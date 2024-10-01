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برامج العافية للشركات - التطبيقات الأكثر شعبية - اليابان
توفر برامج العافية للشركات للمؤسسات الأدوات اللازمة لتنظيم برامج العافية وإدارتها وإدارتها. تساعد هذه الحلول الشركات على تنفيذ المبادرات التي تشجع الموظفين على تبني خيارات نمط حياة صحي والحفاظ عليها. من خلال تعزيز الرفاهية العقلية والجسدية والعاطفية، تفيد منتجات العافية للشركات الشركات عن طريق الحد من التوتر، وخفض تكاليف الرعاية الصحية، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز الروح المعنوية، وتعزيز علاقات الفريق أقوى. يمكن للشركات بمختلف أحجامها وصناعاتها الاستفادة من هذه الحلول، التي تهدف إلى تنمية ثقافة عمل تركز على الصحة وإنشاء شبكة اجتماعية داعمة للموظفين. قد تتضمن حلول العافية للشركات ميزات مثل التثقيف الصحي للياقة البدنية، والتقييمات الصحية السرية، والتحديات الصحية على مستوى الشركة، وتتبع مشاركة الموظفين وتقدمهم، وفصول العافية، والوصول إلى متخصصي الصحة العقلية، والخيارات الملائمة للهاتف المحمول لسهولة الاستخدام. غالبًا ما يتم دمج هذه الحلول مع برامج مشاركة الموظفين لمراقبة الرضا الوظيفي وديناميكيات الفريق، بالإضافة إلى برامج إدارة المزايا للوصول بسهولة إلى المزايا. يمكن للشركات أيضًا الجمع بين حلول العافية للشركات مع برامج العافية المالية لمبادرة عافية شاملة تدعم الصحة المالية للموظفين إلى جانب صحتهم العقلية والجسدية.
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Calm
calm.com
Calm هي العلامة التجارية الرائدة في مجال الصحة العقلية مع التطبيق رقم 1 للنوم والتأمل والاسترخاء، وهو مصمم لمساعدتك على إدارة التوتر والنوم بشكل أفضل والعيش حياة أكثر سعادة وصحة. مع مئات الساعات من المحتوى الصوتي الأصلي المتوفر بسبع لغات، يدعم Calm المستخدمين في أكثر من 190 دولة. أفضل تطبيق iPhone م...
Headspace
headspace.com
الصحة العقلية لفريقك هي كل شيء. يُعد Headspace for Work، الذي يحظى بشعبية كبيرة لدى الموظفين ومصمم خصيصًا ليناسب مكان العمل اليوم، الحل الوحيد للصحة العقلية للموظفين في المؤسسات الحديثة الذي يجمع بين تطبيق شائع قائم على العلم وبرنامج مناسب للمؤسسة. من خلال تطبيقنا للتأمل واليقظة والنوم الذي يحبه الأ...
Meditopia
meditopia.com
الدعم اليومي لصحتك العقلية اشعر بالسعادة وحسّن صحتك العاطفية من خلال برنامج التأمل الذهني. تقليل التوتر والقلق والنوم بشكل أفضل. تحدث مع خبير معتمد اليوم واحصل على دعم شخصي إذا كنت في حاجة إليه.
FitOn
fitonapp.com
FitOn Health هي المنصة الرائدة في مجال الصحة والعافية للمؤسسات. نحن نقدم حلولاً صحية كاملة مثل دورات إدارة الحالة، والوصول الفوري إلى أكبر مجموعة متنوعة من دروس التمرين والتأمل من مدربين وخبراء ومشاهير عالميين. نحن نعمل مع أفضل الخطط الصحية وعملاء المؤسسات الذين يزيد عددهم عن 19 ألفًا لتحقيق أفضل مش...
Talkspace
talkspace.com
Talkspace هي الطريقة الأكثر ملاءمة وبأسعار معقولة لتحسين صحتك العقلية. يمكنك التواصل مع معالج مرخص في ولايتك من خلال جهازك، وإرسال الرسائل عبر الرسائل النصية والصوتية والفيديو. توفر خدمة الاشتراك الخاصة بنا رعاية صحية نفسية عالية الجودة لأي شخص يبلغ من العمر 13 عامًا فما فوق، وقد استخدمها بالفعل أكث...
Spring Health
springhealth.com
تتمثل مهمة Spring Health في إزالة العوائق التي تحول دون الصحة العقلية. نحن نجمع بين التكنولوجيا المثبتة سريريًا ومقدمي الخدمات ذوي المستوى العالمي لتقديم ما يحتاجه موظفوك بدقة.
