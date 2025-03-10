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توفر منصات العمل التطوعي للشركات للمؤسسات الأدوات التي تحتاجها لتنظيم المبادرات التطوعية وإدارتها والإشراف عليها. تعمل هذه الحلول على تعزيز مشاركة الموظفين في المؤسسات الخيرية والبرامج والفعاليات التي تركز على المهام. أنها تمكن الشركات وإدارات الموارد البشرية من زيادة مشاركة الموظفين ومشاركتهم. تشتمل ميزات حلول العمل التطوعي للشركات على لوحات معلومات داخلية لتتبع التقدم، ولوحات معلومات عامة لعرض تأثير الشركة، وأدوات لإدارة مشاركة الموظفين ومكافآتهم، من بين أشياء أخرى.
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Submittable
submittable.com
Submittable هو تطبيق يدعم إدارة البرامج الاجتماعية من منح وتطوع، ويساعد المؤسسات على تبسيط وتدقيق عمليات التقديم والتعاون.
Millie
milliegiving.com
تطبيق Millie يساعد الشركات على تعزيز العطاء الخيري والتطوع من خلال منصة سهلة ومؤثرة، مما يعزز ثقافة العطاء بين الموظفين والعملاء.
GivePulse
learn.givepulse.com
تطبيق GivePulse يساعد الأفراد والمؤسسات على تنظيم فعاليات التطوع، تتبع الأثر الاجتماعي، وتعزيز المشاركة المجتمعية.
Lets
joinlets.de
تطبيق Lets يسهل إدارة مبادرات التطوع والتواصل بين الشركات والعالم غير الربحي، مع قياس الأثر الاجتماعي والبيئي، وتعزيز ثقافة العمل المسؤولة.
Selflessly
selflessly.io
تقدم تطبيق Selflessly برنامجًا موحدًا لمساعدة قادة الموارد البشرية في بناء ثقافات العمل التي تعزز العطاء والمسؤولية الاجتماعية للشركات.
Visit.org
visit.org
Visit.org هي شركة SaaS مؤسسية تقدم غرضًا لقوى عاملة أكثر تفاعلاً. من خلال محتواها الخاص في أكثر من 90 دولة، توفر Visit.org البنية التحتية والمحتوى لمشاركة الموظفين والعملاء الموجهة نحو الهدف. سواء كنت تعمل في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات، أو ESG، أو DEI، أو الموارد البشرية، فإننا نساعدك على ربط موظفيك بالقضايا التي تهمهم - مما يمنحهم سببًا قويًا لمواصلة الظهور.
Field Day
fieldday.com
Field Day عبارة عن منصة تساعد الشركات على بناء برامج تطوعية للموظفين وبرامج العطاء للشركات التي تعزز المجتمع وتعزز الثقافة في مكان العمل. من خلال تمكين الموظفين من التطوع مع المنظمات غير الربحية المحلية ومطابقتها للتبرعات، توفر الشركات تجارب مفيدة لبناء الفريق مع إشراك الموظفين في مبادرات التأثير الاجتماعي. باستخدام Field Day، يمكن لشركتك: - تزويد الموظفين بمركز مركزي للأنشطة التطوعية - اكتشاف الأحداث التطوعية الجماعية والتخطيط لها مع المنظمات غير الربحية المحلية - إنشاء برامج العطاء الخاصة بالشركة وتتبعها - تبسيط تنسيق الأحداث باستخدام العمليات الآلية - جمع نتائج الاستطلاع والصور والبيانات بيانات التأثير من كل حدث - اجمع وقت التطوع المستقل الذي أبلغ عنه الموظفون - تتبع إجمالي التأثير الاجتماعي من لوحة المعلومات الخاصة بك تعرف على المزيد على fieldday.com/companies. - بالنسبة للمنظمات غير الربحية، تعد Field Day أداة مجانية وسهلة الاستخدام لإدارة الأحداث التطوعية تتيح لك إدارة الأحداث التطوعية لمجموعتك وتخطيطها وتتبعها. أنشئ صفحات أحداث بمهام تنسيق تلقائية، وخطط للأحداث مع الشركات المحلية، وتتبع كل شيء من لوحة تحكم التقارير الخاصة بك. تعرف على المزيد على fieldday.com/nonprofits.
