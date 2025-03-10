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تشتمل برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR) على أدوات مصممة لرصد وتقييم تأثير مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات. تستخدم المؤسسات هذا البرنامج لقياس مدى نجاح جهود المسؤولية الاجتماعية للشركات بشكل فعال. فهو يسهل إدارة وإدارة وتتبع برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات المختلفة، بما في ذلك العمليات المستدامة بيئيًا، والمنح والرعاية، وإدارة الاستدامة، ومساهمات المجتمع، والأنشطة التطوعية للشركات. تمكن هذه الحلول الشركات من توصيل إنجازاتها في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات إلى العملاء والموظفين والمستثمرين. علاوة على ذلك، تساعد برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات الشركات على التحسين المستمر لسياساتها وممارساتها لتتماشى مع أهداف المسؤولية الاجتماعية للشركات.
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Clarity AI
clarity.ai
تطبيق Clarity AI هو منصة للتكنولوجيا المستدامة تستخدم الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الكبيرة لتقديم رؤى بيئية واجتماعية للمستثمرين والمؤسسات.
Submittable
submittable.com
Submittable هو تطبيق يدعم إدارة البرامج الاجتماعية من منح وتطوع، ويساعد المؤسسات على تبسيط وتدقيق عمليات التقديم والتعاون.
GivePulse
learn.givepulse.com
تطبيق GivePulse يساعد الأفراد والمؤسسات على تنظيم فعاليات التطوع، تتبع الأثر الاجتماعي، وتعزيز المشاركة المجتمعية.
Handprint
handprint.tech
تساعد تطبيق Handprint الشركات على استعادة النظم البيئية من خلال تمويل مشاريع موثوقة وفعالة، مما يعزز جهود الاستدامة عبر منصات رقمية مختلفة.
Goodworld
goodworldnow.com
Goodworld هو منصة تفاعلية تدعم المؤسسات والأفراد في المشاركة بأسباب اجتماعية وبيئية من خلال التبرعات، التطوع، ومكافآت الأثر.
Selflessly
selflessly.io
تقدم تطبيق Selflessly برنامجًا موحدًا لمساعدة قادة الموارد البشرية في بناء ثقافات العمل التي تعزز العطاء والمسؤولية الاجتماعية للشركات.
Socialsuite
socialsuitehq.com
تزيل Socialsuite التعقيد الذي تتسم به التقارير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG). تساعد Socialsuite المؤسسات على قياس التقدم الذي تحرزه ومراقبته والإبلاغ عنه لإنشاء قيمة من خلال ESG من أجل زيادة رأس المال وتحسين العلامة التجارية والسمعة، فضلاً عن تخفيف المخاطر. يجعل برنامج Socialsuite إعداد التقارير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) سريعًا وبسيطًا وبأسعار معقولة. يمكن للشركات البدء في إنشاء تقرير أساسي في أقل من 60 دقيقة والبدء في إعداد التقارير علنًا في غضون 30 يومًا. ابدأ رحلتك في مجال ESG - اليوم.
Move the Chain
movethechain.com
Move the Chain هي منصة مشاركة الموظفين ومنصة المسؤولية الاجتماعية للشركات التي تساعدك على البقاء على اتصال مع مبادرات شركتك الخيرية ، وتتيح لك الانضمام إلى المجتمعات والمشاركة في ارتباطات مجموعة موارد الموظفين (ERGS) ، والانضمام إلى جمع التبرعات والمناسبات التطوعية ، والبقاء على ما يرام مع تقدم شركتك وتأثيره ، مباشرة على الفرق في Microsoft و Microsoft!
allcolibri
get.allcolibri.com
allcolibri هو حل بسيط عبر الإنترنت يمكّن العلامات التجارية من تمكين عملائها من إحداث تأثير اجتماعي وبيئي حقيقي.
