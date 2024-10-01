منصات العمل التطوعي للشركات - التطبيقات الأكثر شعبية - إستونيا

Kambeo

kambeo.io

يربط Kambeo بين أولئك الذين يحتاجون إلى المساعدة وأولئك الذين يتطلعون إلى المساعدة كما لم تفعل أي منصة من قبل. السبب: تقديم مجموعة أدوات كاملة لمساعدة المنظمات غير الربحية على جمع المزيد من الأموال، والوصول إلى المزيد من الأشخاص، وتحقيق مهمتهم. المجتمع: تمكين صانعي التغيير من إيجاد الهدف، واستخدام م...