Bright Funds
hello.brightfunds.org
يعد Bright Funds، الذي أصبح الآن جزءًا من WizeHive، برنامجًا شاملاً للمسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR) للعطاء والمطابقة في مكان العمل، وتطوع الموظفين، وإدارة المنح. تدعم Bright Funds أصحاب العمل من جميع الأحجام، وتساعدهم على تحقيق مشاركة موظفيهم، ومبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات، ومهمة العمل الخيري. ✓ منصة شاملة لتبرعات الموظفين والعمل التطوعي ✓ المطابقة التلقائية وصرف التبرعات ✓ تحديد وإطلاق برنامجك مع خبرائنا ✓ البدء والتشغيل في أيام (وليس أسابيع أو أشهر) ✓ تبرع لأكثر من 7.5 مليون شخص تم فحصهم بالكامل على مستوى العالم المنظمات غير الربحية ✓ التبرع من خلال بطاقة الائتمان أو كشوف المرتبات أو PayPal ✓ أسعار معقولة وشفافة ✓ تقديم التقارير في الوقت الفعلي
Groundswell
groundswell.io
Groundswell عبارة عن منصة للتأثير الاجتماعي للشركات تدير بسهولة برامج مطابقة التبرعات والإهداء والبرامج التطوعية التي تمكن الموظفين من إحداث تأثير في القضايا الأكثر أهمية بالنسبة لهم. توفر منصتنا للموظفين حسابات تبرع شخصية ذات امتيازات ضريبية. يمكن لمسؤولي الشركات إنشاء برامج إهداء ومطابقة مخصصة لتوجيه الدولارات الخيرية إلى هذه الحسابات ليتمكن الموظفون من التبرع بها. يمكن للشركات أيضًا إشراك الموظفين في فرص التطوع التي يتم إنشاؤها وإدارتها داخليًا أو الاختيار من بين عشرات الآلاف من الأنشطة المتوفرة من خلال قاعدة بيانات الأنشطة التطوعية الخاصة بنا. يمكن الوصول إلى Groundswell على سطح المكتب أو عبر تطبيق الهاتف المحمول ذو التصنيف الخمس نجوم، مما يزيد من إمكانية الوصول إلى البرنامج للموظفين الذين لا يعملون على جهاز كمبيوتر، مما يحسن من تكافؤ البرنامج. الميزات الرئيسية: حسابات العطاء الشخصية ذات المزايا الضريبية: توفير حسابات العطاء المدعومة من الصناديق المقدمة من الجهات المانحة لموظفيك. فكر في الأمر على أنه توفير 401 (ك) أو HSA للعطاء الخيري. تقديم كشوف المرتبات: يمكن للموظفين الوصول إلى رقم توجيه وحساب فريد لحساب العطاء الخاص بهم وإنشاء إيداع مباشر مباشرة مع مزود كشوف المرتبات الخاص بهم - دون الحاجة إلى التكامل أو التسوية الشهرية. المطابقات الآلية: قم بمطابقة الأموال بشكل تلقائي وفوري في حساب العطاء الشخصي الخاص بموظفك. سيكون لديك القدرة على تخصيص البرامج مع أهلية الموظف الفردية، ويكون لديك حدود مطابقة قابلة للتعديل لكل موظف/البرنامج، وتعيين جداول زمنية محددة. دولارات للفاعلين: تحفيز العمل التطوعي من خلال تقديم مباراة خيرية للساعات التطوعية المقدمة والمعتمدة. الهدايا: أرسل رواتب خيرية إلى حسابات العطاء الشخصية الخاصة بموظفك خلال اللحظات المهمة، مثل الذكرى السنوية للعمل أو الترقية. الأحداث التطوعية: تخطيط الأحداث التطوعية وإدارتها والإبلاغ عنها. منح الشركات: يمكن إرسال منح الشركات إلى أكثر من 1.7 مليون منظمة غير ربحية مؤهلة بدون أي رسوم إضافية. إعداد التقارير: قم بتقييم أداء برنامج التأثير الاجتماعي الخاص بك على الفور باستخدام بيانات Groundswell في الوقت الفعلي ولوحة المعلومات التفاعلية. التوزيع في اليوم التالي: على عكس منصات المسؤولية الاجتماعية للشركات الأخرى التي تستغرق من 60 إلى 90 يومًا لإرسال الأموال إلى المؤسسات الخيرية، يتم توزيع 90% من التبرعات على Groundswell خلال 24 ساعة عبر تحويل الأموال الإلكتروني.
Kambeo
kambeo.io
يربط Kambeo بين أولئك الذين يحتاجون إلى المساعدة وأولئك الذين يتطلعون إلى المساعدة كما لم تفعل أي منصة من قبل. السبب: تقديم مجموعة أدوات كاملة لمساعدة المنظمات غير الربحية على جمع المزيد من الأموال، والوصول إلى المزيد من الأشخاص، وتحقيق مهمتهم. المجتمع: تمكين صانعي التغيير من إيجاد الهدف، واستخدام مهاراتهم من أجل الخير، ودعم القضايا، وجمع التبرعات، وتنمية ملفهم الاجتماعي الخيري. التجارة: مساعدة الشركات على بناء ثقافة تركز على التأثير الاجتماعي وإضفاء الحيوية على مبادراتها البيئية والاجتماعية والحوكمة وبرامج المسؤولية الاجتماعية للشركات.
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