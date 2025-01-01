برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR). - التطبيقات الأكثر شعبية

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تشتمل برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR) على أدوات مصممة لرصد وتقييم تأثير مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات. تستخدم المؤسسات هذا البرنامج لقياس مدى نجاح جهود المسؤولية الاجتماعية للشركات بشكل فعال. فهو يسهل إدارة وإدارة وتتبع برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات المختلفة، بما في ذلك العمليات المستدامة بيئيًا، والمنح والرعاية، وإدارة الاستدامة، ومساهمات المجتمع، والأنشطة التطوعية للشركات. تمكن هذه الحلول الشركات من توصيل إنجازاتها في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات إلى العملاء والموظفين والمستثمرين. علاوة على ذلك، تساعد برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات الشركات على التحسين المستمر لسياساتها وممارساتها لتتماشى مع أهداف المسؤولية الاجتماعية للشركات.
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Clarity AI
clarity.ai
تطبيق Clarity AI هو منصة للتكنولوجيا المستدامة تستخدم الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الكبيرة لتقديم رؤى بيئية واجتماعية للمستثمرين والمؤسسات.
Submittable
submittable.com
Submittable هو تطبيق يدعم إدارة البرامج الاجتماعية من منح وتطوع، ويساعد المؤسسات على تبسيط وتدقيق عمليات التقديم والتعاون.
GivePulse
learn.givepulse.com
تطبيق GivePulse يساعد الأفراد والمؤسسات على تنظيم فعاليات التطوع، تتبع الأثر الاجتماعي، وتعزيز المشاركة المجتمعية.
Handprint
handprint.tech
تساعد تطبيق Handprint الشركات على استعادة النظم البيئية من خلال تمويل مشاريع موثوقة وفعالة، مما يعزز جهود الاستدامة عبر منصات رقمية مختلفة.
Goodworld
goodworldnow.com
Goodworld هو منصة تفاعلية تدعم المؤسسات والأفراد في المشاركة بأسباب اجتماعية وبيئية من خلال التبرعات، التطوع، ومكافآت الأثر.
Selflessly
selflessly.io
تقدم تطبيق Selflessly برنامجًا موحدًا لمساعدة قادة الموارد البشرية في بناء ثقافات العمل التي تعزز العطاء والمسؤولية الاجتماعية للشركات.
Socialsuite
socialsuitehq.com
تساعد تطبيق Socialsuite المؤسسات على قياس ومراقبة وتقارير الأداء في تقرير البيئة والمجتمع والحكومة بكفاءة وسهولة.
Move the Chain
movethechain.com
تطبيق Move the Chain يتيح للموظفين متابعة المبادرات الخيرية لشركتهم، والمشاركة في الأحداث التطوعية والمجموعات، عبر Slack وMicrosoft Teams.
allcolibri
get.allcolibri.com
تطبيق allcolibri هو حل عبر الإنترنت يساعد العلامات التجارية على تمكين عملائها لتحقيق تأثير اجتماعي وبيئي حقيقي.
Bright Funds
hello.brightfunds.org
Bright Funds هو تطبيق لإدارة المسؤولية الاجتماعية للشركات، يساعد الشركات في تنظيم العطاء والتطوع وإدارة المنح. يتيح التبرع لمؤسسات غير ربحية عديدة.
Ecovadis
ecovadis.com
تطبيق Ecovadis يساعد الشركات في تقييم وتحسين أداء الاستدامة عبر بطاقات أداء ومؤشرات موثوقة في مجالات البيئة والاجتماع والحكم.
Groundswell
groundswell.io
Groundswell هو منصة لإدارة برامج التبرع والتطوع في الشركات، مما يمكّن الموظفين من المساهمة في القضايا التي تهمهم بسهولة.
Kambeo
kambeo.io
تطبيق Kambeo يربط بين المحتاجين للمساعدة والمساعدين، ويعزز جمع التبرعات ويتيح للمنظمات غير الربحية ويفعل المبادرات الاجتماعية للشركات.
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