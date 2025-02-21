برامج العافية للشركات - التطبيقات الأكثر شعبية - توغو

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توفر برامج العافية للشركات للمؤسسات الأدوات اللازمة لتنظيم برامج العافية وإدارتها وإدارتها. تساعد هذه الحلول الشركات على تنفيذ المبادرات التي تشجع الموظفين على تبني خيارات نمط حياة صحي والحفاظ عليها. من خلال تعزيز الرفاهية العقلية والجسدية والعاطفية، تفيد منتجات العافية للشركات الشركات عن طريق الحد من التوتر، وخفض تكاليف الرعاية الصحية، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز الروح المعنوية، وتعزيز علاقات الفريق أقوى. يمكن للشركات بمختلف أحجامها وصناعاتها الاستفادة من هذه الحلول، التي تهدف إلى تنمية ثقافة عمل تركز على الصحة وإنشاء شبكة اجتماعية داعمة للموظفين. قد تتضمن حلول العافية للشركات ميزات مثل التثقيف الصحي للياقة البدنية، والتقييمات الصحية السرية، والتحديات الصحية على مستوى الشركة، وتتبع مشاركة الموظفين وتقدمهم، وفصول العافية، والوصول إلى متخصصي الصحة العقلية، والخيارات الملائمة للهاتف المحمول لسهولة الاستخدام. غالبًا ما يتم دمج هذه الحلول مع برامج مشاركة الموظفين لمراقبة الرضا الوظيفي وديناميكيات الفريق، بالإضافة إلى برامج إدارة المزايا للوصول بسهولة إلى المزايا. يمكن للشركات أيضًا الجمع بين حلول العافية للشركات مع برامج العافية المالية لمبادرة عافية شاملة تدعم الصحة المالية للموظفين إلى جانب صحتهم العقلية والجسدية.
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ekincare
ekincare.com
إن ekincare، التي تحظى بثقة شركات Fortune 500، عبارة عن منصة فوائد صحية متكاملة قائمة على الذكاء الاصطناعي في انتظار الحصول على براءة اختراع تساعد المؤسسات على توفير ما يصل إلى 25% من تكاليف الرعاية الصحية وخفض أقساط التأمين الصحي الخاصة بها. يضمن منتجنا أن خدمات التطبيب عن بعد والفحوصات الصحية والصحة العقلية واللياقة البدنية والتغذية متاحة بسهولة لموظفي الشركات على منصة واحدة بسلاسة في جميع أنحاء الهند، مع تجربة موحدة. يضمن محرك الذكاء الاصطناعي الخاص بنا أن يتم تحويل جميع السجلات الطبية إلى صيغة رقمية ويوفر رؤى قابلة للتنفيذ في الوقت الفعلي للشركات حول المخاطر الصحية المحتملة والإجراءات العلاجية. حاليًا، نقدم خدماتنا لأكثر من 250 شركة، وندير صحة أكثر من 350,000 موظفًا وعائلاتهم على المنصة.
Workit Health
workithealth.com
Workit Health هي المزود الأكثر ثقة للتطبيب عن بعد وعلاج المواد الأفيونية والكحول، بما في ذلك Suboxone وnaltrexone.
MindNation
mindnation.com
تأسست MindNation في عام 2019، وهي منظمة مبتكرة للصحة العقلية والرفاهية وقد نمت عالميًا كشريك موثوق به للمؤسسات والمجتمعات على حدٍ سواء. نحن نقدم دعم الرعاية الصحية العقلية لمساعدة الفرق والأفراد على الشعور بالاستماع والأداء بأقصى قدراتهم. يمكن الوصول إلى برنامجنا الشامل والقائم على الاحتياجات في أي وقت وفي أي مكان من خلال الخدمات - بدءًا من المحادثات والتدريب وحتى العلاج - والتي تتميز بأنها مؤثرة وآمنة وسرية بنسبة 100%.
Dialogue
dialogue.co
يفخر الحوار بأن تكون واحدة من الشركات الرائدة في مجال التطبيب عن بعد على مستوى العالم والمزود رقم 1 في كندا. نحن نعتقد أنه لا ينبغي لأحد أن يستقر عندما يتعلق الأمر بصحته ، لذلك كنا نعمل بجد لسنوات لبناء أفضل منصة عن بعد على الأرض. نتعلم من الملايين من الكنديين على منصتنا لأننا نقدم لهم الرعاية الصحية عالية الجودة يتم تقديمها مع الخبرة والراحة والدفء. بعد كل شيء ، الصحة هي كل شيء.
inKin
inkin.com
يُعد حل inKin Corporate Wellness أداة سهلة الاستخدام وفعالة من أجل: 1. إجراء مسابقات لياقة بدنية ودية ومساعدة الموظفين على تتبع صحتهم وتعزيز نمط حياة صحي في الشركة؛ 2. بناء الفريق الافتراضي وإشراك الموظفين؛ 3. تسهيل العافية للشركات. يتيح inKin للمستخدمين إنشاء مساحات صحية خاصة لاستخدامهم الشخصي أو استخدام الشركة.