Sequoia One
one.sequoia.com
الغرض من Sequoia One هو مساعدة أعمالك ذات التقنية العالية على الازدهار من خلال الاهتمام بالأعباء الإدارية التي تشتت انتباهك عن الصورة الأكبر. نحن نقدم مزايا تنافسية وموارد بشرية مستعينة بمصادر خارجية مصممة للشركات المبتكرة ذات التوجه النمو. نحن نعلم مدى أهمية جذب المواهب والاحتفاظ بها، وتبسيط عمليات...
Bayzat
bayzat.com
بيزات تغير طريقة العمل نحو الأفضل. لقد قمنا ببناء تكنولوجيا مبتكرة للموارد البشرية وكشوف المرتبات والتأمين، وأنشأنا تجربة موظفين على مستوى عالمي يستفيد منها الجميع. ومن خلال جعله في متناول جميع أصحاب العمل، سنأخذ الشركات إلى المستوى التالي ونفتح إمكانيات جديدة بالكامل في الحياة العملية. تتيح لك تقني...
Pazcare
pazcare.com
بطاقة واحدة للوصول إلى جميع البدلات (الطعام، الوقود، الاتصالات، الهدايا، التعلم والتطوير والمزيد) التي يقدمها أصحاب العمل. امنح موظفيك أقصى قدر من إمكانية الوصول إلى مزاياهم الضريبية وتخطيط النفقات الشهرية مع Pazcard. سواء كنت تطلب الطعام من خلال Zomato أو تشتري البقالة من متجر متعدد الأقسام قريب من...
Modern Health
joinmodernhealth.com
نحن نجعل من السهل الوصول إلى الرعاية القائمة على القيمة، والشخصية، والمرتكزة على الثقافة، وقابلة للتنفيذ لأصحاب العمل، كل ذلك في تطبيق واحد. طلب العرض التوضيحي اليوم.
ekincare
ekincare.com
إن ekincare، التي تحظى بثقة شركات Fortune 500، عبارة عن منصة فوائد صحية متكاملة قائمة على الذكاء الاصطناعي في انتظار الحصول على براءة اختراع تساعد المؤسسات على توفير ما يصل إلى 25% من تكاليف الرعاية الصحية وخفض أقساط التأمين الصحي الخاصة بها. يضمن منتجنا أن خدمات التطبيب عن بعد والفحوصات الصحية والص...
Wellable
wellable.co
Wellable هي شركة تقدم خدمات صحية شاملة مقرها بوسطن، وتعمل على تمكين المؤسسات من جميع الأحجام من إنشاء برامج جذابة لرفاهية الموظفين. من خلال العمل مع أصحاب العمل والخطط الصحية والممتلكات في جميع أنحاء العالم، تتمتع Wellable بمستخدمين نشطين في أكثر من 35 دولة مختلفة. يتعاون العملاء مع Wellable لدعم ال...
Workit Health
workithealth.com
Workit Health هي المزود الأكثر ثقة للتطبيب عن بعد وعلاج المواد الأفيونية والكحول، بما في ذلك Suboxone وnaltrexone.
nilo.health
nilohealth.com
nilo.health هو دعم الصحة العقلية لجميع القوى العاملة لديك. تتيح منصتنا للموظفين إمكانية الوصول إلى جلسات فردية مع علماء النفس وبرامج التأمل والتأملات الموجهة ذاتيًا والموائد المستديرة التي يوجهها الخبراء. فهو لا يحسن الصحة العقلية لأعضاء الفريق فحسب، بل يجعل شركتك أيضًا مكانًا أفضل للعمل، مما يعزز ا...
Bravely
workbravely.com
Bravely هو حل تعليمي من الجيل التالي يجمع التدريب الجماعي والتدريب الفردي حسب الطلب والتعلم الرقمي الصغير في منصة واحدة تزود الموظفين بالمهارات التي يحتاجونها لتجربة التحول الفردي والازدهار في العمل. يؤدي الوصول إلى شبكة Bravely من المدربين المحترفين الذين تم فحصهم إلى تعزيز الرفاهية والتطوير لتعزيز...
Woliba
woliba.io
في Woliba، نقوم بإعادة تعريف مكان العمل من خلال الدمج السلس للعافية والمشاركة والتقدير والمكافآت في منصة واحدة متوافقة مع الهاتف المحمول. لقد ولت أيام التوفيق بين أنظمة متعددة — تعمل شركة Woliba على دمج كل ذلك. لا يعمل حلنا الشامل على تبسيط العمليات فحسب، بل يتجاوز أيضًا حدود يوم العمل النموذجي، مما...
