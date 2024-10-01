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منصات العمل التطوعي للشركات - التطبيقات الأكثر شعبية - ملاوي
توفر منصات العمل التطوعي للشركات للمؤسسات الأدوات التي تحتاجها لتنظيم المبادرات التطوعية وإدارتها والإشراف عليها. تعمل هذه الحلول على تعزيز مشاركة الموظفين في المؤسسات الخيرية والبرامج والفعاليات التي تركز على المهام. أنها تمكن الشركات وإدارات الموارد البشرية من زيادة مشاركة الموظفين ومشاركتهم. تشتمل ميزات حلول العمل التطوعي للشركات على لوحات معلومات داخلية لتتبع التقدم، ولوحات معلومات عامة لعرض تأثير الشركة، وأدوات لإدارة مشاركة الموظفين ومكافآتهم، من بين أشياء أخرى.
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Submittable
submittable.com
يزودك برنامج Submitable بالأدوات اللازمة لإطلاق برامج التأثير الاجتماعي وإدارتها وقياسها وتنميتها، محليًا وعالميًا. بدءًا من المنح والمسؤولية الاجتماعية للشركات وحتى الجوائز وبرامج المنح الدراسية، نحن نتشارك معك حتى تتمكن من البدء في إحداث التغيير بسرعة. تعمل منصة البداية إلى النهاية على جعل سير عمل...
GivePulse
learn.givepulse.com
يمكّن GivePulse الجميع من المشاركة والتنظيم وفهم تأثير التغيير الاجتماعي الإيجابي. تتمثل مهمة GivePulse في تنشيط جميع الأفراد ومجموعات موارد التقارب/الموظفين لرفع مجتمعهم إلى آفاق جديدة. يفعلون ذلك من خلال توفير منصة لسرد والعثور على وتنظيم وقياس ورواية القصص عن تأثيرات عطاء الموظفين، والمشاركة المج...
Selflessly
selflessly.io
يوفر برنامج Selfselfless برنامجًا شاملاً لمساعدة قادة الموارد البشرية والأفراد على إنشاء ثقافات تحويلية في مكان العمل تتمثل في العطاء والمسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR). قم بإنشاء وتوسيع نطاق الثقافة الموجهة نحو الهدف في مؤسستك. يمكن لفريقك التبرع والتطوع ورد الجميل وإحداث تأثير مجتمعي - معًا. تزدا...
Visit.org
visit.org
Visit.org هي شركة SaaS مؤسسية تقدم غرضًا لقوى عاملة أكثر تفاعلاً. من خلال محتواها الخاص في أكثر من 90 دولة، توفر Visit.org البنية التحتية والمحتوى لمشاركة الموظفين والعملاء الموجهة نحو الهدف. سواء كنت تعمل في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات، أو ESG، أو DEI، أو الموارد البشرية، فإننا نساعدك على ربط...
Field Day
fieldday.com
Field Day عبارة عن منصة تساعد الشركات على بناء برامج تطوعية للموظفين وبرامج العطاء للشركات التي تعزز المجتمع وتعزز الثقافة في مكان العمل. من خلال تمكين الموظفين من التطوع مع المنظمات غير الربحية المحلية ومطابقتها للتبرعات، توفر الشركات تجارب مفيدة لبناء الفريق مع إشراك الموظفين في مبادرات التأثير ال...
Lets
joinlets.de
تقدم Lets GmbH حلولاً في مجال العمل التطوعي والعطاء للشركات لمساعدة الشركات على الوصول إلى موظفيها والاحتفاظ بهم وتحفيزهم بشكل مستدام. يتيح لنا إمكانية إدارة جميع المبادرات التطوعية والاتصالات والموظفين في مكان واحد لتوفير الوقت والموارد. إحدى الفوائد العظيمة للتعامل مع Lets هي أيضًا القدرة على قياس...
Millie
milliegiving.com
تم تصميم منصة العطاء في مكان العمل الخاصة بـ Millie لجعل العطاء الخيري والتطوع أمرًا ممتعًا وسهل المنال ومؤثرًا. نظرًا لكونها مؤمنة بشدة بأن التغيير يأتي من الجميع، فإن ميلي في مهمة لتمكين الشركات من جميع الأحجام لبدء برامج التأثير الاجتماعي وتنميتها. تقدم المنصة تجربة شخصية تساعد الشركات على بناء ث...
Bright Funds
hello.brightfunds.org
يعد Bright Funds، الذي أصبح الآن جزءًا من WizeHive، برنامجًا شاملاً للمسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR) للعطاء والمطابقة في مكان العمل، وتطوع الموظفين، وإدارة المنح. تدعم Bright Funds أصحاب العمل من جميع الأحجام، وتساعدهم على تحقيق مشاركة موظفيهم، ومبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات، ومهمة العمل ال...
Groundswell
groundswell.io
Groundswell عبارة عن منصة للتأثير الاجتماعي للشركات تدير بسهولة برامج مطابقة التبرعات والإهداء والبرامج التطوعية التي تمكن الموظفين من إحداث تأثير في القضايا الأكثر أهمية بالنسبة لهم. توفر منصتنا للموظفين حسابات تبرع شخصية ذات امتيازات ضريبية. يمكن لمسؤولي الشركات إنشاء برامج إهداء ومطابقة مخصصة لتو...
Kambeo
kambeo.io
يربط Kambeo بين أولئك الذين يحتاجون إلى المساعدة وأولئك الذين يتطلعون إلى المساعدة كما لم تفعل أي منصة من قبل. السبب: تقديم مجموعة أدوات كاملة لمساعدة المنظمات غير الربحية على جمع المزيد من الأموال، والوصول إلى المزيد من الأشخاص، وتحقيق مهمتهم. المجتمع: تمكين صانعي التغيير من إيجاد الهدف، واستخدام م...