Ollie Health
ollie.health
الصحة العقلية هي القاتل الصامت لإنتاجية الشركة. تشير التقديرات إلى أن الاكتئاب والقلق يتسببان في فقدان ما يصل إلى 400 مليون يوم عمل سنويًا. يحتاج الأفراد والفرق ذات الأداء العالي إلى الوصول إلى دعم الصحة العقلية الذي يكون في النهاية ميسور التكلفة ومجهول الهوية ويتناسب مع جدولك اليومي. تقديم اعتمادات Ollie. فائدة الرعاية الصحية عند الطلب. يمكن لكل فرد في فريقك الوصول إلى محفظة ائتمان الشركة لحجز جلسات دعم الصحة العقلية، دون الكشف عن هويته بالكامل. قم ببناء فريق صحي، وليس فريقًا سعيدًا فقط.
Nivati
nivati.com
Nivati عبارة عن منصة متعددة الأبعاد للصحة العقلية والعافية للموظفين - إنها طريقة رائعة للقول - نحن نساعد الشركات على تقليل القلق والاكتئاب وتحسين الرفاهية العامة في مكان العمل حتى تتمكن الشركات من تحسين الاحتفاظ بالموظفين وأدائهم.
Wellness 360
wellness360.co
Wellness360 عبارة عن منصة لتكنولوجيا العافية للبرمجيات كخدمة (SaaS). وهو يوفر برنامجًا شاملاً لعافية الموظفين لمقدمي الرعاية الصحية، والدافعين، ووسطاء المزايا، وشركات الصحة، وأصحاب العمل. مهمتنا هي تزويد الأشخاص بالأدوات المناسبة لتغيير عاداتهم وتحسين صحتهم ورفاهيتهم وتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة. تعمل Wellness360 على تحسين مبادرات العافية التي تقدم حلول عافية مصممة خصيصًا مع HRA، والتدريب، والتحديات الشخصية والجماعية، والأحداث، وما إلى ذلك، جنبًا إلى جنب مع محرك المكافآت لتشجيع مشاركة الموظفين بشكل أفضل ومتتبع لمراقبة التقدم. توفر الحلول الجاهزة صحة أفضل للموظفين، وزيادة الإنتاجية، وتحسين الرضا الوظيفي، وتقليل تكاليف الرعاية الصحية، وإحداث تغييرات سلوكية طويلة المدى. باختصار، تم تصميم البرنامج سريع الاستجابة والقابل للتخصيص ليناسب احتياجات كل عميل، مما يوفر نتائج يمكن التحقق منها. الميزات الأساسية: • الفحص البيومتري • تقييم المخاطر الصحية (HRA) • التقارير الإجمالية للمشاركين • تعقب التغذية/النشاط • مكتبة تحديات العافية • تطبيقات iOS وAndroid الأصلية • إدارة المكافآت والحوافز • منصة وتطبيق العلامة البيضاء • مركز الاتصالات • المشارك والتقارير المجمعة • التحليلات في الوقت الحقيقي • خطة برنامج العافية السنوية • خطة الاتصالات والمواد • دليل مدير البرنامج • برامج العافية الجاهزة للاستخدام • تقرير تقييم النتائج • تسجيل الدخول الموحد • المراسلة من نظير إلى نظير • الأفراد والفريق لوحات المتصدرين • المكتبة والموارد التعليمية • ملف الأخبار والمجتمع من أجل الصحة الاجتماعية • تكامل الأجهزة القابلة للارتداء والتطبيق • خلاصات البيانات • برامج التدريب الصحي
nilo.health
nilohealth.com
nilo.health هو دعم الصحة العقلية لجميع القوى العاملة لديك. تتيح منصتنا للموظفين إمكانية الوصول إلى جلسات فردية مع علماء النفس وبرامج التأمل والتأملات الموجهة ذاتيًا والموائد المستديرة التي يوجهها الخبراء. فهو لا يحسن الصحة العقلية لأعضاء الفريق فحسب، بل يجعل شركتك أيضًا مكانًا أفضل للعمل، مما يعزز الإنتاجية ويقلل من معدل دوران الموظفين. هدفنا بسيط: جعل دعم الصحة العقلية في متناول الجميع، وتشجيع الناس على تولي مسؤولية رفاهيتهم، ومساعدة الشركات على خلق بيئات عمل إيجابية.
