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منصات العمل التطوعي للشركات - التطبيقات الأكثر شعبية - صربيا
توفر منصات العمل التطوعي للشركات للمؤسسات الأدوات التي تحتاجها لتنظيم المبادرات التطوعية وإدارتها والإشراف عليها. تعمل هذه الحلول على تعزيز مشاركة الموظفين في المؤسسات الخيرية والبرامج والفعاليات التي تركز على المهام. أنها تمكن الشركات وإدارات الموارد البشرية من زيادة مشاركة الموظفين ومشاركتهم. تشتمل ميزات حلول العمل التطوعي للشركات على لوحات معلومات داخلية لتتبع التقدم، ولوحات معلومات عامة لعرض تأثير الشركة، وأدوات لإدارة مشاركة الموظفين ومكافآتهم، من بين أشياء أخرى.
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Submittable
submittable.com
يزودك برنامج Submitable بالأدوات اللازمة لإطلاق برامج التأثير الاجتماعي وإدارتها وقياسها وتنميتها، محليًا وعالميًا. بدءًا من المنح والمسؤولية الاجتماعية للشركات وحتى الجوائز وبرامج المنح الدراسية، نحن نتشارك معك حتى تتمكن من البدء في إحداث التغيير بسرعة. تعمل منصة البداية إلى النهاية على جعل سير عملك أكثر ذكاءً وكفاءة، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات أفضل وتأثير أكبر. قم بالإبلاغ بسهولة عن النجاح، وقم بتوزيع الأموال، ومنع الاحتيال، والتعلم للمستقبل - يتميز برنامج Submittable بالمرونة والقوة الكافية للنمو جنبًا إلى جنب مع برامجك. يتم استخدام برنامج Submittable من قبل أكثر من 11 ألف منظمة، بدءًا من المؤسسات والشركات الكبرى وحتى الحكومات ومؤسسات التعليم العالي وغيرها، وقد قبل أكثر من 25 مليون طلب حتى الآن.
Kambeo
kambeo.io
يربط Kambeo بين أولئك الذين يحتاجون إلى المساعدة وأولئك الذين يتطلعون إلى المساعدة كما لم تفعل أي منصة من قبل. السبب: تقديم مجموعة أدوات كاملة لمساعدة المنظمات غير الربحية على جمع المزيد من الأموال، والوصول إلى المزيد من الأشخاص، وتحقيق مهمتهم. المجتمع: تمكين صانعي التغيير من إيجاد الهدف، واستخدام مهاراتهم من أجل الخير، ودعم القضايا، وجمع التبرعات، وتنمية ملفهم الاجتماعي الخيري. التجارة: مساعدة الشركات على بناء ثقافة تركز على التأثير الاجتماعي وإضفاء الحيوية على مبادراتها البيئية والاجتماعية والحوكمة وبرامج المسؤولية الاجتماعية للشركات.
Groundswell
groundswell.io
Groundswell عبارة عن منصة للتأثير الاجتماعي للشركات تدير بسهولة برامج مطابقة التبرعات والإهداء والبرامج التطوعية التي تمكن الموظفين من إحداث تأثير في القضايا الأكثر أهمية بالنسبة لهم. توفر منصتنا للموظفين حسابات تبرع شخصية ذات امتيازات ضريبية. يمكن لمسؤولي الشركات إنشاء برامج إهداء ومطابقة مخصصة لتوجيه الدولارات الخيرية إلى هذه الحسابات ليتمكن الموظفون من التبرع بها. يمكن للشركات أيضًا إشراك الموظفين في فرص التطوع التي يتم إنشاؤها وإدارتها داخليًا أو الاختيار من بين عشرات الآلاف من الأنشطة المتوفرة من خلال قاعدة بيانات الأنشطة التطوعية الخاصة بنا. يمكن الوصول إلى Groundswell على سطح المكتب أو عبر تطبيق الهاتف المحمول ذو التصنيف الخمس نجوم، مما يزيد من إمكانية الوصول إلى البرنامج للموظفين الذين لا يعملون على جهاز كمبيوتر، مما يحسن من تكافؤ البرنامج. الميزات الرئيسية: حسابات العطاء الشخصية ذات المزايا الضريبية: توفير حسابات العطاء المدعومة من الصناديق المقدمة من الجهات المانحة لموظفيك. فكر في الأمر على أنه توفير 401 (ك) أو HSA للعطاء الخيري. تقديم كشوف المرتبات: يمكن للموظفين الوصول إلى رقم توجيه وحساب فريد لحساب العطاء الخاص بهم وإنشاء إيداع مباشر مباشرة مع مزود كشوف المرتبات الخاص بهم - دون الحاجة إلى التكامل أو التسوية الشهرية. المطابقات الآلية: قم بمطابقة الأموال بشكل تلقائي وفوري في حساب العطاء الشخصي الخاص بموظفك. سيكون لديك القدرة على تخصيص البرامج مع أهلية الموظف الفردية، ويكون لديك حدود مطابقة قابلة للتعديل لكل موظف/البرنامج، وتعيين جداول زمنية محددة. دولارات للفاعلين: تحفيز العمل التطوعي من خلال تقديم مباراة خيرية للساعات التطوعية المقدمة والمعتمدة. الهدايا: أرسل رواتب خيرية إلى حسابات العطاء الشخصية الخاصة بموظفك خلال اللحظات المهمة، مثل الذكرى السنوية للعمل أو الترقية. الأحداث التطوعية: تخطيط الأحداث التطوعية وإدارتها والإبلاغ عنها. منح الشركات: يمكن إرسال منح الشركات إلى أكثر من 1.7 مليون منظمة غير ربحية مؤهلة بدون أي رسوم إضافية. إعداد التقارير: قم بتقييم أداء برنامج التأثير الاجتماعي الخاص بك على الفور باستخدام بيانات Groundswell في الوقت الفعلي ولوحة المعلومات التفاعلية. التوزيع في اليوم التالي: على عكس منصات المسؤولية الاجتماعية للشركات الأخرى التي تستغرق من 60 إلى 90 يومًا لإرسال الأموال إلى المؤسسات الخيرية، يتم توزيع 90% من التبرعات على Groundswell خلال 24 ساعة عبر تحويل الأموال الإلكتروني.
