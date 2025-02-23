برامج العافية للشركات - التطبيقات الأكثر شعبية - طاجيكستان

Wellness 360

wellness360.co

Wellness360 عبارة عن منصة لتكنولوجيا العافية للبرمجيات كخدمة (SaaS). وهو يوفر برنامجًا شاملاً لعافية الموظفين لمقدمي الرعاية الصحية، والدافعين، ووسطاء المزايا، وشركات الصحة، وأصحاب العمل. مهمتنا هي تزويد الأشخاص بالأدوات المناسبة لتغيير عاداتهم وتحسين صحتهم ورفاهيتهم وتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة. تعمل Wellness360 على تحسين مبادرات العافية التي تقدم حلول عافية مصممة خصيصًا مع HRA، والتدريب، والتحديات الشخصية والجماعية، والأحداث، وما إلى ذلك، جنبًا إلى جنب مع محرك المكافآت لتشجيع مشاركة الموظفين بشكل أفضل ومتتبع لمراقبة التقدم. توفر الحلول الجاهزة صحة أفضل للموظفين، وزيادة الإنتاجية، وتحسين الرضا الوظيفي، وتقليل تكاليف الرعاية الصحية، وإحداث تغييرات سلوكية طويلة المدى. باختصار، تم تصميم البرنامج سريع الاستجابة والقابل للتخصيص ليناسب احتياجات كل عميل، مما يوفر نتائج يمكن التحقق منها. الميزات الأساسية: • الفحص البيومتري • تقييم المخاطر الصحية (HRA) • التقارير الإجمالية للمشاركين • تعقب التغذية/النشاط • مكتبة تحديات العافية • تطبيقات iOS وAndroid الأصلية • إدارة المكافآت والحوافز • منصة وتطبيق العلامة البيضاء • مركز الاتصالات • المشارك والتقارير المجمعة • التحليلات في الوقت الحقيقي • خطة برنامج العافية السنوية • خطة الاتصالات والمواد • دليل مدير البرنامج • برامج العافية الجاهزة للاستخدام • تقرير تقييم النتائج • تسجيل الدخول الموحد • المراسلة من نظير إلى نظير • الأفراد والفريق لوحات المتصدرين • المكتبة والموارد التعليمية • ملف الأخبار والمجتمع من أجل الصحة الاجتماعية • تكامل الأجهزة القابلة للارتداء والتطبيق • خلاصات البيانات • برامج التدريب الصحي