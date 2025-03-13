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برامج العافية للشركات
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برامج العافية للشركات - التطبيقات الأكثر شعبية

توفر برامج العافية للشركات للمؤسسات الأدوات اللازمة لتنظيم برامج العافية وإدارتها وإدارتها. تساعد هذه الحلول الشركات على تنفيذ المبادرات التي تشجع الموظفين على تبني خيارات نمط حياة صحي والحفاظ عليها. من خلال تعزيز الرفاهية العقلية والجسدية والعاطفية، تفيد منتجات العافية للشركات الشركات عن طريق الحد من التوتر، وخفض تكاليف الرعاية الصحية، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز الروح المعنوية، وتعزيز علاقات الفريق أقوى. يمكن للشركات بمختلف أحجامها وصناعاتها الاستفادة من هذه الحلول، التي تهدف إلى تنمية ثقافة عمل تركز على الصحة وإنشاء شبكة اجتماعية داعمة للموظفين. قد تتضمن حلول العافية للشركات ميزات مثل التثقيف الصحي للياقة البدنية، والتقييمات الصحية السرية، والتحديات الصحية على مستوى الشركة، وتتبع مشاركة الموظفين وتقدمهم، وفصول العافية، والوصول إلى متخصصي الصحة العقلية، والخيارات الملائمة للهاتف المحمول لسهولة الاستخدام. غالبًا ما يتم دمج هذه الحلول مع برامج مشاركة الموظفين لمراقبة الرضا الوظيفي وديناميكيات الفريق، بالإضافة إلى برامج إدارة المزايا للوصول بسهولة إلى المزايا. يمكن للشركات أيضًا الجمع بين حلول العافية للشركات مع برامج العافية المالية لمبادرة عافية شاملة تدعم الصحة المالية للموظفين إلى جانب صحتهم العقلية والجسدية.

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Calm

Calm

calm.com

التطبيق Calm يساعد المستخدمين على إدارة التوتر وتحسين النوم من خلال التأملات، قصص النوم، وبرامج التنفس، ويوفر أدوات تتبع للتقدم.

Headspace

Headspace

headspace.com

تطبيق Headspace يساعد المستخدمين على تحسين الصحة العقلية من خلال التأملات الموجهة، واليقظة، وتحسين جودة النوم، ويشمل ميزات للمبتدئين والممارسين.

FitOn

FitOn

fitonapp.com

تطبيق FitOn يوفر مجموعة متنوعة من تمارين اللياقة وخطط التغذية، مع إمكانية الوصول للتمارين بدون معدات، ويستهدف تعزيز الرفاهية والصحة العامة.

Meditopia

Meditopia

meditopia.com

Meditopia هو تطبيق يساعد الأفراد في تحسين صحتهم النفسية من خلال التأمل، وتقنيات التنفس، وقصص النوم.

Spring Health

Spring Health

springhealth.com

تطبيق Spring Health يقدم موارد لدعم الصحة العقلية، يربط بين المستخدمين وأطباء مرخصين ويوفر أدوات لإدارة التوتر والقلق.

Talkspace

Talkspace

talkspace.com

Talkspace هو تطبيق يربط بين المستخدمين ومعالجين مرخصين لتقديم دعم الصحة العقلية عبر الرسائل النصية والمكالمات الصوتية والفيديو.

Bayzat

Bayzat

bayzat.com

Bayzat هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية، كشف الرواتب، والتأمين الصحي، يساعد الشركات في تحسين الكفاءة وتبسيط إجراءات الموظفين.

Pazcare

Pazcare

pazcare.com

تقدم تطبيق بازكير بطاقة واحدة للوصول إلى مزايا متعددة مثل الطعام والوقود والاتصالات، مما يسهل على الموظفين إدارة نفقاتهم الشهرية.

Dialogue

Dialogue

dialogue.co

تطبيق Dialogue يقدم خدمات الطب عن بُعد للمستخدمين في كندا، حيث يوفر الرعاية الصحية بجودة عالية وتسهيلات في التواصل مع المتخصصين.