Bright Funds
hello.brightfunds.org
يعد Bright Funds، الذي أصبح الآن جزءًا من WizeHive، برنامجًا شاملاً للمسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR) للعطاء والمطابقة في مكان العمل، وتطوع الموظفين، وإدارة المنح. تدعم Bright Funds أصحاب العمل من جميع الأحجام، وتساعدهم على تحقيق مشاركة موظفيهم، ومبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات، ومهمة العمل الخيري. ✓ منصة شاملة لتبرعات الموظفين والعمل التطوعي ✓ المطابقة التلقائية وصرف التبرعات ✓ تحديد وإطلاق برنامجك مع خبرائنا ✓ البدء والتشغيل في أيام (وليس أسابيع أو أشهر) ✓ تبرع لأكثر من 7.5 مليون شخص تم فحصهم بالكامل على مستوى العالم المنظمات غير الربحية ✓ التبرع من خلال بطاقة الائتمان أو كشوف المرتبات أو PayPal ✓ أسعار معقولة وشفافة ✓ تقديم التقارير في الوقت الفعلي
Selflessly
selflessly.io
يوفر برنامج Selfselfless برنامجًا شاملاً لمساعدة قادة الموارد البشرية والأفراد على إنشاء ثقافات تحويلية في مكان العمل تتمثل في العطاء والمسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR). قم بإنشاء وتوسيع نطاق الثقافة الموجهة نحو الهدف في مؤسستك. يمكن لفريقك التبرع والتطوع ورد الجميل وإحداث تأثير مجتمعي - معًا. تزداد مشاركة الموظفين والاحتفاظ بهم من خلال تشجيع العمل الخيري وتنسيقه والاحتفال به! إن Selfselfless هي أول شركة معتمدة من الدرجة B وشركة المنافع المحلية في ولاية إنديانا. بدءًا من العطاء المؤسسي والتطوع المؤسسي والتبرع المؤسسي وحتى التبرعات المطابقة للشركة، وفعاليات التطوع الجماعي، وإدارة المنح المؤسسية، فإننا نساعد في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات والعمل الخيري من خلال برنامج سهل الاستخدام. تحقق من مقطع الفيديو الخاص بنا على YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=uXZZGfGfwcw
GivePulse
learn.givepulse.com
يمكّن GivePulse الجميع من المشاركة والتنظيم وفهم تأثير التغيير الاجتماعي الإيجابي. تتمثل مهمة GivePulse في تنشيط جميع الأفراد ومجموعات موارد التقارب/الموظفين لرفع مجتمعهم إلى آفاق جديدة. يفعلون ذلك من خلال توفير منصة لسرد والعثور على وتنظيم وقياس ورواية القصص عن تأثيرات عطاء الموظفين، والمشاركة المجتمعية، والعمل الخيري، وتعلم الخدمة، والعمل التطوعي. منذ اليوم الأول، كان هدفهم هو حل المشاكل الاجتماعية الصعبة والتحديات الكبرى من خلال استخدام التكنولوجيا. اليوم، مع الحفاظ على هذه المهمة الأصلية، تدعم منصة المشاركة المدنية الخاصة بهم عمل الآلاف من المنظمات غير الربحية والجمعيات والمؤسسات والشركات والمنظمات. لدعم العمل التطوعي الحديث، قدمت GivePulse ميزات فريدة لاستيعاب الموظفين المتنقلين، مثل تطبيقات iOS وAndroid الأصلية وتسجيل الوصول عبر الهاتف المحمول QR. نظرًا لشبكتها الكبيرة من الجامعات والكليات (مع مؤسسات Ivy والمؤسسات البحثية الخاصة والعامة ومؤسسات كليات المجتمع)، تتيح GivePulse للشركات فرصًا فريدة وتعاونية للمشاركة في البحث والالتقاء بالمرشحين المستقبليين المشاركين في الحياة المدنية. بالإضافة إلى ذلك، يتم تحسين وظيفة لوحة المتصدرين الخاصة بهم وربطها بأنشطة العطاء والتطوع التي يقوم بها الموظف. تحصل المنظمات غير الربحية وشركاء المجتمع على وصول مجاني إلى المنصة، بما في ذلك صفحة العطاء المخصصة عبر الإنترنت وإمكانيات قوية لإدارة الأحداث.
