكن أيضًا الدروس المباشرة والندوات عبر الإنترنت وإرسال الروابط عبر WhatsApp. يمكنك تسجيل وإدارة الدورات التدريبية الخاصة بك وإدراجها في صفحة البيع الخاصة بك على موقع الويب الذي تم ...
Lingio
lingio.com
منصة لتعلم المهارات واللغة للعاملين في الخطوط الأمامية. أكثر من 100 لغة مدعومة! قم بإنشاء دورات تدريبية شديدة الصلة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي في ثوانٍ، يقوم منشئ دورات الذكاء الاصطناعي لدينا بتحويل المواد التدريبية بسرعة إلى دورات تدريبية محفزة ومخصصة في ثوانٍ لتمكين الموظفين من تجاوز التوقعات والاس...
Coursebox
coursebox.ai
Coursebox في LMS المدعوم بالذكاء الاصطناعي (نظام إدارة التعلم). ستقوم وظيفة الذكاء الاصطناعي بإنشاء مسودة دورة تدريبية لك ووضعها داخل محرر الدورة التدريبية بالسحب والإفلات حتى تتمكن من تحرير الدورة التدريبية وإضافة أي أجزاء مفقودة. وهذا يقلل بشكل كبير من الوقت الذي يستغرقه إنشاء الدورات الدراسية. يم...
AcademyOcean
academyocean.com
اكتشف نظامًا شاملاً لإدارة التعلم (LMS) وبرنامج منصة التعلم الإلكتروني المصمم لإنشاء دورات تدريبية للشركات وتقديمها بسهولة. استمتع بتجربة التطوير السريع للدورة التدريبية وجدولة العرض التوضيحي اليوم! AcademyOcean هو نظام LMS يساعد الشركات على أتمتة التدريب للموظفين والعملاء والشركاء من خلال توفير بر...
Meleton
meleton.com
Meleton عبارة عن منصة لإنشاء الدورات التدريبية عبر الإنترنت. تقوم أكثر من 6000 مدرسة وخبير بإنشاء دورات تساعد أكثر من 50000 طالب على تعلم معرفة جديدة أو إتقان مهارة جديدة. مع MELETON يمكنك: إنشاء الدورة التدريبية الخاصة بك عبر الإنترنت حول أي موضوع. قبول المدفوعات لبيع الدورات عبر الإنترنت. استخدم ن...
BranchTrack
branchtrack.com
قم بإنشاء وتصميم وتقديم التعلم الإلكتروني القائم على السيناريوهات الجذابة في متصفحك. استخدمه مع Lectora وStoryline وCaptivate وأي برنامج تعليم إلكتروني آخر تقريبًا.
GoSkills
goskills.com
GoSkills هي منصة تعليمية رائدة عبر الإنترنت مخصصة لتوفير تجارب تعليمية تفاعلية وشخصية ولا تقاوم. من خلال دمج نظام إدارة التعلم القوي (LMS) ومنصة تجربة التعلم المتطورة (LXP) في مركز موحد، تعمل GoSkills على تجهيز المؤسسات لإنشاء وإدارة تجارب تعليمية جذابة تعمل على رفع مستوى برامجها التدريبية. من خلال ...
FLOWSPARKS
flowsparks.com
تتمتع مجموعة FLOWSPARKS بسنوات عديدة من الخبرة في تطوير وحدات التعلم الرقمي. ومن هذه الرؤية، تم إنشاء مجموعة FLOWSPARKS الكاملة. يمكنك بسهولة تطوير التعلم الإلكتروني التفاعلي من خلال الجمع بين تنسيقات التعلم والقوالب الذكية والبرامج الذكية في أداة التأليف FLOWSPARKS. اربط هذا بنظام إدارة التعلم الشا...
Learnyst
learnyst.com
Learnyst عبارة عن منصة SAAS توفر تطبيقات آمنة ذات علامة تجارية للمعلمين. يمكن لأي معلم أن يبدأ بسهولة في بيع الدورات والاختبارات من موقع الويب الخاص به وتطبيقات الهاتف المحمول دون القلق بشأن التكنولوجيا. يمكن للمعلمين تنمية أكاديميتهم عبر الإنترنت وتحقيق عوائد تصل إلى 20 ضعفًا.