Headversity
headversity.com
Headversity هي منصة الصحة العقلية الوحيدة للقوى العاملة القائمة على علم الممارسة المستمرة وقياس المهارات. إنه حل يمكن استخدامه على أي جهاز ومبسط للجميع، ويساعد الموظفين وفرق العمل على بناء المهارات الأساسية في اللياقة العقلية والسلامة النفسية والقيادة المهتمة والاحترام في مكان العمل. تؤثر مشكلة الرأس الآن على حياة أكثر من 3 ملايين شخص في 18 دولة و26 صناعة، وتجعل من السهل تطبيق مهارات الصحة العقلية الأساسية باستمرار في سياق العمل اليومي، مما يؤدي إلى تقليل المطالبات وانخفاض التكاليف وزيادة الإنتاجية.
Oliva Health
oliva.health
Oliva هي خدمة الصحة العقلية للموظفين رقم 1 في المملكة المتحدة وأوروبا. نحن نساعد الموظفين على الاستجابة للحظات المحورية التي تؤثر على صحتهم العقلية في العمل وخارجه، مما يؤدي إلى الاحتفاظ بالموظفين وبذل جهد استثنائي. نقوم بذلك عن طريق: - تمكين الأفراد من السيطرة على صحتهم العقلية. تنمية الذكاء العاطفي للمدير - مساعدة فرق الموارد البشرية على خلق السلامة النفسية على مستوى المؤسسة والنتائج تتحدث عن نفسها: ✅ تحسن الأداء بنسبة 65% ✅ تحسين الاحتفاظ بنسبة 73% ✅ 90% قيموها على أنها الميزة المفضلة لديهم بشكل عام
MoveSpring
movespring.com
يعد MoveSpring نشاطًا ممتعًا وسهل الاستخدام ومنصة تحدي للشركات. قم بتوصيل جهاز يمكن ارتداؤه أو هاتف ذكي لتتبع نشاطك، والذي تتم مزامنته في الوقت الفعلي مع تطبيقات iOS وAndroid وتطبيقات الويب الأصلية.
Bayzat
bayzat.com
بيزات تغير طريقة العمل نحو الأفضل. لقد قمنا ببناء تكنولوجيا مبتكرة للموارد البشرية وكشوف المرتبات والتأمين، وأنشأنا تجربة موظفين على مستوى عالمي يستفيد منها الجميع. ومن خلال جعله في متناول جميع أصحاب العمل، سنأخذ الشركات إلى المستوى التالي ونفتح إمكانيات جديدة بالكامل في الحياة العملية. تتيح لك تقنية الموارد البشرية لدينا توفير الوقت في عمليات الموارد البشرية مثل إدارة الإجازات، وصيانة سجلات الموظفين، وتتبع الحضور وإدارة جداول المناوبات لموظفيك. تجعلنا تقنية كشوف المرتبات لدينا أول برنامج آلي لمعالجة كشوف المرتبات في دولة الإمارات العربية المتحدة وتوفر تجربة مبسطة لإدارة نفقات العمل لكل من صاحب العمل والموظفين. لقد غيرت بيزات أيضًا طريقة تفكير الناس وتفاعلهم مع سياساتهم الطبية. وهذا يعني أن استخدام التأمين الصحي الخاص بك أمر سهل وبسيط وبديهي ومتنقل! توفر تقنية التأمين الصحي لدينا ميزات قوية مثل القدرة على البحث عن الأعراض والفوائد والعلاجات والعيادات، وتحديد موعد مع الطبيب، وتقديم مطالبتك الطبية على تطبيقنا. بالنسبة للموظفين، فإننا نعيد تعريف تجربة الحياة العملية باستخدام التكنولوجيا التي توفر مزايا العمل والصحة المالية والدعم الصحي في متناول يدك.
Calm
calm.com
الهدوء هي العلامة التجارية الرائدة للعافية العقلية مع التطبيق رقم 1 للنوم والتأمل والاسترخاء ، المصممة لمساعدتك على إدارة التوتر ، والنوم بشكل أفضل ، والعيش حياة أكثر سعادة وأكثر صحة. مع مئات الساعات من المحتوى الصوتي الأصلي المتاح بسبع لغات ، يدعم Calm المستخدمين في أكثر من 190 دولة. تطبيق iPhone لعام 2017 من Apple لعام 2017 وواحدة من أكثر الشركات المبتكرة لشركة Fast Company لعام 2020 ، يضم أكثر من 100 مليون تنزيل حتى الآن.
