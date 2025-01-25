برنامج تأليف المقررات الدراسية - التطبيقات الأكثر شعبية - أندورا

SlidePresenter

slidepresenter.com

الأدلة والوثائق التفصيلية، والعديد من الدورات التدريبية المباشرة أو عبر الإنترنت وما زلت تشعر بأن المعرفة ببساطة لا تصل إلى زملائك - أم لا في الوقت المناسب؟ إذن عليك أن تتعرف على SlidePresenter! قم بتمكين موظفيك من تحويل معرفتهم إلى محتوى فيديو جذاب دون أي خبرة سابقة أو مهارة فنية! بفضل واجهة المستخدم سهلة الاستخدام، يمكن لجميع الموظفين إنشاء وتحرير محتوى الفيديو الخاص بهم في غضون دقائق وإثرائه بالعديد من الميزات التفاعلية مثل الاختبارات والاستطلاعات. بعد ذلك، يمكن مشاركة محتوى الفيديو الذي ينشئه الموظفون بسهولة وأمان مع الزملاء أو المؤسسة بأكملها بنقرة واحدة فقط على منصة الفيديو الخاصة بشركتك. وهذا يوفر عليك الوقت والموارد الثمينة في نقل المعرفة الخاصة بشركتك. والأكثر من ذلك: يمكنك إنشاء نقطة اتصال مركزية وجذابة لزملائك. على منصة الفيديو الخاصة بمؤسستك، يتلقى جميع الموظفين محتوى معرفيًا مفيدًا للإجابة على أسئلتهم الفردية "في سير العمل"، علاوة على ذلك يتم تشجيعهم أيضًا على تصفح محتوى الفيديو الإضافي الذي ينشئه الموظفون والإعجاب به والتفاعل معه. تتنوع حالات استخدام SlidePresenter حسب متطلبات شركتك: بدءًا من تعليمات النقر السريع، أو التدريبات على المنتج، أو عمليات الإعداد الداخلية، أو التعلم الإلكتروني، أو شذرات التعلم العملي. يعتمد أكثر من 600 من رواد السوق في العديد من الصناعات بالفعل بنجاح على نقل المعرفة من الموظفين إلى الموظفين - بحيث يمكن العثور على المعرفة بسرعة وفي أي وقت من قبل كل من يحتاج إليها. فوائدك مع SlidePresenter: - تمكين التعلم المستمر الموجه ذاتيًا في مؤسستك من خلال محتوى فيديو سهل الفهم. - زيادة أداء موظفيك (الجدد) من خلال إتاحة المعرفة في أي وقت وفي أي مكان. - تقليل الأسئلة المتكررة من الزملاء من خلال السماح لهم بإنتاج محتوى فيديو توضيحي ومشاركته بسرعة وسهولة. - قم بزيادة تحفيز موظفيك لمشاركة المعرفة مع زملائهم بفضل تجربة المستخدم البديهية لإنشاء المحتوى بسهولة. - قم بإدراج موظفيك في عملية نقل المعرفة الخاصة بك وبالتالي تعزيز ولائهم لشركتك. - تمكين الموظفين من جميع الإدارات والمستويات الوظيفية لتبادل معارفهم مع زملائهم في جميع أنحاء المنظمة. - قم بإنشاء تجربة تعليمية متنوعة من خلال التعلم الرسمي ونماذج التدريب بالإضافة إلى التعلم الذي ينشئه الموظفون عبر محتوى الفيديو. - احفظ موارد قسم التعلم والتطوير الخاص بك عن طريق دمج موظفيك في نقل المعرفة. - قم بإنشاء منصة فيديو مركزية حيث يمكن لموظفيك دائمًا العثور على المعرفة التي يحتاجونها للقيام بأفضل عمل.