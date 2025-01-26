برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR). - التطبيقات الأكثر شعبية - ألبانيا

Groundswell

groundswell.io

Groundswell عبارة عن منصة للتأثير الاجتماعي للشركات تدير بسهولة برامج مطابقة التبرعات والإهداء والبرامج التطوعية التي تمكن الموظفين من إحداث تأثير في القضايا الأكثر أهمية بالنسبة لهم. توفر منصتنا للموظفين حسابات تبرع شخصية ذات امتيازات ضريبية. يمكن لمسؤولي الشركات إنشاء برامج إهداء ومطابقة مخصصة لتوجيه الدولارات الخيرية إلى هذه الحسابات ليتمكن الموظفون من التبرع بها. يمكن للشركات أيضًا إشراك الموظفين في فرص التطوع التي يتم إنشاؤها وإدارتها داخليًا أو الاختيار من بين عشرات الآلاف من الأنشطة المتوفرة من خلال قاعدة بيانات الأنشطة التطوعية الخاصة بنا. يمكن الوصول إلى Groundswell على سطح المكتب أو عبر تطبيق الهاتف المحمول ذو التصنيف الخمس نجوم، مما يزيد من إمكانية الوصول إلى البرنامج للموظفين الذين لا يعملون على جهاز كمبيوتر، مما يحسن من تكافؤ البرنامج. الميزات الرئيسية: حسابات العطاء الشخصية ذات المزايا الضريبية: توفير حسابات العطاء المدعومة من الصناديق المقدمة من الجهات المانحة لموظفيك. فكر في الأمر على أنه توفير 401 (ك) أو HSA للعطاء الخيري. تقديم كشوف المرتبات: يمكن للموظفين الوصول إلى رقم توجيه وحساب فريد لحساب العطاء الخاص بهم وإنشاء إيداع مباشر مباشرة مع مزود كشوف المرتبات الخاص بهم - دون الحاجة إلى التكامل أو التسوية الشهرية. المطابقات الآلية: قم بمطابقة الأموال بشكل تلقائي وفوري في حساب العطاء الشخصي الخاص بموظفك. سيكون لديك القدرة على تخصيص البرامج مع أهلية الموظف الفردية، ويكون لديك حدود مطابقة قابلة للتعديل لكل موظف/البرنامج، وتعيين جداول زمنية محددة. دولارات للفاعلين: تحفيز العمل التطوعي من خلال تقديم مباراة خيرية للساعات التطوعية المقدمة والمعتمدة. الهدايا: أرسل رواتب خيرية إلى حسابات العطاء الشخصية الخاصة بموظفك خلال اللحظات المهمة، مثل الذكرى السنوية للعمل أو الترقية. الأحداث التطوعية: تخطيط الأحداث التطوعية وإدارتها والإبلاغ عنها. منح الشركات: يمكن إرسال منح الشركات إلى أكثر من 1.7 مليون منظمة غير ربحية مؤهلة بدون أي رسوم إضافية. إعداد التقارير: قم بتقييم أداء برنامج التأثير الاجتماعي الخاص بك على الفور باستخدام بيانات Groundswell في الوقت الفعلي ولوحة المعلومات التفاعلية. التوزيع في اليوم التالي: على عكس منصات المسؤولية الاجتماعية للشركات الأخرى التي تستغرق من 60 إلى 90 يومًا لإرسال الأموال إلى المؤسسات الخيرية، يتم توزيع 90% من التبرعات على Groundswell خلال 24 ساعة عبر تحويل الأموال الإلكتروني.