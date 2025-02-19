برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR). - التطبيقات الأكثر شعبية - تشاد

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تشتمل برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR) على أدوات مصممة لرصد وتقييم تأثير مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات. تستخدم المؤسسات هذا البرنامج لقياس مدى نجاح جهود المسؤولية الاجتماعية للشركات بشكل فعال. فهو يسهل إدارة وإدارة وتتبع برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات المختلفة، بما في ذلك العمليات المستدامة بيئيًا، والمنح والرعاية، وإدارة الاستدامة، ومساهمات المجتمع، والأنشطة التطوعية للشركات. تمكن هذه الحلول الشركات من توصيل إنجازاتها في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات إلى العملاء والموظفين والمستثمرين. علاوة على ذلك، تساعد برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات الشركات على التحسين المستمر لسياساتها وممارساتها لتتماشى مع أهداف المسؤولية الاجتماعية للشركات.
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Submittable
submittable.com
يزودك برنامج Submitable بالأدوات اللازمة لإطلاق برامج التأثير الاجتماعي وإدارتها وقياسها وتنميتها، محليًا وعالميًا. بدءًا من المنح والمسؤولية الاجتماعية للشركات وحتى الجوائز وبرامج المنح الدراسية، نحن نتشارك معك حتى تتمكن من البدء في إحداث التغيير بسرعة. تعمل منصة البداية إلى النهاية على جعل سير عملك أكثر ذكاءً وكفاءة، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات أفضل وتأثير أكبر. قم بالإبلاغ بسهولة عن النجاح، وقم بتوزيع الأموال، ومنع الاحتيال، والتعلم للمستقبل - يتميز برنامج Submittable بالمرونة والقوة الكافية للنمو جنبًا إلى جنب مع برامجك. يتم استخدام Submittable من قبل أكثر من 11 ألف منظمة، بدءًا من المؤسسات والشركات الكبرى وحتى الحكومات ومؤسسات التعليم العالي وغيرها، وقد قبلت أكثر من 25 مليون طلب حتى الآن.
Kambeo
kambeo.io
يربط Kambeo بين أولئك الذين يحتاجون إلى المساعدة وأولئك الذين يتطلعون إلى المساعدة كما لم تفعل أي منصة من قبل. السبب: تقديم مجموعة أدوات كاملة لمساعدة المنظمات غير الربحية على جمع المزيد من الأموال، والوصول إلى المزيد من الأشخاص، وتحقيق مهمتهم. المجتمع: تمكين صانعي التغيير من إيجاد الهدف، واستخدام مهاراتهم من أجل الخير، ودعم القضايا، وجمع التبرعات، وتنمية ملفهم الاجتماعي الخيري. التجارة: مساعدة الشركات على بناء ثقافة تركز على التأثير الاجتماعي وإضفاء الحيوية على مبادراتها البيئية والاجتماعية والحوكمة وبرامج المسؤولية الاجتماعية للشركات.
Groundswell
groundswell.io
Groundswell عبارة عن منصة للتأثير الاجتماعي للشركات تدير بسهولة برامج مطابقة التبرعات والإهداء والبرامج التطوعية التي تمكن الموظفين من إحداث تأثير في القضايا الأكثر أهمية بالنسبة لهم. توفر منصتنا للموظفين حسابات تبرع شخصية ذات امتيازات ضريبية. يمكن لمسؤولي الشركات إنشاء برامج إهداء ومطابقة مخصصة لتوجيه الدولارات الخيرية إلى هذه الحسابات ليتمكن الموظفون من التبرع بها. يمكن للشركات أيضًا إشراك الموظفين في فرص التطوع التي يتم إنشاؤها وإدارتها داخليًا أو الاختيار من بين عشرات الآلاف من الأنشطة المتوفرة من خلال قاعدة بيانات الأنشطة التطوعية الخاصة بنا. يمكن الوصول إلى Groundswell على سطح المكتب أو عبر تطبيق الهاتف المحمول ذو التصنيف الخمس نجوم، مما يزيد من إمكانية الوصول إلى البرنامج للموظفين الذين لا يعملون على جهاز كمبيوتر، مما يحسن من تكافؤ البرنامج. الميزات الرئيسية: حسابات العطاء الشخصية ذات المزايا الضريبية: توفير حسابات العطاء المدعومة من الصناديق المقدمة من الجهات المانحة لموظفيك. فكر في الأمر على أنه توفير 401 (ك) أو HSA للعطاء الخيري. تقديم كشوف المرتبات: يمكن للموظفين الوصول إلى رقم توجيه وحساب فريد لحساب العطاء الخاص بهم وإنشاء إيداع مباشر مباشرة مع مزود كشوف المرتبات الخاص بهم - دون الحاجة إلى التكامل أو التسوية الشهرية. المطابقات الآلية: قم بمطابقة الأموال بشكل تلقائي وفوري في حساب العطاء الشخصي الخاص بموظفك. سيكون لديك القدرة على تخصيص البرامج مع أهلية الموظف الفردية، ويكون لديك حدود مطابقة قابلة للتعديل لكل موظف/البرنامج، وتعيين جداول زمنية محددة. دولارات للفاعلين: تحفيز العمل التطوعي من خلال تقديم مباراة خيرية للساعات التطوعية المقدمة والمعتمدة. الهدايا: أرسل رواتب خيرية إلى حسابات العطاء الشخصية الخاصة بموظفك خلال اللحظات المهمة، مثل الذكرى السنوية للعمل أو الترقية. الأحداث التطوعية: تخطيط الأحداث التطوعية وإدارتها والإبلاغ عنها. منح الشركات: يمكن إرسال منح الشركات إلى أكثر من 1.7 مليون منظمة غير ربحية مؤهلة بدون أي رسوم إضافية. إعداد التقارير: قم بتقييم أداء برنامج التأثير الاجتماعي الخاص بك على الفور باستخدام بيانات Groundswell في الوقت الفعلي ولوحة المعلومات التفاعلية. التوزيع في اليوم التالي: على عكس منصات المسؤولية الاجتماعية للشركات الأخرى التي تستغرق من 60 إلى 90 يومًا لإرسال الأموال إلى المؤسسات الخيرية، يتم توزيع 90% من التبرعات على Groundswell خلال 24 ساعة عبر تحويل الأموال الإلكتروني.
Ecovadis
ecovadis.com
EcoVadis هي شركة ذات هدف محدد وتتمثل مهمتها في تقديم تصنيفات استدامة الأعمال الأكثر ثقة في العالم. تعتمد الشركات من جميع الأحجام على معلومات خبراء EcoVadis والتقييمات القائمة على الأدلة لمراقبة وتحسين أداء الاستدامة لشركائهم التجاريين والتجاريين. تعمل بطاقات الأداء والمعايير المرجعية وأدوات العمل الخاصة بالكربون والرؤى القابلة للتنفيذ على توجيه رحلة تحسين الممارسات البيئية والاجتماعية والأخلاقية عبر 200 فئة صناعية و175 دولة. يعد قادة الصناعة مثل Johnson & Johnson، وL’Oréal، وUnilever، وLVMH، وBridgestone، وBASF، وJPMorgan من بين 100000 شركة تتعاون مع EcoVadis لتعزيز المرونة والنمو المستدام والأثر الإيجابي في جميع أنحاء العالم. تعرف على المزيد على موقع ecovadis.com
Bright Funds
hello.brightfunds.org
يعد Bright Funds، الذي أصبح الآن جزءًا من WizeHive، برنامجًا شاملاً للمسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR) للعطاء والمطابقة في مكان العمل، وتطوع الموظفين، وإدارة المنح. تدعم Bright Funds أصحاب العمل من جميع الأحجام، وتساعدهم على تحقيق مشاركة موظفيهم، ومبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات، ومهمة العمل الخيري. ✓ منصة شاملة لتبرعات الموظفين والعمل التطوعي ✓ المطابقة التلقائية وصرف التبرعات ✓ تحديد وإطلاق برنامجك مع خبرائنا ✓ البدء والتشغيل في أيام (وليس أسابيع أو أشهر) ✓ تبرع لأكثر من 7.5 مليون شخص تم فحصهم بالكامل على مستوى العالم المنظمات غير الربحية ✓ التبرع من خلال بطاقة الائتمان أو كشوف المرتبات أو PayPal ✓ أسعار معقولة وشفافة ✓ تقديم التقارير في الوقت الفعلي
Selflessly
selflessly.io