Bright Funds
hello.brightfunds.org
يعد Bright Funds، الذي أصبح الآن جزءًا من WizeHive، برنامجًا شاملاً للمسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR) للعطاء والمطابقة في مكان العمل، وتطوع الموظفين، وإدارة المنح. تدعم Bright Funds أصحاب العمل من جميع الأحجام، وتساعدهم على تحقيق مشاركة موظفيهم، ومبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات، ومهمة العمل الخيري. ✓ منصة شاملة لتبرعات الموظفين والعمل التطوعي ✓ المطابقة التلقائية وصرف التبرعات ✓ تحديد وإطلاق برنامجك مع خبرائنا ✓ البدء والتشغيل في أيام (وليس أسابيع أو أشهر) ✓ تبرع لأكثر من 7.5 مليون شخص تم فحصهم بالكامل على مستوى العالم المنظمات غير الربحية ✓ التبرع من خلال بطاقة الائتمان أو كشوف المرتبات أو PayPal ✓ أسعار معقولة وشفافة ✓ تقديم التقارير في الوقت الفعلي
Ecovadis
ecovadis.com
EcoVadis هي شركة ذات هدف محدد وتتمثل مهمتها في تقديم تصنيفات استدامة الأعمال الأكثر ثقة في العالم. تعتمد الشركات من جميع الأحجام على معلومات خبراء EcoVadis والتقييمات القائمة على الأدلة لمراقبة وتحسين أداء الاستدامة لشركائهم التجاريين والتجاريين. تعمل بطاقات الأداء والمعايير المرجعية وأدوات العمل الخاصة بالكربون والرؤى القابلة للتنفيذ على توجيه رحلة تحسين الممارسات البيئية والاجتماعية والأخلاقية عبر 200 فئة صناعية و175 دولة. يعد قادة الصناعة مثل Johnson & Johnson، وL’Oréal، وUnilever، وLVMH، وBridgestone، وBASF، وJPMorgan من بين 100000 شركة تتعاون مع EcoVadis لتعزيز المرونة والنمو المستدام والأثر الإيجابي في جميع أنحاء العالم. تعرف على المزيد على موقع ecovadis.com
Groundswell
groundswell.io
Groundswell عبارة عن منصة للتأثير الاجتماعي للشركات تدير بسهولة برامج مطابقة التبرعات والإهداء والبرامج التطوعية التي تمكن الموظفين من إحداث تأثير في القضايا الأكثر أهمية بالنسبة لهم. توفر منصتنا للموظفين حسابات تبرع شخصية ذات امتيازات ضريبية. يمكن لمسؤولي الشركات إنشاء برامج إهداء ومطابقة مخصصة لتوجيه الدولارات الخيرية إلى هذه الحسابات ليتمكن الموظفون من التبرع بها. يمكن للشركات أيضًا إشراك الموظفين في فرص التطوع التي يتم إنشاؤها وإدارتها داخليًا أو الاختيار من بين عشرات الآلاف من الأنشطة المتوفرة من خلال قاعدة بيانات الأنشطة التطوعية الخاصة بنا. يمكن الوصول إلى Groundswell على سطح المكتب أو عبر تطبيق الهاتف المحمول ذو التصنيف الخمس نجوم، مما يزيد من إمكانية الوصول إلى البرنامج للموظفين الذين لا يعملون على جهاز كمبيوتر، مما يحسن من تكافؤ البرنامج. الميزات الرئيسية: حسابات العطاء الشخصية ذات المزايا الضريبية: توفير حسابات العطاء المدعومة من الصناديق المقدمة من الجهات المانحة لموظفيك. فكر في الأمر على أنه توفير 401 (ك) أو HSA للعطاء الخيري. تقديم كشوف المرتبات: يمكن للموظفين الوصول إلى رقم توجيه وحساب فريد لحساب العطاء الخاص بهم وإنشاء إيداع مباشر مباشرة مع مزود كشوف المرتبات الخاص بهم - دون الحاجة إلى التكامل أو التسوية الشهرية. المطابقات الآلية: قم بمطابقة الأموال بشكل تلقائي وفوري في حساب العطاء الشخصي الخاص بموظفك. سيكون لديك القدرة على تخصيص البرامج مع أهلية الموظف الفردية، ويكون لديك حدود مطابقة قابلة للتعديل لكل موظف/البرنامج، وتعيين جداول زمنية محددة. دولارات للفاعلين: تحفيز العمل التطوعي من خلال تقديم مباراة خيرية للساعات التطوعية المقدمة والمعتمدة. الهدايا: أرسل رواتب خيرية إلى حسابات العطاء الشخصية الخاصة بموظفك خلال اللحظات المهمة، مثل الذكرى السنوية للعمل أو الترقية. الأحداث التطوعية: تخطيط الأحداث التطوعية وإدارتها والإبلاغ عنها. منح الشركات: يمكن إرسال منح الشركات إلى أكثر من 1.7 مليون منظمة غير ربحية مؤهلة بدون أي رسوم إضافية. إعداد التقارير: قم بتقييم أداء برنامج التأثير الاجتماعي الخاص بك على الفور باستخدام بيانات Groundswell في الوقت الفعلي ولوحة المعلومات التفاعلية. التوزيع في اليوم التالي: على عكس منصات المسؤولية الاجتماعية للشركات الأخرى التي تستغرق من 60 إلى 90 يومًا لإرسال الأموال إلى المؤسسات الخيرية، يتم توزيع 90% من التبرعات على Groundswell خلال 24 ساعة عبر تحويل الأموال الإلكتروني.
Kambeo
kambeo.io
يربط Kambeo بين أولئك الذين يحتاجون إلى المساعدة وأولئك الذين يتطلعون إلى المساعدة كما لم تفعل أي منصة من قبل. السبب: تقديم مجموعة أدوات كاملة لمساعدة المنظمات غير الربحية على جمع المزيد من الأموال، والوصول إلى المزيد من الأشخاص، وتحقيق مهمتهم. المجتمع: تمكين صانعي التغيير من إيجاد الهدف، واستخدام مهاراتهم من أجل الخير، ودعم القضايا، وجمع التبرعات، وتنمية ملفهم الاجتماعي الخيري. التجارة: مساعدة الشركات على بناء ثقافة تركز على التأثير الاجتماعي وإضفاء الحيوية على مبادراتها البيئية والاجتماعية والحوكمة وبرامج المسؤولية الاجتماعية للشركات.
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