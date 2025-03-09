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توفر برامج العافية للشركات للمؤسسات الأدوات اللازمة لتنظيم برامج العافية وإدارتها وإدارتها. تساعد هذه الحلول الشركات على تنفيذ المبادرات التي تشجع الموظفين على تبني خيارات نمط حياة صحي والحفاظ عليها. من خلال تعزيز الرفاهية العقلية والجسدية والعاطفية، تفيد منتجات العافية للشركات الشركات عن طريق الحد من التوتر، وخفض تكاليف الرعاية الصحية، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز الروح المعنوية، وتعزيز علاقات الفريق أقوى. يمكن للشركات بمختلف أحجامها وصناعاتها الاستفادة من هذه الحلول، التي تهدف إلى تنمية ثقافة عمل تركز على الصحة وإنشاء شبكة اجتماعية داعمة للموظفين. قد تتضمن حلول العافية للشركات ميزات مثل التثقيف الصحي للياقة البدنية، والتقييمات الصحية السرية، والتحديات الصحية على مستوى الشركة، وتتبع مشاركة الموظفين وتقدمهم، وفصول العافية، والوصول إلى متخصصي الصحة العقلية، والخيارات الملائمة للهاتف المحمول لسهولة الاستخدام. غالبًا ما يتم دمج هذه الحلول مع برامج مشاركة الموظفين لمراقبة الرضا الوظيفي وديناميكيات الفريق، بالإضافة إلى برامج إدارة المزايا للوصول بسهولة إلى المزايا. يمكن للشركات أيضًا الجمع بين حلول العافية للشركات مع برامج العافية المالية لمبادرة عافية شاملة تدعم الصحة المالية للموظفين إلى جانب صحتهم العقلية والجسدية.
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ekincare
ekincare.com
إن ekincare، التي تحظى بثقة شركات Fortune 500، عبارة عن منصة فوائد صحية متكاملة قائمة على الذكاء الاصطناعي في انتظار الحصول على براءة اختراع تساعد المؤسسات على توفير ما يصل إلى 25% من تكاليف الرعاية الصحية وخفض أقساط التأمين الصحي الخاصة بها. يضمن منتجنا أن خدمات التطبيب عن بعد والفحوصات الصحية والصحة العقلية واللياقة البدنية والتغذية متاحة بسهولة لموظفي الشركات على منصة واحدة بسلاسة في جميع أنحاء الهند، مع تجربة موحدة. يضمن محرك الذكاء الاصطناعي الخاص بنا أن يتم تحويل جميع السجلات الطبية إلى صيغة رقمية ويوفر رؤى قابلة للتنفيذ في الوقت الفعلي للشركات حول المخاطر الصحية المحتملة والإجراءات العلاجية. حاليًا، نقدم خدماتنا لأكثر من 250 شركة، وندير صحة أكثر من 350,000 موظفًا وعائلاتهم على المنصة.
Workit Health
workithealth.com
Workit Health هي المزود الأكثر ثقة للتطبيب عن بعد وعلاج المواد الأفيونية والكحول، بما في ذلك Suboxone وnaltrexone.
MindNation
mindnation.com
تأسست MindNation في عام 2019، وهي منظمة مبتكرة للصحة العقلية والرفاهية وقد نمت عالميًا كشريك موثوق به للمؤسسات والمجتمعات على حدٍ سواء. نحن نقدم دعم الرعاية الصحية العقلية لمساعدة الفرق والأفراد على الشعور بالاستماع والأداء بأقصى قدراتهم. يمكن الوصول إلى برنامجنا الشامل والقائم على الاحتياجات في أي وقت وفي أي مكان من خلال الخدمات - بدءًا من المحادثات والتدريب وحتى العلاج - والتي تتميز بأنها مؤثرة وآمنة وسرية بنسبة 100%.