يوفر برنامج Selfselfless برنامجًا شاملاً لمساعدة قادة الموارد البشرية والأفراد على إنشاء ثقافات تحويلية في مكان العمل تتمثل في العطاء والمسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR). قم بإنشاء وتوسيع نطاق الثقافة الموجهة نحو الهدف في مؤسستك. يمكن لفريقك التبرع والتطوع ورد الجميل وإحداث تأثير مجتمعي - معًا. تزداد مشاركة الموظفين والاحتفاظ بهم من خلال تشجيع العمل الخيري وتنسيقه والاحتفال به! إن Selfselfless هي أول شركة معتمدة من الدرجة B وشركة المنافع المحلية في ولاية إنديانا. بدءًا من العطاء المؤسسي والتطوع المؤسسي والتبرع المؤسسي وحتى التبرعات المطابقة للشركة، وفعاليات التطوع الجماعي، وإدارة المنح المؤسسية، فإننا نساعد في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات والعمل الخيري من خلال برنامج سهل الاستخدام. تحقق من مقطع الفيديو الخاص بنا على YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=uXZZGfGfwcw
Goodworld
goodworldnow.com
Goodworld عبارة عن منصة ذات تأثير اجتماعي للشركات والمنظمات غير الربحية. قم بتشغيل برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات وESG وإدارتها وقياسها باستخدام أدوات سهلة الاستخدام للأعمال الموجهة نحو الهدف. تقوم منصة التأثير الاجتماعي الخاصة بك بإشراك الموظفين والعملاء في القضايا التي يهتمون بها. من خلال التبرعات والعمل التطوعي ومكافآت التأثير، يمكن لموظفيك اتخاذ إجراءات بشأن العدالة الاجتماعية وتغير المناخ والتعليم والصحة العقلية وغيرها من القضايا المهمة لدعم أكثر من 1.7 مليون منظمة غير ربحية تم فحصها. دعم العملاء لدينا على مستوى عالمي ونهجنا يعتمد على البيانات، مما يضاعف تأثيرك مع كل دولار مقدم. Goodworld هي شركة رائدة في برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات والتأثير الاجتماعي. قم بتمكين موظفيك وعملائك ومجتمعاتك من قيادة التغيير الاجتماعي الإيجابي معًا باستخدام منصتنا الآمنة (المتوافقة مع PCI من المستوى 4). قم بتنمية أرباحك النهائية من خلال الهدف والتأثير، الذي يمكنك قياسه بالفعل. حلول Goodworld: مشاركة الموظفين والاحتفاظ بهم، مشاركة العملاء، المكافآت والولاء، الاستجابة السريعة، تقارير التأثير، ميزات Goodworld: تقديم ومطابقة مكافآت العمل التطوعي، تكامل الأحداث والمزادات، اعرف المزيد على موقع goodworldnow.com
GivePulse
learn.givepulse.com
يمكّن GivePulse الجميع من المشاركة والتنظيم وفهم تأثير التغيير الاجتماعي الإيجابي. تتمثل مهمة GivePulse في تنشيط جميع الأفراد ومجموعات موارد التقارب/الموظفين لرفع مجتمعهم إلى آفاق جديدة. يفعلون ذلك من خلال توفير منصة لسرد والعثور على وتنظيم وقياس ورواية القصص عن تأثيرات عطاء الموظفين، والمشاركة المجتمعية، والعمل الخيري، وتعلم الخدمة، والعمل التطوعي. منذ اليوم الأول، كان هدفهم هو حل المشاكل الاجتماعية الصعبة والتحديات الكبرى من خلال استخدام التكنولوجيا. اليوم، مع الحفاظ على هذه المهمة الأصلية، تدعم منصة المشاركة المدنية الخاصة بهم عمل الآلاف من المنظمات غير الربحية والجمعيات والمؤسسات والشركات والمنظمات. لدعم العمل التطوعي الحديث، قدمت GivePulse ميزات فريدة لاستيعاب الموظفين المتنقلين، مثل تطبيقات iOS وAndroid الأصلية وتسجيل الوصول عبر الهاتف المحمول QR. نظرًا لشبكتها الكبيرة من الجامعات والكليات (مع مؤسسات Ivy والمؤسسات البحثية الخاصة والعامة ومؤسسات كليات المجتمع)، تتيح GivePulse للشركات فرصًا فريدة وتعاونية للمشاركة في البحث والالتقاء بالمرشحين المستقبليين المشاركين في الحياة المدنية. بالإضافة إلى ذلك، يتم تحسين وظيفة لوحة المتصدرين الخاصة بهم وربطها بأنشطة العطاء والتطوع التي يقوم بها الموظف. تحصل المنظمات غير الربحية وشركاء المجتمع على وصول مجاني إلى المنصة، بما في ذلك صفحة العطاء المخصصة عبر الإنترنت وإمكانيات قوية لإدارة الأحداث.
allcolibri
get.allcolibri.com
allcolibri هو حل بسيط عبر الإنترنت يمكّن العلامات التجارية من تمكين عملائها من إحداث تأثير اجتماعي وبيئي حقيقي.