Millie
milliegiving.com
تم تصميم منصة العطاء في مكان العمل الخاصة بـ Millie لجعل العطاء الخيري والتطوع أمرًا ممتعًا وسهل المنال ومؤثرًا. نظرًا لكونها مؤمنة بشدة بأن التغيير يأتي من الجميع، فإن ميلي في مهمة لتمكين الشركات من جميع الأحجام لبدء برامج التأثير الاجتماعي وتنميتها. تقدم المنصة تجربة شخصية تساعد الشركات على بناء ثقافة العطاء، وتضخيم تأثير موظفيها وعملائها والنتيجة النهائية.
Lets
joinlets.de
تقدم Lets GmbH حلولاً في مجال العمل التطوعي والعطاء للشركات لمساعدة الشركات على الوصول إلى موظفيها والاحتفاظ بهم وتحفيزهم بشكل مستدام. يتيح لنا إمكانية إدارة جميع المبادرات التطوعية والاتصالات والموظفين في مكان واحد لتوفير الوقت والموارد. إحدى الفوائد العظيمة للتعامل مع Lets هي أيضًا القدرة على قياس التأثير الاجتماعي والبيئي للشركة. باستخدام لوحة معلومات التأثير، يمكن للشركات تتبع نجاح مشاريعها في الوقت الفعلي وتحسين مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات الخاصة بها. دعونا أيضًا نعزز ثقافة مؤسسية هادفة من خلال تمكين الشركات من إظهار قيمها في العمل وجعل المشاركة الاجتماعية سهلة. وبالتالي، فلنعمل كواجهة بين الشركات والعالم غير الربحي للعثور على المشاريع التي تتوافق بدقة مع أهداف الشركة. وبهذه الطريقة، دعونا نجعل الاستدامة الاجتماعية جزءًا لا يتجزأ من ثقافة الشركة.
Field Day
fieldday.com
Field Day عبارة عن منصة تساعد الشركات على بناء برامج تطوعية للموظفين وبرامج العطاء للشركات التي تعزز المجتمع وتعزز الثقافة في مكان العمل. من خلال تمكين الموظفين من التطوع مع المنظمات غير الربحية المحلية ومطابقتها للتبرعات، توفر الشركات تجارب مفيدة لبناء الفريق مع إشراك الموظفين في مبادرات التأثير الاجتماعي. باستخدام Field Day، يمكن لشركتك: - تزويد الموظفين بمركز مركزي للأنشطة التطوعية - اكتشاف الأحداث التطوعية الجماعية والتخطيط لها مع المنظمات غير الربحية المحلية - إنشاء برامج العطاء الخاصة بالشركة وتتبعها - تبسيط تنسيق الأحداث باستخدام العمليات الآلية - جمع نتائج الاستطلاع والصور والبيانات بيانات التأثير من كل حدث - اجمع وقت التطوع المستقل الذي أبلغ عنه الموظفون - تتبع إجمالي التأثير الاجتماعي من لوحة المعلومات الخاصة بك تعرف على المزيد على fieldday.com/companies. - بالنسبة للمنظمات غير الربحية، تعد Field Day أداة مجانية وسهلة الاستخدام لإدارة الأحداث التطوعية تتيح لك إدارة الأحداث التطوعية لمجموعتك وتخطيطها وتتبعها. أنشئ صفحات أحداث بمهام تنسيق تلقائية، وخطط للأحداث مع الشركات المحلية، وتتبع كل شيء من لوحة تحكم التقارير الخاصة بك. تعرف على المزيد على fieldday.com/nonprofits.
Visit.org
visit.org
Visit.org هي شركة SaaS مؤسسية تقدم غرضًا لقوى عاملة أكثر تفاعلاً. من خلال محتواها الخاص في أكثر من 90 دولة، توفر Visit.org البنية التحتية والمحتوى لمشاركة الموظفين والعملاء الموجهة نحو الهدف. سواء كنت تعمل في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات، أو ESG، أو DEI، أو الموارد البشرية، فإننا نساعدك على ربط موظفيك بالقضايا التي تهمهم - مما يمنحهم سببًا قويًا لمواصلة الظهور.