Dialogue
dialogue.co
يفخر الحوار بأن تكون واحدة من الشركات الرائدة في مجال التطبيب عن بعد على مستوى العالم والمزود رقم 1 في كندا. نحن نعتقد أنه لا ينبغي لأحد أن يستقر عندما يتعلق الأمر بصحته ، لذلك كنا نعمل بجد لسنوات لبناء أفضل منصة عن بعد على الأرض. نتعلم من الملايين من الكنديين على منصتنا لأننا نقدم لهم الرعاية الصحية عالية الجودة يتم تقديمها مع الخبرة والراحة والدفء. بعد كل شيء ، الصحة هي كل شيء.
inKin
inkin.com
يعد حل Nekin Corporate Wellness أداة بسيطة للاستخدام وفعالة لـ: 1. تشغيل مسابقات اللياقة البدنية الودية ومساعدة الموظفين على تتبع رفاههم وتعزيز نمط حياة صحي في الشركة ؛ 2. بناء الفريق الافتراضي ومشاركة الموظفين ؛ 3. تسهيل العافية للشركات. يسمح Inkin للمستخدمين بإنشاء مساحات عافية خاصة تستخدم لاستخدامهم الشخصي أو الشركات.
Ollie Health
ollie.health
الصحة العقلية هي القاتل الصامت لإنتاجية الشركة. تشير التقديرات إلى أن الاكتئاب والقلق يتسببان في فقدان ما يصل إلى 400 مليون يوم عمل سنويًا. يحتاج الأفراد والفرق ذات الأداء العالي إلى الوصول إلى دعم الصحة العقلية الذي يكون في النهاية ميسور التكلفة ومجهول الهوية ويتناسب مع جدولك اليومي. تقديم اعتمادات Ollie. فائدة الرعاية الصحية عند الطلب. يمكن لكل فرد في فريقك الوصول إلى محفظة ائتمان الشركة لحجز جلسات دعم الصحة العقلية، دون الكشف عن هويته بالكامل. قم ببناء فريق صحي، وليس فريقًا سعيدًا فقط.
Nivati
nivati.com
Nivati عبارة عن منصة متعددة الأبعاد للصحة العقلية والعافية للموظفين - إنها طريقة رائعة للقول - نحن نساعد الشركات على تقليل القلق والاكتئاب وتحسين الرفاهية العامة في مكان العمل حتى تتمكن الشركات من تحسين الاحتفاظ بالموظفين وأدائهم.
Wellness 360
wellness360.co
Wellness360 عبارة عن منصة لتكنولوجيا العافية للبرمجيات كخدمة (SaaS). وهو يوفر برنامجًا شاملاً لعافية الموظفين لمقدمي الرعاية الصحية، والدافعين، ووسطاء المزايا، وشركات الصحة، وأصحاب العمل. مهمتنا هي تزويد الأشخاص بالأدوات المناسبة لتغيير عاداتهم وتحسين صحتهم ورفاهيتهم وتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة. تعمل Wellness360 على تحسين مبادرات العافية التي تقدم حلول عافية مصممة خصيصًا مع HRA، والتدريب، والتحديات الشخصية والجماعية، والأحداث، وما إلى ذلك، جنبًا إلى جنب مع محرك المكافآت لتشجيع مشاركة الموظفين بشكل أفضل ومتتبع لمراقبة التقدم. توفر الحلول الجاهزة صحة أفضل للموظفين، وزيادة الإنتاجية، وتحسين الرضا الوظيفي، وتقليل تكاليف الرعاية الصحية، وإحداث تغييرات سلوكية طويلة المدى. باختصار، تم تصميم البرنامج سريع الاستجابة والقابل للتخصيص ليناسب احتياجات كل عميل، مما يوفر نتائج يمكن التحقق منها. الميزات الأساسية: • الفحص البيومتري • تقييم المخاطر الصحية (HRA) • التقارير الإجمالية للمشاركين • تعقب التغذية/النشاط • مكتبة تحديات العافية • تطبيقات iOS وAndroid الأصلية • إدارة المكافآت والحوافز • منصة وتطبيق العلامة البيضاء • مركز الاتصالات • المشارك والتقارير المجمعة • التحليلات في الوقت الحقيقي • خطة برنامج العافية السنوية • خطة الاتصالات والمواد • دليل مدير البرنامج • برامج العافية الجاهزة للاستخدام • تقرير تقييم النتائج • تسجيل الدخول الموحد • المراسلة من نظير إلى نظير • الأفراد والفريق لوحات المتصدرين • المكتبة والموارد التعليمية • ملف الأخبار والمجتمع من أجل الصحة الاجتماعية • تكامل الأجهزة القابلة للارتداء والتطبيق • خلاصات البيانات • برامج التدريب الصحي
nilo.health
nilohealth.com
تطبيق nilo.health يدعم الصحة العقلية للموظفين من خلال جلسات مع متخصصين، برامج ذاتية، وموارد لتحسين الرفاه العقلي في بيئة العمل.