Handprint
handprint.tech
تمكن تقنية Handprint الشركات من استعادة النظم البيئية التي تعتبر بالغة الأهمية لصحة الكوكب، بطريقة شفافة ورقمية ومحددة الكمية. يبحث فريقنا بنشاط عن النظم البيئية المتضررة بشدة على هذا الكوكب ويقوم بعناية بإعداد أقوى المشاريع التي تم التحقق منها في الموقع. وباعتبارنا منصة، فإننا نسمح لهم بالوصول إلى التمويل على نطاق واسع ومضاعفة الآثار الإيجابية لهذه المشاريع. بالنسبة للشركات التي ترغب في التصرف ولكن لا تعرف كيف، فقد قمنا بتنظيم مجموعة من المشاريع عالية الجودة والتي تم التحقق منها والمؤثرة، ونوفر المرونة اللازمة لرعاية قضايا متعددة بسلاسة لأي مبلغ أو تكرار. تستخدم شركات مثل Microsoft، وClarins، وLazada، والمؤسسات المالية مثل Idemia، وThunes، وCredit Agricole، شركة Handprint في جهود الاستدامة الخاصة بها لتمويل المشاريع التي تفيد الناس والكوكب حقًا. يمكن لأي منصة رقمية (سوق، موقع ويب، محفظة رقمية، متجر إلكتروني) زيادة المشاركة والاستحواذ والاحتفاظ من خلال دمج واجهة برمجة تطبيقات التتبع والمشاركة الخاصة بـ Handprint في تجارب المستخدمين الخاصة بهم.
Move the Chain
movethechain.com
Move the Chain عبارة عن منصة لإشراك الموظفين والمسؤولية الاجتماعية للشركات تساعدك على البقاء على اتصال بالمبادرات الخيرية لشركتك، وتسمح لك بالانضمام إلى المجتمعات والمشاركة في ارتباطات مجموعة موارد الموظفين (ERGs)، والانضمام إلى حملات جمع التبرعات والأحداث التطوعية، والبقاء على اطلاع دائم مع التقدم والتأثير الشامل لشركتك، مباشرةً على Slack وMicrosoft Teams!
Clarity AI
clarity.ai
Clarity AI هي عبارة عن منصة لتكنولوجيا الاستدامة تستخدم التعلم الآلي والبيانات الضخمة لتقديم رؤى بيئية واجتماعية للمستثمرين والمؤسسات والمستهلكين. اعتبارًا من يناير 2023، تقوم منصة Clarity AI بتحليل أكثر من 70 ألف شركة و360 ألف صندوق و198 دولة و199 حكومة محلية - وهي أوسع تغطية للبيانات في السوق بما يصل إلى 13 مرة أكثر من اللاعبين الرائدين الآخرين. توفر Clarity AI البيانات والتحليلات للاستثمار وأبحاث الشركات ووضع المعايير والتجارة الإلكترونية للمستهلكين وإعداد التقارير. إحدى الطرق التي تؤدي بها Clarity AI مهمتها لتحقيق التأثير المجتمعي على الأسواق هي ضمان تسليم قدراتها مباشرة إلى سير عمل العملاء من خلال عمليات التكامل مع BlackRock - Aladdin، وRefinitiv وهي شركة LSEG، وBNP Manaos، وAllfunds، وSimcorp. بالإضافة إلى ذلك، تصل رؤى الاستدامة الخاصة بـ Clarity AI أيضًا إلى أكثر من 150 مليون مستهلك على منصة Klarna. تمتلك Clarity AI مكاتب في أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط، وتدير شبكة عملائها عشرات التريليونات من الأصول.
Socialsuite
socialsuitehq.com
تزيل Socialsuite التعقيد الذي تتسم به التقارير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG). تساعد Socialsuite المؤسسات على قياس التقدم الذي تحرزه ومراقبته والإبلاغ عنه لإنشاء قيمة من خلال ESG من أجل زيادة رأس المال وتحسين العلامة التجارية والسمعة، فضلاً عن تخفيف المخاطر. يجعل برنامج Socialsuite إعداد التقارير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) سريعًا وبسيطًا وبأسعار معقولة. يمكن للشركات البدء في إنشاء تقرير أساسي في أقل من 60 دقيقة والبدء في إعداد التقارير علنًا في غضون 30 يومًا. ابدأ رحلتك في مجال ESG - اليوم.
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