HowToo
howtoo.co
HowToo هي أداة تأليف التعليم الإلكتروني الوحيدة التي سيرغب فريقك في استخدامها. مليء بالمحتوى الجاهز، ما عليك سوى نسخ المحتوى الخاص بك ولصقه في مكتبتنا الضخمة من القوالب. أضف اختبارات وكتل تقييم بنقرة زر واحدة وابدأ تشغيلها خلال دقائق معدودة. بفضل الرؤى القوية للبيانات والأبحاث والتحليلات، أنشأنا أدا...
SlidePresenter
slidepresenter.com
الأدلة والوثائق التفصيلية، والعديد من الدورات التدريبية المباشرة أو عبر الإنترنت وما زلت تشعر بأن المعرفة ببساطة لا تصل إلى زملائك - أم لا في الوقت المناسب؟ إذن عليك أن تتعرف على SlidePresenter! قم بتمكين موظفيك من تحويل معرفتهم إلى محتوى فيديو جذاب دون أي خبرة سابقة أو مهارة فنية! بفضل واجهة المستخ...
Cognota
cognota.com
Cognota هي منصة العمليات الأولى والوحيدة لفرق التعلم والتطوير. تتيح منصتنا لفرق التعلم والتطوير تبسيط إدارة طلبات التدريب، وتحسين تخطيط المشاريع والقدرات، وتصميم المحتوى بسرعة والتعاون بشكل أكثر فعالية مع الشركات الصغيرة والمتوسطة. يستفيد العملاء في جميع الصناعات من Cognota لتحسين إنتاجيتهم من خلال ...
Prodient.io
prodient.io
Prodient.io هي أداة تأليف سريعة للتعليم الإلكتروني قائمة على السحابة ومليئة بالقوالب لتطوير دورات تعليمية إلكترونية جذابة وتفاعلية وسريعة الاستجابة بسهولة، مدعومة من Tesseract Learning. يمكن استخدام Prodient.io من قبل أي من أعضاء فريقك بغض النظر عن مهاراتهم وكفاءتهم ومعرفتهم لتطوير دورات تعليمية إلك...
Elucidat
elucidat.com
Elucidat عبارة عن منصة تأليف تعمل على تغيير قواعد اللعبة في مجال إنشاء التعليم الإلكتروني؛ مما يجعل من السهل على الفرق صياغة محتوى جذاب ويتماشى مع علامتهم التجارية. تم تصميم Elucidat لمواجهة التحديات الحقيقية التي تواجهها فرق التعلم، وهو يمزج بين سهولة الاستخدام والدعم الشامل ومشورة الخبراء. إنها ال...
Juno Journey
junojourney.com
Juno Journey هو نظام إدارة التعلم (LMS) الذي تستخدمه الشركات الأسرع نموًا في العالم لإنشاء برامج التعلم والتطوير التي يحبها الموظفون والشركاء - والتي تؤدي إلى تحقيق التأثير النهائي.
Profi
profi.io
Profi عبارة عن منصة تشغيل شاملة لمقدمي الخدمات المحترفين بما في ذلك. المدربين والاستشاريين والمدربين والمعالجين وغيرهم. تم تصميم Profi خصيصًا لمقدمي الخدمات المحترفين، وهو يساعدك على تبسيط جميع العمليات بسهولة وتنمية أعمالك بشكل أكثر كفاءة. موثوق به من قبل أكثر من 1000 متخصص، يتيح لك Profi ما يلي: -...
IllumiDesk
illumidesk.com
تساعد منصة التعلم التفاعلية الخاصة بـ IllumiDesk المعلمين على توفير الوقت وزيادة مشاركة المتعلمين وتحسين جودة الدورة التدريبية باستخدام الذكاء الاصطناعي. مع IllumiDesk، تعمل المؤسسات على زيادة الاحتفاظ بالمعرفة من خلال تقديم تجارب تعليمية غامرة وعملية وإعداد الطلاب لتطبيقات العالم الحقيقي.
RedSeed
redseed.com
يعد نظام RedSeed LMS أفضل حل للتعليم الإلكتروني المختلط في العالم. لقد تم تصميم نظام RedSeed LMS بأكمله لدفع التغيير السلوكي من خلال ما نسميه "حلقة التدريب والتغذية الراجعة" التي تسهل تفاعلات التدريب عالية الجودة التي يمكنك الإبلاغ عنها. إلى جانب مكتبة متنامية من الدورات التي تغطي؛ المبيعات والخدمة ...