Bravely
workbravely.com
Bravely هو حل تعليمي من الجيل التالي يجمع التدريب الجماعي والتدريب الفردي حسب الطلب والتعلم الرقمي الصغير في منصة واحدة تزود الموظفين بالمهارات التي يحتاجونها لتجربة التحول الفردي والازدهار في العمل. يؤدي الوصول إلى شبكة Bravely من المدربين المحترفين الذين تم فحصهم إلى تعزيز الرفاهية والتطوير لتعزيز أداء الموظفين والأداء التنظيمي. عندما تقدم المؤسسات الرائدة برنامج Bravely لموظفيها، فإنها تعمل على توسيع نطاق الدعم الذي تقدمه فرق الأفراد والمديرين لديها وتحول ثقافاتها في عالم العمل المتطور. تقدم شبكتنا العالمية من الميسرين والمدربين الذين تم فحصهم بدرجة عالية محتوى صممه خبراء رائدون في التعلم في مكان العمل ولا تدعمه أحدث الأبحاث فحسب، بل أيضًا الرؤية الخاصة بمئات الآلاف من جلسات التدريب. نحن فخورون بدعم الموظفين في المؤسسات ذات المستوى العالمي مثل Zillow وPinterest وAutodesk.
Woliba
woliba.io
في Woliba، نقوم بإعادة تعريف مكان العمل من خلال الدمج السلس للعافية والمشاركة والتقدير والمكافآت في منصة واحدة متوافقة مع الهاتف المحمول. لقد ولت أيام التوفيق بين أنظمة متعددة — تعمل شركة Woliba على دمج كل ذلك. لا يعمل حلنا الشامل على تبسيط العمليات فحسب، بل يتجاوز أيضًا حدود يوم العمل النموذجي، مما يوفر نهجًا شاملاً لتحقيق التوازن بين العمل والحياة. مع Woliba، تستطيع المؤسسات الوصول إلى الاتصالات الآلية والبيانات والتحليلات في الوقت الفعلي، مما يمكّنها من إنشاء مكان عمل يتجاوز المعتاد. تم تصميم منصتنا لتعزيز ثقافة الاتصال والتقدير والنمو، مما يضمن شعور كل عضو في الفريق بالتقدير والمشاركة.
Pazcare
pazcare.com
بطاقة واحدة للوصول إلى جميع البدلات (الطعام، الوقود، الاتصالات، الهدايا، التعلم والتطوير والمزيد) التي يقدمها أصحاب العمل. امنح موظفيك أقصى قدر من إمكانية الوصول إلى مزاياهم الضريبية وتخطيط النفقات الشهرية مع Pazcard. سواء كنت تطلب الطعام من خلال Zomato أو تشتري البقالة من متجر متعدد الأقسام قريب منك - Pazcard هي الأداة الوحيدة التي يحتاج موظفوك إلى استخدامها.
Meditopia
meditopia.com
الدعم اليومي لصحتك العقلية اشعر بالسعادة وحسّن صحتك العاطفية من خلال برنامج التأمل الذهني. تقليل التوتر والقلق والنوم بشكل أفضل. تحدث مع خبير معتمد اليوم واحصل على دعم شخصي إذا كنت في حاجة إليه.
Wellable
wellable.co
Wellable هي شركة تقدم خدمات صحية شاملة مقرها بوسطن، وتعمل على تمكين المؤسسات من جميع الأحجام من إنشاء برامج جذابة لرفاهية الموظفين. من خلال العمل مع أصحاب العمل والخطط الصحية والممتلكات في جميع أنحاء العالم، تتمتع Wellable بمستخدمين نشطين في أكثر من 35 دولة مختلفة. يتعاون العملاء مع Wellable لدعم الصحة الجسدية والعقلية للموظفين، وتعزيز الثقافة التنظيمية، وتحسين مقاييس الإنتاجية الرئيسية في مكان العمل. تقدم Wellable نظامًا بيئيًا معياريًا لتقنيات وخدمات الصحة، مما يمكّن العملاء من اختيار المنتجات التي تناسب مؤسساتهم بشكل أفضل. تشمل الحلول الأساسية ما يلي: - منصة العافية الحائزة على جوائز - المحتوى التعليمي متعدد الوسائط - دروس اللياقة البدنية واليقظة عند الطلب - حسابات الإنفاق المتكاملة لأسلوب الحياة - التدريب الصحي الشامل - فعاليات وأنشطة العافية في الموقع أو الافتراضية
Talkspace
talkspace.com
Talkspace هي الطريقة الأكثر ملاءمة وبأسعار معقولة لتحسين صحتك العقلية. يمكنك التواصل مع معالج مرخص في ولايتك من خلال جهازك، وإرسال الرسائل عبر الرسائل النصية والصوتية والفيديو. توفر خدمة الاشتراك الخاصة بنا رعاية صحية نفسية عالية الجودة لأي شخص يبلغ من العمر 13 عامًا فما فوق، وقد استخدمها بالفعل أكثر من مليون شخص. تعرف على ما سيقولونه على love.talkspace.com.
