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توفر برامج العافية للشركات للمؤسسات الأدوات اللازمة لتنظيم برامج العافية وإدارتها وإدارتها. تساعد هذه الحلول الشركات على تنفيذ المبادرات التي تشجع الموظفين على تبني خيارات نمط حياة صحي والحفاظ عليها. من خلال تعزيز الرفاهية العقلية والجسدية والعاطفية، تفيد منتجات العافية للشركات الشركات عن طريق الحد من التوتر، وخفض تكاليف الرعاية الصحية، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز الروح المعنوية، وتعزيز علاقات الفريق أقوى. يمكن للشركات بمختلف أحجامها وصناعاتها الاستفادة من هذه الحلول، التي تهدف إلى تنمية ثقافة عمل تركز على الصحة وإنشاء شبكة اجتماعية داعمة للموظفين. قد تتضمن حلول العافية للشركات ميزات مثل التثقيف الصحي للياقة البدنية، والتقييمات الصحية السرية، والتحديات الصحية على مستوى الشركة، وتتبع مشاركة الموظفين وتقدمهم، وفصول العافية، والوصول إلى متخصصي الصحة العقلية، والخيارات الملائمة للهاتف المحمول لسهولة الاستخدام. غالبًا ما يتم دمج هذه الحلول مع برامج مشاركة الموظفين لمراقبة الرضا الوظيفي وديناميكيات الفريق، بالإضافة إلى برامج إدارة المزايا للوصول بسهولة إلى المزايا. يمكن للشركات أيضًا الجمع بين حلول العافية للشركات مع برامج العافية المالية لمبادرة عافية شاملة تدعم الصحة المالية للموظفين إلى جانب صحتهم العقلية والجسدية.
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Calm
calm.com
التطبيق Calm يساعد المستخدمين على إدارة التوتر وتحسين النوم من خلال التأملات، قصص النوم، وبرامج التنفس، ويوفر أدوات تتبع للتقدم.
Headspace
headspace.com
تطبيق Headspace يساعد المستخدمين على تحسين الصحة العقلية من خلال التأملات الموجهة، واليقظة، وتحسين جودة النوم، ويشمل ميزات للمبتدئين والممارسين.
FitOn
fitonapp.com
تطبيق FitOn يوفر مجموعة متنوعة من تمارين اللياقة وخطط التغذية، مع إمكانية الوصول للتمارين بدون معدات، ويستهدف تعزيز الرفاهية والصحة العامة.
Meditopia
meditopia.com
Meditopia هو تطبيق يساعد الأفراد في تحسين صحتهم النفسية من خلال التأمل، وتقنيات التنفس، وقصص النوم.
Spring Health
springhealth.com
تطبيق Spring Health يقدم موارد لدعم الصحة العقلية، يربط بين المستخدمين وأطباء مرخصين ويوفر أدوات لإدارة التوتر والقلق.
Talkspace
talkspace.com
Talkspace هو تطبيق يربط بين المستخدمين ومعالجين مرخصين لتقديم دعم الصحة العقلية عبر الرسائل النصية والمكالمات الصوتية والفيديو.
Bayzat
bayzat.com
Bayzat هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية، كشف الرواتب، والتأمين الصحي، يساعد الشركات في تحسين الكفاءة وتبسيط إجراءات الموظفين.
Pazcare
pazcare.com
تقدم تطبيق بازكير بطاقة واحدة للوصول إلى مزايا متعددة مثل الطعام والوقود والاتصالات، مما يسهل على الموظفين إدارة نفقاتهم الشهرية.
Dialogue
dialogue.co
تطبيق Dialogue يقدم خدمات الطب عن بُعد للمستخدمين في كندا، حيث يوفر الرعاية الصحية بجودة عالية وتسهيلات في التواصل مع المتخصصين.
Modern Health
joinmodernhealth.com
تطبيق Modern Health يقدم دعمًا مخصصًا للصحة العقلية من خلال موارد رقمية وعلاج سريري، مع جلسات جماعية لمساعد الأفراد على إدارة الضغوطات.
nilo.health
nilohealth.com
تطبيق nilo.health يدعم الصحة العقلية للموظفين من خلال جلسات مع متخصصين، برامج ذاتية، وموارد لتحسين الرفاه العقلي في بيئة العمل.
Wellable
wellable.co
Wellable هي منصة تقدم برامج عافية شاملة للمؤسسات، تشمل محتوى تعليمي ودروس لياقة ذهنية وجسدية وحلول صحية متعددة لتلبية احتياجات الموظفين.
Workit Health
workithealth.com
Workit Health هو تطبيق للرعاية الصحية الرقمية يقدم علاج الإدمان على المخدرات والكحول من خلال التواصل عن بعد مع محترفي الرعاية الصحية.
Nivati
nivati.com
Nivati هو تطبيق يركز على صحة العقل والرفاهية في مكان العمل، يساعد الشركات على تقليل القلق والاكتئاب وتحسين رضا وأداء الموظفين.
ekincare
ekincare.com
تطبيق ekincare يوفر منصة متكاملة لإدارة الصحة والعافية للموظفين، تشمل خدمات الطب عن بُعد، والفحص الصحي، والدعم النفسي، والتغذية.
Sequoia One
one.sequoia.com
Sequoia One تطبيق يساعد الشركات التقنية على إدارة الموارد البشرية والفوائد وتحسين البرامج لتسهيل عملياتها وتحقيق النمو.
inKin
inkin.com
تطبيق inKin يقدم أدوات بسيطة وفعالة لتنظيم مسابقات لياقة بدنية وتعزيز الصحة في الشركات وبناء فرق افتراضيًا.
Headversity
headversity.com
رؤوس هو تطبيق يركز على الصحة النفسية في مكان العمل، يساعد الفرق على تطوير مهارات المرونة والسلامة النفسية لتعزيز الأداء والرفاهية.
Bravely
workbravely.com
تطبيق بشجاعة يوفر تدريب جماعي وإرشاد فردي ودروس صغيرة رقمية لدعم تطوير المهارات وتحسين الأداء في بيئة العمل.
Woliba
woliba.io
تطبيق ووليبا يجمع بين الصحة والارتباط والتمييز والمكافآت في منصة واحدة سهلة الاستخدام، مما يسهل إدارة بيئة العمل وتحسين التفاعل والاعتراف.
MindNation
mindnation.com
MindNation هي منصة لدعم الصحة العقلية توفر موارد وأدوات لتعزيز الرفاه العقلي من خلال برامج وجلسات يقودها خبراء.
Ollie Health
ollie.health
يقدم تطبيق أولي هيلث دعماً للصحة النفسية للعاملين من خلال محفظة ائتمانية، بحيث يمكنهم حجز جلسات بشكل مجهول.
Wellness 360
wellness360.co
Wellness 360 هو تطبيق يدعم رفاهية الموظفين من خلال برامج صحية، تحديات، أدوات تتبع، ونظام مكافآت لتعزيز الصحة والإنتاجية في بيئة العمل.
Oliva Health
oliva.health
تطبيق أوليفا يساعد الموظفين على تعزيز صحتهم النفسية في العمل ويعزز الأمن النفسي داخل المؤسسات، مما يؤدي إلى تحسين الأداء والاحتفاظ بالموظفين.
MoveSpring
movespring.com
تطبيق MoveSpring يتيح للموظفين الانخراط في تحديات النشاط والخطوات من خلال ربط أجهزة التتبع ومتابعة النشاط بشكل جماعي أو فردي.
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