MindNation
mindnation.com
تأسست MindNation في عام 2019، وهي منظمة مبتكرة للصحة العقلية والرفاهية وقد نمت عالميًا كشريك موثوق به للمؤسسات والمجتمعات على حدٍ سواء. نحن نقدم دعم الرعاية الصحية العقلية لمساعدة الفرق والأفراد على الشعور بالاستماع والأداء بأقصى قدراتهم. يمكن الوصول إلى برنامجنا الشامل والقائم على الاحتياجات في أي ...
Dialogue
dialogue.co
تفتخر شركة Dialogue بكونها واحدة من الشركات الرائدة في مجال التطبيب عن بعد على مستوى العالم والمزود رقم 1 في كندا. نحن نؤمن أنه لا ينبغي لأحد أن يستقر عندما يتعلق الأمر بصحته، لذلك عملنا بجد لسنوات لبناء أفضل منصة للتطبيب عن بعد على وجه الأرض. نحن نتعلم من ملايين الكنديين على منصتنا حيث نقدم لهم رعا...
inKin
inkin.com
يُعد حل inKin Corporate Wellness أداة سهلة الاستخدام وفعالة من أجل: 1. إجراء مسابقات لياقة بدنية ودية ومساعدة الموظفين على تتبع صحتهم وتعزيز نمط حياة صحي في الشركة؛ 2. بناء الفريق الافتراضي وإشراك الموظفين؛ 3. تسهيل العافية للشركات. يتيح inKin للمستخدمين إنشاء مساحات صحية خاصة لاستخدامهم الشخصي أو ا...
Ollie Health
ollie.health
الصحة العقلية هي القاتل الصامت لإنتاجية الشركة. تشير التقديرات إلى أن الاكتئاب والقلق يتسببان في فقدان ما يصل إلى 400 مليون يوم عمل سنويًا. يحتاج الأفراد والفرق ذات الأداء العالي إلى الوصول إلى دعم الصحة العقلية الذي يكون في النهاية ميسور التكلفة ومجهول الهوية ويتناسب مع جدولك اليومي. تقديم اعتمادات...
Nivati
nivati.com
Nivati عبارة عن منصة متعددة الأبعاد للصحة العقلية والعافية للموظفين - إنها طريقة رائعة للقول - نحن نساعد الشركات على تقليل القلق والاكتئاب وتحسين الرفاهية العامة في مكان العمل حتى تتمكن الشركات من تحسين الاحتفاظ بالموظفين وأدائهم.
Wellness 360
wellness360.co
Wellness360 عبارة عن منصة لتكنولوجيا العافية للبرمجيات كخدمة (SaaS). وهو يوفر برنامجًا شاملاً لعافية الموظفين لمقدمي الرعاية الصحية، والدافعين، ووسطاء المزايا، وشركات الصحة، وأصحاب العمل. مهمتنا هي تزويد الأشخاص بالأدوات المناسبة لتغيير عاداتهم وتحسين صحتهم ورفاهيتهم وتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض ال...
Headversity
headversity.com
Headversity هي منصة الصحة العقلية الوحيدة للقوى العاملة القائمة على علم الممارسة المستمرة وقياس المهارات. إنه حل يمكن استخدامه على أي جهاز ومبسط للجميع، ويساعد الموظفين وفرق العمل على بناء المهارات الأساسية في اللياقة العقلية والسلامة النفسية والقيادة المهتمة والاحترام في مكان العمل. تؤثر مشكلة الرأ...
Oliva Health
oliva.health
Oliva هي خدمة الصحة العقلية للموظفين رقم 1 في المملكة المتحدة وأوروبا. نحن نساعد الموظفين على الاستجابة للحظات المحورية التي تؤثر على صحتهم العقلية في العمل وخارجه، مما يؤدي إلى الاحتفاظ بالموظفين وبذل جهد استثنائي. نقوم بذلك عن طريق: - تمكين الأفراد من السيطرة على صحتهم العقلية. تنمية الذكاء العاط...
MoveSpring
movespring.com
يعد MoveSpring نشاطًا ممتعًا وسهل الاستخدام ومنصة تحدي للشركات. قم بتوصيل جهاز يمكن ارتداؤه أو هاتف ذكي لتتبع نشاطك، والذي تتم مزامنته في الوقت الفعلي مع تطبيقات iOS وAndroid وتطبيقات الويب الأصلية.