Spring Health
springhealth.com
تتمثل مهمة Spring Health في إزالة العوائق التي تحول دون الصحة العقلية. نحن نجمع بين التكنولوجيا المثبتة سريريًا ومقدمي الخدمات ذوي المستوى العالمي لتقديم ما يحتاجه موظفوك بدقة.
Sequoia One
one.sequoia.com
الغرض من Sequoia One هو مساعدة أعمالك ذات التقنية العالية على الازدهار من خلال الاهتمام بالأعباء الإدارية التي تشتت انتباهك عن الصورة الأكبر. نحن نقدم مزايا تنافسية وموارد بشرية مستعينة بمصادر خارجية مصممة للشركات المبتكرة ذات التوجه النمو. نحن نعلم مدى أهمية جذب المواهب والاحتفاظ بها، وتبسيط عملياتك وتوسيع نطاقها، وتحقيق الاستقرار في تكاليف الموارد البشرية، وحماية أعمالك. دعنا نقوم بهذا العمل الثقيل حتى تتمكن من التركيز على الارتقاء بعملك إلى المستوى التالي.
Modern Health
joinmodernhealth.com
نحن نجعل من السهل الوصول إلى الرعاية القائمة على القيمة، والشخصية، والمرتكزة على الثقافة، وقابلة للتنفيذ لأصحاب العمل، كل ذلك في تطبيق واحد. طلب العرض التوضيحي اليوم.
Headspace
headspace.com
الصحة العقلية لفريقك هي كل شيء. يُعد Headspace for Work، الذي يحظى بشعبية كبيرة لدى الموظفين ومصمم خصيصًا ليناسب مكان العمل اليوم، الحل الوحيد للصحة العقلية للموظفين في المؤسسات الحديثة الذي يجمع بين تطبيق شائع قائم على العلم وبرنامج مناسب للمؤسسة. من خلال تطبيقنا للتأمل واليقظة والنوم الذي يحبه الأعضاء ومنتجات وخدمات المؤسسات المخصصة، نساعد المؤسسات على بناء ثقافات أكثر تعاطفًا وإنتاجية تؤدي إلى نتائج جادة. أكثر من 70 مليون عملية تنزيل: حل سيستخدمه فريقك ويحبه، جاهز للمؤسسات: دعم أكثر من 2000 من أفضل المؤسسات على مستوى العالم، مدعوم بالعلم: أحد أكبر خطوط البحث لأي شركة رقمية للصحة والعافية
FitOn
fitonapp.com
FitOn Health هي المنصة الرائدة في مجال الصحة والعافية للمؤسسات. نحن نقدم حلولاً صحية كاملة مثل دورات إدارة الحالة، والوصول الفوري إلى أكبر مجموعة متنوعة من دروس التمرين والتأمل من مدربين وخبراء ومشاهير عالميين. نحن نعمل مع أفضل الخطط الصحية وعملاء المؤسسات الذين يزيد عددهم عن 19 ألفًا لتحقيق أفضل مشاركة في فئتها وتوفير حل متكامل من خلال منصتنا الرقمية وشبكتنا الموسعة من استوديوهات اللياقة البدنية وصالات الألعاب الرياضية. نحن محطة واحدة للرعاية الوقائية لمساعدة موظفيك وأعضائك على أن يصبحوا أكثر نشاطًا ويتواصلوا مع زملاء العمل والأصدقاء والعائلة - مما يجعل أسلوب الحياة الصحي ممتعًا ومحفزًا. تتمتع FitOn Health بمشاركة رائدة مع أكثر من 13 مليون عضو أكملوا أكثر من مليار دقيقة من التمارين.
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