Headversity
headversity.com
Headversity هي منصة الصحة العقلية الوحيدة للقوى العاملة القائمة على علم الممارسة المستمرة وقياس المهارات. إنه حل يمكن استخدامه على أي جهاز ومبسط للجميع، ويساعد الموظفين وفرق العمل على بناء المهارات الأساسية في اللياقة العقلية والسلامة النفسية والقيادة المهتمة والاحترام في مكان العمل. تؤثر مشكلة الرأس الآن على حياة أكثر من 3 ملايين شخص في 18 دولة و26 صناعة، وتجعل من السهل تطبيق مهارات الصحة العقلية الأساسية باستمرار في سياق العمل اليومي، مما يؤدي إلى تقليل المطالبات وانخفاض التكاليف وزيادة الإنتاجية.
Oliva Health
oliva.health
Oliva هي خدمة الصحة العقلية للموظفين رقم 1 في المملكة المتحدة وأوروبا. نحن نساعد الموظفين على الاستجابة للحظات المحورية التي تؤثر على صحتهم العقلية في العمل وخارجه، مما يؤدي إلى الاحتفاظ بالموظفين وبذل جهد استثنائي. نقوم بذلك عن طريق: - تمكين الأفراد من السيطرة على صحتهم العقلية. تنمية الذكاء العاطفي للمدير - مساعدة فرق الموارد البشرية على خلق السلامة النفسية على مستوى المؤسسة والنتائج تتحدث عن نفسها: ✅ تحسن الأداء بنسبة 65% ✅ تحسين الاحتفاظ بنسبة 73% ✅ 90% قيموها على أنها الميزة المفضلة لديهم بشكل عام
MoveSpring
movespring.com
يعد MoveSpring نشاطًا ممتعًا وسهل الاستخدام ومنصة تحدي للشركات. قم بتوصيل جهاز يمكن ارتداؤه أو هاتف ذكي لتتبع نشاطك، والذي تتم مزامنته في الوقت الفعلي مع تطبيقات iOS وAndroid وتطبيقات الويب الأصلية.
Bayzat
bayzat.com
Bayzat هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية، كشف الرواتب، والتأمين الصحي، يساعد الشركات في تحسين الكفاءة وتبسيط إجراءات الموظفين.
Calm
calm.com
التطبيق Calm يساعد المستخدمين على إدارة التوتر وتحسين النوم من خلال التأملات، قصص النوم، وبرامج التنفس، ويوفر أدوات تتبع للتقدم.
Bravely
workbravely.com
Bravely هو حل تعليمي من الجيل التالي يجمع التدريب الجماعي والتدريب الفردي حسب الطلب والتعلم الرقمي الصغير في منصة واحدة تزود الموظفين بالمهارات التي يحتاجونها لتجربة التحول الفردي والازدهار في العمل. يؤدي الوصول إلى شبكة Bravely من المدربين المحترفين الذين تم فحصهم إلى تعزيز الرفاهية والتطوير لتعزيز أداء الموظفين والأداء التنظيمي. عندما تقدم المؤسسات الرائدة برنامج Bravely لموظفيها، فإنها تعمل على توسيع نطاق الدعم الذي تقدمه فرق الأفراد والمديرين لديها وتحول ثقافاتها في عالم العمل المتطور. تقدم شبكتنا العالمية من الميسرين والمدربين الذين تم فحصهم بدرجة عالية محتوى صممه خبراء رائدون في التعلم في مكان العمل ولا تدعمه أحدث الأبحاث فحسب، بل أيضًا الرؤية الخاصة بمئات الآلاف من جلسات التدريب. نحن فخورون بدعم الموظفين في المؤسسات ذات المستوى العالمي مثل Zillow وPinterest وAutodesk.
