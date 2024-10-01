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برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR). - التطبيقات الأكثر شعبية - مونتسرات
تشتمل برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR) على أدوات مصممة لرصد وتقييم تأثير مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات. تستخدم المؤسسات هذا البرنامج لقياس مدى نجاح جهود المسؤولية الاجتماعية للشركات بشكل فعال. فهو يسهل إدارة وإدارة وتتبع برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات المختلفة، بما في ذلك العمليات المستدامة بيئيًا، والمنح والرعاية، وإدارة الاستدامة، ومساهمات المجتمع، والأنشطة التطوعية للشركات. تمكن هذه الحلول الشركات من توصيل إنجازاتها في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات إلى العملاء والموظفين والمستثمرين. علاوة على ذلك، تساعد برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات الشركات على التحسين المستمر لسياساتها وممارساتها لتتماشى مع أهداف المسؤولية الاجتماعية للشركات.
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Submittable
submittable.com
يزودك برنامج Submitable بالأدوات اللازمة لإطلاق برامج التأثير الاجتماعي وإدارتها وقياسها وتنميتها، محليًا وعالميًا. بدءًا من المنح والمسؤولية الاجتماعية للشركات وحتى الجوائز وبرامج المنح الدراسية، نحن نتشارك معك حتى تتمكن من البدء في إحداث التغيير بسرعة. تعمل منصة البداية إلى النهاية على جعل سير عمل...
Clarity AI
clarity.ai
Clarity AI هي عبارة عن منصة لتكنولوجيا الاستدامة تستخدم التعلم الآلي والبيانات الضخمة لتقديم رؤى بيئية واجتماعية للمستثمرين والمؤسسات والمستهلكين. اعتبارًا من يناير 2023، تقوم منصة Clarity AI بتحليل أكثر من 70 ألف شركة و360 ألف صندوق و198 دولة و199 حكومة محلية - وهي أوسع تغطية للبيانات في السوق بما ...
GivePulse
learn.givepulse.com
يمكّن GivePulse الجميع من المشاركة والتنظيم وفهم تأثير التغيير الاجتماعي الإيجابي. تتمثل مهمة GivePulse في تنشيط جميع الأفراد ومجموعات موارد التقارب/الموظفين لرفع مجتمعهم إلى آفاق جديدة. يفعلون ذلك من خلال توفير منصة لسرد والعثور على وتنظيم وقياس ورواية القصص عن تأثيرات عطاء الموظفين، والمشاركة المج...
Selflessly
selflessly.io
يوفر برنامج Selfselfless برنامجًا شاملاً لمساعدة قادة الموارد البشرية والأفراد على إنشاء ثقافات تحويلية في مكان العمل تتمثل في العطاء والمسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR). قم بإنشاء وتوسيع نطاق الثقافة الموجهة نحو الهدف في مؤسستك. يمكن لفريقك التبرع والتطوع ورد الجميل وإحداث تأثير مجتمعي - معًا. تزدا...
Socialsuite
socialsuitehq.com
تزيل Socialsuite التعقيد الذي تتسم به التقارير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG). تساعد Socialsuite المؤسسات على قياس التقدم الذي تحرزه ومراقبته والإبلاغ عنه لإنشاء قيمة من خلال ESG من أجل زيادة رأس المال وتحسين العلامة التجارية والسمعة، فضلاً عن تخفيف المخاطر. يجعل برنامج Socialsuite إعداد التقاري...
Move the Chain
movethechain.com
Move the Chain عبارة عن منصة لإشراك الموظفين والمسؤولية الاجتماعية للشركات تساعدك على البقاء على اتصال بالمبادرات الخيرية لشركتك، وتسمح لك بالانضمام إلى المجتمعات والمشاركة في ارتباطات مجموعة موارد الموظفين (ERGs)، والانضمام إلى حملات جمع التبرعات والأحداث التطوعية، والبقاء على اطلاع دائم مع التقدم ...
Handprint
handprint.tech
تمكن تقنية Handprint الشركات من استعادة النظم البيئية التي تعتبر بالغة الأهمية لصحة الكوكب، بطريقة شفافة ورقمية ومحددة الكمية. يبحث فريقنا بنشاط عن النظم البيئية المتضررة بشدة على هذا الكوكب ويقوم بعناية بإعداد أقوى المشاريع التي تم التحقق منها في الموقع. وباعتبارنا منصة، فإننا نسمح لهم بالوصول إلى ...
allcolibri
get.allcolibri.com
allcolibri هو حل بسيط عبر الإنترنت يمكّن العلامات التجارية من تمكين عملائها من إحداث تأثير اجتماعي وبيئي حقيقي.
Goodworld
goodworldnow.com
Goodworld عبارة عن منصة ذات تأثير اجتماعي للشركات والمنظمات غير الربحية. قم بتشغيل برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات وESG وإدارتها وقياسها باستخدام أدوات سهلة الاستخدام للأعمال الموجهة نحو الهدف. تقوم منصة التأثير الاجتماعي الخاصة بك بإشراك الموظفين والعملاء في القضايا التي يهتمون بها. من خلال التب...
Bright Funds
hello.brightfunds.org
يعد Bright Funds، الذي أصبح الآن جزءًا من WizeHive، برنامجًا شاملاً للمسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR) للعطاء والمطابقة في مكان العمل، وتطوع الموظفين، وإدارة المنح. تدعم Bright Funds أصحاب العمل من جميع الأحجام، وتساعدهم على تحقيق مشاركة موظفيهم، ومبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات، ومهمة العمل ال...
Ecovadis
ecovadis.com
EcoVadis هي شركة ذات هدف محدد وتتمثل مهمتها في تقديم تصنيفات استدامة الأعمال الأكثر ثقة في العالم. تعتمد الشركات من جميع الأحجام على معلومات خبراء EcoVadis والتقييمات القائمة على الأدلة لمراقبة وتحسين أداء الاستدامة لشركائهم التجاريين والتجاريين. تعمل بطاقات الأداء والمعايير المرجعية وأدوات العمل ال...
Groundswell
groundswell.io
Groundswell عبارة عن منصة للتأثير الاجتماعي للشركات تدير بسهولة برامج مطابقة التبرعات والإهداء والبرامج التطوعية التي تمكن الموظفين من إحداث تأثير في القضايا الأكثر أهمية بالنسبة لهم. توفر منصتنا للموظفين حسابات تبرع شخصية ذات امتيازات ضريبية. يمكن لمسؤولي الشركات إنشاء برامج إهداء ومطابقة مخصصة لتو...
Kambeo
kambeo.io
يربط Kambeo بين أولئك الذين يحتاجون إلى المساعدة وأولئك الذين يتطلعون إلى المساعدة كما لم تفعل أي منصة من قبل. السبب: تقديم مجموعة أدوات كاملة لمساعدة المنظمات غير الربحية على جمع المزيد من الأموال، والوصول إلى المزيد من الأشخاص، وتحقيق مهمتهم. المجتمع: تمكين صانعي التغيير من إيجاد الهدف، واستخدام م...