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الأكثر شعبية المضافة حديثًا منصات العمل التطوعي للشركات - التطبيقات الأكثر شعبية

توفر منصات العمل التطوعي للشركات للمؤسسات الأدوات التي تحتاجها لتنظيم المبادرات التطوعية وإدارتها والإشراف عليها. تعمل هذه الحلول على تعزيز مشاركة الموظفين في المؤسسات الخيرية والبرامج والفعاليات التي تركز على المهام. أنها تمكن الشركات وإدارات الموارد البشرية من زيادة مشاركة الموظفين ومشاركتهم. تشتمل ميزات حلول العمل التطوعي للشركات على لوحات معلومات داخلية لتتبع التقدم، ولوحات معلومات عامة لعرض تأثير الشركة، وأدوات لإدارة مشاركة الموظفين ومكافآتهم، من بين أشياء أخرى.