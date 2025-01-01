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الأكثر شعبية المضافة حديثًا برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR). - التطبيقات الأكثر شعبية

تشتمل برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR) على أدوات مصممة لرصد وتقييم تأثير مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات. تستخدم المؤسسات هذا البرنامج لقياس مدى نجاح جهود المسؤولية الاجتماعية للشركات بشكل فعال. فهو يسهل إدارة وإدارة وتتبع برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات المختلفة، بما في ذلك العمليات المستدامة بيئيًا، والمنح والرعاية، وإدارة الاستدامة، ومساهمات المجتمع، والأنشطة التطوعية للشركات. تمكن هذه الحلول الشركات من توصيل إنجازاتها في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات إلى العملاء والموظفين والمستثمرين. علاوة على ذلك، تساعد برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات الشركات على التحسين المستمر لسياساتها وممارساتها لتتماشى مع أهداف المسؤولية الاجتماعية للشركات.