Woliba
woliba.io
في Woliba، نقوم بإعادة تعريف مكان العمل من خلال الدمج السلس للعافية والمشاركة والتقدير والمكافآت في منصة واحدة متوافقة مع الهاتف المحمول. لقد ولت أيام التوفيق بين أنظمة متعددة — تعمل شركة Woliba على دمج كل ذلك. لا يعمل حلنا الشامل على تبسيط العمليات فحسب، بل يتجاوز أيضًا حدود يوم العمل النموذجي، مما يوفر نهجًا شاملاً لتحقيق التوازن بين العمل والحياة. مع Woliba، تستطيع المؤسسات الوصول إلى الاتصالات الآلية والبيانات والتحليلات في الوقت الفعلي، مما يمكّنها من إنشاء مكان عمل يتجاوز المعتاد. تم تصميم منصتنا لتعزيز ثقافة الاتصال والتقدير والنمو، مما يضمن شعور كل عضو في الفريق بالتقدير والمشاركة.
Pazcare
pazcare.com
بطاقة واحدة للوصول إلى جميع البدلات (الطعام، الوقود، الاتصالات، الهدايا، التعلم والتطوير والمزيد) التي يقدمها أصحاب العمل. امنح موظفيك أقصى قدر من إمكانية الوصول إلى مزاياهم الضريبية وتخطيط النفقات الشهرية مع Pazcard. سواء كنت تطلب الطعام من خلال Zomato أو تشتري البقالة من متجر متعدد الأقسام قريب منك - Pazcard هي الأداة الوحيدة التي يحتاج موظفوك إلى استخدامها.
Meditopia
meditopia.com
Meditopia هو تطبيق يساعد الأفراد في تحسين صحتهم النفسية من خلال التأمل، وتقنيات التنفس، وقصص النوم.
Wellable
wellable.co
Wellable هي منصة تقدم برامج عافية شاملة للمؤسسات، تشمل محتوى تعليمي ودروس لياقة ذهنية وجسدية وحلول صحية متعددة لتلبية احتياجات الموظفين.
Talkspace
talkspace.com
Talkspace هو تطبيق يربط بين المستخدمين ومعالجين مرخصين لتقديم دعم الصحة العقلية عبر الرسائل النصية والمكالمات الصوتية والفيديو.
Spring Health
springhealth.com
تطبيق Spring Health يقدم موارد لدعم الصحة العقلية، يربط بين المستخدمين وأطباء مرخصين ويوفر أدوات لإدارة التوتر والقلق.
Sequoia One
one.sequoia.com
Sequoia One تطبيق يساعد الشركات التقنية على إدارة الموارد البشرية والفوائد وتحسين البرامج لتسهيل عملياتها وتحقيق النمو.
Modern Health
joinmodernhealth.com
تطبيق Modern Health يقدم دعمًا مخصصًا للصحة العقلية من خلال موارد رقمية وعلاج سريري، مع جلسات جماعية لمساعد الأفراد على إدارة الضغوطات.
Headspace
headspace.com
تطبيق Headspace يساعد المستخدمين على تحسين الصحة العقلية من خلال التأملات الموجهة، واليقظة، وتحسين جودة النوم، ويشمل ميزات للمبتدئين والممارسين.
FitOn
fitonapp.com
تطبيق FitOn يوفر مجموعة متنوعة من تمارين اللياقة وخطط التغذية، مع إمكانية الوصول للتمارين بدون معدات، ويستهدف تعزيز الرفاهية والصحة العامة.
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