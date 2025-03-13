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منصات العمل التطوعي للشركات
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منصات العمل التطوعي للشركات - التطبيقات الأكثر شعبية

توفر منصات العمل التطوعي للشركات للمؤسسات الأدوات التي تحتاجها لتنظيم المبادرات التطوعية وإدارتها والإشراف عليها. تعمل هذه الحلول على تعزيز مشاركة الموظفين في المؤسسات الخيرية والبرامج والفعاليات التي تركز على المهام. أنها تمكن الشركات وإدارات الموارد البشرية من زيادة مشاركة الموظفين ومشاركتهم. تشتمل ميزات حلول العمل التطوعي للشركات على لوحات معلومات داخلية لتتبع التقدم، ولوحات معلومات عامة لعرض تأثير الشركة، وأدوات لإدارة مشاركة الموظفين ومكافآتهم، من بين أشياء أخرى.

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Submittable

Submittable

submittable.com

Submittable هو تطبيق يدعم إدارة البرامج الاجتماعية من منح وتطوع، ويساعد المؤسسات على تبسيط وتدقيق عمليات التقديم والتعاون.

Millie

Millie

milliegiving.com

تطبيق Millie يساعد الشركات على تعزيز العطاء الخيري والتطوع من خلال منصة سهلة ومؤثرة، مما يعزز ثقافة العطاء بين الموظفين والعملاء.

GivePulse

GivePulse

learn.givepulse.com

تطبيق GivePulse يساعد الأفراد والمؤسسات على تنظيم فعاليات التطوع، تتبع الأثر الاجتماعي، وتعزيز المشاركة المجتمعية.

Lets

Lets

joinlets.de

تطبيق Lets يسهل إدارة مبادرات التطوع والتواصل بين الشركات والعالم غير الربحي، مع قياس الأثر الاجتماعي والبيئي، وتعزيز ثقافة العمل المسؤولة.

Selflessly

Selflessly

selflessly.io

تقدم تطبيق Selflessly برنامجًا موحدًا لمساعدة قادة الموارد البشرية في بناء ثقافات العمل التي تعزز العطاء والمسؤولية الاجتماعية للشركات.

Visit.org

Visit.org

visit.org

Visit.org هو تطبيق يقدم محتوى يربط الموظفين بالقضايا التي تهمهم لتعزيز التفاعل في مجالات المسؤولية الاجتماعية والبيئة والتنوع والشمول.

Field Day

Field Day

fieldday.com

تطبيق Field Day يساعد الشركات على بناء برامج تطوعية وتبرعات لتعزيز الثقافة في العمل والمشاركة الاجتماعية من خلال تنظيم الفعاليات مع المنظمات المحلية.

Bright Funds

Bright Funds

hello.brightfunds.org

Bright Funds هو تطبيق لإدارة المسؤولية الاجتماعية للشركات، يساعد الشركات في تنظيم العطاء والتطوع وإدارة المنح. يتيح التبرع لمؤسسات غير ربحية عديدة.

Groundswell

Groundswell

groundswell.io

Groundswell هو منصة لإدارة برامج التبرع والتطوع في الشركات، مما يمكّن الموظفين من المساهمة في القضايا التي تهمهم بسهولة.

Kambeo

Kambeo

kambeo.io

تطبيق Kambeo يربط بين المحتاجين للمساعدة والمساعدين، ويعزز جمع التبرعات ويتيح للمنظمات غير الربحية ويفعل المبادرات الاجتماعية للشركات.

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منصات العمل التطوعي للشركات - التطبيقات الأكثر شعبية - WebCatalog