Modern Health

Modern Health

joinmodernhealth.com

تطبيق Modern Health يقدم دعمًا مخصصًا للصحة العقلية من خلال موارد رقمية وعلاج سريري، مع جلسات جماعية لمساعد الأفراد على إدارة الضغوطات.

nilo.health

nilo.health

nilohealth.com

تطبيق nilo.health يدعم الصحة العقلية للموظفين من خلال جلسات مع متخصصين، برامج ذاتية، وموارد لتحسين الرفاه العقلي في بيئة العمل.

Wellable

Wellable

wellable.co

Wellable هي منصة تقدم برامج عافية شاملة للمؤسسات، تشمل محتوى تعليمي ودروس لياقة ذهنية وجسدية وحلول صحية متعددة لتلبية احتياجات الموظفين.

Workit Health

Workit Health

workithealth.com

Workit Health هو تطبيق للرعاية الصحية الرقمية يقدم علاج الإدمان على المخدرات والكحول من خلال التواصل عن بعد مع محترفي الرعاية الصحية.

Nivati

Nivati

nivati.com

Nivati هو تطبيق يركز على صحة العقل والرفاهية في مكان العمل، يساعد الشركات على تقليل القلق والاكتئاب وتحسين رضا وأداء الموظفين.

ekincare

ekincare

ekincare.com

تطبيق ekincare يوفر منصة متكاملة لإدارة الصحة والعافية للموظفين، تشمل خدمات الطب عن بُعد، والفحص الصحي، والدعم النفسي، والتغذية.

Sequoia One

Sequoia One

one.sequoia.com

Sequoia One تطبيق يساعد الشركات التقنية على إدارة الموارد البشرية والفوائد وتحسين البرامج لتسهيل عملياتها وتحقيق النمو.

inKin

inKin

inkin.com

تطبيق inKin يقدم أدوات بسيطة وفعالة لتنظيم مسابقات لياقة بدنية وتعزيز الصحة في الشركات وبناء فرق افتراضيًا.

Headversity

Headversity

headversity.com

رؤوس هو تطبيق يركز على الصحة النفسية في مكان العمل، يساعد الفرق على تطوير مهارات المرونة والسلامة النفسية لتعزيز الأداء والرفاهية.

Bravely

Bravely

workbravely.com

تطبيق بشجاعة يوفر تدريب جماعي وإرشاد فردي ودروس صغيرة رقمية لدعم تطوير المهارات وتحسين الأداء في بيئة العمل.

Woliba

Woliba

woliba.io

تطبيق ووليبا يجمع بين الصحة والارتباط والتمييز والمكافآت في منصة واحدة سهلة الاستخدام، مما يسهل إدارة بيئة العمل وتحسين التفاعل والاعتراف.

MindNation

MindNation

mindnation.com

MindNation هي منصة لدعم الصحة العقلية توفر موارد وأدوات لتعزيز الرفاه العقلي من خلال برامج وجلسات يقودها خبراء.

Ollie Health

Ollie Health

ollie.health

يقدم تطبيق أولي هيلث دعماً للصحة النفسية للعاملين من خلال محفظة ائتمانية، بحيث يمكنهم حجز جلسات بشكل مجهول.

Wellness 360

Wellness 360

wellness360.co

Wellness 360 هو تطبيق يدعم رفاهية الموظفين من خلال برامج صحية، تحديات، أدوات تتبع، ونظام مكافآت لتعزيز الصحة والإنتاجية في بيئة العمل.

Oliva Health

Oliva Health

oliva.health

تطبيق أوليفا يساعد الموظفين على تعزيز صحتهم النفسية في العمل ويعزز الأمن النفسي داخل المؤسسات، مما يؤدي إلى تحسين الأداء والاحتفاظ بالموظفين.

MoveSpring

MoveSpring

movespring.com

تطبيق MoveSpring يتيح للموظفين الانخراط في تحديات النشاط والخطوات من خلال ربط أجهزة التتبع ومتابعة النشاط بشكل جماعي أو فردي.

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